Cara Menjadi Viral di TikTok dengan Strategi yang Sudah Terbukti

Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana beberapa video TikTok bisa meledak dalam semalam, mengumpulkan jutaan penonton, sementara video lainnya nyaris tidak ada yang membuat riak? ๐Ÿค”

Ini bukan hanya keberuntungan-ada metode untuk kegilaan ini. Baik Anda adalah sebuah merek yang mencoba memperluas jangkauan atau kreator yang ingin membuat tanda, menjadi viral di TikTok sangat mungkin dilakukan dengan strategi yang tepat.

Dalam panduan ini, kami akan membongkar rahasia di balik viralitas TikTok. Anda akan belajar cara mengikuti tren terbaru, melibatkan audiens Anda, dan merencanakan, membuat, dan melacak konten Anda seperti seorang profesional.

Siap untuk membawa permainan TikTok Anda ke level berikutnya? Mari selami dan buat video Anda berikutnya menjadi viral! ๐Ÿš€

**Menjadi Viral di Tiktok: Apa yang Sebenarnya Terjadi?

Kami telah memecahkan cara menjadi viral di TikTok. ๐Ÿ”‘

Atau setidaknya, tim pemasaran dan SDM kami, setelah mendapatkan 19 Juta penayangan, 1,8 Juta suka, dan 188 ribu kali menyimpan video ini.

Pertemuan SDM yang tidak pernah bisa saya lupakan #corporatehumor #officehumor โ™ฌ suara asli Menjadi viral di TikTok bukan hanya tentang keberuntungan. Algoritme TikTok akan membantu Anda jika Anda dapat menempatkan bagian yang tepat. Tetapi pertama-tama, Anda perlu memahami cara kerja algoritme TikTok.

Memahami Algoritma TikTok

TikTok dibangun di atas algoritme yang menentukan apa yang Anda lihat di halaman 'Untuk Anda' atau ' FYP .'

Itulah mengapa memahami cara kerjanya sangat penting bagi para kreator dan bisnis yang ingin menjadi viral.

Keterlibatan pengguna: Mengukur suka, komentar, berbagi, dan waktu menonton untuk mengukur interaksi. Video yang menarik perhatian pemirsa lebih lama cenderung dipromosikan ke audiens yang lebih luas.

Mengukur suka, komentar, berbagi, dan waktu menonton untuk mengukur interaksi. Video yang menarik perhatian pemirsa lebih lama cenderung dipromosikan ke audiens yang lebih luas. Relevansi video: Menilai faktor-faktor seperti tagar, suara, keterangan, dan deskripsi video untuk menentukan relevansi konten dan memberi sinyal jika video relevan dengan minat pengguna

Menilai faktor-faktor seperti tagar, suara, keterangan, dan deskripsi video untuk menentukan relevansi konten dan memberi sinyal jika video relevan dengan minat pengguna Aktivitas akun: Menganalisis perilaku pengguna di masa lalu, seperti video yang ditonton, disukai, dan dibagikan, untuk mempersonalisasi rekomendasi.

Menganalisis perilaku pengguna di masa lalu, seperti video yang ditonton, disukai, dan dibagikan, untuk mempersonalisasi rekomendasi. Kualitas video: Mempertimbangkan elemen-elemen seperti resolusi video, kejernihan audio, dan nilai produksi, meskipun kualitas tinggi tidak sepenuhnya diperlukan untuk keberhasilan algoritme

Faktor tambahan:

Waktu yang dihabiskan di aplikasi: Mempengaruhi rekomendasi TikTok berdasarkan berapa lama pengguna berinteraksi dengan setiap kiriman. Baru-baru iniVideo Washington Post mengatakan bahwa durasi keterlibatan pengguna dengan postingan individu dapat secara dramatis memengaruhi rekomendasi algoritme di TikTok

Mempengaruhi rekomendasi TikTok berdasarkan berapa lama pengguna berinteraksi dengan setiap kiriman. Baru-baru iniVideo Washington Post mengatakan bahwa durasi keterlibatan pengguna dengan postingan individu dapat secara dramatis memengaruhi rekomendasi algoritme di TikTok Perangkat dan lokasi: Faktor jenis perangkat dan lokasi untuk merekomendasikan konten yang relevan secara regional.

Saat Anda memposting video yang menggabungkan semua faktor utama ini, algoritme TikTok akan meningkatkan visibilitasnya, mempromosikannya ke lebih banyak pengguna. Seiring dengan meningkatnya interaksi, siklus ini akan terus berlanjut, meningkatkan eksposur hingga konten Anda mencapai status 'viral' yang sangat dicari.

Berikut adalah diagram singkat yang menggambarkan cara kerja algoritme TikTok. ๐Ÿ“

Via: Sumber

Strategi untuk Membuat Konten Viral

Video viral TikTok terjadi dari 1% keberuntungan dan 99% strategi. ๐Ÿง

Kami telah mengumpulkan strategi terbaik untuk menjadi viral di TikTok. Beberapa di antaranya mirip dengan yang efektif manajemen proyek media sosial tetapi sangat penting untuk merampingkan proses pembuatan konten TikTok dan meningkatkan peluang keberhasilan viral.

