재무 기록 관리를 간소화하는 무료 회계 저널 템플릿

알고 계십니까? 소규모 비즈니스의 64%는 전담 회계사가 없습니다. 그들은 모든 것을 스스로 관리하는 경향이 있으며, 여기에는 부기 업무도 포함됩니다!

그러나 일상적인 업무로 바쁠 때는 회계 업무가 소홀해질 수 있습니다.

좋은 회계 저널 템플릿을 사용하면 수입과 지출을 쉽게 관리할 수 있습니다. 일반 원장을 처음부터 만들거나 여러 개의 복잡한 Excel 시트를 관리하는 데 시간을 낭비할 필요가 없습니다.

템플릿은 원장 계정의 모든 데이터를 캡처하고 추가 비용 없이 재정을 정리합니다.

다음은 추가 비용 없이 비즈니스 재정을 관리하는 데 사용할 수 있는 무료 회계 저널 템플릿입니다.

회계 저널 템플릿이란 무엇일까요?

회계 저널 템플릿은 비즈니스의 재무 트랜잭션을 정리하는 미리 구조화된 프레임워크입니다. 이 템플릿을 사용하면 복잡한 Excel 템플릿과 시트 또는 실제 대차대조표를 관리할 필요 없이 모든 수입, 지출, 결제 및 환불을 체계적으로 문서화할 수 있습니다.

예를 들어, 클라이언트에게 청구하거나 결제를 할 때, 저널 입력 템플릿을 사용하면 이러한 트랜잭션을 구조화된 방식으로 쉽게 기록할 수 있습니다.

날짜, 관련 계정, 차변 및 크레딧, 간단한 트랜잭션 설명과 같은 키 세부 정보를 메모할 수 있습니다.

트랜잭션을 적절하게 기록하면 재무 제표와 비용 분석 구조를 체계적으로 정리할 수 있습니다. 정보에 기반한 의사 결정을 내리고, 비용이 많이 드는 오류의 위험을 줄이며, 세금 신고 시즌에 대비할 수 있는 적절한 데이터를 확보할 수 있습니다.

👀 알고 계셨나요? McKinsey는 일반 회계 및 결제 처리와 같은 트랜잭션 운영의 75~80%가 자동화될 수 있다고 추정합니다.

13개의 무료 회계 저널 템플릿

효과적인 저널 입력 템플릿이 어떻게 생겼는지 알았으니, 이제 그에 맞는 ClickUp 템플릿을 확인해 보세요.

ClickUp은 프로젝트 관리, 지식 기반, 협업 도구 및 그 밖의 모든 것을 하나의 사용자 지정 가능한 스페이스에 결합한 업무용 앱입니다. 프로젝트 회계 소프트웨어로 쉽게 맞춤 설정하고 재정을 효율적으로 추적할 수 있습니다.

ClickUp 대시보드로 재무, 스프린트 등을 추적하세요

월말 회계 마감 프로세스와 같은 전체적인 반복 이벤트 시리즈를 생성할 수 있는 기능 덕분에 팀은 마감 시간을 크게 단축할 수 있었습니다.

🧠 재미있는 사실: 회계 회사인 PwC는 80년 이상 오스카 투표 집계를 담당해 왔습니다. 회계에서는 정확성이 정말 중요하기 때문입니다. 귀하의 저널 입력은 헤드라인을 장식하지는 않겠지만, 그만큼 수상할 만한 가치가 있어야 합니다.

1. ClickUp 회계 저널 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 회계 저널 템플릿을 사용하여 모든 저널 입력을 한 곳에서 기록하고 차변 및 크레딧을 명확하게 기록하세요

회계사나 고급 회계 소프트웨어를 구입할 예산이 부족하신가요? ClickUp 회계 저널 템플릿이 도와드리겠습니다. 차변 및 크레딧 금액을 추적하고, 각 트랜잭션에 영수증을 추가하고, 쉽게 검색할 수 있도록 저널 입력 번호를 할당하는 등 다양한 기능을 이용할 수 있습니다.

이 템플릿을 사용하면 다음을 수행할 수 있습니다.

