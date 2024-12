그 어느 때보다 쉽게 위키를 정리할 수 있는 9가지 최고의 미디어위키 대안!

여러분은 아마 셀 수 없을 만큼 많은 횟수만큼 위키피디아를 방문했을 것입니다. 하지만 이 플랫폼이 그토록 훌륭한 이유는 무엇일까요? 매일 6천만 명이 사용 ?

여기에는 미디어위키의 역할이 컸을 것입니다. 많은 사람들에게 알려지지 않았지만, 미디어위키는 위키백과사전이나 위키퀘스트와 같은 다른 위키 프로젝트를 포함하여 위키미디어 재단 산하의 많은 웹사이트를 지원합니다.

즐겨찾는 프로그램의 팬덤 페이지를 클릭해 본 적이 있나요? 그 wiki 페이지는 미디어위키를 사용하여 만들어졌을 가능성이 높습니다! 🤔

미디어위키는 훌륭하지만 장기적으로 설정하고 관리하기가 너무 복잡할 수 있으므로 복잡한 공동 작업 지식창고 생성을 위해 백업 도구를 마련하는 것이 현명합니다.

이를 염두에 두고 올바른 결정을 내리는 데 도움이 되는 9가지 최고의 미디어위키 대안을 선택해 보았습니다!

미디어위키란 무엇인가요?

Via: 미디어위키 미디어위키는 무료이며 오픈소스 소프트웨어 누구나 간단하고 이해하기 쉬운 레이아웃으로 정보를 생성, 구성 및 표시할 수 있습니다. 전 세계 수천 개의 비즈니스에서 사용하는 이 소프트웨어는 PHP 스크립팅 언어를 활용하여 데이터베이스를 표시합니다.

기술에 익숙하지 않은 팀을 위해 미디어위키는 위키텍스트 형식을 제공하여 복잡한 HTML이나 CSS 코드 없이도 위키를 만들 수 있도록 도와줍니다. 이 플랫폼의 샌드박스는 초보자를 위한 테스트 필드 역할을 훌륭하게 수행합니다. 사용자는 이 안에서 다양한 기능을 실험하며 더미 페이지를 만들고 수정할 수 있습니다.

미디어위키의 혁신 협업과 지식 공유 는 특히 온라인 백과사전 영역에서 널리 사용되고 있습니다. 그러나 오픈소스 특성상 일반적으로 기업에게 다양한 편집 옵션을 제공하지는 않습니다. 🖥️

미디어위키 대안에서 무엇을 찾아야 하나요?

다음은 미디어위키 대안을 찾기 전에 염두에 두어야 할 몇 가지 특징입니다:

확장성: 계속 확장되는 데이터베이스를 수용하기 위해 적절한 양의 저장소를 제공하는 위키 엔진을 찾습니다 안전한 협업: 팀 전체가 같은 wiki에서 함께 소통하고 일할 수 있는 지식 공유 솔루션을 선택하세요. 계층 또는 사용자 계층에 따라 데이터베이스에 대한 액세스 수준을 제어할 수 있다면 더욱 좋습니다 사용자 친화성: 쉬운 마크업 언어를 사용하고 드래그 앤 드롭과 같은 코드가 필요 없는 기능을 갖춘 문서 관리 시스템을 선택하는 것이 가장 좋습니다 다국어 지원: 여러 언어를 지원하는 다국어 위키 엔진을 사용하여 대상 범위를 넓히는 것이 이상적입니다 텍스트 검색: 수많은 문단에서 특정 단어를 찾는 것은 지루할 수 있습니다. 강력한 텍스트 검색 옵션을 사용하면 wiki를 더 빠르게 검색하고 편집할 수 있습니다 파일 태그 지정: 파일 태그를 사용하면 모든 문서에 라벨을 쉽게 설정하여 위치를 찾거나 공동 작업자에게 할당하여 추가 작업을 진행할 수 있습니다 버전 제어: 변경 사항을 추적하고 문서의 이전 버전을 보기 및 복원할 수 있는 플랫폼을 선호할 수 있습니다

다목적 프로젝트를 위한 확장 가능한 미디어위키 대안 9가지!

