Agen Pemasaran Los Angeles Teratas Untuk Meningkatkan Pemasaran Anda di Tahun 2025

Tahukah Anda bahwa ada over 30.000 agen pemasaran di Amerika Serikat ?

Los Angeles, khususnya, adalah rumah bagi beberapa agensi pemasaran yang luar biasa, yang dilengkapi dengan teknologi mutakhir untuk membawa merek Anda ke tingkat berikutnya.

Jika Anda sedang mencari agensi berbasis di LA yang sempurna untuk mentransformasi merek Anda, kami telah melakukan pekerjaan rumah untuk Anda dan mengumpulkan 30 agensi pemasaran terbaik di Los Angeles.

Jika Anda melewatkan daftar ini, Anda mungkin tidak akan menemukan agensi yang tepat untuk kebutuhan Anda. Jadi, tetaplah bersama kami sampai akhir untuk meningkatkan upaya pemasaran Anda! ๐Ÿค

โฐ Ringkasan 60 detik

Temukan yang terbaik di LA: Jelajahi 30 agensi pemasaran Los Angeles berperingkat teratas yang memadukan kreativitas, teknologi, dan strategi untuk mengubah merek Anda

Jelajahi 30 agensi pemasaran Los Angeles berperingkat teratas yang memadukan kreativitas, teknologi, dan strategi untuk mengubah merek Anda Keahlian lokal yang tak tertandingi: Agensi LA unggul dalam kampanye yang sangat bertarget, crossover pemasaran hiburan, dan kemitraan influencer

Agensi LA unggul dalam kampanye yang sangat bertarget, crossover pemasaran hiburan, dan kemitraan influencer Tren baru yang perlu diperhatikan: Desain yang mengutamakan seluler, personalisasi berbasis AI, dan perdagangan sosial membentuk kembali lanskap pemasaran

Desain yang mengutamakan seluler, personalisasi berbasis AI, dan perdagangan sosial membentuk kembali lanskap pemasaran Menyederhanakan manajemen proyek dengan ClickUp: Mengelola kampanye iklan secara mulus dengan alat untuk curah pendapat, pelacakan, dan penyelarasan tim, memastikan kesuksesan pemasaran

Mengelola kampanye iklan secara mulus dengan alat untuk curah pendapat, pelacakan, dan penyelarasan tim, memastikan kesuksesan pemasaran Berikut adalah cuplikan dari daftar kami:

Ogilvy Saatchi & Saatchi Agensi Public Haus Kinerja M&C Saatchi Antonio & Paris inBeat Batu Asin The Bruxton Group 2 Point UMBRELLA SeedX NoGood Eclipse Advertising RPA Zbra Studios Grup Ayzenberg Brenton Way Optimist Inc. Intrepid Digital Designory Lurus ke Utara Pemasaran Burung Deviate Labs Hawthorne Advertising Periklanan Pulsar Media Sosial 55 Kastner Quigley-Simpson TrixMedia NITRO PLUG



Lanskap Agen Pemasaran di Los Angeles

Los Angeles adalah tempat di mana kreativitas dan teknologi berpadu untuk menciptakan beberapa kampanye pemasaran yang paling berdampak.

Dari papan iklan ikonik di Sunset Boulevard hingga iklan digital di layar global, agensi pemasaran LA tahu cara membuat merek bersinar. Namun, yang membedakan mereka adalah kemampuan mereka untuk mengawinkan ide-ide berani dengan budaya kota ini.

Karakteristik utama dari agensi pemasaran Los Angeles

Berikut adalah beberapa karakteristik utama mereka ๐Ÿ‘‡

Kampanye lokal yang sangat tepat sasaran: Agensi LA menggunakan budaya kota yang beragam untuk dapat membuat kampanye yang berskala global dan terasa akrab dengan komunitas lokal

Agensi LA menggunakan budaya kota yang beragam untuk dapat membuat kampanye yang berskala global dan terasa akrab dengan komunitas lokal Persilangan pemasaran hiburan: Dengan pijakan di Hollywood, banyak agensi LA mengintegrasikan merek ke dalam film, acara TV, dan acara yang menciptakan eksposur berdampak tinggi

Dengan pijakan di Hollywood, banyak agensi LA mengintegrasikan merek ke dalam film, acara TV, dan acara yang menciptakan eksposur berdampak tinggi Integrasi influencer: Dengan akses ke jaringan influencer yang luas, agensi pemasaran di Los Angeles menciptakan kemitraan yang membangun keandalan

Tren yang muncul dalam pemasaran Los Angeles

Fokus pada ponsel: Dengan semua orang menggunakan ponsel mereka saat bepergian, bisnis memprioritaskan pengalaman yang ramah seluler. Ini berarti memastikan situs web terlihat bagus dan berfungsi dengan baik di ponsel pintar

Dengan semua orang menggunakan ponsel mereka saat bepergian, bisnis memprioritaskan pengalaman yang ramah seluler. Ini berarti memastikan situs web terlihat bagus dan berfungsi dengan baik di ponsel pintar Kecerdasan buatan: AI juga menjadi pemain besar. Perusahaan menggunakannya untuk mempersonalisasi interaksi pelanggan, membuat semuanya lebih disesuaikan dengan kebutuhan individu

AI juga menjadi pemain besar. Perusahaan menggunakannya untuk mempersonalisasi interaksi pelanggan, membuat semuanya lebih disesuaikan dengan kebutuhan individu Berbelanja di media sosial: Platform media sosial seperti Instagram dan Facebook menjadi pusat belanja. Merek-merek di sekitar LA sekarang menampilkan produk mereka tepat di feed Anda, membuatnya sangat mudah untuk membeli apa yang Anda lihat

Tahukah Anda: Hollywood Sign yang terkenal memiliki rumor yang menyenangkan bahwa bagian 'HOLLY' sengaja salah eja sebagai taktik pemasaran yang cerdas.

Manfaat Menyewa Agen Pemasaran di Los Angeles

Menyewa agen pemasaran di Los Angeles memiliki tiga keuntungan utama dibandingkan bekerja dengan perusahaan sendiri tim pemasaran :

1. Berbagai macam layanan dengan biaya yang terjangkau

Di Los Angeles, sebagian besar agensi pemasaran memiliki semua yang dibutuhkan merek Anda, dan mereka melakukannya dengan harga yang cukup terjangkau. Membangun tim internal dengan keahlian yang sama? Itu bisa menghabiskan biaya yang jauh lebih besar.

2. Keahlian dan pengetahuan lokal

Karena lokasinya, agensi pemasaran LA memiliki hubungan langsung dengan influencer, selebriti, dan kemitraan merek, sehingga memberi mereka keunggulan signifikan dalam meraih kemenangan strategi dan templat pemasaran untuk merek Anda. Agensi yang berbasis di tempat lain mungkin tidak memiliki akses yang sama.

3. Perspektif baru dan strategi pemasaran yang disesuaikan

Terkadang, yang Anda butuhkan hanyalah sepasang mata yang segar! Agen pemasaran dapat membawa ide-ide baru yang dapat membawa strategi pemasaran Anda ke tingkat berikutnya. Mereka melihat bisnis Anda dari luar, menemukan peluang atau tantangan yang mungkin terlewatkan oleh Anda.

Bonus: Bagaimana Cara Memilih Agen Pemasaran Digital untuk Bisnis Anda?

30 Agensi Pemasaran Teratas di Los Angeles pada tahun 2024

1. Ogilvy

melalui Ogilvy Didirikan pada tahun 1948 oleh David Ogilvy, perusahaan kreatif ini sangat percaya pada Kreativitas Tanpa Batas.

