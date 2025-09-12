2025년 연결된 사고를 위한 Scrintal 대체 솔루션 Top 10

아이디어는 쉽게 떠오르지만, 이를 활용 가능한 형태로 정리하는 일? 바로 거기서 진짜 일이 시작됩니다.

Scrintal은 아이디어, 링크, 연구 자료를 하나의 마인드 맵에 시각적으로 연결하여 생각을 포착하도록 돕습니다. 많은 사용자에게 노트 작성, 소리 내어 생각하기, 원시 아이디어 구조화를 위한 훌륭한 스페이스입니다.

하지만 아이디어 구상과 플랜 단계를 넘어 실제 실행 단계로 넘어가면 Scrintal의 한도가 느껴지기 시작합니다. 생각은 정리할 수 있지만, 다음에 구축할 내용은 반드시 정리할 수 있는 것은 아닙니다. 바로 이 지점에서 많은 시각적 사고자들이 벽에 부딪히게 됩니다.

Tools을 전환하지 않고 아이디어를 실행으로 옮길 수 있도록 최고의 Scrintal 대체 tool 10가지를 엄선했습니다. 시각적 사고와 실질적인 실행력을 결합한 훌륭한 tool을 찾고 계시다면 ClickUp이 바로 그 해답입니다.

최고의 Scrintal 대안 한눈에 보기

tool* 키 기능 가장 적합한 가격* ClickUp 마인드 맵, 문서, AI, 화이트보드 엔드투엔드 플랜 수립, 실행 및 협업이 필요한 개인, 팀 및 기업에 최적화되었습니다 Free Plan 제공; 기업 맞춤형 설정 가능 헵타베이스 공간적 화이트보드, 제텔카스텐 스타일 카드 연결된, 비선형 아이디어 지도 공간적 사고와 심층적인 지식 구조화를 선호하는 연구자 및 학계에 최적화 무료 체험판, 유료 플랜 월 $12부터 시작 Obsidian 로컬 우선 노트, 백링크, 시각적 그래프, 플러그인 생태계 프라이버시 최우선 사용자와 개인 지식 관리(PKM) 시스템을 완벽하게 통제하고자 하는 파워 노트 작성자에게 최적입니다 개인용 무료; 유료 플랜은 월 $5부터 시작 Notion 블록, 데이터베이스, wiki, 협업 페이지 개인 사업자와 팀이 공유 문서, wiki, 경량 프로젝트 시스템을 구축하는 데 최적입니다 Free Plan 이용 가능; 유료 플랜은 월 $12부터 시작합니다 Milanote 무드 보드, 드래그 앤 드롭 시각화, 팀 공유 기능 비주얼 방식으로 일하고 비선형적인 방식으로 브레인스토밍하는 디자이너, 마케터, 크리에이티브 전문가에게 최적화되었습니다 Free Plan 이용 가능; 유료 플랜은 월 $12.50부터 시작합니다 Xmind 템플릿, 구조화된 레이아웃, 방해받지 않는 에디터 공부나 발표를 위한 공식적인 마인드 맵을 만드는 학생 및 전문가에게 최적입니다 Free Plan 이용 가능; 유료 플랜은 사용자당 월 $10부터 시작합니다 Freeplane 스크립팅 지원, 조건부 형식 지정, 논리 기반 매핑 개발자와 기술 사용자에게 최적: 심층적인 맞춤형과 제어 기능을 원하는 분들을 위한 솔루션 100% 무료이며 오픈소스입니다 GitMind 플로우차트, 실시간 협업, 빠른 내보내기 빠르고 협업적인 시각적 플랜 수립이 필요한 원격 팀 및 프리랜서에게 최적입니다 Free Plan 이용 가능; 유료 플랜은 월 19달러부터 시작합니다 Logseq 개요 작성, 백링크, 그래프 보기, 작업 쿼리 일기 작성에 집중하는 사용자와 AI 지원으로 체계적인 노트 작성을 선호하는 PKM 애호가에게 최적입니다 맞춤형 가격 책정 Noteey 최소화된 UI, 시각적 노트 카드, 드래그 앤 드롭 레이아웃 깔끔하고 가벼운 시각적 노트 캡처를 원하는 미니멀리스트 및 개인 사용자에게 최적화 무료 버전 제공; 유료 플랜은 99달러부터 시작, 일회성 구매

Scrintal 대체품에서 무엇을 찾아야 할까요?

