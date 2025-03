Konferensi Rekayasa Perangkat Lunak Terbaik untuk Pertumbuhan di Tahun 2025

Sebagai seorang insinyur perangkat lunak, Anda sudah paham betul: Ikuti perkembangan industri terbaru atau tertinggal. 👀

Salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan menghadiri konferensi rekayasa perangkat lunak.

Konferensi rekayasa perangkat lunak adalah pertemuan di mana para pemimpin, pakar, dan penggemar industri mendiskusikan tren perangkat lunak, teknologi, dan praktik terbaik. Diskusi ini diadakan dalam berbagai format termasuk keynote, diskusi panel, lokakarya, pameran perusahaan, dan sesi jaringan.

Jadi, apakah Anda ingin tetap unggul dalam peran Anda saat ini, mengincar posisi baru, atau hanya tertarik dengan teknologi, acara-acara ini adalah tempat Anda dapat mendorong pertumbuhan Anda dan menjaga semangat Anda untuk rekayasa perangkat lunak tetap hidup dan bersemangat. 🤩

Siap untuk menjelajahi peluang-peluang ini? Kami telah memilih konferensi rekayasa perangkat lunak terbaik yang tidak hanya akan membuat Anda menjadi yang terdepan, tetapi juga memastikan Anda bersenang-senang saat melakukannya.

Biarkan petualangan teknologi dimulai!

Daftar Konferensi Mendatang Rekayasa Perangkat Lunak Konferensi di Seluruh Dunia

Daftar konferensi global 2024 mendatang yang telah dikurasi ini adalah tiket Anda untuk mengakses teknologi terbaru, membangun jaringan yang kuat dengan individu yang berpikiran sama, dan bahkan berkontribusi pada pertumbuhan profesional tim Anda dengan mempelajari wawasan teknis yang mendalam.

Kami memiliki campuran acara tatap muka dan virtual untuk para pengembang perangkat lunak dan insinyur perangkat lunak, satu dan beberapa hari, serta gratis dan berbayar. 💸

Dengan cara ini, Anda dapat memprioritaskan dan menghadiri konferensi yang sesuai dengan jadwal, preferensi, dan anggaran Anda.

1. NDC London NDC London adalah

pengembangan perangkat lunak konferensi yang mencakup berbagai topik mulai dari database dan JavaScript hingga pengembangan web dan DevOps. Dua hari pertama menampilkan lokakarya interaktif, diikuti dengan tiga hari ceramah selama 60 menit oleh lebih dari 110 pakar teknologi.

Nantikan beberapa pembicaraan keren seperti "Debug Your Thinking" dari Laila Bougria, yang menggali bagaimana cara berpikir Anda memengaruhi pekerjaan Anda. Jika Anda memimpin sebuah tim atau bercita-cita untuk itu, Nelly Sattari dari Atlassian mengadakan lokakarya dua hari tentang meningkatkan produktivitas tim pengembang Anda . ⚡

Tidak bisa datang ke London? Tidak masalah. Acara-acara NDC lainnya mungkin lebih dekat dari rumah Anda:

NDC Sydney (12-16 Februari)

NDC Oslo (10-14 Juni)

NDC TechTown (9-12 September)

NDC Porto (14-18 Oktober)

Lokasi dan Tanggal

Queen Elizabeth II Centre, London, Inggris (29 Januari-2 Februari)

Biaya

Tiket Semua Akses: £2.290

£2.290 Tiket Terusan 3 hari: £1.590

£1.590 Tiket Terusan 2 hari: £1.490

£1.490 Tiket Terusan 1 hari: £1.390

2. Konferensi ITU Konferensi ITU adalah perkemahan teknologi selama tiga hari yang akan diselenggarakan di Kalahari Resort and Waterpark yang menakjubkan. Pembicara utama dan panelis akan membahas tentang teknologi web, mobile, dan cloud.

Anda akan mendengar dari pembicara seperti Shaundai Person dari Netflix, Danny Thompson dari AutoZone, dan Kelly Vaughn dari Spot AI, serta berpartisipasi dalam lokakarya dan ruang terbuka.

