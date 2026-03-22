Cara Melakukan Operasi Pendaftaran Menggunakan AI

62% institusi telah mengalami peningkatan volume permintaan transkrip selama lima tahun terakhir, sementara 40% petugas pendaftaran saat ini diperkirakan akan pensiun dalam 5-10 tahun ke depan. Kantor pendaftaran berhubungan dengan setiap mahasiswa dan setiap departemen akademik, namun beroperasi menggunakan sistem lama yang hampir tidak terintegrasi satu sama lain. Agen AI yang terintegrasi dalam platform manajemen proyek dapat mengotomatiskan alur kerja penjadwalan mata kuliah, penanganan pengecualian pendaftaran, pemrosesan transkrip, audit gelar, dan pelacakan kepatuhan FERPA.

Di bawah ini adalah prompt agen AI yang siap disalin yang dapat Anda tempelkan ke ClickUp untuk membangun ruang kerja operasi pendaftaran yang lengkap dalam hitungan menit. Namun sebelum menggunakannya, ada baiknya Anda melihat beban operasional yang ingin diatasi oleh sistem semacam ini. Bagi sebagian besar kantor pendaftaran, masalahnya bukanlah karena pekerjaannya tidak jelas. Masalahnya adalah pekerjaan tersebut tersebar di terlalu banyak sistem, tenggat waktu, dan persetujuan sehingga tidak ada yang dapat melihat keseluruhan proses dengan jelas.

Siapa yang sebaiknya menggunakan pengaturan operasi registrasi ini Pengaturan ini dirancang untuk petugas pendaftaran, asisten petugas pendaftaran, tim penjadwalan, staf pencatatan, administrator audit gelar, evaluator kredit transfer, koordinator wisuda, dan staf kepatuhan yang bertanggung jawab atas pengelolaan pekerjaan pendaftaran di berbagai sistem dan tenggat waktu. Pengaturan ini sangat berguna bagi institusi yang sudah memiliki Sistem Informasi Mahasiswa (SIS) namun masih mengandalkan koordinasi manual untuk mengelola pengecualian, persetujuan, alur kerja pencatatan, dan proses yang didorong oleh kebijakan.

Masalahnya: Kantor Pendaftaran Anda adalah tulang punggung institusi dan dijalankan dengan sistem yang seadanya.

Jika Anda bekerja di kantor pendaftaran, Anda tahu sesuatu yang tidak sepenuhnya dipahami oleh bagian kampus lainnya: kantor Anda terlibat dalam hampir setiap interaksi dengan mahasiswa, mulai dari pendaftaran hingga wisuda. Penjadwalan mata kuliah, pendaftaran, penilaian, transkrip, audit gelar, kredit transfer, kepatuhan FERPA, pengelolaan katalog, dan proses wisuda. Dan entah bagaimana, semua ini dijalankan melalui kombinasi SIS berusia 20 tahun, email, dan sistem pengarsipan yang hanya dipahami oleh dua orang staf Anda.

Tekanan operasional tak pernah berhenti. Sebuah studi GAO menemukan bahwa rata-rata 43% kredit yang diperoleh di institusi asal hilang selama proses transfer, dan evaluasi kredit transfer merupakan salah satu proses yang paling banyak memerlukan pekerjaan manual di kantor. Ditambah lagi: pengecualian pendaftaran yang memerlukan penyesuaian manual, permintaan transkrip yang melonjak di akhir setiap semester, audit gelar yang perlu mencocokkan tahun katalog hingga sepuluh tahun ke belakang, serta pelatihan FERPA yang dibutuhkan setiap karyawan baru dan sering dilupakan oleh karyawan yang kembali.

Kantor pendaftaran adalah tempat di mana kebijakan institusi diwujudkan menjadi kenyataan operasional. Ketika komite kurikulum menyetujui perubahan, petugas pendaftaran mengintegrasikannya ke dalam katalog. Ketika dosen mengubah skala penilaian, petugas pendaftaran memperbarui kode sistem. Ketika mahasiswa membutuhkan catatan akademik mereka, petugas pendaftaran bertindak sebagai pengelola. Ini adalah kantor administrasi di kampus yang paling dipenuhi regulasi dan proses, serta secara kronis kekurangan tenaga kerja.