Scrintal은 아이디어를 시각적으로 정리하는 데 중점을 두지만, 대부분의 사용자는 독립형 마인드 맵 이상의 기능을 요구하는 워크플로우로 발전함에 따라 이를 벗어나게 됩니다.

한도 프로젝트 계획, 부족한 연동 기능, 정적인 화이트보드에 한계에 부딪혔다면, 당신만 그런 게 아닙니다. 최고의 Scrintal 대안은 단순한 디자인을 넘어 하나의 스페이스에서 사고하고, 플랜하고, 실행하는 데 도움을 줍니다.

더 나은 솔루션을 선택할 때 고려해야 할 사항은 다음과 같습니다:

실행에 최적화된 마인드 맵: *단순한 아이디어 기록을 넘어, 생각을 작업, 타임라인, 문서와 연결하는 tools

더 빠른 사고를 위한 AI 지원*: 스마트 제안, 자동화된 구조 또는 콘텐츠 생성 기능으로, 특히 아이디어 구상 속도를 높이기 위한 고급 AI 마인드맵 tools를 탐색 중이라면 더욱 유용합니다

협업 기능이 내장된 화이트보드: *실시간 편집, 다중 사용자 캔버스, 그리고 크로스-기능적 플랜을 지원하는 통합 기능

확장 가능한 문서 및 개인 지식 관리: *기본적인 노트를 넘어, 광범위한 워크플로우와 연결된 체계적인 문서화를 구현하세요

내장형 작업 및 프로젝트 관리: tools 전환 없이 일 플랜, 할당, 추적 가능

🧠 재미있는 사실: 레오나르도 다 빈치는 '마인드 맵'이라는 용어가 생기기 수세기 전부터 스케치 기반 다이어그램을 이용해 자신의 생각을 정리했습니다.

최고의 Scrintal 대체 솔루션 10선

시각적 명확성, 신속한 플랜 수립, 원활한 실행이 필요하시다면, 이 스크린탈 대안들은 단순한 아이디어 기록을 넘어 일들을 체계화하고 구축하며 마찰 없이 추진하는 데 도움을 줍니다.

1. ClickUp (시각적 협업을 통한 작업, 노트, 프로젝트 관리에 최적)

ClickUp으로 상태, 우선순위, 진행에 따라 작업을 손쉽게 정리하세요—모든 것이 한 보기에 표시됩니다

ClickUp은 시각적으로 사고하지만 결과물을 도출해야 하는 사람들을 위해 만들어졌습니다. 아이디어를 매핑하거나, 연구를 플랜하거나, 팀을 조정할 때 ClickUp은 노트, 마인드 맵, 화이트보드, 작업을 한곳에 통합합니다. 따라서 여러 tools를 이어붙이는 작업을 멈추고 흐름을 타고 일할 수 있습니다.

ClickUp이 기존 마인드맵 tools와 차별화되는 점은 사고 과정의 모든 단계를 실제 일과 연결할 수 있다는 능력입니다.

하나의 통합된 작업 공간 안에서 시각적으로 생각을 스케치하고, 문서로 확장하며, 다음 단계를 작업으로 할당하고, 타임라인과 보드를 통해 모든 것을 관리할 수 있습니다.

ClickUp 마인드 맵으로 시각적으로 플랜하세요

캠페인, 작업, 아이디어를 시각적으로 지도하고 ClickUp 마인드 맵으로 실행으로 전환하세요

ClickUp 마인드 맵은 단순한 브레인스토밍용 빈 캔버스를 넘어, 여러분의 워크플로우와 긴밀하게 연결됩니다.

간단한 아이디어로 시작하여 관련 브랜치를 확장하고, 클릭 한 번으로 노드를 작업으로 전환할 수 있습니다. 이는 단순히 생각을 지도하는 것이 아니라 매 단계마다 추진력을 쌓아가는 과정입니다. 사용법은 다음과 같습니다:

마인드 맵을 고립시키는 독립형 tool과 달리, ClickUp은 모든 것을 연결된 상태로 유지합니다. 두 가지 유형의 맵을 생성할 수 있습니다:

작업 기반 지도 : 기존 작업 공간에서 가져와 프로젝트 구조를 시각화할 수 있게 합니다

*빈 지도: 자유로운 아이디어 생성, 연구 플랜 수립 또는 개념 연결에 활용하세요

각 요소에는 태그, 관계 또는 첨부 파일을 포함할 수 있어 유연성을 희생하지 않으면서도 완벽하게 제어할 수 있습니다.

