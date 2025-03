12 Perangkat Lunak Manajemen Infrastruktur Pusat Data Teratas

Operasi TI mengarahkan efisiensi dan produktivitas bisnis. Mengganti model laptop standar dan memantau tagihan server data secara cermat dapat memengaruhi keuntungan secara drastis.

Manajemen Infrastruktur Pusat Data (DCIM) memberikan wawasan penting tentang kesehatan bisnis dan kontrol atas keluarannya. Memilih perangkat lunak yang tepat membutuhkan pemeriksaan yang cermat terhadap setiap fitur, sehingga membuat proses pemilihan menjadi rumit.

Faktanya, manajemen infrastruktur pusat data (DCIM) memfasilitasi pelacakan data secara real-time, mendorong $76,85 miliar Pasar infrastruktur TI.

Memanfaatkan pengalaman saya dan keahlian tim ClickUp, saya telah menyusun daftar 12 opsi perangkat lunak DCIM terbaik yang harus Anda pertimbangkan sebelum membuat keputusan akhir.

Apa yang Harus Anda Cari dalam Perangkat Lunak DCIM?

Berikut adalah beberapa fitur utama yang perlu dipertimbangkan dalam setiap perangkat lunak DCIM untuk membuat pilihan yang tepat:

Pemantauan dan peringatan waktu nyata: Perangkat lunak DCIM harus secara proaktif melacak metrik infrastruktur penting (daya, suhu, kelembapan) dan menerima peringatan tepat waktu untuk anomali

Perangkat lunak DCIM harus secara proaktif melacak metrik infrastruktur penting (daya, suhu, kelembapan) dan menerima peringatan tepat waktu untuk anomali Manajemen aset: Setiap bisnis harus memiliki solusi untuk menyediakan inventaris aset TI dan fasilitas yang akurat. Manajemen aset fitur-fiturnya meliputi lokasi, konfigurasi, dan pelacakan status siklus hidup

Setiap bisnis harus memiliki solusi untuk menyediakan inventaris aset TI dan fasilitas yang akurat. Manajemen aset fitur-fiturnya meliputi lokasi, konfigurasi, dan pelacakan status siklus hidup Perencanaan kapasitas: Solusi yang Anda cari lebih dari sekadar jangka pendekManajemen TI. Perangkat lunak DCIM harus dapat memperkirakan kebutuhan sumber daya di masa depan berdasarkan data historis dan tren

Solusi yang Anda cari lebih dari sekadar jangka pendekManajemen TI. Perangkat lunak DCIM harus dapat memperkirakan kebutuhan sumber daya di masa depan berdasarkan data historis dan tren Manajemen perubahan: Carilah solusi infrastruktur pusat data yang menyederhanakan proses perubahan. Fitur-fitur di sini meliputiperangkat lunak otomatisasi dan fitur pelaporan yang mengurangi tugas-tugas manual dan melacak kepatuhan

Carilah solusi infrastruktur pusat data yang menyederhanakan proses perubahan. Fitur-fitur di sini meliputiperangkat lunak otomatisasi dan fitur pelaporan yang mengurangi tugas-tugas manual dan melacak kepatuhan Kemudahan penggunaan dan skalabilitas: Saya telah melihat bisnis berkembang dengan cepat, dan perangkat lunak DCIM harus beradaptasi dengan perubahan tersebut. Pilih solusi yang intuitif dan mudah digunakan yang mengakomodasi perubahan dalam desain pusat data Anda

Selain fitur-fitur utama ini, saya memastikan bahwa perangkat lunak DCIM menawarkan dukungan pelanggan yang solid dan dapat berintegrasi dengan platform manajemen TI eksternal.

12 Perangkat Lunak DCIM Terbaik yang Akan Digunakan pada Tahun 2024

Setelah melakukan penelitian ekstensif, berikut ini adalah 12 solusi manajemen infrastruktur pusat data terbaik menurut saya:

1. Perangkat42

via Perangkat42 Device42 adalah solusi DCIM tanpa agen yang dikenal karena kemampuan penemuan otomatisnya yang kuat. Perangkat lunak ini berada di urutan teratas dalam daftar saya karena fitur pemetaan dan pelacakannya yang komprehensif.

