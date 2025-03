ClickUp vs Tim: Alat Kolaborasi Mana yang Tepat untuk Anda?

Berkumpul di sekitar meja konferensi sepertinya tinggal kenangan. Sesi curah pendapat virtual dan pertemuan online adalah hal yang biasa.

Namun, apakah mereka selalu seproduktif yang Anda inginkan? 68% karyawan menganggap rapat tim yang tidak efisien sebagai pembunuh utama produktivitas mereka.

Lingkungan yang kolaboratif dapat meningkatkan produktivitas secara signifikan dengan mengurangi waktu yang terbuang-dalam rapat atau lainnya.

Alat kolaborasi digital yang tepat dapat membantu Anda mencapai tujuan dengan lebih cepat melalui manajemen tugas yang solid atau komunikasi yang efisien.

Pertimbangkan keunggulan relatif ClickUp vs Microsoft Teams. Keduanya merupakan pilihan yang kuat untuk menjaga tim tetap terhubung, terorganisir, dan efisien. Jadi, mana yang paling cocok untuk tim Anda?

Baca terus untuk menemukan pasangan yang tepat!

Apa itu ClickUp? ClickUp bukan sekadar alat kolaborasi. Alat ini dirancang untuk menjadi ruang kerja all-in-one yang sesungguhnya di mana tugas dan percakapan Anda menyatu. Dikenal dengan fitur manajemen proyeknya yang kuat, alat ini memiliki kemampuan paling penting yang Anda harapkan dari alat manajemen kerja terbaik mana pun.

Gunakan ClickUp Kanban Boards untuk mendapatkan tampilan yang jelas dan tingkat tinggi dari semua tugas Anda

Dari pencatatan dan berbagi layar Anda untuk membuat dan mengedit dokumen bersama dengan tim Anda, perangkat lunak ini dapat mengelola utas diskusi dan tugas Anda dalam jendela yang sama. Hasilnya? Mengurangi beban aplikasi yang berlebihan sehingga tim Anda dapat melakukan lebih banyak hal tanpa berpindah-pindah alat sepanjang hari.

Fitur-fitur seperti Custom Fields, Custom Views, template, dan Task Dependencies membuat proyek berjalan dengan lancar, sementara @mentions, Assigned Comments, dan thread Chat kontekstual membuat semua orang tetap berada di halaman yang sama. Baik Anda sebuah startup atau perusahaan, ClickUp beradaptasi dengan gaya tim Anda dan mengubah cara Anda menyelesaikan pekerjaan.

Baca juga: 14 Perekam Layar Gratis Terbaik Tanpa Tanda Air

Fitur ClickUp

Mari kita bahas beberapa fitur kolaborasi ClickUp.

Fitur #1: Rekam video asinkronisasi dengan Klip ClickUp

Misalkan Anda melewatkan rapat penting. Bagaimana cara yang Anda pilih untuk mengejar ketinggalan? Menelusuri utas email yang terputus-putus untuk mencoba merangkai apa yang terjadi, atau hanya menonton rangkuman rekaman rapat yang dibagikan kolega Anda kepada Anda? Pilihannya sudah jelas, dan itulah yang Klip ClickUp adalah untuk.

Rekam dan bagikan video dalam tugas atau obrolan dengan ClickUp Clips Alat komunikasi yang hebat untuk pekerjaan jarak jauh pelatihan, atau penjelasan video, ClickUp Clips menggabungkan perekaman layar dan pesan video dengan manajemen tugas. Anda bisa menggunakannya untuk membuat tutorial dengan mudah, memberikan umpan balik visual, atau menjelaskan proses yang rumit. Anda juga dapat mengubah bagian transkrip video secara langsung menjadi Tugas ClickUp .

Tambahkan umpan balik dan komentar di mana saja ke Klip ClickUp Anda dengan satu klik

ClickUp mengatur dan menyimpan semua video Anda dengan rapi di Clips Hub, sehingga mudah untuk menemukannya nanti. Anda juga dapat membagikannya dengan berbagai cara-seperti menyematkannya secara langsung di Tugas ClickUp, mengirimkannya sebagai tautan, atau mengunduh video.

