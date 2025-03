Podcast Penjualan: Buka Potensi Penjualan Anda dengan Wawasan Pakar

Podcast penjualan adalah sumber pengetahuan luas yang menawarkan wawasan kehidupan nyata dari para profesional penjualan, pemimpin pemasaran, dan pengusaha.

Baik Anda seorang pemimpin penjualan B2B, pelatih penjualan, perwakilan penjualan tingkat pemula, penggemar yang ingin mengembangkan diri, atau pemimpin bisnis yang ingin membangun budaya penjualan yang mendukung, sumber daya ini merupakan tambang emas berisi informasi penjualan berkualitas tinggi.

Blog ini berisi daftar podcast penjualan terbaik untuk didengarkan pada tahun 2024. Tandai blog ini agar Anda dapat membagikannya kepada tim Anda untuk meningkatkan efektivitas penjualan organisasi Anda.

Pentingnya Mendengarkan Podcast Penjualan

Untuk naik lebih tinggi dalam karier penjualan Anda, Anda harus belajar bagaimana para pemimpin terbaik mencapai kesuksesan. Berikut adalah tiga faktor yang perlu dipertimbangkan saat merenungkan pentingnya podcast keterlibatan penjualan.

Pembelajaran berkelanjutan

Waktu adalah hal yang sangat penting bagi para manajer penjualan, namun meningkatkan keterampilan untuk pengembangan profesional membutuhkan waktu. Podcast menawarkan alternatif yang sempurna bagi para profesional penjualan untuk format pembelajaran di ruang kelas tradisional.

Bagian terbaiknya adalah Anda bisa mendengarkan podcast penjualan di tempat kerja di sela-sela rehat minum kopi atau di rumah sambil menyelesaikan pekerjaan rumah tangga. Tahukah Anda bahwa 43% pendengar podcast mendengarkan podcast pilihan mereka selama perjalanan? Namun, jika Anda serius ingin belajar, sediakan waktu untuk mendengarkan podcast penjualan, karena Anda akan lebih memperhatikan saran praktisnya daripada melakukan banyak hal.

Motivasi dan inspirasi

Pakar penjualan terkemuka dengan senang hati berbagi strategi, kisah sukses, dan saran praktis tentang tantangan nyata dalam dunia bisnis dan penjualan. Mereka memberi Anda gambaran tentang bagaimana mereka memecahkan kesepakatan kompleks yang menjadi titik balik karier penjualan mereka dan wawasan dari para perintis komunitas penjualan yang sukses.

Jika Anda sedang mencari sumber inspirasi baru, podcast dapat memotivasi Anda untuk membangun pola pikir yang berkembang atau menjadi ahli penjualan.

Peluang membangun jaringan

Podcast adalah pembuka percakapan yang bagus dan alat jaringan yang sangat baik saat terhubung dengan profesional penjualan berpengalaman.

Pembawa acara podcast resmi SaaStr, Jason Lemkin, bahkan mengizinkan pendengar untuk bergabung dengan komunitas kesuksesan penjualan online SaaS, yang beranggotakan para pemimpin penjualan teknologi veteran.

Forum semacam itu menawarkan kesempatan kepada para pendengar untuk terlibat dalam umpan balik dan diskusi. Manfaatkan peluang jaringan untuk terhubung dengan sesama profesional penjualan dan berbagi strategi untuk meningkatkan keahlian Anda.

Podcast Penjualan yang Wajib Didengarkan dengan Peringkat Teratas

Berikut adalah daftar 13 podcast penjualan terbaik untuk membantu Anda meningkatkan keterampilan penjualan, mempelajari strategi penjualan baru, dan mendapatkan inspirasi dari kisah sukses penjualan.

1. Podcast Pemberdayaan Penjualan dengan Andy Paul

via Podcast Pemberdayaan Penjualan Andy Paul adalah pakar penjualan berpengalaman dengan lebih dari tiga dekade pengalaman dalam kepemimpinan penjualan. Saluran YouTube-nya memiliki lebih dari 700 video.

Kunjungi Apple Podcasts untuk mendengarkan episode terbaru podcast pemberdayaan penjualan Paul. Setiap episode berisi wawancara dengan pakar penjualan dan pemimpin bisnis serta membahas berbagai topik, seperti strategi pemberdayaan penjualan, teknologi penjualan, kepemimpinan penjualan, dan kisah sukses.

Kami sangat merekomendasikan podcast ini kepada para profesional penjualan. Wawasan penjualan B2B yang mendalam dari podcast kepemimpinan penjualan ini akan mempercepat perjalanan pembelajaran Anda.

