Discord vs Whatsapp: Aplikasi Perpesanan Mana yang Lebih Baik untuk Bekerja?

Anda sedang mengoordinasikan sebuah proyek penting, dan obrolan grup penuh dengan pesan. Seseorang membagikan file, yang lain menambahkan catatan suara, dan segera, kekacauan terjadi.

Saat itulah Anda perlu bertanya pada diri sendiri: apakah aplikasi perpesanan Anda saat ini membantu Anda bekerja lebih cerdas atau justru menambah keributan?

Dari para gamer yang membangun komunitas hingga para pendidik yang mengelola siswa, perdebatan seputar Discord vs WhatsApp terus berkembang. Kedua platform ini menjanjikan komunikasi yang lancar, tetapi fitur-fiturnya memenuhi kebutuhan yang berbeda.

Dalam blog ini, kami akan membahas fitur, kekuatan, dan kelemahan masing-masing untuk membantu Anda membuat pilihan terbaik. Mari kita mulai! ๐Ÿ’ช

Apa Itu WhatsApp?

melalui WhatsApp WhatsApp adalah aplikasi perpesanan dan panggilan lintas platform gratis yang menggunakan internet untuk memungkinkan pengguna berkomunikasi melalui pesan teks, catatan suara, panggilan video, dan berbagi multimedia.

Jan Koum dan Brian Acton meluncurkan platform ini pada tahun 2009. Platform ini memfasilitasi komunikasi pengguna tanpa hambatan, menjadikannya alternatif yang solid untuk layanan SMS dan MMS berbayar tradisional. Pada tahun 2019, Facebook, Inc (sekarang Meta Platforms) mengakuisisi WhatsApp.

๐Ÿ” Tahukah Anda? WhatsApp telah memiliki lebih dari tiga miliar pengguna aktif di seluruh dunia, dan jumlah ini terus bertambah setiap tahun sejak diluncurkan!

Fitur WhatsApp

WhatsApp berfokus pada kesederhanaan dan aksesibilitas. Mulai dari berbagi teks dan media hingga panggilan suara dan video, fitur-fiturnya membuat percakapan menjadi mudah dan ramah pengguna.

Mari kita lihat beberapa fiturnya. ๐Ÿ‘‡

Fitur #1: Perpesanan

melalui WhatsApp

Sebagai platform obrolan whatsApp menekankan kesederhanaan, memungkinkan Anda mengirim multimedia selama percakapan. Kemampuan ini membuatnya nyaman bagi pengguna:

Pesan yang disematkan: Anda dapat menyematkan pesan penting dalam obrolan grup dan individu untuk referensi yang mudah

Anda dapat menyematkan pesan penting dalam obrolan grup dan individu untuk referensi yang mudah Tab Favorit: Anda dapat mengkategorikan obrolan tertentu ke dalam 'favorit' untuk akses cepat

Anda dapat mengkategorikan obrolan tertentu ke dalam 'favorit' untuk akses cepat Pesan yang menghilang: Pesan tertentu akan menghilang setelah tujuh hari jika Anda mengaktifkan fitur ini untuk privasi tambahan

๐Ÿ’กTip Pro: Anda dapat mengirim pesan kepada diri Anda sendiri di WhatsApp untuk melacak ide, pengingat, atau informasi penting. Ini adalah cara yang mudah untuk mencatat hal-hal yang Anda perlukan.

Fitur #2: Dukungan beberapa akun dan perangkat

melalui Standar Anda bisa mengelola dua akun WhatsApp di satu perangkat, sehingga peralihan antara obrolan pribadi dan pekerjaan menjadi lancar.

Selain itu, Anda dapat menautkan hingga empat perangkat, termasuk tablet dan komputer, ke akun Anda tanpa memerlukan ponsel yang terhubung. Hal ini memudahkan berbagi file di seluruh perangkat.

baca juga:* ๐Ÿ“– Baca juga:* 11 Alternatif WhatsApp Terbaik untuk Komunikasi yang Lebih Baik

Fitur #3: Panggilan video dan pesan suara

via WhatsApp WhatsApp memperluas kemampuan panggilan video untuk mendukung hingga tiga puluh dua peserta pada tahun 2024, sehingga meningkatkan interaksi dan rapat grup. Hal ini termasuk fungsi berbagi layar selama panggilan berlangsung.

