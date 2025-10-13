50 Contoh AI Generatif yang Mengesankan yang Mengubah Industri

Sebuah karya seni yang dihasilkan AI terjual seharga $432.500 di Christie’s!🎨 Simfoni ke-10 Beethoven yang belum selesai, dihidupkan kembali berkat bantuan AI, memukau penonton di seluruh dunia!🎶

Ini hanyalah beberapa contoh bagaimana AI generatif sedang merevolusi berbagai industri. Mulai dari membuat konten yang menarik dan merancang produk inovatif hingga memprediksi tren masa depan, AI generatif terus memperluas batas-batas kemungkinan.

Hal ini mengubah cara kita bekerja, berkreasi, dan memecahkan masalah.

Dalam blog ini, kami akan membagikan 50 contoh mengesankan yang menunjukkan bagaimana AI generatif memberikan dampak besar di berbagai sektor.

Apa Itu AI Generatif?

AI generatif adalah jenis kecerdasan buatan yang menciptakan konten baru—seperti teks, gambar, musik, dan video—berdasarkan pola dalam data yang digunakan untuk melatihnya.

Berbeda dengan AI tradisional yang umumnya mengenali pola atau membuat prediksi, AI generatif menghasilkan konten orisinal dan realistis. AI ini menggunakan jaringan saraf dalam, khususnya Model Bahasa Besar (LLM), untuk menganalisis pola dan struktur yang mendasari dalam konten yang ada guna menghasilkan konten baru.

Selain itu, Anda tidak perlu memiliki pengetahuan pemrograman untuk mengintegrasikan AI generatif ke dalam alur kerja Anda. Cukup berinteraksi dengannya menggunakan bahasa alami!

Aplikasi kecerdasan buatan generatif

Meskipun ChatGPT paling populer di kalangan pengguna, kecerdasan buatan generatif memiliki banyak aplikasi di berbagai industri.

Saat ini, model AI generatif banyak digunakan untuk:

Pembuatan dan pengeditan gambar

Audio dan video

Pembuatan konten

Pencarian perusahaan

Desain dan arsitektur

AI mempercepat penyelesaian tugas, menginspirasi ide-ide baru, dan memberikan perspektif unik bagi berbagai industri mulai dari pemasaran hingga penelitian ilmiah. Mari kita lihat 50 contoh AI generatif yang mengubah kreativitas, produktivitas, dan pemecahan masalah.

Ayo mulai!

Contoh AI Generatif dalam Manajemen Proyek

AI generatif dalam manajemen proyek dapat mengotomatiskan tugas-tugas rutin, membebaskan rekan tim untuk fokus pada aktivitas inti, dan menyederhanakan proses bisnis.

Mulai dari menjadwalkan rapat, memperbarui status proyek, hingga membuat laporan, alat manajemen proyek AI generatif mengotomatiskan banyak tugas manual. Mari kita lihat beberapa contohnya:

ClickUp AI (Brain)

ClickUp adalah perangkat lunak manajemen proyek yang menyatukan semua tugas, dokumen, dan rekan tim Anda yang tersebar di berbagai aplikasi ke dalam satu platform terpusat.

Dengan lebih dari 100 fitur manajemen proyek yang intuitif, perpustakaan templat yang lengkap, dan integrasi yang mulus, ClickUp adalah alat yang ampuh bagi tim untuk mempermudah pekerjaan.

ClickUp Brain membawa produktivitas ke level berikutnya dengan fitur AI berbasis peran:

Manajer Pengetahuan AI: Cukup tanyakan apa saja kepada ClickUp Brain mengenai tugas, wiki perusahaan, tenggat waktu, dan penugas untuk mendapatkan panduan langkah demi langkah tentang proyek Anda. Apa lagi? Dapatkan jawaban instan mengenai rencana, wawasan, dan produk di dalam ClickUp serta aplikasi terhubung lainnya

Manajer Proyek AI: Jangan buang waktu untuk tugas-tugas manajemen proyek yang berulang. Jangan buang waktu untuk tugas-tugas manajemen proyek yang berulang. Gunakan AI untuk mengotomatiskan tugas rutin , seperti menetapkan tindakan yang harus dilakukan, merencanakan subtugas, dan mengisi data secara otomatis. Sederhanakan alur kerja Anda, kurangi upaya manual, dan selesaikan lebih banyak pekerjaan dalam waktu yang lebih singkat

AI Writer for Work: ClickUp menawarkan ClickUp menawarkan AI terintegrasi untuk dokumentasi , yang menyempurnakan tulisan Anda dan meningkatkan akurasi. Tulis komentar dan pesan, ringkasan obrolan, agenda rapat, panduan langkah demi langkah, dan banyak lagi

Gunakan ClickUp AI untuk mengotomatiskan tugas-tugas seperti merencanakan subtugas serta memperbarui status dan penugasan

Fitur utama ClickUp

Ajukan pertanyaan tentang Tugas, Tanggal Jatuh Tempo, dan Dokumen untuk memprioritaskan pekerjaan yang mendesak. Pilih dari prompt yang sudah disiapkan untuk melihat ringkasan aktivitas tugas

Buat laporan harian pribadi dan pembaruan tim menggunakan AI untuk mengevaluasi kemajuan

Gunakan Asisten Penulisan AI untuk menghasilkan konten dan ringkasan yang disesuaikan dengan peran Anda berdasarkan preferensi Anda

Buat otomatisasi khusus menggunakan bahasa alami, seperti memperbarui status, menerapkan templat, membuat tugas, mengubah prioritas, atau mengirim komentar

Ubah klip suara menjadi teks menggunakan AI dan periksa detail penting dengan cepat

Gunakan lebih dari 15 tampilan proyek yang dapat disesuaikan , seperti Gantt, Timeline, Tampilan Papan Kanban, Kalender AI, dan Daftar, untuk mengelola pekerjaan Anda dari berbagai sudut pandang

Terhubung dengan alat-alat terkemuka yang memiliki lebih dari 1. 000 integrasi

Batasan ClickUp

Mungkin diperlukan waktu bagi pengguna untuk menguasai ratusan fitur canggih ClickUp

Tidak semua tampilan tersedia di aplikasi seluler

Harga ClickUp

Gratis selamanya

Tanpa Batas: $7/bulan per anggota

Bisnis: $12 per bulan per anggota

Perusahaan: Harga khusus

ClickUp Brain tersedia di semua paket berbayar seharga $7/bulan per anggota Workspace

Notion AI

melalui Notion

Notion AI membantu Anda mencari informasi, membuat konten, mendapatkan ringkasan, dan menyusun rencana yang dapat ditindaklanjuti.