Setiap proyek menyatukan para ahli di bidang periklanan, branding, pengalaman pelanggan, PR, dan transformasi digital untuk menciptakan solusi yang berdampak.

โ›ณ Bidang keahlian

Bidang keahlian Ogilvy adalah periklanan. Sebagai agensi digital kreatif, Ogilvy menciptakan kampanye iklan yang terhubung dengan audiens target pada tingkat emosional. Berfokus pada merek global dan raksasa industri, Ogilvy adalah pilihan utama untuk pemasaran perusahaan.

๐Ÿ’ช Spesialisasi

Kampanye iklan

Pembangunan merek

Humas & Komunikasi

๐Ÿ›๏ธ Klien

McDonald's, Samsung, Supercell

Lokasi Los Angeles: Wilshire Boulevard

๐ŸŽฏ Sektor Target: Membuat kampanye pemasaran terpadu untuk industri makanan/minuman, game, dan inovator teknologi

2. Saatchi & Saatchi

via Saatchi & Saatchi Saatchi & Saatchi, bagian dari Publicis Groupe yang berbasis di Prancis, terkenal dengan komunikasi kreatif dan rencana pemasaran .

Dibangun dengan prinsip 'Tidak Ada yang Mustahil,' mereka mencakup segala hal mulai dari perencanaan kreatif dan pemosisian merek hingga strategi pemasaran organik dan berbayar. Selain itu, mereka bahkan melakukan pengembangan web. Bicara tentang 'serba bisa'

โ›ณ Bidang Keahlian

Saatchi & Saatchi adalah pemimpin dalam mengembangkan kampanye iklan terintegrasi untuk TV, digital, media sosial, pengalaman, dan banyak lagi. Pendekatan holistik mereka memastikan bahwa setiap titik kontak terasa terhubung dan kohesif.

๐Ÿ’ช Spesialisasi

Iklan berbayar

Layanan pengembangan web

Pemasaran berbasis data dan terprogram

๐Ÿ›๏ธ Klien

Toyota, Procter & Gamble, Visa

Lokasi Los Angeles: Aviation Boulevard

๐ŸŽฏ Sektor Target: Membangun kampanye yang berakar pada budaya untuk merek konsumen global, otomotif, dan beberapa kelompok UKM

3. Agensi Haus Publik

melalui Badan Haus Publik Public Haus adalah agensi PR di Los Angeles yang bekerja dengan merek-merek gaya hidup konsumen dan perusahaan rintisan yang ambisius. Yang membuatnya istimewa adalah keahliannya dalam komunikasi merek. Dengan kata lain, Public Haus adalah tentang membantu klien berpikir besar, menonjol, dan tumbuh dengan cepat.

โ›ณ Bidang Keahlian

Keahlian utama Public Haus Agency terletak pada liputan media, kampanye influencer dengan ROI yang luar biasa, dan sistem distribusi video

๐Ÿ’ช Spesialisasi

HUMAS

Pemasaran influencer

Produksi dan distribusi video

๐Ÿ›๏ธ Klien

Auto Supply, Beast Health, Chevron

Lokasi Los Angeles: Ventura Boulevard

๐ŸŽฏ Sektor Target: Menciptakan kampanye PR, influencer, dan digital yang menarik untuk merek-merek di bidang gaya hidup aktif, otomotif, kesehatan, makanan, anggur, dan minuman beralkohol, serta budaya pop

4. Kinerja M&C Saatchi

via Kinerja M&C Saatchi Grup M&C Saatchi telah berkembang pesat sejak didirikan pada tahun 1995. Saat ini, mereka adalah perusahaan solusi kreatif dengan layanan lengkap dengan divisi pemasaran pertumbuhan digital. Mereka mencakup semua basis pemasaran digital dan layanan berbasis data seperti segmentasi pelanggan dan pemodelan Nilai Seumur Hidup (LTV).

โ›ณ Bidang Keahlian

M&C Saatchi Performance adalah tentang performance marketing, dengan keahlian khusus dalam pemasaran aplikasi. Sejak tahun 2006, mereka telah membantu merek-merek untuk mengembangkan beberapa aplikasi terbesar yang ada di luar sana-memperluas basis pengguna mereka dan membuat mereka menjadi terkenal di pasar global.

๐Ÿ’ช Spesialisasi

Pemasaran aplikasi

Pengoptimalan toko aplikasi

Analisis data

๐Ÿ›๏ธ Klien

Amazon, Soundcloud, Canva

Lokasi Los Angeles: Beverly Hills

๐ŸŽฏ Sektor Target: Mendorong pertumbuhan teknologi, hiburan, dan merek-merek yang mengutamakan mobile melalui kinerja dan pemasaran aplikasi

5. Antonio & Paris

melalui Antonio & Paris Antonio & Paris menawarkan layanan mereka dalam "Memicu hubungan cinta antara merek dan konsumen". Layanan mereka dikategorikan ke dalam tiga bidang utama: strategi merek, identitas merek, dan pengalaman merek. Dalam ketiga bidang ini, mereka melakukan segalanya mulai dari perencanaan strategi pemasaran hingga pembuatan prototipe dan branding indrawi (suara dan aroma).

โ›ณ Bidang Keahlian

A&P memiliki tim yang terdiri dari para ahli branding dan melakukan segala sesuatu dengan fokus tunggal pada branding, UI/UX, strategi konten, dan animasi. Dalam perjalanannya, mereka telah mendapatkan beberapa pengakuan serius melalui penghargaan seperti Webby, IDA, dan Addy untuk kampanye branding mereka yang menonjol.

๐Ÿ’ช Spesialisasi

Animasi dan grafik bergerak

Produksi film

Pencitraan merek sensorik

๐Ÿ›๏ธ Klien

The Franklin Institute, Microsoft, American Express

Lokasi Los Angeles: West 5th Street

๐ŸŽฏ Sektor Target: Menciptakan emosional kampanye pemasaran untuk pasar B2B/B2C dengan solusi seperti branding sensorik dan pengembangan konten

6. inBeat

via inBeat.co inBeat adalah agensi pemasaran influencer dan iklan berbayar yang berbasis di Montreal, Kanada. Namun, di LA, mereka fokus secara eksklusif pada pemasaran influencer. Mereka memiliki basis data terbesar untuk influencer TikTok dan Instagram, dengan lebih dari 25.000 kreator.

โ›ณ Bidang Keahlian

inBeat unggul dalam memadukan media berbayar dan pemasaran influencer mikro untuk membuat kampanye yang terukur. Dengan jaringan influencer terbesar di Los Angeles, mereka mencocokkan kreator yang sempurna dengan anggaran dan industri Anda.

๐Ÿ’ช Spesialisasi

Pemasaran media sosial

Pengambilan sampel produk

๐Ÿ›๏ธ Klien

Bumble, New Balance, Native

Lokasi Los Angeles: Jalan Bunga

๐ŸŽฏ Sektor Target: Menyampaikan kampanye UGC yang trendi melalui pemasaran influencer mikro untuk merek D2C, sekolah menengah atas, layanan kesehatan, dan aplikasi seluler

7. Batu Asin

melalui Batu Asin Salted Stone adalah tentang membantu bisnis B2B berkembang, dan sebagai mitra agensi HubSpot resmi, mereka memiliki alat dan pengetahuan untuk mewujudkannya. Mereka fokus menggunakan HubSpot untuk memaksimalkan perolehan prospek dan konversi, khususnya di dunia B2B.

