Cara Mendorong Pertumbuhan Produk Menggunakan Poin Paritas

Bayangkan Anda sedang membangun produk SaaS yang inovatif, penuh dengan fitur-fitur unik, dan siap untuk mendisrupsi pasar. Terlepas dari semua upaya yang Anda lakukan, Anda tidak melihat pertumbuhan yang diharapkan, dan pelanggan tidak mengadopsi produk Anda.

Apa yang kurang? Sering kali, kita membangun dan memasarkan produk dengan cara yang tidak tepat sasaran. Kita melupakan hal-hal yang penting dan harus dimiliki.

Dengan kata lain, ini bukan tentang apa yang membuat produk Anda berbeda dari yang lain di pasar, tetapi apa yang membuatnya melakukan pekerjaan inti.

Terkadang, karena terburu-buru untuk menyoroti nilai jual unik (USP) produk Anda, mudah untuk mengabaikan pentingnya Point of Parity produk Anda.

Jadi dalam blog ini, kita akan mengeksplorasi apa itu Point of Parity, mengapa hal ini sangat penting di dunia SaaS, bagaimana mendorong pertumbuhan produk menggunakan Point of Parity, dan bagaimana hal ini bekerja sama dengan Points of Difference (POD) untuk menciptakan strategi produk yang kuat.

**Apa itu Points of Parity?

Points of Parity (POP) adalah fitur atau fungsi penting yang harus dimiliki oleh setiap produk dalam suatu kategori agar dapat dianggap sebagai pesaing yang sah. Secara sederhana, ini adalah persyaratan dasar yang diharapkan pelanggan saat memilih produk.

Sebagai contoh, dalam produk SaaS apa pun, pengguna biasanya mengharapkan keamanan data tambahan, dukungan pelanggan yang cepat, dan antarmuka yang ramah pengguna. Jika produk SaaS Anda tidak memiliki fitur-fitur mendasar ini, pengguna bahkan tidak akan mempertimbangkannya - tidak peduli seberapa unik atau inovatifnya fitur-fitur Anda yang lain.

POP memainkan peran penting dalam memengaruhi adopsi dan retensi pengguna.

Selain itu, POP yang mapan memudahkan pengguna untuk beralih dari produk pesaing ke produk Anda.

Jika platform SaaS Anda memenuhi semua yang harus dimiliki industri, pengguna cenderung tidak akan mengalami 'kejutan fitur' saat beralih, sehingga mengurangi gesekan dalam proses transisi. Hal ini menjadi semakin penting di pasar yang jenuh dengan banyaknya merek pesaing.

Bagaimana perbedaan POP kategori dengan POP kompetitif

Points of Parity dapat dibagi menjadi dua kategori - POP Kategori dan POP Kompetitif.

Category POP mengacu pada fitur-fitur penting yang diperlukan untuk bersaing dalam kategori produk - 'harus dimiliki' yang membuat produk Anda ikut serta dalam permainan, tetapi tidak akan memenangkannya.

Sebagai contoh, alat bantu desain produk harus menawarkan fitur-fitur seperti manajemen lapisan, kemampuan seret dan lepas, dan opsi ekspor dalam berbagai format. Tanpa dasar-dasar ini, tidak ada perancang yang akan menggunakan alat ini dengan serius.

di sisi lain, Competitive POP, membantu sebuah produk menyamai kompetitornya di area tertentu. Atribut-atribut ini (atau poin kompetitif) ditambahkan secara khusus untuk menetralisir keunggulan yang mungkin diklaim oleh pesaing sebagai sesuatu yang unik.

Jika pesaing menawarkan antarmuka yang sangat ramah pengguna dengan kolaborasi waktu nyata, alat desain Anda mungkin akan membutuhkan fitur serupa untuk bersaing secara efektif.

Menyeimbangkan POP dan POD untuk strategi produk yang kuat

Ketika berbicara tentang Point of Parity, penting untuk membahas gajah di dalam ruangan-Point of Difference (POD). Hal ini mengacu pada fitur yang membedakan produk Anda dari para pesaing.

Skenario terbaiknya adalah-POP dan POD bekerja sama dalam strategi produk Anda untuk menciptakan penawaran yang menarik. Hanya berfokus pada POP akan membuat produk Anda berbaur dengan kompetisi.

Namun, strategi POP dan POD yang dijalankan dengan baik akan membangun kepercayaan, meningkatkan retensi pengguna, dan mengurangi churn - yang mengarah pada pertumbuhan yang berkelanjutan dan perluasan pangsa pasar.