Device42 berfokus pada Tata kelola TI di seluruh lingkungan pusat data yang kompleks. Kekuatannya terletak pada manajemen aset yang terperinci dan integrasi yang luas dengan berbagai sistem TI, yang terbukti bermanfaat bagi operator pusat data.

Fitur terbaik Device42:

Menghemat waktu dan mengurangi kesalahan manual dengan alat penemuan otomatis untuk informasi aset TI dan pengambilan dokumentasi

Menawarkan informasi instan tentang kesehatan infrastruktur dengan repositori terpusatnya yang luas

Menyederhanakan alur kerja dengan integrasi tanpa batas dengan berbagai alat manajemen TI, seperti solusi ITSM dan CMDB

Keterbatasan Perangkat42:

Proses penyiapan dan konfigurasi awal yang rumit membuat adopsi menjadi proses yang ekstensif

Kumpulan fitur yang luas dan kedalaman fungsionalitas disertai dengan kurva pembelajaran yang curam

Fitur pelaporan yang terbatas dibandingkan dengan perangkat lunak DCIM lainnya

Harga Perangkat42:

Harga khusus

Penilaian dan ulasan Device42:

G2: 4.7/5 (40+ ulasan)

4.7/5 (40+ ulasan) Capterra: 4.9/5 (60 ulasan)

2. iTRACS DCIM

via kawat Bisnis iTRACS adalah solusi perangkat lunak manajemen infrastruktur pusat data yang unggul dalam manajemen infrastruktur melalui visualisasi. Kemampuannya untuk memberikan representasi grafis yang mendalam dari beberapa pusat data menyederhanakan proses pengambilan keputusan.

fitur-fitur iTRAC ideal untuk perusahaan besar yang ingin meningkatkan efisiensi aset fisik. Ini juga paling cocok untuk manajemen daya, perencanaan kapasitas dan pemetaan ketergantungan.

Fitur-fitur terbaik iTRACS:

Menyederhanakan manajemen konfigurasi dan analisis konsumsi energi dengan antarmuka visualnya

Menawarkan integrasi yang mendukung pemantauan langsung dan manajemen kemacetan

Memberikan gambaran umum yang mendalam tentang aliran data dan kesehatan infrastruktur melalui grafik dan bagan yang terperinci dan dapat disesuaikan

Keterbatasan iTRACS:

Fitur yang ekstensif lebih cocok untuk perusahaan besar

Analisis dan pembuatan wawasan membutuhkan banyak sumber daya

Harga iTRACS:

Harga khusus

Penilaian dan ulasan iTRACS:

G2: Tidak ada ulasan yang cukup

Tidak ada ulasan yang cukup Capterra: Tidak ada ulasan yang cukup

3. Nlyte

via Nlyte Nlyte adalah solusi perangkat lunak yang menekankan pada otomatisasi dan manajemen perubahan. Nylte memiliki fitur pengoptimal energi dan pemantauan aset untuk memastikan operasi pusat data yang efisien dan pemanfaatan sumber daya.

Nlyte menyederhanakan manajemen kemacetan dengan kecerdasan prediktif dan kontrol manajemennya, sehingga operasional pusat data menjadi sangat mudah.

Fitur terbaik Nlyte:

Menghilangkan kesenjangan komunikasi dan mengoordinasikan aktivitas di seluruh sumber daya departemen independen dengan alur kerja otomatis dan manajemen perubahan

Menyediakan opsi integrasi yang luas dengan sistem TI lainnya, memungkinkan pertukaran data dan orkestrasi proses yang mulus

Memastikan akurasi yang tinggi dalam prediksi masa pakai data center dengan perencanaan kapasitas yang disederhanakan

Melacak semua perubahan aset dan kinerja KPI dengan alat pelaporan yang mendalam dan dasbor visual

Keterbatasan hanya:

Menawarkan antarmuka pengguna yang relatif mendasar dan ketinggalan zaman dibandingkan dengan opsi perangkat lunak lain

Menyesuaikan platform agar sesuai dengan alur kerja atau persyaratan tertentu dapat menjadi tantangan dan mungkin memerlukan layanan profesional

Waktu implementasi tinggi karena sifatnya yang komprehensif dan prasyarat migrasi data yang ekstensif

Harga:

Harga khusus

Penilaian dan ulasan Nlyte:

G2: 4.3/5 (40+ ulasan)

4.3/5 (40+ ulasan) Capterra: 4.3/5 (20+ ulasan)

4. Schneider Electric EcoStruxure IT

via schneider Electric Solusi DCIM lain yang menonjol adalah EcoStruxure IT dari raksasa perangkat keras IT Schneider Electric. Dikenal dengan platform berbasis cloud-nya, EcoStruxure IT menyediakan pemantauan waktu nyata dan wawasan berbasis IoT yang mengoptimalkan kinerja pusat data.