โ›ณ Bidang Keahlian

Salted Stone mengkhususkan diri dalam mengintegrasikan HubSpot ke dalam proses penjualan Anda. Mereka menyiapkan jalur penjualan yang sepenuhnya otomatis dan melatih tim Anda untuk menggunakannya secara efektif.

๐Ÿ’ช Spesialisasi

Integrasi dan orientasi HubSpot

Penjualan, CRM, dan perancangan situs web

๐Ÿ›๏ธ Klien

Centrix, Brugal Rum, Barlean's

Lokasi Los Angeles: Monrovia

๐ŸŽฏ Sektor Target: Mengoptimalkan penjualan dan pemasaran B2B dengan integrasi HubSpot, RevOps, dan strategi yang berfokus pada konversi untuk pertumbuhan merek

8. Grup Bruxton

via Grup Bruxton Bruxton Group di LA menciptakan kemasan produk yang menonjol sekaligus memantapkan posisi merek dan strategi kampanye Anda. Dan jika Anda tidak memiliki identitas merek, mereka akan mendesainnya dari awal dan bahkan mengintegrasikannya dengan mulus ke dalam UI/UX situs web atau aplikasi Anda.

โ›ณ Bidang keahlian

Bruxton Group mengkhususkan diri dalam copywriting, desain grafis, dan desain identitas merek. Bruxton Group juga mengembangkan label produk untuk botol, kaleng, tabung, dan kemasan lain yang Anda butuhkan.

๐Ÿ’ช Spesialisasi

Desain kemasan

Desain UI dan UX

๐Ÿ›๏ธ Klien

Walmart, Solara Suncare, EAT Almond

Lokasi Los Angeles: Santa Monica

๐ŸŽฏ Sektor Target: Merancang kemasan premium untuk merek minuman, perawatan pribadi, dan kesehatan dan kebugaran

9. 2 Poin

melalui agen 2POINT 2 Point telah ada sejak tahun 2006, berkembang menjadi agensi pemasaran layanan penuh dengan operasi di seluruh AS. Mereka dikenal karena membuat situs web animasi yang menakjubkan, mengelola kampanye iklan PPC, SEO, pemasaran email, dan hampir semua hal yang berbau digital.

โ›ณ Bidang Keahlian

bidang keahlian 2 Point adalah desain web - mereka mendesain situs web animasi yang menakjubkan yang tidak disukai semua orang. Hal ini terbukti dari portofolio desain web mereka, termasuk beberapa proyek yang menarik perhatian.

๐Ÿ’ช Spesialisasi

Desain web

Pengoptimalan mesin pencari

Manajemen media sosial

๐Ÿ›๏ธ Klien

InfinixBio, Verizon, Intelligent HealthTech

Lokasi Los Angeles: Jalan Alameda Selatan

๐ŸŽฏ Sektor Target: Memberikan pemasaran multi-saluran dan situs web animasi di bidang kesehatan, ritel, pertanian, dan perhotelan

10. UMBRELLA

via UMBRELLA UMBRELLA adalah agensi pemasaran digital butik yang berbasis di LA yang memberikan hasil yang sangat baik. Meskipun mengkhususkan diri dalam pembuatan konten dan pemasaran media sosial, UMBRELLA menawarkan berbagai layanan pemasaran digital yang dibutuhkan merek Anda.

Didirikan pada tahun 2016, yang membuat UMBRELLA istimewa adalah keahliannya untuk membuat konten dalam bentuk video, desain grafis, atau fotografi profesional

โ›ณ Bidang Keahlian

Apa yang membedakan UMBRELLA adalah kreasi kontennya-sesuatu yang dengan bangga dipamerkan di beranda mereka. Mereka mengkhususkan diri dalam membuat konten foto dan video berkualitas tinggi, termasuk pengarahan kreatif, fotografi, desain grafis, produksi video, dan pascaproduksi.

๐Ÿ’ช Spesialisasi

Desain produk/kemasan

Pembuatan konten (video + fotografi)

Desain logo

๐Ÿ›๏ธ Klien

Hyperloop TT, Tossware, Botol BQ

Lokasi Los Angeles: Hollywood Barat

๐ŸŽฏ Sektor Target: Membuat konten kreatif berkualitas tinggi (foto/video) untuk e-commerce, fesyen, dan perusahaan rintisan teknologi

11. SeedX

melalui SeedX Inc Didirikan pada tahun 2015, SeedX memiliki visi untuk mendefinisikan ulang layanan agensi pertumbuhan. SeedX menawarkan SEO, PPC, pemasaran media sosial, branding, pemasaran konten, desain web, dan pengembangan.

Ditambah lagi, jika Anda dibanjiri oleh peralatan seperti CRM, CDP, atau platform CMS, SeedX berjanji untuk membantu Anda mencari tahu peralatan teknologi maritim mana yang paling sesuai dengan kebutuhan Anda dan menyelaraskannya dengan data dan tim Anda.

โ›ณ Bidang Keahlian

SeedX mengkhususkan diri pada solusi HubSpot dan transformasi digital. Dengan fokus yang kuat pada B2B dan e-commerce, mereka juga menawarkan pemasaran masuk, operasi pendapatan, Search Engine Marketing (SEM), PR, pemasaran email, dan banyak lagi.

๐Ÿ’ช Spesialisasi

Integrasi Hubspot

SEM dan SEO

Pembuatan prospek

๐Ÿ›๏ธ Klien

Google, Universitas Harvard, AARP

Lokasi Los Angeles: Jalan Figueroa Selatan

๐ŸŽฏ Sektor Target: Mendorong pertumbuhan bisnis B2B dan e-commerce melalui integrasi HubSpot, pembelian media, dan perolehan prospek

12. NoGood

via NoGood NoGood, didirikan pada tahun 2017, adalah agensi pemasaran digital yang menyebut New York City sebagai rumah, dengan basis kedua di Los Angeles yang cerah. Yang membedakan mereka adalah keahlian mereka dalam membangun kerangka kerja perolehan prospek yang dapat diskalakan untuk menghubungkan Anda dengan prospek AI berkualitas tinggi.

โ›ณ Bidang Keahlian

NoGood unggul dalam strategi pemasaran digital full-funnel, yang mengkhususkan diri pada iklan sosial, branding kinerja, dan CRO untuk mendorong pertumbuhan yang terukur Mereka ahli dalam menggunakan analisis pemasaran untuk mengoptimalkan strategi dan memaksimalkan ROI.

๐Ÿ’ช Spesialisasi

Pemasaran siklus hidup

CMO pecahan

Generasi pemimpin AI

๐Ÿ›๏ธ Klien

TikTok, Nike, Amazon

Lokasi Los Angeles: Hollywood Barat

๐ŸŽฏ Sektor Target: Mendorong pertumbuhan untuk merek SaaS, perawatan kesehatan, fintech, B2B, konsumen, dan AI melalui strategi pemasaran saluran penuh

๐Ÿ‘€Tahukah Anda? Jika Los Angeles adalah sebuah negara, maka ekonominya akan mengungguli Arab Saudi, Swiss, dan Swedia !

13. Iklan Gerhana

melalui Iklan Gerhana Eclipse adalah agen pemasaran hiburan. Sekilas melihat daftar klien mereka akan memberi tahu Anda alasannya! Mereka menawarkan berbagai layanan, termasuk iklan cetak, digital, dan iklan luar ruang (OOH). Dengan beberapa produser paling terkemuka di Hollywood sebagai klien, Eclipse adalah pilihan tepat bagi siapa pun dalam bisnis hiburan yang mencari keahlian pemasaran tingkat atas.

