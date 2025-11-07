Cara Bertanya kepada AI: Tips Ahli untuk Memaksimalkan Penggunaan Alat AI Anda

Kecerdasan buatan (AI) kini telah resmi meninggalkan film-film fiksi ilmiah dan langsung merambah ke perangkat elektronik dalam kehidupan sehari-hari kita. 🤖

Berkat chatbot berbasis AI seperti ChatGPT, mendapatkan jawaban atas pertanyaan apa pun semudah mengirim pesan teks kepada teman. Hal ini sangat membantu untuk mengumpulkan ide, melakukan riset, dan menyusun berbagai jenis konten.

Dan bagian terbaiknya?

Waktu respons. Pembelajaran terjadi secara instan.

Tapi begini:

Jika Anda ingin mendapatkan jawaban yang relevan tanpa membuang-buang waktu, Anda harus tahu cara mengajukan pertanyaan kepada AI secara efektif. Tidak, ini bukan ilmu roket—Anda hanya perlu tahu hal-hal apa saja yang harus dihindari dan teknik yang tepat untuk digunakan.

Di situlah panduan praktis ini berguna.

Dan jika Anda ingin tahu lebih lanjut tentang konteks AI secara umum, kami akan membahas cara kerjanya serta mempertimbangkan aspek etika dan privasi. Dengan demikian, saat memilih alat AI, Anda akan tahu apa yang harus diperhatikan—seperti batasan data pelatihan dan penanganan data.

Siap? Ayo mulai!

Memahami AI dan Cara Kerjanya

AI adalah bidang ilmu komputer yang mengembangkan robot dan sistem komputer untuk melaksanakan tugas-tugas layaknya manusia dengan akurasi yang lebih tinggi dan dalam waktu yang jauh lebih singkat. ⚡

Hal ini dicapai melalui berbagai cabang AI seperti:

Pembelajaran mesin : Teknologi ini menggunakan algoritma dan kumpulan data besar untuk membangun model yang dapat belajar sendiri. Model-model ini memungkinkan sistem komputer untuk secara mandiri mempelajari data baru, mengenali pola, dan mengambil keputusan

Deep learning: Subbidang dari machine learning ini meniru cara kerja otak manusia. Seperti neuron di otak, deep learning menggunakan jaringan saraf tiruan (sejumlah algoritma kompleks) untuk belajar dari sejumlah besar data. Jadi, jika Anda memberi makan jaringan saraf tiruan dengan gambar kucing dan anjing, jaringan tersebut akan belajar mengenali kucing dan anjing lainnya 🐱 🐶

Pemrosesan bahasa alami (NLP): Sebuah cabang AI yang mengajarkan komputer dan robot untuk berinteraksi dengan bahasa manusia, sama seperti yang kita lakukan. AI kemudian dapat memahami kata-kata lisan dan tertulis, menafsirkannya, dan merespons dengan cara yang masuk akal bagi kita

Saat ini, AI identik dengan teknologi canggih yang mendukung aplikasi dan mesin favorit kita. Pilihan populer antara lain:

ChatGPT dan ClickUp AI untuk untuk menghasilkan konten sebagai respons atas pertanyaan kita

Amazon , Netflix, dan Spotify untuk merekomendasikan produk, film, dan lagu berdasarkan perilaku dan preferensi kita di masa lalu

Siri, Alexa, dan Google Assistant untuk memahami dan merespons perintah lisan kita

Tesla untuk mengambil keputusan mengemudi secara real-time di jalan raya

Kesalahan Umum yang Dilakukan Manusia Saat Menanyakan Pertanyaan kepada AI

Model bahasa besar (LLM) seperti ChatGPT dari OpenAI telah menjadi bagian tak terpisahkan dalam menyelesaikan tugas-tugas pribadi dan profesional dengan mudah, seperti menulis email, membuat kode, dan menyusun rencana pemasaran. 📝Namun, jika Anda baru memulai dengan AI, kemungkinan besar Anda akan membuat banyak kesalahan dan merasa frustrasi dengan jawabannya. Itulah mengapa mengetahui cara mengajukan pertanyaan kepada AI sangatlah penting. Untuk menghilangkan kerumitan dan menghemat waktu, berikut adalah beberapa kesalahan umum yang harus dihindari saat mengajukan pertanyaan kepada AI.