Hal ini juga memungkinkan pengguna untuk mengirim pesan suara atau video secara cepat di mana saja.

Harga WhatsApp

WhatsApp: Gratis

Gratis WhatsApp Bisnis: Gratis

Fakta Menarik: Meta membeli WhatsApp seharga $19 miliar pada tahun 2014, menjadikannya salah satu akuisisi teknologi terbesar dalam sejarah.

**Apa Itu Discord?

via Perselisihan Discord adalah platform komunikasi populer yang dirancang untuk obrolan suara, video, dan teks. Platform ini memungkinkan pengguna untuk terhubung dengan teman dan komunitas, berbagi pengalaman, berkolaborasi, dan terlibat dalam diskusi.

Individu berinteraksi melalui server, saluran, pesan langsung, dan fitur berbagi layar.

Discord menekankan pada pembangunan komunitas. Anda bisa membuat atau bergabung dengan server yang disesuaikan dengan minat atau hobi tertentu untuk menumbuhkan rasa memiliki dan keterlibatan.

๐Ÿ” **Tahukah Anda? Pengguna aplikasi Discord berusia 16+ menghabiskan rata-rata 2 jam per minggu di platform ini. Itu setara dengan sekitar delapan jam per bulan atau 17 menit per hari. Pengguna aplikasi Discord yang berusia 16+ menghabiskan rata-rata 2 jam per minggu di platform ini. Di antara pengguna Discord yang berusia 16-24 tahun, rata-rata waktu yang dihabiskan di aplikasi adalah 2,4 jam per minggu.

Fitur-fitur Discord Fitur-fitur Discord

Discord berfokus pada keserbagunaan dan koneksi, menyediakan alat yang ampuh untuk komunikasi yang terorganisir dan interaktif. Dari server khusus hingga saluran suara, video, dan teks, aplikasi ini membuat komunitas tetap terlibat dan memungkinkan kolaborasi yang mudah.

Mari kita lihat fitur-fiturnya. ๐Ÿ‘‡

Fitur #1: Struktur yang berpusat pada komunitas

melalui Discord

Discord menyusun komunitas ke dalam beberapa server, masing-masing dengan beberapa saluran yang didedikasikan untuk topik-topik tertentu.

Server mencakup saluran teks untuk mengirim pesan dan saluran suara untuk komunikasi waktu nyata, sehingga memudahkan untuk menjaga diskusi tetap teratur dan menavigasi ruang yang paling sibuk sekalipun.

๐Ÿ’กKiat Profesional: Sangat bagus Peretasan perselisihan adalah dengan menggunakan Ctrl+K untuk berpindah antar saluran dan server. Beberapa pintasan keyboard lainnya termasuk menggunakan 'Ctrl+Shift+M' untuk membisukan atau menyuarakan mikrofon Anda di saluran suara dan 'Ctrl+Shift+U' untuk menandai pesan sebagai belum dibaca.

Fitur #2: Opsi kolaborasi yang kaya

melalui Discord

Discord membuat koordinasi menjadi lancar dengan alat bantu bawaan untuk menjadwalkan acara, baik itu sesi bermain game atau lokakarya pendidikan.

Untuk percakapan terfokus, thread menawarkan diskusi sementara yang akan menghilang setelah waktu yang ditentukan, sementara saluran forum menyediakan ruang untuk pembicaraan yang lebih mendalam dan berkelanjutan.

baca Juga:* *๐Ÿ“– Baca Juga 10 Alternatif & Pesaing Discord Terbaik untuk Obrolan Grup

Fitur #3: Alat manajemen komunitas

melalui Discord

Discord memberi pemilik server alat yang kuat untuk mengelola komunitas secara efektif. Peran dan izin memungkinkan mereka mengontrol akses saluran dan menetapkan kemampuan moderasi, memastikan operasi yang lancar bahkan dalam kelompok besar.

