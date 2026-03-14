Cara Melakukan Pelacakan Layanan Karier Menggunakan AI

Rata-rata, setiap pusat karier melayani 1.381 mahasiswa per staf profesional, namun hanya 43% mahasiswa yang menilai pengalaman mereka dengan layanan karier tersebut bermanfaat. Pusat-pusat karier kewalahan menangani urusan penjadwalan janji temu, tindak lanjut dengan pemberi kerja, dan pengumpulan data survei tujuan kerja pertama, sementara layanan bimbingan karier yang sesungguhnya justru terabaikan. Agen AI yang terintegrasi dalam platform manajemen proyek dapat mengotomatiskan pelacakan janji temu, pengelolaan hubungan dengan pemberi kerja, koordinasi pameran karier, dan pelaporan hasil, sehingga staf dapat lebih fokus pada mahasiswa.

Di bawah ini adalah prompt agen AI yang siap digunakan yang dapat Anda salin dan tempelkan ke ClickUp untuk membuat ruang kerja layanan karier yang lengkap dalam hitungan menit. Namun, sebelum menggunakannya, ada baiknya Anda memahami masalah koordinasi yang ingin diatasi oleh sistem semacam ini. Bagi sebagian besar pusat karier, masalahnya bukanlah kurangnya permintaan dari mahasiswa atau aktivitas pemberi kerja. Masalahnya adalah bahwa penjadwalan janji temu, penjangkauan pemberi kerja, acara, dan pelaporan hasil tersebar di terlalu banyak alat yang tidak terintegrasi, sehingga tim sulit mengelolanya secara efisien.

Siapa yang sebaiknya memanfaatkan layanan bimbingan karier ini Pengaturan ini dirancang untuk para direktur pusat karier, tim hubungan dengan pemberi kerja, pelatih karier, staf pembelajaran berbasis pengalaman, pengelola survei tujuan kerja pertama, serta pemimpin bidang keberhasilan mahasiswa yang bertanggung jawab atas koordinasi dukungan mahasiswa, keterlibatan pemberi kerja, dan pelaporan hasil. Pengaturan ini sangat berguna bagi institusi yang sudah menggunakan platform layanan karier namun masih mengandalkan koordinasi manual untuk mengelola janji temu, acara, tindak lanjut, dan pelaporan.

Masalahnya: Pusat Karier Anda mencatat 10.000 interaksi mahasiswa melalui spreadsheet, Handshake, dan email

Jika Anda mengelola pusat karier di universitas, Anda pasti sudah familiar dengan tekanan ini. Anda bertanggung jawab untuk membantu setiap mahasiswa di kampus menemukan jalan mereka setelah lulus, membuktikan hasil kerja Anda kepada lembaga akreditasi, mengelola puluhan hubungan dengan perusahaan, menyelenggarakan pameran karier, dan entah bagaimana menyisihkan waktu untuk sesi bimbingan karier tatap muka. Tim Anda yang terdiri dari 5–15 orang diharapkan dapat melayani ribuan mahasiswa.

Kenyataan operasionalnya sangat keras: penjadwalan janji temu ada di satu sistem, kontak pemberi kerja di sistem lain, data survei tujuan kerja pertama di sistem ketiga, dan koordinasi acara dilakukan melalui percakapan email. 59,3% staf pusat karier kini menggunakan AI dalam berbagai bentuk, namun sebagian besar untuk tugas-tugas ad hoc, bukan untuk otomatisasi alur kerja yang sistematis. Sementara itu, survei tujuan pertama NACE menunjukkan tingkat pengetahuan hanya 55% untuk lulusan sarjana, yang berarti hampir setengah dari hasil lulusan Anda tetap tidak diketahui. Itu bukanlah masalah data. Itu adalah masalah alur kerja.

Pusat karier merupakan salah satu indikator paling nyata dari nilai institusi. Lembaga akreditasi menginginkan angka penempatan lulusan. Orang tua menginginkan hasil yang nyata. Mahasiswa menginginkan pekerjaan. Namun, tim Anda justru terjebak dalam proses rekonsiliasi data alih-alih menghasilkan hasil yang nyata.