1. Mengajukan pertanyaan yang tidak jelas

Meskipun alat AI memiliki banyak fungsi canggih, membaca pikiran bukanlah salah satunya.

Kualitas jawaban yang Anda terima bergantung pada kejelasan dan detail masukan Anda. Jika pertanyaan Anda tidak jelas atau informasi yang diberikan tidak akurat, Anda mungkin akan menerima jawaban yang umum, salah, atau tidak sesuai dengan kebutuhan Anda.

Sebelum menekan tombol “kirim” pada pertanyaan Anda, luangkan waktu sejenak untuk mempertimbangkan apa yang ingin Anda ketahui dan sertakan sebanyak mungkin detail yang relevan (seperti tujuan, konteks, dan preferensi). ✍️

2. Memberikan sedikit atau tanpa konteks sama sekali

Alat AI sering kali memerlukan konteks untuk memahami maksud di balik sebuah pertanyaan. Jika tidak, Anda akan mendapatkan jawaban yang secara teknis benar namun tidak relevan dan tidak dapat diterapkan pada situasi Anda.

Berikan pertanyaan Anda kepada alat AI dengan mencakup siapa, apa, di mana, kapan, dan mengapa.

Misalkan Anda membutuhkan bantuan untuk merencanakan sebuah acara. Menyebutkan jenis acara, lokasinya, tanggalnya, dan siapa saja yang akan hadir sangatlah penting. Konteks ini memungkinkan AI menyesuaikan saran tempat, kegiatan, dan logistiknya agar sesuai dengan kebutuhan unik acara Anda.

3. Mengharapkan AI selalu langsung mengerti setiap saat

Mengharapkan AI selalu berhasil pada percobaan pertama setiap kali agak tidak realistis—AI memang cerdas, tetapi tidak sempurna.

Misalnya, jika Anda bertanya kepada AI tentang praktik terbaik dalam pemasaran digital, Anda mungkin mendapatkan jawaban yang mencakup berbagai topik. Alih-alih merasa frustrasi dan menyerah, antrean Anda akan membantu AI mempersempit cakupan jawabannya. 🎯

Ini sama seperti mengajukan pertanyaan kepada teman Anda. Terkadang, Anda perlu menyesuaikan pertanyaan Anda, mengklarifikasi poin-poin tertentu, atau menambahkan detail tambahan untuk mendapatkan informasi yang Anda butuhkan.

4. Tidak memeriksa kebenaran hasil keluaran

Alat AI menghasilkan respons menggunakan kumpulan data yang lebih besar daripada yang dapat diproses oleh otak manusia dalam satu waktu. Namun, mereka tetap bisa membuat kesalahan tanpa memberi tahu Anda bahwa mereka tidak yakin.

Jika Anda menggunakan AI untuk mendapatkan statistik terbaru tentang penggunaan internet, AI tersebut mungkin memberikan angka-angka yang sudah usang yang bersumber dari basis data yang tidak dapat diandalkan. Anda harus memverifikasi fakta-fakta ini (dengan sumber yang dapat diandalkan dan terkini) untuk memastikan kebenarannya sebelum membagikannya kepada orang lain.

Meskipun ini terdengar seperti pekerjaan yang berat, prosesnya jauh lebih cepat daripada mencari semua informasi itu sendiri.

Tantangan yang Dihadapi AI dalam Memberikan Jawaban

Meskipun Anda menghindari kesalahan umum yang baru saja kita bahas, AI tetap memiliki keterbatasan. Memahami hal ini dapat membantu Anda mengelola dan memanfaatkan respons yang Anda terima dengan lebih baik.

Alat AI bergantung pada data yang digunakan untuk melatihnya, yang mungkin tidak mencakup informasi atau tren terbaru.