Integrasinya yang mulus dengan infrastruktur yang ada dan kemampuan manajemen jarak jauh yang kuat adalah keunggulan utamanya. Dengan wawasan terperinci tentang konsumsi daya dan manajemen insiden schneider Electric secara efektif mengurangi waktu henti dan memastikan efisiensi, ketahanan, dan keberlanjutan.

Fitur terbaik Schneider Electric EcoStruxure IT:

Menawarkan integrasi yang mendalam dengan daya, sistem pendingin, dan perangkat keras infrastruktur TI Schneider Electric, memungkinkan manajemen dan kontrol terpadu

Mendukung pemantauan dan manajemen jarak jauh dari lantai pusat data dan lokasi tepi, meningkatkan visibilitas dan kontrol di seluruh lokasi yang tersebar secara geografis

Menyediakan skalabilitas untuk mengakomodasi pertumbuhan pusat data dan kebutuhan yang terus berubah

Keterbatasan TI Schneider Electric EcoStruxure:

Dukungan untuk perangkat keras pihak ketiga terbatas, sehingga berpotensi membatasi penggunaannya di lingkungan yang heterogen

Mengelola peralatan non-Schneider Electric dalam EcoStruxure IT mungkin memerlukan upaya integrasi tambahan

Harga Schneider Electric EcoStruxure IT:

Harga khusus

Penilaian dan ulasan TI Schneider Electric EcoStruxure:

G2: Tidak cukup ulasan

Tidak cukup ulasan Capterra: Tidak cukup ulasan

5. Pengelola Mesin OpManager

via ManageEngine OpManager Jika Anda mencari solusi yang mengkhususkan diri dalam pemantauan jaringan, maka ManageEngine OpManager adalah yang Anda butuhkan. Perangkat lunak DCIM ini secara ekstensif memonitor perangkat jaringan seperti router, switch, firewall, dan load balance.

ManageEngine dikenal dengan kesederhanaan dan keterjangkauannya tanpa mengorbankan kualitas fitur.

Fitur terbaik ManageEngine OpManager:

Menyediakan fitur-fitur penting DCIM, seperti pelacakan aset, pemantauan daya, dan pemantauan lingkungan, dengan harga yang terjangkau

Menampilkan 2000+ metrik kinerja, dasbor intuitif, dan pelaporan cerdas

Mengkorelasikan peristiwa jaringan mentah, menyaring peristiwa yang tidak diinginkan, dan menyajikan peringatan yang berarti bagi operator dengan manajemen kesalahan yang kuat

Keterbatasan Managemen Engine OpManager:

Tidak menawarkan fitur selengkap yang lain

Tidak cocok untuk lingkungan yang kompleks dan menawarkan skalabilitas yang relatif terbatas

Fokus utamanya pada pemantauan jaringan membuatnya kurang ideal untuk lingkungan dengan kebutuhan infrastruktur yang beragam

Harga ManageEngine OpManager:

Gratis: Uji coba 30 hari

Uji coba 30 hari Edisi standar: Mulai dari $95/tahun (untuk dua pengguna, tidak termasuk pengaya)

Mulai dari $95/tahun (untuk dua pengguna, tidak termasuk pengaya) Edisi profesional: Mulai dari $145/tahun (untuk dua pengguna, tidak termasuk pengaya)

Mulai dari $145/tahun (untuk dua pengguna, tidak termasuk pengaya) Lisensi abadi: Mulai dari $11.545 (tidak termasuk pemeliharaan)

Mulai dari $11.545 (tidak termasuk pemeliharaan) Edisi perusahaan: Harga khusus

Penilaian dan ulasan ManageEngine OpManager:

G2: 4.5/5 (100+ ulasan)

4.5/5 (100+ ulasan) Capterra: 4,7/5 (100+ ulasan)

6. Hyperview DCIM **6

via Hyperview Hyperview adalah perangkat lunak DCIM berbasis cloud yang bertujuan untuk memberikan skalabilitas, fleksibilitas, dan aksesibilitas. Tidak seperti solusi on-premise tradisional, perangkat lunak ini dengan cepat diterapkan dan cocok untuk bisnis dari semua ukuran.