Misalnya, ajukan pertanyaan kepada Notion AI dan ia akan menggunakan ruang kerja Anda, termasuk aplikasi yang terhubung seperti Slack, Google Docs, Slides, dan Sheets, untuk memberikan jawaban yang ringkas dan akurat.

Fitur utama Notion AI

Edit tulisan Anda sesuai dengan pedoman gaya menggunakan AI

Analisis PDF dan gambar untuk menghasilkan ringkasan, wawasan, dan rencana yang dapat ditindaklanjuti dengan cepat

Keterbatasan Notion AI

AI ini beroperasi di halaman saat ini, mengalami kesulitan dengan basis data tabel, dan menyediakan tautan artikel yang salah

Harga Notion AI

Gratis

Plus: $10 per bulan per pengguna

Bisnis: $15/bulan per pengguna

Perusahaan: Harga khusus

Notion AI tersedia sebagai add-on untuk semua paket Notion, termasuk paket Gratis, seharga $8/bulan per anggota (ditagih per tahun)

Referensi Lainnya

Trello

Dengan AI Trello, balas pertanyaan pelanggan menggunakan tanggapan yang disusun oleh AI dan sediakan bantuan mandiri melalui agen virtual.

Gunakan AI ini untuk meningkatkan produktivitas dan menangani pembaruan rutin, memantau kemajuan, serta memindahkan tugas melalui berbagai fase proyek tanpa intervensi manual.

Asana

Asana AI dapat menghasilkan laporan, menganalisis kinerja tim, dan membantu pembuatan konten di berbagai saluran pemasaran. Asana AI juga dapat secara otomatis membuat tugas, membagikan pekerjaan, dan menyarankan perbaikan menggunakan model AI-nya.

Contoh AI Generatif dalam Pemasaran dan Periklanan

Penggunaan AI dalam pemasaran konten dan periklanan sangat berguna bagi startup dan bisnis yang tidak memiliki anggaran untuk membuat aset berkualitas tinggi.

Jadi, jika Anda ingin membuat aset yang sesuai dengan merek, berikut adalah beberapa contoh untuk membantu Anda memulai.

Jasper

melalui Jasper

Jasper, alat penulisan AI yang dibangun di atas GPT-4, membantu pemasar, pembuat konten, dan wirausahawan membuat konten tertulis menggunakan otomatisasi.

Masukkan prompt atau pilih salah satu dari templat yang tersedia untuk membuat blog, teks pemasaran, e-book, deskripsi produk, postingan media sosial, dan email penjualan. Dengan model AI generatif ini, tingkatkan upaya pemasaran konten Anda dan bangun hubungan yang lebih baik dengan pelanggan.

Fitur utama Jasper

Memungkinkan Anda untuk membuat basis pengetahuan untuk AI dengan informasi perusahaan seperti strategi, audiens, pesaing, dan detail produk

Mengacu pada teks sebelumnya untuk memastikan konten baru konsisten, koheren, dan menghindari pengulangan

Batasan Jasper

Membutuhkan penyuntingan dan verifikasi fakta yang signifikan karena hasilnya sering kali tidak akurat

Layanan ini memiliki riwayat penetapan harga yang tidak konsisten, yang dapat membuat frustrasi bagi pelanggan jangka panjang

Harga Jasper

Penyedia: $39/bulan per pengguna

Pro: $59/bulan per pengguna

Bisnis: Penetapan harga khusus

Copy. ai

Copy.ai, yang dibangun di atas model bahasa besar (LLM) GPT-3 dari OpenAI, adalah alat penulisan yang memberdayakan pemasar dalam membuat konten yang dipersonalisasi. Selain itu, Anda dapat menggunakan fitur ‘Brand Voice’ untuk membagikan konten orisinal dan melatih alat ini sesuai dengan gaya bahasa merek Anda guna menjaga konsistensi di berbagai saluran pemasaran.

Fitur utama Copy.ai

Gunakan Infobase untuk menyimpan dan mengakses informasi penting tentang merek Anda

Lindungi konten Anda dengan enkripsi yang kuat dan kontrol akses yang ketat

Batasan Copy.ai

Terkadang, platform ini menghasilkan konten yang menjiplak

Opsi penyesuaian dalam setiap templat terbatas

Harga Copy.ai

Gratis selamanya

Paket Pemula: $49/bulan per pengguna

Tingkat Lanjut: $249/bulan untuk 5 pengguna

Perusahaan: Harga khusus

Referensi Lainnya

AdCreative. ai

AdCreative.ai menggunakan model AI generatif untuk mempermudah pembuatan konten bagi tim pemasaran. Platform ini dapat membantu Anda membuat visual iklan yang efektif dan teks untuk postingan media sosial serta iklan display.

Teknologi ini menganalisis data kompleks dan perilaku pengguna menggunakan algoritma pembelajaran mesin untuk menghasilkan konten yang sesuai dengan preferensi audiens target Anda.

Phrasee

Dengan Phrasee (sekarang dikenal sebagai Jacquard), Anda dapat menghasilkan konten yang relevan melalui brief. Pilih saluran pemasaran, dan alat ini akan secara otomatis menghasilkan volume besar konten yang sesuai dengan merek dalam hitungan detik.

Setelah itu, Anda dapat melakukan uji A/B terhadap varian pesan yang dihasilkan AI ini, mengoptimalkan konten, dan mencapai kinerja kampanye terbaik di semua saluran digital.

Baca Juga: Bagaimana Cara Mengatasi Tantangan Umum dalam AI?

Contoh AI Generatif dalam Produksi Video

Pernahkah Anda mencoba membuat video dari awal dan menyerah karena terlalu melelahkan? Alat pembuat video berbasis AI dapat mengubah hal itu.