Bagaimana CU Anschutz mengatasi hal ini: Kampus CU Anschutz Universitas Colorado mengganti lima sistem lama dengan ClickUp untuk lebih dari 170 pengguna di tim TI terpusatnya. Pelaporan manual berkurang hingga nol. Anna Alex, Direktur Layanan Teknologi Kampus: Semangat tim meningkat karena orang-orang ingin menyelesaikan masalah, bukan membuat tabel pivot. Semangat tim meningkat karena orang-orang ingin menyelesaikan masalah, bukan membuat tabel pivot.

Inilah peluangnya. Bukan menggantikan SIS, melainkan menciptakan lapisan operasional yang terlihat di sekitar proses yang terjadi antara sistem, staf, dan persetujuan. Cara tercepat untuk menguji model tersebut adalah dengan membuat pengaturan operasional pendaftaran yang berfungsi di dalam platform manajemen proyek Anda.

Inilah peluangnya. Bukan menggantikan SIS, melainkan menciptakan lapisan operasional yang terlihat di sekitar proses yang terjadi antara sistem, staf, dan persetujuan. Cara tercepat untuk menguji model tersebut adalah dengan membuat pengaturan operasional pendaftaran yang berfungsi di dalam platform manajemen proyek Anda.

Ingin mencoba model serupa dalam operasional pendaftaran Anda? Mulailah dengan prompt di bawah ini dan sesuaikan dengan sistem informasi mahasiswa (SIS), volume catatan, dan hambatan alur kerja Anda.

Ingin mencoba model serupa dalam operasional pendaftaran Anda? Mulailah dengan prompt di bawah ini dan sesuaikan dengan sistem informasi mahasiswa (SIS), volume catatan, serta hambatan alur kerja Anda.

Prompt: Bangun Ruang Kerja Operasional Pendaftaran Anda dengan AI

Salin prompt ini, tempelkan ke ClickUp Brain untuk membuat ClickUp Super Agent Anda sendiri, isi detail institusi Anda, dan Anda akan mendapatkan ruang kerja operasi pendaftaran yang lengkap dengan alur kerja penjadwalan, pelacakan pengecualian, pengelolaan transkrip, dan pemantauan kepatuhan.

Hasilnya akan memberikan draf awal yang solid untuk struktur operasional Anda, termasuk hierarki tugas, logika rute, titik pemeriksaan tingkat layanan, dan alur kerja persetujuan. Tim Anda kemudian dapat menyesuaikannya agar sesuai dengan jenis institusi, pengaturan SIS, dan beban kerja bagian pendaftaran Anda.

Hasilnya akan memberikan draf awal yang solid untuk struktur operasional Anda, termasuk hierarki tugas, logika rute, titik pemeriksaan tingkat layanan, dan alur kerja persetujuan. Tim Anda kemudian dapat menyesuaikannya agar sesuai dengan jenis institusi, pengaturan SIS, dan beban kerja bagian pendaftaran Anda.

Cara Mengaturnya di ClickUp (4 Langkah)

Langkah 1: Buat struktur ruang kerja Anda

Buatlah ruang khusus bernama “Operasi Pendaftaran” dengan empat folder:

Penjadwalan & Pendaftaran: daftar untuk penyusunan jadwal mata kuliah, pengelolaan kelas, pengecualian pendaftaran, dan pemantauan pendaftaran

Catatan & Transkrip: daftar untuk permintaan transkrip, audit gelar, persetujuan kelulusan, dan evaluasi kredit transfer

Kepatuhan & Kebijakan: daftar untuk pelacakan pelatihan FERPA, catatan pengungkapan, pembaruan katalog, dan implementasi perubahan kurikulum

Upacara Wisuda & Acara: daftar untuk pendaftaran wisuda, logistik upacara, pengolahan ijazah, dan verifikasi penghargaan

