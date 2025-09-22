Studi Forrester: ClickUp Menghasilkan ROI 384% dan Menghemat 92.400 Jam pada Tahun Ketiga

Di dunia digital yang serba cepat saat ini, Work Sprawl adalah pembunuh produktivitas yang tak terlihat. Alat yang terputus, informasi yang terpisah, dan proses manual menguras waktu dan energi tim di mana-mana.

Tapi bagaimana jika Anda dapat mengembalikan jam-jam tersebut, meningkatkan pendapatan, dan memberdayakan tim Anda—semua dalam satu platform?

Itulah tepatnya yang diungkapkan oleh Studi Total Economic Impact™ (TEI) terbaru Forrester tentang ClickUp. Studi independen ini, yang dipesan oleh ClickUp dan disusun oleh Forrester Research, mengukur dampak nyata dari mengonsolidasikan pekerjaan ke dalam Converged AI Workspace.

Angka-angka: ROI yang Bicara Sendiri

Analisis ketat Forrester menemukan bahwa, dalam tiga tahun, sebuah organisasi komposit* yang menggunakan ClickUp mencapai:

384% Return on Investment (ROI)

92.400 jam produktif yang dihemat pada tahun ke-3 melalui otomatisasi dan AI

$3,9 juta peningkatan pendapatan yang dihasilkan oleh ClickUp

Periode pengembalian modal kurang dari 6 bulan

Inti dari apa yang kami lakukan adalah manajemen alur kerja… Kami tidak dapat mencapai hasil ini tanpa ClickUp.

*Organisasi komposit adalah perusahaan AS dengan pendapatan tahunan $150 juta dan 1.000 karyawan. Organisasi ini mewakili pelanggan yang diwawancarai dan digunakan untuk menyajikan analisis keuangan agregat.

Berikut ini adalah penjelasan visual tentang apa arti angka-angka ini bagi Anda:

Bagaimana ClickUp Menghasilkan Hasil: AI, Otomatisasi, dan Konvergensi

Manfaat yang diperoleh pengguna ClickUp selama periode 3 tahun. Sumber: Studi TEI Forrester

1. Meningkatkan produktivitas melalui otomatisasi dan AI

Tim yang menggunakan ClickUp menghemat rata-rata 12 jam per karyawan per bulan pada tahun ketiga. Fitur-fitur yang didukung AI seperti ringkasan rapat harian otomatis, Pencarian AI Perusahaan, dan otomatisasi alur kerja menghilangkan tugas-tugas berulang dan perpindahan konteks, sehingga tim dapat fokus pada pekerjaan yang berdampak tinggi.

Saya suka AI. Saya suka AskAI. Sangat efektif. Saya memiliki serangkaian dashboard — setiap hari saya bangun dan melihat [ini] seperti membaca koran untuk memahami bagaimana proyek-proyek telah berkembang.

2. Meningkatkan pertumbuhan pendapatan tanpa menambah jumlah karyawan

Dengan mengalokasikan kembali waktu yang dihemat ke proyek-proyek yang menghasilkan nilai, organisasi melihat peningkatan output hingga 7 kali lipat di beberapa departemen dan menghasilkan $3,9 juta pendapatan baru selama tiga tahun. Ruang kerja terpusat ClickUp memungkinkan tim untuk menangani lebih banyak klien, meluncurkan lebih banyak kampanye, dan menghasilkan lebih banyak produk—tanpa menambah lebih banyak orang.

Kami kini mengelola sekitar 500 tugas operasional pemasaran per bulan… Tanpa ClickUp, kami hanya dapat menangani sekitar setengah dari beban kerja tersebut.

ClickUp menggantikan solusi manajemen proyek yang terfragmentasi, mengurangi biaya perangkat lunak legacy sebesar 60% pada tahun ke-3 dan menghemat waktu admin IT. Itu berarti penghematan biaya sebesar $114.000 untuk organisasi gabungan, ditambah manfaat tak ternilai dari memiliki semua hal dalam satu tempat.

Semua komunikasi mikro ini… akan dihapus secara instan jika dilakukan dengan benar, dan itu sangat berharga.

4. Memberikan manfaat yang tidak terukur untuk klien dan tim yang lebih bahagia

Peningkatan kepuasan pelanggan: Waktu respons yang lebih cepat dan pelacakan masalah yang lebih baik meningkatkan Waktu respons yang lebih cepat dan pelacakan masalah yang lebih baik meningkatkan skor CSAT di atas 90

Pengalaman karyawan yang lebih baik: Tugas dan komunikasi yang terpusat mengurangi stres dan memberdayakan tim

Sumber informasi tunggal: Pembaruan real-time dan Pembaruan real-time dan Manajemen Pengetahuan memastikan semua pihak tetap selaras

Setahun kemudian, setelah kami mengimplementasikan ClickUp… dia berhasil membawa ayahnya ke Disney World selama musim pajak. Itulah perbedaan yang dibuat ClickUp—dari menangis di kamar mandi menjadi tersenyum di Disney.

📘 Ingin detail lengkapnya? Temukan bagaimana ClickUp membantu perusahaan meningkatkan output hingga 7 kali lipat dan membuka potensi pendapatan sebesar $3,9 juta dalam Laporan TEI Forrester👇🏼

Mengapa Hal Ini Penting

Studi TEI Forrester membenarkan apa yang sudah diketahui oleh pelanggan ClickUp: mengonsolidasikan pekerjaan ke dalam platform tunggal yang didukung AI bukan hanya meningkatkan produktivitas—tetapi juga menjadi keunggulan strategis. Baik Anda sedang mengembangkan bisnis, meningkatkan pendapatan, atau sekadar ingin mengembalikan waktu kepada tim Anda, ClickUp memberikan hasil yang dapat diukur.

Dari ROI manajemen proyek hingga kekuatan Converged AI Workspace, data menunjukkan: semakin sedikit alat, semakin banyak konteks, dan otomatisasi yang lebih cerdas menciptakan ruang bagi tim untuk melakukan pekerjaan terbaik mereka.

Siap melihat dampak penuh? Unduh Studi TEI Forrester dan temukan bagaimana ClickUp dapat mengubah organisasi Anda.