1. Mengikuti tren terbaru*

Tren adalah bahan bakar TikTok, dan inilah cara Anda dapat memanfaatkannya sebaik mungkin:

Tetap up-to-date: Periksa halaman ' Temukan ' secara teratur untuk melihat apa yang sedang tren. Apakah itu lagu tertentu atau filter? Atau tantangan online yang gila?

Periksa halaman ' ' secara teratur untuk melihat apa yang sedang tren. Apakah itu lagu tertentu atau filter? Atau tantangan online yang gila? Buatlah relevan: Selaraskan dengan tren TikTok yang selaras dengan merek Anda secara kreatif. Tetapi ingatlah untuk membuatnya relevan. Misalnya, jika tantangan menari sedang tren, bisakah Anda melakukannya sambil memamerkan produk Anda?

Selaraskan dengan tren TikTok yang selaras dengan merek Anda secara kreatif. Tetapi ingatlah untuk membuatnya relevan. Misalnya, jika tantangan menari sedang tren, bisakah Anda melakukannya sambil memamerkan produk Anda? Ciptakan tren Anda: Ciptakan tren atau tantangan jika Anda merasa kreatif. Jika berhasil, hal ini dapat meningkatkan visibilitas Anda

Ketahui kapan harus melewatkan tren: Hindari mengikuti tren yang tidak sesuai dengan nilai merek atau audiens Anda. ๐Ÿšซ

Misalnya, ketika "kegilaan NFT" memuncak, banyak merek bergegas membuat dan menjual NFT tanpa memahami implikasi teknologinya. Merek seperti Taco Bell menghadapi reaksi keras ketika mereka meluncurkan seni NFT, yang menurut beberapa orang tuli, terutama mengingat masalah lingkungan yang terkait dengan NFT.

Terlibat dalam tren semacam itu dapat menjadi bumerang jika tidak beresonansi dengan audiens Anda atau bertentangan dengan nilai-nilai merek Anda, menyoroti perlunya keterlibatan yang bijaksana.

Baca Juga: Cara Menggunakan TrendSpotting (dengan Contoh)

2. Gunakan tagar yang sedang tren dan relevan

Saat Anda menggunakan hashtag, ingatlah untuk menyeimbangkan hashtag yang sedang tren dan hashtag yang spesifik untuk industri atau merek Anda. Namun, Anda harus menghindari membanjiri caption Anda dengan terlalu banyak tagar.

Meskipun TikTok mengizinkan penambahan beberapa tagar, gunakan tiga hingga lima tagar per posting. ๐Ÿ”–

Dengan memilih tagar yang tepat, Anda dapat memikat audiens yang kemungkinan besar tertarik dengan industri, produk, atau layanan Anda, memastikan konten Anda mendapatkan perhatian yang layak!

Kami menggunakan strategi serupa dalam video viral kami, 'The Scrum Master' (2,8 juta penayangan).

Kami menggunakan 4-5 tagar yang sedang tren-#corporate, #corporatelife, dan #9to5, sementara #scrum dan #projectmanager sangat relevan dengan merek dan konten video kami.

Via: Sumber

3. Memicu rasa ingin tahu

Pernahkah Anda menggulir melewati sebuah video hanya untuk mengulang kembali karena kalimat pembukanya begitu menarik? Itulah tujuannya. ๐ŸŽฏ

Mulailah dengan sebuah pertanyaan, ketegangan, atau skenario liar. Ambil contoh dari Legendaryshots, akun TikTok yang terkenal dengan eksperimen liar yang membuat orang terpaku sampai akhir.

Via: Sumber

4. Gunakan musik yang sedang tren untuk keuntungan Anda

Musik memainkan peran besar di TikTok-hampir 90% responden dalam sebuah penelitian mengatakan bahwa suara adalah pusat dari pengalaman mereka. ๐ŸŽถ

Menggunakan suara yang sedang tren akan membantu konten Anda diperhatikan. Pilih musik trendi atau efek suara yang melengkapi video Anda dan menarik perhatian. Suara yang tepat dapat meningkatkan suasana hati dan membuat video Anda lebih mudah diingat.

Misalnya, Anda dapat menggunakan lagu yang upbeat dan penuh motivasi untuk video yang menunjukkan rutinitas pagi Anda.

Anda juga dapat membuat audio atau sound bite Anda sendiri untuk melengkapi video Anda. Dengan melakukan hal ini, musik Anda juga berpeluang menjadi viral.

Sebagai contoh, lagu viral Taylor Swift "Anti-Hero" yang dipasangkan dengan berbagai hal, mulai dari kisah putus cinta hingga kisah hewan peliharaan, telah ditonton jutaan kali.

