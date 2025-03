Cara Menjadi Insinyur Desain Produk

Pernahkah Anda melihat produk yang didesain dengan cemerlang, seperti gadget dapur yang canggih, botol air yang bisa membersihkan diri sendiri, atau bingkai seni digital interaktif, dan berpikir, 'Saya bisa menciptakannya'?

Anda menyadari bahwa produk-produk ini tidak hanya berfungsi dengan baik-mereka memadukan bentuk dan fungsionalitas dengan mulus untuk memecahkan masalah nyata dengan gaya dan efisiensi. Produk-produk ini memicu daya tarik dan ketertarikan pada cara pembuatannya.

Namun, antusiasme Anda mungkin meredup ketika Anda menghadapi rintangan yang menakutkan, seperti tidak tahu harus mulai dari mana, keterampilan apa yang penting, dan bagaimana cara masuk ke dalam bidang teknik desain produk yang kompetitif.

Jika Anda ingin membangun karier di bidang teknik desain produk, artikel ini akan merinci peran seorang insinyur desain produk, termasuk tanggung jawab pekerjaan dan keterampilan yang dibutuhkan.

Apa itu Insinyur Desain Produk?

Seorang insinyur desain produk membuat konsep, mendesain, dan mengembangkan produk baru dengan menggabungkan keahlian teknis dan pemecahan masalah secara kreatif. Pekerjaan mereka secara langsung berdampak pada inovasi dan fungsionalitas produk di berbagai industri.

Desainer produk menghasilkan ide berdasarkan riset pasar dan kebutuhan pengguna, membuat desain dan prototipe yang komprehensif menggunakan perangkat lunak desain berbantuan komputer (CAD), dan melakukan analisis teknik, seperti analisis elemen hingga (FEA) dan dinamika fluida komputasi (CFD), untuk memastikan produk memenuhi spesifikasi dan standar industri.

Selain tanggung jawab teknis dan kreatif mereka, para insinyur desain produk berkolaborasi erat dengan departemen lain, seperti pemasaran, desain grafis manufaktur, dan manajemen rantai pasokan, untuk memastikan produksi yang efisien dan kesiapan pasar.

Peran Manajer Desain Produk

Sementara seorang insinyur desain produk berfokus pada aspek teknis dan detail dalam merancang dan membangun produk, seorang manajer desain produk mengawasi seluruh proses. Mereka akan terlibat dari awal hingga akhir dan bahkan mungkin ikut serta dalam beberapa aspek teknis, seperti membuat spesifikasi desain.

Perancang dan insinyur produk sangat memahami produk perusahaan, persyaratan pelanggan, dan biaya produksi. Mereka memandu proses desain yang gesit dan memastikan tim selaras dengan tujuan bisnis.

Manajer desain produk bertanggung jawab atas berbagai tugas sehari-hari, termasuk:

Memimpin dan berkolaborasi dengan tim desainer dan insinyur untuk mengintegrasikan fitur dan fungsi yang relevan untuk produk akhir yang fungsional dan menyenangkan secara estetika

Membuat model 3D dan 2D, desain, rakitan, gambar, Bill of Material (BoM), dan paket desain konseptual pelanggan, terutama dalam proses manufaktur

Membimbing dan melatih desainer junior untuk mengembangkan keterampilan mereka, membina lingkungan yang kolaboratif, dan memastikan pertumbuhan dan perkembangan tim

Melakukan perhitungan dan simulasi teknik untuk memastikan fungsionalitas dan daya tahan produk

Desainer industri mengembangkan dan memelihara standar dan pedoman desain untuk konsistensi di seluruh produk

Menganalisis dan menyelesaikan masalah terkait desain di seluruhproses pengembangan produk dengan mengikuti prinsip-prinsip teknik

Melakukan pengujian kegunaan dan mengumpulkan umpan balik dari pengguna untuk menyempurnakan dan meningkatkan desain produk

Melakukan Analisis Elemen Hingga (FEA) untuk memastikan integritas desain

Memelihara dan memperbaruidokumentasi teknis dan file desain

Memastikan kepatuhan terhadap standar keselamatan, kualitas, dan peraturan

Seorang insinyur dan manajer produk juga merancangjadwal proyekanggaran, dan sumber daya

Keterampilan yang Dibutuhkan untuk Manajer Desain Produk: Apa yang Dapat Dipelajari oleh Calon Desainer Produk

Menelusuri jalan untuk menjadi manajer desain produk tingkat atas membutuhkan perpaduan yang kaya akan keterampilan yang dibutuhkan, mulai dari memahami dinamika pasar dan memupuk kemampuan beradaptasi hingga menguasai analisis data dan pembinaan kepemimpinan tim .

