Alternatif & Pesaing Pertemuan Terbaik pada tahun 2025

Klik Pengeditan dan kolaborasi waktu nyata ClickUp Docs dan ClickUp Brain Gratis Selamanya Tak Terbatas: $7/pengguna per bulan Bisnis: $12/pengguna per bulan Perusahaan: Harga khususClickUp Brain tersedia dengan harga $5/pengguna per bulan untuk setiap Ruang Kerja

Notion Membuat basis pengetahuan untuk usaha kecil dan menengah (UKM) Wiki Gagasan Gratis Plus: $10/kursi per bulan Bisnis: $18/kursi per bulan Perusahaan: Harga khusus Notion AI tersedia dengan harga $10/pengguna per bulan untuk setiap ruang kerja

pengguna ekosistem Google Google Drive Pengguna ekosistem Google Integrasi dengan alat Google Workspace lainnya, seperti Dokumen, Spreadsheet, dan Slide Pemula Bisnis: $7,20/pengguna per bulan (Google Workspace) Standar Bisnis: $14,40/pengguna per bulan (Google Workspace) Paket Bisnis: $21,60/pengguna per bulan (Google Workspace) Perusahaan: Harga khusus (Google Workspace) Google Workspace

Nuclino Antarmuka minimalis Nuclino Sidekick Gratis Standar: $6/pengguna per bulan Premium: $12/pengguna per bulan

SharePoint Manajemen dokumen tingkat lanjut Integrasi dengan Word, Excel, dan Teams SharePoint (Paket 1): $5/pengguna per bulan (paket tahunan) Microsoft 365 Business Standard: $12.50/pengguna per bulan (paket tahunan)

Quip Berbagi dokumen tanpa hambatan dan aman Berbagai macam templat yang dapat disesuaikan Quip Starter: $12/pengguna per bulan Quip Plus: $25/pengguna per bulan (ditagih setiap tahun) Quip Advanced: $100/pengguna per bulan (ditagih setiap tahun)

Asana Pengaturan dokumen dan tugas UI yang bersih dan otomatisasi Pribadi: Gratis Pemula: $13,49/pengguna per bulan Lanjutan: $30,49/pengguna per bulan Perusahaan: Harga khusus Perusahaan +: Harga khusus Harga khusus

Dropbox Paper Penyematan media Integrasi Dropbox dan aplikasi seluler yang mudah digunakan Dasar: Gratis Plus: $11,99/pengguna per bulan Essentials: $19,99/pengguna per bulan Business: $18/pengguna per bulan Business Plus: $30/pengguna per bulan

Zoho Learn (sebelumnya Zoho Wiki) Membuat wiki yang disesuaikan Kontrol izin tingkat lanjut GratisExpress: $1/pengguna per bulan Profesional: $3/pengguna per bulan Profesional