โ›ณ Bidang keahlian

Eclipse adalah ahli dalam pemasaran film, serial web, dan acara TV, dengan fokus yang kuat pada distribusi iklan digital. Mereka terkenal di seluruh kota karena pendekatan mereka yang mengutamakan hiburan, yang dilapisi dengan penceritaan visual.

๐Ÿ’ช Spesialisasi

Pembuatan konten video

Penceritaan dan desain visual

๐Ÿ›๏ธ Klien

Disney, Marvel Studios, Fox Studios

Lokasi di Los Angeles: Burbank

๐ŸŽฏ Sektor Target: Menciptakan aset pemasaran OOH dan hiburan untuk game dan merek media visual

14. RPA

via RPA Didirikan pada tahun 1986, RPA adalah biro iklan layanan lengkap lainnya dengan moto, 'People. Hubungan. Hasil' RPA melakukan semuanya-dari rencana pemasaran strategis dan iklan cetak hingga bentuk iklan audiovisual lainnya. Yang membedakan mereka adalah kesediaan mereka untuk mengambil pekerjaan dari segmen yang kurang dikenal seperti sektor energi.

โ›ณ Bidang keahlian

RPA memiliki keahlian utama dalam industri otomotif. Meskipun mereka telah membuat kampanye penting untuk beberapa merek di bidang kesehatan dan energi, namun tidak sebanyak yang kami temukan untuk mobil. Jelas sekali betapa dalamnya pengalaman mereka di bidang ini!

๐Ÿ’ช Spesialisasi

Pemasaran olahraga

Otomatisasi kreatif

๐Ÿ›๏ธ Klien

Honda, Marathon, Homes.com

Lokasi Los Angeles: Colorado Avenue, Santa Monica

๐ŸŽฏ Sektor Target: Menciptakan pengalaman iklan yang imersif di bidang olahraga, mobil, kesehatan, perjalanan, dan energi

Baca Juga: 10 Alat Perangkat Lunak Perencanaan Pemasaran Terbaik untuk Menyusun Strategi

15. Zbra Studios

via Zbra Studios Zbra Studios membuatnya tetap sederhana dengan tiga layanan inti: Desain situs web, SEO, dan pengoptimalan konversi. Meskipun mereka menangani identitas merek dan pemasaran digital untuk klien yang sudah ada, fokus utama mereka adalah menguasai ketiga bidang ini.

โ›ณ Bidang Keahlian

Zbra Studios adalah ahli dalam desain web, yang telah mengembangkan lebih dari 490 situs web sejak didirikan pada tahun 2004. Mereka juga memenangkan penghargaan 'Best Art Direction for A Website' di Vega Awards dan penghargaan 'Best Sports Website' di NYX Awards pada tahun 2024.

๐Ÿ’ช Spesialisasi

Desain web berbasis data

Pemetaan panas dan integrasi CRM

๐Ÿ›๏ธ Klien

FirstLight Home Care, Dream Vacations, Pengacara Super Saya

Lokasi Los Angeles: Silver Lake Boulevard

๐ŸŽฏ Sektor Target: Merancang situs web berkinerja tinggi untuk perusahaan waralaba dan merek-merek Fortune 500

16. Ayzenberg Group

via Grup Ayzenberg Ayzenberg adalah agensi pemasaran media sosial dengan pengalaman lebih dari 30 tahun dalam berbagi cerita merek yang berpikiran maju. Sekarang menjadi agensi pemasaran terintegrasi yang mengutamakan AI dan sosial, Ayzenberg menawarkan berbagai layanan, termasuk manajemen kampanye, strategi merek, dan riset pasar.

โ›ณ Bidang Keahlian

Ayzenberg adalah pemimpin dalam pemasaran game Mereka telah merancang kampanye pemasaran untuk berbagai game, termasuk konsol game Xbox dan beberapa aksesorinya.

๐Ÿ’ช Spesialisasi

Pemasaran media sosial

Pembuatan konten

Pemasaran siaran

๐Ÿ›๏ธ Klien

Microsoft, Pokรฉmon GO, Xbox

๐Ÿ“Lokasi Los Angeles: Walnut Street

๐ŸŽฏ Sektor Target: Menciptakan kampanye pemasaran media, sosial, dan influencer yang inovatif untuk industri game, hiburan, dan elektronik konsumen

17. Brenton Way

melalui Jalan Brenton Brenton Way adalah agensi pemasaran Los Angeles lainnya yang menyediakan hampir semua yang dapat Anda harapkan dari agensi pemasaran pertumbuhan. Tim mereka mengerjakan iklan PPC, branding, pemasaran media sosial, pemasaran email, dan SEO. Mereka juga menawarkan dasbor pelaporan khusus untuk klien di mana Anda dapat melacak hasil pekerjaan yang mereka lakukan untuk Anda.

โ›ณ Bidang Keahlian

Brenton Way mengkhususkan diri dalam pengoptimalan konversi. Perusahaan ini telah mengembangkan beberapa perangkat eksklusif untuk melacak tindakan pengguna pada situs web Anda, menggunakan data tersebut untuk meningkatkan pendaftaran atau penjualan. Tim perusahaan ini juga berpengalaman dalam meningkatkan pendapatan dengan lalu lintas yang ada.

๐Ÿ’ช Spesialisasi

SEO

PR

Pengoptimalan tingkat konversi

๐Ÿ›๏ธ Klien

T-Mobile, Adidas, Foreo

Lokasi Los Angeles: Wilshire Boulevard

๐ŸŽฏ Sektor Target: Memberikan strategi dan kampanye pemasaran digital yang disesuaikan untuk industri seperti otomotif, kecantikan, game, SaaS, dan kesehatan

18. Optimist Inc.

via Optimis Inc. Didirikan pada tahun 2009, Optimist adalah agensi yang berkantor pusat di Los Angeles. Perusahaan ini berfokus pada dua bidang utama pemasaran: branding dan pengalaman. Dalam dua bidang fokus ini, Optimist menyediakan pembuatan konten, desain, pengemasan, produksi acara, dan layanan lainnya.

โ›ณ Bidang keahlian

Optimist Inc. menonjol dengan menciptakan desain spasial yang tak terlupakan dan solusi AR/VR. Mereka ahli dalam mengubah ruang dan menggunakan teknologi imersif untuk menghidupkan merek.

๐Ÿ’ช Spesialisasi

Pembuatan konten video

Produksi acara

๐Ÿ›๏ธ Klien

Red Bull, Nike, Uber Eats

Lokasi Los Angeles: West 104th Street

๐ŸŽฏ Sektor Target: Menciptakan pengalaman mendalam untuk industri seperti fesyen, B2B, dan gaya hidup

19. Intrepid Digital

melalui Intrepid Digital Intrepid Digital adalah agensi layanan lengkap di Los Angeles yang membantu UKM yang berfokus pada pertumbuhan, investor PE, dan organisasi tingkat satu agar berhasil Layanan utama mereka meliputi SEO, PPC, CRO, pemasaran konten, pengoptimalan profil Google Business, dan manajemen media sosial.

Yang membedakan mereka adalah penggunaan teknologi pemasaran mutakhir dalam audit konten, analisis kesenjangan, dan manajemen data yang canggih.

โ›ณ Bidang keahlian

Keahlian Intrepid terletak pada Layanan pemasaran Ad Hoc dan SEO. Agensi ini telah bekerja dengan banyak klien dari masing-masing industri ini dan memperoleh pengalaman yang signifikan untuk memandu strategi mereka. Di antara platform, mereka ahli dalam bekerja dengan Shopify, WordPress, dan Salesforce.

