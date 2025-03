Kami Menguji 10 Sistem Kehadiran Jarak Jauh Terbaik di Tahun 2025

Apakah karyawan jarak jauh Anda bekerja secara efisien?

Melacak kinerja dan kehadiran karyawan Anda bisa menjadi tantangan dalam lingkungan kerja jarak jauh. Saya pernah mengalaminya. Itulah mengapa saya beralih ke sistem kehadiran jarak jauh untuk melacak dan memaksimalkan produktivitas karyawan.

Alat-alat ini telah menjadi komponen penting dalam manajemen tenaga kerja yang efisien, karena membantu manajer seperti saya melacak jadwal shift dan meninjau jam masuk kerja karyawan tanpa pengawasan langsung.

Anda berada di tempat yang tepat jika Anda juga ingin menyederhanakan tugas-tugas manajerial dan meningkatkan efisiensi tenaga kerja. Di blog ini, kami telah membandingkan dan memilih 10 sistem absensi jarak jauh terbaik berdasarkan fitur, harga, dan ulasan pelanggan.

Apa yang Harus Anda Cari dalam Sistem Absensi Jarak Jauh?

Sebagai pemimpin, Anda bisa jatuh ke dalam perangkap mengelola karyawan secara mikro, yang pada akhirnya mengurangi produktivitas, motivasi, dan keterlibatan mereka. Bahkan saya pun jatuh ke dalam jebakan ini ketika mencoba strategi untuk meningkatkan kinerja, namun sekarang tidak lagi.

Ketika saya memanfaatkan alat absensi jarak jauh, alat ini membantu melacak jam kerja pekerja jarak jauh tanpa mengganggu atau mengontrol.

Jika Anda sedang memilih perangkat lunak absensi jarak jauh terbaik, mulailah dengan menilai kebutuhan dan tujuan unik Anda. Anda harus selalu memeriksa kompatibilitas perangkat lunak dengan sistem yang sudah ada dan kemudahan penggunaannya sehingga tidak membutuhkan pelatihan ekstensif untuk menavigasinya.

Mari kita lihat beberapa fitur penting yang perlu dipertimbangkan sebelum memilih sistem absensi jarak jauh untuk bisnis Anda:

1. Mengotomatiskan kehadiran

Sistem absensi jarak jauh modern dapat mengotomatiskan penandaan kehadiran karyawan. Memilih sistem manajemen kehadiran otomatis membantu Anda mengenali karyawan yang tepat waktu, yang dengan rajin menjalankan tugasnya dan memenuhi harapan organisasi.

Alat-alat ini juga memberikan banyak manfaat, seperti akurasi, produktivitas, dan kepatuhan, sehingga tidak ada ruang untuk kesalahan yang disengaja atau tidak disengaja dalam penandaan kehadiran karyawan.

2. Pemberitahuan dan pengingat

Sistem absensi jarak jauh yang Anda pilih untuk perusahaan Anda harus berintegrasi dengan kalender digital seperti Microsoft Outlook, Calendly Mobile, dan Google Kalender. Memilih perangkat lunak paket ini akan memberi tahu seluruh tim Anda tentang kemampuan individu dan melacak kehadiran melalui kalender bersama.

3. Pelaporan dan analisis

Perangkat lunak manajemen kehadiran jarak jauh yang ideal memiliki fungsi pelaporan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang operasi perusahaan Anda. Ini termasuk menghasilkan laporan mendalam tentang tren kehadiran, pola, dan kepatuhan terhadap undang-undang ketenagakerjaan.

4. Manajemen cuti

Sistem absensi yang efektif menawarkan fitur-fitur manajemen cuti seperti konfigurasi kebijakan cuti berdasarkan hukum yang berlaku, mengajukan permintaan, membantu karyawan dalam memeriksa saldo cuti, meninjau jadwal liburan, dll.

5. Lembar waktu

Lembar absensi manajemen absensi fitur ini merupakan fitur yang paling penting dalam sistem kehadiran jarak jauh dan tidak boleh diabaikan sebelum Anda menentukan pilihan. Fitur ini memungkinkan Anda untuk melacak jam kerja yang dijadwalkan, cuti, akrual, dan penyesuaian untuk memproses penggajian.