Jika tanggal di Texas tidak sesuai dengan jadwal Anda, akan ada acara kedua di Wisconsin pada tanggal 29 Juli hingga 1 Agustus yang mungkin sesuai dengan jadwal Anda. 🗓️

Lokasi dan Tanggal

Round Rock, Texas, Amerika Serikat (29-31 Januari)

Online (29-31 Januari)

Biaya

Kemah Tanpa Makanan: $599

$599 Berkemah: $999

$999 Kemping Keluarga: $99

$99 Online: Gratis

**3. BASTA! BASTA! adalah acara yang wajib dihadiri oleh para pengembang .NET dan siapa pun yang tertarik dengan teknologi Microsoft. Acara ini diisi dengan lebih dari 70 lokakarya, sesi, dan keynote yang mencakup segala hal mulai dari Agile dan DevOps hingga .NET Framework hingga Azure.

Apakah Anda memutuskan untuk hadir secara langsung atau menikmatinya dari rumah, BASTA! memastikan Anda mendapatkan pengalaman yang lancar. Platform online memungkinkan Anda untuk bergabung, menonton sesi langsung, dan berjejaring dengan orang lain. Dan jika Anda hadir secara langsung, Anda bisa mendapatkan penawaran hotel, makanan, dan sertifikat partisipasi. 👨‍🎓

Lokasi dan Tanggal

Frankfurt Marriott Hotel, Frankfurt, Jerman (12-16 Februari)

Online (12-16 Februari)

Biaya

Tiket terusan 5 hari (Di tempat): €2.449

€2.449 Tiket terusan 5 hari (Jarak Jauh): €1.583

4. Pekan Pengembang Pekan Pengembang menawarkan perpaduan unik antara acara tatap muka dan virtual dengan keynote, sesi konferensi, bincang-bincang terbuka, lokakarya, dan pameran. Anda akan menjelajahi berbagai topik termasuk realitas virtual, kecerdasan buatan (AI), blockchain, IoT, API, serverless, dan layanan mikro.

Selain itu, Anda bisa berpartisipasi dalam hackathon dengan ratusan peserta, di mana Anda bisa memamerkan keahlian Anda dan bahkan mungkin memenangkan beberapa hadiah. Jika Anda memilih tiket Premium, Anda akan mendapatkan akses ke acara ProductWorld yang diadakan di lokasi yang sama.

Ini adalah kesempatan sempurna untuk bertemu dengan para manajer produk dari perusahaan-perusahaan di Silicon Valley, mengambil manajemen produk kiat-kiat, pelajari praktik-praktik terbaik untuk mengumpulkan umpan balik produk , dan dapatkan rekomendasi untuk buku pemasaran produk terbaik . 📚

Lokasi dan Tanggal

Oakland Convention Center, San Francisco Bay Area, Amerika Serikat (21-23 Februari)

Online (27-29 Februari)

Biaya

Tiket terusan terbuka (akses online terbatas): $100

$100 Tiket terusan (akses online penuh): $990

$990 Tiket premium (akses penuh secara langsung dan online): $1.590

5. ConFoo ConFoo adalah konferensi yang tepat untuk Anda kunjungi untuk mendalami arsitektur perangkat lunak, kualitas dan keamanan perangkat lunak, AI, dan DevOps. Konferensi ini juga membahas bahasa pemrograman terbaru seperti PHP, Java, .Net, JavaScript, dan Python.

Punya proyek teknologi yang menarik atau wawasan yang ingin Anda bagikan? Lihatlah pembicaraan Lightning ConFoo. Ini adalah slot lima menit di mana Anda dapat berbicara tentang apa pun yang terkait dengan pengembangan web. Ini adalah cara yang menyenangkan untuk menyampaikan ide-ide Anda dan bahkan mungkin memulai karier berbicara di depan umum. 👨‍🏫

Lokasi dan Tanggal

Hotel Bonaventure, Montreal, Kanada (21-23 Februari)

Biaya

Tiket konferensi: CA$1.200

CA$1.200 Lokakarya (Opsional): CA$700 hingga CA$1.200

6. Konferensi JSWorld Konferensi JSWorld adalah acara yang tepat untuk para penggemar JavaScript! Acara tiga hari ini dimulai di Theater Amsterdam dan berakhir di RAI Amsterdam, mempertemukan lebih dari 2.000 pengembang JavaScript dari lebih dari 50 negara. 🌍

Deretan pembicara yang akan hadir antara lain Evan You (pencipta Vue dan Vite), Ryan Dahl (pencipta Node.js), dan Scott Chacon (salah satu pendiri GitHub). Selain menyerap pengetahuan dari para pemimpin teknologi ini, Anda juga berkesempatan untuk berpartisipasi dalam lokakarya langsung seperti membuat aplikasi terdesentralisasi dengan Web5.js.

Selain itu, tiket tiga hari Anda ke JSWorld juga akan membawa Anda ke Vuejs Amsterdam, di mana Anda bisa belajar lebih banyak tentang Vue dan Vite.