๐Ÿ’ช Spesialisasi

Pemasaran konten

Layanan pemasaran Ad Hoc

Pengoptimalan GMB

๐Ÿ›๏ธ Klien

Expedia, Amazon, Kompas

Lokasi Los Angeles: South Flower Street

๐ŸŽฏ Sektor Target: Memberikan strategi dan kampanye pemasaran digital untuk industri seperti hukum, perjalanan, makanan dan minuman, blockchain, dan SaaS

๐Ÿ‘€Tahukah Anda? 80% pemasar menganggap pembuatan konten sebagai prioritas utama mereka. Mengapa? Karena konten berkualitas tinggi membangun kepercayaan dan melibatkan audiens tidak seperti yang lainnya.

20. Desain

via The Designory Namanya mungkin membuat Anda berpikir ini hanya sebuah agensi desain, tetapi Designory lebih dari itu. Ini adalah perusahaan kreatif dengan layanan lengkap, menangani segala sesuatu mulai dari media sosial dan pemasaran konten hingga strategi digital, SEO, iklan berbayar, dan kampanye lintas kanal yang terintegrasi.

โ›ณ Bidang Keahlian

Designory mengkhususkan diri dalam membuat konten di seluruh platform digital, cetak, dan video. Kekuatan mereka yang sebenarnya terletak pada pemasaran terintegrasi, di mana mereka memadukan cerita dengan strategi untuk menyampaikan kampanye lintas saluran.

๐Ÿ’ช Spesialisasi

Manajemen iklan dan kampanye

Strategi dan perencanaan pemasaran

Desain situs web dan aplikasi

๐Ÿ›๏ธ Klien

Nissan, HP, Audi

Lokasi Los Angeles: Long Beach

๐ŸŽฏSektor Target: Memberikan solusi pemasaran terintegrasi untuk industri seperti otomotif dan teknologi

21. Lurus ke Utara

melalui Lurus ke Utara Misi Straight North adalah 'Untuk meningkatkan pendapatan klien kami.' Perusahaan ini didirikan pada tahun 1997, jauh sebelum Internet menjadi populer. Saat ini, perusahaan ini berfokus secara eksklusif pada pemasaran digital, menawarkan layanan seperti SEO, iklan berbayar, desain/pengembangan web, dan desain kreatif

Keahlian mereka sangat cocok untuk bisnis kecil yang ingin meningkatkan pemasaran merek dan mendorong pertumbuhan bisnis.

โ›ณ Bidang Keahlian

Straight North adalah ahli dalam akuisisi tautan dan copywriting. Ini berarti mereka dapat melakukan pekerjaan yang sangat baik pada SEO, desain situs web, salinan iklan, dan pembuatan konten secara keseluruhan.

๐Ÿ’ช Spesialisasi

Layanan video

SEO

Fotografi, brosur, dan desain kolateral

๐Ÿ›๏ธ Klien

Universitas Wisconsin, DFin, Clover

๐ŸŽฏ Sektor Target: Menyediakan layanan pemasaran digital dan desain web untuk organisasi B2B dan B2C dari semua ukuran

22. Pemasaran Burung

via Pemasaran Burung Bird Marketing, agen pemasaran layanan lengkap yang berbasis di Inggris, juga telah menorehkan jejaknya di Amerika Serikat. Beroperasi sejak tahun 2010, mereka mengkhususkan diri pada pemasaran digital berbasis ROI yang membangun loyalitas merek. Dari pengembangan web hingga SEO, pemasaran media sosial, dan desain identitas merek, mereka menawarkan semua yang Anda harapkan dari agensi digital kreatif terbaik.

โ›ณ Bidang Keahlian

Melihat lebih dekat pada portofolio Bird mengungkapkan bahwa kompetensi utamanya adalah desain web . Mereka telah menyelesaikan ratusan proyek desain dan pengembangan web untuk perusahaan-perusahaan di seluruh dunia.

๐Ÿ’ช Spesialisasi

Desain dan pengembangan web

Pemasaran media sosial

๐Ÿ›๏ธ Klien

Bank Arab, Huawei, Aramex

Lokasi di Los Angeles: Century Park

๐ŸŽฏ Sektor Target: Memberikan solusi pemasaran dan web untuk industri seperti manufaktur, e-commerce, keuangan, dan teknologi

23. Deviate Labs

via Menyimpang Laboratorium Didirikan oleh seorang ilmuwan roket dan bankir investasi, Deviate Labs telah bekerja dengan bisnis dari semua ukuran, dari startup hingga raksasa industri terkenal. Layanannya meliputi pemasaran pertumbuhan, pemasaran konten, dan implementasi proses penjualan otomatis.

โ›ณ Bidang keahlian

Deviate Labs telah menjadi ahli di bidang growth dan stunt marketing dari daftar layanannya. Mereka sejauh ini telah bekerja dengan beberapa merek dengan fokus pada layanan ini.

๐Ÿ’ช Spesialisasi

Pencitraan merek sonik

Pemasaran aksi

Periklanan terprogram

๐Ÿ›๏ธ Klien

Michael Marquart, HR Cloud, Radix

Lokasi Los Angeles: Santa Monica Boulevard

๐ŸŽฏ Sektor Target: Memberdayakan perusahaan SaaS B2B dengan pemasaran yang berfokus pada pertumbuhan, strategi konten, pemasaran akrobatik, dan merek sonik

24. Hawthorne Advertising

via Periklanan Hawthorne Hawthorne Advertising mengkhususkan diri dalam menciptakan solusi pemasaran yang sepenuhnya terintegrasi yang berfokus pada analisis data, strategi, dan iklan berbayar multi-saluran Plus, mereka menawarkan dasbor pelaporan khusus dengan KPI khusus bagi klien untuk melacak pekerjaan mereka.

Namun, jika Anda mencari SEO atau pemasaran organik, bukan itu yang mereka tawarkan.

โ›ณ Bidang keahlian

Portofolio Hawthorne mencerminkan pengalaman yang luar biasa dalam strategi dan akuisisi media Hampir semua klien mereka telah memanfaatkan layanan media mereka sampai tingkat tertentu untuk kegiatan PR dan branding, jadi mereka pasti tahu apa yang mereka lakukan!

๐Ÿ’ช Spesialisasi

Penulisan Naskah / Penulisan Naskah / Pembuatan Storyboard

Grafik Gerak dan Animasi

๐Ÿ›๏ธ Klien

Dyson, Los Angeles Times, L'Orรฉal

๐Ÿ“Lokasi Los Angeles: West 5th Street

๐ŸŽฏ Sektor Target: Memberikan solusi pemasaran multi-saluran yang disesuaikan untuk industri teknologi, kecantikan, dan kesehatan untuk meningkatkan jangkauan di berbagai saluran

25. Periklanan Pulsar

via Periklanan Pulsar Pulsar adalah apa yang dikatakan oleh tagline mereka, "Seberapa bagus kami? Singkatnya, mereka adalah agen periklanan dan pemasaran yang menawarkan serangkaian layanan. Selain layanan umum mereka (SEO/SEM, pemasaran media sosial, dan PR), Pulsar menawarkan audit pengalaman pelanggan, analisis tren, dan desain aplikasi/game.

โ›ณ Bidang keahlian

Fokus utama Pulsar Advertising adalah periklanan, dengan portofolio kampanye iklan digital dan sosial yang besar. Mereka sangat ahli dalam menciptakan iklan video emosional yang menyentuh hati penonton.