HR baru saja menjatuhkan sebuah pukulan ๐Ÿ"ฅ #corporatehumor Parodi dari @E-40 "Pilihan" โ™ฌ suara asli 5. Posting secara konsisten dan pada waktu yang tepat*

Konsistensi memberi tahu algoritme Tiktok bahwa Anda secara aktif menerbitkan konten baru untuk penggunanya.

Semakin konsisten keterlibatan yang didapat akun Anda, semakin banyak algoritme preferensi yang diberikan kepada akun Anda. Tetapi waktu juga penting!

Buat jadwal posting yang konsisten dan patuhi. Sering-seringlah memposting agar konten Anda tetap segar dan relevan, dan gunakan Alat analisis TikTok untuk mengidentifikasi waktu optimal audiens Anda paling aktif. Memposting saat audiens Anda sedang online adalah salah satu cara yang terkenal Peretasan TikTok . Penelitian oleh SocialPilot mengungkapkan waktu terbaik untuk memposting di TikTok pada tahun 2024.

Kiat Pro: Ingin menyederhanakan ini? Alat-alat seperti Tampilan Kalender ClickUp dapat membantu Anda mengelola jadwal posting dengan mudah. ๐Ÿ“

6. Ceritakan sebuah kisah

Semua orang menyukai cerita, tidak terkecuali para pengguna TikTok. ๐Ÿ’ฌ

Ya, musik sangat penting untuk meningkatkan engagement; kami telah membahasnya. Tapi tahukah Anda bahwa 80% dari video TikTok teratas memasukkan musik?

Hal ini sangat berdampak ketika dipasangkan dengan penceritaan yang berhubungan, seperti yang terlihat pada kampanye sukses yang memanfaatkan suara yang sedang tren atau membuat soundscape khusus untuk menarik perhatian.

Cerita yang diceritakan dengan baik dapat terhubung dengan pemirsa pada tingkat yang lebih dalam dan mendorong berbagi. Alur cerita yang kuat juga dapat memikat pemirsa lebih awal dan membuat mereka menonton lebih lama.

Contoh: Jika Anda berada di industri kebugaran, Anda dapat membuat cerita video tentang hari-hari awal Anda berolahraga di gym. Bagaimana perasaan Anda pada awalnya? Apa yang mendorong Anda untuk melakukan perubahan dalam rutinitas Anda?

7. Variasikan durasi video Anda*

Bereksperimenlah dengan panjang video yang berbeda untuk melihat mana yang paling cocok untuk audiens Anda.

๐Ÿ“Œ Menurut Social Insider, video pendek berdurasi 0 hingga 15 detik mendapatkan rata-rata 9,40% penayangan video, sementara video yang lebih panjang mendapatkan jumlah penayangan 7%.

Ini berarti video yang lebih pendek sering kali berkinerja lebih baik dalam hal penayangan. Tapi bukan berarti video yang lebih panjang tidak bisa berhasil! Ini adalah tentang menemukan titik manis yang cocok untuk konten dan audiens Anda.

Saran: Bereksperimenlah dengan durasi yang berbeda untuk melihat apa yang sesuai. Namun perlu diingat: Jika Anda memiliki cerita yang kuat untuk diceritakan, jangan takut untuk berdurasi panjang!

Via: Sumber

8. Menghibur dan menjadi pribadi yang menyenangkan

TikTok itu menyenangkan, dan humor adalah kuncinya. Gunakan itu untuk menciptakan situasi yang dapat membuat pemirsa terhubung. Video yang menyenangkan dan menarik lebih mungkin menjadi viral. Jadi, jangan takut untuk menambahkan kepribadian dan humor pada video Anda.

๐Ÿ“Œ Menurut TikTok :

7 dari 10 penonton mengatakan bahwa 'membuat orang tertawa' dianggap sebagai aspek yang paling menyenangkan dalam menonton iklan TikTok

30% pengguna TikTok mengatakan bahwa humor dalam konten kreator adalah motivasi utama untuk niat membeli

'Lucu' adalah kategori video teratas yang ingin dilihat oleh pemirsa dari para kreator

Jangan khawatir untuk membuat setiap TikTok menjadi sempurna. Terkadang, momen-momen yang unik dan mentah adalah yang paling beresonansi dengan audiens Anda. Jadi, biarkan kreativitas Anda mengalir-semua kesalahan!

9. Menambah nilai dan mengedukasi dengan konten

Berikan nilai kepada pemirsa Anda dengan menawarkan informasi yang berguna atau mengedukasi mereka tentang suatu topik. Hal ini dapat menjadikan Anda sebagai seorang ahli dan menarik pengikut setia.

Cara, tips, dan trik adalah cara yang paling menarik untuk mengedukasi pemirsa khusus Anda. Namun, pastikan bahwa Anda membuat konten yang orisinil dan berwibawa.