Mari kita jelajahi lima keterampilan penting yang harus Anda kembangkan untuk karier jangka panjang dan sukses di bidang teknik desain produk.

1. Pemikiran strategis

Dapatkah Anda membayangkan langkah-langkah langsung untuk sebuah produk dan mengembangkan visi jangka panjang yang komprehensif yang memandu inovasinya?

Inti dari rekayasa desain produk adalah kemampuan Anda untuk menciptakan produk yang memenuhi permintaan pasar saat ini dan selaras dengan tujuan jangka panjang dan visi strategis perusahaan.

Itu berarti setiap fitur yang dibuat dan pembaruan yang dirilis harus berkontribusi pada tujuan produk. Untuk mengembangkan pemikiran strategis, lakukan serangkaian Analisis SWOT, menggabungkan pemikiran analitis dan kritis dengan logika induktif dan deduktif.

Pendekatan ini mendorong Anda untuk memahami misi produk, tempatnya di pasar, dan bagaimana produk dapat berkembang untuk memenuhi kebutuhan pengguna yang terus berubah.

via Akademi Enago Pilihlah Sekolah Produk gratis Sertifikasi Mikro Strategi Produk (PSC) ™️ untuk mempelajari cara menentukan peta jalan desain produk, menetapkan OKR, dan mengkomunikasikan rencana tersebut kepada para pemangku kepentingan untuk penyelarasan merek yang lebih baik.

2. Analisis data

Di era Big Data, kemampuan untuk menganalisis dan menarik wawasan dari kumpulan data sangatlah penting. Sebagai manajer desain produk, Anda harus mahir dalam mengubah sejumlah besar interaksi pengguna, metrik kinerja, dan data pasar menjadi wawasan yang dapat ditindaklanjuti.

Anda harus dapat mengidentifikasi dan memantau KPI dan metrik mengatur dan menginterpretasikan tes A/B, serta menggunakan alat analisis seperti Google Analytics untuk memantau perilaku pengguna.

Untuk meningkatkan kemampuan analisis data Anda, pertimbangkan untuk mengikuti kursus online yang berfokus pada alat dan teknik penting, termasuk SQL, Python, dan Excel.

Pertimbangkan untuk mempelajari perangkat lunak seperti Tableau atau Power BI untuk membuat visualisasi data yang dapat membantu mengkomunikasikan wawasan kepada anggota tim dan pemangku kepentingan Anda. Alat-alat ini juga akan membekali Anda untuk mendasarkan penyempurnaan desain pada data yang solid, bukan pada intuisi.

Berpartisipasilah dalam hackathon untuk menerapkan analisis data dalam skenario dunia nyata dan amati bagaimana para profesional lain secara kreatif mengatasi masalah yang kompleks menggunakan pengalaman praktis mereka.

3. Kepemimpinan tim

Meskipun Anda memiliki strategi desain produk yang kuat, sebagai desainer produk, Anda harus mampu memotivasi, mendukung, dan mendorong tim Anda menuju tujuan bersama. Kepemimpinan tim yang kuat melibatkan komunikasi proyek dan bagaimana setiap anggota tim berkontribusi untuk mencapainya.

Gunakan Perangkat Lunak Manajemen Produk ClickUp untuk mendefinisikan peran, tanggung jawab, dan hasil yang diharapkan untuk setiap tugas dan melacak kemajuan. Dengan menguraikan dengan jelas tanggung jawab mereka dalam platform ClickUp, Anda dapat memberdayakan anggota tim Anda untuk mengambil alih tanggung jawab atas pekerjaan mereka.

Mengakui pencapaian mereka menggunakan fitur bawaan ClickUp templat penetapan tujuan dan pelacakan dan metrik kinerja untuk membantu mereka tetap terlibat dan termotivasi.

ClickUp memungkinkan Anda dengan mudah memetakan visi produk, menyelaraskan tim, dan mempercepat peluncuran produk ke pasar.