**Kiat pro: Pastikan perangkat lunak absensi jarak jauh Anda memberikan fleksibilitas kepada tenaga kerja jarak jauh Anda dan memberi mereka kelonggaran untuk menyelesaikan tugas mereka. Memastikan hal ini dapat membuat karyawan Anda merasa lebih nyaman menggunakan alat ini dan meningkatkan produktivitas.

10 Sistem Absensi Jarak Jauh Terbaik yang Akan Digunakan di Tahun 2024

1. ClickUp: Terbaik untuk melacak kinerja dan produktivitas karyawan

Sebagai alat manajemen proyek serbaguna, ClickUp memungkinkan Anda untuk melacak waktu dengan cara yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Dengan Pelacakan Waktu Proyek ClickUp anda bisa dengan mudah memantau jam kerja dari lokasi mana pun, melakukan penyesuaian bila perlu, dan menambahkan catatan untuk melacak jam kerja yang dapat ditagih dan waktu khusus proyek.

Sebagai contoh, alat ini memungkinkan karyawan anda untuk memulai dan menghentikan pengatur waktu secara langsung di dalam aplikasi, di desktop dengan Ekstensi Chrome atau bahkan menambahkan entri waktu secara manual untuk pekerjaan sebelumnya untuk melacak waktu di seluruh perangkat. Fitur kategorisasi ClickUp yang luas juga memungkinkan karyawan untuk mengatur entri waktu yang dilacak melalui Bidang Khusus dan Tag ClickUp .

sederhanakan proses pelacakan waktu Anda dengan kemampuan pelacakan waktu ClickUp

Anda juga dapat meminta tim Anda untuk menambahkan catatan pada entri waktu dan memfilternya berdasarkan berbagai kriteria untuk mendapatkan wawasan tentang di mana dan bagaimana waktu dihabiskan di seluruh bisnis.

Di luar fitur-fiturnya, templat ClickUp yang siap pakai dan dapat disesuaikan memudahkan untuk menguraikan dan mengimplementasikan sistem pelacakan tanpa melewatkan satu hal pun. Dengan templat Lembar Kehadiran ClickUp anda dapat melacak kehadiran dan ketidakhadiran karyawan Anda, melihat kapan mereka kembali dari cuti, dan membuat pengingat yang fleksibel untuk karyawan tentang jadwal kerja jarak jauh mereka.

Gunakan Templat Lembar Kehadiran ClickUp untuk melacak kehadiran dan menganalisis tugas untuk produktivitas maksimum

Unduh Templat Ini Selain itu, Tampilan SDM ClickUp berguna untuk mengawasi proses orientasi karyawan, penjadwalan, dan hal-hal penting lainnya. Buat lokasi terpusat untuk data karyawan dan korespondensi pribadi antara karyawan dan manajer mereka. Anda dapat menggunakan lokasi terpusat ini untuk memantau kemajuan, melakukan survei keterlibatan karyawan, dan mempersiapkan evaluasi kinerja yang akan datang.

Fitur terbaik ClickUp

Pelacakan waktu: Gunakan Pelacakan Waktu ClickUp untuk membuat dan menyesuaikan lembar waktu dan melihat laporan terperinci tentang waktu karyawan Anda berdasarkan hari, minggu, bulan, atau rentang kustom apa pun

Gunakan Pelacakan Waktu ClickUp untuk membuat dan menyesuaikan lembar waktu dan melihat laporan terperinci tentang waktu karyawan Anda berdasarkan hari, minggu, bulan, atau rentang kustom apa pun Kolaborasi yang lancar: Visualisasikan kemajuan proyek Anda dari jarak jauh, pantau sprint dan backlog dengan bagan yang lincah, dan berkolaborasi secara real-time dengan Clickup Docs dan Papan Tulis Kalender PTO: Sederhanakan pelacakan liburan dan hari sakit karyawan denganTemplat Kalender PTO ClickUp Tugas Otomatis: Gunakan Otomatisasi ClickUp yang memberi Anda 100+ otomatisasi yang sudah dibuat sebelumnya untuk merampingkan alur kerja, serah terima proyek, dan tugas-tugas rutin