Baca juga: 10 Perangkat Lunak Perekam Layar Terbaik untuk Windows

Fitur #2: Koordinasikan rapat mingguan Anda dengan kalender bersama

Ingin mengintegrasikan manajemen rapat secara langsung ke dalam ruang kerja Anda? Gunakan Rapat ClickUp !

Salah satu fitur terbaiknya adalah bagaimana aplikasi ini menghubungkan rapat dengan hasil yang sebenarnya. Anda bisa menjadwalkan rapat, membuat catatan rinci, membuat agenda, dan mengubah poin diskusi menjadi tugas-semuanya di satu tempat. Keputusan penting dan item tindakan tidak akan hilang dalam pengacakan.

Anda juga dapat membawa catatan dan item tindakan ke rapat berikutnya, sehingga Anda memiliki catatan yang jelas tentang apa yang telah didiskusikan dan diputuskan. Hal ini membantu Anda melacak kemajuan proyek, menindaklanjuti item yang tertunda, dan memastikan akuntabilitas-semuanya dalam antarmuka yang mudah digunakan.

💡Kiat Pro: Mulai dan hadiri Rapat Zoom langsung dari tugas atau obrolan Anda di ClickUp dengan Integrasi Zoom dari ClickUp . Transisi dari diskusi tugas ke panggilan video tanpa meninggalkan ClickUp!

Mulailah rapat Anda dengan akses ke pustaka templat di ClickUp Meetings

Ditambah lagi, dengan templat komunikasi ClickUp yang siap pakai (seperti templat Templat Manajemen Konferensi ClickUp ), Anda bisa membuat rencana yang solid yang membuat setiap rapat menjadi lebih produktif dan menyimpan catatan yang jelas tentang komitmen tim dan pembaruan proyek.

Templat Rapat ClickUp

Jika Anda bertanya kepada kami, kami sarankan untuk memberikan Templat Rapat ClickUp tembakan.

Kerangka kerja yang sepenuhnya dapat disesuaikan dan dibuat sebelumnya ini menyediakan fondasi yang kuat bagi Anda untuk memulai. Dilengkapi dengan:

Satu set Status Kustom yang telah ditentukan sebelumnya untuk memantau kemajuan tugas (misalnya, Terjadwal, Sedang Berlangsung, Terbuka, Tertutup)

Tingkat dan kategori prioritas untuk visibilitas yang lebih baik ke dalam setiap tahap rapat. Hal ini memudahkan untuk melacak kemajuan dan memastikan item tindakan dan poin diskusi tidak terlewatkan

Berbagai opsi tampilan yang sesuai dengan alur kerja tim Anda: Tampilan daftar tradisional, papan Kanban visual, Kalender, dan utas percakapan yang disematkan

Fitur #3: Mencatat dan menyalin rapat Anda secara otomatis ClickUp Brain aI asli platform ini, adalah asisten pengetahuan cerdas dalam ruang kerja Anda.

Minta ClickUp Brain untuk menyalin Klip Anda secara otomatis dan mendapatkan akses ke sorotan utama

Fitur transkripsi otomatisnya secara aktif mengubah konten video Anda menjadi pengetahuan yang dapat dicari. Hal ini memudahkan Anda untuk memindai video, melompat ke cap waktu tertentu, dan mengambil diskusi, keputusan, atau penjelasan tertentu tanpa harus menonton keseluruhan rekaman.

Alat AI ini juga dapat membuat catatan rapat secara otomatis dan agenda, serta meringkas notulen rapat dalam hitungan detik.

Biarkan ClickUp Brain mencari apa yang Anda butuhkan daripada melakukannya sendiri

Anggota tim bahkan bisa mengajukan pertanyaan tentang video, dan ClickUp Brain akan menyisir transkrip untuk memberikan jawaban yang relevan.

Selain itu, alat ini secara otomatis menghasilkan item tindakan dan subtugas selama diskusi. Jadi, pada saat rapat Anda berakhir, semua keputusan dan tanggung jawab utama sudah dicatat dan siap untuk ditindaklanjuti.

Dengan cara ini, produktivitas Anda meningkat, dan Anda tidak akan pernah kehilangan wawasan berharga dalam rekaman berjam-jam.