Visualisasikan seluruh siklus hidup produk Anda dengan Perangkat Lunak Manajemen Produk ClickUp

Gunakan fitur ClickUp Templat Pengembangan Produk Baru untuk mempercepat proyek desain produk. Ini mengatur seluruh proses desain, mulai dari konsep hingga peluncuran.

Sebagai contoh, fitur Tampilan Bagan Gantt ClickUp fitur ini membantu Anda melacak ketergantungan tugas dan tenggat waktu.

Dengan templat ini, Anda dapat mengatur semua tugas desain produk dengan rapi ke dalam empat status - Diblokir, Selesai, Sedang Berlangsung, dan Dilakukan.

Lacak berbagai tonggak pencapaian dan hasil proyek dengan Templat Pengembangan Produk Baru ClickUp

Unduh Templat Ini Gunakan templat manajemen produk untuk menyimpan informasi tentang item tindakan spesifik yang terkait dengan produk Anda dan menemukannya dengan mudah.

Dari peluncuran yang sukses hingga iterasi baru, pelacakan bug, dan umpan balik pelanggan, templat yang telah dibuat sebelumnya ini templat peluncuran produk digunakan oleh manajer produk yang berpikiran maju untuk membuat kemajuan yang serius.

4. Negosiasi dan resolusi konflik Sehari dalam kehidupan seorang manajer produk tidak lepas dari berurusan dengan perbedaan pendapat dan kepentingan. Bahkan, dalam lingkungan kolaboratif, konflik tidak dapat dihindari.

Keterampilan utama yang dibutuhkan oleh seorang insinyur desain produk yang sukses adalah kemampuan untuk menyelesaikan konflik tim secara konstruktif dan berurusan dengan para pemangku kepentingan, termasuk anggota tim, mitra eksternal, dan pimpinan.

Anda harus secara diplomatis membenarkan sumber daya, jadwal, dan prioritas sambil mengartikulasikan visi desain.

Bagaimana cara meningkatkan keterampilan negosiasi dan resolusi konflik yang berharga?

Mendaftarlah ke lokakarya yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan analitis dan interpersonal Anda sehingga Anda dapat mengubah narasi dan bergerak menuju kolaborasi dengan mudah

Baca buku tentang negosiasi, sepertiMenuju Ya oleh Fisher dan Ury

Belajarlah untuk tetap tenang selama konflik dan berlatihlah untuk bernapas dalam-dalam dan memperhatikan

5. Pemecahan masalah yang kreatif

Rekayasa desain produk memecahkan masalah, mulai dari masalah pengguna hingga tantangan teknis, seperti memastikan alokasi sumber daya yang optimal. Namun, pendekatan kreatif manajer desain produk yang luar biasa terhadap pemecahan masalah membuat mereka berbeda.

Mereka berpikir di luar kebiasaan dan menerapkan pola pikir analitis untuk merancang solusi yang efektif.

Belajarlah untuk menerapkan kerangka kerja tertentu, seperti Lima Mengapa atau Enam Topi Berpikir, untuk memecahkan masalah secara lebih kreatif.

via EasyRetro Sebagai contoh, metode Five Whys dapat membantu mengidentifikasi alasan mendasar di balik cacat desain, sementara penerapan Six Thinking Hats dapat mendorong solusi kreatif dengan mendorong sudut pandang yang beragam di dalam tim desain produk.

via Pembelajaran BiteSize

Cara Menjadi Insinyur Desain Produk atau Desainer Produk

Berikut ini adalah pendekatan langkah demi langkah untuk calon desainer produk yang memulai jalur karier ini:

1. Membangun fondasi pendidikan yang kuat

Langkah pertama untuk menjadi insinyur desain produk yang sukses adalah membangun fondasi pendidikan yang kuat.

Gelar sarjana di bidang manufaktur, desain industri, teknik mesin, dasar-dasar produk sistem kelistrikan, atau bidang terkait biasanya diperlukan. Kursus dalam ilmu material, desain berbantuan komputer, dan pengembangan produk akan memberikan keterampilan teknis yang diperlukan untuk peran ini.

Karena teknik desain produk umumnya mencakup banyak industri, minat khusus Anda dan tujuan karir dapat menentukan jurusan Anda.

Misalnya, gelar di bidang rekayasa perangkat lunak mungkin paling cocok untuk mengembangkan produk perangkat lunak.