Sistem AI generatif untuk pembuatan video ini dapat membuat video dari teks dan naskah dalam waktu singkat. Teknologi ini membuat pembuatan video dalam skala besar menjadi mudah dan cepat.

Synthesia

melalui Synthesia

Synthesia adalah generator video AI gratis yang mengubah teks menjadi video berkualitas studio dan narasi suara dalam lebih dari 140 bahasa. Alat ini sangat cocok untuk membuat video penjualan, layanan pelanggan, pemasaran, dan keamanan informasi, serta meningkatkan dan mempermudah proses pembuatan video Anda.

Bagian terbaiknya adalah membuat video dengan aplikasi AI generatif ini semudah membuat presentasi slide. Pilih templat, edit naskah video Anda, dan sesuaikan elemen video seperti avatar AI, warna, dan tata letak untuk membuat video yang menarik.

Fitur utama Synthesia

Buat video berkualitas tinggi dalam bahasa pilihan Anda menggunakan skrip

Sematkan video Anda ke dalam solusi perangkat lunak CRM, LMS, dan CMS favorit Anda

Keterbatasan Synthesia

Menyebabkan gangguan tak terduga pada hasil render akhir, yang tidak terlihat dalam mode editor

Avatar AI tidak berkedip dan tidak ada opsi untuk mengubah nada suara, sehingga mengurangi kesan alami dalam video

Harga Synthesia

Gratis: $0/bulan

Paket Pemula: $18/bulan

Pembuat: $64/bulan

Perusahaan: Harga khusus

Pictory

melalui Pictory

Pictory, sebuah alat pembuat video, memungkinkan Anda membuat konten visual yang menarik menggunakan teknologi AI generatif. Cukup masukkan naskah video, edit ringkasan teks, lihat storyboard video, tambahkan musik atau narasi, dan sesuaikan tema sesuai dengan merek Anda.

Terakhir, lihat pratinjau videonya dan buatlah untuk kolaborasi.

Fitur utama Pictory

Buat video menggunakan teks, URL, atau media, dan ubah video berdurasi panjang menjadi video berdurasi singkat

Buat teks terjemahan dan teks keterangan yang akurat untuk video Anda

Batasan Pictory

Hanya tersedia sejumlah terbatas opsi suara AI

Hanya mendukung bahasa Inggris, sehingga membatasi kemampuannya untuk memilih gambar yang sesuai untuk bahasa lain

Harga Pictory

Paket Pemula: $19 per bulan per pengguna

Profesional: $39/bulan per pengguna

Tim: $99/bulan untuk 3 pengguna atau lebih

Perusahaan: Harga khusus

Referensi Lainnya

Lumen5

Lumen5 merevolusi cara pembuatan dan pembagian video dengan menggabungkan AI generatif dan antarmuka seret-dan-lepas. Ubah naskah, postingan blog, PDF, whitepaper, dan materi tertulis lainnya menjadi video hanya dengan beberapa klik.

Platform ini mengintegrasikan berbagai fitur berbasis AI, termasuk pembangkitan gambar. Hal ini membantu Anda menemukan gambar dan klip video yang relevan dan sesuai dengan narasi.

RunwayML

Runway adalah model pembuat konten video canggih yang menawarkan kecepatan dan kontrol. Anda dapat mengubah lokasi, menyesuaikan pencahayaan, mengeksplorasi ide secara real-time, dan dengan mudah menjembatani kesenjangan antara konsep dan pelaksanaan.

Contoh AI Generatif dalam Desain Grafis

Alat desain grafis berbasis AI memudahkan pembuatan dan pengeditan visual, bahkan tanpa keahlian desain tingkat lanjut. Alat pembuat gambar ini, yang didukung oleh statistik AI , menggunakan perintah dari pengguna untuk menghasilkan gambar yang dipersonalisasi. Mari kita lihat:

Magic Write dari Canva

melalui Canva

Didukung oleh model AI canggih, Magic Write menganalisis pola dasar dalam teks untuk menghasilkan konten yang alami dan mudah dibaca sesuai dengan gaya Anda. Aplikasi ini sangat cocok bagi mereka yang ingin meningkatkan produktivitas tanpa terhambat oleh tugas menulis yang berulang-ulang.

Fitur utama Canva Magic Write

Ubah beberapa kata kunci menjadi surat lamaran, kartu ucapan, blog, dan lainnya yang berkualitas tinggi

Buat konten dengan gaya dan nada penulisan Anda sendiri agar tidak perlu menghabiskan waktu untuk mengedit ulang karya Anda

Batasan Canva Magic Write

Hanya menggunakan data hingga pertengahan 2021

Pengguna gratis hanya memiliki 50 kali penggunaan Magic Write seumur hidup

Harga Canva Magic Write

Gratis untuk semua pengguna aplikasi Canva

Bonus: 10 Contoh Karya Seni Buatan AI yang Mengagumkan

Fotor

melalui Fotor

Dengan alat AI generatif Fotor, pembuatan gambar menjadi lebih mudah dari sebelumnya. Gunakan prompt penulisan AI terbaik dan masukkan ide-ide Anda agar alat ini dapat membuat gambar yang unik.

Alat ini juga dilengkapi dengan fitur penghapusan latar belakang, penyempurnaan foto, dan filter yang mudah diterapkan untuk meningkatkan kualitas gambar secara instan.

Fitur utama Fotor

Tingkatkan nuansa dan suasana gambar Anda dengan efek vintage, hitam-putih, sepia, dan bokeh blur

Hapus orang yang mengganggu, teks, dan stempel dari gambar

Batasan Fotor

Hanya tersedia sejumlah font dan efek yang terbatas

Beberapa pengguna melaporkan bahwa alat ini kadang-kadang mengalami gangguan dan macet

Harga Fotor

Dasar: Gratis

Pro: $3,33/bulan

Pro+: $7,49/bulan

Perusahaan: Harga khusus

Referensi Lainnya

Looka

Looka membantu Anda membuat logo, postingan media sosial, dan kartu nama.