๐Ÿ’ช Spesialisasi

Audit dan pemetaan CX

Pengemasan dan pelabelan

Penjangkauan komunitas dan bisnis

๐Ÿ›๏ธ Klien

Departemen Perpajakan Virginia, EZ Pass, Badan Perawatan Kesehatan OC

Lokasi Los Angeles: Wilshire Boulevard

๐ŸŽฏ Sektor Target: Menyediakan solusi pemasaran dan iklan untuk industri seperti transportasi, perawatan kesehatan, sektor publik, dan produk konsumen

26. Media Sosial 55

via Media Sosial 55 Jangan biarkan namanya menipu Anda-Social Media 55 lebih dari sekadar agensi pemasaran media sosial. Mereka telah menyediakan berbagai macam layanan sejak tahun 2014, termasuk produksi video, desain aplikasi seluler, desain UI/UX, SEO, pemasaran email, dan branding. Dengan jajaran ini, mereka dengan mudah berdiri di samping agensi pemasaran digital layanan penuh.

โ›ณ Bidang keahlian

Tim di Social Media 55 benar-benar sesuai dengan namanya - mereka benar-benar ahli di bidang media sosial. Portofolionya penuh dengan kisah sukses kampanye yang berdampak dan memberikan hasil.

๐Ÿ’ช Spesialisasi

Layanan WordPress

Pemasaran influencer

Pemasaran email

๐Ÿ›๏ธ Klien

Arbys, Bar Makanan Penutup Mr. Puffs, Westmount Square

Lokasi Los Angeles: Wilshire Boulevard

๐ŸŽฏ Sektor Target: Memberikan solusi manajemen media sosial dan pemasaran di berbagai sektor, termasuk CBD, pengantin, dan pipa ledeng, di samping e-commerce, real estat, dan hukum

27. Kastner

melalui Agen Kastner Kastner, yang sebelumnya dikenal sebagai Kastner & Partners, adalah agensi pemasaran global dengan delapan kantor di Amerika Serikat dan Eropa. Kastner menawarkan strategi merek, strategi sosial, penceritaan, periklanan, pengembangan web/aplikasi, dan layanan pemasaran digital lainnya.

โ›ณ Bidang keahlian

Keahlian Kastner adalah dalam menciptakan kampanye merek global melalui kekuatan bercerita dan pengalaman pelanggan yang menonjol.

๐Ÿ’ช Spesialisasi

Pemasaran olahraga

Pemasaran berdasarkan pengalaman

Manajemen komunitas

๐Ÿ›๏ธ Klien

Red Bull, Jockey, Adidas

Lokasi Los Angeles: La Cienega Boulevard

๐ŸŽฏ Sektor Target: Mengkhususkan diri dalam periklanan kreatif dan strategi merek terutama untuk merek gaya hidup dan olahraga

28. Quigley-Simpson

via Quigley-Simpson Quigley-Simpson, yang didirikan pada tahun 2002, menawarkan layanan branding, iklan, dan manajemen proyek. Perusahaan ini dikenal dengan pendekatan periklanan respons mereknya yang unik, yang memberikan hasil nyata.

โ›ณ Bidang keahlian

Quigley-Simpson adalah ahli dalam strategi dan akuisisi media Hampir semua studi kasus di situs webnya menunjukkan bahwa kliennya memanfaatkan layanan manajemen medianya di samping pengaya lainnya.

๐Ÿ’ช Spesialisasi

Perencanaan skenario berbasis AI

Layanan akun dan pemasaran

๐Ÿ›๏ธ Klien

Hotel Marriott, Pemadam Kebakaran LA, United Explorer

Lokasi Los Angeles: Wilshire Boulevard

๐ŸŽฏSektor Target: Membuat kampanye pemasaran terfokus untuk produk konsumen, layanan keuangan, nirlaba, dan merek kesehatan

29. TrixMedia

melalui TRIXMEDIA TrixMedia adalah agensi iklan dan branding digital yang telah beroperasi sejak tahun 2003. Mereka mendesain identitas merek, logo, bahan kemasan, a peta jalan branding dan pemasaran dan situs web. Perusahaan ini juga mengelola SEO dan pemasaran media sosial untuk para kliennya.

โ›ณ Bidang keahlian

Portofolio TrixMedia penuh dengan proyek desain identitas merek dan kemasan, yang menunjukkan keahlian mereka di bidang tersebut. Mereka bahkan memiliki beberapa desain produk dalam campuran, jadi mereka ahli dalam segala hal yang berhubungan dengan desain!

๐Ÿ’ช Spesialisasi

Desain grafis

Penamaan, logo, dan desain merek

๐Ÿ›๏ธ Klien

Hilton, Coca-Cola, Starbucks

Lokasi Los Angeles: Beverly Hills

๐ŸŽฏ Sektor Target: Menyediakan desain kreatif dan solusi pemasaran untuk industri seperti fashion, kecantikan, dan barang-barang konsumen

30. NITRO PLUG

via Pemasaran Digital NITRO PLUG NITRO PLUG, agensi terakhir dalam daftar kami, berfokus terutama pada peningkatan lalu lintas dan pendapatan untuk kliennya, tidak seperti agensi lain yang lebih mementingkan branding.

Semua layanan NITRO PLUG, termasuk SEO Lokal, SEO Nasional, iklan PPC, pemasaran email, pemasaran media sosial, dan manajemen PR, difokuskan untuk mencapai lalu lintas situs web dan perolehan prospek secara umum.

โ›ณ Bidang keahlian

NITRO PLUG memiliki keahlian yang luas dalam perolehan prospek. Mereka menggunakan strategi dan alat canggih, termasuk PPC dan SEO, untuk membuat kampanye yang mendorong hasil yang terukur.

๐Ÿ’ช Spesialisasi

SEO

Pemasaran email

Generasi pemimpin

๐Ÿ›๏ธ Klien

Noble Construction, Davis Construction, DMI Construction

Lokasi Los Angeles: Wilshire Boulevard

๐ŸŽฏ Sektor Target: Mengkhususkan diri dalam solusi perolehan prospek dan pemasaran untuk industri konstruksi dan hukum

#

Faktor Kunci dalam Memilih Agen Pemasaran di Los Angeles

Sekarang, Anda tahu bahwa tidak ada kekurangan agensi berbasis pemasaran yang hebat di Los Angeles. Namun, ada satu masalah lagi yang perlu dipikirkan: 'Pilihan!'

Dengan adanya pilihan, muncullah kebingungan. ๐Ÿ˜ตโ€๐Ÿ’ซ

Tapi memilih agen pemasaran yang tepat tidak harus rumit. Ingatlah tiga faktor ini saat memilih; pekerjaan Anda akan setengah selesai.

๐Ÿ”ฆ Mengevaluasi kebutuhan dan tujuan pemasaran

Langkah pertama adalah menjabarkan tujuan pemasaran Anda. Evaluasi tujuan Anda untuk memahami apa yang ingin Anda capai dengan kampanye Anda.

Ajukan pertanyaan-pertanyaan ini kepada diri Anda sendiri untuk mempersempit tujuan pemasaran :

โœ Masalah spesifik apa yang ingin Anda selesaikan dengan pemasaran (misalnya, lalu lintas situs web yang rendah, visibilitas merek yang buruk, tingkat konversi yang rendah)?

โœ Platform mana yang paling aktif digunakan oleh audiens target Anda-media sosial, mesin pencari, atau email? โœ Apakah Anda membutuhkan hasil jangka pendek, seperti kinerja kampanye, atau strategi pembangunan merek jangka panjang?

โœ Bagaimana Anda akan mengukur keberhasilan - lalu lintas yang lebih tinggi, keterlibatan yang lebih baik, atau peningkatan pendapatan?