Demikian pula, Anda dapat lebih mengkhususkan diri dengan mengejar gelar master yang berfokus pada aspek tertentu dari teknik desain atau Pengembangan produk yang lincah . Misalnya, jika Anda tertarik dengan desain berkelanjutan, Anda dapat mengejar gelar master di bidang teknik lingkungan.

Gelar master dapat membuka pintu ke bidang khusus dan membuat Anda menjadi kandidat yang lebih menarik untuk peran tertentu dalam industri. Gelar ini juga dapat membantu Anda menaiki tangga karier lebih cepat, membuat Anda memenuhi syarat untuk posisi tingkat senior dan memungkinkan Anda untuk mendapatkan gaji insinyur desain produk yang lebih tinggi.

2. Lengkapi gelar Anda dengan pengalaman kerja yang berhubungan dengan industri

Sebagian besar perusahaan lebih memilih kandidat dengan pengalaman praktis atau portofolio yang kuat dengan jenis produk yang mereka kerjakan.

Jika Anda baru memulai sebagai insinyur desain produk atau ingin mendapatkan posisi entry-level, mulailah dengan magang di berbagai perusahaan untuk mendapatkan pengalaman langsung.

Bonus: Anda juga akan mendapatkan kesempatan untuk belajar langsung dari para profesional berpengalaman dan bekerja dengan alat berstandar industri.

Misalnya, dapatkan kesempatan magang di perusahaan seperti Apple atau Dyson untuk mendapatkan pengalaman pengembangan produk di sektor teknologi atau barang konsumen.

Bekerja pada penempatan pendidikan kooperatif di produsen mobil seperti Tesla untuk mendapatkan wawasan tentang desain dan teknik otomotif.

Cari tahu dan lamar melalui portal karier resmi mereka atau manfaatkan peluang jaringan melalui asosiasi profesional dan layanan karier universitas.

Magang juga dapat berubah menjadi tawaran pekerjaan, sehingga Anda dapat memperluas jaringan profesional Anda sejak awal.

The Templat Pencarian Pekerjaan ClickUp dapat membuat pencarian kerja Anda lebih terorganisir dan efisien, memastikan Anda tetap mengetahui semua peluang dan persyaratan.

Anda dapat membuat daftar yang berbeda untuk perusahaan yang Anda minati, yang sedang diwawancarai, dan perusahaan yang pernah Anda lamar.

Tetap berada di jalur pencarian kerja Anda dengan menggunakan Templat Pencarian Kerja ClickUp

Unduh Templat Ini Lacak kemajuan setiap aplikasi, atur pengingat tindak lanjut, dan kelola tugas yang terkait dengan mempersiapkan wawancara memperbarui resume Anda, dan membangun jaringan.

Dengan kolom yang dapat disesuaikan, Anda juga dapat menambahkan catatan tentang proses wawancara di setiap perusahaan, termasuk pertanyaan wawancara manajer produk , kontak utama, dan umpan balik yang diterima. Hal ini memastikan Anda memiliki semua informasi yang diperlukan selama pencarian kerja.

3. Jangan pernah berhenti meningkatkan keahlian teknis Anda

Desain produk terus berkembang dengan teknologi yang muncul, sehingga sangat penting untuk terus mengasah keterampilan teknis yang dapat diterapkan di tempat kerja.

Misalnya, memahami proses manufaktur dan ilmu material sangat penting, karena faktor-faktor ini memengaruhi keputusan desain. Di sisi lain, keterampilan dalam teknologi pencetakan 3D dan pembuatan prototipe bisa sangat berharga jika Anda ingin meningkatkan desain grafis ke tingkat berikutnya .

Kiat bagi desainer produk untuk meningkatkan keterampilan mereka:

Mengikuti pelatihan setiap tahun untuk mengatasi kesenjangan pengetahuan

Mendaftarlah ke kelas mandiri atau kelas master di Udemy, Coursera, atau situs-situs sepertiMaven dengan kursus produk dari para pakar industri

4. Bangun portofolio Anda untuk menunjukkan kemampuan Anda

Apa pun industri Anda, memiliki portofolio sangat penting sebagai insinyur desain produk untuk menunjukkan luasnya pengalaman dan kemampuan Anda dalam menerapkan pemikiran desain di berbagai konteks.

Idealnya, portofolio Anda harus mencakup berbagai proyek, mulai dari tugas pribadi hingga pekerjaan lepas atau sukarela.