Episode yang harus didengarkan:

2. Prospek Praktis

melalui Podcast Prospek Praktis Jed Mahrle, mantan eksekutif penjualan outbound di PandaDoc, menjadi pembawa acara podcast Prospek Praktis. Dia membangun tim outbound PandaDoc dan membantu perusahaan mencapai valuasi miliaran dolar. Setelah meninggalkan PandaDoc, Mahrle bekerja dengan Mailshake, memesan lebih dari 100 pertemuan outbound yang memenuhi syarat setiap bulannya.

Jika Anda ingin mempertajam strategi prospek penjualan outbound Anda dan mempelajari apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan langsung dari mulutnya, podcast ini cocok untuk Anda. Selain pengalaman langsung Jed dalam membangun tim dari nol dan menghasilkan prospek dari email dingin, podcast ini juga menampilkan pembicara tamu yang terkenal.

Selain membahas detail teknis, Mahrle, sebagai pembawa acara penjualan, juga membahas topik-topik yang menarik. Dalam salah satu episode, dia mengundang Kris Rudeegraap, pendiri Rendoso, untuk mengobrol tentang bagaimana eksekutif penjualan harus mengirim hadiah kepada prospek mereka.

Episode yang harus didengarkan:

3. Podcast MBA Penjualan Anda

via Podcast MBA Penjualan Anda Jeff Hoffman dan Cece Aparo membawakan podcast Your Sales MBA-sebuah tujuan satu atap bagi para pemula untuk belajar tentang penjualan. Hoffman adalah pencipta program pelatihan penjualan yang telah memenangkan penghargaan dengan lebih dari 25 tahun pengalaman bekerja dengan perusahaan seperti Google dan Akamai Technologies. Aparo adalah seorang veteran penjualan dan pemasaran dan telah bekerja dengan organisasi global, membantu mereka meningkatkan pendapatan dan pipeline.

Bersama-sama, mereka bertindak sebagai pelatih penjualan virtual, memotivasi dan membangun kepercayaan diri Anda sebagai profesional penjualan pemula. Podcast Sales MBA berfokus pada 'bagaimana' dan bukannya 'mengapa', memberikan saran yang berdampak dan wawasan yang dapat ditindaklanjuti untuk membantu Anda menavigasi tantangan dan menutup lebih banyak kesepakatan.

Episode yang harus didengarkan:

4. Podcast GTM

via GTM Sekarang Dipandu oleh Scott Barker, GTM Podcast menghadirkan wawasan terbaru dari para pemimpin pasar dan ahli strategi di seluruh dunia.

Podcast ini memberikan Anda akses ke tren terbaru (seperti penjualan sosial dan penggunaan psikologi penjualan untuk meningkatkan penjualan Anda) dan wawasan dari para pemimpin dan praktisi industri. Topik-topiknya meliputi pemberdayaan penjualan, pengembangan, penjualan berbasis akun, serta penyelarasan penjualan dan pemasaran B2B.

Podcast ini sangat bagus untuk para profesional di semua level karena menawarkan teknik penjualan yang dapat Anda terapkan dengan segera. Podcast ini dirancang untuk membawa karier Anda ke level selanjutnya, baik Anda seorang perwakilan, veteran penjualan, atau siapa pun di antaranya.

Podcast yang wajib didengarkan:

6. Wujudkanlah di Hari Senin

via Spotify John Barrows, pembawa acara podcast Make It Happen Mondays, telah melakukan semuanya-mulai dari penjualan hingga akuisisi bisnis. Dia adalah pendiri JBarrows Consulting, dan kliennya termasuk Salesforce, LinkedIn, dan Okta.

Setiap minggu, John merilis podcast baru yang membahas berbagai bidang penjualan dan prospek. Daftar tamunya meliputi perwakilan penjualan, eksekutif akun, dan CEO yang berbagi kiat penjualan yang dapat ditindaklanjuti untuk mengembangkan karier di bidang penjualan dan taktik praktis untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dari prospek.

Episode yang harus didengarkan:

7. Acara James Altucher

via The James Altucher Show James Altucher adalah seorang angel investor dan pengusaha serial. Ia telah mendirikan 20 perusahaan dan berbagi pembelajaran dan pengalamannya tentang bisnis, kehidupan, dan keuangan dalam podcastnya. Kami sangat merekomendasikan buku terlarisnya yang dimuat di Wall Street Journal, 'Choose Yourself', untuk semua profesional penjualan.

Altucher memulai podcastnya pada tahun 2014 dan telah menghadirkan pembicara tamu mulai dari aktor dan rapper hingga astronot dan miliarder-Altucher menyebut para tamunya sebagai ChooseYourselfers.