#

๐Ÿ”ฆ Menilai pengalaman dan reputasi agensi

Setelah Anda memetakan jawaban yang erat, cari biro iklan yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Setelah Anda memiliki beberapa biro iklan, saring daftar pendek Anda. Teliti agensi, periksa kampanye yang pernah mereka kerjakan, dan lihat apakah ada yang menarik perhatian Anda.

Pertimbangkan pertanyaan-pertanyaan berikut ini saat mendiskusikan ruang lingkup pekerjaan:

dari mana mereka mendapatkan inspirasi kreatif?

apakah mereka pernah menangani proyek serupa di masa lalu?

apakah mereka memahami tujuan bisnis Anda?

#

๐Ÿ”ฆ Memahami model penetapan harga dan penganggaran

Seperti kata pepatah, "Ada yang bagus, murah, dan cepat. Anda hanya bisa memilih dua di antaranya."_

Penetapan harga yang jelas sangat penting saat memilih biro iklan. Beritahukan secara langsung kepada mitra biro iklan Anda tentang prioritas Anda (kualitas, anggaran, atau kecepatan). Ini akan membantu Anda menetapkan target untuk semua orang yang terlibat dan mengembangkan kemitraan yang sukses.

Berikut adalah beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan:

โœ Apakah model penetapan harga mereka tetap, variabel, atau campuran?

โœ Apakah ada biaya tersembunyi? Mintalah transparansi di awal

โœ Minta rincian biaya untuk menghindari kejutan di kemudian hari

ClickUp untuk Manajemen dan Kolaborasi Proyek Pemasaran

Memilih agensi pemasaran adalah satu hal, tetapi bekerja sama dengan mereka adalah hal lain. Anda membutuhkan solusi manajemen proyek menyeluruh seperti ClickUp untuk memastikan komunikasi dan transparansi terbaik.

Sebagai aplikasi segalanya untuk bekerja, kolaborasi tim ClickUp dan manajemen proyek pemasaran alat bantu memusatkan semuanya sehingga tidak ada yang hilang dalam pengacakan. Mari jelajahi bagaimana ClickUp menyederhanakan 'semua pekerjaan' untuk Anda๐Ÿ‘‡

๐Ÿš€ Pengumpulan kebutuhan tanpa hambatan

Mulailah kampanye Anda dengan kejelasan menggunakan Papan Tulis ClickUp .

Singkatnya:

Buat sketsa dan wujudkan pemikiran tim Anda dengan gerakan intuitif. Semudah menggunakan pena dan kertas (tetapi lebih cerdas)

Hubungkan Papan Tulis Anda secara langsung ke Tugas ClickUp . Dengan satu klik, ubah brainstorming Anda menjadi proyek yang dapat dilacak semua orang

Ubah ide apa pun menjadi tugas yang terukur dan dapat dilacak dengan Papan Tulis ClickUp

Tambahkan pembaruan langsung ke Papan Tulis Anda, sehingga tim atau agensi Anda dapat menyelaraskan secara instan-tidak perlu bolak-balik tanpa henti

Bagikan Papan Tulis Anda, sematkan di dalam ruang kerja ClickUp, atau ekspor sebagai PDF untuk memastikan tidak ada yang ketinggalan

"Platform manajemen proyek sangat penting bagi tim pemasaran, dan kami senang karena platform ini membantu kami tetap terhubung dengan departemen lain. Kami menggunakan ClickUp secara harfiah setiap hari, untuk semua hal. Ini sangat membantu tim kreatif kami dan membuat alur kerja mereka lebih baik dan lebih efisien.'_

Chelsea Bennett, Manajer Keterlibatan Merek, Lulu Press

๐Ÿš€ Kelola beberapa kampanye dengan proyek khusus

Bayangkan ini: setiap kampanye menjadi proyeknya sendiri di dalam workstation Anda. Di dalam proyek-proyek tersebut, Anda bisa membagi-bagi tugas dan menugaskannya kepada anggota tim atau agensi.

Ketika tugas-tugas dicentang, keseluruhan proyek Anda diperbarui secara real time. Tidak perlu lagi menebak-nebak siapa yang mengerjakan apa - semuanya terorganisir dengan rapi dan terbaru.

Dapatkan gambaran umum singkat tentang semua tugas pemasaran Anda yang diurutkan berdasarkan statusnya di Perangkat Lunak Manajemen Proyek Pemasaran ClickUp

Itulah yang Perangkat Lunak Manajemen Proyek Pemasaran ClickUp membantu Anda melakukannya, baik saat Anda mengelola kampanye yang berkaitan dengan PPC, SEO, media sosial, atau apa pun dalam domain pemasaran.

๐Ÿ’กTip Pro: Gunakan Otomatisasi ClickUp untuk menangani tugas-tugas yang berulang dengan mudah. Hal ini akan memungkinkan tim Anda untuk fokus pada kreativitas dan strategi, bukan pada tindak lanjut manual.

๐Ÿš€ Merampingkan dokumentasi kampanye

Jika ada satu solusi yang membuat semua orang memahami hal yang sama, itu adalah Dokumen ClickUp . Begini caranya๐Ÿ‘‡

Gunakan ClickUp Documents untuk berkolaborasi, menetapkan item tindakan, dan melacak pembaruan secara real-time

Buat ringkasan atau laporan kampanye kreatif dan bagikan secara instan dengan tim dan agensi Anda. Anda bahkan bisa mengatur izin untuk mengontrol siapa yang bisa melihat atau mengedit

Dokumen memungkinkan semua orang berkontribusi secara bersamaan, baik saat Anda menyusun ide maupun meninjau kemajuan. Tambahkan komentar, tetapkan item tindakan, dan lacak pembaruan tanpa berpindah aplikasi

Gunakan Docs Hub untuk menyimpan semuanya, mulai dari wiki hingga ringkasan kreatif, di satu tempat yang mudah dicari. Tim dan agensi internal dapat menemukan apa yang mereka butuhkan, kapan pun mereka membutuhkannya

Penghemat Waktu: Gunakan fitur templat ringkasan kreatif untuk menyiapkan brief lebih cepat dengan semua parameter yang sudah dibuat sebelumnya seperti target audiens, hasil, anggaran, jadwal, pencapaian, dll. Ini membuat pekerjaan menjadi lebih mudah!

๐Ÿš€ Mengawasi kemajuan

Gunakan Solusi manajemen proyek kreatif ClickUp untuk menyimpan semua kampanye dan ide Anda di satu tempat. Selanjutnya, alokasikan tugas dengan lebih efektif sehingga tidak ada yang merasa kewalahan sementara yang lain memutar-mutar jempol mereka.

Lebih baik lagi, dengan solusi tim yang lengkap ini, Anda bisa dengan cepat berbagi umpan balik tentang pekerjaan kreatif atau meminta perubahan tanpa tersesat dalam rantai email.

Ciptakan pembangkit tenaga listrik dengan Tim ClickUp untuk agensi Kreatif untuk merencanakan, membuat, dan mempresentasikan karya terbaik Anda-semua di satu tempat

Padukan lebih jauh dengan Dasbor ClickUp dan tim pemasaran Anda mungkin akan merasa tak terkalahkan!