Cukup masukkan nama bisnis Anda, lalu pilih gaya logo, warna, dan simbol, dan AI Looka akan menghasilkan desain logo yang dipersonalisasi berdasarkan preferensi Anda. Pilih yang paling Anda sukai dan sesuaikan elemen visual seperti warna, jenis huruf, tata letak, dan simbol, lalu lihat pratinjaunya pada kaos dan selesaikan logo tersebut.

Designify

Designify menggabungkan teknologi AI visual canggih untuk menghapus latar belakang, menambahkan bayangan yang realistis, dan mempertajam warna guna menciptakan gambar yang indah.

Yang istimewa dari alat ini adalah kemampuannya untuk membuat gambar yang intuitif. Unggah gambar produk dasar yang dipindai dengan kamera dan hasilkan foto produk profesional tanpa perlu studio.

Contoh AI Generatif dalam Komposisi Musik

Pernahkah Anda membayangkan membuat musik sendiri tanpa pengalaman atau peralatan studio yang canggih? Dengan AI generatif, kini Anda dapat membuat lagu orisinal yang sesuai dengan suasana hati, tempo, dan gaya Anda.

Alat pembuat musik yang didukung teknologi AI dapat menghasilkan komposisi berkualitas profesional yang terdengar seolah-olah dibuat oleh musisi sungguhan. Mari kita lihat beberapa contohnya:

AIVA

melalui Aiva

AIVA, sebuah alat pembuat musik berbasis AI, adalah asisten yang sangat berguna untuk membantu pemula dalam membuat lagu. Anda dapat membuat model gaya musik Anda sendiri dari beberapa pilihan gaya musik yang sudah tersedia. Edit lagu yang dihasilkan menggunakan alat ini dan unduh dalam format yang Anda inginkan. Selesai!

Fitur utama Aiva

Buat lagu baru dalam lebih dari 250 gaya yang berbeda

Unggah file audio atau MIDI Anda sendiri untuk membuat model gaya yang dipersonalisasi

Keterbatasan AIVA

Seorang pengguna tidak dapat menghasilkan lebih dari 5 komposisi sekaligus

Tampilan pratinjau AIVA terkadang tidak sesuai dengan tampilan situs akhir

Harga AIVA

Gratis selamanya

Standar: $11/bulan + PPN

Pro: $33/bulan + PPN

Amper Music

melalui Amper Music

Amper Music, bagian dari Shutterstock, adalah platform komposisi musik berbasis AI yang ramah pengguna untuk menciptakan musik sesuai selera Anda. Sesuaikan musik Anda dari beragam gaya, suasana, instrumen, dan tempo. Anda juga dapat mengintegrasikannya secara mulus dengan perangkat lunak pengeditan populer untuk menyempurnakan komposisi Anda.

Fitur utama Amper Music

Pilih dari templat yang tersedia dan buat musik Anda sendiri

Tentukan gaya, suasana, instrumen, durasi, tempo, dan struktur musik Anda

Keterbatasan Amper Music

Sistem komentar Amper mengharuskan operator menggulir layar untuk melihat catatan lengkap, sehingga mempersulit komunikasi tim

Harga Amper Music

Gratis

Lisensi Pribadi: $5

Lisensi Profesional: $25

Lisensi Komersial: $99

Lisensi Iklan Online: $499

Referensi Lainnya

Jukedeck

Jukedeck, yang diakuisisi oleh TikTok, memungkinkan pengguna untuk menghasilkan musik asli dan bebas royalti dengan parameter yang dapat disesuaikan seperti genre, instrumen, durasi, dan momen klimaks tertentu dalam musik. Aplikasi ini bahkan menginterpretasikan konteks video dan secara otomatis menyesuaikan musik yang relevan dengannya.

OpenAI MuseNet

OpenAI MuseNet, yang didukung oleh jaringan saraf dalam, menghasilkan komposisi musik berdurasi 4 menit dengan sepuluh instrumen dan gaya yang berbeda. Pilih komposer atau gaya, lalu gunakan karya terkenal sebagai titik awal untuk menciptakan komposisi baru.

Atau, masukkan perintah untuk membuat musik unik karena model ini dilatih menggunakan data dari file MIDI.

Contoh AI Generatif dalam Pengembangan Perangkat Lunak

Tim pengembangan perangkat lunak mendapatkan banyak manfaat dari mengintegrasikan alat pemrograman AI ke dalam alur kerja mereka. Alat AI generatif terbaik ini untuk tim pengembangan memberikan saran pemrograman secara real-time guna meningkatkan ketepatan dalam solusi perangkat lunak. Mari kita lihat beberapa contohnya:

GitHub Copilot

melalui GitHub Copilot

Github Copilot, asisten pemrograman berbasis AI, mempercepat proses pengembangan perangkat lunak Anda. Ajukan pertanyaan umum atau pertanyaan spesifik tentang pemrograman terkait basis kode Anda kepada asisten AI ini untuk mendapatkan saran mengenai perbaikan kode lama.

Fitur utama GitHub Copilot

Dapatkan saran berbasis AI secara real-time untuk menyelesaikan kode

Ringkas perubahan dalam permintaan pull, buat tinjauan menjadi lebih cepat dan jelas

Batasan GitHub Copilot

Seringkali, sistem ini gagal memahami alur konteks dan membutuhkan perintah berurutan

Saran kode terkadang dapat menyarankan kode yang sudah diterapkan

Harga GitHub Copilot

Copilot Individual: $10/bulan per pengguna

Copilot Business: $19 per bulan per pengguna

Copilot Enterprise: $39 per bulan per pengguna

OpenAI Codex

melalui OpenAI Codex

OpenAI Codex, yang dikembangkan bekerja sama dengan GitHub Copilot, mengubah komentar menjadi kode, mengisi otomatis kode yang berulang, dan menyarankan tes. Dibangun berdasarkan GPT-3, Codex dilatih menggunakan bahasa alami dan miliaran baris kode dari sumber publik, termasuk GitHub.