현재 미디어위키를 대체할 수 있는 최고의 9가지 대안 목록을 엄선했습니다. 리뷰를 통해 각 솔루션의 구성을 살펴볼 수 있지만, 궁극적인 선택은 구축하려는 위키의 유형에 따라 달라진다는 점을 기억하세요. 시작해 보겠습니다! 🎉

1. ClickUp

ClickUp AI를 사용하여 문서 내에서 콘텐츠를 편집, 요약, 맞춤법 검사 또는 길이를 조정하세요

ClickUp은 wiki 및 프로젝트 문서 작성을 위한 최고급 기능은 물론 데이터 구성 및 데이터 정리 기능을 갖춘 원스톱 문서화 솔루션입니다 실시간 협업 .

활용 ClickUp 문서 를 생성하고 유지하려면 광범위한 지식 기반 문서 관련 작업이나 프로젝트도 처리할 수 있습니다. 이 무료 도구는 다음과 같은 기능을 제공합니다:

간단한 드래그 앤 드롭 동작으로 문서 내에 중첩된 페이지 만들기

문서 상호 링크

항목을 삭제하지 않고 보관하기

서식 있는 텍스트 형식을 활용해 멋진 wiki 만들기

보너스 팁: 처음부터 시작할 필요가 없습니다 ClickUp 위키 템플릿 를 사용하여 모든 위키 작업을 중앙 집중화하고 모든 사용 사례에 대한 액세스 가능한 회사 브랜드 지식창고를 만드세요!

ClickUp을 사용하면 다음과 같이 설정할 수 있습니다 작업 공간 계층 구조 로 이동하여 사용자의 보기/편집 권한을 조정하세요. 모두 보기 및 스페이스를 사용하여 위키를 종합적으로 보고 누가 무엇을 담당하고 있는지 확인하세요. ClickUp 유니버설 검색 와 실용적인 파일 태그 기능을 사용하면 항목을 순식간에 찾을 수 있습니다! 😍

ClickUp 유니버설 검색을 통해 사용자는 전체 작업 공간은 물론 연결된 다른 업무 앱에서도 작업, 문서, 파일, 사용자, 채팅, 대시보드를 빠르게 찾을 수 있습니다

기본 제공 wiki 도구인 ClickUp 문서는 협업을 위해 설계되었습니다. 협업에 최적화된 즉각적이고 실시간 협업 기능을 사용하면 여러 사용자가 실시간으로 wiki를 편집할 수 있습니다. 이름 태그와 여러 커서를 팔로우하여 작업 중인 내용을 확인할 수 있습니다!

팀과 함께 위키 프로젝트에 대해 아이디어를 내고 싶으신가요? ClickUp 화이트보드 는 팀이 함께 모여 브레인스토밍을 하고 멋진 지식 항목을 만들 수 있는 곳입니다. 또한 다음에서 팀원들을 태그할 수 있습니다 특정 댓글 또는 교정 워크플로우 !

시간을 절약하려면 다음과 같은 기능을 활용하세요 ClickUp AI 와 함께라면 wiki를 완료할 아이디어가 부족할 일이 없습니다! 이 AI 조수에게 프롬프트를 던지기만 하면 다음과 같은 방대한 문서를 얻을 수 있습니다 프로젝트 개요 와 테스트 플랜을 몇 초 안에 작성할 수 있습니다! 또한 10개 이상의 언어를 탐색할 수 있는 풀타임 번역가 역할도 수행합니다.

