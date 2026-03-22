Cara Melakukan Proses Pendaftaran Menggunakan AI

Perguruan tinggi di AS telah kehilangan 2,7 juta mahasiswa sejak 2010, dan penurunan demografis ini diperkirakan akan mengurangi jumlah lulusan SMA sebesar 13% lagi pada tahun 2041. Tim pendaftaran masih mengelola alur proses mulai dari permintaan informasi hingga pendaftaran melalui berbagai sistem CRM, spreadsheet, dan percakapan email yang tidak terintegrasi. Agen AI yang terintegrasi dalam platform manajemen proyek dapat mengotomatiskan pemrosesan pendaftaran, pelacakan hasil, kampanye komunikasi, evaluasi transfer kredit, dan koordinasi lintas departemen mulai dari pertanyaan pertama hingga hari pindah masuk. Di bawah ini adalah prompt agen AI yang siap disalin yang dapat Anda tempelkan ke ClickUp untuk membangun ruang kerja operasi pendaftaran yang lengkap dalam hitungan menit.

Di bawah ini adalah prompt agen AI yang siap digunakan yang dapat Anda salin dan tempelkan ke ClickUp untuk membuat ruang kerja operasional pendaftaran yang lengkap dalam hitungan menit. Namun, sebelum menggunakannya, ada baiknya Anda memahami masalah koordinasi yang ingin diatasi oleh sistem semacam ini. Bagi sebagian besar tim pendaftaran, masalahnya bukanlah kurangnya alat. Masalahnya adalah alur proses tersebut mencakup terlalu banyak sistem dan terlalu banyak kantor sehingga tidak ada yang dapat melihat gambaran lengkapnya dengan jelas, mulai dari tahap pertanyaan hingga hari pindah.

Siapa yang sebaiknya menggunakan pengaturan operasi pendaftaran ini Pengaturan ini dirancang untuk tim operasional pendaftaran, pimpinan bagian penerimaan mahasiswa, staf bantuan keuangan, pengelola CRM, koordinator transfer, tim orientasi, serta manajer pendaftaran lintas fungsi yang bertugas mengawal proses mahasiswa mulai dari tahap pertanyaan awal hingga status terdaftar. Pengaturan ini sangat berguna bagi institusi yang telah memiliki sistem CRM dan SIS, namun masih mengandalkan koordinasi manual untuk mengelola serah terima tugas, tenggat waktu, dan dukungan peningkatan tingkat penerimaan di antara berbagai unit kerja.

Jika Anda bekerja di bidang manajemen pendaftaran, angka-angka menunjukkan tren yang tidak menguntungkan bagi Anda. Apa yang disebut sebagai "jurang pendaftaran" telah tiba: perguruan tinggi secara kolektif mengalami penurunan pendaftaran sebesar 15% antara tahun 2010 dan 2021, dan WICHE memperkirakan bahwa 38 negara bagian akan mengalami penurunan lebih lanjut dalam jumlah lulusan sekolah menengah atas hingga tahun 2041. Tingkat penerimaan rata-rata di institusi empat tahun telah turun menjadi sekitar 33,7%, yang berarti dua dari tiga mahasiswa yang diterima mendaftar di tempat lain.

Namun, sebagian besar kantor penerimaan mahasiswa masih menggunakan perangkat yang terpisah-pisah: CRM untuk pengelolaan pertanyaan, SIS terpisah untuk pemrosesan pendaftaran, spreadsheet untuk pemodelan tingkat penerimaan, email untuk koordinasi lintas departemen dengan bagian bantuan keuangan, akomodasi, dan orientasi, serta serah terima manual di setiap tahap proses seleksi. Ketika seorang calon mahasiswa berpindah dari tahap pertanyaan ke pendaftar, kemudian diterima, membayar uang pendaftaran, hingga terdaftar, data harus dimasukkan berulang kali, kesenjangan komunikasi pun muncul, dan tidak ada satu sistem pun yang menampilkan gambaran menyeluruh.