Fitur utama OpenAI Codex

Buat kode menggunakan deskripsi atau perintah dalam bahasa alami

Terjemahkan kode dari satu bahasa pemrograman ke bahasa pemrograman lainnya

Dapatkan wawasan dan saran untuk mempercepat proses debugging Anda

Batasan OpenAI Codex

Terkadang, model AI salah menafsirkan perintah dan menghasilkan kode yang tidak akurat

Mungkin melewatkan kesalahan logika yang halus

Harga OpenAI Codex

Penetapan harga khusus

Referensi Lainnya

Replit

Replit menyederhanakan pembuatan kode dengan alat AI yang canggih, sehingga pengguna dapat membuat situs web, otomatisasi, alat internal, dan saluran data—semuanya dalam satu ruang kerja cloud.

Dengan Replit AI, Anda dapat dengan cepat membuat kode, menggunakan fitur autocomplete, dan mendebug masalah melalui perintah bahasa alami yang sederhana. Platform ini mendukung semua bahasa pemrograman dengan mulus.

Tabnine

Asisten kode AI Tabnine mendukung berbagai bahasa pemrograman dan IDE, serta memberikan saran kode secara real-time. Asisten ini belajar dari pola kode dan preferensi Anda di setiap tahap pengembangan perangkat lunak.

Contoh AI Generatif di Bidang Kesehatan

AI generatif sedang mengubah cara dokter mendiagnosis penyakit dan memberikan perawatan, serta mempercepat alur kerja pengembangan obat.

Berikut adalah beberapa contoh yang menonjol:

Zebra Medical Vision

melalui Zebra Medical Vision

Zebra Medical Vision, yang diakuisisi oleh Nanox.AI, adalah alat pencitraan medis untuk mendeteksi penyakit kronis menggunakan teknologi AI. Model AI generatif ini menggunakan algoritma pembelajaran mesin untuk menganalisis kumpulan data besar dari gambar medis yang ada dan mengidentifikasi tanda-tanda awal penyakit, sehingga mengurangi risiko masalah medis yang serius.

Fitur utama Zebra Medical Vision

Melakukan analisis kuantitatif dan kualitatif terhadap organ tubuh

Mengubah sinar-X menjadi model 3D untuk perencanaan ortopedi

Keterbatasan Zebra Medical Vision

Para tenaga medis mungkin menghadapi kesulitan dalam menggunakan aplikasi AI untuk penilaian penyakit

Harga Zebra Medical Vision

Penetapan harga khusus

PathAI

melalui PathAI

PathAI menggunakan teknologi patologi berbasis AI untuk memperbaiki alur kerja pengembangan obat dan diagnostik. Sistem ini mengidentifikasi dan mengukur tumor pada sampel jaringan, sehingga mempercepat proses peninjauan oleh ahli patologi. Sistem ini memanfaatkan kecerdasan buatan untuk membuat patologi menjadi lebih akurat dan efisien.

Fitur utama PathAI

Identifikasi, analisis, ukur, dan klasifikasikan TIL dalam wilayah jaringan menggunakan PathAI

Mendukung uji klinis dengan algoritma siap pakai, layanan laboratorium, dan operasi klinis yang dikelola oleh para ahli

Keterbatasan PathAI

Kurangnya data yang beragam untuk melatih model AI dapat menyebabkan identifikasi patologis yang tidak akurat

Harga PathAI

Penetapan harga khusus

Referensi Lainnya

Insilico Medicine

Insilico Medicine mengubah proses pengembangan obat dengan AI generatif, sehingga mengurangi waktu dan biaya dalam menghadirkan obat-obatan penyelamat nyawa kepada pasien. Perusahaan ini menawarkan paket perangkat lunak penemuan obat yang terintegrasi sepenuhnya untuk memprediksi tingkat keberhasilan uji klinis, mengidentifikasi kelemahan, dan meluncurkan obat-obatan yang menyelamatkan nyawa.

Google DeepMind Health

Google DeepMind Health mengembangkan aplikasi AI inovatif untuk mendeteksi penyakit secara dini dan meningkatkan harapan hidup pasien. Misalnya, teknologi ini menganalisis hasil pemindaian mata untuk mendeteksi tanda-tanda awal kebutaan.

Contoh AI Generatif dalam Pendidikan

Zaman di mana pendidikan terbatas pada buku teks dan ceramah telah berlalu. Dengan kemunculan AI generatif, proses belajar kini menjadi lebih interaktif, personal, dan menarik.

Berikut adalah beberapa contoh utamanya:

Khan Academy AI

melalui Khan Academy AI

Khanmigo, asisten pengajar berbasis AI, membuat waktu mengerjakan PR menjadi lebih mudah bagi siswa dan orang tua. Alih-alih hanya menjawab pertanyaan siswa, Khanmigo mengajukan pertanyaan lanjutan dan mendorong mereka untuk berpikir secara mendalam dan kritis agar dapat memecahkan masalah sendiri.

Fitur utama AI Khan Academy

Rencanakan minggu Anda dan siapkan pengganti dengan mudah menggunakan serangkaian alat

Buatlah pembuka pelajaran untuk siswa dengan petunjuk yang minimal

Keterbatasan AI Khan Academy

Tidak memiliki kemampuan personalisasi untuk rencana belajar dan materi

Menambahkan siswa baru ke kelas bisa menjadi hal yang membosankan karena tugas tidak ditransfer secara otomatis

Harga AI Khan Academy

Gratis

Guru dan Keluarga: $4/bulan

Alat District: Harga khusus

DreamBox Learning

melalui DreamBox Learning

Dengan menggunakan alat AI dan penilaian berkelanjutan, DreamBox Learning menyesuaikan diri dengan setiap peserta didik, memberikan instruksi yang relevan untuk mengembangkan keterampilan penting dan mempercepat kemajuan. Platform ini menyesuaikan pengalaman belajar melalui penyempurnaan pelajaran dan pemantauan kemajuan.