Fitur bonus: Bekerja lebih keras dengan obrolan instan dan papan tulis

Bagaimana jika Anda harus segera mendiskusikan sesuatu dengan anggota tim Anda? Beralihlah ke Obrolan ClickUp . Aplikasi ini menyatukan semua percakapan empat mata dan tim, komentar, pembaruan, dan aktivitas proyek Anda di satu tempat, sehingga Anda bisa bertransisi dengan mulus dari diskusi ke tindakan tanpa berpindah aplikasi.

Jaga agar diskusi tetap sinkron dengan tugas untuk alur kerja yang jelas dan terintegrasi menggunakan ClickUp Chat

Ubah pesan apa pun menjadi tugas hanya dengan sekali klik. AI ClickUp dapat menangkap konteks dari percakapan Anda dan membuat tugas terperinci yang siap dieksekusi, sehingga Anda tidak perlu repot-repot memasukkannya secara manual. Selain itu, menyebutkan tugas atau dokumen dalam obrolan secara otomatis membuat tautan ke item tersebut.

👀 Tahukah Anda?

Alat bantu AI lainnya dalam obrolan ClickUp termasuk AI Answers dari riwayat obrolan Anda dan aplikasi yang terhubung, serta AI CatchUps untuk meringkas utas yang Anda lewatkan.

Perlu melakukan diskusi langsung? SyncUps di ClickUp Chat memungkinkan panggilan video dan audio langsung di dalam ruang kerja Anda. Anda dapat berbagi layar, menautkan tugas selama panggilan berlangsung, dan bahkan meminta AI meringkas rapat dan membuat item tindakan dengan fitur FollowUps setelahnya.

Curah pendapat secara visual dan ubah ide terbaik Anda menjadi tugas dengan Papan Tulis ClickUp

Jika Anda dan tim Anda lebih menyukai tipe visual, gunakan papan tulis, Papan Tulis ClickUp sangat cocok untuk Anda. Papan tulis ini memungkinkan Anda untuk memetakan ide, mendesain alur kerja, dan mengadakan diskusi strategis di satu tempat.

💡Tip Profesional: Gunakan ini templat papan tulis untuk menghemat waktu dan mengatur ide-ide Anda dengan cepat. Templat ini membantu Anda bekerja secara efisien dan memulai kerja tim dengan membuat tim Anda berada di halaman yang sama.

Harga ClickUp

**Gratis Selamanya

Tak Terbatas: $7/pengguna per bulan

$7/pengguna per bulan Bisnis: $12/pengguna per bulan

$12/pengguna per bulan Perusahaan: Hubungi untuk harga

Hubungi untuk harga ClickUp Brain tersedia di semua paket berbayar seharga $7 per anggota Workspace per bulan

Apa yang dimaksud dengan Microsoft Teams?

melalui Tim Microsoft Microsoft Teams adalah pusat kolaborasi serbaguna di mana Anda bisa mengobrol, mengadakan rapat virtual, berbagi file, dan mengerjakan dokumen dengan tim Anda. Integrasinya yang unik dengan Microsoft 365 menjadikannya ideal bagi perusahaan yang menggunakan ekosistem tersebut, merampingkan alur kerja dengan aplikasi seperti Word, Excel, dan Outlook.

Tersedia di perangkat seluler, Teams membuat Anda tetap terhubung di mana saja. Teams menawarkan saluran khusus, panggilan audio-video berkualitas tinggi, dan berbagi layar untuk terhubung dengan semua orang, baik untuk check-in cepat maupun acara virtual yang besar.

Baca Juga: Menguasai Etiket Tim Microsoft: Kiat dan Praktik Terbaik

Fitur-fitur Microsoft Teams

Mari kita uraikan beberapa fitur unggulan Teams.

Fitur #1: Merekam rapat dan menyelenggarakan acara langsung untuk ribuan peserta

Teams telah menjadi alat konferensi video yang kuat, mendukung hingga 10.000 peserta dengan durasi panggilan tak terbatas.

melalui Microsoft Teams

Aplikasi ini dilengkapi dengan semua yang Anda butuhkan untuk pengalaman rapat yang produktif: teks langsung, opsi perekaman, berbagi layar, dan peredam bising untuk menyaring suara latar belakang. Breakout Room memungkinkan diskusi kelompok yang lebih kecil, sementara latar belakang yang dapat disesuaikan dan Mode Bersama menciptakan nuansa yang lebih alami.

