Bagaimana Cara Menjadi Manajer CRM?

Manajer Hubungan Pelanggan (CRM) adalah aset berharga untuk bisnis apa pun. Mereka membantu menumbuhkan loyalitas klien dan pertumbuhan bisnis.

Terlebih lagi, rata-rata Manajer CRM di AS menghasilkan $117.500 per tahun, atau hampir $59,49 per jam, membuat peran ini cukup menguntungkan.

Sebagai seorang CRM, Anda perlu mengembangkan perpaduan antara kecerdasan emosional, wawasan strategis, pemikiran kreatif, dan pemahaman yang lengkap dan menyeluruh tentang data dan penawaran perusahaan Anda.

Jika apa yang telah Anda baca sejauh ini membuat Anda tertarik, karier sebagai CRM mungkin merupakan pilihan yang tepat untuk Anda.

Pada bagian berikut, kita akan membahas cara menjadi manajer CRM, termasuk berbagai keterampilan dan alat yang diperlukan untuk membantu manajemen hubungan pelanggan.

Apa yang dilakukan oleh seorang Manajer CRM?

Manajer CRM mengimplementasikan dan mengoptimalkan strategi hubungan pelanggan untuk menyelaraskannya dengan kebutuhan pelanggan. Tujuan dari CRM adalah untuk memandu perusahaan menuju kepuasan pelanggan yang maksimal, meningkatkan loyalitas pelanggan, melacak masalah pelanggan, dan merancang cara untuk menyelesaikannya.

Seorang manajer CRM menganalisis pola perilaku pelanggan dan memahami sisi bisnis layanan pelanggan. Mereka merancang proses untuk mengidentifikasi prospek dan memandu prospek melalui perjalanan pelanggan.

Manajer CRM juga mempelajari perilaku pelanggan dan data dari tim pemasaran untuk membantu membangun upaya pemasaran yang ditargetkan dan dipersonalisasi. Karena CRM bekerja secara lintas fungsi, Anda akan mempelajari wawasan berharga tentang pelanggan untuk membantu tim penjualan fokus pada prospek yang berpotensi tinggi dan meningkatkan tingkat konversi.

Pentingnya Manajer CRM

Manajer CRM bekerja sebagai kolaborator pengalaman pelanggan. Mereka mengumpulkan umpan balik pelanggan dan analisis data serta berkolaborasi dengan departemen penjualan dan pemasaran untuk membantu mengembangkan retensi pelanggan dan strategi konversi.

Tugas sehari-hari seorang manajer CRM

Membuat sistem untuk membangunorganisasi yang berpusat pada pelanggan dan terus meningkatkannya

Melacak masalah pelanggan yang disorot oleh sistem CRM dan menyelesaikannya atau mengarahkannya ke tim yang sesuai

Menganalisis perjalanan pelanggan untuk peluang penjualan dan strategi hubungan pelanggan

Mengawasi interaksi pelanggan di berbagai departemen, seperti tim layanan pelanggan, untuk memastikan kepuasan pelanggan yang maksimal

Menemukan dan menerapkan saluran komunikasi yang hemat biaya dengan pelanggan

Tugas jangka panjang seorang manajer CRM

Bermitra dengan pemimpin penjualan dan pemasaran untuk meningkatkanPlatform CRM dan integrasinya

Melatih tim penjualan, pemasaran, dan layanan pelanggan tentang perangkat lunak CRM dan memastikan mereka menggunakan perangkat lunak CRM untuk memaksimalkan kepuasan pelanggan

Mengembangkan, menerapkan, dan menyempurnakan alur kerja, proses, dan implementasi CRM

Menganalisis data pelanggan dari perangkat lunak CRM untuk menciptakan strategi baru untuk meningkatkan kepuasan pelanggan

Manajer CRM menganalisis tren pasar, ukuran perusahaan, gaya penjualan, dan solusi CRM serta menciptakan strategi yang dipersonalisasi sesuai dengan basis pelanggan perusahaan Anda.

Bagaimana Cara Menjadi Manajer CRM?