Lokasi dan Tanggal

Amsterdam, Belanda (28 Februari-1 Maret)

Biaya

Tiket 3 hari: €999

€999 Tiket 1 hari (1 Maret): €399

7. Visual Studio Live!

Jika Anda ingin meningkatkan game Anda dengan alat dan platform pengembang Microsoft, VS Live! adalah tempat yang tepat. Anda dapat menjelajahi segala sesuatu tentang kerangka kerja .NET dan yang terbaru di Visual Studio, OpenAI, ChatGPT, GitHub Copilot, dan Azure.

Namun, tidak semua teknologi dan permainan. Penyelenggara VS Live! membumbui acara-acara jaringan yang menyenangkan seperti resepsi selamat datang dan trivia, bercengkerama dan berbaur, makan siang dengan topik tertentu, dan jalan-jalan di Old Las Vegas.

Dan jika Anda tidak dapat hadir di acara ini, lihat acara-acara mereka yang lain yang akan diselenggarakan di Chicago (29 April-3 Mei), di kantor pusat Microsoft di Washington (5-9 Agustus), dan di Orlando (17-22 November).

Lokasi dan Tanggal

Paris Las Vegas Hotel & Casino, Las Vegas, Amerika Serikat (3-8 Maret)

Biaya

Tiket terusan 3 hari: $1.775

$1.775 Tiket terusan 4 hari: $2.275

$2.275 Tiket terusan 5 hari: $2,775

$2,775 Tiket terusan 6 hari: $3.275

8. Oracle DevLive Oracle DevLive adalah tiket Anda untuk meningkatkan kemampuan data dan AI Anda. Acara ini sarat dengan presentasi dan laboratorium oleh para pengembang top Oracle, yang mengeksplorasi Java, MySQL, Database, dan Oracle Cloud Infrastructure.

Mendaftar ke DevLive juga berarti Anda mendapatkan akses ke CloudWorld Tour pada tanggal 14 Maret. Acara gratis ini merupakan kesempatan yang baik untuk mendapatkan wawasan praktis dalam memecahkan tantangan bisnis dan membangun jaringan dengan mitra potensial. 🤝

Bagian terbaiknya? Baik DevLive maupun CloudWorld Tour tidak akan memungut biaya sepeser pun - cukup daftarkan diri Anda dengan akun Oracle gratis.

Selain di London, Oracle DevLive juga akan diselenggarakan di tiga lokasi lainnya: São Paulo, Brasil (3 April), Bengaluru, India (3-4 April), dan New York City, Amerika Serikat (9 Mei).

Lokasi dan Tanggal

ExCeL London, London, Inggris (12-13 Maret)

Biaya

Gratis

9. Konferensi AI Nvidia GTC

The Konferensi AI Nvidia GTC adalah tempat terbaik untuk mendiskusikan masa depan AI dan teknologi. Acara ini mencakup segala hal, termasuk AI generatif, pembelajaran mendalam, grafik komputer, robotika, dan komputasi yang dipercepat. CEO Nvidia, Jensen Huang, akan menyampaikan pidato utama.

Selain itu, akan ada lebih dari 40 pembicara, termasuk Joelle Pineau dari Meta, Bryan Goodman dari Ford, dan Brad Lightcap dari OpenAI yang akan berbagi wawasan tentang kemajuan AI terbaru. 🦾

Selain itu, Anda juga dapat mengikuti sesi "Connect with Experts" untuk bertemu dengan orang-orang di balik produk NVIDIA, mempelajari teknologi terbaru mereka, dan mengajukan pertanyaan apa pun yang Anda miliki.

Lokasi dan Tanggal

San Jose McEnery Convention Center, San Jose, California, Amerika Serikat (18-21 Maret)

Online (18-21 Maret)

Biaya

Tiket masuk 4 hari (Konferensi): $2.495

$2.495 Tiket masuk 4 hari (Konferensi dan Pelatihan): $2.695

$2.695 Online: Gratis

10. QCon London QCon London adalah pintu gerbang Anda untuk mempelajari tren perangkat lunak baru, teknologi, dan praktik terbaik, bagaimana penerapannya di dunia nyata, serta cara mengadopsinya dalam bisnis Anda. Akan ada lebih dari 60+ pembicaraan teknis termasuk:

"Tren yang Muncul di Frontend dan Pengembangan Seluler" oleh William Martins (Insinyur Web/TV di Netflix)

"Kepemimpinan Teknik untuk Semua" oleh Tanja Lichtensteiger (Direktur Rekayasa Produk di BBC)

"ChatGPT, Bard, Llama, Claude: What's Next dalam GenAI dan Model Bahasa Besar (LLM)" oleh Hien Luu (Manajer Rekayasa Senior di DoorDash)

Jika London tidak ada dalam radar Anda, selalu ada QCon San Francisco, yang dijadwalkan pada tanggal 18-22 November.