ClickUp Brain으로 더 스마트하고 빠르게

ClickUp Brain으로 작업 공간 전체에서 답변, 실행 항목, 인사이트를 즉시 찾아보세요

ClickUp Brain은 별도의 tool처럼 느껴지지 않으면서도 노트 작성, 계획 수립, 마인드 맵 워크플로우에 AI를 직접 적용합니다. 문서 요약, 작업 기반 아이디어 생성, 회의록이나 마인드 맵에서 다음 단계 자동 제안 기능까지 제공합니다.

시각적 사고를 하는 분들에게 이는 tools을 전환하거나 일반적인 프롬프트에 의존할 필요가 없다는 의미입니다. 복잡한 화이트보드 작업을 하든 연구 문서 개요를 작성하든, ClickUp Brain은 맥락을 이해하고 특히 막히거나 시간이 부족할 때 작업을 더 빠르게 진행하도록 도와줍니다.

가장 큰 장점은 ClickUp Brain 사용자가 ChatGPT, Claude, Gemini와 같은 다양한 외부 AI 모델을 ClickUp 작업 공간에서 바로 활용할 수 있다는 점입니다! 🚀 여러 AI tools를 번갈아 사용하며 각각의 맥락을 일일이 연결할 필요가 없습니다. 이제 AI 도구 과다 사용을 버리고 ClickUp 하나로 해결하세요!

ClickUp 문서에서 아이디어를 작성하고, 다듬고, 실행하세요

ClickUp Docs로 실시간 협업하고, 주석을 할당하며, 노트에서 바로 연결된 작업을 연결하세요

ClickUp Docs는 노트 작성 도구처럼 느껴지지만, 동적인 워드 프로세서이자 작업 공간처럼 기능합니다. 문서를 실시간으로 생성, 형식 및 공동 편집할 수 있으며, 작업에 연결하고 체크리스트를 삽입하며 문서 내에서 직접 실행 항목을 할당할 수 있습니다.

시각적 작업과 연구 중심 워크플로우에서는 이 점이 큰 차이를 만듭니다. 새 아이디어를 개요로 정리하고, 화이트보드 스크린샷을 삽입하고, 팀 회원에게 의견을 요청하는 태그를 달고, 어떤 문단이라도 작업으로 전환할 수 있습니다. 이 모든 작업을 페이지에서 벗어나지 않고 수행할 수 있습니다.

문서는 슬래시 명령어, 백링크, 중첩 폴더도 지원하여 프로젝트 간 지식 정리가 용이합니다.

💡 프로 팁: ClickUp 문서 내에서 프롬프트 스택을 구축하여 여러 프로젝트에서 재사용하세요. 다음은 몇 가지 예시입니다: 이 연구 문서를 바탕으로 세 가지 헤드라인 아이디어를 생성하세요

이 마인드 맵을 다음 주를 위한 세 가지 키 우선순위로 요약하다

이 화이트보드 브레인스토밍을 글머리 기호가 있는 프로젝트 개요로 전환하세요

작업, 타임라인, 화이트보드로 생각을 실행으로 전환하세요

ClickUp 화이트보드로 워크플로우를 시각화하고, AI 기반 아이디어를 생성하며, 포스트잇 노트를 즉시 작업으로 전환하세요

ClickUp 화이트보드는 아이디어를 시각화하는 데 그치지 않고 실행으로 이어지게 합니다. 모든 화이트보드, 문서, 마인드 맵은 완전한 작업 관리 시스템과 연결되어 계획 단계에서 멈춰 있는 일이 없도록 합니다.

화이트보드에서 포스트잇을 작업 목록으로 드래그하고, 마감일을 지정하며, 의존성을 추가한 후 캘린더나 간트 차트 스타일 타임라인에서 모든 것을 추적할 수 있습니다. 이는 복잡한 프로젝트를 진행하는 팀이나 창의성을 발휘하는 개인 사용자에게 아이디어 구상부터 완료됨까지 원활한 흐름을 제공합니다.

🧠 재미있는 사실: 간트 차트의 원형 개념은 1900년대 초반으로 거슬러 올라가며, 제1차 세계대전 당시 조선 관리에 활용되었습니다. 이는 복잡한 실행을 위해 시각적 계획이 항상 필수적이었음을 증명합니다.