Langkah 2: Konfigurasikan bidang kustom pada setiap tugas

Tambahkan bidang-bidang ini ke templat tugas pendaftaran Anda ( lihat semua jenis Bidang Kustom ):

Bidang Jenis Tujuan Nomor Induk Mahasiswa Teks singkat Pengidentifikasi siswa untuk penghubungan catatan Jenis permintaan Menu tarik-turun Transkrip, Kecuali, Audit, Evaluasi Transfer, FERPA, Lainnya Prioritas Menu tarik-turun Standar, Cepat, Prioritas, Darurat Tahun akademik Teks singkat Tahun katalog yang berlaku bagi mahasiswa untuk audit gelar Status ditahan Menu tarik-turun Tidak ada, Keuangan, Akademik, Disiplin, Berbagai Pemrosesan SLA Tanggal Tanggal penyelesaian target berdasarkan jenis permintaan Rantai persetujuan Orang Penasihat, Departemen, dan Pendaftaran yang ditugaskan untuk permintaan ini Tanda FERPA Kotak centang Menandakan bahwa tugas ini melibatkan catatan yang dilindungi oleh FERPA

Langkah 3: Tempelkan prompt ke ClickUp Brain

Pembuat Agen Super Operasi Pendaftaran

Buka ClickUp Brain di Ruang baru Anda dan tempelkan prompt di atas. Isi variabel Anda (nama institusi, jumlah mahasiswa, SIS, volume transkrip, jumlah staf). Brain akan membuat alur kerja penjadwalan, rute pengalihan pengecualian, alur kerja transkrip, dan pelacakan kepatuhan sebagai tugas dan subtugas yang dapat langsung Anda gunakan. (Baru mengenal Super Agents? Lihat cara membuat yang pertama secara bertahap.)

Langkah 4: Atur otomatisasi untuk pengelolaan berkelanjutan

Otomatisasi Super Agent

Konfigurasikan otomatisasi inti ini agar sistem dapat berjalan secara otomatis ( pelajari cara kerja Bidang Kustom dalam Otomatisasi ):

Ketika… Kemudian… Permohonan transkrip diterima dengan status penundaan ≠ Tidak ada Jeda pemrosesan, beri tahu mahasiswa tentang jenis penangguhan, buat tugas penyelesaian penangguhan Pengecualian pendaftaran tidak diproses dalam waktu 48 jam Laporkan ke supervisor pendaftaran, beritahukan kepada mahasiswa mengenai penundaan Batas waktu pelatihan FERPA bagi semua karyawan adalah 30 hari lagi Buat tugas pengingat pelatihan, beri tahu atasan jika tidak diselesaikan sebelum batas waktu Permohonan kelulusan telah diajukan Jalankan pemeriksaan audit gelar secara otomatis, tandai persyaratan yang masih belum terpenuhi, buat tugas tinjauan manual untuk kasus-kasus khusus Evaluasi pengakuan kredit telah diterima Periksa basis data kesetaraan untuk evaluasi sebelumnya terhadap mata kuliah/institusi yang sama, isi otomatis jika ditemukan kesesuaian

Hal-hal yang Ditangani Agen Selama Siklus Hidup Operasi Pendaftaran

Agen AI untuk operasi registrasi bukanlah pengganti SIS. Ini adalah sistem yang berjalan di dalam ruang kerja manajemen proyek Anda dan mengelola kompleksitas alur kerja yang tidak dirancang untuk ditangani oleh SIS Anda: mengarahkan persetujuan, melacak pengecualian, menegakkan SLA, dan mengoordinasikan antar departemen. SIS menyimpan data. Agen menggerakkan pekerjaan.