Fitur utama DreamBox Learning

Memberikan laporan terperinci kepada pendidik mengenai kemajuan belajar setiap siswa

Menganalisis jawaban setiap siswa untuk menyediakan pelajaran yang disesuaikan

Batasan DreamBox Learning

Membatasi siswa dalam memilih keterampilan tertentu untuk dilatih

Mewajibkan siswa untuk memecahkan soal matematika menggunakan strategi tertentu

Harga DreamBox Learning

Tersedia penawaran harga khusus untuk pendidik, keluarga, dan layanan profesional

Referensi Lainnya

Squirrel AI

Squirrel AI mendukung pengalaman belajar yang dipersonalisasi bagi siswa. Platform ini menganalisis karakteristik individu siswa untuk menyiapkan jalur pembelajaran yang relevan.

Quizlet

Quizlet, platform pembelajaran global yang didukung AI, membuat belajar menjadi menyenangkan dan mudah dengan kartu kuis interaktif, tes, dan permainan belajar. Platform ini juga mempercepat pembuatan kartu flash dengan Magic Notes, teks prediktif, dan saran gambar.

Contoh AI Generatif dalam E-commerce

AI generatif sedang mengguncang sektor e-commerce. Alat AI kini dapat mempersonalisasi rekomendasi produk, membuat posting media sosial yang menarik, dan bahkan menjawab pertanyaan pelanggan melalui chatbot AI.

Berikut adalah beberapa contoh penerapan konkret AI generatif di sektor e-commerce:

melalui Shopify

Jika Anda seorang wirausaha yang berupaya mengembangkan bisnis Anda, maka fitur Magic dan Sidekick dari Shopify akan membantu Anda menjadi lebih produktif, kreatif, dan sukses.

Gunakan kemampuan AI generatifnya untuk mengubah latar belakang gambar produk, membuat deskripsi produk yang ramah SEO, dan mendapatkan saran FAQ untuk ditambahkan ke kotak masuk Shopify Anda.

Fitur utama AI Shopify

Buat foto produk profesional hanya dengan beberapa klik

Buat baris subjek dan isi email yang efektif, serta ketahui waktu terbaik untuk mengirim email

Batasan AI Shopify

AI Shopify terkadang menghasilkan konten yang mengandung kesalahan tata bahasa dan penggunaan kata yang tidak pantas

Fitur "tone of voice" perlu diperbaiki, karena seringkali variasi antara nada yang berbeda sangat minim

Harga AI Shopify

Paket Pemula: $5 per bulan

Paket Dasar: $29/bulan

Tingkat Lanjut: $299/bulan

Perusahaan: Harga khusus

Bluecore

melalui Bluecore

Platform AI Bluecore menawarkan rekomendasi produk yang relevan kepada pelanggan sesuai dengan kebutuhan belanja mereka. Anda dapat secara otomatis mengumpulkan data pelanggan dan mengatur pemicu untuk mengirimkan rekomendasi yang dipersonalisasi ini.

Fitur utama Bluecore

Mengoptimalkan waktu pengiriman pesan dan meningkatkan keterlibatan pelanggan

Mencegah churn dengan menargetkan pelanggan yang berisiko melalui pesan-pesan yang relevan

Keterbatasan Bluecore

Tidak dapat mengelompokkan pelanggan berdasarkan perilaku yang berbeda, seperti membuka email, mengklik tautan, dan interaksi di media sosial

Membuat segmen tertentu di Bluecore bisa menjadi tantangan karena kurangnya filter dasar “if/and”

Harga Bluecore

Informasi yang tersedia belum cukup

Referensi Lainnya

Dynamic Yield

Shopping Muse dari Dynamic Yield, sebuah alat berbasis AI generatif, menghadirkan kembali pengalaman berbelanja di toko bagi pelanggan dengan mengubah bahasa sehari-hari mereka menjadi rekomendasi produk yang disesuaikan. Pengguna dapat menjelajahi gaya modern, tren terkini, dan kode berpakaian untuk acara tertentu dengan Shopping Muse untuk mendapatkan rekomendasi produk yang paling relevan.

Algolia

Algolia adalah salah satu contoh utama AI generatif yang membuat pengalaman berbelanja online menjadi lebih personal dan imersif. Platform ini menghasilkan perbandingan produk untuk merangkum perbedaan, kelebihan, dan kekurangan antara berbagai produk guna membantu Anda memilih dengan bijak.

Contoh AI Generatif dalam Layanan Pelanggan

Tim layanan pelanggan selalu sibuk—respons yang lambat, pelanggan yang frustrasi, dan pertanyaan yang tak ada habisnya.

Sebagai solusi, AI mengatasi masalah-masalah ini dengan asisten virtual. Penggunaan AI dalam layanan pelanggan membantu memuaskan pelanggan melalui respons yang cepat dan personalisasi.

Berikut ini beberapa contohnya:

Zendesk AI

melalui Zendesk

Zendesk adalah platform layanan pelanggan omnichannel yang dirancang untuk menyederhanakan pengalaman pelanggan dan karyawan. Fitur AI generatif platform ini, seperti chatbot, basis pengetahuan, dan panggilan suara, sangat membantu.

Misalnya, chatbot bertenaga AI dari Zendesk secara otomatis menghasilkan balasan untuk pelanggan dengan belajar dari basis pengetahuan yang ada, memperluas konten dengan nada yang disesuaikan, serta menyusun ringkasan dan transkrip dari panggilan suara.

Fitur utama Zendesk AI

Mengotomatiskan tugas rutin seperti pengaliran dan penyortiran

Ubah beberapa poin menjadi artikel lengkap menggunakan AI generatif

Batasan AI Zendesk

Tidak ada opsi bagi agen untuk mengambil alih percakapan dari chatbot

Dialogue Builder terkadang tidak responsif dan menerapkan aturan urutan blok yang ketat

Harga Zendesk AI

Suite Team: $55/bulan per agen

Suite Growth: $89/bulan per agen

Suite Professional: $115/bulan per agen

Suite Enterprise: Harga disesuaikan

LivePerson

melalui LivePerson

AI generatif LivePerson menemukan wawasan berharga yang tersembunyi di balik sejumlah besar percakapan pelanggan. Chatbot AI-nya menggali lebih dalam data pelanggan yang dikumpulkan untuk menemukan tren dan pola dalam penggunaan pelanggan. Anda juga dapat mengotomatiskan tugas dukungan pelanggan dan pembuatan konten menggunakan kemampuan AI generatifnya, dan itu pun dengan opsi penyesuaian yang luas.