트랜잭션 날짜, 저널 유형, 영수증, 입력 번호, 차변 등 6가지의 다양한 맞춤형 속성을 사용하여 각 트랜잭션에 대한 중요한 정보를 저장하세요

시작 가이드, 장부, 저널 등 다양한 ClickUp 구성을 통해 세 가지 다른 보기를 액세스하여 각 저널 입력을 쉽게 정리하고 액세스할 수 있습니다

시간 추적 기능을 사용하여 트랜잭션과 청구 가능한 시간을 보다 정확하게 추적하세요

수익 및 비용 데이터를 시각화하여 더 현명한 결정을 내리세요

🎯 이상적인 사용 대상: 프리랜서, 1인 기업가, 소규모 기업에서 기존 소프트웨어의 추가 비용 없이 회계 업무를 관리할 수 있습니다.

알고 계십니까? 보고서에 따르면, 소규모 비즈니스의 82%는 회계에 대한 이해 부족과 부실한 현금 흐름 관리로 인해 실패한다고 합니다. 아직 체계적인 부기 시스템이 구축되어 있지 않다면, 지금 바로 도입할 때입니다.

2. ClickUp 회계 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 회계 템플릿을 사용하여 모든 지불 세부 정보를 하나의 세분화된 목록으로 관리하세요

놀라운 통계가 있습니다. 회계사의 3분의 1은 처리해야 할 작업이 너무 많아서 매주 분개 입력에서 여러 가지 오류를 범하고 있습니다. 이 오류 문제는 각 채무 계정에 대해 별도의 시트를 관리해야 하는 경우 더욱 악화될 뿐입니다.

회계 팀이 전체 예산과 경비를 망치기 전에 이러한 일반적인 오류를 제때에 파악하고 수정할 수 있도록 도와주세요. ClickUp 회계 템플릿은 모든 지불 계정을 분류된 목록 보기로 관리하여 이 문제를 해결합니다.

이 템플릿은 다음과 같은 데 도움이 됩니다.

영업 팀의 영업 기록, 수입, 청구서를 상태, 우선순위, 마감일에 따라 관리하세요

영수증을 추가하고 각 지불 입력에 대한 연락처를 정리하여 교차 확인하고 잠재적인 오류를 식별하세요

각 저널 입력을 '지불 완료', '지불 준비 완료', '청구서 발송' 세그먼트로 분류하세요

관련 팀 회원에게 할당하고, 노트와 체크리스트를 추가하여 모든 것을 일관되게 유지하고 모든 사람이 책임을 다할 수 있도록 하세요

🎯 이상적인 용도: 인보이스 추적, 저널 입력 오류 식별, 기한 내에 채무 삭제.

3. ClickUp 저널 및 원장 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 저널 및 원장 템플릿으로 수입과 지출을 상세하게 추적하세요

ClickUp의 연구에 따르면, 일반적인 지식 근로자는 업무를 완료하기 위해 평균 6명의 사람들과 연결해야 합니다. 비용을 추적하기 위해 여러 시트를 관리하는 경우, 팀은 실제 업무보다 부서 간에 오가며 시간을 더 많이 소비하게 됩니다.

ClickUp 저널 및 원장 템플릿으로 업무를 더 쉽게 만드세요. 이 템플릿을 사용하면 차변, 크레딧 및 관련 비용을 상세하게 중앙 집중식으로 관리할 수 있습니다.

이 템플릿을 사용하면 다음을 수행할 수 있습니다.

수입, 지출 및 기타 재무 트랜잭션을 추적하세요

트랜잭션 데이터를 보고서로 정리하여 재무에 대한 명확한 통찰력을 확보하세요

직원이 영업 팀과 경비 장부에 데이터를 입력하여 정확성과 책임감을 확보하세요

재무 데이터의 잠재적인 오류 및 불일치를 식별하세요

필요할 때마다 재무 보고서를 빠르게 생성하세요

🎯 이상적인 사용처: 재무 상태를 파악하고, 수동 오류로 인한 오류를 식별 및 수정하며, 최소한의 노력으로 매일 감사에 대비한 재무 보고서를 작성할 수 있습니다.

4. ClickUp 회계 운영 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 회계 운영 템플릿을 사용하여 회계 운영을 세밀하게 모니터링하세요

현금 흐름 관리가 부실하여 예산이 엉망이 되었고, 어디서부터 손대야 할지 모르겠는 상황은 모든 비즈니스가 직면하고 싶지 않은 악몽과도 같은 일입니다. ClickUp 회계 운영 템플릿은 모든 비용을 정확하게 계정 처리할 수 있는 완벽한 솔루션입니다. 정확한 프로젝트 회계, 예산 목표 설정, 비용 책임의 확보에 도움이 됩니다.