Mark Cuban, Sir Richard Branson, dan Tyra Banks adalah beberapa di antara orang kaya dan terkenal yang pernah mengisi acara ini. Jika Anda ingin menjadi versi terbaik dari diri Anda dan mencari cara untuk menciptakan kebebasan finansial, inilah tempat untuk mencari inspirasi.

Episode yang harus didengarkan:

8. Percakapan dengan Wanita dalam Penjualan

via Profesional Penjualan Wanita Lori Richardson menjadi pembawa acara dalam podcast Conversations with Women in Sales dan mengepalai perusahaan strategi penjualan Score More Sales, yang membantu perusahaan di bidang SaaS, layanan keuangan, dan industri lainnya untuk meningkatkan pendapatan penjualan mereka. Richardson juga merupakan penulis She Sells, sebuah panduan bagi para pemimpin bisnis untuk mempekerjakan dan mempromosikan lebih banyak tenaga penjualan wanita.

Conversations with Women in Sales menampilkan perjalanan sukses para pengusaha wanita. Setiap episode menampilkan seorang wanita sukses yang berbagi pembelajaran dan praktik terbaik mereka untuk membantu para profesional penjualan mengembangkan karier mereka. Sebagian besar episode berdurasi kurang dari 30 menit dan mencakup penjualan perusahaan, kepemimpinan penjualan, dan pembuatan konten.

Podcast ini juga membahas topik-topik lain, seperti kepemimpinan, manajemen karier, menghadapi sindrom penipu, membangun kepercayaan diri, kemitraan strategis, media sosial, dan pembuatan konten.

Episode yang wajib didengarkan:

9. Kuah Penjualan

via Kuah Penjualan Jeb Blount, pembawa acara podcast Sales Gravy, adalah seorang penulis, pemimpin penjualan, pembicara, dan spesialis akselerasi penjualan sebanyak 15 kali yang telah melatih ribuan profesional penjualan dan memberikan nasihat kepada perusahaan-perusahaan terkemuka di seluruh dunia.

Dalam podcast ini, Blount menguraikan topik-topik penjualan yang kompleks menjadi format sederhana yang mudah dipahami. Setiap podcast berdurasi 10 menit hingga satu jam dan berfokus pada berbagai aspek manajemen penjualan, seperti cara membangun hubungan yang lebih baik dengan pelanggan, bernegosiasi, dan menjadi lebih dekat.

Podcast ini juga menghadirkan pembicara tamu seperti Ryan Taft, penulis buku penjualan Story Getter. Bersama-sama, mereka mengeksplorasi bagaimana membeli adalah pengalaman emosional dan bagaimana tenaga penjualan profesional menggunakan rasa ingin tahu dan empati untuk menjual lebih banyak kepada pelanggan mereka.

Episode yang harus didengarkan:

10. Penginjil Penjualan

via Penginjil Penjualan Pelatih penjualan Donald Kelly adalah pendiri, CEO, dan pembawa acara podcast The Sales Evangelist. Kelly percaya bahwa para profesional penjualan seharusnya dapat dengan mudah mendapatkan penghasilan enam digit, dan ia memulai podcast 'Evangelize,' untuk membagikan apa yang berhasil dalam karier penjualannya.

Podcast ini merupakan sumber pelatihan penjualan yang luar biasa. Kelly mengundang para ahli penjualan, pengusaha, dan pemimpin penjualan untuk berbagi kisah sukses penjualan mereka dan memotivasi para tenaga penjualan untuk mengatasi tantangan dan mencapai status pendapatan tertinggi.

Dalam salah satu episode, pemimpin penjualan Matt Doyon berbicara tentang konsepnya yang mengubah permainan dari metodologi pelatihan 3X3. Matt berbagi wawasannya untuk menunjukkan bagaimana kerangka kerja pelatihannya memiliki potensi untuk merevolusi pelatihan penjualan dan meningkatkan kinerja.

Podcast ini juga menampilkan topik-topik lain seperti membangun pipeline penjualan, mengubah kesepakatan yang hilang menjadi peluang, dan cara mendapatkan respons dari ICP di LinkedIn.

Episode yang harus didengarkan:

11. Faktor Kegagalan

via Megan Bruneau Megan Bruneau menjadi pembawa acara podcast Failure Factor. Dia adalah seorang terapis, pembicara, dan pelatih eksekutif.

Podcast Failure Factor membahas kisah-kisah tentang ketekunan dalam berkarier. Meskipun episode berdurasi satu jam ini jarang dirilis, podcast ini menampilkan para profesional dari berbagai lapisan masyarakat yang berhasil mengubah hidup mereka dengan bertahan di titik terendah dalam karier mereka.

