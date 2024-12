애자일 테스트: 고품질 소프트웨어 개발의 핵심: 애자일 테스트

애자일 테스트에 대해 알아볼 준비가 되셨나요_?

애자일 방법론은 최종 제품이 고객의 요구를 완벽하게 충족하는지 확인하기 위해 다양한 테스트를 사용합니다.

그리고 애자일 팀 에서는 모든 것을 테스트해야 합니다.

마치 릭과 모티 쇼의 과학 마법사 릭 산체스처럼요

그래서 이 글에서는 애자일 테스트에 대한 이해를 돕기 위해 영화 릭 앤 모티의 예시를 사용하겠습니다.

애자일 테스트의 4가지 유형, 애자일 테스트 4분면, 애자일 테스트 프로세스를 쉽게 관리하는 방법을 모두 배우게 됩니다!

시작해 보세요!

애자일이란 무엇인가요?

참고: 이 섹션은 애자일 방법론의 기본에 대해 배우고자 하는 독자를 위한 섹션입니다. 애자일 방법론에 대해 잘 알고 계신다면 여기를 클릭하세요 에 대한 섹션으로 이동하려면 테스트._를 클릭하세요 애자일 프로젝트 관리 는 팀이 더 짧은 개발 주기로 더 나은 고객 중심 제품을 만들 수 있도록 도와줍니다 전통적인 프로젝트 관리 방법과 달리 .

애자일 방식은 기본적으로 릭과 같이 사고력이 빠른 천재에게 적합합니다.

_왜?

불필요한 프로세스로 진행을 지연시키지 않으면서도 훌륭한 제품을 만들 수 있기 때문입니다.

다음은 애자일 방법의 작동 방식을 이해하는 데 도움이 되는 예시입니다:

릭이 손자(모티)가 모험을 떠났을 때 손자의 위치를 추적하는 앱을 만들고 싶다고 가정해 봅시다. 이 앱은 릭이 평행 차원에서 모티의 위치를 찾는 데 도움이 될 뿐만 아니라 모티의 부모가 아들의 행방을 추적하는 데도 도움이 될 것입니다.

결국 릭이 사위인 제리가 모험에 대해 불평하는 것을 얼마나 싫어하는지 알잖아요

릭이 전통적인 프로젝트 관리 방법을 사용한다면, 그는 처음부터 끝까지 Jerry의 의견 없이 제품을 개발하게 될 것입니다. 이렇게 하면 몇 년이 걸릴 수도 있고, 심지어는 제리의 의견을 전혀 듣지 않아서 제리가 싫어하는 최종 제품이 나올 수도 있습니다!

하지만 애자일 방식을 사용하면 릭은 몇 번의 짧은 '로 앱을 구축할 수 있습니다 스프린트 '를 생성하고 각 스프린트 후에 테스트합니다. 테스트가 끝나면 Jerry에게 피드백을 요청하고 다음 스프린트에서 구현하여 최종적으로 Jerry가 원하는 대로 앱을 구축합니다!

이러한 스프린트에는 많은 테스트가 포함되므로 애자일 팀은 일련의 정교하고 포괄적인 테스트 방법에 의존합니다.

이에 대해 자세히 알아봅시다..._

**주: 애자일 방법론은 모든 종류의 프로젝트에 적용할 수 있지만, 이 글에서는 소프트웨어 프로젝트에서의 적용에 대해 논의하겠습니다

애자일 테스트 프레임워크란 무엇인가요?

테스트 방법론은 애자일 값 와 원칙을 애자일 테스트 프레임워크라고 합니다.

그 결과 다음과 같은 애자일 개발 방법론의 몇 가지 지침을 따릅니다:

제공자개선하기 위해 개발자에게 지속적인 피드백 제공 제품 개선을 위한 지속적인 피드백 제공

소프트웨어 테스트 프로세스를 단순하게 유지

가능한 한 전체 팀의 참여 유도

문서화를 줄이고 직접 커뮤니케이션을 늘리기

이러한 가이드라인에 따라 애자일 팀은 4가지 유형의 애자일 테스트 기법을 사용합니다:

(클릭하면 각 테스트 유형을 다루는 섹션으로 이동합니다.)_

행동 중심 개발

수락 테스트 중심 개발

탐색 테스트

세션 기반 테스트

그런데 왜 애자일 팀은 자체적인 테스트 방법을 사용할까요?

