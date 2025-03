Teams vs Zoom-Mana Alat Rapat Terbaik di Tahun 2025?

Memilih platform rapat yang tepat dapat membuat perbedaan besar dalam hal produktivitas dan kolaborasi.

Microsoft Teams dan Zoom telah memimpin dalam beberapa waktu, namun mana yang benar-benar menonjol saat ini?

Apakah Anda mencari kolaborasi tanpa hambatan atau pengalaman video yang paling lancar, kami akan menguraikannya untuk membantu Anda memutuskan!

Mari kita telusuri bagaimana platform-platform ini bersaing satu sama lain.

**Apa Itu Microsoft Teams?

Microsoft Teams adalah platform komunikasi yang menggabungkan konferensi video, obrolan, dan alat produktivitas lainnya, menciptakan ruang bersama bagi tim untuk berkolaborasi secara real time.

Microsoft Teams terintegrasi dengan alat Microsoft Office 365 lainnya, seperti SharePoint, sehingga Anda dapat mengakses semuanya dari satu platform.

Fitur Microsoft Teams

Berikut ini adalah fitur-fitur utama yang membuat Microsoft Teams menjadi alat yang ampuh untuk komunikasi dan kolaborasi di tempat kerja modern mana pun.

1. Ruang rapat yang cerdas

Aplikasi konferensi video Microsoft Teams memungkinkan ruang rapat virtual untuk kolaborasi yang inklusif dan real-time. Aplikasi ini menawarkan kualitas video yang luar biasa dengan pengalaman audio dan video yang didukung AI, perekaman rapat, dan peredam bising untuk memastikan para peserta merasa berada di ruang yang sama.

💡Kiat Pro: Bergabung dengan rapat Microsoft Teams untuk pertama kalinya? Pastikan Anda mengikuti petunjuk yang tepat Etika Tim Microsoft .

2. Latar belakang virtual

Microsoft Teams memungkinkan Anda memilih latar belakang yang menunjukkan kepribadian Anda. Anda dapat memilih berbagai filter latar belakang, memburamkan latar belakang Anda, memilih gambar dari perpustakaan Microsoft Teams, atau bahkan mengunggah foto tempat favorit Anda di dunia dan menggunakannya sebagai latar belakang.

Via Tim Microsoft

3. Webinar

Selain pertemuan proyek pengguna dapat menyelenggarakan webinar yang berkesan dan acara langsung di Microsoft Teams. Dengan opsi pendaftaran Teams, Anda dapat menyesuaikan pendaftaran untuk setiap webinar. Selain itu, Anda dapat mendelegasikan pekerjaan hingga 10 rekan penyelenggara untuk membantu menyiapkan webinar.

via Tim Microsoft

4. Kolaborasi

Microsoft Teams memungkinkan grup untuk berkolaborasi pada file dan mengobrol menggunakan saluran pribadi dan bersama.

Anda dapat menerjemahkan obrolan dalam 35 bahasa, menggunakan papan tulis untuk curah pendapat, dan berbagi komponen lingkaran, tabel, daftar berpoin, atau item tindakan dalam obrolan.

5. Telepon Tim Microsoft

Dengan Microsoft Teams Phone, Anda dapat dengan mudah terhubung dengan tim Anda melalui panggilan telepon atau video, baik secara langsung dari obrolan Tim atau dengan menekan nomor telepon, semuanya dalam platform. Panggilan satu lawan satu atau grup, penggabungan, transfer, transkrip, dan akses pesan suara-semua opsi yang tersedia di Teams.

via Tim Microsoft

Harga Tim Microsoft

Microsoft Teams menawarkan paket bisnis dan paket rumahan. Berikut ini rinciannya:

Paket Bisnis

Paket bisnis dilengkapi dengan langganan tahunan dan perpanjangan otomatis setiap bulan.

