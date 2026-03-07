Cara Melakukan Pengelolaan Grant Menggunakan AI

Universitas-universitas di AS mengelola dana penelitian sebesar $117,7 miliar. Administrator hibah masih menghabiskan 36% waktu mereka hanya untuk pemantauan administratif. Agen AI yang terintegrasi dalam platform manajemen proyek dapat mengotomatisasi pelacakan anggaran, tenggat waktu kepatuhan, pelaporan upaya, dan daftar periksa penutupan, mengurangi jam kerja administratif lebih dari 60%.

Di bawah ini adalah prompt agen AI yang siap digunakan yang dapat Anda salin ke ClickUp untuk membangun ruang kerja pelacakan hibah yang lengkap dalam hitungan menit. Namun, sebelum itu, ada baiknya melihat hambatan operasional yang dimaksudkan untuk diselesaikan oleh sistem semacam ini. Bagi sebagian besar kantor program yang didanai, masalahnya bukan karena kurangnya alat. Masalahnya adalah pekerjaan koordinasi manual yang tersebar di spreadsheet, kotak masuk, ERP, dan kalender kepatuhan.

Siapa yang sebaiknya menggunakan pengaturan pengelolaan hibah ini: Pengaturan ini dirancang untuk kantor program yang didanai, administrator penelitian, akuntan hibah, koordinator kepatuhan, dan tim pra-penerimaan atau pasca-penerimaan yang mengelola portofolio hibah kompleks dari berbagai sponsor. Hal ini sangat berguna bagi institusi yang sudah memiliki sistem pencatatan untuk keuangan atau kepatuhan, tetapi masih mengandalkan koordinasi manual untuk mengelola tenggat waktu, pelaporan, dan operasional hibah sehari-hari.

Masalahnya: OSP Anda menghabiskan lebih banyak waktu mengelola spreadsheet daripada mendukung penelitian.

Jika Anda mengelola kantor program yang didanai, Anda sudah familiar dengan hal ini. Tim Anda menangani ratusan (kadang-kadang ribuan) hibah aktif, masing-masing dengan aturan pemberi dana sesuai 2 CFR 200, jadwal pelaporan yang berbeda, dan batas waktu kepatuhan yang berbeda, semuanya dilacak melalui kombinasi sistem Banner, email, spreadsheet, dan Cayuse.

Hasilnya dapat diprediksi: tenggat waktu kepatuhan yang terlewat yang terungkap dalam audit tunggal, upaya terakhir untuk menyusun laporan setiap kuartal, peneliti utama (PIs) yang tidak dapat melihat data anggaran mereka sendiri tanpa mengirim email ke bagian keuangan, dan beban administratif yang telah lama diupayakan untuk dikurangi oleh organisasi seperti COGR.

Bagaimana CU Anschutz mengatasi hal ini: Kampus CU Anschutz Universitas Colorado mengganti lima sistem lama dengan ClickUp untuk lebih dari 170 pengguna di tim IT terpusatnya. Pelaporan manual berkurang menjadi nol. Anna Alex, Direktur Layanan Teknologi Kampus: Moril tim meningkat karena orang-orang ingin menyelesaikan masalah, bukan membuat tabel pivot. Moril tim meningkat karena orang-orang ingin menyelesaikan masalah, bukan membuat tabel pivot.

Itulah peluangnya di sini. Bukan menggantikan sistem institusional, tetapi menghilangkan pekerjaan koordinasi manual di sekitarnya. Cara tercepat untuk menguji model tersebut adalah dengan membuat pengaturan operasional hibah yang berfungsi di dalam platform manajemen proyek Anda.

Prompt: Bangun Ruang Kerja Pelacakan Hibah Anda dengan AI

Salin prompt ini, tempelkan ke ClickUp Brain untuk membuat ClickUp Super Agent Anda sendiri, isi detail institusi Anda, dan Anda akan mendapatkan ruang kerja pelacakan hibah lengkap dengan tabel anggaran, kalender kepatuhan, aturan otomatisasi, dan alur kerja penutupan.

Hasilnya akan memberikan Anda draf awal yang kuat untuk struktur operasional Anda, termasuk hierarki tugas, logika otomatisasi, dan titik pemeriksaan kepatuhan. Tim Anda kemudian dapat menyesuaikannya dengan sponsor Anda, frekuensi pelaporan, dan proses persetujuan internal.