Selain itu, bot mengotomatiskan tugas-tugas seperti moderasi, permainan, dan interaksi komunitas, menambah kenyamanan dan meningkatkan pengalaman secara keseluruhan.

Fitur #4: Integrasi game

melalui Discord Integrasi Discord memungkinkan Anda menggunakan beberapa aplikasi pada satu platform. Mereka meningkatkan pengalaman bermain game dengan antarmuka pemrograman aplikasi (API) yang memungkinkan pengembang mengintegrasikan game mereka dengan mulus.

Fitur-fitur seperti 'rich presence' menampilkan game apa yang sedang Anda mainkan dan bahkan memungkinkan teman untuk bergabung secara langsung melalui Discord, menambahkan lapisan koneksi dan interaksi baru.

Harga Discord

Gratis

**Harga khusus

fakta Menarik:* Fakta Menarik: 19 juta server aktif di Discord setiap minggunya.

Menyederhanakan, merampingkan, dan meningkatkan strategi komunikasi Anda: Rencanakan, lacak, dan tingkatkan alur komunikasi tim Anda dengan aplikasi yang siap pakai dan dapat disesuaikan ini Paket Komunikasi ClickUp template.

WhatsApp vs Discord: Fitur Dibandingkan

WhatsApp dan Discord memiliki tujuan yang berbeda, melayani kebutuhan yang unik komunikasi tim kebutuhan. Sementara WhatsApp membatasi kemampuannya untuk menyediakan perpesanan yang sederhana dan intuitif, Discord menawarkan serangkaian fitur untuk para gamer.

Mari kita lihat fitur-fitur berbeda yang membedakan aplikasi perpesanan ini. ๐Ÿ‘€

Fitur WhatsApp Discord Kasus penggunaan utama Perpesanan dan komunikasi umum Dirancang untuk bermain game dan keterlibatan komunitas Ukuran grup Maksimal 256 peserta dalam obrolan grup Mendukung ribuan pengguna dalam satu server Panggilan suara/video_ Panggilan video dan suara hingga 32 peserta Saluran suara tak terbatas; panggilan video dengan banyak pilihan Batas berbagi file_ Hingga 100 MB di Android dan 128 MD di iOS 8MB secara default dan hingga 50MB (dasar), 500 MB (Nitro) Penyimpanan Menggunakan penyimpanan perangkat/penyimpanan awan; tidak ada penyimpanan khusus Penyimpanan tak terbatas untuk pesan dan file Fungsi pencarian Pencarian dasar tanpa kemampuan penyaringan Opsi filter pencarian tingkat lanjut Kustomisasi Kustomisasi terbatas; antarmuka obrolan grup yang sederhana Server, peran, dan saluran yang sangat dapat disesuaikan Keamanan Enkripsi ujung ke ujung untuk semua pesan Tidak ada enkripsi ujung ke ujung secara default Integrasi_ Integrasi terbatas karena hanya berfokus pada komunikasi langsung Integrasi dengan berbagai platform game seperti PlayStation Network (PSN) dan Twitch Notifikasi_ Pengaturan notifikasi dasar Notifikasi yang sangat dapat disesuaikan Pengalaman pengguna Antarmuka yang sederhana dan ramah pengguna Lebih kompleks dengan kurva pembelajaran

WhatsApp vs Discord

Fitur #1: Perpesanan dan obrolan

WhatsApp dan Discord masing-masing memiliki pendekatan yang unik untuk perpesanan, menawarkan alat yang berbeda untuk percakapan skala kecil dan skala besar.

WhatsApp

WhatsApp memiliki pendekatan yang lebih sederhana. WhatsApp berfokus pada hal-hal penting seperti komunikasi teks, panggilan suara dan video, serta berbagi file media seperti foto, stiker, dan GIF.

WhatsApp Web memperluas fungsionalitas platform, memungkinkan pengguna mengakses pesan mereka dari desktop untuk menambah kenyamanan.

Discord

Di sisi lain, Discord menawarkan fitur obrolan yang tangguh, memungkinkan Anda untuk membuat server dan saluran yang disesuaikan dengan topik atau komunitas tertentu. Baik sebagai bagian dari server publik atau grup privat, Anda bisa berinteraksi dengan para anggota melalui obrolan teks, suara, dan video.