Microsoft Teams Essentials: $ 4 pengguna per bulan

Microsoft 365 Business Basic: $6 pengguna per bulan

Microsoft 365 Business Standard: $12,50 pengguna per bulan

Paket Rumah

Gratis: $0

Microsoft 365 Personal: $6,99 per bulan

Microsoft 365 Family: $9,99 per bulan

**Apa Itu Zoom?

Zoom adalah fitur yang sangat populer alat rapat online yang menyederhanakan komunikasi dengan membantu Anda mengatur rapat virtual, panggilan audio, webinar, dan banyak lagi. Alat ini juga menawarkan solusi kolaborasi untuk meningkatkan koordinasi di antara tim gabungan.

Fitur Zoom

Mari jelajahi fitur-fitur unggulan yang menjadikan Zoom sebagai platform yang tepat untuk rapat virtual:

1. Reservasi ruang kerja

Manfaatkan fitur Reservasi Ruang Kerja untuk memesan ruang kerja sebelum rapat.

Anda dapat dengan mudah menavigasi ke ruang kerja Anda, melakukan check-in, mengundang dan mengelola tamu melalui manajemen pengunjung, dan bahkan menyiapkan kios Zoom untuk menyambut tamu dengan resepsionis virtual.

Fitur ini memungkinkan Anda bergabung dengan rapat dari lingkungan profesional, memastikan Anda dapat mempertahankan Etika zoom sepanjang panggilan Anda.

via Memperbesar

2. Memperbesar klip

Dengan Zoom Clips, Anda dapat membuat dan berbagi video berkualitas tinggi, cocok untuk digunakan saat Anda terlalu sibuk untuk rapat.

Abadikan layar atau video Anda dengan Clips, tinjau dan edit rekaman, dan bagikan dengan mudah kepada tim Anda. Selain itu, Anda dapat melacak penayangan video dan mengelola konten Anda secara efektif di pustaka konten.

3. Papan tulis

Zoom menawarkan papan tulis online untuk memperjelas ide bagi tim Anda. Anda dapat melakukan curah pendapat dengan catatan tempel, konektor pintar, dan alat gambar.

Anda juga dapat mengkategorikan catatan tempel Anda, menambahkan komentar untuk tim Anda, dan berbagi papan tulis.

_vi_a Memperbesar

4. Penjadwal

Ketika Anda memiliki terlalu banyak rapat dalam sehari, Penjadwal Zoom menyederhanakan janji temu. Aplikasi ini menjadwalkan rapat secara otomatis, dengan mempertimbangkan ketersediaan Anda, dan mengirimkan pemberitahuan konfirmasi dan pengingat.

Dengan Penjadwal Zoom, sesuaikan tautan janji temu dan halaman penjadwalan Anda dengan logo merek dan pelajari lebih lanjut tentang peserta dengan menambahkan bidang khusus untuk mengumpulkan data peserta.

5. Papan nama digital

Fitur Zoom Workspace ini memungkinkan Anda meningkatkan komunikasi dan berinteraksi dengan anggota tim secara efektif. Selama rapat, Anda dapat menampilkan video, gambar, tautan, atau situs web pada layar Zoom Rooms Anda.

Anda juga dapat menyiarkan rapat seluruh perusahaan, menyoroti acara yang akan datang, mengirim pesan peringatan, dan menampilkan informasi tentang ruang kerja dan ruangan yang tersedia.

Harga Zoom

Dasar: Paket gratis untuk satu pengguna

Pro: $12,49/pengguna per bulan

Bisnis: $18,32/pengguna per bulan

Bisnis Plus: Khusus

Perusahaan: Kustom

Penjadwal Zoom, Klip, dan Papan Tulis adalah pengaya yang masing-masing seharga $5,99, $6,99, dan $2,49 per bulan.

Microsoft Teams vs Zoom: Fitur yang Dibandingkan

Baik Microsoft Teams maupun Zoom adalah alat konferensi video yang hebat. Keduanya menyederhanakan komunikasi dan meningkatkan kolaborasi serta keterlibatan karyawan.