그것은 마치 릭이 왜 물건을 사지 않고 직접 만드는지 궁금해하는 것과 같습니다!

훨씬 더 멋지니까!

물론 그게 유일한 이유는 아닙니다.

애자일 팀은 기존 테스트 방법을 사용할 수 없는 환경에서는 다른 소프트웨어 테스트 방법론을 따르기 때문에 애자일 환경 .

애자일 테스트 기법이 전통적 테스트와 어떻게 다른지 살펴봅시다

기존 테스트 기법과 애자일 테스트 기법의 차이점

1. 테스트 빈도

다음과 같은 전통적인 프로젝트 관리 방법론에서는 Waterfall 테스트의 경우, 제품은 개발 주기가 끝난 후에만 테스트됩니다. 하지만 프로젝트가 끝나면 테스트 범위가 기하급수적으로 늘어나기 때문에 팀은 제품 출시를 지연하거나 소프트웨어 테스트를 건너뛰게 됩니다.

이를 방지하기 위해 애자일 테스트 방법론에서는 제품에 새로운 기능을 지속적으로 통합한 후 지속적인 테스트를 수행할 것을 권장합니다.

애자일 환경에서는 팀이 동시에 기능을 빌드하고 정확성과 성능을 테스트하여 기한 내에 견고한 제품을 제공할 수 있습니다.

2. 테스트 팀의 성격

전통적인 테스트는 일반적으로 제품의 결함을 찾는 것을 목적으로 하는 별도의 품질 보증 또는 QA 팀이 수행합니다. 그러나 QA 팀은 개발자와 함께 문제 해결 프로세스의 일부가 아니기 때문에 다음과 같은 문제가 발생할 수 있습니다 팀 내 정보 사일로 .

그러나 애자일 프로세스는 기능 간 협업과 구축에 의존합니다 커뮤니케이션 시스템 테스트 팀을 위한 커뮤니케이션 시스템.

모든 팀이 원하는 결과를 위해 함께 일하며, 별도의 QA 팀이 필요하지 않습니다.

개발자가 테스트를 만들고, 실행하고, 해결책을 찾으면 됩니다. 이렇게 하면 팀원 모두가 제품에 대한 동등한 소유권을 갖게 됩니다.

그렇다면 애자일 테스터는 누구일까요?

애자일 팀원이라면 누구나 테스터가 될 수 있으며, 이 한 가지 업무만을 위해 만 고용되는 사람은 없습니다.

하지만 전문성에 대한 Rick의 신념에 따라, 애자일 테스터는 몇 가지에 능숙해야 합니다:

커뮤니케이션 기술

협업

자기 조직화

변화에 대한 대응력

기술 능력 (특히 자동화 테스트 ) 및 경험 탐색 테스트 문서



애자일 테스트의 4가지 유형

이제 애자일 테스트의 기본 사항을 알았으니 4가지 테스트 유형과 그 수행 방법에 대해 알아보겠습니다.

이 새로운 차원으로 바로 들어가 봅시다!

유형 #1: 행동 중심 개발(BDD)

릭이 은하 연방의 최고 보안 감옥을 어떻게 탈출했는지 기억하시나요?

그는 심문관들이 자신의 플랜이 실패했다고 믿도록 시스템을 조작했습니다.

그렇게 해서 게임 전체를 뒤집을 수 있었어요!

행동 기반 개발 또는 BDD도 다소 유사한 프로세스를 따릅니다.

제품이 테스트에 실패하도록 _설계되어 있기 때문입니다

_왜?

제품이 BDD 테스트에 실패할 때마다 개발자에게 제품이 시나리오에 어떻게 반응하는지 정확히 알려줍니다. 개발자는 이 지식을 바탕으로 이러한 동작을 수정할 수 있는 기능을 개발할 수 있습니다.

_어떻게 진행되나요?