Visualisasikan kemajuan proyek Anda dari jarak jauh, pantau sprint dan backlog dengan bagan yang lincah, dan berkolaborasi secara real-time dengan Clickup Docs dan Papan Tulis Enkripsi data: Memastikan keamanan data sensitif dengan enkripsi AES-256 yang mencegah akses tidak sah ke pihak ketiga

Unduh Template Ini

Gunakan Templat Kalender PTO ClickUp untuk membangun dan mengoptimalkan proses cuti Anda

Keterbatasan ClickUp

Kurva pembelajarannya yang curam dapat membuat platform ini sulit untuk dinavigasi oleh pengguna baru

Harga ClickUp

Gratis: Selamanya

Selamanya Tidak terbatas : $7/bulan per pengguna

: $7/bulan per pengguna Bisnis: $12/bulan per pengguna

$12/bulan per pengguna Perusahaan: Hubungi untuk harga

Hubungi untuk harga ClickUp Brain: Tambahkan ke paket berbayar apa pun dengan biaya $5 per anggota Workspace per bulan.

Peringkat dan ulasan ClickUp

G2 : 4.7/5 (9500+ ulasan)

: 4.7/5 (9500+ ulasan) Capterra: 4.6/5 (4100+ ulasan)

2. ClockShark: Terbaik untuk melacak karyawan di lapangan

via _ClockShark ClockShark adalah alat canggih lainnya yang memiliki fitur pelacakan GPS untuk melacak lokasi karyawan secara real-time bersamaan dengan jam kerja mereka. Platform ini memberi Anda 100% lembar waktu yang akurat dan mengurangi biaya penggajian dengan perangkat lunak waktu kehadiran .

Platform ini juga memastikan bahwa karyawan Anda lebih bertanggung jawab, karena mereka tahu bahwa waktu mereka dilacak. Saya menyukai fitur-fitur tambahannya, seperti integrasi akuntansi, pelacakan aktivitas, penjadwalan karyawan, laporan yang dapat disesuaikan, dan banyak lagi.

Fitur terbaik ClockShark

Solusi perangkat lunak penggajian dan akuntansi terintegrasi seperti QuickBooks dan QuickBooks Online, RUN Powered by ADP® dan ADP Workforce Now®, Sage 100 Contractor, Xero, dan 1000+ aplikasi menggunakan Zapier

Menyimpan catatan waktu yang akurat di mana saja untuk semua karyawan Anda dan menghindari masalah kehadiran dengan Jam Kehadiran Virtual

Gunakan fitur manajemen proyek yang disempurnakan untuk memberikan tugas, melacak kemajuan pekerjaan, dan tenggat waktu

Menghilangkan pembulatan lembar waktu dengan memungkinkan Anda melacak biaya tenaga kerja secara akurat

Keterbatasan ClockShark

Tidak memiliki kemampuan pembuatan faktur

Tidak bekerja dengan baik dengan pelacakan GPS aplikasi seluler dan sinkronisasi data

Harga ClockShark

Gratis: Uji coba 14 hari

Uji coba 14 hari Standar: $40 per bulan

$40 per bulan Pro: $60 per bulan

Peringkat dan ulasan ClockShark

G2: 4.6/5 (300+ ulasan)

4.6/5 (300+ ulasan) Capterra: 4.7/5 (1800+ ulasan)

3. Gusto: Terbaik untuk melacak produktivitas karyawan

via Gusto Mencari alat yang efisien untuk membuat laporan data keuangan dan melacak kehadiran jarak jauh secara real-time? Tidak perlu mencari lagi selain Gusto. Platform ini terintegrasi dengan AttendanceBot untuk menyinkronkan absensi karyawan dan memfasilitasi penggajian karyawan dan kontraktor.

Dengan Gusto, Anda juga dapat melacak produktivitas karyawan dan memupuk bagian terbaik dari kinerja tim Anda.

Saya merasa alat bantu waktu dan kehadirannya sangat membantu dalam menangani rencana liburan dan cuti berbayar yang rumit. Alat ini memudahkan untuk menyetujui permintaan cuti dan menyinkronkan waktu cuti yang disetujui dengan penggajian dan kalender perusahaan.