Jika Anda ingin menentukan pilihan untuk diri sendiri atau organisasi Anda, berikut ini adalah perbandingan fitur-fitur utama keduanya. Baik Anda mencari kemampuan konferensi video yang tangguh, alat kolaborasi terintegrasi, atau antarmuka yang mudah digunakan, perbandingan ini akan memberikan wawasan yang berharga untuk memandu keputusan Anda.

1. Rapat eksternal (dengan pengguna tamu)

Apakah Anda sering mengadakan pertemuan dengan tamu eksternal?

Dengan Zoom, siapa pun dapat dengan mudah bergabung dalam rapat dari mana saja menggunakan tautan tanpa perlu membuat akun Zoom. Semua peserta rapat Zoom dapat mengakses fitur-fitur seperti sebuah obrolan Zoom bawaan, latar belakang virtual, pembuatan rapat, berbagi layar, dan banyak lagi.

Dengan konferensi audio dan videonya, Microsoft Teams juga merupakan alat yang hebat untuk rapat internal. Anda dapat menjadwalkan rapat, mengirim undangan, dan pertemuan agenda dan mengobrol dengan peserta selama rapat. Namun, alat ini membatasi akses ke fitur-fitur seperti berbagi file dalam obrolan, membuat grup, menambahkan aplikasi, dll., untuk pengguna eksternal.

**Pemenang: Zoom meeting, dengan fitur aksesibilitas tanpa batasan untuk pengguna tamu, menghilangkan hal ini. Tidak seperti Microsoft Teams, yang memerlukan akun email Outlook, Anda dapat bergabung dengan Zoom menggunakan ID email apa pun.

2. Kolaborasi

Microsoft Teams menawarkan fitur kolaborasi yang lebih canggih daripada Zoom.

Meskipun Zoom menawarkan papan tulis, obrolan, dan catatan langsung, fungsinya sangat sederhana. Selain itu, fitur seperti papan tulis tersedia sebagai alat tambahan dengan biaya tambahan.

Microsoft Teams, di sisi lain, menawarkan papan tulis bawaan untuk pengguna Microsoft 365. Selain itu, fitur chatting-nya memiliki lebih banyak fungsi daripada Zoom. Misalnya, Anda bisa mengirim stiker yang dipersonalisasi berdasarkan proyek ke rekan kerja Anda. Namun, Anda hanya dapat mengirim emoji dan mengakses fitur avatar di Zoom.

Selain itu, Microsoft Teams memungkinkan Anda berkolaborasi dengan mudah di aplikasi Microsoft lainnya seperti Word, PowerPoint, dan Excel Live. Anda dapat menggunakan alat ini selama panggilan dan memperbaruinya secara real time.

Meskipun Zoom memang menawarkan kemampuan untuk mengerjakan dokumen langsung, integrasinya tidak semulus yang ditemukan di Teams.

Pemenang: Microsoft Teams adalah pemenang yang jelas di sini, menawarkan pengalaman kolaborasi yang lebih efisien.

3. Ruang Kerja

Microsoft Teams Rooms dan Zoom Workspaces sangat bagus untuk pertemuan interaktif. Anda dapat memesan ruang kerja, menggunakan tata letak video yang inklusif, menyesuaikan peredam bising, menangkap konten, mengaktifkan pelacakan pembicara aktif, streaming video, dan pengenalan orang.

Dalam hal skalabilitas, Microsoft Teams Rooms terintegrasi ke dalam ruang rapat yang berbeda. Bergantung pada jumlah orang, Anda dapat memilih antara ruang kecil, sedang, dan besar.

via Tim Microsoft Di sisi lain, ruang kerja Zoom unggul dengan fitur-fitur seperti papan nama digital, tampilan penjadwalan, kios, dan manajemen pengunjung.

**Pemenang: Seri. Baik Microsoft Teams dan Zoom menawarkan fitur ruang rapat yang canggih.

4. Fitur kecerdasan buatan

Microsoft Copilot di Microsoft Teams memberikan wawasan ke dalam obrolan rapat. Ini membantu Anda meringkas risalah rapat dan berikan rekap panggilan suara Anda.