Gunakan fitur Templat Portofolio Desain ClickUp untuk menampilkan portofolio profesional Anda dan membangun kepercayaan dengan klien potensial.

Apakah Anda bekerja sebagai pekerja lepas atau dalam tim, templat yang dapat disesuaikan ini memungkinkan Anda memasukkan detail penting seperti hasil, jadwal, dan anggota tim serta berbagi laporan kemajuan dengan para pemangku kepentingan secara real-time.

Templat Portofolio Desain ClickUp memudahkan Anda membuat portofolio profesional yang menonjol dari yang lain

Unduh Templat Ini Kiat-kiat untuk membangun portofolio desain produk:

Jika Anda sedang mencari tempat magang, sertakan proyek desain yang dikerjakan sebagai bagian dari tugas kuliah

Sebagai desainer produk yang berpengalaman, sertakan portofolio Anda dengan proyek-proyek baru dan studi kasus yang menyoroti pertumbuhan dan dampak dari pekerjaan Anda-ideal untuk peluang konsultasi dan pekerja lepas yang terspesialisasi

Pamerkan portofolio Anda di situs web Anda dengan penawaran tentang proyek, poin-poin penting, testimoni, dan hasil kerja Anda-tambahkan elemen multimedia seperti video, prototipe, dan grafik untuk membuatnya lebih menarik

5. Luangkan waktu untuk sertifikasi profesional dan membangun jaringan

Meskipun sebagian besar pekerjaan tingkat pemula tidak memerlukan lisensi, namun hal ini dapat bermanfaat bagi kemajuan karier. Pertimbangkan untuk mendapatkan sertifikasi profesional seperti Certified SolidWorks Professional (CSWP) atau kredensial khusus untuk perangkat lunak CAD lainnya.

Misalnya, dapatkan sertifikasi Certified SolidWorks Associate (CSWA) untuk meningkatkan resume Anda dan menunjukkan kemahiran dalam standar industri perangkat lunak desain produk .

Bergabunglah dengan asosiasi profesional seperti Industrial Designers Society of America (IDSA) atau The Institution of Engineering Designers (IED) untuk berjejaring dengan desainer lain, mendapatkan informasi mengenai tren industri, dan menemukan peluang kerja.

Mengatasi Tantangan Saat Memasuki Bidang Rekayasa Desain Produk

Memasuki bidang teknik desain produk memiliki beberapa rintangan unik yang dapat menghambat kemajuan, bahkan bagi individu yang paling antusias dan terampil sekalipun, antara lain:

1. Kompleksitas interdisipliner

Rekayasa desain produk menuntut keahlian dalam berbagai domain, seperti desain, teknik, antarmuka pengguna/pengalaman pengguna (UI/UX), dan tren pasar. Meskipun bermanuver melalui area-area ini bisa sangat melelahkan, hal ini penting untuk menciptakan produk yang sukses.

Kursus mandiri dan sertifikasi desain yang dibahas di atas membantu Anda membangun pengetahuan dasar yang kuat.

Selain itu, mencari bimbingan dari para profesional yang berpengalaman dengan keahlian yang lebih luas dan dapat memandu integrasi berbagai disiplin ilmu ini.

2. Aksesibilitas sumber daya dan alat

Akses ke sumber daya berkualitas tinggi alat bantu desain produk dan sumber daya dapat menjadi penghalang jika Anda beroperasi di lingkungan dengan sumber daya yang terbatas atau baru dalam bidang ini.

Manfaatkan perangkat lunak sumber terbuka dan platform online seperti:

Krita untuk lukisan dan ilustrasi produk digital

FreeCAD, pemodel 3D parametrik, untuk keperluan teknik

Pencil Project, alat pembuatan prototipe GUI sumber terbuka untuk membuat maket dan gambar rangka

Jaringan juga dapat membuka pintu ke sumber daya dan laboratorium bersama. Crowdfunding atau bergabung dengan ruang pembuat dapat memberikan akses ke peralatan atau perkakas yang lebih mahal-misalnya, Adobe Creative Suite, yang memiliki label harga yang mahal.

3. Menyeimbangkan inovasi dan kelayakan

Hanya karena ada ide di kepala Anda, bukan berarti ide tersebut akan secara otomatis diterjemahkan ke dalam proyek atau desain yang sukses. Sebagai seorang insinyur desain produk, Anda harus menyeimbangkan inovasi dengan aspek praktis produksi dan kelayakan pasar.