Fitur terbaik Gusto

Melacak jam kerja karyawan Replicon adalah salah satu yang terbaik alat kerja jarak jauh untuk pelacakan waktu dan kehadiran, kepatuhan tenaga kerja, jadwal, dan pembayaran.

Ini adalah favorit pribadi saya karena sepenuhnya menghilangkan kebutuhan untuk melacak kehadiran secara manual dengan memanfaatkan kemampuan AI. Replicon secara otomatis mencatat waktu yang dihabiskan oleh tenaga kerja Anda di lebih dari 100+ aplikasi kerja, seperti Slack, Jira, Asana, Zoom, dan banyak lagi.

Platform ini juga memungkinkan Anda untuk mengatur dan mengelola kebijakan akrual dan pengaturan ulang berdasarkan kebutuhan bisnis Anda.

Fitur-fitur seperti perusahaan pelacakan waktu dan manajemen tenaga kerja menjadikan Replicon alat yang ideal untuk organisasi besar karena menyatukan pelacakan waktu, manajemen shift, dan perencanaan tenaga kerja dalam satu platform.

Fitur terbaik Replicon

Menyederhanakan pembuatan timesheet dengan alur kerja persetujuan dinamis berdasarkan validasi data kehadiran secara real-time

Mengidentifikasi karyawan yang ideal berdasarkan biaya atau keterampilan dengan SmartSchedule yang didukung AI

Menyediakan pencatatan waktu yang intuitif, pemantauan sepanjang waktu, dan pelacakan jam kerja reguler vs lembur untuk gaji dan staf per jam

Menawarkan lembar kerja yang sudah terisi, akurat, dan lengkap untuk ditinjau dan diserahkan oleh karyawan Anda

Keterbatasan replika

Berpotensi rumit untuk diatur, karena ada begitu banyak fitur dan opsi penyesuaian

Membuat laporan dengan struktur khusus bisa jadi menantang

Harga replika

Harga khusus berdasarkan ukuran bisnis dan industri

Peringkat dan ulasan Replicon

G2 : 4.3/5 (700+ ulasan)

: 4.3/5 (700+ ulasan) Capterra: 4.5/5 (500+ ulasan)

5. TimeClock Plus: Terbaik untuk penjadwalan karyawan otomatis

via timeClock Plus_ TimeClock Plus adalah solusi waktu dan kehadiran yang fleksibel yang menawarkan solusi on-premise dan cloud. Solusi ini memungkinkan akses ke jadwal langsung dan memungkinkan karyawan untuk dilacak melalui perangkat seluler.

Platform ini terintegrasi dengan baik dengan ratusan sistem penggajian, **perencanaan sumber daya perusahaan (ERP), dan manajemen sumber daya manusia (MSDM), sehingga Anda tidak perlu khawatir dengan kendala TI.

Mengenai fitur-fiturnya yang unik, saya menemukan aplikasi absensi seluler cukup mudah digunakan. Karyawan dapat menggunakannya untuk melakukan absensi masuk dan keluar dengan mudah, melihat lembar waktu, dan mengelola jadwal langsung dari ponsel mereka.

Ketika Anda sedang dalam perjalanan dengan pekerjaan jarak jauh, aplikasi seluler yang bekerja dengan baik seperti ini dapat membantu menghemat waktu berjam-jam untuk melacak waktu secara manual dan memeriksa ulang entri waktu.

Fitur terbaik TimeClock Plus

Memungkinkan karyawan untuk masuk dan keluar dari mana saja dengan koneksi internet menggunakan pelacakan waktu berbasis Cloud

Mengonfigurasi mesin penggajian dengan tingkat gaji yang berbeda, perbedaan shift, dan kriteria lembur

Mengelola waktu cuti dengan satu klik menggunakan fitur Manajemen Ketidakhadiran

Memungkinkan penjadwalan karyawan yang lancar dengan jadwal shift sepanjang waktu yang disesuaikan dengan rotasi unik dan aturan bawaan Anda

Keterbatasan TimeClock Plus

Memiliki antarmuka yang kurang intuitif dibandingkan dengan sistem absensi jarak jauh lainnya