Hyperview juga menawarkan antarmuka yang intuitif dan navigasi yang mudah, sehingga mudah untuk memulai dengan segera. Karena berbasis cloud, perangkat lunak ini mendorong kolaborasi, akses, dan pembaruan kinerja secara real-time.

Fitur terbaik Hyperview DCIM:

Mengelola inventaris terpusat dan melacak siklus hidup peralatan

Membantu mengoptimalkan pemanfaatan ruang, daya, dan pendinginan untuk pertumbuhan di masa depan dengan modul perencanaan kapasitas khusus

Menampilkan dasbor yang dapat disesuaikan untuk mendapatkan wawasan tentang kesehatan dan kinerja pusat data

Keterbatasan Hyperview DCIM:

Bergantung pada koneksi internet yang stabil karena ini adalah solusi berbasis cloud

Data sensitif disimpan di luar lokasi, yang mungkin bertentangan dengan kebijakan keamanan tertentu untuk beberapa bisnis

Hyperview relatif kurang bisa disesuaikan dibandingkan solusi perangkat lunak DCIM lainnya

Harga Hyperview DCIM:

$2/tahun per aset (minimal 300 aset)

Penilaian dan ulasan Hyperview DCIM:

G2: Tidak cukup ulasan

Tidak cukup ulasan Capterra: Tidak cukup ulasan

7. IBM Turbonomic

via iBM Turbonomic_ Setelah meninjau alat manajemen infrastruktur pusat data (dengan fokus pada manajemen sumber daya), saya menemukan IBM Turbonomic sebagai alat yang cocok. Otomatisasi bertenaga AI-nya memungkinkan bisnis untuk mengoptimalkan sistem TI dan memastikan alokasi sumber daya yang efisien untuk kinerja puncak.

Ini juga ideal untuk mengelola aset pusat data dan mengendalikan konsumsi daya. Fokus Turbonomic pada manajemen siklus hidup dan pemantauan jaringan menjadikannya solusi komprehensif untuk memaksimalkan efisiensi dan penghematan biaya.

Fitur-fitur terbaik IBM Turbonomic:

Optimalisasi cloud yang otomatis dan berkesinambungan membantu bisnis meningkatkan efisiensi

Menentukan tindakan sumber daya yang tepat pada waktu yang tepat dengan wawasan berbasis AI

Menyesuaikan konfigurasi dan menyediakan infrastruktur fisik secara efisien dalam waktu nyata

Keterbatasan Turbonomic IBM:

Hanya menawarkan harga tahunan, sehingga menyulitkan bisnis untuk mengetahui apakah harga yang ditawarkan tepat

Membutuhkan pengetahuan DCIM yang luas atau pelatihan khusus sebelum digunakan

Harga Turbonomic IBM:

On-prem/hybrid: Mulai dari $3.271/tahun

Mulai dari $3.271/tahun Hanya untuk cloud: Harga khusus

Penilaian dan ulasan IBM Turbonomic:

G2: 4.5/5 (230+ ulasan)

4.5/5 (230+ ulasan) Capterra: Tidak ada ulasan yang cukup

8. Perintah FNT

via perintah FNT FNT Command adalah salah satu perangkat lunak manajemen infrastruktur pusat data yang menawarkan kemampuan pemodelan data yang komprehensif dan manajemen infrastruktur jaringan. Perangkat lunak ini sangat cocok untuk perusahaan besar dan perusahaan telekomunikasi dengan lingkungan TI dan jaringan yang kompleks.

FNT Command berfokus untuk membantu bisnis mendapatkan kendali atas seluruh lanskap TI mereka.