Agen Super Manajemen Hibah

Prompt:

→ Siap untuk membuat Super Agent pengelolaan hibah pertama Anda? Buka ClickUp Brain dan tempelkan prompt di atas untuk membuat Super Agent kustom untuk ruang kerja Anda.

Setelah cetak biru agen Anda dihasilkan, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi ruang kerja praktis yang dapat dijalankan oleh OSP Anda setiap hari.

Cara Mengaturnya di ClickUp (4 Langkah)

Sebelum Anda menyiapkan ruang kerja Anda, kumpulkan data dasar yang sudah digunakan tim Anda untuk mengelola hibah. Data tersebut biasanya mencakup daftar hibah aktif, tenggat waktu sponsor, tanggal berakhir hibah, kepemilikan PI, jadwal kepatuhan, sumber anggaran saat ini, dan persyaratan penutupan. Memulai dengan data yang bersih akan membuat otomatisasi, dasbor, dan peringatan risiko Anda jauh lebih andal.

“Penelitian & Program Bersponsor” dengan empat folder (atau mulailah dengan Pipeline Hibah: daftar peluang pendanaan, proposal yang sedang dikembangkan, diajukan/menunggu, dan ditolakHibah Aktif: daftar yang diorganisir berdasarkan jenis pemberi dana (pemerintah federal, negara bagian, yayasan, industri)Kepatuhan & Pelaporan: daftar untuk pelaporan upaya, perpanjangan IRB/IACUC, laporan kemajuan, dan persiapan auditPenutupan: daftar untuk hibah yang akan ditutup pada kuartal ini dan hibah yang telah diarsipkan/ditutup Buat struktur ruang kerja Anda Buat ruang khusus bernamadengan empat folder (atau mulailah dengan templat pelacakan hibah dan sesuaikan dari sana):daftar peluang pendanaan, proposal yang sedang dikembangkan, diajukan/menunggu, dan ditolakdaftar yang diorganisir berdasarkan jenis pemberi dana (pemerintah federal, negara bagian, yayasan, industri)daftar untuk pelaporan upaya, perpanjangan IRB/IACUC, laporan kemajuan, dan persiapan auditdaftar untuk hibah yang akan ditutup pada kuartal ini dan hibah yang telah diarsipkan/ditutup Konfigurasikan Bidang Kustom pada setiap tugas hibah Tambahkan Bidang Kustom pada setiap tugas hibah agar tim Anda dapat melacak data inti yang sama di seluruh hibah. Sertakan bidang untuk identifikasi hibah, pemberi dana, jumlah hibah, kepemilikan PI, laju pengeluaran, tingkat risiko, dan batas waktu sponsor atau internal. Struktur standar ini membuat otomatisasi, dasbor, dan pemantauan risiko menjadi jauh lebih andal. Salin prompt ke ClickUp Brain Buka ClickUp Brain di ruang kerja baru Anda dan salin prompt tersebut. Isi variabel-variabel Anda, termasuk nama institusi, jenis institusi, sponsor, jumlah staf, dan jumlah hibah aktif. Gunakan output yang dihasilkan untuk membuat draf awal struktur tugas, pelacakan anggaran, kalender kepatuhan, dan logika otomatisasi , lalu sesuaikan dengan alur kerja tim Anda. Atur Otomatisasi untuk pengelolaan berkelanjutan Buat otomatisasi untuk menjaga agar pekerjaan hibah terus berjalan tanpa perlu pemantauan manual yang terus-menerus. Gunakan aturan untuk memicu daftar periksa penutupan, menandai pengeluaran berlebihan, menindaklanjuti tugas sertifikasi upaya yang terlambat, memajukan proposal yang disetujui, dan membuat tugas laporan kemajuan sebelum batas waktu sponsor.

Buat ruang khusus bernama “Penelitian & Program Bersponsor” dengan empat folder (atau mulailah dengan templat pelacakan hibah dan sesuaikan dari sana):Pipeline Hibah: daftar peluang pendanaan, proposal yang sedang dikembangkan, diajukan/menunggu, dan ditolakHibah Aktif: daftar yang diorganisir berdasarkan jenis pemberi dana (pemerintah federal, negara bagian, yayasan, industri)Kepatuhan & Pelaporan: daftar untuk pelaporan upaya, perpanjangan IRB/IACUC, laporan kemajuan, dan persiapan auditPenutupan: daftar hibah yang akan ditutup pada kuartal ini dan hibah yang telah diarsipkan/ditutup

Tambahkan Bidang Kustom ke setiap tugas hibah agar tim Anda dapat melacak data inti yang sama di seluruh hibah. Sertakan bidang untuk identifikasi hibah, pemberi dana, jumlah hibah, kepemilikan PI, laju pengeluaran, tingkat risiko, dan batas waktu sponsor atau internal. Struktur standar ini membuat otomatisasi, dasbor, dan pemantauan risiko menjadi jauh lebih andal.