10. Terlibat dengan audiens TikTok Anda

Berinteraksi dengan pengikut Anda adalah kunci untuk membangun komunitas. Tingkatkan interaksi pengguna dengan membuat konten yang memicu tindakan langsung! Coba tambahkan ajakan bertindak (CTA) berbasis pertanyaan atau kembangkan topik berdasarkan saran pengguna dan minat yang sedang tren.

Setelah postingan ditayangkan, carilah peluang untuk berinteraksi dengan jaringan Anda. Balas komentar dan dorong pengikut Anda untuk bergabung dalam percakapan.

๐Ÿ’ก Kiat Pro: Balas komentar dalam satu jam pertama setelah video Anda ditayangkan. TikTok memberi penghargaan pada konten yang memicu keterlibatan, jadi merespons pemirsa dengan cepat akan meningkatkan peluang Anda untuk didorong ke lebih banyak feed. โณ.

11. Lompat ke meme dan tantangan

Berpartisipasi dalam meme dan tantangan populer dapat membantu Anda menjangkau audiens yang lebih luas. Tetap update dengan tren terkini dan ciptakan sentuhan unik Anda agar menonjol.

Tetap mengikuti tren terkini: Pantau terus halaman 'Temukan' dan ikuti kreator yang relevan untuk mendapatkan informasi terbaru tentang apa yang sedang tren. Pengaturan waktu adalah kuncinya-melakukan tantangan lebih awal dapat membuat Anda berbeda sebelum tantangan tersebut menjadi jenuh.

Tambahkan sentuhan unik: Bergabung dengan tren memang bagus, tetapi menambahkan sentuhan Anda akan membuat konten Anda mudah diingat. Entah menambahkan elemen khusus merek, pengambilan gambar yang lucu, atau variasi kreatif, sentuhan unik membantu video Anda menonjol.

Contoh: Katakanlah ada tantangan TikTok yang populer di mana pengguna menampilkan transformasi dramatis ke lagu tertentu. Anda dapat bergabung dengan mengungkapkan sebelum dan sesudah menggunakan produk atau layanan Anda.

Jika Anda menjalankan merek perawatan kulit, tunjukkan transisi yang menyenangkan dari bangun tidur dengan kulit kusam menjadi kulit bercahaya setelah menggunakan produk Anda. Hal ini memanfaatkan format yang sedang tren dan menyoroti apa yang ditawarkan oleh merek Anda secara menghibur. Dengan memadukan niche Anda dengan tren viral, Anda terhubung dengan audiens yang lebih luas sambil menjaga konten Anda tetap relevan dan menarik.

12. Berkolaborasi dengan kreator lain

Bermitra dengan kreator lain di niche Anda untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Berkolaborasi dalam duet, jahitan, atau video bersama untuk meningkatkan visibilitas dan eksposur.

Saat memilih influencer untuk berkolaborasi, penting untuk mempertimbangkan beberapa hal:

Ukuran pengikut

Penyelarasan audiens

Gaya konten

Penggunaan alat pemasaran influencer untuk melacak kolaborasi, kampanye pemasaran, influencer di niche Anda, dll.

๐ŸŒŸ Contoh: Bayangkan Anda menjalankan saluran memasak sehat dan bermitra dengan influencer kebugaran. Anda dapat membuat video bersama di mana Anda menyiapkan makanan bergizi bersama, menampilkan proses memasak dan manfaatnya untuk gaya hidup sehat.

Kolaborasi ini menggabungkan pemirsa Anda dan menyediakan konten berharga yang sesuai dengan pemirsa yang tertarik dengan memasak dan kebugaran.

Via: Sumber

13. Memanfaatkan konten buatan pengguna

Dorong pengikut Anda untuk membuat konten yang terkait dengan merek atau produk Anda. Tampilkan kiriman terbaik di saluran TikTok Anda untuk melibatkan komunitas Anda dan menampilkan konten buatan pengguna.

Crocs mewujudkannya! Semua dengan kampanye TikTok viral yang berjalan pada konten buatan pengguna.

Inilah kisahnya:

Pada tahun 2018, Crocs meluncurkan tren yang mengajak orang-orang untuk menyesuaikan sepatu Crocs mereka. Kampanye ini memiliki slogan yang kuat, "AKU AKAN MENJADI apa pun yang kuinginkan

"Tunjukkan kepada kami seperti apa Crocs seharga $1.000 Anda dengan menyesuaikan, meningkatkan, atau hanya dengan mewujudkan mentalitas "Come As You Are" dan biarkan dunia tahu bahwa AKU AKAN MENJADI apa pun yang kuinginkan

Sementara para pengguna menciptakan versi Crocs mereka yang berkelas, Post Malone juga menciptakannya. Sepatu edisi terbatas terjual habis dalam waktu 10 menit ! ๐Ÿ‘€

Semua ini terjadi tanpa Crocs membuat satu pun konten.

Jadi, mengapa tidak mengambil satu halaman dari buku pedoman Crocs? Berikan inspirasi kepada audiens Anda untuk menunjukkan kreativitas mereka dan saksikan merek Anda berkembang melalui koneksi yang otentik!