Fitur-fitur terbaik FNT Command:

Menciptakan representasi yang rinci dan akurat dari infrastruktur TI dan jaringan untuk perencanaan dan pengambilan keputusan yang lebih baik

Menyediakan alat yang komprehensif untuk mengelola aset, koneksi, dan ketergantungan jaringan, memfasilitasi perencanaan dan pengoptimalan jaringan yang efisien

Menawarkan pandangan holistik tentangmanajemen operasi untuk mengidentifikasi dan mengatasi masalah potensial secara proaktif

Keterbatasan perintah FNT:

Kurang dapat diakses oleh organisasi yang lebih kecil dengan keterbatasan anggaran

Mengadaptasi FNT Command ke alur kerja atau persyaratan tertentu membutuhkan konfigurasi dan keahlian yang signifikan

Dilengkapi dengan kurva pembelajaran yang curam

Harga FNT Command:

Harga khusus

Penilaian dan ulasan FNT Command:

G2: Tidak cukup ulasan

Tidak cukup ulasan Capterra: Tidak cukup ulasan

9. Pusat Data Atlassian

via Atlassian Bagi mereka yang ingin mengelola volume tinggi operasi TI yang sangat penting, Pusat Data Atlassian adalah solusi yang tepat. Keistimewaan perangkat lunak DCIM ini terletak pada skalabilitas dan keamanan. Hal ini memungkinkan kolaborasi dan pengelolaan alur kerja yang kompleks tanpa masalah downtime yang signifikan.

Dengan semua fitur ini, Atlassian Data Center paling cocok untuk operasi dan organisasi berskala besar.

Fitur-fitur terbaik Data Center Atlassian:

Memastikan akses tanpa gangguan ke aplikasi penting seperti Jira Software dan Confluence bahkan saat terjadi kegagalan infrastruktur atau pemeliharaan

Menangani peningkatan beban pengguna dan volume data tanpa masalah

Menawarkan kontrol keamanan tingkat perusahaan dan perlindungan data untuk informasi sensitif

Keterbatasan Data Center Atlassian:

Hadir dengan tingkat kerumitan yang tinggi dan membutuhkan manajer pusat data untuk penerapannya

Fitur yang luas juga disertai dengan harga yang tinggi

Menawarkan fokus terbatas pada aplikasi DCIM khusus seperti konsumsi daya

Harga Pusat Data Atlassian:

Harga khusus

Penilaian dan ulasan Pusat Data Atlassian:

G2: 4.4/5 (20+ ulasan)

4.4/5 (20+ ulasan) Capterra: Tidak ada ulasan yang cukup

Bonus: 10 Perangkat Lunak Manajemen Operasi TI Terbaik pada tahun 2024 (Ulasan & Harga)

10. Sunbird DCIM

via Sunbird DCIM Sunbird DCIM adalah solusi perangkat lunak yang paling sesuai untuk manajemen daya. Fitur-fiturnya yang komprehensif mencakup pelacakan konsumsi waktu nyata dan otomatisasi untuk mengatasi potensi pemadaman.

Perangkat lunak ini menghadirkan semua fiturnya dalam antarmuka yang sederhana namun intuitif. Sunbird DCIM juga mencakup pemantauan lingkungan serta analisis dan manajemen waktu kerja.

Fitur-fitur terbaik Sunbird DCIM:

Memberikan wawasan langsung tentang kesehatan dan kinerja pusat data

Mengoptimalkan sumber daya secara efisien seperti pemanfaatan ruang, daya, dan pendinginan melalui pemodelan prediktif dan analisis skenario

Melacak siklus hidup semua peralatan, termasuk aset TI, daya, dan infrastruktur pendingin

Keterbatasan Sunbird DCIM:

Fokus sebagian besar terbatas pada konsumsi daya

Integrasi sering kali membutuhkan pengembangan khusus

Harga lebih mahal bagi mereka yang tidak terlalu fokus pada konsumsi energi

Harga DCIM Sunbird:

Pemantauan Power IQ DCIM: $5,50/bulan per node

$5,50/bulan per node Operasi DCIM dcTrack: $17,50/bulan per kabinet

$17,50/bulan per kabinet Bundel paket DCIM: $25,65/bulan per kabinet

Penilaian dan ulasan DCIM Sunbird:

G2: Tidak ada ulasan yang cukup

Tidak ada ulasan yang cukup Capterra: 4.7/5 (160+ ulasan)

11. Cormant-CS DCIM

via Cormant Cormant-CS adalah solusi perangkat lunak yang berfokus pada mobilitas dalam mengelola infrastruktur pusat data. Cormant-CS unggul dalam membuat model 3D pusat data, dan spesialisasi ini meluas ke wawasan waktu nyata tentang pemanfaatan ruang, konsumsi daya, dan kondisi termal.