Pekerjaan penjualan itu menantang, dan memotivasi diri sendiri setiap hari membutuhkan kerja keras. Podcast seperti Failure Factor akan membantu Anda untuk terus maju saat Anda merasa terpuruk atau mencapai titik terendah dalam karier.

Episode yang harus didengarkan:

12. Podcast Penjualan Tingkat Lanjut

via Podcast Penjualan Tingkat Lanjut Pelatih penjualan Bill Caskey dan Bryan Neale bersama-sama menjadi pembawa acara The Advanced Selling Podcast. Jangan biarkan kata 'canggih' menyesatkan Anda untuk berpikir bahwa ini adalah podcast yang membosankan. Pengalaman penjualan selama 20 tahun dan wawasan yang dibumbui humor dari Caskey dan Neale dalam membangun karier penjualan yang sukses membuat podcast ini menjadi sumber yang tepat bagi para pemula dalam mempelajari konsep-konsep penjualan tingkat lanjut.

Ini adalah salah satu podcast penjualan terlama, dengan lebih dari 700 episode dalam 15 tahun. Podcast ini berfokus pada membangun hubungan jangka panjang dengan klien dan mengembangkan pola pikir untuk memenangkan kesepakatan. Prospek, komunikasi penjualan, penolakan pembeli, panggilan dingin, pembinaan kesepakatan, dan perkiraan penjualan adalah topik lain yang sering dibahas dalam acara ini.

Episode yang harus didengarkan:

13. Penjualan Mental: Podcast Kinerja Penjualan

via Solusi Integritas Mental Selling dipandu oleh Will Milano, CMO dari Integrity Solutions, sebuah perusahaan yang dikenal karena menjalankan program pelatihan penjualan virtual. Podcast ini membahas berbagai faktor pendorong emosional dan psikologis dalam penjualan dan kepemimpinan yang membantu tenaga penjualan mengungkap potensi penuh mereka.

Para pemimpin penjualan dan pakar industri berbagi wawasan mereka dalam mengembangkan pola pikir dan keahlian yang diperlukan untuk menjalin hubungan klien yang sukses. Podcast ini menampilkan kisah-kisah tentang keyakinan yang membatasi diri yang menghalangi para pemimpin penjualan untuk mencapai kesuksesan karier yang luar biasa. Kompleksitas siklus pembelian B2B dan munculnya penjualan virtual adalah beberapa topik lain yang dibahas dalam podcast ini.

Keberhasilan dalam kinerja penjualan bergantung pada seberapa baik seorang sales profesional menyeimbangkan mental dan emosional mereka. Podcast Mental Selling adalah tujuan ideal untuk mempelajari lebih lanjut tentang proses penjualan dari yang terbaik di industri ini.

Episode yang wajib didengarkan:

Memenuhi Target Penjualan Anda dengan ClickUp

Kelola pipeline dan alur kerja penjualan Anda di satu platform yang komprehensif menggunakan ClickUp

Pemimpin penjualan yang sukses memiliki rahasia bisnis-mereka menggunakan yang terbaik alat penjualan untuk melejitkan kinerja penjualan dan meroketkan karier mereka.

Sebagai contoh, ClickUp adalah alat end-to-end untuk tim penjualan menjaga agar saluran penjualan Anda tetap terorganisir di satu tempat, dan mengotomatiskan tugas-tugas yang berulang agar proses penjualan Anda lebih efisien.

Mari kita lihat beberapa fitur utama ClickUp untuk tim penjualan.

Otomatisasi

Tetapkan, perbarui, dan prioritaskan tugas secara otomatis sehingga prospek terus bergerak dalam pipeline penjualan Anda tanpa intervensi manual. Gunakan otomatisasi yang sudah ada atau sesuaikan dengan kebutuhan Anda. Otomatisasi ClickUp juga bekerja dengan aplikasi eksternal untuk membawa semuanya ke dalam satu alur kerja. Selain itu, Anda bisa mengotomatiskan lebih dari 50 tindakan, menentukan peristiwa yang memicu pemicu tindakan otomatisasi, dan mengontrol seluruh proses sesuai keinginan Anda.

Dasbor

Gunakan fitur Dasbor ClickUp sebagai markas Anda untuk melacak kinerja tim Anda dan menutup kesepakatan. Kelola pekerjaan dengan mendistribusikan beban kerja melalui poin scrum dan mengatur sumber daya dalam dasbor untuk visualisasi yang mudah. Rencanakan dan lacak target kuartalan Anda melalui tugas-tugas yang telah diselesaikan, dan kelola semuanya dengan pusat kendali yang disesuaikan. Identifikasi kemacetan dalam proses dengan bantuan grafik Burnup, Burndown, dan Velocity.