Taruhannya kini lebih tinggi dari sebelumnya. Setiap peningkatan hasil sebesar satu persen dapat berarti pendapatan jutaan rupiah dari biaya kuliah. Setiap titik kontak yang terlewatkan dalam rangkaian komunikasi dapat membuat seorang calon mahasiswa beralih ke pesaing. Dan setiap hari penundaan dalam evaluasi pengakuan kredit dapat berakibat pada keputusan pendaftaran.

Bagaimana Universitas Wake Forest mengatasi hal ini: Universitas Wake Forest menggabungkan tim-tim yang sebelumnya terpisah di berbagai platform menjadi satu sistem menggunakan ClickUp Dashboards, sehingga berhasil mewujudkan pelaporan data secara real-time dan keselarasan antar departemen. Morey Graham, Direktur, Proyek Layanan Alumni dan Donatur: Kini kami dapat bekerja sama dalam satu sistem dan memantau data-data penting. Hal ini memungkinkan berbagai tim kami untuk melaporkan kemajuan, mengidentifikasi masalah terkait beban kerja dan kapasitas, serta merencanakan dengan lebih akurat. Inilah peluangnya. Bukan dengan mengganti sistem pendaftaran inti, melainkan dengan menciptakan satu lapisan operasional yang terintegrasi untuk mengelola transisi antar sistem tersebut. Cara tercepat untuk menguji model tersebut adalah dengan membuat konfigurasi operasional pendaftaran yang berfungsi di dalam platform manajemen proyek Anda. Ingin mencoba model serupa dalam proses pendaftaran Anda? Mulailah dengan petunjuk di bawah ini, lalu sesuaikan dengan tujuan pembelajaran, segmen siswa, dan kendala dalam alur kerja Anda.

Bagaimana Universitas Wake Forest mengatasi hal ini: Universitas Wake Forest menggabungkan tim-tim yang sebelumnya terpisah di berbagai platform menjadi satu sistem menggunakan ClickUp Dashboards, sehingga berhasil mewujudkan pelaporan data secara real-time dan keselarasan antar departemen. Morey Graham, Direktur, Proyek Layanan Alumni dan Donatur: Kini kami dapat bekerja sama dalam satu sistem dan memantau data-data penting. Hal ini memungkinkan berbagai tim kami untuk melaporkan kemajuan, mengidentifikasi masalah terkait beban kerja dan kapasitas, serta merencanakan dengan lebih akurat. Kini kami dapat bekerja sama dalam satu sistem dan memantau data penting. Hal ini memungkinkan berbagai tim kami untuk melaporkan kemajuan, mengidentifikasi masalah terkait beban kerja dan kapasitas, serta merencanakan dengan lebih akurat.

Inilah peluangnya. Bukan dengan mengganti sistem pendaftaran inti, melainkan dengan menciptakan satu lapisan operasional yang terintegrasi untuk mengelola transisi antar sistem tersebut. Cara tercepat untuk menguji model tersebut adalah dengan membuat konfigurasi operasional pendaftaran yang berfungsi di dalam platform manajemen proyek Anda. Ingin mencoba model serupa dalam proses pendaftaran Anda? Mulailah dengan petunjuk di bawah ini, lalu sesuaikan dengan tujuan kelas, segmen siswa, dan kendala dalam alur kerja Anda.

Inilah peluangnya. Bukan dengan mengganti sistem pendaftaran inti, melainkan dengan menciptakan satu lapisan operasional yang terintegrasi untuk mengelola transisi antar sistem tersebut. Cara tercepat untuk menguji model tersebut adalah dengan membuat konfigurasi operasional pendaftaran yang berfungsi di dalam platform manajemen proyek Anda.

Ingin mencoba model serupa dalam proses pendaftaran Anda? Mulailah dengan petunjuk di bawah ini, lalu sesuaikan dengan tujuan kelas, segmen siswa, dan kendala dalam alur kerja Anda.