Akan tetapi, pola pikir ini dapat menghambat kreativitas. Cara cerdas untuk menghindarinya adalah dengan mengembangkan prototipe dengan tingkat ketelitian rendah untuk menguji dan mengulangi ide-ide Anda. Gunakan Alat bantu AI untuk desain atau pencetakan 3D untuk membuat model fisik dan virtual dari produk yang ada dalam pikiran Anda.

Umpan balik secara teratur dengan pengguna potensial dan pemangku kepentingan dapat memberikan wawasan yang berharga, memastikan ide Anda tetap berpijak pada kenyataan dan selaras dengan kebutuhan pengguna dan permintaan pasar.

Manfaat Menjadi Insinyur Desain Produk

Manfaat berikut ini menyoroti sifat bermanfaat dari karier perekayasaan desain produk dan dapat menjadi motivasi bagi para calon profesional:

1. Memuaskan secara kreatif

Rekayasa desain produk menggabungkan keahlian teknis dengan kreativitas. Bayangkan serunya merancang dan mengembangkan produk dari nol, setiap proyek memiliki tantangan yang unik-baik itu perangkat medis yang menyelamatkan nyawa atau gadget konsumen terbaru.

Melihat desain visioner Anda menjadi nyata dan menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari masyarakat bisa sangat memuaskan.

2. Menguntungkan secara finansial

Menurut Biro Statistik Tenaga Kerja, jumlah permintaan untuk insinyur desain produk diproyeksikan tumbuh sebesar 2% hingga tahun 2032.

Meskipun terlihat lebih lambat daripada tingkat pertumbuhan rata-rata untuk pekerjaan lain, gaji rata-rata insinyur desain produk cukup tinggi, yaitu $164.639 per tahun di Amerika Serikat-mencerminkan keterampilan dan keahlian khusus yang dibutuhkan di bidang ini.

Selain itu, Anda memiliki fleksibilitas untuk bekerja di berbagai industri seperti perangkat lunak, otomotif, elektronik, barang konsumen, dan perawatan kesehatan - masing-masing menawarkan peluang keuangan yang unik dan potensi untuk jalur karier yang menguntungkan.

3. Pembuatan prototipe dan iterasi

Fase pembuatan prototipe adalah salah satu bagian paling menarik dari menjadi insinyur desain produk. Anda dapat membuat prototipe fisik dari desain Anda, mengujinya, dan mengulanginya berdasarkan umpan balik.

Pendekatan langsung ini memungkinkan Anda melihat ide-ide Anda terbentuk dan menyempurnakannya hingga siap untuk diproduksi, sehingga memberikan rasa pencapaian yang kuat.

4. Berdampak pada kesuksesan perusahaan

Peran Anda secara langsung berkontribusi pada kesuksesan komersial perusahaan. Produk yang dirancang dengan baik dapat membedakan sebuah merek di pasar yang ramai, mendorong penjualan dan meningkatkan loyalitas pelanggan.

Mengetahui bahwa pekerjaan Anda memiliki dampak besar pada keuntungan dan reputasi bisnis bisa sangat memotivasi dan bermanfaat.

Desainer Produk Terbaik Menggabungkan Kreativitas dan Fungsionalitas untuk Mengubah Kehidupan

Dunia membutuhkan pemecah masalah, dan pasar kerja sangat menghargai individu yang dapat mengidentifikasi masalah dan mengembangkan solusi yang efektif. Sebagai insinyur desain produk, Anda dapat memenuhi permintaan ini dan membentuk dunia dengan desain inovatif Anda.

Jalannya mungkin menantang, tetapi kesuksesan di bidang ini dapat dicapai dengan dedikasi dan kerja keras. Mengembangkan berbagai keterampilan, termasuk pengetahuan teknis, keterampilan lunak seperti komunikasi, dan ketajaman bisnis, akan membantu Anda menjadi insinyur desain produk yang fantastis.

Selain itu, Anda juga harus merasa nyaman menggunakan alat bantu terintegrasi seperti ClickUp untuk mengelola ide-ide besar, komunikasi, tugas, dan desain tim Anda di satu tempat terpusat tanpa beban admin yang berat atau handoff manual.