Bukan itu saja. Pengguna yang senang juga berkontribusi pada promosi positif dari mulut ke mulut, memperluas basis pengguna Anda.

Menyusun Strategi Pemosisian Merek dengan Titik Keseimbangan

Menciptakan produk SaaS yang sukses dimulai dengan memahami dan mengidentifikasi Points of Parity Anda. Tanpa fondasi ini, mengembangkan strategi positioning yang kuat seperti menembakkan anak panah dalam kegelapan. ClickUp untuk Tim Produk adalah alat bantu lengkap yang dapat membantu Anda menyederhanakan setiap tahap perjalanan produk Anda, mulai dari konsep awal hingga eksekusi.

Baik saat Anda memetakan ide, mengelola sprint, atau melacak kemajuan, ClickUp memastikan Anda tetap pada target dan secara efektif memenuhi POP Anda.

Gunakan Papan Tulis ClickUp untuk memetakan Points of Parity secara kolaboratif, menyederhanakan pemosisian merek, dan meningkatkan kolaborasi tim

Berikut adalah panduan terperinci tentang cara mengetahui Points of Parity Anda dan membuat strategi pemosisian dengan ClickUp:

1. Memahami pasar Anda

Sebelum Anda dapat mengidentifikasi POP Anda, Anda memerlukan pemahaman mendalam tentang pasar Anda. Hal ini akan membantu Anda menentukan persyaratan minimum untuk produk Anda.

Berikut ini adalah cara untuk memulainya:

Teliti pesaing: Mulailah dengan menganalisis pesaing Anda dan cari fungsionalitas (harus dimiliki, bagus untuk dimiliki, dan pembeda inti) - ini adalah POP dan POD Anda Gunakan Dokumen ClickUp untuk memusatkan dan mengatur semua data pesaing, sehingga tim Anda dapat berkolaborasi dan mengakses wawasan secara efisien

Menyusun dan menyimpan informasi terperinci dengan mudah di halaman bersusun dengan ClickUp Docs

Melaksanakan program Suara Pelanggan (VoC): Memahami harapan pelanggan adalah kuncinya. Gunakan Formulir ClickUp untuk membuat survei, menangkap tanggapan, dan mengubah wawasan ini menjadi tugas yang dapat ditindaklanjuti. Anda juga dapat mengumpulkan ulasan pelanggan tentang produk pesaing untuk mempelajari fitur mana yang paling mereka hargai. Anda juga dapat menggunakan logika bersyarat, sehingga ClickUp Forms dapat diperbarui secara dinamis berdasarkan tanggapan pengguna

Formulir ClickUp diperbarui secara dinamis berdasarkan tanggapan dari pengguna

Analisis tren industri: Lacak tren industri, laporan penelitian, dan faktor utama yang memengaruhi bisnis Anda menggunakan Tampilan Bagan Gantt ClickUp . Mengintegrasikan hasil survei pengguna, analisis pesaing, dan tolok ukur industri untuk memastikan fitur produk Anda sesuai dengan standar pasar

Anda dapat menggabungkan Ruang, Folder, Daftar, Tugas, dan Subtugas untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang peta jalan produk Anda dengan Tampilan Bagan Gantt ClickUp

2. Mengidentifikasi POP produk **2

Dengan pemahaman yang jelas tentang pasar dan standar industri, identifikasi POP yang harus dipenuhi oleh produk Anda.

Tanyakan pada diri Anda sendiri:

fungsi apa yang sangat penting untuk memenuhi harapan pengguna?

fitur apa yang penting untuk membuat produk atau merek saya menonjol dan dianggap layak?

Hal ini akan menjadi fondasi produk Anda, memastikan produk Anda memenuhi kebutuhan dasar audiens target Anda. Selain itu, Anda juga bisa:

Segmentasi audiens: Kembangkan persona pengguna dari umpan balik VoC dan segmentasikan mereka untuk mengidentifikasi kelompok pelanggan yang selaras dengan produk Anda. Gunakan Bidang Khusus ClickUp untuk menangkap dan mengkategorikan atribut, membantu menentukan POP mana yang penting untuk setiap segmen guna memastikan produk memenuhi kebutuhan pengguna secara spesifik

Buat profil terperinci untuk segmen pengguna yang berbeda, seperti desainer lepas atau tim perusahaan, dengan Bidang Khusus ClickUp

Tentukan fitur produk: Berdasarkan riset dan segmentasi Anda, sesuaikan fitur produk Anda untuk memastikan fitur tersebut memenuhi POP yang telah diidentifikasi. Manfaatkan ClickUp Brain untuk menghasilkanpenjelasan singkat tentang produk, ide fitur, rencana perbaikan, dan dokumentasi teknis

ClickUp Brain dapat membuat konten yang berkaitan dengan produk dan persyaratan pemasaran Anda untuk memenuhi Points of Parity yang teridentifikasi secara efektif

Anda juga dapat menggunakan templat ClickUp untuk merencanakan peta jalan produk Anda dengan lebih baik.