ClickUp 최고의 기능

작업 기반 또는 빈 마인드맵을 구축하여 아이디어와 워크플로우를 시각화하세요

화이트보드의 브레인스토밍 세션을 스프린트 보드나 문서에 직접 연결하세요

문서에서 댓글을 할당하여 피드백을 실행 가능한 후속 조치로 전환하세요

드래그 앤 드롭 타임라인에서 전체 플랜 구조를 한눈에 보기를 하세요

반복적인 연구나 콘텐츠 형식을 위한 문서 템플릿 생성

아이디어 캡처와 연계된 트리거를 활용하여 반복적인 워크플로우를 자동화하세요

'영감', '우선순위', '조사 필요' 등의 태그로 노트와 작업을 필터링하세요

개인 보기와 팀 보기를 토글하여 solo 일과 협업 일을 관리하세요

모든 문서, 작업, 마인드 맵, 댓글을 한 곳에서 검색하세요

ClickUp의 한도

최소한의 인터페이스를 원하는 사용자에게는 복잡하게 느껴질 수 있습니다

특정 창의적 워크플로우에 맞게 맞춤형으로 설정하는 데 시간이 필요할 수 있습니다

ClickUp 가격 정책

ClickUp 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (10,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (4,000개 이상의 리뷰)

실제 사용자들이 ClickUp에 대해 말하는 것

G2 사용자의 표현을 빌리자면:

ClickUp은 작업 관리, 시간 추적, 간트 차트, 칸반 보드, 마인드 맵, wiki 등 기능의 범위를 제공합니다. 이는 모든 프로젝트 관리 요구를 충족시키는 원스톱 솔루션입니다.

📮 ClickUp 인사이트: 응답자의 11%가 주로 브레인스토밍과 아이디어 구상을 위해 AI를 활용합니다. 하지만 이 훌륭한 아이디어들은 이후 어떻게 될까요? 브레인스토밍 세션에서 나온 아이디어를 즉시 작업으로 전환하는 데 도움이 되는 ClickUp 화이트보드와 같은 AI 기반 화이트보드가 필요한 순간입니다. 개념을 설명하기 어려울 때는 /AI 이미지 생성기에 프롬프트를 입력해 시각적 자료를 만들어 보세요. 아이디어 구상부터 시각화, 실행까지 더 빠르게 진행할 수 있는 일용 모든 것 앱입니다!

2. Heptabase (공간적 화이트보드를 활용한 연결된 사고에 최적)

via Heptabase

헵타베이스는 단순한 디지털 노트 이상의 시각적 지식 환경이 필요한 사고자를 위해 설계되었습니다. 공간적 화이트보드 인터페이스를 통해 카드를 그룹화하고 관계를 그리며, 실제 벽에 붙인 포스트잇처럼 아이디어 클러스터를 확대해 볼 수 있습니다.

이는 제텔카스텐(Zettelkasten)이나 마인드 맵 같은 기법을 활용하는 연구자, 교육자, 시각적 학습자에게 이상적입니다. 폴더나 타임라인에 얽매이지 않고, 단순히 생각의 진화를 탐구할 수 있는 캔버스를 제공합니다.

헵타베이스의 주요 기능

무한한 화이트보드에 시각적으로 클러스터링할 수 있는 연결 가능한 카드를 생성하세요

경직된 폴더 구조 없이 유사한 생각을 태그하고 그룹화하세요

여러 연구 카드에서 구절을 강조 표시하고 통찰력을 도출하세요

반복 가능한 워크플로우를 위해 화이트보드 템플릿을 활용하여 보드를 내보내거나 구조화하세요

헵타베이스의 한도점

한도 작업 관리 또는 프로젝트 실행 기능

직선적 노트 작성 tools에 익숙한 사용자에게는 UI가 다소 색다르게 느껴질 수 있습니다

헵타베이스 가격 정책

무료 체험판*

월간 플랜: $11.99/월

헵타베이스 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 리뷰가 충분하지 않음

실제 사용자들이 Heptabase에 대해 말하는 것

G2 리뷰 중 하나는 다음과 같습니다:

그들의 캔버스가 담을 수 있는 정보의 양이 마음에 듭니다.

그들의 캔버스가 담을 수 있는 정보의 양이 마음에 듭니다.

알고 계셨나요? 1974년, 영국의 교육자이자 TV 인물인 토니 부잔(Tony Buzan)이 BBC의 "Use Your Head" 시리즈에서 마인드 매핑 개념을 소개했습니다. 그는 중심 아이디어에서 단어가 방사형으로 퍼져나가는 다채로운 나무 모양의 다이어그램을 제시하며 "마인드 맵(mind map)"이라는 용어를 창안했습니다. 이는 시각적 사고 및 조직화 tool로서 마인드 맵의 광범위한 사용과 이해의 시작을 알렸습니다.