Berikut ini adalah sekilas gambarannya:

Ingin tahu bagaimana kinerja kampanye pemasaran Anda? Dasbor menunjukkan semuanya-tingkat konversi, keterlibatan media sosial, dan banyak lagi-sehingga Anda tahu apa yang berhasil dan apa yang tidak

Gunakan Dasbor ClickUp untuk mendapatkan tampilan tingkat atas dari timeline dan kemajuan proyek Anda

Dari desain iklan hingga pembaruan konten, Dasbor memungkinkan Anda melihat dengan tepat di mana agensi Anda memfokuskan upayanya

Ketahui berapa banyak waktu yang dihabiskan agensi Anda untuk mengerjakan tugas dengan pelacakan waktu bawaan. Ini membantu Anda tetap sesuai anggaran dan memastikan tidak ada waktu yang terbuang

Dan saat Anda berpikir bahwa ini tidak bisa lebih baik lagi, Templat Manajemen Agensi ClickUp mulai merampingkan proyek untuk Anda.

Templat Manajemen Agensi ClickUp

Dengan templat ini, Anda bisa:

**Melihat semua proyek yang sedang berlangsung secara sekilas

**Berkolaborasi dan bertukar pikiran tentang ide kampanye kreatif

**Mengotomatiskan tugas berdasarkan status, prioritas, dan tanggal jatuh tempo

**Memantau dan menyesuaikan strategi kampanye Anda berdasarkan metrik kinerja

Baca juga: Bagaimana Tim Pemasaran ClickUp Menggunakan ClickUp?

Dampak dari Agen Pemasaran Ahli pada Branding

1. Iklan Macintosh '1984' dari Apple

๐ŸŽ Perusahaan: Apple

๐ŸŽ Kampanye: Kampanye iklan Super Bowl 1984 untuk peluncuran Macintosh

๐ŸŽ Agen pemasaran: Chiat / Hari Cerita: Pada tahun 1984, Apple mengguncang dunia dengan Iklan Super Bowl untuk mengumumkan komputer Macintosh, sebuah tanggapan langsung terhadap dominasi IBM PC.

Dibuat oleh Chiat/Day, iklan ini menonjol karena tidak mengikuti aturan umum iklan produk-bahkan tidak menampilkan komputer itu sendiri.

Pendekatan yang tidak biasa ini memicu kekhawatiran di antara Dewan Direksi Apple, yang tidak yakin apakah iklan yang begitu dramatis dan tanpa produk dapat secara efektif mempromosikan inovasi terbaru mereka.

Hasil: Pertaruhan itu terbayar, dan iklan tersebut menerima pujian kritis, menghasilkan sensasi selama beberapa minggu.

Pelajaran โฌ‡๏ธ

โœ Ide-ide yang berani dan tidak konvensional dapat meninggalkan kesan yang mendalam โœ Kampanye yang emosional dan digerakkan oleh narasi lebih beresonansi daripada detail produk โœ Risiko yang telah diperhitungkan, bahkan dengan adanya penolakan dari internal, dapat memberikan hasil yang inovatif

Praktik terbaik โฌ‡๏ธ

libatkan audiens Anda dengan membuat mereka merasakan sesuatu โœ Gunakan acara dengan visibilitas tinggi untuk memaksimalkan jangkauan kampanye

2. Kampanye 'Liburan Akan Tiba' dari Coca-Cola

๐Ÿฅค Perusahaan: Coca-Cola

๐Ÿฅค Kampanye: Liburan Akan Datang

๐Ÿฅค Agensi pemasaran: WB Doner

๐Ÿฅค Cerita: Coca-Cola sebelumnya telah mencoba pemasaran liburan hampir setiap tahun di sekitar waktu Natal, tetapi tidak ada yang mendekati kampanye ini pada tahun 1995.

Pada tahun itu, mereka meluncurkan kampanye iklan baru di mana iring-iringan besar truk Coca-Cola yang dihias dapat terlihat melewati jalan yang licin.

Dengan musik 'Holidays Are Coming' yang diputar di latar belakang, truk-truk tersebut akan menerangi suasana saat melewatinya.

Hasilnya: Iklan ini sangat populer sehingga menjadikan Coca-Cola sebagai simbol budaya yang terkait dengan Natal. Hingga hari ini, truk Natal Coca-Cola dianggap sebagai tanda datangnya musim liburan.

Pelajaran โฌ‡๏ธ

โœ Visual yang ikonik, seperti truk Coca-Cola, dapat menciptakan asosiasi budaya yang langgeng musik dan suasana memainkan peran penting dalam menciptakan hubungan emosional dengan audiens

Praktik terbaik โฌ‡๏ธ

gunakan simbol yang kuat dan mudah diingat untuk menghubungkan merek Anda dengan tradisi musiman buat kampanye yang membangkitkan kegembiraan dan nostalgia untuk terhubung dengan audiens โœ Memanfaatkan elemen multi-indera, seperti musik dan visual, untuk memperkuat dampak emosional

3. Kampanye 'Kesetaraan' Nike

๐Ÿ‘ŸPerusahaan: Nike

๐Ÿ‘ŸKampanye: Kesetaraan

๐Ÿ‘Ÿ Agen pemasaran: Wieden+Kennedy Cerita: Pada tahun 2017, di tengah musim Grammy yang penuh dengan muatan politik yang berfokus pada rasisme, Nike memanfaatkan momen tersebut dengan ' Kampanye Kesetaraan' . Menampilkan bintang-bintang seperti LeBron James, Serena Williams, dan Megan Rapinoe, iklan ini memulai debutnya dengan meriah.

Menjelang Grammy, tim PR Nike secara strategis melibatkan gerai-gerai, influencer, dan atlet sayap kiri untuk membangun gebrakan. Setelah kampanye ini ditayangkan, Nike memperkuatnya dengan memperbarui media sosialnya dengan gambar-gambar bertema 'Kesetaraan', menyematkan iklan tersebut di bagian atas, dan bahkan meluncurkan sebuah situs bagi para penggemar untuk membuat gambar profil bertema Kesetaraan mereka sendiri.

Hasil: Iklan tersebut sukses, dengan 800+ balasan dan 19.000+ retweet pada hari sebelum acara Grammy. Momentum ini terus berlanjut selama beberapa minggu setelah acara tersebut, karena orang-orang terus mengganti foto profil mereka.

Pelajaran โฌ‡๏ธ

โœ Kampanye yang tepat waktu dan selaras dengan peristiwa terkini dapat memperkuat dampaknya โœ Memanfaatkan influencer dan outlet media untuk membantu menciptakan gebrakan sebelum peluncuran โœ Elemen interaktif, seperti konten yang dibuat oleh pengguna, mempertahankan momentum kampanye

Praktik terbaik โฌ‡๏ธ

โœ Bermitra dengan influencer dan platform yang sesuai dengan target audiens Anda โœ Sertakan fitur interaktif untuk melibatkan audiens dan memperluas jangkauan kampanye

Baca Lebih Lanjut: 12 Perangkat Lunak Agen Pemasaran Terbaik

Manajemen Agensi Menjadi Mudah dengan ClickUp

Meskipun menemukan agensi pemasaran Los Angeles tidaklah sulit, bekerja sama dengan mereka membutuhkan perencanaan.

Saat bekerja sama dengan agensi pemasaran, Anda memerlukan alat manajemen proyek yang saling terhubung untuk memastikan retensi nilai-nilai merek Anda.

ClickUp adalah aplikasi segala hal untuk pekerjaan yang memungkinkan Anda melacak semua proyek kreatif Anda.

Dengan manajemen tugas dan fitur kolaborasi yang canggih, Anda dapat dengan mudah bertukar pikiran dengan tim Anda, mengatur kampanye, dan berkomunikasi dengan para pemangku kepentingan untuk menghasilkan kampanye yang out-of-the-box yang membuat audiens terpikat. Daftar ke ClickUp secara gratis .