Mungkin tidak dapat terhubung dengan mulus dengan semua aplikasi atau situs web pihak ketiga

Harga TimeClock Plus

Harga khusus berdasarkan ukuran bisnis dan industri

Peringkat dan ulasan TimeClock

G2 : 4.3/5 (400+ ulasan)

: 4.3/5 (400+ ulasan) Capterra: 4.4/5 (150+ ulasan)

6. Connecteam: Terbaik untuk memantau kehadiran secara real-time

via Connecteam Connecteam adalah platform luar biasa yang dapat melakukan pelacakan waktu cerdas menggunakan lembar waktu otomatis. Dengan menggunakan platform ini, Anda dapat dengan mudah mengelola semua operasi harian, seperti pendelegasian tugas secara real-time, penjadwalan staf yang efisien, memantau kehadiran secara real-time, pelaporan yang diarsipkan secara instan dengan hasil langsung, dan masih banyak lagi.

Sebagai manajer, platform ini memberi Anda gambaran yang jelas tentang ketersediaan, kualifikasi, dan preferensi tim, yang membantu Anda menguasai proses penjadwalan.

Yang paling saya sukai dari alat ini adalah rangkaian fiturnya yang komprehensif. Connecteam menyatukan fungsi SDM, komunikasi, manajemen tugas, dan penjadwalan ke dalam satu platform, sehingga memudahkan Anda untuk memiliki visibilitas menyeluruh.

Dirancang dengan mempertimbangkan pekerja tanpa meja, alat ini menawarkan satu solusi untuk memberi informasi terbaru kepada karyawan Anda tentang semua hal yang berhubungan dengan pekerjaan - mulai dari jadwal individu hingga basis pengetahuan dan pembaruan perusahaan.

Fitur terbaik Connecteam

Memungkinkan untuk mengatur aturan istirahat dan lembur karyawan sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan lokal, negara bagian, dan federal

Rangkul Andakebijakan kerja hibrida dengan mencatat jam masuk dengan jam waktu dalam aplikasi atau aplikasi Kios di tempat

Gunakan obrolan dalam aplikasi untuk berkomunikasi secara langsung dengan karyawan

Gunakan alat pelaporan dan analitik bawaan untuk melacak dan mengoptimalkan fungsi manajemen utama dalam operasi harian dan SDM

Keterbatasan Connecteam

Anda mungkin mengalami kelambatan dan pembekuan aplikasi sesekali

Membutuhkan banyak peningkatan untuk mengakses lebih banyak fitur

Harga Connecteam

Gratis: Selamanya

Selamanya Dasar: $35/bulan

$35/bulan Lanjutan: $59/bulan

$59/bulan Ahli: $ 119/bulan

Peringkat dan ulasan Connecteam

G2: 4.7/5 (200+ ulasan)

4.7/5 (200+ ulasan) Capterra: 4.8/5 (300+ ulasan)

7. TimeCamp: Terbaik untuk pelacakan waktu

via TimeCamp TimeCamp adalah salah satu sistem kehadiran jarak jauh terbaik yang mengelola kehadiran karyawan, mencatat jam kerja, dan membuat daftar gaji, semuanya menggunakan satu aplikasi. Aplikasi ini menawarkan pelacakan waktu berbasis kata kunci yang berarti Anda bisa mengatur kata kunci untuk membuat pelacakan waktu menjadi otomatis.

Saya mencoba sistem pelacakan kehadirannya, dan ini sangat membantu saat melacak jam kerja, liburan, dan cuti sakit di satu tempat, sehingga membantu mengurangi ruang lingkup kesalahan.

Ini juga terintegrasi dengan alat seperti Airtable, Asana dan Gitlab dan banyak lagi, memudahkan Anda untuk melacak dan mengelola jadwal proyek dengan lebih efisien.

Fitur terbaik TimeCamp

Menawarkan fitur geofencing, yang sempurna untuk melacak pekerja lapangan yang selalu bepergian

Menghasilkan laporan terperinci tentang penggunaan waktu, kemajuan proyek, dan kinerja tim jarak jauh menggunakan fitur pelaporan

Menambah, mengedit, atau menghapus entri waktu dengan lembar waktu grafis dan mengubah tampilan antara tampilan harian dan mingguan hanya dengan beberapa klik.