Bagaimana Universitas Miami mengatasi hal ini: Pusat Eksplorasi dan Kesuksesan Karier Universitas Miami (dengan 25 anggota tim) menggunakan ClickUp untuk mengelola lebih dari 200 acara mahasiswa per tahun dengan tingkat keberhasilan 98%, yang melibatkan 19.107 mahasiswa. Michael Turner, Wakil Direktur: Kami sedang dalam perjalanan untuk menjadi pusat karier terkemuka di Amerika Serikat. ClickUp sangat penting untuk memastikan kami memiliki peta jalan menuju kesuksesan.

Inilah peluangnya. Bukan dengan mengganti platform layanan karier Anda, melainkan dengan menciptakan satu lapisan operasional yang terintegrasi untuk menghubungkan mahasiswa, pemberi kerja, acara, dan pelaporan. Cara tercepat untuk menguji model tersebut adalah dengan membuat sistem layanan karier yang berfungsi di dalam platform manajemen proyek Anda. Ingin mencoba model serupa di pusat karier Anda? Mulailah dengan panduan di bawah ini, lalu sesuaikan dengan profil mahasiswa, jaringan perusahaan, dan sasaran hasil yang ingin dicapai.

Inilah peluangnya. Bukan dengan mengganti platform layanan karier Anda, melainkan dengan menciptakan satu lapisan operasional yang terintegrasi untuk menghubungkan mahasiswa, pemberi kerja, acara, dan pelaporan. Cara tercepat untuk menguji model tersebut adalah dengan membuat sistem layanan karier yang berfungsi di dalam platform manajemen proyek Anda.

Ingin mencoba model serupa di pusat karier Anda? Mulailah dengan panduan di bawah ini, lalu sesuaikan dengan profil mahasiswa, jaringan perusahaan, dan sasaran hasil yang ingin dicapai.

Ingin mencoba model serupa di pusat karier Anda? Mulailah dengan panduan di bawah ini, lalu sesuaikan dengan profil mahasiswa, jaringan perusahaan, dan sasaran hasil yang ingin dicapai.

Petunjuk: Bangun Ruang Kerja Pelacakan Layanan Karier Anda dengan AI

Salin petunjuk ini, tempelkan ke ClickUp Brain untuk membuat ClickUp Super Agent Anda sendiri, isi detail institusi Anda, dan Anda akan mendapatkan ruang kerja layanan karier yang lengkap dengan fitur pelacakan janji temu, CRM perusahaan, pengelolaan pameran karier, serta pelaporan hasil.

Hasilnya akan memberikan Anda draf awal yang solid mengenai struktur operasional Anda, termasuk hierarki tugas, strategi penjangkauan, titik-titik pelaporan, dan alur kerja tindak lanjut. Tim Anda kemudian dapat menyesuaikannya agar sesuai dengan kapasitas staf, komposisi pemberi kerja, dan prioritas keterlibatan siswa.

Hasilnya akan memberikan Anda draf awal yang solid mengenai struktur operasional Anda, termasuk hierarki tugas, strategi penjangkauan, titik-titik pelaporan, dan alur kerja tindak lanjut. Tim Anda kemudian dapat menyesuaikannya agar sesuai dengan kapasitas staf, komposisi pemberi kerja, dan prioritas keterlibatan siswa.

Layanan Karier: Agen Utama Pelacakan

Petunjuk:

Cara Mengaturnya di ClickUp (4 langkah)

Sebelum Anda menyiapkan Space Anda, kumpulkan data layanan karier yang sudah digunakan tim Anda terkait janji temu, keterlibatan pemberi kerja, acara, dan pelaporan hasil. Data tersebut biasanya mencakup jenis janji temu, segmen mahasiswa, kontak pemberi kerja, kalender acara, jadwal survei tujuan kerja pertama, serta data pelacakan magang. Memulai dengan data masukan yang akurat akan membuat otomatisasi, dasbor, dan alur kerja tindak lanjut Anda jauh lebih andal.