Cormant-CS merupakan solusi favorit bagi perusahaan yang ingin memaksimalkan efisiensi pusat data dan merencanakan pertumbuhan di masa depan.

Fitur terbaik Cormant-CS DCIM:

Memfasilitasi perencanaan dan manajemen yang intuitif melalui representasi 3D yang rinci dan akurat dari lingkungan pusat data

Menyederhanakan proses perubahan dan memastikan kepatuhan dengan alur kerja dan persetujuan otomatis

Menyediakan alat yang ampuh untuk menganalisis dan mengadaptasi strategi infrastruktur TI secara real-time

Keterbatasan Cormant-CS DCIM:

Dilengkapi dengan waktu implementasi dan penerapan yang lama

Menguasai fungsionalitas dan fitur penuh Cormant CS membutuhkan kurva pembelajaran yang panjang

Opsi harga tidak sesuai dengan organisasi yang lebih kecil

Harga DCIM Cormant-CS:

Langganan paket starter: Mulai dari $7.200/tahun

Mulai dari $7.200/tahun Paket starter abadi: Mulai dari $13.999

Mulai dari $13.999 Solusi di luar 1500 aset: Harga khusus

Penilaian dan ulasan Cormant-CS DCIM:

G2: Tidak cukup ulasan

Tidak cukup ulasan Capterra: Tidak cukup ulasan

12. Teralis Vertiv

via Vertiv Vertiv Trellis menawarkan solusi perangkat lunak DCIM yang berfokus pada memaksimalkan efisiensi dan waktu kerja. Perangkat lunak ini berspesialisasi dalam sistem yang disesuaikan seperti Environet™ dan Environet™ Alert.

Vertiv Trellis menyediakan pemantauan waktu nyata yang komprehensif dan perencanaan kapasitas, yang ideal untuk bisnis yang ingin mengoptimalkan manajemen daya mereka.

Fitur terbaik Vertiv Trellis:

Menawarkan deteksi masalah secara proaktif dan respons cepat terhadap potensi masalah dengan pemantauan langsung

Mengidentifikasi area pemborosan energi dan membantu menerapkan strategi pengoptimalan lingkungan dan biaya melalui dasbor visual

Keterbatasan Vertiv Trellis:

Sistem pihak ketiga yang kompleks dan integrasi alat

Tingkat dan daya tanggap dukungan dapat bervariasi tergantung pada solusi spesifik yang dipilih

Harga Vertiv Trellis:

Harga khusus

Penilaian dan ulasan Vertiv Trellis:

G2: Tidak cukup ulasan

Tidak cukup ulasan Capterra: Tidak ada ulasan yang cukup

Alat Manajemen Pusat Data Lainnya

Perangkat lunak DCIM khusus sangat penting untuk memperkuat infrastruktur dan efisiensi operasional. Namun, alat bantu berbasis proyek, seperti ClickUp, dapat menjadi pengubah permainan, terutama dalam menyelaraskan sistem TI dengan bisnis yang lebih luas.

Dengan fitur-fiturnya yang luas, ClickUp berfokus pada penyederhanaan alur kerja dan peningkatan kolaborasi.

Kemampuan ini sangat penting untuk manajemen infrastruktur yang efektif. Mereka juga membantu bisnis mengelola TI dan operasi lainnya, seperti CRM dan SDM.