Tahap siklus hidup Apa yang dilakukan agen Apa yang digantikannya Pembuatan jadwal Mengelola alur kerja bertahap mulai dari permintaan departemen hingga penyelesaian konflik dan pengunggahan akhir ke SIS, serta memantau pemanfaatan ruang dan tingkat keterisian Penjadwalan berbasis spreadsheet dengan penyelesaian konflik melalui email Pendaftaran Mengarahkan permintaan pengecualian melalui rantai persetujuan berdasarkan jenisnya, menegakkan tenggat waktu, dan melacak waktu penyelesaian Formulir kertas dan rantai email untuk pengecualian prasyarat dan pengecualian kapasitas Pengolahan transkrip Mengelola alur kerja dari permintaan hingga pengiriman dengan pemeriksaan penundaan, pelacakan SLA, dan peringatan penambahan staf saat volume puncak Pengelolaan antrian manual tanpa visibilitas terhadap titik kemacetan dalam proses Audit gelar Melacak permintaan penggantian, alur kerja persetujuan kelulusan, dan rekonsiliasi tahun katalog di seluruh perubahan program Tinjauan audit individual dengan pengetahuan internal mengenai pengecualian mana yang telah disetujui Kepatuhan terhadap FERPA Melacak penyelesaian pelatihan, mencatat pengungkapan informasi, mengelola penyelidikan insiden, dan memantau perjanjian pihak ketiga Email pelatihan tahunan yang tidak pernah diperiksa dan catatan pengungkapan yang disimpan dalam map Pengakuan kredit Menjaga basis data kesetaraan, mengarahkan konsultasi antar departemen, melacak tingkat penerimaan, dan mengelola perjanjian kerja sama Evaluasi per mata kuliah dari awal setiap kali, bahkan untuk mata kuliah yang telah dievaluasi sebelumnya

Variasi untuk Jenis Institusi yang Berbeda

Prompt di atas dapat digunakan di semua institusi pendidikan tinggi yang menggunakan ClickUp. Sesuaikan prompt tersebut dengan institusi Anda:

Jenis institusi Penyesuaian utama Universitas riset R1 (lebih dari 30.000 mahasiswa) Gunakan prompt lengkap ini apa adanya. Tambahkan kompleksitas program pascasarjana/profesional (kredit tesis, pelacakan ujian komprehensif, persyaratan residensi). Perluas evaluasi kredit transfer untuk mata kuliah tingkat pascasarjana. Integrasikan dengan alur kerja manajemen hibah untuk pendaftaran asisten riset. Universitas R2 (10.000–30.000 mahasiswa) Sederhanakan penjadwalan menjadi model terpusat. Kurangi kompleksitas evaluasi kredit transfer dengan berfokus pada 20 institusi pengirim utama. Tambahkan alur kerja koordinasi departemen untuk pengelolaan perubahan kurikulum. Institusi pendidikan tinggi yang terutama melayani mahasiswa sarjana (2.000–5.000 mahasiswa) Tekankan sentuhan personal dalam penanganan pengecualian (jumlah permintaan lebih sedikit, tetapi setiap permintaan lebih penting). Sederhanakan pelacakan FERPA untuk staf yang lebih sedikit. Tambahkan integrasi penasihat yang lebih kuat untuk tinjauan audit gelar karena rasio penasihat-mahasiswa lebih rendah. Perguruan tinggi komunitas (5.000–20.000 mahasiswa) Berfokuslah secara intensif pada evaluasi kredit transfer dan pengelolaan perjanjian kerja sama (ini adalah tantangan utama). Tambahkan pelacakan pendaftaran ganda/pendaftaran bersamaan. Sederhanakan audit gelar sesuai dengan persyaratan sertifikat dan gelar associate. Sesuaikan dengan kerangka kerja transfer negara bagian. Sekolah kejuruan/vokasi (500–5.000 siswa) Fokus pada pelacakan penyelesaian program dan penerbitan kredensial (sertifikat, ijazah). Gantikan pemrosesan transkrip tradisional dengan alur kerja verifikasi kredensial. Tambahkan pelacakan kelayakan lisensi sebagai komponen audit gelar. Sederhanakan sesuai dengan persyaratan program yang spesifik untuk industri.