테스터, 개발자, 비즈니스 분석가가 함께 제품을 테스트할 시나리오 또는 '테스트 케이스' 목록을 만듭니다.

이는 거킨 구문으로 작성됩니다: 주어진/언제/언제*

예를 들어, 릭의 모티 추적 앱에 대한 샘플 테스트 케이스가 있습니다:

Given 플랜이 실패하고, when 모티가 공간과 시간에서 실종되면, **_then _앱이 그의 위치와 시간대를 모두 가리킬 수 있어야 합니다

테스트 팀은 이 상황에 대응하기 위해 제품이 사용할 단계와 프로세스를 더욱 세분화합니다.

그리고 테스트 활동이 애자일 개발과 동시에 이루어지기 때문에 이러한 시나리오에서는 제품이 실패할 것으로 예상됩니다!

테스트와 함께 개발자는 제품이 BDD 테스트를 통과하는 데 도움이 되는 기능을 만듭니다.

테스트가 완료될 때까지 제품을 테스트하며 각 스프린트마다 제품을 더욱 개선합니다.

마치 릭, 모티, 그리고 그의 여동생 서머가 시간을 쪼개서 동시에 일을 할 수 있는 방법을 찾아낸 것과 비슷하죠!

하지만 시간 여행에도 규칙이 있는 것처럼 (릭은 거의 항상 팔로워를 팔로우합니다), BDD 테스트를 수행할 때 몇 가지 사항을 염두에 두어야 합니다.

다음은 BDD 테스트를 위한 몇 가지 최고의 실행 방식입니다:

실행 가능한 구체적이고 정의된 테스트 케이스 작성하기

자동화된 테스트를 사용하여 모든 테스트 케이스에서 일관성 유지

문서화 한도를 정하되 모든 주요 사항을 기록하는 것을 잊지 마세요

유형 #2: 수락 테스트 중심 개발(ATDD)

ATDD 또는 수락 테스트는 다음과 매우 유사합니다 BDD 테스트 .

둘 다 동일한 프로세스를 따릅니다:

테스트 기준 작성 -> 제품 테스트 -> 테스트 실패 -> 테스트 통과할 기능 구축 -> 다시 테스트 -> 테스트 통과

하지만 비슷해 보인다고 해서 꼭 그렇다는 의미는 아닙니다.

마치 릭과 모티가 무한 차원의 무한한 우주들 사이에서 "사소한 차이"를 발견한 것과 같습니다

마찬가지로 BDD와 수락 테스트는 두 가지 핵심 포인트에서 차이가 있습니다:

ATDD는 고객의 적극적인 참여 로 진행되는 반면, BDD는 (개발자 외에) 비즈니스 분석가만 참여합니다

로 진행되는 반면, BDD는 (개발자 외에) 비즈니스 분석가만 참여합니다 ATDD는 인간적인 상호작용을 통해 제품을 이해하는 데 중점을 두므로 고객도 포함됩니다. 그러나 BDD는 기술적 동작만 테스트합니다.

따라서 개발자가 고객의 요구 사항을 이해(또는 가정)해야 하는 부담을 덜어줍니다. 개발자는 프로세스 중에 고객을 포함시키고 물어보기만 하면 됩니다!

릭의 모티 트래커에 대한 샘플 수락 테스트 시나리오는 다음과 같습니다

시간 여행의 과학에 익숙하지 않은 제리 온보딩 시간 여행의 과학에 익숙하지 않은 제리 온보딩_

이는 제품의 기술적 기능과는 관련이 없을 수 있지만, 고객의 사용 경험에 있어서는 매우 중요합니다. 그래서 릭은 제리를 앱 테스트에 참여시켜 앱을 테스트하고 의 사용성을 결정합니다 .

다음은 수락 테스트에서 따라야 할 몇 가지 모범 사례입니다:

다음을 사용하여 고객으로부터 직접 피드백 받기포커스 그룹 또는 설문조사 고객과 소통하기 위해 비기술적인 고객 대면 직원을 프로세스에 포함시킵니다

'수용 기준' 목록을 작성하고 고객 대면 직원과 교차 확인합니다

테스트 후 애자일 개발 프로세스의 중심에 고객의 반응을 유지합니다

이 모든 것을 따르면 어쩌면 제리를 구할 수 있을지도 모릅니다!