3. Obsidian (로컬 우선 markdown 노트 작성 및 백링크에 최적)

via Obsidian

Obsidian은 노트에 대한 완전한 통제권을 원하는 사용자를 위해 설계되었습니다. 클라우드, 강제 동기화, 또는 락인(lock-in)이 없습니다. 생성한 모든 것은 일반 텍스트 Markdown 파일로 기기에 저장되어 구조를 희생하지 않으면서도 프라이버시와 유연성을 제공합니다.

핵심 강점은 네트워크화된 사고에 있습니다. 백링크와 그래프 보기를 통해 아이디어가 노트 간 어떻게 연결되는지 확인할 수 있습니다. 이는 시간이 지나면서 일과 함께 진화하는 마인드 맵 및 노트 작성을 원하는 작가, 연구자, 사상가들에게 필수 도구로 자리매김합니다.

Obsidian의 주요 기능

클라우드 스토리지에 의존하지 않고 오프라인 우선 문서를 설계하세요

강력한 백링크와 시각적 그래프로 사고 네트워크를 추적하세요

작업 관리, 테마, 자동화를 위한 플러그인으로 기능을 확장하세요

일일 노트와 재사용 가능한 템플릿으로 꾸준히 기록하세요

Obsidian의 한도

내장된 협업 또는 팀 공유 기능 없음

Markdown이나 네트워크 사고에 익숙하지 않은 사용자에게는 학습 곡선이 가파를 수 있습니다

Obsidian 가격 정책

한도 없이 무료*

*동기화 (애드온): 사용자당 월 $5

게시(애드온): $10/사이트, 월

Obsidian 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 4.8/5 (30개 이상의 리뷰)

실제 사용자들이 말하는 Obsidian에 대한 평가

Capterra 리뷰 중 하나는 다음과 같습니다:

노트를 정리하고 제 두 번째 뇌를 관리할 때 느끼는 통제감이 마음에 듭니다

노트를 정리하고 제 두 번째 뇌를 관리할 때 느끼는 통제감이 마음에 듭니다

4. Notion (문서, wiki, 프로젝트 플랜을 통합하는 데 최적)

via Notion

Notion은 간단한 노트부터 본격적인 지식 기반까지 원하는 방식으로 정보를 구조화할 수 있게 합니다. 모듈식 블록 시스템을 통해 텍스트, 데이터베이스, 임베드, 체크리스트를 혼합하여 필요에 따라 확장 가능한 고도로 맞춤형 작업 공간을 만들 수 있습니다.

특히 구조화되지 않은 노트를 협업 가능한 체계적인 워크플로로 전환하고자 하는 1인 기업가와 팀에게 인기가 높습니다. 팀 wiki 구축이든 콘텐츠 파이프라인 전반의 프로젝트 관리든, Notion은 신속하게 적응하며 즉시 사용 가능한 워크플로 템플릿을 제공하는 tools와 잘 연동되어 작업 속도를 높여줍니다.

Notion 최고의 기능

데이터베이스를 활용하여 관련 노트와 프로젝트를 분류, 필터링 및 연결하세요

임베드, 토글, 달력, 칸반 보드로 동적인 페이지를 생성하세요

팀원이나 클라이언트와 페이지를 공유하여 실시간 협업하세요

콘텐츠 플랜이나 연구와 같은 반복적인 워크플로우를 위한 템플릿을 맞춤형으로 설정하세요

Notion의 한도점

오프라인 접근의 한도는 낮으며 불안정할 수 있습니다

내장된 시각적 마인드맵 또는 화이트보드 기능 없음

Notion 가격 정책

Free Plan*

추가: 사용자당 월 $12

비즈니스: 사용자당 월 $24

기업: 맞춤형 가격

Notion 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (6,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (2,500개 이상의 리뷰)

실제 사용자들이 Notion에 대해 말하는 것

G2 사용자의 말:

Notion에서 가장 마음에 드는 점은 유연성과 거의 모든 워크플로우에 적응할 수 있는 능력입니다. 프로젝트 관리, 문서 작성, 대시보드 구축, 단순한 노트 작성 등 어떤 작업을 하든 Notion은 코딩 없이도 맞춤형 페이지와 데이터베이스를 설계할 수 있게 해줍니다.