Pantau performa penjualan Anda, pendapatan yang dihasilkan, aktivitas pipeline, dan banyak lagi dengan laporan dan dasbor khusus di ClickUp CRM

Formulir

Buat formulir bermerek untuk menangkap data dari prospek, mengaturnya, dan secara otomatis membuat tugas untuk ditugaskan ke tim Anda. The Templat Formulir Penawaran ClickUp adalah salah satu templat paling populer yang digunakan oleh penjual karena menyederhanakan tugas-tugas seperti mengumpulkan informasi klien dan penawaran layanan.

Unduh Templat Ini

Tujuan

Tetapkan sasaran penjualan untuk target, pencapaian, dan jadwal. Jaga agar sasaran Anda tetap teratur untuk melacak siklus sprint dan kartu skor karyawan. Lacak kemajuan dengan nilai numerik atau moneter dan benar atau salah. Kelompokkan sasaran ke dalam folder untuk memvisualisasikan persentase kemajuan. Atau tautkan semua tugas ke satu sasaran, dan ClickUp akan secara otomatis melacak kemajuan Anda saat Anda menyelesaikannya.

Memvisualisasikan kemajuan, merayakan pencapaian, dan mempertahankan motivasi dengan melacak kemajuan menuju tujuan secara real-time

Dokumen

Buat SOP dan proposal di Klik Dokumen dan berkolaborasi dengan tim penjualan Anda untuk mengeditnya secara real-time. Buat Wiki dengan halaman bersarang, buat penanda, dan format dokumen sesuai keinginan Anda. Tautkan dokumen Anda ke tugas, tambahkan widget untuk memperbarui alur kerja, dan ubah status. Tambahkan dokumen ke bagian mana pun di ruang kerja Anda dan kategorikan agar tim Anda dapat dengan mudah mengakses dokumen.

Templat alur penjualan yang sudah dibuat sebelumnya

Kelola setiap tahap proses penjualan Anda menggunakan Templat Pipeline Penjualan ClickUp

The Templat Pipeline Penjualan ClickUp adalah cara termudah untuk membangun proses penjualan. Templat ini akan membantu Anda membuat berbagai tahapan pipeline, mengumpulkan prospek, memberikan tugas, melacak kemajuan, dan menganalisis hasil.

Gunakan template ini untuk memvisualisasikan seluruh saluran penjualan dalam satu tampilan, mengelola data pelanggan dengan fitur seret dan lepas, dan memprioritaskan prospek berdasarkan urgensi dan nilai pesanan.

Coba ClickUp Hari Ini

Penjualan selalu menjadi bidang yang kompetitif. Untuk unggul dalam karir penjualan, Anda harus terus mengikuti tips praktis dari para ahli penjualan, mendengarkan podcast kepemimpinan penjualan, dan menggunakan alat seperti ClickUp untuk menyederhanakan proses penjualan Anda dari awal hingga akhir.

Kami berbagi podcast penjualan terbaik dengan Anda dan platform tempat Anda dapat mendengarkannya.

Untuk mulai menggunakan ClickUp, buat akun Anda secara gratis sekarang .

Pertanyaan Umum yang Sering Diajukan

1. Bagaimana mendengarkan podcast penjualan akan membantu saya?

Podcast penjualan mudah didengarkan. Duduk dan dengarkan para ahli yang bertukar ide di bidang Anda. Podcast ini menambahkan dimensi baru pada berita dan tren industri dengan menawarkan sudut pandang yang menarik dan sering kali membahas lebih dalam tentang topik-topik teknis daripada konten tekstual tradisional.

2. Bagaimana cara menjadi penjual yang baik?

Belajar terus menerus adalah salah satu cara terbaik untuk menjadi salesman yang baik. Mendengarkan podcast penjualan dan menggunakan alat bantu modern seperti ClickUp akan membuat Anda menjadi yang terdepan dalam persaingan dan memaksimalkan pertumbuhan karier Anda.

3. Bagaimana podcast digunakan untuk penjualan dan pemasaran?

Podcast digunakan dalam penjualan dan pemasaran untuk membuat konten kepemimpinan pemikiran, melibatkan pendengar baru, dan mengubahnya menjadi prospek potensial. Podcast juga merupakan media yang sangat baik untuk membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan yang sudah ada, mempromosikan produk baru, dan memperluas koneksi industri.