유형 #3: 탐색적 테스트

릭과 모티가 그토록 좋아하는 차원 간 케이블 네트워크가 대본이 없는 것 같다는 것을 기억하시나요?

하지만 그래서 우리가 이걸 좋아하는 거죠?!_?

그리고 릭 앤 모티와 같은 즉흥 TV의 팬이라면 탐색적 테스트도 대본을 따르지 않기 때문에 마음에 드실 겁니다!

이 방법을 따르는 테스터는 제품을 무질서하게 가지고 놀면서 사용자의 행동을 모방하여 결함을 찾습니다.

하지만 이 광기에도 방법이 있습니다!

제품을 가지고 노는 동안 탐색적 테스터가 있습니다:

미리 설정된 구체적인 목표를 팔로우합니다

사용자 페르소나 채택하기

사용자 활동 기록

새로운 테스트를 동시에 설계

이 과정을 과학적이고, 재미있고, 모험적으로... 이 역동적인 듀오를 매료시키는 데 필요한 모든 것을 제공합니다!

탐색 테스트를 효과적으로 수행하기 위해 따를 수 있는 몇 가지 최고의 실행 방식은 다음과 같습니다:

제품의 기능에 대한 자세한 기록을 작성하여 모든 기능을 테스트합니다

각 라운드에서 테스트하지 않은 기능을 메모하여 나중에 테스트할 수 있도록 합니다

목표 그룹의 사고방식에 맞게 사용자 페르소나를 조정합니다

가능한 한 많은 세부 사항을 문서화하고 전달합니다

유형 ### 유형 #4: 세션 기반 테스트

세션 기반 테스트는 다음과 유사합니다 탐색 테스트 는 창의적이고 자유로운 흐름의 테스트를 채택할 때 유용합니다.

그러나 탐색적 테스트는 제품의 속살을 잘 알고 있는 숙련된 테스터에게 가장 적합합니다. 따라서 이 방법은 책임과 구조에 대한 스트레스를 주지 않습니다.

이때 세션 기반 테스트가 도움이 됩니다.

이 테스트는 즉흥적인 테스트 방법을 따르지만 다음과 같은 구조를 적용합니다:

각 테스트 세션의 목표를 제시하는 테스트 헌장

테스터가 테스트를 완료해야 하는 타임 박스형 세션

테스터가 각 세션의 활동을 보고하기 위해 제출하는 테스트 보고서

각 세션 후 테스터와 관리자가 테스트 활동에 대해 논의하는 디브리핑

이 테스트 방법은 탐색 테스트의 속도에 적응하는 데 어려움을 겪고 있는 팀에게 적합합니다. 그러나 테스팅 팀이 보다 개방적인 테스트 접근 방식을 따르기 위한 디딤돌이 될 수도 있습니다.

세션 기반 테스트를 최대한 활용하기 위해 따라야 할 몇 가지 모범 사례를 소개합니다:

테스트 일정(각 세션의 아젠다 포함)을 미리 윤곽을 잡습니다

각 테스트 세션에 대한 명확한 목표 정의하기

중단 없는 테스트 세션 수행

세션 후 디브리핑에서 다음 단계에 대해 논의하기

애자일 테스트 쿼드란 무엇인가요?

다양한 유형의 테스트에 대해 모두 아는 것은 큰 도움이 됩니다

하지만 이 지식을 어떻게 적용해야 하는지 배우지 않으면 이런_처럼 전혀 쓸모없는 것을 만들게 될 것입니다.

그렇다면 어떤 테스트를 언제 사용해야 하나요?

더 중요한 것은, 언제 자동화된 테스트를 애자일 테스트 전략에 포함시켜야 할까요?

애자일 테스트 사분면에는 이 두 가지 질문에 대한 해답이 있으며, 그 모습은 다음과 같습니다:

(혼란스러워 보여도 걱정하지 마세요. 모든 것을 설명해 드릴 테니까요!)