ClickUp 주요 기능

ClickUp 문서로 멋진 wiki를 만들고 협업하세요

손쉬운 검색 및 태그 지정프로세스 효율성 향상 드래그 앤 드롭 인터페이스를 사용하여 문서를 페이지 / 하위 페이지로 구성합니다

일을 PDF, HTML, 또는 마크다운으로 변환 및 내보내기 가능

안전한 클라우드 기반에 문서 저장

1,000개 이상의 플랫폼과 통합

모바일 애플리케이션 팀이 어느 위치에서든 wiki를 관리할 수 있습니다

Easy 버전 관리 팀이 피드백을 공유하고 댓글, 채팅 및 멘션을 통한 커뮤니케이션 계층 기반 제어 및 권한 부여

프로젝트 및 콘텐츠 작성, 요약, 번역을 위한 AI 지원

확장 가능한 저장소

가독성 향상을 위한 코드 블록 형식 옵션

ClickUp 제한 사항

ClickUp의 포괄적인 기능에 익숙해지는 데 시간이 걸릴 수 있습니다

사용자는 아직 모든 기능을 갖춘 모바일 앱을 보지 못했습니다

ClickUp 가격

free Forever

무제한: 사용자당 $7/월

사용자당 $7/월 Business: 사용자당 $12/월

사용자당 $12/월 Enterprise : 가격 문의 문의

가격 문의 문의 ClickUp Brain : 모든 유료 플랜에서 $ 5 / 작업 공간 회원 / 월에 사용 가능

ClickUp 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (9,100개 이상의 리뷰)

4.7/5 (9,100개 이상의 리뷰) Capterra: 4.7/5 (3,900개 이상의 리뷰)

2. 도쿠위키

Via: 도쿠위키 미디어위키와 마찬가지로 도쿠위키도 PHP 프로그래밍 언어로 실행됩니다. 일한 내용을 일반 텍스트 파일로 저장하기 때문에 데이터베이스가 필요하지 않습니다. 깔끔하고 읽기 쉬운 구문 덕분에 초보자도 쉽게 wiki를 구성할 수 있습니다.

도쿠위키에는 액세스 제어 및 인증 커넥터가 내장되어 있습니다. 또한, 이 플랫폼을 내부의 콘텐츠 관리 시스템 (CMS) 또는 프로젝트 개발 회사를 위한 작업 공간.

사용자는 원하는 템플릿을 다운로드하여 맞춤형으로 설정하고 특정 사용 사례에 맞는 위키를 만들 수 있습니다. 여기에는 다음이 포함됩니다 지식창고용 템플릿 , 워드프레스 및 웹사이트용 템플릿.

도쿠위키 최고의 기능

간단한 설치 및 설정

낮은 시스템 요구 사항

여러 언어 지원

특정 사용 사례 템플릿 제공자

인증 커넥터 내장

도쿠위키 제한 사항

추가 기능을 찾는 사람들에게는 평범한 도구로 보일 수 있습니다

초기 렌더링 프로세스가 약간 느릴 수 있습니다

도쿠위키 가격

무료 무료

도쿠위키 평가 및 리뷰

G2: 3.9/5 (10+ 리뷰)

3.9/5 (10+ 리뷰) 카테라: 4.5/5 (리뷰 10개 미만)

3. TiddlyWiki

Via: 티들리위키 온라인 비선형 노트북인 TiddlyWiki를 사용하면 노트, 알림, 스토리 또는 위키를 포함한 기타 모든 문서를 보관할 수 있습니다. 또한, 데이터를 저장할 위치를 선택할 수 있어 언제나 wiki에 액세스할 수 있습니다.

자동 저장 기능을 사용 설정하면 위키와 문서가 실수로 삭제되는 것을 방지할 수 있습니다. 편집 중 확인 및 삭제 버튼으로 트리거되며, 드래그 앤 드롭을 통해 문서를 이동시킬 수 있습니다. 🆗

멋을 내고 싶고 위키를 꾸미고 싶다면 TiddlyWiki의 맞춤형 벡터 아이콘 갤러리로 이동할 수 있습니다. 눈금, 화살표, 심지어 원래의 Twitter 로고(현재는 X)와 같은 다양한 아이콘을 사용하여 글을 더욱 돋보이게 만들 수 있습니다. 또한 이 플랫폼은 안전 모드를 통해 맞춤형 기능을 제한할 수 있습니다.