Selain itu, ini memungkinkan Anda mengirim berkas yang tidak terkompresi dalam kualitas penuh, mengobrol dengan bot, mengirim teks otomatis, membuat peran, dan banyak lagi.

๐Ÿ† Pemenang: Discord melayani percakapan santai dan berskala besar, sehingga ideal untuk para gamer, tim, dan pendidik, meskipun WhatsApp merupakan platform obrolan yang lebih sederhana.

Fitur #2: Penggunaan data

Efisiensi data sangat penting bagi pengguna dengan bandwidth internet yang terbatas. WhatsApp dan Discord menangani file media dengan cara yang berbeda, untuk memenuhi kebutuhan pengguna yang berbeda.

WhatsApp

WhatsApp memampatkan semua file media, termasuk gambar, audio, dan video. Meskipun hal ini mengurangi kualitas, namun juga secara signifikan mengurangi konsumsi data.

Discord

Sebaliknya, Discord mempertahankan kualitas asli file media, yang mempertahankan detail tetapi menggunakan lebih banyak data.

๐Ÿ† Pemenang: WhatsApp lebih hemat data, mengompresi file untuk mengurangi konsumsi. Pertukaran kualitas ini menjadikannya pilihan praktis bagi pengguna dengan paket data terbatas.

Fitur #3: Privasi dan keamanan

Dalam hal melindungi data Anda, kedua platform menawarkan fitur privasi, tetapi pendekatannya sedikit berbeda.

WhatsApp

WhatsApp memprioritaskan privasi pengguna dengan fitur-fitur seperti autentikasi dua faktor (2FA) dan kontrol mendetail atas gambar profil dan visibilitas status.

Discord

Demikian pula, Discord juga mendukung 2FA dan memungkinkan pengguna untuk mengelola pengaturan visibilitas dan privasi mereka, termasuk siapa saja yang dapat melihat status online mereka.

๐Ÿ† Pemenang: Seri! WhatsApp menawarkan enkripsi ujung ke ujung dengan kontrol privasi yang kuat, di mana hanya pengirim dan penerima yang dapat membaca pesan. Pada saat yang sama, Discord menyediakan autentikasi dua faktor dan pengaturan visibilitas yang dapat disesuaikan.

baca Juga:* *๐Ÿ“– Baca Juga 12 Strategi Komunikasi yang Efektif untuk Tim Anda

Discord vs WhatsApp di Reddit

Kami mengunjungi Reddit untuk melihat pendapat orang-orang dalam perdebatan Discord vs WhatsApp.

_Pertama, ini dapat digunakan sebagai WhatsApp untuk grup yang terdiri dari ratusan/ribuan orang sekaligus. Anda tidak akan bergabung dengan grup WhatsApp untuk 5000 Redditor dari sebuah subreddit, tetapi Anda dapat melakukannya dengan mudah di Discord. Aplikasi ini dibuat untuk menangani grup besar dengan sangat baik. Kegunaan kedua adalah untuk kumpul-kumpul suara dan media dengan teman-teman

Sebagian besar pengguna mempertimbangkan

Namun, sebagian besar setuju bahwa keduanya bukanlah aplikasi yang bersaing karena melayani target audiens yang berbeda.

WhatsApp hanyalah aplikasi yang berbeda dari Discord dan untuk penggunaan yang berbeda. WhatsApp lebih ditujukan untuk obrolan grup kecil atau pesan satu lawan satu untuk non-gamer. Discord unggul dalam server publik yang besar dan obrolan suara game. Discord juga memiliki toko game, sementara beberapa orang tidak bermain game.