Keterbatasan TimeCamp

Tidak memungkinkan Anda untuk menyesuaikan nama tugas dan antarmuka

Menawarkan pelaporan terbatas dalam fungsi ekspor

Harga TimeCamp

Gratis: Uji coba 14 hari

Uji coba 14 hari Pemula: $3,99/bulan

$3,99/bulan Premium: $6,99/bulan

$6,99/bulan Ultimate: $10,99/bulan

$10,99/bulan Enterprise: $14,99/bulan

Peringkat dan ulasan TimeCamp

G2: 4.7/5 (200+ ulasan)

4.7/5 (200+ ulasan) Capterra: 4.7/5 (500+ ulasan)

8. Tenaga Kerja ADP Sekarang: Terbaik untuk merampingkan sistem kehadiran jarak jauh

via tenaga Kerja ADP Sekarang ADP Workforce Now adalah perangkat lunak manajemen sumber daya manusia yang komprehensif yang membantu menjaga akurasi dan kepatuhan penggajian sehingga Anda dapat menginvestasikannya kembali ke bisnis Anda.

Fitur uniknya menyediakan opsi log-in biometrik, seperti pengenalan wajah dan pemindaian jari, yang menawarkan lapisan keamanan ekstra. Secara pribadi, saya lebih memilih ini daripada antarmuka yang dilindungi kata sandi yang kikuk.

Solusi waktu dan kehadiran otomatis dari platform ini melacak permintaan cuti, persetujuan, dan liburan karyawan, serta memungkinkan semua karyawan Anda untuk masuk dan keluar dari berbagai perangkat.

Fitur terbaik ADP Workforce Now

Memungkinkan karyawan untuk melakukan absensi masuk dan keluar, menambahkan waktu istirahat makan, dan mentransfer waktu mereka antar departemen, lokasi, atau pekerjaan

Memungkinkan manajer untuk melacak dan memantau pola kehadiran, membuat laporan jam kerja karyawan, dan menyetujui permintaan cuti

Menyediakan alat untuk pelatihan dan pengembangan, yang bertujuan untuk mendukung siklus hidup karyawan secara menyeluruh, mulai dari perekrutan hingga perencanaan suksesi

Terintegrasi dengan baik dengan alat bantu seperti Brainier, Workday, Replicon, Wave, Oracle, Deputi, JazzHR, Xero, QuickBooks, dan Rumah Kaca

ADP Workforce Now Keterbatasan

Anda mungkin menghadapi tantangan ketika ingin menyesuaikan laporan.

Mengintegrasikannya dengan sistem yang sudah ada dan beberapa perangkat lunak pihak ketiga terkadang bisa menjadi rumit.

Harga ADP Workforce Now

Harga khusus berdasarkan ukuran bisnis dan industri.

Peringkat dan ulasan ADP Workforce Now

G2: 4.1/5 (3300+ ulasan)

4.1/5 (3300+ ulasan) Capterra: 4.4/5 (6400+ ulasan)

9. ExakTime: Terbaik untuk melacak pekerja lapangan

via ExakTime ExakTime dirancang khusus untuk tim dan karyawan yang bekerja di luar kantor. Aplikasi ini menawarkan aplikasi sederhana dengan fitur jam masuk dan jam pulang yang mudah. ExakTime juga menyediakan fitur GPS yang memungkinkan Anda untuk melacak lokasi karyawan secara real time, yang dapat diakses dari perangkat seluler apa pun.

Dengan ExakTime, Anda mendapatkan lebih dari 40 templat laporan siap pakai untuk melacak kehadiran dan waktu karyawan. Laporan-laporan ini memberikan visibilitas waktu nyata dan wawasan yang dapat ditindaklanjuti yang diperlukan untuk membuat keputusan yang penting bagi kesejahteraan bisnis mereka.

Saya merasa sistem peringatan mereka sangat berguna. Sistem ini membantu saya mengatur peringatan otomatis untuk karyawan. Sebagai manajer, peringatan ini memastikan bahwa saya dan karyawan saya tidak melewatkan item tindakan penting seperti mengajukan cuti, memberikan persetujuan, atau memantau ambang batas lembur.