Dengan kotak penulisan obrolan Copilot, Anda dapat meminta AI untuk membuat pesan dengan mudah. Namun, penting untuk dicatat bahwa Microsoft Copilot tersedia sebagai pengaya.

_vi_a Tim Microsoft Di sisi lain, Zoom's AI Companion sudah tersedia. Tersedia tanpa biaya tambahan.

Anda bisa bertanya kepada AI tentang bagian rapat yang terlewat, membuat rangkuman, dan membaginya dengan para undangan. Zoom juga menawarkan teks langsung dalam berbagai bahasa.

via Memperbesar Pemenang: Zoom. Meskipun Microsoft Copilot setara dengan Zoom dalam hal fitur AI, namun hanya tersedia dengan biaya tambahan $30 per pengguna per bulan.

Microsoft Teams vs Zoom: Bagan perbandingan

Fitur Microsoft Teams Zoom Kapasitas rapat Hingga 1.000 peserta (hingga 19.000 dalam tampilan saja) Hingga 1.000 peserta Durasi rapat Hingga 60 menit untuk paket gratis; 24 jam untuk paket berbayar Hingga 40 menit untuk paket gratis; 30 jam untuk paket berbayar Sistem obrolan Obrolan individu, grup, saluran, dan rapat Pesan grup dan pribadi selama rapat Kemudahan penggunaan Aplikasi yang diperlukan untuk bergabung dari perangkat seluler Mudah untuk bergabung dari perangkat apa pun, bahkan tanpa akun Kualitas video Hingga 1080p HD Hingga 1080p HD Bandwidth yang disarankan 1,2-1,8 Mbps untuk HD 1,2-1,5 Mbps untuk HD Antarmuka Pengguna Komprehensif namun kompleks, terintegrasi dengan alat Microsoft Office Sederhana, intuitif, ramah pengguna Integrasi Alat-alat Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), SharePoint, OneDrive, Adobe, alat-alat Google 1000+ integrasi termasuk Smartsheet, ClickUp, HubSpot, Mural, DropBox, Slack Keamanan Otentikasi dua faktor, enkripsi data, perlindungan ancaman tingkat lanjut Enkripsi ujung ke ujung untuk semua paket Harga $4 hingga $12,50 per bulan per pengguna (ditagih setiap tahun) $12,49 hingga $18,32 per bulan per pengguna (ditagih setiap tahun)

Tim Microsoft vs Zoom di Reddit

Kami meninjau utas Reddit Microsoft Teams vs Zoom untuk mengetahui pendapat pengguna tentang alat konferensi video ini.

Banyak yang lebih memilih aplikasi Teams karena fitur-fiturnya yang canggih:

Teams terintegrasi lebih dalam ke dalam ekosistem MS Office dan menyediakan saluran Teams yang lebih kaya dan kemampuan obrolan (misalnya, PowerPoint Live adalah fitur unik di Teams). Copilot untuk Teams sangat mengagumkan jika tim kepatuhan Anda mengizinkan Anda untuk merekam rapat atau mendapatkan transkripsinya. Dan kemudian pengemasan Teams ke dalam M365 juga merupakan nilai komersial utama.

Beberapa pengguna lain memilih Zoom daripada Teams untuk kemudahan penggunaan dan fokusnya pada konferensi video.

Saya merasa Zoom adalah solusi konferensi video murni yang lebih baik. Kliennya ringan dan dapat diandalkan. Tata letak videonya bagus. Kecepatan inovasinya (misalnya, dengan Neat for Rooms) lebih cepat daripada Teams. Sungguh pengalaman yang menyenangkan.

Sebagian besar pengguna setuju bahwa Microsoft Teams diperuntukkan bagi mereka yang menggunakan Microsoft Office 365 dan mencari alat kolaborasi dan konferensi video.

Di sisi lain, Zoom diperuntukkan bagi mereka yang sering mengadakan pertemuan dengan tamu eksternal dan mencari alat konferensi video yang mudah digunakan.