Berikut ini cara ClickUp berfungsi sebagai alat manajemen proyek TI untuk mengoptimalkan operasi, kapasitas, dan kesehatan infrastruktur:

Dorong efisiensi dengan manajemen tugas

Dengan wawasan DCIM secara real-time, sangat penting untuk menutup tugas-tugas berulang yang berasal darinya, seperti waktu henti dan peningkatan yang direncanakan. ClickUp menawarkan serangkaian fitur manajemen tugas yang komprehensif untuk memfasilitasi hal ini.

buat, delegasikan, dan lacak tugas dengan mudah untuk manajemen perubahan yang efisien dengan ClickUp Tasks_ Tugas ClickUp adalah fitur manajemen tugas, ideal untuk mengatasi perubahan apa pun karena infrastruktur TI. Fitur ini membantu merampingkan pelaksanaan dan pelacakan tugas dengan fitur pembuatan dan pendelegasian tugas secara instan.

ClickUp Tasks juga memfasilitasi manajemen perubahan dengan visualisasi progres tugas secara langsung. Hal ini membangun lingkungan TI yang akuntabel dan progresif.

Menyederhanakan operasi dengan kerangka kerja standar

Mengelola pemeliharaan rutin dan penjadwalan proyek bisa jadi membosankan dan berulang-ulang. Itulah mengapa memiliki kerangka kerja untuk menyederhanakan semua tugas operasional sangatlah penting.

ClickUp memiliki banyak fitur yang ramah pengguna Templat TI untuk menstandarkan proses bisnis Anda.

Rencana Proyek Pusat Data ClickUp

Templat Rencana Proyek Pusat Data ClickUp adalah solusi utama saya untuk merampingkan semua proyek yang terhubung ke Peta jalan TI . Peta ini juga membantu meningkatkan infrastruktur TI dan kapasitas perencanaan serta menyelaraskan tindakan dengan tujuan TI.

Fitur sprint dan tonggak pencapaian membantu memecah proyek menjadi beberapa fase yang dapat dikelola. Ini juga mencakup tampilan seperti Peta Jalan Migrasi dan Project Gantt untuk alokasi sumber daya yang jelas. Selain itu, platform ClickUp ini memiliki fitur kolaborasi langsung untuk mendorong kerja sama tim dan akuntabilitas.

Dorong kolaborasi dengan alat komunikasi

Ketika alat bantu DCIM Anda menyoroti perubahan dalam penggunaan daya dan aliran data, sangat penting untuk memperbarui semua pemangku kepentingan. Pada titik ini, alat komunikasi tidak boleh lebih dari sekali klik.

ClickUp memiliki alat khusus untuk mengumpulkan para pemangku kepentingan dan tim yang mengalami kemacetan untuk melakukan tindakan cepat.

memupuk komunikasi yang lancar di dalam tim TI dan memungkinkan penyelesaian masalah secara cepat dengan ClickUp Chat_ ClickUp Chat adalah fitur komunikasi yang sangat baik untuk berbagi informasi secara proaktif. Ketika tiba waktunya untuk berbagi laporan dan memulai tugas, alat ini memastikan semua orang mendapatkan informasi yang sama.

ClickUp Chat hadir dengan fitur penandaan instan dan fitur penurunan harga yang kaya. Ini membantu Anda secara instan menekankan prioritas pembaruan TI Anda dan mengulang setiap pembaruan kepada pemangku kepentingan yang relevan. Alat ini juga memungkinkan Anda untuk membuat tugas di dalam obrolan dan mendelegasikan.

Integrasikan wawasan dengan dasbor

Perangkat lunak DCIM berbagi wawasan tentang kesehatan TI dan status pusat data. Namun, dasbor analitik adalah yang terbaik untuk memvisualisasikan bagaimana perubahan TI ini terhubung dengan proyek bisnis Anda.

Alat visualisasi ClickUp membantu memastikan berbagi wawasan dengan cepat dan mudah.

dapatkan visibilitas waktu nyata ke dalam operasi TI dan kemajuan proyek dengan Dasbor ClickUp

Bagi mereka yang ingin menyesuaikan metrik TI dengan visualisasi, Dasbor ClickUp adalah pilihan yang ideal.

Dengan alat manajemen pusat data yang terintegrasi, ClickUp Dashboards memberikan informasi secara real-time. Anda dapat dengan mudah memvisualisasikan grafik dan bagan tentang konsumsi energi dan data pemanfaatan server, membantu Anda mengetahui kondisi seluruh infrastruktur TI dalam sekejap.