Berikut ini adalah gambaran umum tentang cara menjadi manajer CRM:

1. Mempelajari dasar-dasar CRM 32% dari bisnis kecil berjuang dengan keahlian CRM.

Ketika Anda mempelajari dasar-dasar pengoperasian perangkat lunak CRM yang dapat disesuaikan -seperti ClickUp, Hubspot, Salesforce, dan Microsoft Dynamics 365, Anda akan lebih siap untuk mengelola hubungan dengan pelanggan sejak awal.

Ini adalah keterampilan yang dicari manajer HR saat merekrut untuk posisi manajer CRM.

Jika Anda tertarik untuk mempelajari cara menjadi manajer CRM, Anda juga perlu membangun basis pengetahuan yang kuat tentang konsep dasar CRM dalam proses penjualan dan pemasaran, seperti:

Manajemen siklus hidup pelanggan: Memahami tahapan yang dilalui pelanggan, mulai dari kontak awal hingga pasca pembelian, dan belajar untuk mengoptimalkan perjalanan mereka serta meningkatkan kepuasan di setiap tahap

Memahami tahapan yang dilalui pelanggan, mulai dari kontak awal hingga pasca pembelian, dan belajar untuk mengoptimalkan perjalanan mereka serta meningkatkan kepuasan di setiap tahap Segmentasi pelanggan: Mempelajari cara membagi pelanggan ke dalam kelompok-kelompok berdasarkan atribut utama mereka untuk menyampaikan pesan pemasaran yang lebih personal dan bertarget danKampanye CRM Manajemen data: Kuasai pengumpulan, penyimpanan, dan analisis data sehingga Anda dapat membuat keputusan yang tepat

Mempelajari cara membagi pelanggan ke dalam kelompok-kelompok berdasarkan atribut utama mereka untuk menyampaikan pesan pemasaran yang lebih personal dan bertarget danKampanye CRM

Banyak manajer CRM mengambil kursus gratis dan berbayar tentang berbagai sistem dan konsep CRM melalui platform online seperti Coursera, LinkedIn Learning, dan Udemy.

Beberapa kursus populer yang dapat Anda ambil untuk mendapatkan pelatihan langsung tentang pekerjaan manajer CRM adalah: Pengantar CRM dengan HubSpot Anda bisa menemukan lowongan pekerjaan manajer CRM yang relevan di Indeed, Glassdoor, dan portal pekerjaan LinkedIn. Portal-portal ini memungkinkan Anda untuk memfilter posisi berdasarkan lokasi, tingkat pengalaman, dan kriteria lainnya. Anda juga dapat mengatur peringatan pekerjaan untuk tetap mendapatkan informasi tentang peluang baru yang sesuai dengan preferensi Anda.

Agar menonjol dari persaingan, sesuaikan resume dan surat lamaran Anda untuk menekankan pengalaman langsung Anda dengan sistem CRM, pemahaman Anda tentang Strategi CRM dan pencapaian atau proyek spesifik apa pun yang telah Anda selesaikan.

Memanfaatkan Alat CRM untuk Meningkatkan Produktivitas sebagai Manajer CRM

Alat CRM adalah alat bantu yang sempurna untuk manajer hubungan pelanggan karena alat ini menyediakan kerangka kerja yang terstruktur untuk mengelola hubungan pelanggan.

Sebagai seorang pemula di industri ini, Anda ingin belajar menggunakan alat CRM yang tidak merepotkan dan memiliki fungsi tinggi Platform Manajemen Proyek CRM seperti ClickUp untuk melakukan pekerjaan berat dalam merampingkan prospek, pipeline, dan manajemen pelanggan Anda.

Mari kita lihat bagaimana CRM ClickUp membuat Anda lebih produktif dalam pekerjaan Anda dan memastikan interaksi pelanggan yang konsisten dan berkualitas tinggi.

Buat database pelanggan terpusat

Tim penjualan dan pemasaran Anda dapat menggunakan sistem CRM ClickUp untuk membuat database terstruktur untuk menyimpan informasi pelanggan yang penting seperti rincian kontak, ukuran transaksi, interaksi, dan riwayat pembelian.

buat database pelanggan terpusat dan atur akun dalam urutan hierarki menggunakan folder dan daftar di ClickUp_

Setiap tim dalam organisasi dapat mengakses database terpusat ini-yang diatur dalam hierarki yang berbeda menggunakan folder, sub-folder, dan tautan. Sebagai contoh, tim penjualan dapat menggunakan informasi ini untuk menemukan pelanggan, mengelola saluran, dan mengatur proses.