Buka ClickUp Brain di ruang kerja baru Anda dan tempelkan prompt. Isi variabel-variabel Anda, termasuk nama institusi, jenis institusi, sponsor, jumlah staf, dan jumlah hibah aktif. Gunakan output yang dihasilkan untuk membuat draf awal struktur tugas, pelacakan anggaran, kalender kepatuhan, dan logika otomatisasi, lalu sesuaikan dengan alur kerja tim Anda.

Buat otomatisasi untuk menjaga agar pekerjaan hibah terus berjalan tanpa perlu pemantauan manual yang terus-menerus. Gunakan aturan untuk memicu daftar periksa penutupan, menandai pengeluaran berlebihan, menaikkan tugas sertifikasi upaya yang terlambat, memajukan proposal yang disetujui, dan membuat tugas laporan kemajuan sebelum batas waktu sponsor.

Siap mengubah alur kerja ini menjadi sistem yang dapat diulang? Bangun ruang kerja pengelolaan hibah Anda di ClickUp.

💡 Tips Pro: Mulailah dengan satu departemen, kategori sponsor, atau jenis hibah sebelum menerapkan sistem ini ke seluruh institusi. Uji coba skala kecil membantu tim Anda menyempurnakan struktur tugas, aturan otomatisasi, dan izin sebelum memperluas cakupan.

Fields Kustom yang Direkomendasikan untuk Tugas Hibah

Bidang-bidang ini menciptakan catatan operasional yang konsisten untuk setiap hibah dan membuat dasbor, otomatisasi, dan peringatan risiko Anda jauh lebih berguna.

Field Jenis Tujuan ID Hibah Teks singkat Nomor pelacakan internal universitas Pemberi Dana Dropdown NSF, NIH, DOE, DOD, ED, Yayasan, Negara, Lainnya Jumlah hibah Mata uang Nilai total hibah Nama PI Orang Peneliti utama Laju pengeluaran Jumlah (%) Pengeluaran bulanan sebagai persentase dari total anggaran Tingkat risiko Dropdown Hijau, Kuning, Merah Batasan waktu sponsor Tanggal Tenggat waktu eksternal Tenggat waktu internal Tanggal Otomatis diatur lima hari kerja sebelum batas waktu sponsor.

📘 Baca Juga: Lihat semua jenis bidang kustom untuk menentukan bidang mana yang paling cocok untuk alur kerja hibah Anda.

Contoh otomatisasi inti untuk pengelolaan hibah

Setelah bidang kustom Anda disiapkan, buat otomatisasi yang memastikan tenggat waktu, pelaporan, dan status hibah tetap berjalan tanpa perlu pengikutan manual berulang.

Ketika… Kemudian… Tanggal akhir hibah adalah 90 hari lagi Buat daftar periksa penutupan dari templat. Tugas sertifikasi upaya tidak diselesaikan tepat waktu Ubah tingkat risiko menjadi Kuning dan beritahu Peneliti Utama (PI) dan administrator hibah. Tugas sertifikasi upaya belum diselesaikan pada batas waktu. Tingkatkan dengan pengingat pada Hari ke-7, Hari ke-14, dan Hari ke-21. Semua tahap persetujuan pada proposal telah disetujui Pindahkan tugas induk ke Siap untuk dikirim dan beritahu OSP. Laporan kemajuan harus diserahkan dalam 45 hari Buat tugas laporan dan ambil data milestone dari subtugas.

📘 Baca Juga: Pelajari cara kerja Bidang Kustom dalam Otomatisasi

Kesalahan umum yang perlu dihindari saat mengatur alur kerja hibah dengan AI

Kesalahan paling umum adalah mencoba mereplikasi setiap pengecualian dan kasus khusus pada hari pertama. Mulailah dengan alur kerja yang dapat diulang yang menimbulkan beban administratif terbesar, seperti pelacakan tenggat waktu, pemantauan anggaran, pelaporan upaya, dan persiapan penutupan.