Lakukan Operasi Pendaftaran di Satu Tempat

Operasi pendaftaran akan terhambat jika penjadwalan, pengecualian, transkrip, audit, evaluasi transfer, dan pelacakan kepatuhan berada di sistem terpisah tanpa tampilan operasional yang terintegrasi. Dengan ClickUp Brain, Bidang Kustom, dan Otomatisasi, institusi Anda dapat mengubah operasi pendaftaran menjadi satu sistem yang dapat diulang, yang mendukung rute yang lebih cepat, visibilitas yang lebih baik terhadap hambatan, serah terima yang lebih lancar, dan tindak lanjut kepatuhan yang lebih kuat.

Tujuannya bukanlah untuk menggantikan sistem informasi mahasiswa (SIS) atau penyedia transkrip Anda. Tujuannya adalah untuk mengurangi beban koordinasi seputar sistem tersebut, meningkatkan transparansi terkait tenggat waktu dan persetujuan, serta membantu kantor Anda menangani pekerjaan dengan volume tinggi dan banyak kebijakan tanpa harus bergantung pada pencarian email yang rumit dan ingatan pribadi. Mulailah dengan prompt di atas, sesuaikan dengan jenis institusi dan lingkungan SIS Anda, lalu buat pengaturan yang benar-benar dapat digunakan oleh tim pendaftaran Anda setiap semester.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Apakah AI mampu menangani kompleksitas penjadwalan mata kuliah yang melibatkan konflik ruang kelas dan batasan instruktur?

Agen AI tidak menyelesaikan masalah optimisasi NP-hard. Mereka mengelola alur kerja seputar penjadwalan: mengumpulkan permintaan dari departemen, memantau pelanggaran batasan, mengarahkan tugas penyelesaian konflik, dan mencatat perubahan setelah jadwal diterbitkan. Pendaftaran tetap membuat keputusan penjadwalan, tetapi agen memastikan tidak ada yang terlewat antara permintaan dan jadwal akhir.

Apakah ini kompatibel dengan Banner, Colleague, atau PeopleSoft?

Ruang kerja agen AI beroperasi bersamaan dengan SIS yang sudah ada. Ia tidak membaca atau menulis data langsung ke SIS Anda. Sebaliknya, ia mengelola alur kerja operasional (persetujuan, pengecualian, pelacakan kepatuhan) yang terkait dengan transaksi SIS. Bayangkan ini sebagai lapisan manajemen proyek di atas sistem catatan Anda, mirip dengan cara CU Anschutz menggabungkan lima sistem warisan menjadi satu lapisan operasional.

Bagaimana dengan kepatuhan FERPA untuk catatan siswa di ruang kerja?

ClickUp memiliki sertifikasi SOC 2, ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018, dan ISO 42001 serta mendukung SSO, izin berbasis peran, serta enkripsi saat data disimpan dan saat dikirim. Ruang kerja dikonfigurasi dengan tingkat izin yang sesuai dengan kontrol akses FERPA Anda. Staf hanya melihat tugas yang relevan dengan peran mereka. Tidak ada data yang digunakan untuk melatih model AI. Detail lengkap tersedia di halaman keamanan.

Bagaimana sistem ini menangani permintaan transkrip selama periode sibuk?

Otomatisasi ini melacak volume transkrip per minggu dan membandingkannya dengan pola historis. Ketika volume melebihi ambang batas kapasitas tenaga kerja Anda, sistem akan memicu peringatan untuk penugasan staf sementara atau otorisasi lembur. Pelacakan SLA memastikan permintaan darurat dan prioritas tinggi diutamakan, sementara otomatisasi penahanan permintaan mencegah pemborosan waktu pemrosesan pada permintaan yang akan ditolak.

Apakah ini dapat membantu mengatasi gelombang pensiun petugas pendaftaran?

Ya, tetapi bukan dengan menggantikan petugas pendaftaran. Agen ini mengumpulkan pengetahuan institusional dalam alur kerja terstruktur: proses persetujuan yang terdokumentasi, basis data kesetaraan, preseden pengecualian, dan prosedur kepatuhan. Ketika petugas pendaftaran berpengalaman pensiun, pengetahuan operasional tetap tersimpan dalam sistem, bukan hilang bersama orang tersebut.