Namun, selama rapat yang sangat disesuaikan, pengguna menghadapi waktu pemuatan yang lambat tanpa koneksi bandwidth tinggi. Jadi, sebaiknya Anda selalu memperbarui peramban Anda secara teratur untuk mendapatkan performa terbaik.

melalui Microsoft Teams

Teams mendukung webinar dengan hingga 1.000 peserta interaktif dan 20.000 peserta yang hanya dapat melihat, menawarkan pendaftaran, kontrol tuan rumah, reaksi langsung, pelacakan kehadiran, dan analisis.

Anda dapat mengundang mitra eksternal melalui akses tamu dan Teams Connect, menambahkan mereka ke saluran, dan berbagi file dengan aman dengan keamanan siber yang kuat dari Microsoft.

Fitur # 2: Mengatur saluran percakapan dan mengakses file langsung dari suite Microsoft

Teams adalah ahlinya dalam menjaga komunikasi tim di satu tempat.

Anda dapat membuat saluran khusus untuk proyek atau topik yang berbeda, yang dapat mengurangi kekacauan pesan dan menjaga agar percakapan tetap fokus.

melalui Tim Microsoft

Saluran Umum adalah pusat utama untuk pembaruan di seluruh tim _(_Bye-bye email seluruh perusahaan!), sementara saluran khusus memungkinkan Anda fokus pada diskusi yang lebih bertarget.

Butuh masukan dari seseorang? Cukup @mention mereka untuk membawa mereka ke dalam percakapan-ini membuat semua orang tetap berada dalam lingkaran.

melalui Tim Microsoft

Kelebihan besar lainnya adalah integrasi Teams yang erat dengan alat dokumen Microsoft 365. Aplikasi ini memungkinkan Anda untuk mengakses, berbagi, dan mengedit file dan rekaman secara langsung dari SharePoint dan OneDrive, jadi tidak perlu beralih di antara platform yang berbeda.

Fitur #3: Sederhanakan beban kerja Anda dengan alat bantu AI dan bot

Didukung oleh Microsoft Copilot, Teams menawarkan berbagai alat dan bot AI yang dirancang untuk menangani tugas-tugas yang membosankan bagi Anda.

melalui Microsoft Teams

Salah satu alat bantu AI yang paling berguna adalah Rekap. Terletak di bawah tab Rekap di kalender dan obrolan Teams Anda, alat ini dapat dibuat secara otomatis:

Ringkasan rapat dan poin-poin penting

Sorotan yang dipersonalisasi untuk setiap peserta

Akses mudah ke rekaman dan transkrip

Agenda rapat dan catatan

melalui Microsoft Teams

Selain itu, Teams menawarkan banyak bot khusus untuk membantu Anda. Contoh yang populer adalah TellMe bot, yang bertindak sebagai penyampai informasi cerdas dan memberi Anda akses cepat ke informasi organisasi yang penting dari seluruh aplikasi Microsoft 365.

melalui Microsoft Teams

Bot lain yang umum digunakan termasuk Bot Polly untuk membuat dan mengelola jajak pendapat dan Statsbot untuk mengotomatiskan penjadwalan dan pengiriman laporan.

Anda juga dapat merancang bot Anda sendiri jika Anda membutuhkannya!

Fitur Teams lainnya yang relevan: Pesan instan dan papan tulis yang dapat digunakan kembali

Salah satu fitur utama Teams adalah pesan instan yang dengan cepat menghubungkan orang-orang secara pribadi atau dalam kelompok.

melalui Tim Microsoft

Antarmuka obrolan memungkinkan pemformatan teks kaya, transfer file, cuplikan kode, dan @mention untuk menarik perhatian orang yang tepat, membantu tim tetap berada di halaman yang sama, bahkan dari kejauhan.

melalui Tim Microsoft

Jika Anda membutuhkan ruang yang lebih besar untuk mendiskusikan ide-ide Anda, Anda bisa menggunakan papan tulis khusus rapat untuk menggambar, menulis, dan membuat anotasi di kanvas bersama, menciptakan kembali nuansa sesi curah pendapat secara langsung.