Notion에서 가장 마음에 드는 점은 유연성과 거의 모든 워크플로우에 적응할 수 있는 능력입니다. 프로젝트 관리, 문서 작성, 대시보드 구축, 단순한 노트 작성 등 어떤 작업을 하든 Notion은 코딩 없이도 맞춤형 페이지와 데이터베이스를 설계할 수 있게 해줍니다.

5. Milanote (시각적 사고가 가능한 분들과 무드보드 스타일 플랜에 최적)

via Milanote

밀라노트는 크리에이티브를 위한 디지털 핀보드와 같습니다. 드래그 앤 드롭 인터페이스로 노트, 이미지, 링크, 체크리스트를 원하는 대로 배치할 수 있습니다—경직된 그리드나 텍스트 블록은 없습니다. 전체 그림을 한눈에 보는 방식으로 일하는 데 최적화된 tool입니다.

특히 자유롭게 브레인스토밍을 하거나 아이디어 스토리보드를 작성하거나 콘텐츠 플랜을 시각적으로 구축하려는 디자이너, 마케터, 작가들에게 인기가 높습니다.

시작할 때 약간의 구조가 필요하다면, Milanote와 함께 사용할 수 있는 유연한 브레인스토밍 템플릿이 창의적인 흐름을 제한하지 않으면서도 안내해 줄 수 있습니다.

Milanote의 주요 기능

자유형 보드로 무드보드, 캠페인 또는 크리에이티브 브리프를 플랜하세요

하나의 공간에서 시각적 요소, 할 일 목록, 텍스트 노트를 추가하고 정리하세요

팀원이나 클라이언트와 실시간 또는 비동기 협업을 위한 보드를 공유하세요

열과 색상 코드의 카드를 활용하여 계층화된 아이디어를 체계적으로 정리하세요

Milanote의 한도

달력, 작업 추적, 또는 전통적인 프로젝트 보기 없음

오프라인 접근은 프로 플랜 사용자들에게만 한도가 적용됩니다

Milanote 가격 정책

*free Plan

사용자별 플랜: 사용자당 월 $12.50

팀 플랜 업그레이드: 최대 10명까지 월 $49

Milanote 평가 및 리뷰

G2: 4.5/5 (40개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (60개 이상의 리뷰)

실제 사용자들이 말하는 Milanote에 대한 평가

G2 리뷰 중 하나는 다음과 같습니다:

저는 이미 몇 달 동안 Milanote를 사용해 왔는데, 노트 작성과 팀 협업에 있어 게임 체인저 역할을 합니다. 주어진 작업을 제대로 마무리할 수 있도록 제 일일 작업, 플랜, 프로세스 지도의 필수적인 부분이 되었습니다.

저는 이미 몇 달 동안 Milanote를 사용해 왔는데, 노트 작성과 팀 협업에 있어 게임 체인저 역할을 합니다. 주어진 작업을 제대로 마무리할 수 있도록 제 일일 업무, 플랜, 프로세스 지도의 필수적인 부분이 되었습니다.

💡 프로 팁: 회의 중 노트하는 게 지겹나요? ClickUp AI 노트테이커가 대신해 드립니다! 회의에 참여해 키 내용을 포착하고 대화를 체계적이고 실행 가능한 요약으로 전환해 주니, 정말 중요한 일에 집중하세요. 회의에 집중하세요. ClickUp AI 노트테이커가 모든 내용을 대신 기록해 드립니다

6. Xmind (템플릿을 활용한 체계적인 마인드맵 제작에 최적)

via Xmind

Xmind는 깔끔한 시각화와 체계적인 논리로 유명한 마인드맵 스페이스 최고의 정착된 tools 중 하나입니다. 자유형 화이트보드보다는 공식적이고 발표 가능한 다이어그램을 제작해야 하는 전문가와 학생에게 이상적입니다.

이 tool은 피쉬본에서 매트릭스에 이르기까지 다양한 지도 레이아웃을 제공하며, 경계 상자와 관계선 같은 고급 형식을 지원합니다. 창의적인 확산보다는 정돈되고 계층적인 지도를 선호하는 모든 사용자에게 적합합니다.