Via: Sumber

14. Promosikan silang konten TikTok Anda di platform lain

Jangan simpan konten Tiktok Anda di satu tempat. Bagikan video TikTok Anda di platform media sosial lain untuk mendorong lalu lintas dan meningkatkan visibilitas. Dorong pengikut Anda di platform lain untuk mengikuti Anda di TikTok.

Mengintegrasikan konten TikTok Anda ke dalam strategi media sosial yang lebih luas akan memperluas audiens Anda dan menciptakan narasi merek yang lebih kohesif. Menyoroti aspek unik dari video TikTok Anda dapat memicu rasa ingin tahu dan menarik pengikut yang ingin terlibat dalam perjalanan kreatif Anda di berbagai platform.

Contoh: Buat teaser atau highlight reel dari konten TikTok Anda untuk dibagikan di Instagram Stories atau feed Anda, untuk memikat pemirsa dengan cuplikan tentang apa yang dapat mereka harapkan.

Jika Anda menampilkan proyek DIY di TikTok, posting klip sebelum dan sesudah singkat di Instagram, yang mendorong pemirsa untuk melihat transformasi lengkap di TikTok Anda. Selain itu, pertimbangkan untuk menyematkan video TikTok di bagian atas halaman Facebook Anda atau menampilkannya di buletin untuk menarik perhatian pelanggan email Anda.

Pendekatan multi-saluran ini meningkatkan visibilitas TikTok Anda dan menumbuhkan komunitas yang lebih terlibat di seluruh platform.

15. Tingkatkan keterampilan mengedit Anda

Sempurnakan video Anda dengan teknik pengeditan yang efektif. TikTok menawarkan berbagai efek, mulai dari filter hingga layar hijau, untuk membuat video Anda lebih menarik dan menyenangkan. Jangan ragu untuk bereksperimen dan lihat apa yang cocok untuk konten Anda.

Atau, Anda dapat menggunakan perangkat lunak pemasaran video untuk menambahkan transisi, hamparan teks, dan musik. Video yang diedit dengan baik dapat meningkatkan kualitasnya secara keseluruhan.

Tidak memiliki keterampilan mengedit? Tidak masalah! ๐ŸŽฌ

Jangan khawatir jika Anda bukan ahli mengedit - alat bawaan TikTok membuatnya sangat mudah. Mulailah dari yang kecil: masukkan beberapa teks yang menyenangkan, cobalah transisi, dan mainkan efeknya. Tetapi inilah masalahnya-kadang-kadang, tetap sederhana adalah yang terbaik ketika Anda baru saja menguasainya. Selamat mencoba, bersenang-senang dan biarkan kepribadian Anda bersinar!

Membuat dan Merencanakan Konten yang Menarik

Langkah pertama Anda untuk menjadi viral di TikTok? Perencanaan. ๐Ÿ–๏ธ ClickUp menyediakan fitur-fitur canggih untuk membantu Anda melakukan curah pendapat, mengatur, dan menyempurnakan ide konten Anda. โœจ

Sesi curah pendapat dengan Papan Tulis ClickUp

Gunakan ClickUp Whiteboards untuk berkolaborasi, bertukar pikiran, dan memvisualisasikan ide Papan Tulis ClickUp adalah kanvas digital tempat Anda dan tim Anda dapat melakukan brainstorming ide konten secara visual. Bayangkan sebuah papan tulis virtual di mana Anda dapat menambahkan catatan, gambar, peta pikiran, dan tautan ke Tugas ClickUp atau Dokumen .

Misalnya, Anda dapat menggunakan Papan Tulis ClickUp untuk:

Menghasilkan ide topik untuk postingan blog, konten media sosial, atau skrip video Anda

Membuat sketsa garis besar dan papan cerita untuk konten Anda

Mengatur temuan penelitian dan analisis pesaing Anda

๐Ÿƒ Saran yang Bersahabat: Pernah punya ide jenius untuk video TikTok pada jam 2 pagi, tetapi lupa sama sekali saat Anda bangun tidur? Ya, kami juga. Itulah mengapa aplikasi seluler ClickUp sangat cocok - catat saja pencerahan tengah malam itu tepat saat mereka muncul!

Penelitian dan ide dengan ClickUp Brain

Dapatkan jawaban instan, hasilkan ide kreatif, dan sederhanakan alur kerja Anda ClickUp Brain adalah asisten konten bertenaga AI yang lengkap. Asisten ini dapat menganalisis konten Anda dan menyarankan topik serta ide yang relevan untuk pembuatan konten di masa mendatang.