Papan tulis dapat disimpan dan dilihat kembali, sehingga tim dapat melanjutkannya di pertemuan berikutnya.

Harga Microsoft Teams

Paket rumah

Microsoft Teams: Gratis

Gratis Microsoft 365 Personal: $6,99/bulan

$6,99/bulan Microsoft 365 Family: $9,99/bulan

Rencana bisnis

Microsoft Teams Essentials: $ 4/bulan per pengguna

$ 4/bulan per pengguna Microsoft 365 Business Basic: $6/bulan per pengguna

$6/bulan per pengguna Microsoft 365 Business Standard: $12,50/bulan per pengguna

ClickUp vs Teams: Fitur yang Dibandingkan

Sebelum kita lanjutkan dengan detail-detailnya, berikut ini gambaran singkat tentang fitur-fitur kedua platform.

Fitur ClickUp Microsoft Teams Panggilan video dan audio satu lawan satu dan grup Ya Ya Ya Webinar berskala besar Tidak Ya, memungkinkan hingga 1.000 anggota interaktif dan 20.000 anggota yang hanya dapat melihat Ya Berbagi layar Ya Ya Ya Perekaman video Ya, Clips Hub menyimpan dan mengatur file secara otomatis Ya, rekaman rapat disimpan di OneDrive Pesan dan obrolan instan Ya Ya Ya Grup, saluran, dan utas Ya Ya Ya Berbagi file Ya, semua file tersedia dalam platform yang sama Ya, file bisa diakses langsung dari Tim dengan SharePoint dan OneDrive Sebutan dan komentar Ya Ya Ya Jajak pendapat, GIF, dan emoji Ya Ya Ya Papan tulis Ya, memiliki alat bantu canggih untuk melakukan curah pendapat dan memetakan ide Ya, papan tulis dasar dan dapat digunakan kembali di setiap rapat Ya, papan tulis dasar dan dapat digunakan kembali di setiap rapat Teks dan terjemahan langsung Tidak Ya Ya Transkripsi dan pencatatan otomatis Ya (untuk Klip) Ya Ya Alat bantu AI untuk rangkuman cerdas dan pencarian topik Ya; meringkas percakapan, menyoroti pesan utama, mengidentifikasi item tindakan, mengonversi video ke dalam direktori yang dapat dicari Ya, merangkum percakapan dan mengajukan pertanyaan ke bot khusus Ya Kalender bersama Ya Ya Ya Konversi pesan ke tugas Ya, langsung mengonversi pesan menjadi tugas dan mengelolanya saat itu juga Ya; namun, ini adalah bagian dari paket premium Ya Melihat dan mengedit dokumen Ya Ya; namun, ini memerlukan peralihan ke aplikasi lain Ruang proyek berganda Ya Tidak Izin peserta Ya Ya Ya Integrasi Ya, 1000+ integrasi dengan semua jenis alat bisnis, termasuk aplikasi Microsoft Ya; terintegrasi dengan 700+ aplikasi Ya Template rapat Ya Ya Ya Autentikasi dua faktor dan enkripsi data Ya Ya Ya Aplikasi seluler dan desktop Ya Ya Ya Harga Gratis, paket berbayar mulai dari $7/pengguna/bulan Gratis, paket bisnis berbayar mulai dari $4/pengguna/bulan

Dan sekarang, mari kita bandingkan secara mendetail:

1. Panggilan video

Klik Atas

Fitur SyncUps-nya membuat panggilan video menjadi sederhana untuk diskusi satu lawan satu atau kelompok. Panggilan ini dapat direkam dan disimpan di Clips Hub, di mana pengguna dapat mengomentari dan berbagi klip ini dengan orang-orang baik dari dalam maupun luar organisasi.

Anda juga dapat berbagi layar dan berkolaborasi menggunakan papan tulis, dengan segala sesuatu yang tersimpan secara otomatis untuk memudahkan akses di kemudian hari.

**Tim

Microsoft Teams mendukung segalanya, mulai dari panggilan satu lawan satu hingga webinar dengan hingga 20.000 peserta, termasuk tamu.