이 템플릿을 사용하여 다음을 수행할 수 있습니다.

태그, 중첩된 하위 작업, 여러 담당자 및 우선순위 라벨을 사용하여 회계 업무를 관리하고 추적하세요

영업 팀, 고객 서비스 팀, 재무 팀이 모두 사용할 수 있는 맞춤형 스페이스에서 영업, 비용, 고객 결제 등을 추적하여 투명한 회계 프로세스를 유지하세요

회계 작업에 대해 팀 회원들과 협업하세요

차트와 보고서로 데이터를 시각화하여 더 나은 의사 결정을 내리세요

일반 분개 입력 및 분석 프로세스를 자동화하여 시간을 절약하세요

🎯 이상적인 사용처: 회사 전체의 모든 회계 업무에서 무결성을 보장합니다.

👀 알고 계셨나요? 회계사의 61%는 현재 데이터 입력 및 처리에 AI를 사용하고 있습니다. 51%는 사기 감지 및 예방을 위해 AI를 사용한다고 보고했습니다.

5. ClickUp의 재무 계정 요약 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp의 재무 계정 요약 템플릿으로 특정 재무 정보를 추출하세요

현재의 재무 상태를 명확하게 파악하지 않고는 현명한 비즈니스 결정을 내리는 것은 불가능합니다. 맹목적으로 운영하면 현금 흐름 문제를 파악하거나 부채를 추적하거나 자신 있게 성장 계획을 세우는 것이 어려워집니다.

ClickUp의 재무 계정 요약 템플릿과 같은 템플릿은 모든 재무 데이터, 자산, 부채 및 계정 잔액을 읽기 쉬운 대시보드에 통합합니다. 이를 통해 추세를 모니터링하고, 위험 신호를 조기에 발견하고, 실시간 업데이트를 통해 이해 관계자에게 정보를 전달할 수 있습니다.

이 템플릿을 사용하면 다음을 수행할 수 있습니다.

모든 재무 계정의 성과를 분석하세요

수입과 지출의 현금 흐름을 모니터링하세요

투자 , 부채, 자산 등을 추적하세요

🎯 이상적인 대상: 전략적 의사 결정을 위해 재무 건전성의 개요 보기가 필요한 CFO.

📖 또한 읽기: 회계용 총계정 원장 예시 및 형식

6. ClickUp 비즈니스 경비 및 보고서 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 비즈니스 경비 및 보고서 템플릿으로 경비 보고서를 완벽하게 관리하세요

좋은 19%의 경비 보고서 에는 오류나 누락된 세부 정보가 있으며, 이를 수정하는 데 평균 52달러의 비용과 18분의 시간이 소요됩니다. 이는 많은 시간과 비용이 소요될 뿐 아니라, 각 보고서를 확인하고 승인하는 데도 많은 시간과 노력이 필요합니다.

ClickUp 비즈니스 경비 및 보고서 템플릿은 경비 보고서 승인을 간소화하여 시간을 절약할 수 있는 간단하지만 효과적인 프레임워크입니다. 각 보고서를 관련 감독자에게 할당하고 보고된 불일치를 모니터링할 수 있습니다. 또한 비용 절감 및 과다 지출 영역을 파악하는 데도 도움이 됩니다.

이 템플릿을 사용하면 다음을 수행할 수 있습니다.

경비 보고서를 쉽게 작성, 정리 및 업데이트하세요

지출 데이터를 시각화하여 지출 트렌드를 쉽게 파악하세요

재무 목표에 대한 진행 상황을 추적하고 체계적으로 정리하세요

50개 이상의 액션 트리거로 승인 파이프라인을 자동화하세요

🎯 이상적인 사용처: 경비 보고서 승인을 자동화하고 비즈니스 지출을 시각화합니다.

💡 프로 팁: 회계 항목의 형식을 지정하는 방법이나 사용할 저널 유형을 잘 모르시겠습니까? ClickUp Brain에 시나리오에 따른 샘플 회계 저널을 생성해달라고 요청하세요. 항목을 올바르게 구성하고 워크플로우를 가속화하는 데 도움이 될 것입니다. ClickUp Brain으로 나만의 템플릿, 양식 등을 생성하세요

7. ClickUp 결제 내역 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 결제 내역 템플릿으로 모든 과거 결제 정보에 액세스하세요

여러 트랜잭션을 관리할 때, 특히 명확한 감사 추적이 없는 경우 과거 결제를 추적하기가 어렵습니다. 모든 결제 내역을 이메일과 스프레드시트에서 검색하는 것은 귀중한 시간을 낭비하고 오류의 위험을 높입니다.