Ingin mencoba model serupa dalam proses pendaftaran Anda? Mulailah dengan petunjuk di bawah ini, lalu sesuaikan dengan tujuan pembelajaran, segmen siswa, dan kendala dalam alur kerja Anda.

Petunjuk: Bangun Ruang Kerja Operasional Pendaftaran Anda dengan AI

Salin petunjuk ini, tempelkan ke ClickUp Brain untuk membuat ClickUp Super Agent Anda sendiri, isi detail institusi Anda, dan Anda akan mendapatkan ruang kerja operasional pendaftaran yang lengkap dengan pelacakan alur kerja, alur komunikasi, aturan otomatisasi, dan sebagainya.

Hasilnya akan memberikan Anda draf awal yang solid mengenai struktur operasional Anda, termasuk alur kerja bertahap, titik pemeriksaan serah terima, mekanisme tenggat waktu, serta transparansi antar tim. Tim Anda kemudian dapat menyesuaikannya agar sesuai dengan volume pendaftaran, strategi saluran, dan batasan institusional yang ada.

Hasilnya akan memberikan Anda draf awal yang solid mengenai struktur operasional Anda, termasuk alur kerja bertahap, titik pemeriksaan serah terima, mekanisme tenggat waktu, serta transparansi antar tim. Tim Anda kemudian dapat menyesuaikannya agar sesuai dengan volume pendaftaran, strategi saluran, dan batasan institusional yang ada.

Pembuat Agen Utama Operasional Pendaftaran

Petunjuk:

→ Siap membuat Super Agent pertama Anda? Buka ClickUp Brain dan tempelkan perintah di atas untuk membuat Super Agent khusus untuk Workspace Anda.

Cara Mengaturnya di ClickUp (4 langkah)

Langkah 1: Buat struktur ruang kerja Anda

Buatlah ruang khusus bernama “Operasional Pendaftaran” yang berisi lima folder:

Alur Rekrutmen: daftar yang disusun berdasarkan tahap alur (Calon, Pertanyaan, Pelamar, Diterima, Membayar Uang Muka, Terdaftar) atau berdasarkan tahun akademik

Kampanye Komunikasi: daftar untuk setiap rangkaian kampanye (pembinaan calon mahasiswa, penyelesaian pendaftaran, peningkatan tingkat penerimaan, pencegahan pembatalan) beserta tugas-tugas per titik kontak

Koordinasi Bantuan Keuangan: daftar untuk pemrosesan FAFSA, penetapan paket bantuan, pengajuan banding, dan pengelolaan beasiswa

Transfer & Evaluasi Kredit: daftar evaluasi yang sedang diproses, perjanjian pengakuan kredit, dan evaluasi yang telah selesai

Orientasi & Onboarding: daftar untuk pengelolaan sesi, daftar periksa pra-pendaftaran, dan koordinasi tugas lintas departemen

Langkah 2: Konfigurasikan bidang khusus pada setiap tugas pendaftaran

Tambahkan kolom-kolom ini ke templat tugas pendaftaran Anda agar setiap calon pelanggan dan proses memiliki data utamanya ( lihat semua jenis Kolom Kustom ):

Lapangan Jenis Tujuan Tahap corong Menu tarik-turun Calon, Pemohon, Pendaftar, Diterima, Telah Membayar Uang Pendaftaran, Telah Terdaftar Sumber dari mahasiswa Menu tarik-turun Kunjungan ke sekolah menengah atas, Pameran perguruan tinggi, Digital, Rujukan, Pindah sekolah Minat akademis Menu tarik-turun Jurusan atau program yang diinginkan Status tinggal Menu tarik-turun Dalam negeri, Luar negeri, Internasional Status bantuan keuangan Menu tarik-turun Belum mengajukan FAFSA, FAFSA telah diterima, Telah diverifikasi, Telah diproses, Telah disetujui Risiko imbal hasil Menu tarik-turun Rendah, Sedang, Tinggi (berdasarkan sinyal keterlibatan) Harga bersih Mata uang Total biaya dikurangi seluruh bantuan Batas waktu setoran Tanggal Tanggal batas waktu pembayaran uang muka oleh mahasiswa