티들리위키 주요 기능

특정 버튼에서 트리거되는 자동 저장 기능

드래그 앤 드롭 기능이 있는 간단한 에디터

방대한 벡터 아이콘 갤러리

안전 모드로 맞춤형 설정 제한

티들리위키 제한 사항

전문 wiki가 필요한 비즈니스에는 적합하지 않을 수 있습니다

커뮤니티 지원이 한도 제한됨

티들리위키 가격

Free

티들리위키 평가 및 리뷰

아직 리뷰가 없습니다

4. Nuclino

Via: 누클리노 미디어위키의 대안인 누클리노는 매우 가볍고 필수적인 기능 제공자와 빠른 속도에 중점을 두고 있습니다. 드래그 앤 드롭 방식의 간편한 에디터를 통해 팀은 단일 작업 공간에서 원활하게 편집할 수 있습니다.

최소한의 인터페이스에도 불구하고 플랫폼에서 종합적인 wiki를 만들 수 있습니다. 노트를 추가하고, 작업을 할당하고, 파일을 삽입하는 등의 작업을 수행하세요!

여러 보기를 통해 문서든 특정 작업이든 필요한 모든 것을 불러올 수 있습니다. 동일한 기능을 통해 데이터를 필터링하고 모든 팀원에게 보다 정확한 지식 항목을 제공할 수 있습니다.

누클리노를 사용하면 댓글을 남기고 피드백 제공 를 제공하여 적시에 생산할 수 있습니다. 또한 다음을 수행할 수 있는 AI 어시스턴트인 Nuclino Sidekick을 활용할 수도 있습니다 블로그 게시물 작성 및 단순화 기술 콘텐츠 .

누클리노 주요 기능

실시간 협업

드래그 앤 드롭 에디터

댓글 및 피드백 추가 기능

빠른 검색을 위한 여러 보기 기능

AI 글쓰기 도우미

누클리노 제한 사항

버전 관리 개선 필요

제한된 통합은 작업을 가져오려는 사람들에게 문제가 될 수 있습니다

누클리노 가격

무료

표준 : 5/월

: 5/월 프리미엄: $10/월

누클리노 평가 및 리뷰

G2: 4.5/5 (20개 이상의 리뷰)

4.5/5 (20개 이상의 리뷰) Capterra: 5/5 (70개 이상의 리뷰)

5. GitBook

Via: GitBook GitBook은 기술 팀이 제품 출시부터 다양한 내부 지식 베이스 및 API에 이르기까지 모든 것을 문서화할 수 있는 최신 문서화 플랫폼입니다. 최소한의 설정만으로 실행할 수 있는 깔끔한 인터페이스를 갖추고 있습니다.

주로 종합적인 프로젝트 데이터를 저장하는 플랫폼으로 사용되는 GitBook은 Google Docs와 같은 다른 플랫폼에서 가져오기를 지원합니다. 따라서 Google Docs에서 wiki 콘텐츠를 작성하고 있는 경우 중단한 부분부터 바로 시작할 수 있습니다. 📝

GitBook은 복잡하지 않은 도구가 필요한 팀에게 탁월합니다 협업 도구가 필요한 팀에 적합합니다 다음과 같은 문서를 작성, 정리 및 게시할 수 있습니다 제품 개발 프로세스 또는 연구 계획 .

여러 통합 기능을 통해 GitBook 내 다른 앱에서 알림을 받고 토론 옵션에서 변경 사항을 제안할 수 있습니다.