Jika Anda pernah menemukan diri Anda terjebak dalam kebiasaan kreatif, mencoba menghasilkan ide konten yang segar dan menarik, Anda bukan satu-satunya. Di situlah ClickUp Brain hadir untuk menyelamatkan Anda! Ini ada di sini untuk membantu Anda:

Mengidentifikasi topik yang sedang tren yang terkait dengan niche Anda

Menganalisis kinerja konten Anda untuk melihat apa yang beresonansi dengan audiens Anda

Menghasilkan ide konten baru berdasarkan data konten dan audiens Anda yang sudah ada

ClickUp Brain dapat membantu Anda meningkatkan produksi konten Anda secara signifikan.

Membuat kalender

Setelah Anda melakukan curah pendapat dan menyelesaikan ide konten Anda, gunakan Tampilan Kalender ClickUp untuk merencanakan dan menjadwalkan konten Anda.

Seret dan letakkan tugas dengan mudah untuk menyesuaikan jadwal Anda di Tampilan Kalender ClickUp

Inilah bagaimana fitur ini dapat membantu:

Buat dan visualisasikan jadwal konten Anda: Memvisualisasikan semua tugas yang Anda rencanakan, termasuk konten media sosial, video, dan lainnya, yang ditampilkan di kalender

Memvisualisasikan semua tugas yang Anda rencanakan, termasuk konten media sosial, video, dan lainnya, yang ditampilkan di kalender Penjadwalan seret dan lepas: Menjadwalkan ulang konten dengan menyeret dan melepas tugas pada kalender. Sesuaikan jadwal Anda berdasarkan keadaan yang tidak terduga atau perubahan prioritas

Menjadwalkan ulang konten dengan menyeret dan melepas tugas pada kalender. Sesuaikan jadwal Anda berdasarkan keadaan yang tidak terduga atau perubahan prioritas Menetapkan tugas dan menetapkan tenggat waktu: Menetapkan tugas pembuatan konten kepada anggota tim tertentu dan menetapkan tenggat waktu. Pastikan setiap orang memiliki pandangan yang sama dengan Anda dan bertanggung jawab atas beban kerja pembuatan konten yang ditugaskan kepada mereka

Menetapkan tugas pembuatan konten kepada anggota tim tertentu dan menetapkan tenggat waktu. Pastikan setiap orang memiliki pandangan yang sama dengan Anda dan bertanggung jawab atas beban kerja pembuatan konten yang ditugaskan kepada mereka Berintegrasi dengan alat yang ada: Berintegrasi dengan platform media sosial populer, seperti TikTok, YouTube, Instagram, dan banyak lagi, memungkinkan Anda untuk menjadwalkan konten media sosial Anda secara langsung di dalam aplikasi

ClickUp menawarkan berbagai fitur gratis templat kalender konten untuk membantu Anda memulai dengan cepat, seperti ๐Ÿ‘‡

Klik Templat Kalender Media Sosial Modern

Templat Kalender Media Sosial Modern dari ClickUp dirancang untuk membantu Anda mengelola dan melacak konten media sosial Anda.

Butuh kerangka kerja untuk mengatur konten Anda? Kerangka kerja ini dapat membantu Anda Templat Kalender Media Sosial Modern ClickUp membantu Anda mengelola dan menjadwalkan konten media sosial Anda di berbagai platform. Inilah yang ditawarkan templat ini:

Manajemen tugas tingkat lanjut: Membuat, menetapkan, dan melacak tugas-tugas terperinci untuk konten media sosial Anda

Membuat, menetapkan, dan melacak tugas-tugas terperinci untuk konten media sosial Anda Penjadwalan konten: Jadwalkan postingan untuk berbagai platform dan waktu berdasarkan tanggal

Jadwalkan postingan untuk berbagai platform dan waktu berdasarkan tanggal Alat kolaborasi: Bekerja dengan tim Anda untuk bertukar pikiran, membuat, dan mengelola konten bersama-sama

Bekerja dengan tim Anda untuk bertukar pikiran, membuat, dan mengelola konten bersama-sama Pelacakan kinerja: Pantau keterlibatan dan kinerja postingan media sosial Anda

Pantau keterlibatan dan kinerja postingan media sosial Anda Integrasi: Terhubung dengan platform media sosial populer dan alat lain untuk alur kerja yang mulus

Demikian pula dengan Templat Media Sosial ClickUp menawarkan pendekatan yang efisien untuk mengelola konten media sosial. Ini menyediakan kerangka kerja dasar untuk menjadwalkan posting, menugaskan tugas, dan melacak kemajuan.

Penjadwalan postingan

Setelah konten Anda dibuat dan direncanakan, langkah selanjutnya adalah menjadwalkan postingan Anda. Tampilan Kalender ClickUp membuat proses ini sederhana dan efisien.