Pertemukan ClickUp-Alternatif Terbaik untuk Tim Vs Zoom

Microsoft Teams dan Zoom adalah pilihan terbaik hingga Anda bertemu dengan ClickUp!

Bayangkan sebuah alat yang merupakan paket lengkap. Alat ini memungkinkan Anda mengelola proyek, berkolaborasi secara real time, melacak kemajuan, membuat rangkuman rapat, membuat daftar tugas, dan masih banyak lagi-semuanya dari satu platform. Itulah ClickUp!

Rapat ClickUp: Atur rapat dan hemat waktu dengan komunikasi yang lancar

Dengan Rapat ClickUp kelola rapat Anda dengan lancar. Buat catatan, atur agenda rapat dan item tindakan, dokumentasikan notulen rapat, dan banyak lagi. Atur catatan rapat Anda, edit, dan sorot hal-hal yang penting dengan fitur pengeditan yang sangat kaya.

Tetapkan komentar kepada anggota tim yang bertanggung jawab untuk menutup Tugas dan rencanakan rapat dengan daftar periksa untuk menandai tugas yang telah dilakukan.

Gunakan Tugas berulang untuk item agenda yang berulang sehingga Anda tidak perlu membuatnya setiap kali ada rapat.

meringkas catatan rapat dengan ClickUp Meetings_

💡Tip Pro: Gunakan Templat Manajemen Konferensi ClickUp untuk merencanakan, melacak, dan mengelola rapat dengan mudah.

One Up ClickUp #1: Klip ClickUp-Menghemat waktu rapat dengan komunikasi video asinkronisasi

ClickUp Clips adalah alternatif dari perangkat lunak perekam layar .

Dengan Klip ClickUp anda bisa melewatkan rapat 30 menit yang panjang dengan berbagi rekaman video dengan tim Anda, menangkap layar, dan mengartikulasikan ide Anda dengan lebih efektif.

Secara otomatis membuat transkripsi Clips dengan ClickUp Brain, alat bantu AI bawaan ClickUp, sehingga tim Anda bisa memindai sorotan dan melompat ke cap waktu yang berbeda.

Selain itu, tim Anda dapat mengomentari Clips untuk mengklarifikasi keraguan. Mereka bahkan dapat menyematkan Clips ke dalam tugas untuk mengubah ide menjadi item tindakan.

Berbagi rekaman layar dengan tim Anda menggunakan ClickUp Clips

One Up ClickUp #2: CheckUp Whiteboards-Brainstorm dengan kolaborasi visual

Dengan Papan Tulis ClickUp berkolaborasi dengan tim Anda secara real time. Anda dapat mengikuti aktivitas setiap orang dengan cermat, menambahkan catatan, menandai anggota, memetakan strategi, dan memvisualisasikan alur kerja.

Jalankan ide dengan membuat tugas langsung dari Papan Tulis. Tambahkan lebih banyak konteks pada Tugas dengan menambahkan tautan, deskripsi, sub-tugas, dokumen, dan lainnya.

bertukar pikiran dengan tim Anda menggunakan Papan Tulis ClickUp

One Up ClickUp #3: CheckUp Brain-Mencatat rapat secara otomatis

Dengan ClickUp Brain anda bisa mengotomatiskan catatan rapat dan membuat transkripsi untuk video Anda. Anda juga dapat meminta ClickUp Brain untuk mengetahui pembaruan rapat dan bagian yang terlewatkan dalam rapat.

Buat notulen rapat dengan cepat dalam hitungan detik dan bagikan dengan para undangan, untuk memastikan bahwa mereka yang tidak dapat hadir tetap mendapat informasi dan update.

hasilkan ringkasan rapat dengan ClickUp Brain

Disarankan untuk dibaca: 10 Alat Pencatat Rapat AI Terbaik di Tahun 2024 Selain fitur-fitur di atas, Obrolan ClickUp menyederhanakan komunikasi tim. Aplikasi ini menawarkan saluran obrolan tim secara real-time di mana Anda bisa berkomunikasi dengan tim Anda, menambahkan orang dengan @mention, dan memberikan komentar untuk menjaga agar tugas-tugas tetap berjalan. Semua pekerjaan kolaboratif Anda dapat berada di dalam ClickUp Chat.