Buat Struktur Ruang Kerja Anda. Buat ruang khusus bernama Layanan Karier. Tambahkan empat folder untuk mengatur pekerjaan sepanjang siklus hidup mahasiswa dan pemberi kerja: Student Engagement untuk janji temu, kunjungan tanpa janji, beban kerja bimbingan, dan pelacakan kompetensi; Employer Relations untuk profil pemberi kerja, aktivitas rekrutmen, dan manajemen kemitraan; Events & Career Fairs untuk pameran karier, acara jaringan, sesi informasi, dan logistik acara; serta Outcomes & Reporting untuk survei tujuan pertama, pelacakan tingkat pengetahuan, pelaporan akreditasi, dan tinjauan data tahunan. Konfigurasikan Bidang Kustom pada Setiap Tugas Tambahkan bidang kustom ke templat layanan karier Anda sehingga setiap interaksi dengan mahasiswa, hubungan dengan pemberi kerja, acara, dan catatan hasil mencakup data penting yang dibutuhkan tim Anda untuk memantau kemajuan dan melaporkan hasil. Sertakan bidang untuk nomor identitas mahasiswa, angkatan, jurusan, jumlah kunjungan, status generasi pertama, status hasil, tingkatan mitra pemberi kerja, dan tingkat pengetahuan. Struktur yang konsisten ini membuat dasbor, otomatisasi, dan pelaporan lintas tim menjadi jauh lebih andal. Tempelkan Prompt ke ClickUp Brain Buka ClickUp Brain di Ruang baru Anda dan tempelkan prompt di atas. Isi variabel-variabel Anda, termasuk nama institusi, jumlah mahasiswa, jumlah staf, alat yang digunakan saat ini, jumlah pemberi kerja, jumlah pameran karier, tingkat pengetahuan, dan tingkat hasil. Gunakan hasil yang dihasilkan untuk membuat draf awal sistem penjadwalan, CRM pemberi kerja, alur kerja acara, dan dasbor hasil, lalu sesuaikan dengan kebutuhan operasional pusat Anda. Siapkan Otomatisasi untuk Pengelolaan Berkelanjutan Buat otomatisasi agar layanan karier tetap berjalan tanpa perlu tindak lanjut manual yang terus-menerus. Gunakan aturan untuk memicu upaya penjangkauan kepada mahasiswa yang belum terlibat, kelola tugas-tugas hitung mundur pameran karier, luncurkan gelombang tindak lanjut survei tujuan kerja pertama, tandai mitra perusahaan yang tidak aktif, dan lacak konversi magang dari waktu ke waktu.

Buatlah ruang khusus yang diberi nama Layanan Karier. Tambahkan empat folder untuk mengatur pekerjaan yang berkaitan dengan siklus hidup mahasiswa dan pemberi kerja: Keterlibatan Mahasiswa untuk janji temu, kunjungan tanpa janji, beban kerja pembimbingan, dan pemantauan kompetensi; Hubungan dengan Pemberi Kerja untuk profil pemberi kerja, kegiatan rekrutmen, dan pengelolaan kemitraan; Acara & Pameran Karier untuk pameran, acara jejaring, sesi informasi, dan logistik acara; serta Hasil & Pelaporan untuk survei tujuan kerja pertama, pemantauan tingkat pengetahuan, pelaporan akreditasi, dan tinjauan data tahunan.

Tambahkan Bidang Kustom ke templat layanan karier Anda agar setiap catatan interaksi mahasiswa, hubungan dengan pemberi kerja, acara, dan hasil mencakup data penting yang dibutuhkan tim Anda untuk memantau kemajuan dan melaporkan hasil. Sertakan bidang untuk nomor induk mahasiswa, angkatan, jurusan, jumlah kunjungan, status generasi pertama, status hasil, tingkatan mitra pemberi kerja, dan tingkat pengetahuan. Struktur yang konsisten ini membuat dasbor, otomatisasi, dan pelaporan lintas tim menjadi jauh lebih andal.

Buka ClickUp Brain di Ruang baru Anda dan tempelkan prompt di atas. Isi variabel-variabel Anda, termasuk nama institusi, jumlah mahasiswa, jumlah staf, alat yang digunakan saat ini, jumlah pemberi kerja, jumlah pameran karier, tingkat pengetahuan, dan tingkat hasil. Gunakan hasil yang dihasilkan untuk membuat draf awal sistem penjadwalan, CRM pemberi kerja, alur kerja acara, dan dasbor hasil, lalu sesuaikan dengan kebutuhan operasional pusat Anda.