Menetapkan tanggal untuk setiap tugas

Membuka tampilan kalender: Buka Tampilan Kalender di Ruang Kerja ClickUp anda Seret dan letakkan tugas: Klik tugas dan seret ke tanggal yang diinginkan untuk secara otomatis menetapkan tugas ke tanggal tertentu Tetapkan tanggal jatuh tempo: Tetapkan tanggal jatuh tempo dengan mengklik tugas dan memilih opsi 'Tanggal Jatuh Tempo' untuk tugas yang memerlukan tenggat waktu tertentu Sesuaikan zona waktu: Jika tim Anda bekerja di zona waktu yang berbeda, pastikan bahwa zona waktu yang tepat telah ditetapkan untuk setiap tugas untuk menghindari konflik penjadwalan

Penjadwalan posting berulang

Jika Anda memiliki konten berulang, seperti buletin mingguan atau bulanan, Anda dapat menggunakan tugas berulang ClickUp untuk menjadwalkannya secara otomatis.

Membuat tugas berulang: Buat tugas baru dan pilih opsi 'Berulang' Atur pola pengulangan: Pilih pola pengulangan yang diinginkan dan atur jadwalnya-apakah harian, mingguan, bulanan, atau tahunan Tentukan tanggal akhir: Tentukan kapan Anda ingin tugas berulang berakhir

Melacak kinerja

Mengetahui performa konten Anda sangat penting untuk meningkatkan strategi media sosial Anda! Ketika Anda menentukan apa yang beresonansi, Anda dapat menyempurnakan pendekatan Anda dan membuat konten yang memikat audiens Anda.

Klik Dasbor

Buat dasbor khusus untuk memvisualisasikan metrik utama Anda dengan Dasbor ClickUp Dasbor ClickUp menyediakan alat bantu yang ampuh untuk melacak metrik utama dan mendapatkan wawasan yang berharga.

Bagaimana ClickUp Dashboards bertindak sebagai pusat analisis media sosial Anda:

Pemantauan terpusat: Menyatukan semua metrik media sosial Anda dalam satu dasbor dengan ClickUp untuk mendapatkan gambaran kinerja yang jelas

Menyatukan semua metrik media sosial Anda dalam satu dasbor dengan ClickUp untuk mendapatkan gambaran kinerja yang jelas Representasi visual dari data: Gunakan bagan dan grafik yang dapat disesuaikan untuk melihat tren dan melacak keterlibatan dengan mudah

Gunakan bagan dan grafik yang dapat disesuaikan untuk melihat tren dan melacak keterlibatan dengan mudah Melacak kinerja terhadap tujuan: Tetapkan tujuan kampanye media sosial dan lacak kemajuan Anda terhadap tujuan tersebut dalam Dasbor ClickUp Anda. Hal ini membantu Anda mengukur kesuksesan Anda dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan

Template Metrik Media Sosial ClickUp

Templat Metrik Media Sosial ClickUp dirancang untuk membantu Anda melacak dan mengukur kinerja media sosial Anda.

Perlu bantuan untuk melacak metrik media sosial Anda? The Templat Metrik Media Sosial ClickUp menyederhanakan proses dan membantu Anda menganalisis performa media sosial Anda. Template ini menyediakan dasbor khusus dengan metrik-metrik utama untuk membantu Anda memahami performa konten Anda.

Dasbor siap pakai: Melacak metrik media sosial utama seperti pertumbuhan pengikut, tingkat keterlibatan, dan lalu lintas situs web

Melacak metrik media sosial utama seperti pertumbuhan pengikut, tingkat keterlibatan, dan lalu lintas situs web Kustomisasi: Menyesuaikan dasbor untuk melacak metrik yang paling relevan dengan sasaran media sosial Anda

Menyesuaikan dasbor untuk melacak metrik yang paling relevan dengan sasaran media sosial Anda Populasi data otomatis: Menghemat waktu dengan menarik data secara otomatis dari akun media sosial Anda

Menghemat waktu dengan menarik data secara otomatis dari akun media sosial Anda Pemasaran berbasis data: Memberdayakan Anda untuk membuat keputusan yang tepat dan mengoptimalkan strategi media sosial Anda berdasarkan data kinerja aktual

Klik Pemasaran

Kelola kampanye pemasaran Anda, lacak kinerja, dan berkolaborasi dengan tim Anda menggunakan ClickUp Marketing ClickUp Marketing adalah alat yang ampuh perangkat lunak perencanaan pemasaran yang dirancang untuk merampingkan seluruh alur kerja pemasaran Anda.

Aplikasi ini memberi Anda semua alat untuk dengan mudah menangani semua proyek dan kampanye pemasaran Anda di berbagai saluran. Selain itu, kelola konten TikTok Anda dengan:

Pengelolaan yang mudah: Lupakan spreadsheet dan kelola konten TikTok Anda secara efektif di dalam ClickUp

Lupakan spreadsheet dan kelola konten TikTok Anda secara efektif di dalam ClickUp Alur kerja kolaboratif: Curah gagasan, tetapkan tugas, dan berkolaborasi dengan tim Anda dalam pembuatan video-semua dalam satu platform

Curah gagasan, tetapkan tugas, dan berkolaborasi dengan tim Anda dalam pembuatan video-semua dalam satu platform Alur kerja yang disederhanakan: Gunakan beberapa tampilan ClickUp ( Daftar , Kalender, Kanban ) untuk membuat kalender konten khusus untuk strategi TikTok Anda. Misalnya, Anda dapat menggunakan tampilan Kanban untuk mengelola berbagai tahap produksi video, mulai dari curah gagasan hingga pengeditan dan persetujuan akhir

Lebih dari TikTok: Mengatur Pemasaran di Seluruh Saluran Dengan ClickUp

ClickUp bukan hanya untuk TikTok. Keserbagunaannya memungkinkan Anda untuk mengelola semua inisiatif pemasaran Anda, apa pun salurannya.