Seorang pengguna menyebutkan

Ya, mereka memang untuk pasar yang berbeda. WhatsApp untuk pengguna umum, dan lebih banyak orang dewasa/lansia yang menggunakannya daripada Discord. Discord lebih berorientasi pada gamer dengan banyak fitur yang melayani para gamer, dan bahkan UX-nya juga melayani para gamer dengan hal-hal seperti layar pemuatan yang mengatakan sesuatu yang bisa dipahami oleh para gamer, dll.,

pengguna lain

Perkenalin ClickUp-Alternatif Terbaik untuk WhatsApp Vs. Discord

Jika Anda bingung antara kesederhanaan WhatsApp dan desain Discord yang kaya fitur, pertimbangkan platform lain yang menggabungkan semua kebutuhan tempat kerja dan komunikasi Anda di satu tempat!

Memperkenalkan ClickUp , aplikasi segalanya, untuk bekerja! ๐Ÿคฉ

Dikenal dengan keserbagunaan dan alat yang berfokus pada produktivitas, aplikasi ini melampaui fitur perpesanan dasar untuk kolaborasi yang efisien-terima kasih kepada Deteksi Kolaborasi ClickUp .

Mari kita lihat beberapa fitur yang dapat Anda gunakan untuk memulai. ๐Ÿ’

Klik satu di atas #1: Obrolan

Klik Obrolan

Berkolaborasi dengan tim Anda di ClickUp Chat Obrolan ClickUp adalah alat yang ampuh alat komunikasi di tempat kerja yang menyatukan semua kebutuhan komunikasi dan manajemen proyek Anda.

Alat ini menghemat satu hari per minggu (jumlah waktu yang hilang oleh rata-rata pekerja pengetahuan yang mencoba mencari informasi) dengan memusatkan semua informasi yang relevan di satu tempat.

Saluran Discord yang tak ada habisnya dan kurangnya utas di WhatsApp terkadang terasa kacau. Chat menjaga segala sesuatunya tetap rapi dengan percakapan berulir, sehingga mudah untuk tetap fokus.

Baik itu tim yang sedang mendiskusikan proyek besar berikutnya atau pendidik yang sedang mengatur topik kelas, semuanya terasa terstruktur dan mudah dikelola.

Yang membuatnya lebih baik lagi adalah bagaimana aplikasi ini menggabungkan komunikasi dengan alat kolaborasi manajemen proyek .

Sementara Discord dan WhatsApp membuat Anda tetap mengobrol, Chat membantu Anda menyelesaikan pekerjaan!

Gamer yang sedang membangun level baru untuk game favoritnya dapat beralih dari mendiskusikan ide desain ke tugas pengkodean dalam hitungan detik. Pendidik dapat melampirkan rencana pelajaran atau garis besar proyek langsung di Chat, sehingga semuanya dapat dijangkau.

Notifikasi juga sangat bagus di sini. Notifikasi ini dapat disesuaikan, sehingga Anda dapat mengatur peringatan untuk pembaruan yang penting.

Gamer dapat fokus pada pertandingan mereka tanpa gangguan dari utas kasual, dan guru dapat tetap mengetahui pembaruan penilaian tanpa tenggelam dalam ping yang tidak perlu.

Klik Otak

Saat Anda mengobrol, ClickUp Brain dapat secara otomatis menyorot item tindakan atau mengubah pesan kunci menjadi tugas, sehingga lebih mudah untuk tetap terorganisir tanpa usaha ekstra. AI tidak hanya diam di sana-ia secara aktif membantu mengelola alur Anda, menyarankan langkah selanjutnya, dan memastikan tidak ada detail penting yang terlewatkan.

Menulis dengan ClickUp Brain dalam Chat untuk menambah gaya pada pesan Anda

Chat menyatukan percakapan dan kolaborasi yang belum pernah ada sebelumnya. mengapa harus berpindah-pindah aplikasi ketika semua yang Anda butuhkan sudah ada di sini?

Mempertimbangkan bagaimana 60% dari waktu kita dihabiskan untuk berbagi, mencari, dan memperbarui informasi di berbagai alat yang berbeda. ClickUp memastikan waktu Anda digunakan dengan baik.

KlikUp satu lagi #2: Klip

ClickUp Klip

Bagikan umpan balik visual dengan ClickUp Clips Klip ClickUp adalah alat perekaman layar dan berbagi video all-in-one yang menyederhanakan komunikasi dan kolaborasi alur kerja. Pengguna dapat dengan mudah merekam layar atau audio untuk tutorial, pembaruan, atau umpan balik, dengan transkripsi bertenaga AI yang memungkinkan pencarian konten dengan cepat dan navigasi stempel waktu.