Buat otomatisasi untuk memastikan layanan karier tetap berjalan tanpa perlu tindak lanjut manual yang terus-menerus. Gunakan aturan untuk memicu inisiatif penjangkauan kepada mahasiswa yang belum berpartisipasi, mengelola tugas-tugas hitung mundur pameran karier, meluncurkan gelombang tindak lanjut survei tujuan kerja pertama, menandai mitra perusahaan yang tidak aktif, serta melacak konversi magang dari waktu ke waktu.

💡 Kiat Pro: Mulailah dengan satu alur kerja, seperti survei tujuan pertama, pelacakan janji temu, atau tindak lanjut pemberi kerja, sebelum menerapkan sistem ini di seluruh pusat karier. Program percontohan berskala kecil akan membantu tim Anda menyempurnakan templat, aturan kepemilikan, dan tampilan pelaporan sebelum melakukan perluasan.

Kolom Kustom yang Direkomendasikan untuk Pelacakan Layanan Karier

Kolom-kolom ini menghasilkan catatan operasional yang konsisten terkait jadwal pertemuan mahasiswa, keterlibatan pemberi kerja, acara, pelaporan hasil, dan koordinasi magang.

Lapangan Jenis Tujuan Kartu Mahasiswa Teks pendek Nomor identitas mahasiswa Angkatan Menu tarik-turun Mahasiswa tahun pertama, Mahasiswa tahun kedua, Mahasiswa tahun ketiga, Mahasiswa tahun keempat, Mahasiswa pascasarjana, Alumni Mayor Menu tarik-turun Program akademik mahasiswa Jumlah Kunjungan Nomor Jumlah interaksi dengan pusat karier Status Generasi Pertama Menu tarik-turun Generasi pertama, Bukan generasi pertama, Tidak diketahui Status Hasil Menu tarik-turun Bekerja penuh waktu, Bekerja paruh waktu, Menempuh pendidikan lanjutan, Militer/dinas, Sedang mencari pekerjaan, Sedang menempuh pendidikan, Tidak sedang mencari, Tidak diketahui Tingkat Mitra Pemberi Kerja Menu tarik-turun Prospek, Telah terdaftar, Mitra aktif, Mitra strategis, Tidak aktif Tingkat Pengetahuan Jumlah (%) Persentase hasil lulusan yang tercatat Jenis Acara Menu tarik-turun Pameran Karier, Sesi Informasi, Acara Jaringan, Diskusi Panel, Lokakarya Kompetensi Kesiapan Kerja Label Komunikasi, Berpikir kritis, Kerja sama tim, Teknologi, Kesetaraan & inklusi, Profesionalisme, Pengembangan karier & diri, Kepemimpinan

Contoh Otomatisasi Inti untuk Pelacakan Layanan Karier

Setelah Bidang Kustom Anda disiapkan, buat otomatisasi yang memastikan jadwal janji temu, keterlibatan pemberi kerja, pameran, dan pelaporan hasil tetap berjalan lancar tanpa perlu tindak lanjut manual yang berulang.

Ketika… Lalu… Seorang siswa memasuki kelas 11 tanpa pernah mengunjungi layanan bimbingan karier Buat tugas penjangkauan dan tetapkan kepada seorang konselor atau penanggung jawab keberhasilan mahasiswa Seorang lulusan masih belum diketahui keberadaannya pada hari ke-30, ke-60, ke-90, atau ke-120 setelah lulus Luncurkan gelombang kampanye survei tujuan pertama berikutnya dan catat upaya tersebut Seorang pemberi kerja belum mempekerjakan karyawan selama 12 bulan Buat tugas re-engagement dan tetapkan kepada pemilik hubungan Pameran kerja akan digelar dalam 14 hari lagi Buat daftar periksa logistik akhir dan tetapkan tugas-tugas terkait stan, pemasaran, dan tenaga kerja Janji temu siswa ditandai sebagai 'Selesai' Buat tindakan lanjutan dan catat kompetensi yang telah dibahas Tanggal berakhirnya magang telah berlalu Buat tugas tindak lanjut konversi dan minta siswa atau pemberi kerja untuk memberikan data hasil penempatan

Hal-hal yang Ditangani oleh Agen Selama Seluruh Tahapan Layanan Karier

Agen AI untuk layanan karier bukanlah algoritma pencocokan lowongan kerja. Ini adalah sistem yang beroperasi di dalam ruang kerja manajemen proyek Anda dan menangani infrastruktur operasional yang dibutuhkan pusat karier Anda: penjadwalan, pelacakan, tindak lanjut, serta pelaporan. Bimbingan karier tetap dilakukan oleh manusia. Sementara itu, urusan logistiknya diotomatisasi.