ClickUp 결제 내역 템플릿을 사용하면 모든 과거 결제 기록을 한 곳에서 정리된 보기로 즉시 확인할 수 있습니다. 모든 결제를 전체 컨텍스트와 함께 게시, 필터링 및 검토할 수 있으므로 감사, 조정 및 보고가 쉬워집니다.

이 템플릿이 도움이 될 것입니다.

트랜잭션을 기록하고 고객 및 공급업체의 결제 정보를 저장하세요

결제 내역을 확인하고 시간의 경과에 따른 비용을 모니터링하여 잠재적인 문제를 파악하세요

향후 참조 및 감사를 위해 결제 기록을 정리하세요

자동 정렬 옵션과 맞춤형 알림을 사용하여 반복적인 데이터 입력을 제거하세요

🎯 이상적인 사용처: 재무 워크플로우에 명확성과 책임감을 부여합니다.

8. ClickUp 재무 관리 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 재무 관리 템플릿으로 프로젝트 견적을 관리하고 예산을 효율적으로 플랜하세요

프로젝트 예산을 추적하는 것은, 특히 비용이 다양한 카테고리와 이해 관계자에게 분산되어 있는 경우, 어려운 일입니다. 그렇기 때문에 평균적으로 6개 프로젝트 중 1개는 200%의 비용 초과를 경험합니다.

ClickUp 재무 관리 템플릿은 사용자 지정 가능한 대시보드를 통해 예산을 준수할 수 있도록 도와줍니다. 예산 배분, 실제 지출 및 예측 비용을 실시간으로 모니터링할 수 있습니다.

이 템플릿을 사용하면 다음과 같은 이점이 있습니다.

계산 및 반복 작업 알림을 자동화하세요

시각적 분석 도구를 사용하여 재무 성과를 검토하세요

재무 계획에 대해 팀 회원들과 협업하세요

비용 절감 기회와 매출 증대 방법을 찾아보세요

회사에 맞는 맞춤형 재무 목표를 설정하세요

🎯 이상적인 사용 대상: 여러 프로젝트의 예산, 지출 및 재무 목표를 명확하게 파악해야 하는 프로젝트 관리자, 재무 팀 및 비즈니스 소유자.

9. ClickUp 재무 분석 보고서 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 재무 분석 보고서 템플릿으로 시각적인 수익 보고서 및 재무 요약 보고서를 생성하세요

수익과 이익을 지속적으로 분석하는 것이 얼마나 중요한지 알림이 필요하지는 않을 것입니다. 그러나 문제는 예산이 제한되어 있을 때 고가의 분석 도구에 가입해야 한다는 것입니다.

ClickUp 재무 분석 보고서 템플릿은 확실한 솔루션입니다. 계정 저널을 시각적으로 표시하므로 수입, 지출, 개선이 필요한 부분을 정확히 파악할 수 있습니다. 이 템플릿을 개인 투자 추적에도 사용할 수 있습니다!

다음 기능을 제공합니다:

사전 구축된 스프레드시트를 사용하여 손익 계산서를 분석하고 추적하세요

생생한 시각 자료로 수익, 지출, 이익, 손실 등을 추적하세요

수익 추세를 모니터링하여 비즈니스 기회를 파악하세요

팀이 다운로드하고 공유할 수 있는 보고서를 생성하세요

재무 실적을 읽기 쉽게 요약하세요

🎯 이상적인 대상: 회계 소프트웨어의 복잡함 없이 번호를 명확하게 파악하고자 하는 스타트업 및 프리랜서.

자동화를 만들고, 회사 내 모든 팀이 일할 수 있는 관련 보드와 스페이스를 만들 수 있는 기능 덕분에 팀 간에 원활하게 협업하고 일할 수 있는 엄청난 능력을 제공합니다. 이 모든 것이 매우 저렴하고 합리적인 가격으로 제공됩니다

10. ClickUp 부기 회사 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 부기 회사 템플릿으로 일반 분개 입력 및 부기 프로세스를 간소화하세요

부기 회사를 관리한다는 것은 여러 클라이언트, 마감일, 규정 준수 요구 사항을 처리하는 동시에 정확성과 효율성을 보장해야 합니다.