Clips Hub mengatur video untuk akses yang mudah sambil menyematkan dan berbagi opsi, dengan mengintegrasikan perangkat lunak berbagi layar ke dalam tugas, komentar, atau tautan eksternal.

Misalnya, tim dapat merekam diskusi strategi atau penelusuran untuk dibagikan kepada regu mereka, sehingga membuat perencanaan dan koordinasi permainan menjadi lebih mudah. Di sisi lain, para pendidik dapat merekam pelajaran atau tutorial untuk dilihat kembali oleh para siswa kapan saja, meningkatkan pembelajaran di luar kelas.

Klik Naik ke atas #3: Tetapkan Komentar

Klik untuk Menetapkan Komentar

Tingkatkan akuntabilitas tim dengan ClickUp Assign Comments ClickUp Tetapkan Komentar mengubah komentar menjadi item yang dapat ditindaklanjuti dan memungkinkan Anda menugaskannya ke anggota tim. Anda juga bisa menyelesaikan atau menugaskan kembali tugas tanpa memilah-milah diskusi yang berantakan.

Fitur ini membuat tugas tetap teratur dan meminimalkan kebingungan, sehingga membantu tim tetap fokus.

Selain itu, aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk dengan cepat menemukan dan mengelola komentar yang ditugaskan untuk meningkatkan akuntabilitas.

๐Ÿ’ก Kiat Pro: Mulai menggunakan templat rencana komunikasi di ClickUp agar tetap terorganisir sejak awal. Templat ini membantu Anda menguraikan strategi komunikasi, kontak utama, dan jadwal tanpa memulai dari awal.

CheckUp yang satu ini #4: Papan tulis

Papan Tulis ClickUp

Curah pendapat strategi dan rencana pelajaran dengan Papan Tulis ClickUp Papan Tulis ClickUp menyediakan ruang interaktif dan kolaboratif untuk memusatkan curah pendapat dan perencanaan proyek bagi para gamer, tim, dan pendidik. Ini memungkinkan Anda untuk memvisualisasikan ide dan mengubahnya menjadi tugas yang dapat ditindaklanjuti, menjembatani kesenjangan antara pemikiran kreatif dan eksekusi.

Papan tulis virtual adalah kanvas kreatif untuk kolaborasi waktu nyata di mana pun Anda berada.

Ide yang dihasilkan selama sesi curah pendapat dapat ditautkan ke tugas, file, atau dokumen tertentu di dalam ClickUp, sehingga menambahkan konteks dan memastikan setiap ide dapat ditindaklanjuti dan dilacak.

Sebagai contoh, tim yang merencanakan kampanye pemasaran dapat membuat sketsa ide mereka, memberikan tugas kepada masing-masing anggota, dan melacak kemajuan-semuanya dalam platform yang sama.

Dapatkan yang Terbaik dari Kedua Dunia Dengan ClickUp

Ketika memilih antara Discord vs. WhatsApp untuk bekerja, pilihannya benar-benar tergantung pada kebutuhan spesifik Anda. WhatsApp menang dalam hal aksesibilitas, menjadikannya pilihan yang baik untuk komunikasi sederhana.

Di sisi lain, alat organisasi Discord dan fitur-fitur yang dapat disesuaikan menjadikannya ideal untuk tim yang berkembang dalam kolaborasi dan pembangunan komunitas.

Tetapi mengapa harus memilih di antara keduanya ketika Anda bisa mendapatkan yang terbaik dari keduanya?

Masuklah ke ClickUp-platform terbaik untuk bekerja yang memungkinkan Anda mengobrol, merencanakan, dan melaksanakan semuanya di satu tempat. Dengan fitur-fitur seperti pembuatan tugas dari utas, kolaborasi waktu nyata, dan alat bantu bertenaga AI, ClickUp tidak hanya menghubungkan tim Anda, tetapi juga mengubah cara Anda bekerja bersama. Daftar ke ClickUp secara gratis hari ini! โœ