Bayangkan Anda ingin mempelajari gadget terbaru di bidang energi terbarukan. Jika pembaruan data terakhir AI dilakukan enam bulan yang lalu, AI tersebut mungkin melewatkan terobosan atau diskusi terbaru.

Langkah yang baik adalah memeriksa sendiri fakta-fakta terbaru atau memastikan kapan terakhir kali AI tersebut diperbarui. Hal ini memastikan Anda tidak ketinggalan informasi baru dan dapat mengambil keputusan dengan informasi terkini di tangan. 🧐

2. Kemampuan pemecahan masalah

Karena kinerja AI bergantung pada data latihannya, AI mungkin mengalami kesulitan dalam memecahkan masalah secara kreatif dan menjawab pertanyaan yang kompleks.

Misalnya, jika Anda meminta AI untuk menyusun draf rencana bisnis, AI dapat menghasilkan kerangka dasar berdasarkan templat dan informasi dalam data pelatihannya. AI mungkin tidak mencakup detail penting tertentu yang unik bagi ide bisnis Anda. 💡

Dengan mempertimbangkan hal ini, gunakanlah AI untuk melengkapi keahlian dan kreativitas Anda, bukan untuk menciptakan semuanya dari nol. Berikan sebanyak mungkin masukan tentang ide bisnis Anda kepada AI, lalu sempurnakan jawabannya dengan wawasan dan sudut pandang Anda.

3. Bias algoritmik

Jika data yang digunakan untuk melatih AI memiliki bias—baik disengaja maupun tidak—jawaban AI tersebut akan mencerminkan hal itu. Misalnya, jika Anda meminta saran kepada AI tentang perekrutan dan AI tersebut dilatih menggunakan data yang sebagian besar menampilkan pria dalam peran kepemimpinan, AI tersebut mungkin menyarankan praktik yang menguntungkan pria.

Tugas para insinyur pembelajaran mesin adalah memastikan bahwa data pelatihan tidak mengandung bias. Namun, sebagai pengguna, Anda harus menyadari kemungkinan ini.

Dengan mengetahui hal ini, Anda dapat mengevaluasi respons AI secara kritis, mengidentifikasi bias, dan memberikan umpan balik (kepada model AI dan pengembangnya) untuk menerapkan perbaikan.

Metode Praktis tentang Cara Menanyakan Pertanyaan kepada AI

Pertanyaan yang Anda ketikkan di alat AI (alias prompt) memengaruhi kualitas jawabannya. Mengoptimalkan prompt ini (alias prompt engineering) secara signifikan meningkatkan hasil Anda.

Berikut adalah lima metode praktis untuk meningkatkan kemampuan Anda dalam menyusun prompt dan menghasilkan jawaban yang lebih akurat.

1. Gunakan prompt AI

Memulai dengan prompt dasar di jendela chatbot baru adalah langkah awal yang baik saat mengajukan pertanyaan kepada AI. Cara ini cocok untuk pertanyaan sederhana seperti, “Apa ibu kota Prancis?” atau “Apa itu fotosintesis?”

Tapi bagaimana jika Anda perlu merumuskan pertanyaan yang mendalam namun ingin mempercepat prosesnya atau tidak yakin bagaimana caranya? Gunakan templat prompt AI! 🤩

Dengan ClickUp, Anda dapat mengakses ratusan opsi, termasuk:

Lebih baik lagi, gunakan ClickUp AI, yang dilengkapi dengan lebih dari 100 templat prompt siap pakai untuk setiap peran dan kasus penggunaan. Misalnya, untuk peran pemasaran, templat prompt ini membantu Anda menyusun deskripsi produk, merencanakan acara, membuat ringkasan kampanye, dan masih banyak lagi.

2. Jelaskan secara spesifik

Untuk menghindari jawaban AI yang umum, Anda perlu mengajukan pertanyaan yang spesifik. Ini berarti menyertakan sebanyak mungkin detail, seperti tujuan konten Anda, gaya penulisan yang diinginkan, format keluaran (tabel, CSV, HTML), audiens target, serta hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan.