GitBook 주요 기능

다른 도구에서 가져오기 지원

팀 활동 피드

최소한의 설정

Slack, Jira 등과 같은 플랫폼과의 통합

GitBook 한도

사용자는 형식 문제를 일으키는 에디터 결함으로 어려움을 겪을 수 있습니다

초기 실행 시 직관적이지 않을 수 있습니다

GitBook 가격

무료 무료

무료 플러스: $6.70/월

$6.70/월 Pro : 월 $12.50/월

: 월 $12.50/월 Enterprise : 가격 문의

깃북 평가 및 리뷰

G2: 4.7 (130개 이상의 리뷰)

4.7 (130개 이상의 리뷰) Capterra: 4.5/5 (15개 이상의 리뷰)

6. WackoWiki

Via: 와코위키 WackoWiki는 몇 분 안에 문서를 변경할 수 있도록 직관적인 WYSIWYG(What You See Is What You Get) 에디터를 제공하는 기능적인 위키 엔진입니다. 이 플랫폼은 여러 언어를 지원하며 MariaDB/MySQL과 호환됩니다.

팀원들은 댓글을 남겨 모든 wiki에 대한 개선 사항을 제안할 수 있습니다. 댓글은 이메일 알림을 트리거하여 제작자가 쉽게 최신 정보를 파악할 수 있습니다.

또한, WackoWiki에는 프로젝트와 썸네일에 사용할 수 있는 여러 가지 디자인 테마가 있습니다. 전문가를 위해 플랫폼에는 클릭에 응답하는 데 걸리는 시간을 줄여주는 여러 캐시 레벨이 있습니다 워크플로우 최적화 빠른 처리 속도를 통해 워크플로를 최적화합니다! 😏

와코위키 최고의 기능

위지위그 에디터

수정본에 대한 완전한 제어

여러 캐시 레벨로 효율적인 처리

댓글을 통한 협업

풍부한 썸네일 생성

와코위키 제한 사항

심층적 인 wiki 편집을 원하는 팀에게는 최상의 옵션이 아닐 수 있습니다

통합 기능이 없음

와코위키 가격

Free

와코위키 평가 및 리뷰

아직 리뷰가 없습니다

7. Walling

Via: 월링 이름에서 알 수 있듯이 이 플랫폼을 사용하면 화이트보드와 같은 시각적 스페이스 양식의 벽을 만들어 팀과 협업할 수 있습니다. Walling은 미와 기능의 만남이라는 문구를 사용하여 스스로를 설명합니다. 귀엽죠? 😊

테이블, 작업, 문서, wiki 콘텐츠 등 원하는 거의 모든 것을 작성하고 디자인할 수 있습니다. With 생산성에 중점을 두다 를 사용하면 사용자는 휴대폰으로 작업 마감일에 대한 푸시 알림을 받을 수 있습니다.

강력한 맞춤형 설정으로 배경부터 각 섹션과 텍스트까지 모든 것의 색상을 변경할 수 있습니다. 또한 사용자는 작업을 위임하고 설정할 수 있는 월링 AI 어시스턴트가 있습니다 비주얼 화이트보드 보다 효율적으로

월링 최고의 기능

작업을 완료하는 AI 어시스턴트

사용자 친화적 인 시각적 스페이스

벽에 테이블과 달력을 추가할 수 있습니다

마감일에 대한 맞춤형 알림 제공

프로젝트 플랜을 위한 월링 AI

월링 제한 사항

Tool을 확보하는 데 시간이 걸릴 수 있습니다

무료 플랜에서는 검색과 같은 기능을 사용하지 못할 수 있습니다

월링 가격

무료

프리미엄: $6/월

$6/월 팀: 사용자당 $6/월

월링 평가 및 리뷰

제품 사냥: 4.9/5 (100개 이상의 리뷰)

4.9/5 (100개 이상의 리뷰) 카테라: 4.7/5 (25개 이상의 리뷰)

8. XWiki

Via: XWiki XWiki는 오픈소스입니다 위키 소프트웨어 java로 작성된 솔루션입니다. 사용자에게 간단한 WYSIWYG 에디터를 제공합니다. CSV, Excel과 같은 파일을 가져올 수 있을 뿐만 아니라 PDF, RTF, XML 등 여러 형식으로 내보내기할 수도 있습니다.

