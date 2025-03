마케팅 목표와 목표를 설정하는 방법 (+예시)

평균적인 조직은 연간 매출의 7.7%를 마케팅에 지출하고 있습니다 당연히 비즈니스 리더와 투자자들은 이 투자에 대한 수익을 요구할 것입니다. 이를 측정하기 위해, 그들은 달성해야 할 명확하고 잘 정의된 마케팅 목표 세트를 설정합니다. 이 블로그 포스트에서는 올바른 도구와 기술을 사용하여 자신에게도 동일한 작업을 수행할 수 있는 방법을 살펴봅니다. 올해의 마케팅 활동을 설계하는 데 도움이 됩니다. 초보자에게 친숙한 이 템플릿은 목표부터 활동, 결과까지 모든 것을 한 곳에서 문서화할 수 있도록 도와줍니다. ### 3. SMART 목표 설정 마케팅 목표를 SMART 목표 양식으로 설정하세요. 또한, 팀원들이 볼 수 있도록 하세요. ClickUp 목표는 이를 위한 훌륭한 방법입니다. 마케팅 목표를 숫자, 금액, 참/거짓 또는 작업 목표가 포함된 키 결과로 설정하세요. 폴더로 정리하고 진행률 롤업을 사용하여 현재 상태를 한눈에 볼 수 있습니다. 팀원들이 KPI의 일부로 목표를 소유하도록 장려하십시오. ClickUp 목표를 설정, 추적 및 달성하기 위한 마케팅 목표

📖 보너스 읽기: /href/의 예시 https://clickup.com/blog/marketing-okrs// 마케팅 OKR /%href/ for business. ### 4. 진행 상황 추적 undefined 를 사용하여 마케팅 목표를 위한 포괄적인 대시보드를 설정할 수 있습니다. /href/ https://clickup.com/features/dashboards ClickUp 대시보드 /%href/ 를 사용하면 추적 중인 모든 핵심 성과 지표에 대해 사용자 정의 가능한 위젯을 설정할 수 있습니다.

고객 관계 관리(CRM), 영업 팀, 소셜 미디어 관리 도구 등과 같은 외부 소스를 손쉽게 통합하여 전체적인 상황을 파악할 수도 있습니다. /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/image-118.png ClickUp 대시보드 /%img/ 모든 마케팅 목표에 대한 실시간 보고

간단하게 /href/ https://clickup.com/templates/marketing-report-kkmvq-6103968 ClickUp 마케팅 보고서 템플릿 /%href/ 로 시작할 수 있습니다. 또는 필요에 따라 다각적인 대시보드를 직접 설정할 수도 있습니다. 📖 보너스 읽기: undefined ## ClickUp으로 마케팅 목표를 달성하세요 '제품을 만들면 사람들이 찾아올 것이다'라는 생각은 이제 옛말입니다. 슈퍼마켓의 오렌지 주스 코너든 회계 소프트웨어든, 각 카테고리에는 수십 개는 아니더라도 수백 개의 제품이 있습니다.

서로 구별할 수 있는 것이 거의 없는 상황에서, 마케팅(위치, 메시지, 타겟팅 등)은 제품의 성공에 중요한 역할을 합니다. 마케팅이 효과적이기 위해서는 올바른 목표를 시작으로 하는 전략적 접근 방식이 필요합니다. 측정 가능한 마케팅 목표를 설정하는 것은 시작에 불과합니다. 거기에서 목표를 설정하고, 진행 상황을 추적하고, 조정하고, 계속 진행할 수 있는 강력한 도구가 필요합니다. undefined is designed to be that tool. /href/ http://www.clickup.com ClickUp /%href/ is a powerful project management software that enables digital marketing campaigns, content, real-time collaboration, undefined , 보고, 그리고 그 이상. 디지털 방식으로 마케팅 활동을 간소화하세요. /href/ https://clickup.com/signup 지금 바로 ClickUp을 무료로 체험해 보세요 /%href/.