💡Tip pro: Penggunaan Tampilan Peta ClickUp untuk mengkategorikan pelanggan berdasarkan geografi. Fitur ini membantu mengelompokkan pelanggan ketika tim pemasaran menjalankan kampanye CRM yang ditargetkan. Tim penjualan menggunakannya untuk melacak prospek dan saluran pipa dan mengelola pesanan._

Kelola pipeline Anda dengan templat CRM

Gunakan Templat CRM Sederhana dari ClickUp untuk mengatur informasi kontak pelanggan, melacak kemajuan dan sasaran penjualan, dan menganalisis umpan balik pelanggan.

Lacak semua informasi pelanggan Anda di satu tempat dengan Templat CRM Sederhana ClickUp

Templat ini adalah penghemat waktu yang besar karena:

Berfungsi sebagai sumber kebenaran tunggal untuk semua informasi penjualan dan pipeline akun Anda

Menghilangkan entri data manual dan menyederhanakan proses penjualan

Memberikan tampilan yang komprehensif dari data pelanggan dan pipeline

Memvisualisasikan data untuk mengidentifikasi wawasan pelanggan

💡Tip profesional: siapkan *[otomasi ClickUp]( https://clickup.com/features/automations)* menggunakan tindakan dan pemicu khusus untuk membebaskan tim penjualan Anda dari tugas-tugas yang berulang-ulang

misalnya, ketika staf penjualan Anda memasukkan data mingguan tentang prospek baru yang masuk dalam percakapan, transaksi yang ditutup, prospek yang tidak aktif, dll. Anda akan mendapatkan laporan otomatis bulanan tentang pengguna baru yang mungkin memerlukan lebih banyak bantuan dalam proses orientasi dan dukungan

Membuat Dokumen yang dapat diedit dan kolaboratif

Untuk anggota tim Anda yang membutuhkan akses ke dokumen presentasi, SOP, kontrak, proposal, atau rencana strategis, gunakan Klik Dokumen sebagai dokumen yang dapat diedit dan dibagikan yang dapat mereka akses dengan cepat.

menggunakan ClickUp Docs untuk membuat dokumen interaktif dan membagikannya dengan tim Anda_

Dengan menautkan semua dokumen terkait ke tugas tertentu di satu tempat, akan mempercepat persiapan rapat dan meningkatkan produktivitas secara keseluruhan.

Tim Anda bisa mengedit dokumen kolaboratif ini, menambahkan spreadsheet, presentasi, dan tabel, menyematkan video, dan menyertakan pemformatan yang kaya agar menarik secara visual.

Bagian terbaiknya adalah ClickUp Brain meningkatkan integrasi ini dengan menyediakan wawasan dan otomatisasi berbasis AI.

💡Tip profesional: anda bisa menggunakan ClickUp Brain untuk menyusun email pelanggan, mengajukan pertanyaan tentang dokumen, menerima ringkasan rapat secara instan, membuat catatan agenda rapat, dan bahkan membuat garis besar presentasi

inilah cara ClickUp Brain menghasilkan email yang memperkenalkan produk Anda kepada calon pelanggan_

Menyesuaikan CRM agar sesuai dengan kebutuhan Anda

Dalam CRM ClickUp, Anda bisa menyesuaikan detail prospek seperti bidang, tag, dan patung. Untuk membuatnya lebih mudah beradaptasi dengan kebutuhan Anda, ClickUp memiliki delapan jenis bidang dan lima tampilan.

lacak pipeline dan interaksi pelanggan Anda dengan bidang khusus di ClickUp CRM_

ClickUp adalah Manajemen Proyek, Dasbor, CRM, dan Sistem Penskalaan TERBAIK yang pernah saya temui! Ini telah membantu saya menghemat 100 - 1000 jam, memprioritaskan + fokus pada pengembangan bisnis dalam proses $ 500 ribu - jutaan setiap hari. Kami beralih sekarang untuk melacak konversi + hasil! CINTA ClickUp!