Langkah 3: Tempelkan prompt tersebut ke ClickUp Brain

Pembuat Agen Utama Operasional Pendaftaran

Buka ClickUp Brain di Ruang baru Anda dan tempelkan prompt di atas. Isi variabel-variabel Anda (nama institusi, jumlah siswa target, volume pendaftaran, tingkat penerimaan, jumlah staf). Brain akan membuat struktur alur kerja, alur komunikasi, dan aturan otomatisasi dalam bentuk tugas dan subtugas yang dapat langsung Anda gunakan. (Baru mengenal Super Agents? Lihat cara membuatnya langkah demi langkah.)

Langkah 4: Atur otomatisasi untuk pengelolaan berkelanjutan

Otomatisasi Agen Utama Operasional Pendaftaran

Konfigurasikan otomatisasi inti ini agar sistem dapat berjalan secara otomatis ( pelajari cara kerja Bidang Kustom dalam Otomatisasi ):

Ketika… Lalu… Permintaan baru telah dibuat Luncurkan rangkaian komunikasi untuk membina hubungan, dan tunjuk konselor wilayah Status permohonan berubah menjadi “Selesai” Memulai tugas peninjauan permohonan, memberi tahu panitia penerimaan Calon mahasiswa yang telah diterima belum membayar uang muka setelah 14 hari Ubah risiko imbal hasil menjadi Tinggi, sehingga memicu kontak langsung dari konselor Mahasiswa yang telah diterima belum mendaftar untuk orientasi sebelum batas waktu Buat tugas tindak lanjut, beri tahu koordinator pendaftaran Penilaian pengakuan kredit melebihi batas waktu layanan (SLA) 5 hari Laporkan ke ketua departemen, tandai di dasbor alur kerja transfer

Hal-hal yang Ditangani Agen Selama Seluruh Proses Pendaftaran

Agen AI untuk operasional pendaftaran bukanlah chatbot yang menjawab pertanyaan calon mahasiswa. Ini adalah sistem yang berjalan di dalam ruang kerja manajemen proyek Anda dan menangani tugas-tugas terstruktur serta berulang yang saat ini masih dilakukan secara manual oleh tim pendaftaran Anda: mengarahkan calon mahasiswa melalui tahapan-tahapan funnel, memicu komunikasi, mengoordinasikan antar departemen, serta mengidentifikasi calon mahasiswa yang berisiko sebelum mereka mundur.

Tahap siklus hidup Apa yang dilakukan agen tersebut Apa yang digantikannya Perekrutan Melacak sumber prospek, mengelola penugasan wilayah, serta memantau volume permintaan dibandingkan dengan target berdasarkan wilayah dan program Pengelolaan wilayah berbasis spreadsheet dan pelacakan sumber secara manual Proses pengajuan Mengelola proses aplikasi melalui tahap-tahap peninjauan, menandai berkas yang belum lengkap, menugaskan peninjau, serta memantau status keputusan Solusi alternatif CRM dan koordinasi peninjau melalui email Pengelolaan hasil Memantau tingkat suku bunga simpanan berdasarkan segmen, memicu upaya penjangkauan yang semakin intensif terhadap nasabah yang belum menempatkan simpanan, serta menandai indikator risiko imbal hasil Laporan hasil mingguan yang dibuat secara manual berdasarkan ekspor data dari SIS Koordinasi bantuan keuangan Melacak status pemrosesan FAFSA, mengelola alur kerja banding, serta memberikan gambaran kepada bagian penerimaan mahasiswa mengenai jadwal penawaran beasiswa Pertanyaan mengenai status melalui email antara bagian penerimaan mahasiswa dan bagian bantuan keuangan Evaluasi transfer Mengelola alur kerja evaluasi transkrip dengan pelacakan SLA, tautan ke perjanjian pengakuan kredit, serta menindaklanjuti tinjauan yang terlambat Catatan evaluasi berbasis kertas dan kegiatan penjangkauan departemen secara manual Proses Orientasi Mengkoordinasikan tugas-tugas pra-pendaftaran yang melibatkan bagian perumahan, bagian pendaftaran, TI, layanan makan, dan layanan kesehatan, serta memantau penyelesaiannya Daftar periksa terpisah untuk setiap departemen tanpa tampilan terpadu bagi mahasiswa