Template Peta Jalan Produk ClickUp

Templat Peta Jalan Produk ClickUp dirancang untuk membantu Anda merencanakan, melacak, dan mengelola pengembangan produk.

The Templat Peta Jalan Produk oleh ClickUp akan membantu Anda merencanakan, memvisualisasikan, dan melacak pengembangan fitur produk Anda untuk memastikan fitur-fitur tersebut memenuhi Titik Paritas yang telah diidentifikasi.

Ini memberikan pandangan tingkat makro tentang visi, arah, dan komitmen produk, sehingga lebih mudah untuk melacak dan berbagi pembaruan dengan para pemimpin dan pemangku kepentingan.

Dengan menggunakan templat ini, tim dapat tetap selaras dengan tujuan, mengidentifikasi potensi risiko, dan memastikan bahwa produk diluncurkan tepat waktu dan sesuai anggaran.

3. Menciptakan strategi pemosisian merek 3

Dengan POP Anda yang telah didefinisikan dengan jelas, langkah selanjutnya adalah menyusun strategi pemosisian yang secara efektif mengkomunikasikan poin-poin ini sambil menyoroti proposisi nilai unik Anda.

Memanfaatkan Templat Pemosisian Produk ClickUp untuk mengatur dan menyempurnakan strategi Anda, memastikan strategi tersebut secara efektif beresonansi dengan target pasar Anda.

Templat Pemosisian Produk ClickUp

Berikut ini beberapa elemen lain yang bisa Anda sempurnakan:

Proposisi nilai inti: Kembangkan proposisi nilai inti yang merangkum POP dan USP Anda. Gunakan Sasaran ClickUp dan OKR untuk menyelaraskan proposisi nilai ini dengan tujuan bisnis Anda yang lebih luas

Atur dan lacak ClickUp Goals terkait di Folder untuk meninjau kemajuan secara sekilas

Perencanaan GTM: Gunakan Tampilan Kalender ClickUp untuk merencanakan dan mengoordinasikan strategi masuk ke pasar (GTM) Anda. Jadwalkan acara utama, rilis konten, dan aktivitas promosi yang menekankan POP Anda dan menyoroti apa yang membuat produk Anda menonjol

Memanfaatkan fitur seret dan lepas ClickUp Calendar View untuk penjadwalan yang cepat dan mudah

Untuk mengembangkan strategi produk yang solid, Anda perlu menyatukan semua elemen ini. Strategi yang dibangun dengan baik melakukan dua hal: menciptakan diferensiasi produk dan loyalitas merek.

Menggunakan templat yang membuat semuanya terorganisir, akan membuat pekerjaan Anda sebagai manajer produk menjadi mudah.

Klik Templat Strategi Produk

Templat Strategi Produk ClickUp dirancang untuk membantu Anda merencanakan dan melacak kemajuan inisiatif strategi produk.

Menyelaraskan dan mengatur elemen-elemen strategis Anda dengan Templat Strategi Produk oleh ClickUp untuk strategi pemosisian yang koheren dan efektif.

Templat ini membantu Anda menetapkan tujuan yang jelas, mengatur semua data produk Anda di satu tempat, dan melacak kemajuan dengan mudah.

Templat ini dirancang untuk menyederhanakan proses perencanaan, sehingga Anda dapat fokus pada hal yang penting-menciptakan produk yang memenuhi kebutuhan pengguna dan mendorong pertumbuhan bisnis. Baik saat Anda melakukan curah pendapat atau eksekusi, templat ini menjaga semuanya tetap pada jalur dan sinkron.