Rencanakan dan jalankan kampanye email, kelola konten media sosial untuk berbagai platform dengan templat media sosial dan melacak lalu lintas situs web-semuanya dalam sebuah hub terpusat.

Beberapa tampilan untuk kebutuhan yang berbeda:

ClickUp menonjol karena fleksibilitasnya yang luar biasa. Pilih tampilan-Daftar, Kalender, atau Kanban-yang paling sesuai dengan kebutuhan Anda dan proyek pemasaran spesifik yang sedang Anda kerjakan. Pendekatan yang dipersonalisasi ini memastikan alur kerja yang jelas dan terorganisir di semua saluran pemasaran Anda.

๐Ÿ’กKiat profesional: Gunakan fitur khusus Alat pemasaran TikTok untuk melacak kinerja kampanye secara efektif, mengoptimalkan strategi konten, dan menjangkau audiens target Anda di platform.

Apa yang Tidak Boleh Dilakukan untuk Menjadi Viral di TikTok

Meskipun menjadi viral di TikTok bisa jadi menyenangkan, penting untuk diingat bahwa tidak semua tren atau strategi akan berhasil untuk setiap merek. Berikut adalah beberapa hal yang harus dihindari saat mencoba menjadi viral:

1. Menyimpang dari identitas merek Anda

Sangat menggoda untuk mengikuti setiap tren, tetapi penting untuk tetap setia pada identitas merek Anda. Mencoba menjadi sesuatu yang bukan diri Anda dapat membingungkan audiens Anda dan mengasingkan calon pengikut.

2. Memaksakan tren

Jangan memaksakan diri Anda untuk berpartisipasi dalam tren yang tidak sesuai dengan merek atau gaya konten Anda. Konten yang otentik lebih mungkin beresonansi dengan audiens Anda daripada upaya yang dipaksakan untuk menjadi tren.

3. Mengabaikan target audiens Anda

Saat membuat konten, selalu pertimbangkan audiens TikTok Anda. Konten seperti apa yang mereka sukai? Minat apa yang mereka miliki? Konten yang beresonansi dengan audiens Anda lebih mungkin menjadi viral.

4. Menggunakan tagar secara berlebihan

Meskipun hashtag penting untuk dapat ditemukan, terlalu banyak hashtag yang tidak relevan dapat merusak jangkauan Anda. Tetap gunakan tagar yang relevan yang digunakan oleh audiens TikTok Anda.

5. Tidak mempromosikan konten Anda

Setelah Anda membuat video TikTok yang bagus, jangan hanya duduk dan menunggu video tersebut menjadi viral. Promosikan konten Anda di platform media sosial lain dan dorong pengikut Anda untuk membagikannya.

Ingat, menjadi viral di TikTok bukan tentang mengikuti setiap tren atau strategi. Ini tentang membuat konten yang otentik dan menarik yang beresonansi dengan audiens target Anda. Dengan tetap setia pada merek Anda dan memahami audiens Anda, Anda akan berada di jalur yang tepat untuk meraih kesuksesan di TikTok.

Reel It in: Menjadi Viral di TikTok dengan ClickUp

TikTok menawarkan bisnis dan individu peluang unik untuk menjangkau audiens yang sangat besar. Namun, membangun pengikut di TikTok tidak terjadi dalam semalam, dan tidak apa-apa! Setiap pengikut baru seperti tos kecil dari seseorang yang menyukai konten Anda. Fokuslah untuk membuat video yang Anda banggakan, dan pengikut akan berdatangan. โฐ

Tetapi ketika pertanyaannya adalah bagaimana cara menjadi viral di TikTok dan mengelola konten Anda, ClickUp siap membantu Anda.

Ingatlah untuk mempertahankan identitas merek Anda, menganalisis kinerja Anda, dan menyesuaikan strategi Anda dengan waktu.

Fitur ClickUp dapat membantu Anda menghemat waktu, meningkatkan efisiensi, dan pada akhirnya mencapai tujuan TikTok Anda. Dari perencanaan dan penjadwalan konten hingga melacak kinerja, ClickUp menawarkan serangkaian alat yang komprehensif untuk membantu Anda membuat dan mengelola konten secara efektif. Coba ClickUp hari ini dan mulailah membuat konten viral dengan mudah! ๐ŸŽฏ