Panggilan dapat direkam ke OneDrive atau SharePoint, dan ada opsi untuk berbagi layar, anotasi, teks langsung (dengan terjemahan), dan papan tulis yang dapat digunakan kembali. Latar belakang khusus dan Mode Bersama yang digerakkan oleh AI menciptakan nuansa alami di kantor untuk mengurangi kelelahan.

Pemenang: Meskipun ClickUp mencakup hal-hal penting, Microsoft Teams menawarkan alat konferensi video yang lebih tangguh, sehingga menjadi pilihan yang lebih kuat untuk rapat dan webinar yang lebih besar.

2. Obrolan dan pesan instan

KlikAtas

ClickUp Chat menggabungkan perpesanan dan manajemen proyek dalam satu ruang kerja, sehingga Anda dapat dengan mudah beralih di antara tugas, komentar, dan dokumen. Anda bahkan bisa mengubah komentar dan catatan rapat menjadi tugas, tetapi kami akan membahasnya lebih lanjut sebentar lagi.

ClickUp juga memungkinkan Anda mengatur obrolan dengan membuat Spaces yang mencerminkan struktur tim Anda, sehingga diskusi mudah ditemukan. Untuk pembaruan penting, fitur Postingan (mirip dengan kanal umum Teams) menyediakan tempat sentral untuk pengumuman. Dengan opsi untuk obrolan empat mata, pengingat, dan SyncUp (panggilan audio-video), ClickUp Chat adalah cara cepat untuk tetap terhubung dengan tim Anda.

**Tim

Perpesanan yang cepat dan real-time untuk obrolan empat mata atau grup adalah fitur utama Teams yang meminimalkan kebutuhan akan email. Anda dapat menyematkan pesan, memformat teks, dan menggunakan emoji, GIF, dan meme khusus untuk membuat obrolan lebih menarik.

Untuk pembaruan penting, Anda dapat menandai pesan sebagai Penting atau Mendesak - yang terakhir ini akan mengirimkan peringatan berulang kali untuk memastikan bahwa pesan tersebut diperhatikan. Targetkan orang tertentu dengan @mentions, atau gunakan @channel untuk memberi tahu semua orang di utas. Anda juga memiliki opsi untuk membisukan pesan untuk pekerjaan yang terfokus.

Pemenang: Klik! Menggabungkan manajemen proyek dengan komunikasi di satu tempat akan mengurangi peralihan dan meningkatkan fokus dan produktivitas.

3. Manajemen tugas yang terintegrasi

pemenang:* **Klik Atas

ClickUp bangga dalam mengubah ide menjadi tindakan. Anda bisa dengan mudah mengubah pesan, komentar, catatan rapat, atau ide yang menonjol dari sesi papan tulis menjadi tugas yang bisa ditindaklanjuti dan menugaskannya kepada anggota tim saat itu juga. Selain itu, semua tugas Anda tetap dapat diakses di dalam obrolan, papan tulis, atau catatan, sehingga memudahkan untuk memantau tenggat waktu, prioritas, dan pelacak kemajuan di satu tempat.

**Tim

Mengelola tugas di Teams adalah fasilitas yang disediakan hanya untuk anggota Premium. Dengan alat bantu terintegrasi seperti Perencana dan To Do, Anda bisa membuat tugas, menetapkan tenggat waktu, menetapkan tanggung jawab, dan melacak kemajuan langsung di antarmuka Teams. Hal ini memudahkan untuk melihat jadwal proyek dan siapa yang bertanggung jawab atas apa, sehingga membantu tim mengelola proyek dan tenggat waktu dengan lebih efektif.

Pemenang: Dalam hal mengelola tugas, ClickUp unggul dengan fitur-fiturnya yang canggih, semua tersedia di satu tempat tanpa keterlibatan aplikasi lain (tidak seperti Teams).

4. Kemampuan kecerdasan buatan (AI)

Klik Atas

Alat AI bawaan ClickUp-ClickUp Brain-secara otomatis mentranskrip konten video dalam klip, mengubahnya menjadi basis data yang dapat dicari hanya dalam beberapa menit. Anda dapat dengan mudah mencari detail penting dalam transkrip atau membiarkan alat ini melakukannya.