Ingin melihat bagaimana Super Agents bekerja di lingkungan ClickUp yang sesungguhnya? Tonton panduan langkah demi langkah di bawah ini untuk melihat bagaimana alur kerja, tugas, dan otomatisasi yang dihasilkan oleh AI diterapkan dalam praktiknya.

Variasi untuk Berbagai Jenis Lembaga

Prompt di atas dapat digunakan di semua perguruan tinggi yang menggunakan ClickUp. Sesuaikan prompt tersebut dengan kebutuhan institusi Anda:

Jenis lembaga Penyesuaian utama Universitas riset kategori R1 (lebih dari 20.000 pendaftar) Tambahkan jalur pendaftaran untuk program pascasarjana dan program profesional. Sertakan pelacakan beasiswa asisten riset dan beasiswa penelitian dalam bantuan keuangan. Tambahkan alur kerja pemrosesan formulir I-20 untuk mahasiswa internasional. Sesuaikan kampanye komunikasi berdasarkan fakultas/sekolah. Universitas R2 (5.000–20.000 pendaftar) Fokus pada jalur penerimaan mahasiswa sarjana dan magister. Tambahkan dasbor wilayah perekrutan regional. Sertakan program pendaftaran ganda dan jalur pendidikan perguruan tinggi dini sebagai sumber calon mahasiswa. Perguruan tinggi yang terutama menawarkan program sarjana (1.000–5.000 pendaftar) Tekankan pengelolaan tingkat penerimaan untuk kuota penerimaan yang lebih kecil. Tambahkan penjadwalan dan pelacakan kunjungan kampus sebagai indikator prediksi tingkat penerimaan. Sertakan koordinasi perekrutan atlet. Sederhanakan menjadi satu jalur penerimaan sarjana. Perguruan tinggi komunitas (penerimaan terbuka) Ganti alur seleksi penerimaan dengan alur pendaftaran. Fokus pada tingkat penyelesaian formulir FAFSA dan penentuan paket bantuan keuangan. Tambahkan pelacakan pendaftaran program non-kredit dan program pengembangan tenaga kerja. Tekankan proses orientasi yang berfokus pada retensi. Sekolah kejuruan (pendaftaran berkelanjutan) Fokuslah pada pengelolaan kelompok angkatan berdasarkan tanggal mulai, bukan siklus tahunan. Tambahkan fitur pelacakan kemitraan dengan pemberi kerja untuk penempatan kerja. Sertakan koordinasi manfaat VA dan pendanaan pengembangan tenaga kerja. Lacak kelayakan mengikuti ujian lisensi sebagai persyaratan pra-pendaftaran.

Lakukan Seluruh Proses Pendaftaran di Satu Tempat

Proses pendaftaran akan terhambat jika pelacakan calon mahasiswa, komunikasi, koordinasi bantuan keuangan, evaluasi transfer, dan tugas orientasi dijalankan di sistem yang terpisah tanpa tampilan operasional yang terintegrasi. Dengan ClickUp Brain, Bidang Kustom, dan Otomatisasi, institusi Anda dapat menyatukan proses pendaftaran menjadi satu sistem yang terstandarisasi, sehingga mendukung tindak lanjut yang lebih cepat, serah terima tugas yang lebih lancar, visibilitas hasil yang lebih baik, serta peningkatan tingkat penyelesaian pendaftaran.