이 사양에 따라 사분면이 도출됩니다:

'X' 축 : 테스트를 비즈니스 지향적 (고객의 요구에 대응)과 기술 지향적 (제품의 기술적 동작 이해)으로 나눕니다

: 테스트를 (고객의 요구에 대응)과 (제품의 기술적 동작 이해)으로 나눕니다 'Y'축: 테스트가 제품을 지원하는지, 비판하는지 여부로 나눕니다

이렇게 하면 4가지 테스트 유형이 발생하며, 다음 사분면으로 요약할 수 있습니다:

애자일 테스트 사분면 1: 자동화 테스트

팀이 더 나은 제품을 만드는 데 도움이 되는 일련의 기술 또는 단위 테스트 방법입니다. 예시: 예: 단위 테스트, 컴포넌트 테스트.

애자일 테스트 사분면 2: 자동화 테스트 및 수동 테스트

더 나은 비즈니스 가치를 제공하는 제품을 만들 수 있도록 지원팀을 지원하는 비즈니스 대상 테스트입니다. 예시: 기능 테스트.

애자일 테스트 사분면 3: 수동 테스트

제품의 성능을 향상시키기 위한 피드백을 제공하기 위한 비즈니스 대상 테스트입니다. 예시: 예: 사용자 승인 테스트, 탐색 테스트.

애자일 테스트 사분면 4: tools

보안, 유지보수, 확장성 등 고객 대면 기능이 아닌 비기능 영역에서 제품의 성능을 확인하는 기술 테스트입니다. 예시: 성능 및 부하 테스트.

애자일 테스트는 애자일의 값과 원칙을 따르기 때문에 테스트에 대한 하드 앤 패스트 규칙을 권장하지 않습니다. 대신 팀의 요구 사항에 따라 올바른 선택을 하도록 권장합니다.

또는 Rick의 표현을 빌리자면 다음과 같습니다

예를 들어, 사분면에 번호가 매겨져 있지만 반드시 같은 순서를 따를 필요는 없습니다.

현재를 기준으로 테스트 유형을 선택할 수 있습니다 제품의 요구 사항 .

따라서 테스트 플랜을 만들기 전에 스스로에게 물어볼 수 있는 몇 가지 질문이 있습니다:

팀이 특정 테스트를 수행할 수 있는 역량(기술과 리소스 모두)을 갖추고 있는가?

프로젝트에서 우선순위가 높은 기능을 테스트하고 있는가?

지속적인 테스트와 애자일 개발 프로세스를 동시에 어떻게 구성할 것인가?

수동 테스트 또는 테스트 자동화가 필요한가요?

보너스: 기술 부채 사분면 결국, 여러분이 답해야 할 유일한 질문은 다음과 같습니다:

고객 중심적인 제품을 만들기 위해 무엇을 할 수 있으며, 애자일 테스트가 어떻게 도움이 될까요?

애자일 테스트 프로세스를 어떻게 관리할까요?

전 우주에서 온 수백만 명의 용병이 릭의 포털 총 때문에 은하 연방이 릭을 쫓는 이유를 기억하십니까?

이것이 바로 정말 좋은 도구의 삶을 바꾸는 힘입니다!

애자일 테스트 목표는 시간과 스페이스 이동을 포함하지 않지만, 테스트 및 개발 프로세스는 똑같이 도전적일 수 있습니다.

테스트 과정에서 다음과 같은 장애물에 부딪힐 수 있습니다:

끊임없이 변화하는 요구 사항

충분한 데이터 부족

숙련된 테스터 부족

팀과 이해관계자 간의 조율 문제

그리고 물론 모든 애자일 팀의 가장 큰 과제입니다: 바로 지속적인 테스트입니다.

다행히도 이 모든 문제를 해결할 수 있는 방법이 있습니다!

바로 '포털 건'이 필요합니다: 강력한 애자일 프로젝트 관리 소프트웨어.

다행히도 올인원은 단 하나뿐입니다 애자일 프로젝트 관리 소프트웨어 필요한 소프트웨어입니다: ClickUp!

ClickUp이란?