4. Menguji dan menyempurnakan POPs **4

Memposisikan produk Anda sebagai pemimpin pasar membutuhkan pengujian dan penyempurnaan yang berkelanjutan. Proses ini melibatkan:

Pengujian A/B untuk pesan: Pahami pesan apa yang beresonansi dengan audiens Anda dengan menggunakan pengujian A/B pada email rilis produk, pengumuman fitur, postingan media sosial, dan banyak lagi. Anda dapat memanfaatkanTemplat Pengujian A/B ClickUp untuk strategi pesan yang berbeda. Ini akan menyempurnakan komunikasi POP Anda dan menyelaraskan pesan merek Anda dengan ekspektasi pelanggan

Pahami pesan apa yang beresonansi dengan audiens Anda dengan menggunakan pengujian A/B pada email rilis produk, pengumuman fitur, postingan media sosial, dan banyak lagi. Anda dapat memanfaatkanTemplat Pengujian A/B ClickUp untuk strategi pesan yang berbeda. Ini akan menyempurnakan komunikasi POP Anda dan menyelaraskan pesan merek Anda dengan ekspektasi pelanggan Pemantauan kinerja: Lacak hasil dari setiap kampanye dan sesuaikan strategi Anda berdasarkan hasilnya. Memanfaatkan Dasbor ClickUp untuk memonitor kinerja secara real-time. Ini akan membantu Anda tetap gesit dan responsif terhadap perubahan pasar

Buat Dasbor KPI ClickUp dan pantau performa secara real-time, sehingga memungkinkan penyesuaian yang cepat

🧠 Ingat: Meskipun penting untuk mencapai paritas merek, sama pentingnya untuk menghindari paritas fitur jebakan-di mana Anda secara membabi buta meniru fitur pesaing tanpa mempertimbangkan nilai sebenarnya bagi pengguna Anda.

Sebaliknya, fokuslah untuk mengatasi masalah pelanggan Anda, dipandu oleh umpan balik pelanggan dan data riset pasar, untuk menjaga produk Anda tetap berpusat pada pelanggan dan bebas dari fitur yang tidak perlu.

Studi Kasus Praktis dan Contoh

Dalam industri SaaS, titik-titik keseimbangan bervariasi di berbagai vertikal, tetapi secara universal penting untuk memastikan daya saing dan memfasilitasi adopsi pelanggan.

Berikut adalah beberapa contoh poin paritas produk di berbagai vertikal SaaS:

Manajemen Hubungan Pelanggan (CRM)

Dalam bidang CRM, ini semua tentang memastikan Anda memiliki dasar-dasar yang tercakup - manajemen kontak, pelacakan saluran penjualan, dan fitur dukungan pelanggan tidak bisa dinegosiasikan Misalnya, jika CRM Anda tidak memungkinkan pengguna dengan mudah mengelola kontak atau melacak prospek penjualan, Anda akan kesulitan untuk mengikutinya.

Ambil contoh ClickUp versus HubSpot .

HubSpot mungkin merupakan pembangkit tenaga listrik CRM, tetapi ClickUp melampaui fungsi-fungsi vanila, mengintegrasikan fitur-fitur CRM dengan alat bantu manajemen tugas dan proyek yang tangguh, yang memungkinkan tim untuk mengelola hubungan pelanggan dan proyek di satu tempat.

Hal ini memberikan ClickUp keunggulan, terutama bagi tim yang ingin merampingkan alur kerja mereka dan menghindari berpindah-pindah di antara beberapa platform.

Manajemen proyek

Dalam hal manajemen proyek, Points of Parity mencakup manajemen tugas, alat kolaborasi, dan fitur pelacakan waktu Pengguna perlu mengelola tugas-tugas mereka secara efisien, berkolaborasi dengan anggota tim, dan melacak waktu yang dihabiskan untuk proyek.

Misalnya, ketika Anda membandingkan ClickUp dan Asana asana dikenal dengan antarmuka yang ramah pengguna dan kemampuan manajemen tugas yang kuat, tetapi ClickUp selangkah lebih maju. Dengan ClickUp, Anda mendapatkan fitur manajemen tugas dan kolaborasi dengan tingkat kustomisasi dan integrasi yang tak tertandingi.

Kemampuan ClickUp untuk beradaptasi dengan alur kerja yang berbeda, dari yang sederhana hingga yang kompleks, memberikannya keunggulan kompetitif

Otomasi pemasaran

Otomatisasi adalah hal yang harus dimiliki di berbagai vertikal SaaS, terutama di perangkat lunak pemasaran produk . Fitur-fitur penting dari alat otomatisasi meliputi tugas-tugas berulang yang dinamis, pelacakan waktu otomatis, dan integrasi tanpa batas dengan alat lainnya.

Pertimbangkan ClickUp dibandingkan Monday.com .

Sementara Monday.com menawarkan perangkat otomatisasi yang solid untuk manajemen alur kerja, ClickUp mengintegrasikan otomatisasi secara mendalam ke dalam ekosistem manajemen proyek yang lebih luas.

Integrasi tanpa batas dalam platform ini membuat ClickUp menjadi solusi yang lebih komprehensif, terutama bagi tim yang ingin memusatkan proses otomatisasi mereka bersama dengan tugas-tugas manajemen proyek.