Lokasi dan Tanggal

Queen Elizabeth II Centre, London, Inggris (8-10 April)

Biaya

£2,365

11. ICSE 2024

The Konferensi Internasional IEEE/ACM tentang Rekayasa Perangkat Lunak (ICSE) menarik para profesor dan peneliti perangkat lunak untuk mendiskusikan tren dan berbagi pengalaman mereka di bidang rekayasa perangkat lunak.

Untuk tahun 2024, akan ada 18 jalur yang mencakup penelitian, lokakarya, poster, rekayasa perangkat lunak dalam praktik, lokakarya pendampingan mahasiswa, dan kompetisi penelitian mahasiswa.

Akan ada banyak keseruan juga-dengan berbagai kegiatan dan acara seperti resepsi penyambutan, makan malam konferensi, yoga, sepak bola, padel, dan selancar. 🏄

Lokasi dan Tanggal

Centro Cultural de Belem, Lisbon, Portugal (14-20 April)

Biaya

Mahasiswa: Mulai dari €625

Mulai dari €625 Peserta umum: Mulai dari €1,000

Sumber Terbuka Sumber Terbuka Summit North Amerika KTT Sumber Terbuka Amerika Utara yang diselenggarakan oleh The Linux Foundation, merupakan acara payung untuk 16 konferensi mikro. Beberapa di antaranya adalah CD Con, CloudOpen, ContainerCon, Open AI + Data Forum, dan LinuxCon.

Untungnya, ada banyak acara yang menyenangkan dan bersifat sosial juga-Women and Non-Binary in Open Source Lunch, Better Together Diversity Lunch, Speed Mentoring & Networking, First-Time Attendee Breakfast, dan masih banyak lagi. 🎈

Dan jika Anda tidak bisa datang ke Amerika Utara, ada juga Open Source Summit Eropa di Wina, Austria, dari tanggal 16-18 September.

Lokasi dan Tanggal

Seattle Convention Center, Seattle, Amerika Serikat (16-18 April)

Biaya

TBD

13. Lambda Konf

Pada LambdaConf anda dapat berpartisipasi dalam pembicaraan, lokakarya, dan diskusi panel tentang berbagai topik, termasuk pemrograman fungsional, pembelajaran mesin, WebAssembly, dan AI-semuanya dipimpin oleh para pakar industri.

Selain konferensi utama, Anda dapat berpartisipasi dalam kegiatan pra-konferensi dan pasca-konferensi berikut ini:

Mencicipi bir dan hiking (4-5 Mei)

Hackathon (8 Mei)

Lokakarya Karat untuk Pemula (9-10 Mei)

Lokasi dan Tanggal

The Ridgeline Hotel Estes Park, Colorado, Amerika Serikat (6-7 Mei)

Biaya

$500 hingga $1.250

14. Bereaksi Rangkuman KTT React adalah pertemuan tahunan untuk semua hal tentang React. Acara ini menawarkan perpaduan antara lokakarya, pertemuan dengan pembicara, tanya jawab, dan pertunjukan JavaScript Art. Jika Anda telah menyelesaikan sebuah proyek open-source, Anda dapat mengirimkannya untuk React Open Source Awards. 🏅

Selain itu, Anda dapat memilih untuk menghadiri JS Nation 2024 (yang berfokus pada pengembangan JavaScript) dengan biaya tambahan. Acara ini akan berlangsung sehari sebelum konferensi, dengan acara langsung pada tanggal 13 Juni dan acara jarak jauh pada tanggal 17 Juni.

Lokasi dan Tanggal

De Kromhouthal, Amsterdam, Belanda (14 Juni)

Online (18 Juni)

Biaya

React Summit Hybrid (Reguler): €560

€560 biaya React Summit + JSNation (Reguler): €790

React Summit + JSNation (Reguler): €790 biaya React Summit + JSNation (VIP): €990

React Summit + JSNation (VIP): €990 React Summit + JSNation (Perhotelan): € 1.600

€ 1.600 Remote React Summit: €220

€220 Remote React Summit + JS Nation: €180

15. GitHub Universe GitHub Universe GitHub Universe adalah tempat berkumpulnya para pengembang, arsitek perangkat lunak, dan eksekutif. Di acara ini, Anda akan mendapatkan informasi tentang produk dan fitur GitHub terbaru.