Misalnya, “Bisakah kamu membantuku menulis email?” adalah permintaan yang tidak jelas. Pertanyaan yang lebih baik adalah, “Buatlah draf email profesional kepada klien untuk meminta maaf atas keterlambatan proyek. Sebutkan komitmen kami terhadap kualitas dan tawarkan diskon sebagai kompensasi atas ketidaknyamanan ini. Jangan menyalahkan pihak lain atau memberikan detail teknis yang berlebihan.”

Semakin banyak detail yang Anda berikan, semakin akurat AI dalam menentukan dan memberikan jawaban yang tepat yang Anda butuhkan. 📌

3. Berikan konteks yang cukup

Selain spesifik, memberikan konteks adalah cara lain untuk mendapatkan respons yang akurat. Anda dapat memberikan konteks dengan:

Menjelaskan skenario spesifik: Alih-alih mengatakan “Berikan saya beberapa ide konten untuk bisnis perawatan kulit saya,” gambarkan skenario: “Saya sedang merancang kampanye pemasaran untuk produk perawatan kulit ramah lingkungan yang menargetkan generasi milenial. Ide konten apa yang akan menarik bagi audiens saya?”

Contoh: Alih-alih mengatakan “Rekomendasikan beberapa buku bagus,” Anda bisa mengatakan, “Saya menikmati membaca ‘The Alchemist’ dan ‘Siddhartha.’ Bisakah Anda merekomendasikan buku dengan tema atau gaya penulisan yang serupa?”

Membiarkan AI berperan sebagai karakter tertentu: Misalnya, “Bayangkan kamu adalah seorang blogger perjalanan yang spesialis dalam perjalanan hemat. Apa lima destinasi perjalanan hemat teratasmu untuk tahun 2024?”

Ketepatan sangat berguna saat Anda membutuhkan bantuan untuk strategi bisnis khusus, rekomendasi yang disesuaikan, dan pemecahan masalah teknis. 🛠️

4. Gunakan bahasa yang ringkas

Hindari penggunaan istilah teknis atau frasa rumit yang mungkin membingungkan AI—jaga agar tetap sederhana. Hal ini memudahkan AI untuk memahami apa yang Anda inginkan dan memberikan tanggapan yang bermanfaat.

Misalnya, daripada bertanya, “Apa saja praktik terbaik SEO untuk meningkatkan peringkat SERP?”, Anda bisa bertanya, “Bagaimana cara agar situs web saya muncul lebih tinggi di hasil pencarian Google?”

Pertanyaan yang telah dimodifikasi ini menggunakan bahasa yang sederhana dan menghindari istilah-istilah teknis SEO dan SERP untuk menyampaikan ide yang sama, serta lebih mungkin mendapatkan respons yang lebih baik.

5. Uji berbagai masukan

Ingatlah bahwa AI mungkin tidak langsung memberikan jawaban yang tepat pada percobaan pertama.

Jadi, apa yang harus Anda lakukan jika sudah menerapkan semua teknik sebelumnya tetapi tetap tidak mendapatkan respons yang Anda inginkan? Jawabannya sederhana—coba lagi.

Ini berarti merumuskan ulang pertanyaan secara keseluruhan (dengan mengubah strukturnya atau memberikan detail tambahan) atau mengajukan pertanyaan lanjutan mengenai bagian-bagian tertentu dalam jawaban sebelumnya.

Setelah mencoba ini beberapa kali, Anda akan mulai memahami apa yang paling efektif untuk berbagai aplikasi dan kasus penggunaan. 💪

Manfaat Menggunakan AI

Setelah Anda menguasai cara menyusun prompt yang efektif, menggunakan alat AI generatif seperti ChatGPT dan ClickUp AI memungkinkan Anda mengatasi kebuntuan menulis dan menghasilkan draf pertama dalam hitungan detik.