ClickUp memungkinkan tim untuk mengotomatiskan tugas, mengatur pemicu khusus, dan bahkan membuat alur kerja yang kompleks tanpa memerlukan aplikasi atau plugin tambahan

Bagaimana titik paritas mendorong pertumbuhan untuk ClickUp

ClickUp sendiri adalah contoh yang sangat baik tentang bagaimana memanfaatkan Points of Parity dapat berkontribusi pada pertumbuhan bisnis.

ClickUp memasuki pasar yang sudah jenuh dengan kompetitor yang sudah mapan seperti Asana dan Trello. Untuk bersaing, ClickUp memastikan bahwa mereka memiliki semua POP yang penting, seperti manajemen tugas, fitur kolaborasi tim, dan integrasi dengan alat lain.

Dengan mencakup POPs ini, Perangkat Lunak Manajemen Proyek Pemasaran ClickUp memposisikan dirinya sebagai alternatif yang layak, memungkinkan pengguna untuk beralih dari platform lain tanpa mengorbankan fungsi-fungsi penting.

Strategi diferensiasi ini memainkan peran penting dalam adopsi ClickUp yang cepat. Pengguna merasa yakin bahwa ClickUp dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka sambil menawarkan pembeda yang unik, seperti kustomisasi tingkat lanjut, integrasi yang lebih luas, dan berbagai pilihan template.

Apa saja Tantangan dan Peringatan dari Points of Parity?

Jangan terjebak dalam jebakan sloganisasi POP.

Mengandalkan slogan umum dan klise seperti 'Kualitas Terbaik' atau 'Layanan 24×7' untuk membangun POP Anda tidak akan membedakan Anda dari merek lain dan hanya akan menyatakan hal yang sudah jelas. Sebaliknya, fokuslah untuk memahami perilaku konsumen dan ekspektasi pasar secara mendalam dalam kategori spesifik Anda.

Dengan menghindari slogan yang dangkal dan menekankan poin yang paling menarik, Anda akan menciptakan posisi merek yang lebih kuat.

Kelemahan lain dari berfokus pada POP adalah risiko komoditisasi. Ketika produk dalam suatu kategori terlalu mirip, menjadi sulit bagi pelanggan untuk membedakannya, yang mengarah pada perang harga dan berkurangnya margin keuntungan.

Dalam SaaS, di mana diferensiasi produk sering kali menjadi kunci untuk mempertahankan pelanggan, produk yang tidak menawarkan sesuatu yang unik akan kesulitan untuk menonjol di pasar yang ramai. Tanpa titik perbedaan yang menarik, pelanggan dapat melihat produk Anda sebagai produk yang dapat dipertukarkan dengan produk lain, yang mengarah pada tekanan harga dan berkurangnya keterlibatan pelanggan.

Jangan lupakan tentang pengabaian terhadap tren pasar yang sedang berkembang. Dengan hanya berfokus pada pemenuhan standar pasar saat ini, Anda mungkin akan kehilangan peluang inovatif yang muncul.

Dinamika pasar terus berkembang, dan apa yang dianggap penting hari ini mungkin sudah ketinggalan zaman besok. Kegagalan mengantisipasi kebutuhan pelanggan di luar POP yang sudah ada dapat membuat produk Anda tertinggal dari pesaing yang lebih gesit dan lebih cepat berinovasi.

Selain itu, penekanan berlebihan pada POP yang kompetitif dapat menyebabkan rasa puas diri dalam proses pengembangan produk . Jika tujuan utama Anda adalah menyamai pesaing, maka produk Anda akan menjadi reaktif dan bukannya proaktif, terus menerus mengejar ketertinggalan dan bukannya memimpin pasar.

Pendekatan ini dapat menghambat pertumbuhan jangka panjang dan dapat mengakibatkan produk menjadi usang seiring dengan perkembangan pasar.

Biarkan Strategi Merek Anda 'MELEDAK' dengan ClickUp

Menyusun strategi pemosisian merek dengan Points of Parity (POP) sangat penting untuk membangun produk Anda di pasar yang kompetitif.

Anda dapat secara efisien mengidentifikasi dan mengimplementasikan POP Anda dengan menggunakan alat seperti ClickUp untuk kolaborasi, manajemen proyek, dan umpan balik dari pengguna. Pendekatan ini memastikan produk Anda memenuhi standar industri dan selaras dengan kebutuhan pelanggan. Daftar ke ClickUp dan tetap menjadi yang terdepan dalam persaingan.