Xmind 최고의 기능

수많은 미리 제작된 마인드맵 템플릿으로 체계적인 브레인스토밍을 시작하세요

트리, 피쉬본, 매트릭스 레이아웃 중에서 선택하여 자신의 사고 방식에 맞추세요

ZEN 모드로 깔끔하고 방해받지 않는 편집 환경을 제공하여 집중력을 높여보세요

모바일 및 태블릿의 크로스 플랫폼 지원으로 어디서나 마인드맵에 접근하세요

Xmind의 한도점

작업 관리나 심층적인 프로젝트 플랜에는 적합하지 않습니다

팀 워크플로우를 위한 한도 협업 기능

Xmind 가격 정책

Free Plan*

프로 플랜: 월 $10

프리미엄 플랜: 월 $15

비즈니스 플랜: 월 $18

기업: 맞춤형 가격

Xmind 평가 및 리뷰

G2: 4.3/5 (50개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5 (110개 이상의 리뷰)

실제 사용자들이 Xmind에 대해 말하는 것

G2 리뷰 중 하나는 다음과 같습니다:

XMind를 처음 사용해 봤을 때 매우 직관적이라고 느꼈습니다. 매우 간단하면서도 주요 주제와 하위 브랜치를 표시할 때 명확성이 떨어지지 않습니다.

XMind를 처음 사용해 봤을 때 매우 직관적이라고 느꼈습니다. 매우 간단하면서도 주요 주제와 하위 브랜치를 표시할 때 명확성이 떨어지지 않습니다.

7. Freeplane (고급 사용자 맞춤형 마인드 맵 워크플로우에 최적)

via Freeplane

Freeplane은 마인드 맵의 구조부터 스크립팅까지 완료하는 것을 원하는 사용자를 위해 설계되었습니다. 오픈소스이며 무료로 사용할 수 있어, 세련된 UI보다는 원시적인 성능과 유연성을 원하는 기술적 사고를 하는 사람들에게 이상적입니다.

조건부 브랜치 생성, 지도 동작 자동화, 기능 확장을 위한 스크립트 활용이 가능합니다. 화려한 옵션은 아니지만, 복잡한 시스템, 논리 트리 또는 마인드 맵 예시를 매핑해야 할 때 Freeplane이 해결해 줍니다.

Freeplane의 주요 기능

노드에 스크립트와 조건을 추가하여 인터랙티브 지도 만들기를 시작하세요

키보드 바로 가기를 사용하여 대규모 지도를 효율적으로 생성하세요

아이콘, 색상, 연결선으로 시각적 요소를 맞춤형으로 설정하세요

HTML 및 XML을 포함한 다양한 형식으로 지도를 내보내기

Freeplane의 한도

구식 인터페이스와 비기술 사용자에게 가파른 학습 곡선

내장된 실시간 협업 또는 클라우드 동기화 기능 없음

Freeplane 가격 정책

100% 무료이며 오픈소스입니다

프리플레인 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 리뷰가 충분하지 않음

🧠 재미있는 사실: 마인드 맵이 기억력 유지에 도움이 된다는 사실이 입증되었습니다! 런던 퀸메리 대학교 의과대학의 의대생들을 대상으로 마인드 맵 사용의 영향을 분석한 연구에 따르면, 마인드 맵 사용은 기억력 유지율을 10~15% 향상시키는 데 도움이 되었습니다.

8. GitMind (빠른 온라인 브레인스토밍 및 플로우차트에 최적)

via GitMind

GitMind는 빠르고 간편한 마인드 맵 및 다이어그램 작성을 위한 가벼운 브라우저 기반 tool입니다. 아이디어를 스케치하고, 플로우차트를 구축하거나, 신속한 프로젝트 구조를 설계할 공유 스페이스가 필요한 원격 팀에 이상적입니다.

실시간 협업, AI 기능, 클라우드 자동 저장, 원클릭 내보내기 기능을 갖춘 GitMind는 시간대를 넘나드는 팀 일이나 마찰 없는 환경에서 새로운 브레인스토밍 기법을 시험해보고자 하는 모든 사용자에게 적합합니다.