Setelah rapat, ClickUp Brain juga dapat membantu meringkas catatan rapat dan membuat tugas dan item tindakan sehingga Anda dapat mengatur semuanya. Alat ini juga dapat membantu Anda mengetahui percakapan yang terlewat, menyoroti pesan-pesan penting, dan menyaring detail yang tidak perlu sehingga Anda bisa fokus pada hal-hal yang penting.

**Tim

Microsoft Teams juga memiliki alat bantu AI yang meringkas rapat dan membuat transkripsi otomatis, sehingga memudahkan setiap orang untuk mengingat diskusi. Alat ini dapat menghasilkan sorotan khusus untuk setiap orang, memastikan mereka mendapatkan poin-poin penting yang penting bagi mereka.

Teams juga memiliki berbagai bot khusus yang dapat menjawab pertanyaan, menjalankan jajak pendapat, dan menyediakan statistik. Namun, menemukan bot yang tepat bisa jadi sulit, karena mungkin perlu waktu untuk menavigasi pilihannya.

Pemenang: Sekali lagi, ClickUp menjadi yang terbaik berkat pendekatannya yang terorganisir, yang membuat semuanya berada di satu tempat selama rapat.

5. Integrasi

ClickUp

Dengan lebih dari 1.000 integrasi, ClickUp dengan mudah terhubung dengan alat populer seperti Google Drive, Slack, Zoom, dan GitHub. Hal ini memungkinkan pengguna untuk membawa dokumen, mengelola komunikasi, dan melacak kemajuan di satu tempat. Anda juga bisa menyesuaikan alur kerja dengan mengotomatiskan tugas dan menyinkronkan data di semua platform.

**Tim

Teams adalah alat kolaborasi asli Microsoft 365, sehingga integrasinya dengan ekosistem Microsoft adalah yang terkuat. Alat ini memungkinkan Anda dengan cepat berpindah dari satu email ke email lainnya, berbagi file, dan menjadwalkan rapat menggunakan alat seperti Outlook, OneDrive, dan SharePoint. Alat ini juga terhubung dengan 700+ aplikasi pihak ketiga sehingga pengguna dapat menambahkan fitur tambahan untuk mengelola proyek atau merancang jajak pendapat langsung ke dalam saluran mereka.

Pemenang: Tergantung. Jika bisnis Anda berjalan dengan berbagai alat, ClickUp adalah pilihan terbaik. Tetapi jika tim Anda sudah terbiasa dengan lingkungan Microsoft, Teams mungkin lebih baik untuk Anda.

6. Harga

Klik Atas

Harga ClickUp berfokus pada fitur-fitur manajemennya dan menawarkan struktur berjenjang yang jelas agar sesuai dengan berbagai ukuran dan kebutuhan tim.

Jika Anda baru saja memulai, pilihlah versi gratisnya. Namun, jika Anda membutuhkan fitur-fitur canggih, Anda bisa menjelajahi paket berbayar, yang mulai dari $7 per pengguna per bulan. ClickUp mempunyai opsi Enterprise untuk organisasi yang lebih besar, tetapi Anda harus mencari tahu detail harganya.

Selain itu, siapa pun bisa mengakses ClickUp Brain dengan tambahan $7 per anggota Workspace setiap bulan.

**Tim

Microsoft Teams juga menawarkan opsi gratis dengan fitur-fitur dasar. Paket berbayarnya menawarkan opsi untuk penggunaan pribadi dan bisnis, sehingga memudahkan mereka yang hanya membutuhkan alat obrolan dan kolaborasi untuk memulai dengan biaya lebih rendah.

Paket pribadi mulai dari $6,99 per bulan, sedangkan paket bisnis berkisar antara $4 hingga $12,50 per pengguna per bulan.

Pemenang: Dari keduanya, Teams memiliki paket termurah. Namun, pilihan terbaik tergantung pada kebutuhan Anda-manajemen proyek tingkat lanjut dari ClickUp atau alat komunikasi terintegrasi dari Microsoft Teams.

ClickUp vs Teams di Reddit

Untuk lebih memahami perbandingan ini, kami meninjau apa yang dikatakan oleh para Redditor tentang alat ini.

Pemilik usaha kecil cenderung menyukai suasana serba bisa yang dibawa ClickUp. Dengan kemampuan untuk menangani sebagian besar operasi bisnis dasar, ClickUp menjadi sangat populer, terutama di kalangan startup.