ClickUp 는 세계의 최고의 프로젝트 관리 도구 스타트업부터 거대 기술 기업에 이르기까지 세계에서 가장 생산성이 높은 팀들이 애자일 프로젝트를 쉽게 관리하기 위해 사용하고 있습니다.

다양한 애자일 소프트웨어 개발 및 협업 기능을 포함하여 모든 애자일 또는 스크럼 팀 !

이 portal-gun-of-a-software가 애자일 테스트 프로세스를 관리하는 데 어떻게 도움이 되는지 알아보세요:

A. 다음을 통해 테스트 및 개발 프로세스를 간소화하세요 작업 ,

하위 작업 및 체크리스트 물론 릭은 천재이지만, 작고 간단한 작업은 항상 그를 믿을 수는 없습니다.

신랑 들러리 연설을 위한 이 큐 카드를 보세요!

애자일 팀(Rick보다 메모를 더 잘하는 팀이라 하더라도)도 테스트 및 개발 프로세스를 관리하기 위해 지원이 필요합니다.

ClickUp의 작업, 하위 작업 및 체크리스트는 테스트 활동을 실행 가능한 작은 항목으로 세분화하여 테스트 활동을 간소화하는 데 도움이 됩니다.

이를 수행하는 방법은 다음과 같습니다:

작업 및 하위 작업 : 애자일 테스트 플랜을 작업과 하위 작업으로 나누고 모든 팀원에게 할당합니다

: 애자일 테스트 플랜을 작업과 하위 작업으로 나누고 모든 팀원에게 할당합니다 체크리스트: 할 일 목록 또는 애자일 테스트 중에 점검할 품질 테스트 역할을 하는 항목 목록을 개발합니다.

또한 다음 기능을 사용하여 프로세스를 더욱 간소화할 수 있습니다:

중첩: 체크리스트에 원하는 만큼 하위 항목을 추가합니다 드래그 앤 드롭 기능 : 항목을 이동하여 목록을 재조정합니다 항목 할당하기: 목록에서 여러 팀원에게 직접 항목 할당하기 템플릿: 체크리스트를 위한 재사용 가능한 템플릿을 만들어 프로젝트에 추가하세요

B. 모든 세부 사항을 문서 가끔은 그냥 적어두면 되잖아요, 그렇죠?

하지만 ClickUp의 문서 기능 덕분에 비현실적인 기생 외계인 없이도 메모를 할 수 있습니다!

기록할 문서를 만들 수 있습니다:

애자일 테스트 전략

테스트 플랜

테스트 헌장

자동화 테스트 지침

문서를 사용하여 애자일 테스트 방법론에 대한 자체 사내 위키를 만들 수도 있습니다!

가장 좋은 점은?

프로젝트와 함께 모든 문서를 바로 찾을 수 있으므로 문서를 찾는 데 시간을 낭비할 필요가 없습니다!

그리고 다음과 같은 기능 덕분에 ClickUp 문서 작성은 매우 재미있습니다:

독특한 문서를 위한 풍부한 텍스트 형식 지정

문서 내에 페이지를 중첩하여 더 자세히 설명할 수 있습니다

편집에 팀 회원을 포함 할 수있는 사용자 정의 가능한 액세스 권한

Google이 이러한 문서를 인덱스하여 검색 결과에 표시되도록하는 기능

C. 시간 추적하기 네이티브 시간 추적 시간 관리는 어렵고, 무언가를 끝내기 위해 시간을 거슬러 올라가고 싶은 유혹이 들기도 합니다.

하지만 여기서 '시간 여행 경찰'이 되고 싶지는 않으실 겁니다

그렇기 때문에 ClickUp은 기본 시간 추적 기능을 사용하여 시간을 더 잘 관리할 수 있도록 도와줍니다. 이 기능은 다음과 같은 팀원에게 매우 유용합니다 원격 근무를 하는 경우 또는 오프사이트 .

ClickUp 내에서 네이티브 시간 추적기에 액세스하여 작업에 소요된 시간을 빠르게 추적할 수 있습니다. 라벨과 노트를 추가하고 시간을 청구 가능한 시간으로 분류하여 보다 효율적으로 시간을 관리할 수도 있습니다!