Namun, ClickUp AI menawarkan lebih banyak manfaat:

Ketersediaan lintas platform 24/7: ClickUp AI adalah asisten AI yang tersedia 24/7 melalui web, desktop, serta aplikasi Android dan iOS. Anda bisa mendapatkan bantuan kapan saja, di mana saja—baik saat bekerja lembur, dalam perjalanan, atau berpindah antar perangkat

Alur kerja yang lancar: Gunakan ClickUp AI untuk memperlancar operasi bisnis dan proyek dengan mengubah catatan rapat menjadi tugas, membagi tugas menjadi subtugas, dan menghasilkan pembaruan status proyek

Peningkatan produktivitas: ClickUp AI ClickUp AI meningkatkan produktivitas dengan membantu Anda menemukan informasi spesifik secara cepat di dalam kumpulan data yang besar serta merangkum dokumen panjang dan riwayat obrolan. Hal ini membebaskan waktu bagi Anda dan tim untuk fokus pada tugas-tugas yang kompleks dan kreatif 🙌

Terjemahan: Gunakan Gunakan fitur Terjemahkan di ClickUp AI untuk membuat konten dalam sekitar selusin bahasa yang berbeda

Pertimbangan Etika dan Privasi dalam Percakapan AI

AI memiliki banyak manfaat, tetapi juga menimbulkan masalah etika dan privasi. Berikut ini yang perlu Anda ketahui untuk memastikan Anda menggunakan alat AI secara bertanggung jawab.

1. Peran cookie HTTP dalam AI

Cookie HTTP adalah file kecil yang disimpan di perangkat Anda saat Anda mengunjungi situs web. Cookie ini biasanya digunakan untuk mengingat perilaku dan preferensi Anda sebelumnya.

Data ini dimasukkan ke dalam aplikasi AI yang mempersonalisasi interaksi di situs web tersebut di masa mendatang. Meskipun hal ini meningkatkan pengalaman pengguna Anda secara keseluruhan, hal ini juga menimbulkan kekhawatiran terkait privasi.

Data yang dikumpulkan oleh cookie mungkin digunakan dengan cara yang tidak Anda inginkan. Misalnya, jika Anda sering mengunjungi situs web kesehatan, cookie akan menyimpan dan menggunakan informasi ini untuk memengaruhi iklan dan konten yang Anda lihat di situs lain.

Beberapa cara terbaik untuk mengatasi hal ini adalah dengan mempelajari lebih lanjut tentang AI dan kebijakan privasi situs web, membatasi atau memblokir cookie pelacakan, serta secara rutin menghapus cookie dari perangkat Anda.

2. Privasi dan keamanan data dalam aplikasi chatbot AI

Aplikasi chatbot sering kali memerlukan akses ke data pribadi untuk memberikan respons yang relevan dan bermanfaat. Namun, membagikan terlalu banyak informasi dapat berisiko, terutama terkait data sensitif.

Penting untuk mengetahui bagaimana chatbot-chatbot ini melindungi dan menggunakan data yang Anda bagikan. Tentu saja, banyak aplikasi chatbot menggunakan enkripsi yang kuat dan aturan perlindungan data yang ketat untuk melindungi informasi Anda dan mencegah penyalahgunaan. 🔒

Namun, tingkat keamanannya bisa bervariasi, jadi lebih aman untuk memeriksa kebijakan privasi mereka dan memahami izin apa saja yang Anda berikan.

Dengan cara ini, Anda dapat menikmati manfaat AI sambil tetap mengontrol informasi pribadi Anda dan mengurangi risiko pelanggaran privasi.

3. Hilangnya pekerjaan

Sistem AI akan mengambil alih pekerjaan seperti asisten virtual, pengelolaan media sosial, layanan pelanggan, dan manufaktur seiring dengan semakin canggihnya teknologi tersebut.