ClickUp 부기 회사 템플릿은 운영을 간소화하는 포괄적인 솔루션을 제공합니다. 맞춤형 상태, 맞춤형 보기, 통합 작업 관리와 같은 기능을 통해 워크플로우를 구성하고, 진행 상황을 추적하며, 팀 및 클라이언트와 명확한 커뮤니케이션을 유지할 수 있습니다.

이 템플릿을 사용하면 다음을 수행할 수 있습니다.

일반 분개 입력 및 재무 보고와 같은 회계 프로세스를 실행하세요

작업 추적, CRM 동기화 등 다양한 기능을 통해 고객의 요구에 집중하세요

팀이 공유 목표를 공유하여 같은 페이지에 머물며 효율성을 극대화하세요

🎯 이상적인 사용자: 클라이언트 업무를 체계적으로 관리하고자 하는 프리랜서 부기 담당자.

11. ClickUp의 미지급금 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 계정 지불 템플릿으로 지불해야 할 금액을 추적하고, 알림을 설정하고, 적시에 결제를 진행하세요

팀이 종이 문서와 수동 계산으로 미지급금을 결정하는 데 어려움을 겪고 있다면, 회사의 생산성이 저하될 수 있습니다. 또한 수동 프로세스는 오류가 발생하기 쉽습니다. 날짜를 하나만 잘못 입력하거나 번호를 하나만 잘못 기입해도 결제가 잘못 처리되어 관계와 평판이 손상될 수 있습니다.

이러한 번거로운 작업을 거치지 말고 ClickUp의 미지급금 계정 템플릿으로 전환하세요. 결제 라이프사이클 전체를 정확하게 관리할 수 있습니다.

이 템플릿은 다음과 같은 데 도움이 됩니다.

모든 결제 기록을 디지털화하세요

미수금 및 마감일을 한눈에 추적하세요

데이터 입력 오류를 식별하고 제거하여 정확성을 높입니다

직원, 판매자 및 공급업체에 대한 적시 결제를 보장하세요

회사에 대한 더 나은 예측 및 예산 편성을 실행하세요

🎯 이상적인 사용자: 스프레드시트나 종이 기반 시스템 없이 계정 지불 프로세스를 간소화하려는 소규모 비즈니스 소유자 및 운영 관리자.

🧠 재미있는 사실: 회계사와 은행원들은 자신들의 수호 성인이 있습니다. 바로 성 마태입니다! 그는 로마 제국의 세무원이었다가 그리스도의 12 사도 중 한 명이 되었습니다.

12. ClickUp 인보이스 추적 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 인보이스 추적 템플릿을 사용하여 한 화면에서 모든 인보이스를 한눈에 확인하세요

각 청구서를 처리하기 전에 청구 가능한 시간 및 서비스와 교차 확인하고 싶으신가요? 이는 매우 시간이 많이 소요되는 과정입니다. 또한, 청구서가 쌓여 클라이언트와의 평판이 손상되고 현금 흐름이 지연될 수 있습니다.

ClickUp 인보이스 추적 템플릿을 사용하면 인보이스를 효율적으로 생성, 전송 및 추적할 수 있습니다. 사용자 지정 가능한 필드, 상태 추적, 달력 및 클라이언트별 인보이스와 같은 다양한 보기를 통해 마감일, 결제 내역 및 미결제 잔액을 한 곳에서 모니터링할 수 있습니다.

이 템플릿을 사용하면 다음과 같은 이점이 있습니다.

자동 채우기 필드를 사용하여 전문적인 인보이스를 빠르게 생성하세요

단 한 번의 클릭으로 청구서를 빠르게 발송하세요

인보이스 상태를 '개시' 및 '완료'로 표시하여 결제를 추적하세요

🎯 이상적인 대상: 독립 서비스 제공자 및 공급업체와 일하는 컨설턴트 및 대행사.

📮 ClickUp 인사이트: 최근에 지식 근로자의 약 33%가 필요한 정보를 얻기 위해 매일 1~3명에게 메시지를 보낸다는 사실이 밝혀졌습니다. 하지만 모든 정보가 문서화되어 언제든지 이용할 수 있다면 어떨까요? ClickUp Brain의 AI Knowledge Manager를 사용하면 컨텍스트 전환이 더 이상 필요하지 않습니다. 작업 공간에서 바로 질문을 하면 ClickUp Brain이 작업 공간 및/또는 연결된 타사 앱에서 정보를 가져옵니다!