Kesalahan umum lainnya adalah menganggap Ruang Kerja sebagai pengganti Banner, Workday, Cayuse, atau Kuali, daripada menggunakannya sebagai lapisan operasional di atas sistem-sistem tersebut.

Dengan struktur dan otomatisasi yang sudah terpasang, keunggulan utamanya menjadi jelas. Agen tidak lagi hanya sekadar proses pengaturan. Ia mulai mendukung pekerjaan di seluruh siklus hidup hibah.

Apa yang Ditangani oleh Agen Selama Siklus Hidup Hibah

Agen AI untuk manajemen hibah berfungsi optimal sebagai sistem operasional di dalam ruang kerja manajemen proyek Anda. Ia menangani pekerjaan terstruktur dan berulang yang saat ini dikelola secara manual oleh tim Anda, termasuk membuat tugas, menandai tenggat waktu, menindaklanjuti item yang terlambat, dan melacak anggaran.

Nilai terbesar terlihat pada bagian administrasi hibah yang bersifat berulang, didorong oleh tenggat waktu, dan bergantung pada serah terima yang konsisten antar tim.

Tahap siklus hidup Apa yang dilakukan oleh agen Apa yang digantikannya Penemuan Mencocokkan peluang pendanaan baru ( Grants.gov , NSF, NIH) dengan profil penelitian dosen dan memberitahu PI yang relevan. Pemindaian manual basis data pendanaan dan penyebaran email massal Pengembangan proposal Membuat struktur tugas proposal dengan bagian khusus untuk pemberi dana, menugaskan peninjau, dan menerapkan batas waktu internal. Pelacakan tenggat waktu berbasis spreadsheet dan tinjauan berbasis email Pengaturan hibah Otomatis menghasilkan daftar periksa kepatuhan, subtugas pelacakan anggaran, dan kalender pelaporan saat dana hibah diberikan. 2–3 minggu pengaturan manual per hibah baru Pemantauan anggaran Membuat draf laporan dari data tugas, membuat daftar periksa penutupan 90 hari sebelum tanggal akhir, dan mengarsipkan hibah yang telah selesai. Rekonsiliasi manual triwulanan dengan sistem ERP Kepatuhan Mengelola sertifikasi upaya, perpanjangan IRB/IACUC, tenggat waktu laporan kemajuan, dan pemantauan subkontrak dengan jalur eskalasi. Pengetahuan internal, catatan tempel, dan pengingat kalender Pelaporan & penutupan Membuat draf laporan dari data tugas, membuat daftar periksa penutupan 90 hari sebelum tanggal akhir, dan mengarsipkan hibah yang telah selesai. Persiapan laporan darurat dan penutupan yang tergesa-gesa

Berbeda dengan alat AI generik, ini adalah ClickUp Super Agent yang berjalan di dalam ruang kerja yang sama tempat tim Anda sudah mengelola tugas. Setiap tindakan terjadi di tempat orang-orang sudah bekerja. Tidak perlu login tambahan, tidak perlu sistem terpisah untuk diperiksa.

Contoh: Jika hibah NIH memiliki sisa waktu 90 hari hingga tanggal berakhirnya, agen dapat secara otomatis membuat daftar periksa penutupan, menandai sertifikasi upaya yang terlambat, memberi peringatan kepada administrator hibah jika laju pengeluaran melenceng dari rencana, dan memberitahu PI tentang persyaratan pelaporan akhir yang akan datang.

Ingin melihat bagaimana Super Agents bekerja dalam lingkungan ClickUp yang sebenarnya? Tonton panduan di bawah ini untuk melihat bagaimana alur kerja, tugas, dan otomatisasi yang dihasilkan oleh AI bekerja secara praktis.