Inilah yang dikatakan oleh GeekyBlogger:

Saya menjalankan bisnis online kecil (blog teknologi) dan Saya menggunakan ClickUp (terutama dengan bidang dan tampilan khusus) untuk hampir semua hal. Alih-alih Slack, saya menggunakan tampilan percakapan (saluran obrolan) di ClickUp. Alih-alih CRM yang terpisah, saya menggunakan bidang khusus seperti "nilai kesepakatan" di ClickUp. Meskipun ClickUp menyebut setiap entri daftar atau papan sebagai tugas, ini juga bisa berupa kontak, artikel situs web, kampanye pemasaran, atau proyek. Dengan begitu, Anda tidak perlu membayar untuk beberapa alat dan dapat menemukan semua informasi penting di satu tempat.

GeekyBlogger

Sementara itu, beberapa pengguna ClickUp cukup terkesan dengan fitur obrolan yang baru dan lebih baik.

Redditor JordyGG mengatakan,

I menyukai fitur obrolan untuk digunakan oleh klien kami melalui email. Hal ini membuat komunikasi asinkronisasi kami menjadi lebih tersalurkan."_

Seorang pengguna lain menanggapi,

The Obrolan ClickUp baru hadir di tingkat atas _, baik di desktop maupun seluler. Sangat mudah untuk masuk dan mengobrol, untuk mengetahui apakah ada yang perlu ditanggapi, dll

Namun, beberapa pengguna mengeluhkan kurva pembelajarannya (karena fitur kustomisasinya) dan sesekali ada bug yang menyebabkan penundaan mikro dari waktu ke waktu.

MS Teams memiliki banyak sekali pengikutnya sendiri. Beberapa pengguna sangat menyukai kemampuan integrasinya dengan lingkungan Microsoft.

Hal yang hebat tentang tim adalah bahwa ia menggabungkan slack, zoom, OneDrive dan semua aplikasi kantor dan Trello/notion/apa pun dalam satu aplikasi. Perusahaan saya menggunakan program yang berbeda sebelumnya dan mereka hampir tidak berkomunikasi satu sama lain, jadi perlahan-lahan kami mengganti semuanya, begitu juga dengan klien kami. Slidecancer Namun, beberapa Redditor tidak suka beralih antara bagian Tim dan Obrolan karena keduanya merupakan dua bagian yang terpisah dari platform. Sementara itu, beberapa orang lainnya merasa kurva pembelajarannya cukup curam, sehingga mendorong mereka untuk mencari sebagai alternatif dari Teams .

kata graysky311,_

The Masalah terbesar adalah kurva pembelajaran . Yang paling penting, mempelajari untuk apa chatting dan saluran apa dan menggunakannya dengan benar. Dan kemudian memahami bagaimana hal itu berhubungan dengan situs tim di sharepoint, dan cara berbagi file dengan benar. Saya telah melihat orang-orang menyebarkan tim ke seluruh organisasi mereka tanpa melatih siapa pun tentang bagaimana cara menggunakannya dan hal ini menyebabkan banyak frustrasi dan kesalahan.

Jika Anda ingin menggunakan kedua alat kolaborasi tim secara bersamaan, Anda bisa mengintegrasikan Tim secara langsung ke ClickUp dan nikmati yang terbaik dari kedua dunia.

Alat Kolaborasi Mana yang Paling Unggul?

Di antara peralihan aplikasi yang terus-menerus, manajemen tugas yang terbatas, dan AI dasar di Teams, mudah sekali merasa frustrasi dengan penundaan-penundaan kecil yang terus terjadi dari waktu ke waktu.

ClickUp mengatasi masalah ini secara langsung. Dengan fitur tugas yang kuat, dasbor yang dapat disesuaikan, alat komunikasi yang lancar, dan AI bawaan, ClickUp tidak hanya cocok untuk kolaborasi tim dan mengelola alur kerja Anda di satu tempat.

Hal ini menjadikannya juara dalam perbandingan head-to-head kami!

Siap menjembatani kesenjangan antara kolaborasi dan manajemen proyek? Cobalah ClickUp hari ini !