Fitur utama LivePerson

Tinjau, edit, tulis ulang, dan setujui tanggapan atas pertanyaan pelanggan menggunakan AI generatif

Gunakan agen AI untuk mengatasi masalah umum seperti penentuan rute, pengumpulan informasi, dan menjawab pertanyaan umum (FAQ)

Batasan LivePerson

Terkadang, pelanggan melaporkan keterlambatan respons saat berinteraksi dengan chatbot LivePerson

Pembuat analitik sulit dinavigasi, dengan data yang tersebar dan opsi penyaringan yang terbatas

Harga LivePerson

Penetapan harga khusus

Referensi Lainnya

Ada

Agen AI Ada menggunakan algoritma AI percakapan untuk memaksimalkan penyelesaian masalah pelanggan. Mesin ini memproses setiap pertanyaan pelanggan untuk memahami konteksnya dan mengambil informasi dari sumber pengetahuan. Selanjutnya, mesin ini mengambil tindakan yang diperlukan pada sistem bisnis dan memberikan respons untuk menyelesaikan pertanyaan tersebut.

Intercom

Intercom adalah platform layanan pelanggan berbasis AI yang dirancang untuk mengubah pengalaman layanan pelanggan bagi pelanggan, agen, dan pemimpin tim dukungan. Aplikasi AI ini dapat membuat artikel pusat bantuan, merumuskan ulang jawaban, dan menyesuaikan nada (formal atau ramah) untuk memberikan konteks yang lebih baik bagi agen dalam merespons.

Contoh AI Generatif dalam Pembuatan Konten

Berapa jam yang Anda habiskan untuk membuat konten terakhir Anda? Jawabannya dalam hitungan jam, bukan? Untungnya, sistem AI generatif membantu menyusun konten unik dalam hitungan detik dengan gaya penulisan yang disesuaikan.

Berikut adalah beberapa alat pembuat konten AI untuk mempercepat alur kerja penulisan Anda:

Sudowrite

melalui Sudowrite

Sudowrite adalah alat penulisan berbasis AI generatif yang berfungsi sebagai pendamping kreatif bagi penulis fiksi, terutama novelis dan penulis skenario.

Fitur ‘Story Engine’ di Sudowrite membantu Anda menulis novel dari awal hingga akhir. Anda juga dapat menggunakan fitur ‘Describe’ untuk menciptakan adegan yang hidup dan menghidupkan karakter Anda.

Fitur utama Sudowrite

Buat 300 kata berikutnya secara otomatis dengan suara Anda menggunakan fitur Write

Buatlah alur cerita alternatif, perkembangan karakter, dan tema menggunakan Magic AI Canvas

Keterbatasan Sudowrite

Pengguna melaporkan bahwa alat ini belum sepenuhnya memadai untuk cerita panjang yang terdiri dari beberapa bab

Harga Sudowrite

Hobi & Pelajar: $10/bulan

Profesional: $22/bulan

Max: $44/bulan

AI Singkat

melalui Shortly AI

ShortlyAI menggunakan model AI generatif untuk memperluas, menulis ulang, atau memperpendek teks Anda dengan mudah. Dengan menggunakan teknologi GPT-3 dari OpenAI, platform ini menghasilkan teks yang mirip dengan tulisan manusia untuk menyusun artikel, cerita, postingan media sosial, dan banyak lagi.

Fitur utama Shortly AI

Selesaikan penulisan draf dengan gaya bahasa Anda sendiri menggunakan mitra penulisan AI Shortly

Lakukan brainstorming ide dan ubah pemikiran Anda menjadi paragraf yang ditulis dengan baik saat Anda mengalami kebuntuan

Keterbatasan AI dalam waktu dekat

Aplikasi ini tidak menyediakan folder untuk mengatur pekerjaan Anda

Beberapa pengguna melaporkan bahwa hasil untuk judul iklan dan teks iklan kurang memuaskan

Harga AI dalam waktu dekat

Paket Tahunan: $65/bulan

Paket Bulanan: $79/bulan

Referensi Lainnya

Writesonic

Writesonic membantu Anda membuat konten berkualitas tinggi yang dioptimalkan untuk SEO dengan cepat, dengan memanfaatkan riset real-time dan alat pemasaran bawaan. Fitur seperti SEO Checker dan Optimizer, serta Chatsonic—sebuah alternatif untuk ChatGPT—meningkatkan kualitas konten dan memperbaiki peringkat mesin pencari secara efisien.

Wordsmith

Wordsmith AI membantu menghasilkan teks sesuai kebutuhan Anda. Pilih jenis konten, sesuaikan pengaturan, dan berikan detail seperti informasi produk atau merek. AI tersebut kemudian akan membuat konten yang diperlukan. Hanya dengan beberapa klik, tinjau, edit, dan ekspor konten yang dihasilkan AI ini ke platform seperti Shopify atau WordPress.

Contoh AI Generatif dalam Analisis Data

Sudah berlalu masa-masa ketika tim data harus duduk dan menganalisis data secara manual dari awal. Dengan perkembangan AI generatif, hemat waktu dan dapatkan wawasan penting.

Mari kita bahas alat pembuat wawasan AI terbaik yang dapat menghasilkan wawasan yang bermanfaat:

Tableau AI

melalui Tableau AI

Tableau Pulse, sebuah alat pembuat wawasan berbasis AI generatif, membantu analis data mengotomatiskan tugas-tugas seperti mempersiapkan dan memvisualisasikan data.

Dibangun dengan keamanan yang kuat melalui Einstein Trust Layer, platform ini memastikan data tetap aman dan privat. Anda juga dapat memanfaatkan wawasan yang dipersonalisasi yang terintegrasi secara alami ke dalam alur kerja Anda.