하지만 이미 다음과 같은 타사 시간 추적기를 사용하고 있다면 Time Doctor, Hubstaff 또는 Toggl 를 통해 clickUp과 통합하십시오 와도 쉽게 통합할 수 있습니다.

이렇게 하면 시간 이동 없이도 시간 사용량을 모니터링하고 테스트 세션을 더 잘 플랜할 수 있습니다!

D. 공유 맞춤형 액세스 권한 이해관계자와 함께

애자일 팀은 좋은 제품을 제공하기 위해 모든 이해관계자와 함께 일해야 한다는 점을 기억하세요.

이를 돕기 위해 ClickUp에서는 맞춤형 액세스 권한을 공유할 수 있습니다. 프로젝트 파일, 폴더, 작업 목록을 네트워크 안팎의 모든 사람과 공유할 수 있습니다.

그러나 작업 공간 내에서 '...'를 설정하여 그들이 할 수 있는 일을 제어할 수 있습니다 권한 .

다음은 설정할 수 있는 몇 가지 권한의 예시입니다:

보기 가능 : 프로젝트 세부 정보를 보지만 상호 작용은 할 수 없습니다

: 프로젝트 세부 정보를 보지만 상호 작용은 할 수 없습니다 댓글 달 수 있음 : 작업 및 작업 목록에 댓글 달기

: 작업 및 작업 목록에 댓글 달기 편집 가능 : 작업을 편집할 수 있지만 만들 수는 없습니다

: 작업을 편집할 수 있지만 만들 수는 없습니다 생성 및 편집 가능 : 작업과 하위 작업 생성 및 편집 가능

: 작업과 하위 작업 생성 및 편집 가능 삭제 가능: 생성하지 않은 작업을 삭제합니다

이렇게 하면 ATDD 테스트 프로세스에 고객을 포함시키는 데 도움이 됩니다.

하지만 잠깐만요, 더 있습니다!

jerry에게 서비스를 제공하기 위해 모인 미스터 미셸의 수처럼 ClickUp 기능 목록은 끝이 없습니다!

그러나 이들과는 달리 이러한 기능은 실제로 애자일 테스트 요구 사항을 충족하는 데 성공합니다!

놀라운 기능 중 일부는 애자일 기능 ClickUp은 팀에 다음과 같은 기능을 제공합니다:

대시보드 다음과 같은 위젯으로 맞춤형 대시보드를 만듭니다 원형 차트 및 계산 와 같은 위젯을 추가하고, 애자일 및스크럼points

메모장: 대시보드에서 메모장에 액세스하여 아이디어를 빠르게 적으세요

목표 테스트 목표를 설정하고, 측정 가능한 목표로 변환하고, 추적합니다

우선순위 : 긴급성과 중요도에 따라 테스트 수행

맞춤형 상태 : 작업에 대한 테스트별 상태 만들기

간트 차트 완료한 프로젝트 타임라인 시각화하기

프로젝트 자동화 : 테스트 중 50개 이상의 반복 작업을 자동화하고 시간을 절약하세요

강력한 iOS 및 안드로이드 모바일 앱 이동 중에도 팀과 협업 가능

결론

애자일 테스트 방법론을 이해하면 팀에 보람을 줄 수 있습니다.

결국, 애자일 테스트 전략은 애자일 방법론의 핵심입니다.

테스트가 더 집중적이고 정확할수록 제품의 품질이 향상됩니다.

하지만 좋은 테스트에는 단순한 지식과 기술 이상의 것이 필요합니다.

다음 사항도 필요합니다 레이저 샤프 도구 를 사용하면 지속적인 테스트를 수행할 수 있습니다.

다행히도 Rick의 실험실을 만들 필요는 없습니다

**ClickUp만 있으면 됩니다!

애자일 환경을 위한 강력한 프로젝트 관리 지원과 함께 모든 애자일 테스트 전략을 지원할 수 있는 적절한 기능 세트를 갖추고 있습니다. 지금 ClickUp에 가입하세요 에 가입하고 릭과 그의 손자처럼 애자일 프로젝트 관리 모험을 시작하세요!