Varian untuk Jenis Institusi yang Berbeda

Prompt di atas berlaku untuk semua institusi pendidikan tinggi yang menggunakan ClickUp. Sesuaikan prompt ini untuk institusi Anda:

Jenis institusi Penyesuaian utama Universitas riset R1 (lebih dari 500 hibah aktif) Gunakan prompt lengkap sebagaimana adanya. Tambahkan dasbor ringkasan tingkat departemen. Tambahkan pemantauan subkontrak untuk hibah multi-institusi. Harapkan 15–25 pemberi dana aktif. R2 university (100–500 hibah aktif) Sederhanakan penilaian risiko menjadi dua tingkatan (sesuai rencana / memerlukan perhatian). Kurangi tingkat eskalasi menjadi satu tingkatan. Fokuskan pemantauan kepatuhan pada tiga pemberi dana utama Anda. Institusi perguruan tinggi tingkat sarjana (10–50 hibah aktif) Hapus bagian pemantauan subkontrak. Sederhanakan pelacakan upaya menjadi sertifikasi tahunan saja. Tambahkan daftar periksa "pembimbingan PI baru" untuk penerima hibah pertama kali. Sekolah komunitas (5–20 hibah aktif) Fokus pada kepatuhan Title III/Title V dan Perkins V. Ganti item khusus NSF/NIH dengan persyaratan pelaporan Departemen Pendidikan. Sederhanakan kategori anggaran. Sekolah kejuruan/vokasi (1–10 hibah aktif) Fokus pada hibah tenaga kerja DOL/WIOA dan hibah tenaga kerja negara bagian. Ganti kategori anggaran 2 CFR 200 dengan item anggaran yang spesifik untuk pemberi dana. Tambahkan pelacakan tingkat penempatan dan tingkat penyelesaian sebagai hasil yang diharapkan.

Kelola Operasi Hibah di Satu Tempat

Terlepas dari jenis institusi Anda, tujuannya sama: mengurangi serah terima manual, meningkatkan visibilitas, dan menghemat waktu yang dihabiskan untuk mengejar tenggat waktu di alat-alat yang terpisah. Dengan ClickUp Brain, Custom Fields, dan Automations, tim Anda dapat mengubah pelacakan hibah menjadi sistem yang dapat diulang untuk mengelola anggaran, kepatuhan, pelaporan, dan pekerjaan penutupan dalam satu Workspace.

Mulailah dengan prompt di atas, sesuaikan dengan portofolio hibah Anda, dan ubah pelacakan hibah menjadi sistem yang dapat diulang yang dapat diandalkan oleh tim Anda. Mulailah secara gratis dengan ClickUp.

Pertanyaan yang Sering Diajukan tentang Pengelolaan Hibah Menggunakan AI

Ya. Agen AI tidak menggantikan penilaian kepatuhan. Mereka menerapkan alur kerja kepatuhan. Agen tersebut membuat daftar periksa berdasarkan 2 CFR 200, menerapkan aturan khusus pemberi dana (NSF, NIH, DOE masing-masing memiliki persyaratan yang berbeda), dan secara otomatis menaikkan batas waktu. Administrator hibah manusia tetap membuat keputusan kepatuhan, tetapi mereka tidak perlu lagi mengingat setiap batas waktu atau melacak setiap sertifikasi secara manual.

Agen AI Workspace beroperasi bersamaan dengan sistem administrasi keuangan dan penelitian yang sudah ada. Data anggaran dari sistem ERP Anda (Banner, Workday, PeopleSoft) disinkronkan ke Bidang Kustom pada setiap tugas hibah. Agen ini tidak menggantikan sistem catatan utama Anda. Ia menjadi lapisan operasional di mana tim Anda melacak tugas, tenggat waktu, dan kolaborasi di atas data keuangan tersebut.

ClickUp memiliki sertifikasi SOC 2, ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018, dan ISO 42001, serta mendukung SSO, izin berdasarkan peran, dan enkripsi saat penyimpanan dan transmisi. Izin tingkat hibah memungkinkan PI hanya melihat hibah mereka sendiri. Data tidak digunakan untuk melatih model AI. Rincian lengkap tersedia di halaman keamanan.

Tidak. Prompt ini mencakup variabel untuk jenis institusi dan volume hibah. Perguruan tinggi komunitas yang mengelola 10 hibah Title III mendapatkan manfaat dari kalender kepatuhan dan otomatisasi tenggat waktu yang sama seperti universitas R1 yang mengelola 2.000 hibah federal. Sistem ini menyesuaikan dengan portofolio Anda.

Cayuse dan Kuali adalah sistem administrasi penelitian yang dirancang untuk pengajuan dan pencatatan kepatuhan. Mereka adalah sistem pencatatan resmi. ClickUp dengan agen AI adalah lapisan operasional tempat tim Anda mengelola tugas sehari-hari, berkolaborasi pada proposal, melacak tenggat waktu, dan menerima pemberitahuan. Mereka memiliki tujuan yang berbeda dan bekerja paling baik saat digunakan bersama.