GitMind의 주요 기능

마인드 맵, 플로우차트, 조직도용 무료 템플릿 수십 가지를 활용하세요

실시간 편집 및 코멘트 기능을 통해 손쉽게 협업하세요

한 번의 클릭으로 다이어그램을 PDF, PNG 또는 TXT로 내보내기

클라우드 기반 자동 저장 및 기기 간 동기화로 원활하게 일하세요

GitMind의 한도

프로급 tools에 비해 한도의 맞춤형 기능

무료 버전에서는 오프라인 접근이 불가능합니다

GitMind 가격 정책

Free Plan*

프로 플랜: 월 $19

울트라 플랜: 월 39달러

GitMind 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 리뷰가 충분하지 않음

9. Logseq (구조화된 저널링 및 작업 기반 개인 지식 관리에 최적)

via Logseq

Logseq는 개요 작성, 백링크, 일일 노트를 로컬 우선 지식 시스템으로 통합합니다. 장문의 노트보다는 글머리 기호로 생각하는 사용자를 위해 설계된 이 도구는 특히 일기 작성, 프로젝트 추적, 상호 연결된 사고 기록 생성에서 강력한 성능을 발휘합니다.

그래프 보기를 통해 생각을 확대/축소하며 발전 과정을 한눈에 파악할 수 있으며, 내장된 작업 관리 기능으로 아이디어와 실행 간의 간극을 메울 수 있습니다. 디자인이 아닌 구조를 통한 네트워크 사고, 개요 작성, 시각적 프로젝트 관리에 관심이 있다면 Logseq가 딱 맞습니다.

Logseq의 주요 기능

일일 노트와 일기 형식의 기록으로 장기적인 맥락을 구축하세요

Markdown 기반 파일을 로컬에 저장하여 완전한 데이터 소유권을 확보하세요

백링크와 그래프 보기를 활용해 관련 콘텐츠를 연결하세요

작업 쿼리와 필터로 개인 워크플로우를 관리하세요

Logseq의 한도점

기본 협업 기능이나 실시간 편집 기능 없음

기존 tools를 사용하던 사용자에게는 시각적 인터페이스가 다소 간결하게 느껴질 수 있습니다

Logseq 가격 정책

맞춤형 가격 책정

Logseq 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 리뷰가 충분하지 않음

10. Noteey (방해받지 않는 무료 미니멀한 시각적 노트 작성에 최적)

via Noteey

Noteey는 약간의 구조를 원하는 미니멀리스트를 위해 설계되었습니다. 깔끔한 인터페이스로 방해받지 않고 시각적 노트를 작성할 수 있어 빠른 아이디어 캡처, 간단한 지도, 가벼운 연구 정리 등에 이상적입니다.

이 도구는 본격적인 작업 관리자나 지식 관리 시스템이 되려 하지 않습니다. 대신, 복잡함 없이 명확하고 시각적으로 사고할 수 있도록 돕는 데 집중합니다. 새롭게 시작한다면, Noteey를 외부 마인드 맵 템플릿과 결합하여 초기 단계 아이디어를 체계화하는 데 활용할 수 있습니다.

Noteey의 주요 기능

드래그 앤 드롭 캔버스로 시각적 노트를 정리하세요

색상 코드의 카드를 사용하여 아이디어나 참고 자료를 분류하세요

클라우드 기반 자동 저장 기능으로 기기 간 손쉬운 동기화

최소한의 방해 없는 UI로 집중력을 유지하며 작성하고 지도하세요

Noteey의 한도점

통합 기능이나 작업 관리 tools는 없습니다

실시간 협업 기능이나 오프라인 접근이 부족합니다

Noteey 가격 정책

*free Plan

데스크탑 프로 플랜: $99 (일회성 구매)

데스크탑 프로 플러스 플랜: $159 (일회성 구매)

Noteey 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 리뷰가 충분하지 않음

플랜을 다시 작성하는 것을 멈추세요; ClickUp으로 한 번에 아이디어를 구상하고 빠르게 실행하세요

대부분의 시각적 노트 작성 앱은 브레인스토밍 단계에서 멈춥니다. 바로 여기서 진정한 좌절이 시작됩니다—동일한 플랜을 문서, 작업, 타임라인, 그리고 또 다른 앱에 재구성해야 하는 번거로움 말이죠.

ClickUp이 이를 바꿉니다.

보드 생성, 사고 지도 작성, 그리고 이를 즉시 추적 가능한 작업으로 전환하세요. 마인드 맵, 화이트보드, 문서, 작업을 하나로 통합하여 아이디어가 단순히 보기 좋은 수준을 넘어 실질적인 성과를 창출하도록 합니다.

연구 관리, 시장 진출 플랜 수립, 비디오 대본 구성 등 어떤 작업을 하든 ClickUp은 모든 것을 한곳에서 연결하고 실행 가능하게 유지합니다.

생각을 중복하지 말고, 그 위에 구축하기 시작하세요. ClickUp에 가입하세요.