Menurut penelitian yang diterbitkan di Sage Journals, 14% pekerja telah kehilangan pekerjaan mereka akibat AI. Angka ini diperkirakan akan meningkat seiring dengan semakin banyaknya perusahaan yang berencana mengurangi tenaga kerja mereka dengan menggunakan AI dan strategi otomatisasi lainnya. 👀

Solusinya? Perusahaan sebaiknya menyelenggarakan program pelatihan yang membantu tim mereka beradaptasi dan unggul dalam memanfaatkan AI. Hal ini bisa berarti berinvestasi pada keterampilan manusia yang tidak dapat ditiru oleh AI, serta mengajarkan karyawan untuk memanfaatkan AI dalam pekerjaan mereka.

Sementara itu, karyawan dapat memandang perubahan ini sebagai dorongan untuk meningkatkan keterampilan mereka dan tetap adaptif. Mengikuti program pelatihan yang ditawarkan oleh perusahaan atau menjelajahi kursus baru di bidang teknologi adalah langkah awal yang baik.

4. Konsumsi energi

Mengembangkan dan memelihara AI berskala besar membutuhkan banyak daya. Hal ini menimbulkan kekhawatiran tentang kontribusi AI terhadap emisi karbon, yang berdampak negatif terhadap lingkungan kita. 🌱

Seiring dengan semakin terintegrasinya AI ke dalam kehidupan sehari-hari kita, jejak lingkungan AI menjadi semakin sulit untuk diabaikan. Namun, ada cara bagi para pengembang dan pengguna AI untuk turut berperan—dengan mengadvokasi penggunaan sumber energi terbarukan di pusat data dan penelitian terhadap model AI yang lebih hemat energi.

Mencapai kemajuan yang signifikan di bidang ini membutuhkan waktu. Namun, kita dapat memulai percakapan tentang membangun masa depan yang berkelanjutan dengan AI mulai hari ini.

ClickUp Brain adalah solusi AI all-in-one yang dirancang untuk mempermudah pekerjaan dengan mengotomatiskan tugas, memberikan jawaban instan dari pengetahuan perusahaan, dan meningkatkan kualitas penulisan. Solusi ini mencakup tiga alat utama: AI Knowledge Manager untuk menanyakan tugas, dokumen, dan orang; AI Project Manager untuk mengotomatiskan pembaruan dan rapat harian; serta AI Writer untuk membuat konten dan balasan dengan cepat. ClickUp AI terintegrasi di seluruh alur kerja dan aplikasi, sehingga meningkatkan produktivitas dan keselarasan.

ChatGPT

ChatGPT adalah model bahasa AI yang dikembangkan oleh OpenAI, dirancang untuk menghasilkan teks yang mirip manusia berdasarkan masukan yang diterimanya. Model ini dapat memahami dan merespons berbagai topik, sehingga berguna untuk menjawab pertanyaan, menghasilkan konten kreatif, membantu dalam pemrograman, penulisan, dan banyak lagi. ChatGPT didukung oleh pemrosesan bahasa alami yang canggih dan umumnya digunakan untuk tugas-tugas seperti dukungan pelanggan, pembuatan konten, bimbingan belajar, dan otomatisasi di berbagai industri. ChatGPT dapat diintegrasikan ke dalam aplikasi, situs web, dan alur kerja untuk meningkatkan produktivitas.

Google Gemini

Google Gemini adalah keluarga model bahasa besar yang dirancang agar lebih mumpuni dan serbaguna dibandingkan model-model sebelumnya. Model ini dapat memproses dan menghasilkan berbagai jenis konten, termasuk teks, kode, audio, gambar, dan video. Keserbagunaan ini membuatnya cocok untuk berbagai macam tugas dan pertanyaan. Gemini merupakan kemajuan signifikan dalam teknologi AI dan diperkirakan akan memberikan dampak yang signifikan pada berbagai aplikasi.

Inti dari mengetahui cara mengajukan pertanyaan kepada AI adalah sebagai berikut:

Ajukan pertanyaan yang tepat untuk mendapatkan respons AI terbaik, dan pertimbangkan dengan cermat detail mana yang perlu disertakan atau dihilangkan. Hal ini meningkatkan produktivitas Anda sekaligus menjaga privasi dan masalah etika tetap terkendali. ✅