13. ClickUp 대차대조표 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 대차대조표 템플릿을 사용하여 회사의 재무 건전성에 대한 전체 보고서를 받고 투자자에게 최신 정보를 제공하세요

분산된 데이터로 회사의 재무 상태를 정리하고 계십니까? 자산, 부채 및 자본에 대한 체계적인 보기가 없으면 주요 수치를 놓치기 쉽습니다. ClickUp 대차대조표 템플릿은 재무 상태를 깔끔하고 사용자 지정 가능한 스냅샷으로 제공하므로 계획, 보고 또는 투자자에게 좋은 인상을 남기기에 적합합니다.

이 템플릿을 사용하면 다음을 수행할 수 있습니다.

신입 회계사가 회사의 재무 자산 및 부채를 이해하도록 도와주세요

투자에 할당할 수 있는 자금 규모를 상세히 기재하세요

비즈니스 및 개인 재정 목표를 달성하기 위해 필요한 현금 흐름을 확인하세요

잠재적인 위험과 기회를 식별하세요

🎯 이상적인 용도: 회사 자산 및 부채를 검토하고, 기금 모금 및 투자자 회의를 준비할 때.

좋은 회계 저널 템플릿의 특징은 무엇일까요?

최고의 회계 저널 템플릿을 살펴보셨다면, 이제 어떤 템플릿을 선택할지 결정하셨습니까?

상세한 손익 템플릿을 사용하면 부기 작업을 지루한 작업에서 재무를 명확하게 파악할 수 있는 스트레스 없는 프로세스로 바꿀 수 있습니다. 이상적인 분개 입력 템플릿을 사용하면 복잡한 단계 없이 트랜잭션을 정확하게 기록하고, 현금 흐름을 추적하고, 감사에 대비할 수 있습니다. 이 템플릿을 정말 효과적으로 만드는 몇 가지 특징은 다음과 같습니다.

명확한 입력 구조 : 날짜, 계정 이름, 차변 및 대변 열, 금액, 간단한 설명이 깔끔하고 한눈에 볼 수 있는 레이아웃으로 포함되어 있습니다. 일부 템플릿은 영업 팀, 구매 팀, 일반 등 입력 유형을 구분하기도 합니다

시간순 기록 : 항목이 발생한 순서대로 입력되어 재무 활동을 추적하고, 추세를 모니터링하고, 누락된 항목을 파악하고, 부기 업무를 간소화할 수 있습니다

유연한 맞춤 설정 : 환불을 기록하거나, 소액 현금을 추적하거나, 청구서를 작성하는 등 비즈니스 요구 사항에 맞게 열을 추가하거나 제거할 수 있습니다

오류 발견 기능 내장 : 잘못된 입력이나 누락된 세부 정보 등 일반적인 문제를 표시하여 실수를 조기에 발견하고 향후 회계 업무의 어려움을 방지합니다

협업 지원 : 노트, 플래그 또는 댓글을 추가하고, 민감한 데이터를 보호하기 위한 액세스 제어를 선택적으로 설정하여 팀과 외부 회계사가 함께 일할 수 있습니다

감사 준비가 된 형식 : 감사 또는 트랜잭션 내역 검토에 유용한, 회계 최고의 실행 방식에 부합하는 전문적이고 표준화된 레이아웃을 유지합니다

중앙 집중식 다중 계정 추적: 여러 계정 및 부서의 저널 입력을 한 곳에서 관리하므로, 예산 책정이나 수익 흐름을 검토할 때 여러 시트를 오가며 작업할 필요가 없습니다

ClickUp으로 재무 기록 관리를 간소화하세요

비즈니스 재무 관리가 더 이상 골칫거리가 될 필요가 없습니다. 위의 무료 템플릿을 다운로드하여 회계 업무를 아침 커피를 만드는 것만큼 쉽게 해보세요.

ClickUp을 사용하면 모든 필수 회계 템플릿을 한 곳에서 사용할 수 있으며, 그 외에도 더 많은 작업을 수행할 수 있는 강력한 기능을 이용할 수 있습니다. 알림을 설정하고, 청구 가능한 시간을 추적하고, 일상적인 작업을 자동화하여 정확성을 높이고 시간을 절약하세요.

ClickUp에 가입하고 회사의 수입, 지출 및 재무 건전성을 일관되게 볼 수 있습니다.