Tujuannya bukanlah untuk menggantikan sistem CRM, SIS, atau bantuan keuangan Anda. Tujuannya adalah untuk mengurangi beban koordinasi terkait sistem-sistem tersebut, meningkatkan transparansi di seluruh proses pendaftaran, dan membantu tim Anda bertindak lebih cepat menanggapi sinyal-sinyal yang memengaruhi pembentukan kelas dan tingkat pembatalan. Mulailah dengan panduan di atas, sesuaikan dengan volume pendaftaran dan tantangan yang Anda hadapi, lalu buat pengaturan yang benar-benar dapat digunakan tim Anda setiap siklus. Mulailah secara gratis dengan ClickUp.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Apakah AI benar-benar dapat meningkatkan tingkat hasil panen?

Sistem ini tidak memprediksi siswa mana yang akan mendaftar. Sistem ini memastikan bahwa setiap siswa yang diterima mendapatkan komunikasi yang tepat waktu dan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing, serta memastikan tidak ada yang terlewatkan. Dengan mengotomatiskan alur komunikasi, menandai pembayaran uang muka yang tidak aktif, dan memberikan wawasan real-time kepada konselor mengenai indikator keterlibatan siswa, sistem ini membantu tim Anda memfokuskan upaya pada hal-hal yang paling penting. Bahkan peningkatan tingkat penerimaan yang kecil, sebesar 1–2 persen, dapat menghasilkan pendapatan yang signifikan jika diterapkan secara luas.

Apakah ini akan menggantikan sistem CRM pendaftaran kami seperti Slate atau TargetX?

Tidak. CRM Anda adalah sistem pencatatan resmi untuk data calon mahasiswa, rincian pendaftaran, dan riwayat komunikasi. ClickUp berfungsi sebagai lapisan operasional tempat tim Anda mengoordinasikan kerja lintas departemen: penyerahan berkas bantuan keuangan, evaluasi pengakuan kredit, perencanaan orientasi, serta alur kerja internal yang melibatkan beberapa kantor. Keduanya memiliki fungsi yang berbeda dan bekerja paling optimal jika digunakan bersamaan.

Bagaimana dengan keamanan data untuk catatan siswa dan kepatuhan terhadap FERPA?

ClickUp telah memperoleh sertifikasi SOC 2, ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018, dan ISO 42001, serta mendukung SSO, izin berbasis peran, dan enkripsi data saat disimpan maupun saat dikirim. Tugas pendaftaran dapat dibatasi berdasarkan peran sehingga konselor hanya melihat wilayah kerja mereka, sementara staf bantuan keuangan melihat alur kerja pengajuan bantuan keuangan. Tidak ada data yang digunakan untuk melatih model AI.

Apakah hal ini bermanfaat bagi perguruan tinggi komunitas yang menerapkan sistem penerimaan terbuka?

Tentu saja. Institusi dengan sistem penerimaan terbuka tetap memiliki proses pendaftaran yang rumit: pelacakan pengisian formulir FAFSA, koordinasi tes penempatan, pengelolaan orientasi, dan pendaftaran program non-kredit. Alat ini mengotomatiskan aspek operasional pendaftaran, terlepas dari apakah Anda memiliki proses seleksi penerimaan atau tidak. Variabel-variabel yang disediakan memungkinkan Anda melewati tahap seleksi dan fokus pada pendaftaran serta proses orientasi.

Bagaimana hal ini terkait dengan alur kerja lain di bidang pendidikan tinggi?

Proses pendaftaran melibatkan hampir semua departemen. Ruang kerja ini terintegrasi secara alami dengan perencanaan sumber daya untuk kapasitas ruang kelas dan asrama, perencanaan kurikulum berdasarkan permintaan program, serta pemantauan pengembangan profesional untuk pelatihan staf penerimaan mahasiswa. Bidang hubungan di ClickUp memungkinkan Anda menghubungkan data pendaftaran dengan tugas-tugas di ruang kerja mana pun.