Fitur terbaik ExakTime

Melacak jam kerja karyawan, keterlambatan masuk, pulang lebih awal, dan ketidakhadiran

Menggunakan fitur pengambilan ID foto untuk menghindari masalah yang berkaitan dengan penipuan waktu dan penggunaan kartu waktu atau PIN yang tidak sah

Menawarkan Rugged Time Clocks yang berfungsi sebagai pusat absensi ketika bekerja di luar kantor; data kehadiran dan waktu ini dapat disimpan dan disinkronkan ke cloud sehingga manajer dapat mengaksesnya di kantor

Keterbatasan ExakTime

Anda mungkin menghadapi masalah dalam menjalankan laporan berdasarkan jadwal pekerja anda

Tidak memungkinkan karyawan anda untuk melihat jam kerja mereka untuk setiap periode pembayaran.

Harga ExakTime

Lanjutan: $9/bulan

$9/bulan Premium: Hubungi tim penjualan

Hubungi tim penjualan Elite: Hubungi tim penjualan

Peringkat dan ulasan ExakTime

G2: 4.2/5 (50 + ulasan)

4.2/5 (50 + ulasan) Capterra: 4/5 (150+ ulasan)

10. Quickbooks Time: Terbaik untuk memantau kinerja karyawan

via waktu Buku Cepat_ Quickbooks Time menawarkan dasbor web, aplikasi seluler, dan kios waktu yang intuitif yang memfasilitasi pemantauan waktu nyata terhadap karyawan. Dengan menggunakan platform ini, Anda dapat melacak semua tindakan karyawan Anda di mana saja dan memastikan mereka memenuhi tenggat waktu dengan kolaborasi proyek dan pelacakan waktu.

Platform ini mengintegrasikan penjadwalan karyawan dan pelacakan waktu di satu tempat.

Ini memungkinkan saya untuk membuat jadwal, membaginya dengan karyawan, dan menetapkan pekerjaan dan shift. Perangkat lunak ini juga menawarkan fitur-fitur seperti Pelacakan PTO tanda tangan absensi, dan pelacakan jarak tempuh.

Fitur terbaik Quickbooks Time

Melacak jam kerja dengan solusi manajemen penggajian yang akurat, otomatis, dan mudah digunakan

Gunakan teknologi geofencing untuk mengelola proyek, jadwal, dan biaya pekerjaan, serta melacak lokasi karyawan yang masuk selama jam kerja.

Membantu kontraktor membuat dan mengirim faktur menggunakan templat

Quickbooks Batasan waktu

Kurangnya laporan khusus

Keterbatasan dengan ukuran file dan data, serta jumlah pengguna

Harga waktu Quickbooks

Gratis: Uji coba 30 hari

Uji coba 30 hari Premium: $6/bulan

$6/bulan Elite: $12/bulan

Peringkat dan ulasan Quickbooks

G2: 4.5/5 (1400+ ulasan)

4.5/5 (1400+ ulasan) Capterra: 4.7/5 (6700+ ulasan)

Kelola Kehadiran Tim Jarak Jauh Anda dengan ClickUp

Anda tidak bisa mengandalkan perhitungan manual untuk kehadiran dan menghabiskan waktu berjam-jam untuk menguraikannya templat lembar kehadiran untuk karyawan di kantor atau pekerja jarak jauh. Jika Anda masih melakukan hal ini, Anda pasti sudah sangat terbiasa dengan rasa sakitnya memeriksa ulang ketidakakuratan dan kerusakan absensi. Anda harus menerapkan sistem pelacak kehadiran untuk memudahkan pelacakan waktu dan fokus pada fungsi bisnis inti Anda. ClickUp membantu mengelola tim jarak jauh menyelaraskan tujuan bersama, melacak kemajuan, dan berkolaborasi dengan lancar. Dengan pelacakan waktu proyek dan visualisasi yang jelas tentang jadwal dan shift karyawan, memastikan pemrosesan penggajian yang akurat.

Daftar untuk akun ClickUp gratis dan ubah cara Anda mengelola talenta jarak jauh Anda!