Dasbor ClickUp juga memungkinkan Anda untuk mengubah wawasan apa pun menjadi tugas. Pendekatan ini memungkinkan tim TI untuk mulai mengatasi kesenjangan apa pun dalam infrastruktur dengan segera.

Pelaporan otomatis dengan AI

Perangkat lunak DCIM menghasilkan data yang sangat besar. ClickUp menawarkan solusi AI yang disesuaikan dengan kebutuhan bisnis untuk memastikan data perangkat lunak DCIM digunakan secara maksimal.

memanfaatkan AI dan mengotomatiskan tugas dan alur kerja pelaporan rutin dengan ClickUp Brain ClickUp Brain adalah alat yang sempurna untuk bisnis yang mencari lebih dari sekadar otomatisasi dasar. Perangkat lunak ini sangat cocok untuk peningkatan infrastruktur TI, mulai dari rangkuman instan hingga strategi pengoptimalan.

ClickUp Brain juga memungkinkan Anda memprediksi kebutuhan sumber daya di masa depan berdasarkan tren penggunaan. Software ini memungkinkan bisnis untuk membuat ringkasan proyek secara instan dari wawasan DCIM terbaru dan membantu Anda melacak kesehatan TI dengan laporan dan wawasan otomatis.

Mengambil fitur-fitur ini selangkah lebih maju, ClickUp juga dilengkapi dengan solusi manajemen TI khusus untuk merampingkan operasi Anda.

kelola beban kerja, sederhanakan tugas manajemen perubahan, dan optimalkan infrastruktur TI Anda dengan ClickUp IT PMO_ ClickUp IT PMO adalah solusi manajemen proyek TI yang sempurna untuk mengubah wawasan DCIM menjadi tugas-tugas langsung dan peningkatan potensial.

IT PMO secara instan mengurangi tugas-tugas manual dengan alur kerja dan pelaporan otomatis. Menawarkan alokasi sumber daya dan manajemen tugas secara real-time untuk memastikan penyelesaian proyek tepat waktu. ClickUp IT PMO juga mengatur data Anda dengan penyimpanan cloud terpusat, menyediakan akses instan ke semua fitur platform.

Fitur terbaik ClickUp:

Menyederhanakan proyek TI yang kompleks menjadi fase-fase yang dapat dikelola dengan manajemen tugas yang komprehensif

Mengotomatiskan tugas-tugas TI rutin, menghasilkan wawasan instan, dan memaksimalkan efisiensi operasional dengan ClickUp Brain

Memvisualisasikan kemajuan pemeliharaan dan alokasi sumber daya melalui dasbor yang dapat disesuaikan

Memfasilitasi komunikasi dan kolaborasi yang lancar di antara tim TI dan pemangku kepentingan dengan ClickUp Chat

Berintegrasi dengan alat TI populer dan perangkat lunak DCIM untuk menciptakan ekosistem manajemen proyek terpadu

Keterbatasan ClickUp:

Mungkin perlu sedikit waktu untuk mempelajari semua fiturnya

Harga KlikAja

Gratis Selamanya

Tidak Terbatas : $7/bulan per pengguna

: $7/bulan per pengguna Bisnis : $12/bulan per pengguna

: $12/bulan per pengguna Perusahaan : Hubungi bagian penjualan untuk solusi yang disesuaikan

: Hubungi bagian penjualan untuk solusi yang disesuaikan Klik Brain: Tambahkan ke paket berbayar apa pun dengan harga $7/bulan

Penilaian dan ulasan ClickUp

G2 : 4.7/5 (9.700+ ulasan)

: 4.7/5 (9.700+ ulasan) Capterra: 4.6/5 (4.200+ ulasan)

Menyederhanakan Manajemen Infrastruktur dengan ClickUp

Perangkat lunak DCIM membantu bisnis mengoptimalkan aset TI mereka dan menggunakan sumber daya infrastruktur dengan lebih baik. 12 opsi yang telah kami bahas, ditambah alat manajemen proyek, membuat adaptasi dan pelaksanaan strategi TI menjadi mulus.

Dengan dasbor langsung dan perencanaan kapasitas AI, ClickUp adalah pilihan tepat untuk mengintegrasikan DCIM ke dalam bisnis Anda.

Jadi, jangan tunggu lagi! Daftar dengan ClickUp hari ini!