Katrina Julia, CEO dan Pencipta, FIT Life Creation

Mari kita pandu Anda melalui langkah-langkah membuat CRM di ClickUp :

Langkah 1: Unduh Templat CRM ClickUp

Mulailah dengan mengunduh Templat CRM ClickUp . Templat yang sudah dibuat sebelumnya ini sangat cocok untuk mengelola dan menganalisis data di satu tempat, merampingkan komunikasi pelanggan, dan mengotomatiskan tugas-tugas yang berulang.

Gunakan Templat CRM ClickUp untuk memelihara prospek, melacak penjualan, dan memantau kepuasan pelanggan

Langkah 2: Tambahkan tampilan untuk mengelola dan memprioritaskan kontak

Pilih dari 15+ Tampilan ClickUp untuk memvisualisasikan tugas dan data Anda.

Sebagai contoh,

Tampilan Tabel untuk menggambar hubungan antar tugas

Tampilan Papan untuk alur kerja gaya Kanban

Tampilan Kalender untuk melacak tenggat waktu dan tindak lanjut

Tampilan Bagan Gantt untuk melacak kemajuan setiap tujuan pelanggan

kelola pipeline Anda, lacak prospek, dan bangun hubungan pelanggan yang langgeng dengan Templat CRM ClickUp

💡 Kiat profesional: Sinkronkan Kalender Google Anda dengan ClickUp untuk melihat pekerjaan Anda dalam satu tampilan, dan berhenti berpindah-pindah platform untuk mengetahui apa yang ada dalam agenda Anda

Langkah 3: Buat status khusus untuk menyesuaikan setiap alur kerja

Sesuaikan status agar sesuai dengan proses CRM Anda. Misalnya, buat status seperti "Prospek", "Dihubungi", "Negosiasi", dan "Ditutup" untuk melacak setiap interaksi dengan pelanggan.

Langkah 4: Tarik informasi paling penting untuk dilihat dengan bidang khusus

Dengan Bidang Khusus ClickUp anda dapat mengumpulkan informasi penting yang spesifik untuk kebutuhan CRM Anda. Tambahkan bidang seperti "nilai pelanggan" untuk memprioritaskan klien bernilai tinggi, "terakhir dihubungi" untuk memastikan tidak ada pelanggan yang terlupakan, dan "tindak lanjut berikutnya" untuk mengingat kapan harus menghubungi berikutnya.

Di sinilah Anda ingin menambahkan informasi tugas ke tampilan sehingga Anda tidak perlu membuka dan menutup tugas individu untuk menemukan informasi seperti tanggal jatuh tempo, siklus penagihan, diskon, dll.

tambahkan bidang khusus ke templat ClickUp CRM Anda untuk melihat informasi penting dengan cepat_

Langkah 5: Buat tugas dengan data Anda Impor data Anda ke Clickup dari file atau alat manajemen proyek Anda. Kemudian, ubah data Anda menjadi tugas dan tetapkan ke anggota tim. Tetapkan tanggal jatuh tempo dan tambahkan deskripsi terperinci agar lebih mudah dipahami.

Langkah 6: Terhubung sebagai satu tim dengan basis data relasional di CRM

Gunakan Basis Data Relasi ClickUp untuk menghubungkan semua data CRM Anda. Fitur ini memungkinkan Anda untuk menghubungkan informasi terkait, seperti profil pelanggan, riwayat interaksi, dan peluang penjualan, membangun pandangan yang komprehensif dari setiap pelanggan.

Kembangkan Karier Anda sebagai Manajer CRM dengan ClickUp

Ingatlah bahwa sebagian besar manajer CRM dulunya adalah pemula yang mengasah kemampuan mereka dari waktu ke waktu dan dengan pengalaman praktis.

Meskipun perjalanan menuju peran CRM mungkin tampak luar biasa dari pinggiran, setelah Anda mendapatkan posisi entry-level dengan keterampilan dan alat yang tepat, Anda dapat tumbuh, berkembang, dan mencapai kesuksesan. sebagai manajer CRM

Kuncinya adalah membangun dan mempertahankan hubungan yang solid dengan pelanggan, penjualan, tim pemasaran, dan pemangku kepentingan. Anda juga harus menyederhanakan proses untuk mengumpulkan informasi pelanggan menggunakan sistem CRM seperti ClickUp. Daftar di ClickUp secara gratis untuk memulai perjalanan Anda sebagai manajer CRM yang sukses.