Fitur utama Tableau AI

Jelaskan perhitungan untuk persiapan data menggunakan perintah bahasa alami

Dapatkan pertanyaan yang disarankan dari pengguna untuk memulai eksplorasi data

Keterbatasan Tableau AI

Beberapa pengguna melaporkan bahwa dataset yang besar dapat menyebabkan masalah kinerja

Pesan kesalahan yang tidak jelas sering kali mengharuskan pengguna untuk membuat ulang laporan dan sumber data

Harga Tableau AI

Penetapan harga khusus

Qlik

melalui Qlik

Qlik mengubah data mentah menjadi wawasan yang berguna untuk membantu analis fokus pada pemecahan masalah bisnis, bukan pada pekerjaan manual. Dengan fitur AI generatif, Qlik memberikan wawasan dalam bahasa alami dan jawaban atas pertanyaan berdasarkan data terbaru. Ini adalah cara cerdas untuk mendapatkan jawaban yang relevan dengan cepat dan memahami data yang kompleks menggunakan teknologi AI dan pemrosesan bahasa alami.

Fitur utama Qlik

Buat visualisasi real-time, wawasan prediktif, dan ringkasan menggunakan pertanyaan dalam bahasa alami

Buat laporan menggunakan templat pelaporan tanpa kode

Keterbatasan Qlik

Platform ini menjadi lambat saat memproses dataset yang besar

Persiapan data bisa menjadi rumit saat berurusan dengan data tidak terstruktur

Harga Qlik

Standar: $825/bulan

Premium: $2.500/bulan

Perusahaan: Harga khusus

Referensi Lainnya

IBM Watsonx Analytics

Watsonx adalah platform AI generatif berbasis cloud dari IBM yang menawarkan studio untuk membuat model AI, penyimpanan data untuk mengelola informasi, dan perangkat untuk memastikan semuanya berjalan lancar.

Platform ini mendukung berbagai model bahasa besar (LLM), termasuk model milik IBM sendiri, Granite. Salah satu fitur unggulannya adalah fleksibilitas. Watsonx memungkinkan perusahaan menyesuaikan model AI sesuai kebutuhan mereka dan melatihnya menggunakan data mereka sendiri.

Power BI

Di Power BI, AI Insights memungkinkan Anda memanfaatkan algoritma AI yang telah dilatih sebelumnya untuk mempermudah persiapan data. Dengan Azure Machine Learning, buat, latih, dan terapkan model pembelajaran mesin langsung ke dalam Power BI. Artinya, sistem ini dapat memprediksi tren dan risiko menggunakan data historis. Misalnya, sistem ini dapat membantu mengidentifikasi kapan peralatan di pabrik mungkin mengalami kegagalan sehingga pemeliharaan dapat direncanakan lebih awal.

Contoh AI Generatif dalam Penerjemahan dan Lokalisasi

Penerjemah AI dapat dengan cepat menerjemahkan teks ke dalam bahasa yang Anda inginkan. Ini seperti memiliki pemandu yang menemani Anda untuk menjelaskan konteks dalam berbagai bahasa. Beberapa contohnya adalah:

DeepL

melalui DeepL

DeepL adalah solusi terjemahan berbasis AI yang dengan mudah menerjemahkan konten dalam lebih dari 30 bahasa dan menjamin ketepatan layaknya terjemahan manusia. Anda juga dapat menyesuaikan glosarium untuk mempertahankan terminologi unik bisnis Anda, sehingga memastikan konsistensi di seluruh konten.

Fitur utama DeepL

Terjemahkan seluruh file sambil mempertahankan format aslinya

Sesuaikan gaya dan nada teks terjemahan agar sesuai dengan audiens Anda dan tetap konsisten

Keterbatasan DeepL

Beberapa pengguna melaporkan masalah privasi terkait teks yang sensitif dan rahasia

Harga DeepL

Gratis

Paket Pemula: $8,74 per bulan per pengguna

Tingkat Lanjut: $28,74 per bulan per pengguna

Ultimate: $57,49 per bulan per pengguna

Perusahaan: Harga khusus

Google Translate

melalui Google Translate

Google Translate menghilangkan hambatan bahasa dan menghubungkan Anda dengan orang, tempat, dan budaya yang berbeda. Layanan ini menerjemahkan teks dalam hampir 110 bahasa, membantu Anda berkomunikasi dalam berbagai bahasa. Cukup arahkan kamera Anda ke teks untuk menerjemahkannya secara instan, atau unduh paket bahasa untuk menerjemahkan secara offline.

Fitur utama Google Translate

Terjemahkan teks, ucapan, situs web, dan bahkan gambar ke dalam bahasa pilihan Anda

Simpan terjemahan untuk diakses nanti

Keterbatasan Google Translate

Alat ini terkadang dapat melewatkan nuansa halus dan referensi budaya

Harga Google Translate

Gratis untuk digunakan

Referensi Lainnya

Microsoft Translator

Microsoft Translator membantu Anda menerjemahkan obrolan, percakapan, ucapan, gambar, dan bahkan interaksi dalam kelompok besar. Alat ini sangat berguna untuk mengubah komunikasi sehari-hari menjadi percakapan yang diterjemahkan secara real-time, terutama dalam percakapan satu lawan satu dengan seseorang yang berbicara dalam bahasa yang berbeda.

iTranslate

iTranslate membantu Anda membaca, menulis, dan berkomunikasi dalam lebih dari 100 bahasa. Terjemahkan teks atau suara ke dalam bahasa-bahasa populer, atau gunakan kamera Anda untuk memindai dan menerjemahkan konten secara instan. Aplikasi ini juga menyimpan riwayat terjemahan Anda dan memungkinkan Anda menyimpan favorit.

Sederhanakan tugas Anda dengan 50 alat AI generatif yang mengesankan ini, yang masing-masing dirancang secara unik untuk mengotomatisasi alur kerja.

Meskipun ada banyak alat hebat di luar sana, terkadang memiliki satu solusi yang mencakup banyak hal bisa sangat membantu. ClickUp menonjol sebagai platform all-in-one untuk manajemen proyek dan produktivitas tim.

Ini adalah ruang yang sempurna bagi tim untuk bertukar ide, merencanakan, dan berkolaborasi—baik untuk dokumen proses, desain produk, maupun hal-hal lainnya. ClickUp memudahkan Anda untuk tetap terorganisir melalui fitur-fiturnya yang lengkap dan solusi AI-nya.

Daftar ke ClickUp secara gratis.