Tahap siklus hidup Apa yang dilakukan agen tersebut Apa yang digantikannya Penerimaan mahasiswa Melacak kunjungan pertama, mengidentifikasi kelompok masyarakat yang kurang terlayani, serta menugaskan konselor berdasarkan jurusan dan keseimbangan beban kasus Catatan yang diserahkan langsung dan pelacakan menggunakan spreadsheet manual Pembinaan karier Mencatat hasil pertemuan, memantau perkembangan kompetensi, dan memicu tugas tindak lanjut setelah setiap sesi Catatan tertulis dan ringkasan janji temu yang tidak terintegrasi Keterlibatan pemberi kerja Mengelola proses rekrutmen perusahaan mulai dari calon mitra hingga mitra strategis, serta memantau kunjungan ke kampus dan hasil perekrutan Kontak yang tersebar di Handshake, email, dan daftar kontak pribadi Pameran Karier Mengkoordinasikan logistik mulai dari pendaftaran hingga tindak lanjut pasca pameran, serta memantau biaya per interaksi siswa Perencanaan acara melalui percakapan email tanpa daftar periksa terpusat Pemantauan hasil Melakukan pengumpulan data asal-tujuan dari berbagai sumber, memantau tingkat pemahaman melalui gelombang eskalasi, serta menyusun laporan berdasarkan kategori utama Pengejaran survei secara manual dan kesibukan pengumpulan data menjelang akhir tahun Laporan akreditasi Menggabungkan hasil berdasarkan demografi, jurusan, dan program untuk laporan yang siap diajukan ke lembaga akreditasi Pengerjaan pengumpulan data secara manual selama berminggu-minggu sebelum kunjungan lapangan

Variasi untuk Berbagai Jenis Lembaga

Prompt di atas dapat digunakan di semua perguruan tinggi yang menggunakan ClickUp. Sesuaikan prompt tersebut dengan kebutuhan institusi Anda:

Jenis lembaga Penyesuaian utama Universitas riset kategori R1 (20.000–50.000 mahasiswa) Gunakan prompt lengkap tersebut apa adanya. Tambahkan pusat karier khusus fakultas (teknik, bisnis, seni & sains). Perluas basis data perusahaan (CRM) menjadi lebih dari 500 perusahaan. Tambahkan fitur pelacakan karier untuk mahasiswa pascasarjana dan peneliti pascadoktoral. Integrasikan dengan alur kerja hubungan alumni Universitas R2 (10.000–20.000 mahasiswa) Sederhanakan menjadi model pusat karier terpusat. Kurangi tingkatan pemberi kerja menjadi tiga (calon, aktif, strategis). Untuk meningkatkan efisiensi, fokuskan pemantauan tujuan kerja pertama pada 10 program studi teratas berdasarkan jumlah pendaftar. Perguruan tinggi yang terutama menyelenggarakan program sarjana (2.000–5.000 mahasiswa) Lebih utamakan model hubungan pembimbingan karier daripada penyelenggaraan acara dalam skala besar. Perkuat keterlibatan dosen dalam program pembimbingan karier. Kurangi frekuensi pameran kerja, namun tingkatkan pemantauan kualitas perusahaan yang berpartisipasi. Perguruan tinggi komunitas (5.000–20.000 mahasiswa) Gantikan model pameran kerja tradisional dengan dewan penasihat pemberi kerja dan acara perekrutan. Tambahkan pemantauan pengembangan tenaga kerja dan program magang. Fokuskan hasil pada jalur dari sertifikasi menuju pekerjaan. Sesuaikan dengan pelaporan Perkins V. Sekolah kejuruan (500–5.000 siswa) Fokuslah pada pemantauan tingkat penempatan sebagai indikator utama (persyaratan akreditasi). Gantilah sistem CRM pemberi kerja dengan pengelolaan lokasi praktik klinis/magang. Tambahkan pemantauan tingkat kelulusan ujian lisensi. Sederhanakan menjadi tiga kategori hasil: bekerja di bidang terkait, bekerja di luar bidang terkait, dan melanjutkan pendidikan.