XWiki의 주요 기능 중 하나는 관계 데이터베이스에 구조화된 데이터를 저장할 수 있는 동시에 다른 애플리케이션과 통합할 수 있는 RESTful API를 제공한다는 점입니다.

공동 작업과 관련하여 XWiki를 사용하면 팀이 wiki에서 회원을 추가 및 제거하고, 권한을 편집하고, RSS 피드를 통해 알림을 수신하여 변경이 이루어졌음을 알 수 있습니다. 버전 제어를 사용하면 위키에 대한 편집 내용을 추적하거나 이전 반복 작업을 복원할 수도 있습니다.

XWiki 주요 기능

공동 편집 지원

관계 데이터베이스에 저장된 구조화된 정보

통합을 위한 RESTful API 제공자

위지위그 에디터

다양한 파일 형식 가져오기 및 내보내기

버전 관리 지원

XWiki 제한 사항

XWiki의 기본 기능이 모든 팀에 적합하지 않을 수 있습니다

플랫폼이 하루 종일 결함이 발생하는 인스턴스가 있을 수 있습니다

XWiki 가격

무료

⧏33⧐ Free ⧏35⧐ 무료 ⧏34⧐ 표준 브론즈 : 사용자당 €1.92/월

: 사용자당 €1.92/월 프로 실버 : 사용자당 €3.83/월

: 사용자당 €3.83/월 프로 골드 : 사용자당 €19.17/월

: 사용자당 €19.17/월 프로 플래티넘 : 사용자당 €38.33/월

XWiki 평가 및 리뷰

G2: 4.4/5 (10+ 리뷰)

4.4/5 (10+ 리뷰) Capterra: 4.7/5 (20개 이상의 리뷰)

9. Wiki.js

Via: Wiki.js AWS 및 DigitalOcean 마켓플레이스에서 사용할 수 있는 Wiki.js는 노드.js에서 실행되는 위키 엔진으로 Javascript로 작성되었습니다. 이 무료 소프트웨어는 Pandoc이 마크업 형식 간에 변환할 수 있도록 하는 기능 등 여러 가지 강력한 구성을 제공합니다.

여기에서는 WYSIWYG, WikiText, 심지어 기존의 HTML을 포함한 여러 에디터를 사용할 수 있습니다. 또한 Wiki.js를 사용하면 라이트 모드 또는 다크 모드로 설정하거나 시각적 요소를 디자인하고 삽입하는 등 위키의 전체적인 모양을 맞춤형으로 설정할 수 있습니다 플로차트 같은 요소 및 UML 다이어그램 .

클라우드, GitHub 또는 로컬 스토리지 장치에 데이터를 저장할 수 있는 옵션이 제공됩니다. 클릭 몇 번으로 팀원을 추가하고, 권한을 편집하고, 이중 인증(2FA)을 사용하여 보안을 강화하세요. 🔏

위키.js 주요 기능

다양한 에디터 옵션

다양한 맞춤형 설정 가능

다국어 지원

다이어그램화 가능

2단계 인증으로 보안 강화

위키.js 제한 사항

사용자 경험 개선 가능

인터페이스에 익숙해지는 데 시간이 걸릴 수 있습니다

wiki.js 가격

Free

위키.js 평가 및 리뷰

G2: 4.2/5 (10+ 리뷰)

4.2/5 (10+ 리뷰) Capterra: 4.1/ 5 (20개 이상의 리뷰)

최고의 미디어위키 대안? ClickUp AI로 정리, 편집, 활용!

저희가 소개한 미디어위키 대안은 최소한의 노력으로 위키를 만드는 데 도움이 될 것입니다.

하지만 여전히 고민 중이라면 ClickUp을 사용해 보세요! 이 프로젝트 관리 도구를 사용하여 다음을 수행하세요 문서 관리 , 서면 콘텐츠 생성 로 작성된 콘텐츠를 생성하고 다른 위키와 차별화하세요! 무료 계정 가입하기 에 가입하고 몇 분 안에 최고 수준의 wiki를 만들어 보세요! 💃