Anda juga dapat menyematkan video, tautan, halaman web, spreadsheet, dan banyak lagi dalam pesan Anda untuk dibagikan kepada grup. Selain itu, Anda bisa memformat pesan Anda menggunakan daftar berpoin, spanduk, blok kode, dan banyak lagi.

berkomunikasi secara real-time menggunakan ClickUp Chat_

Fitur SyncUp dari ClickUp memungkinkan Anda melakukan panggilan video dengan cepat. Anda dapat melakukan rapat empat mata dan rapat grup langsung dari percakapan. Fitur rapat video ini memberikan Anda ruang khusus untuk mendiskusikan pekerjaan dengan tim Anda menggunakan berbagi layar, reaksi, latar belakang virtual, dan banyak lagi.

Klik Templat Rapat: Menyederhanakan pengaturan rapat

Jika Anda mengadakan rapat, fitur Templat Rapat ClickUp membantu Anda mengelola agenda, notulen, catatan, dan tindak lanjut di satu tempat, sehingga prosesnya menjadi lebih cepat dan efisien.

Tangkapan layar Templat Rapat ClickUp, yang menunjukkan agenda rapat yang terorganisir dengan bagian-bagian untuk rapat tim, tugas, dan pelacakan kemajuan. Templat ini mencakup fitur-fitur seperti estimasi waktu diskusi, kepemilikan tugas, dan lampiran dokumen, yang dirancang untuk memfasilitasi rapat terstruktur mengikuti Aturan Tata Tertib Robert.

Templat yang mudah digunakan ini dilengkapi dengan tampilan dan status khusus, sehingga cocok untuk semua rapat Anda yang akan datang.

Jika Anda menyelenggarakan konferensi pada salah satu platform yang dijelaskan di atas, pertimbangkan untuk mengunduh Manajemen Konferensi ClickUp template. Templat ini merupakan fondasi yang sempurna untuk mengarahkan proses manajemen acara Anda dan mengatur semua tugas yang diperlukan untuk merencanakan, mengatur, dan menjalankan konferensi.

Integrasi ClickUp dengan Zoom dan Microsoft Teams: Sederhanakan rapat Anda

Terakhir, ClickUp dengan lancar terintegrasi dengan Zoom yang memungkinkan Anda untuk memulai rapat Zoom langsung dari ClickUp menggunakan perintah garis miring /zoom. Anda dapat bergabung dengan rapat dari Komentar ClickUp, dan ClickUp secara otomatis memperbarui tugas Anda dengan detail dan rekaman rapat yang penting, sehingga alur kerja Anda lebih cepat dan efisien.

bergabunglah dengan rapat Zoom dari Komentar ClickUp_

Anda juga bisa mengintegrasikan Tim dengan ClickUp Anda Ruang Kerja. Pengguna Teams dapat memanfaatkan integrasi ini untuk menjaga percakapan tetap dalam konteks, melacak tugas dengan mudah, dan membuat tim tetap terlibat di seluruh platform.

Jadikan Setiap Pertemuan Berarti dengan ClickUp

Jika Anda menginginkan satu alat untuk konferensi video dan kolaborasi, ClickUp adalah alat yang tepat untuk Anda.

ClickUp adalah alat produktivitas dan kolaborasi lengkap yang menggantikan semua aplikasi produktivitas lainnya. alat ini membantu Anda merencanakan dan menjalankan rapat yang berorientasi pada hasil, kolaboratif, dan terintegrasi dengan mulus ke dalam alur kerja Anda.

Karena ClickUp menyatukan semuanya di bawah satu atap, Anda tidak perlu beralih di antara beberapa aplikasi. Ingin tahu lebih lanjut? Coba ClickUp secara gratis .