Lakukan Pelacakan Layanan Karier di Satu Tempat

Pelacakan layanan karier menjadi tidak efektif ketika data janji temu mahasiswa, hubungan dengan pemberi kerja, acara, survei, dan hasil tersebar di berbagai sistem yang berbeda tanpa tampilan operasional terpadu. Dengan ClickUp Brain, Bidang Kustom, dan Otomatisasi, institusi Anda dapat mengubah pelacakan janji temu, keterlibatan pemberi kerja, koordinasi pameran karier, dan pelaporan tujuan kerja pertama menjadi satu sistem operasional yang dapat diulang.

Tujuannya bukanlah untuk menggantikan platform layanan karier atau sistem informasi mahasiswa Anda. Tujuannya adalah untuk mengurangi beban koordinasi yang terkait dengan sistem-sistem tersebut, meningkatkan transparansi dalam alur kerja antara mahasiswa dan pemberi kerja, serta membebaskan staf Anda agar dapat menghabiskan lebih banyak waktu untuk membimbing mahasiswa daripada sibuk mengumpulkan data. Mulailah dengan panduan di atas, sesuaikan dengan profil mahasiswa dan jaringan pemberi kerja Anda, lalu buatlah sistem yang benar-benar dapat digunakan tim Anda setiap semester. Mulailah secara gratis dengan ClickUp.

Pertanyaan yang Sering Diajukan Mengenai Pelacakan Layanan Karier Menggunakan Kecerdasan Buatan

Agen AI tidak melakukan survei terhadap lulusan. Mereka mengotomatiskan kampanye penjangkauan bertahap yang bertujuan meningkatkan tingkat respons. Agen tersebut membuat tugas survei pada saat wisuda, memicu pengiriman email/pesan teks/penjangkauan oleh dosen pada hari ke-30, 60, 90, dan 120, melacak lulusan mana saja yang statusnya masih belum diketahui, serta menindaklanjuti secara lebih intensif jika tingkat respons terhenti. NACE menetapkan target tingkat respons sebesar 65%. Tindak lanjut yang sistematis adalah kunci untuk mencapai target tersebut.

Ruang kerja agen AI beroperasi bersamaan dengan platform manajemen layanan karier yang sudah Anda miliki. Data perusahaan, riwayat janji temu, dan lowongan pekerjaan dari Handshake atau Symplicity akan disinkronkan ke dalam kolom khusus pada tugas-tugas. Agen ini tidak menggantikan CSM Anda. Agen ini berfungsi sebagai lapisan koordinasi tempat tim Anda mengelola alur kerja, memantau hasil, dan menyelenggarakan pameran karier berdasarkan data tersebut.

ClickUp telah memperoleh sertifikasi SOC 2, ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018, dan ISO 42001, serta mendukung SSO, izin berbasis peran, dan enkripsi data saat disimpan maupun saat dikirim. Izin di pusat karier memastikan konselor hanya dapat melihat siswa yang ditugaskan kepada mereka. Tidak ada data yang digunakan untuk melatih model AI. Detail selengkapnya tersedia di halaman keamanan.

Handshake menghubungkan mahasiswa dengan pemberi kerja dan lowongan pekerjaan. Ini adalah platform pasar. ClickUp yang dilengkapi dengan agen AI berfungsi sebagai lapisan operasional tempat pusat karier Anda mengelola alur kerja internal: pengaturan jadwal pertemuan, beban kerja staf, perencanaan pameran karier, pemantauan hasil, dan pelaporan akreditasi. Keduanya memiliki fungsi yang berbeda dan bekerja paling optimal jika digunakan bersama-sama.

Terutama bagi tim kecil. Ketika tiga orang menangani 5.000 mahasiswa, setiap proses manual yang dapat diotomatisasi akan menghemat waktu untuk pekerjaan yang paling penting: bimbingan karier. Agen tersebut menangani pelacakan janji temu, tugas tindak lanjut, dan penyebaran survei sehingga staf Anda dapat fokus pada mahasiswa, bukan pada lembar kerja.