Selain itu, Anda juga bisa mendapatkan jawaban atas pertanyaan teknis dari tim GitHub. Jadi, jika Anda ingin tetap berada di puncak permainan GitHub Anda, nantikan kapan pendaftaran Universe 2024 dibuka. 🕵️‍♂️

Lokasi dan Tanggal

Fort Mason, San Francisco, Amerika Serikat (29-30 Oktober)

Online (29-30 Oktober)

Biaya

Secara langsung : TBD

TBD Online: Gratis

Manfaat Menghadiri Rekayasa Perangkat Lunak Konferensi

Tentu saja, konferensi rekayasa perangkat lunak terkadang cukup mahal, tetapi sangat berharga untuk karier Anda. Inilah alasannya:

Kesempatan berjejaring: Konferensi sangat bagus untuk menemukan mentor, kolaborator, dan peluang kerja. Jika Anda pemalu atau tidak yakin harus memulai dari mana, jangan khawatir-banyak konferensi yang mengadakan kegiatan sosial untuk membantu Anda memulai. Koneksi yang Anda buat dapat membuka pintu dan peluang baru untuk karier Anda

Konferensi sangat bagus untuk menemukan mentor, kolaborator, dan peluang kerja. Jika Anda pemalu atau tidak yakin harus memulai dari mana, jangan khawatir-banyak konferensi yang mengadakan kegiatan sosial untuk membantu Anda memulai. Koneksi yang Anda buat dapat membuka pintu dan peluang baru untuk karier Anda Tetap mengikuti tren dan praktik industri: Bidang teknologi berkembang dengan cepat. Dan jika Anda ingin mendapatkan pembaruan teknologi terbaru dan standar industri sebelum menjadi arus utama, konferensi adalah tempatnya. Wawasan awal ini memberi Anda awal yang baik untuk mempersiapkan diri menghadapi perubahan apa pun, memastikan keterampilan dan metode Anda tetap relevan 💪

Bidang teknologi berkembang dengan cepat. Dan jika Anda ingin mendapatkan pembaruan teknologi terbaru dan standar industri sebelum menjadi arus utama, konferensi adalah tempatnya. Wawasan awal ini memberi Anda awal yang baik untuk mempersiapkan diri menghadapi perubahan apa pun, memastikan keterampilan dan metode Anda tetap relevan 💪 Mempelajari keahlian dan teknologi baru: Melalui lokakarya dan hackathon langsung, Anda akan mempelajari keahlian baru dari awal atau mengeksplorasi cara-cara baru untuk menerapkan apa yang sudah Anda ketahui. Sesi praktis ini akan memperdalam keahlian Anda dan memberi Anda perspektif baru untuk proyek-proyek yang sedang berjalan dan yang akan datang

Melalui lokakarya dan hackathon langsung, Anda akan mempelajari keahlian baru dari awal atau mengeksplorasi cara-cara baru untuk menerapkan apa yang sudah Anda ketahui. Sesi praktis ini akan memperdalam keahlian Anda dan memberi Anda perspektif baru untuk proyek-proyek yang sedang berjalan dan yang akan datang Peluang pengembangan karier: Memperkenalkan diri Anda kepada peserta konferensi, mempresentasikan makalah, berpartisipasi dalam hackathon, atau terlibat dalam diskusi adalah cara yang bagus untuk memamerkan keahlian Anda dan menarik perhatian calon pemberi kerja. Dan siapa tahu, pekerjaan impian Anda mungkin hanya tinggal bertukar kartu nama saja

Kiat untuk Memanfaatkan Konferensi Secara Maksimal

Untuk memaksimalkan pengalaman konferensi Anda dan mendapatkan manfaat maksimal, Anda harus memiliki rencana permainan untuk diri sendiri dan tim perangkat lunak . Jadi, berikut ini adalah beberapa tips yang bisa Anda simpan di saku belakang Anda.

Memiliki tujuan pembelajaran yang jelas

Identifikasi apa yang ingin Anda pelajari atau capai di konferensi. Entah itu mendapatkan pengetahuan tentang teknologi tertentu, atau meningkatkan keterampilan tertentu, hal ini akan memandu Anda dalam memilih sesi dan interaksi.

Menetapkan tujuan yang terukur untuk tugas dan proyek dengan perkembangan otomatis untuk mencapai tujuan secara lebih efektif dengan jadwal yang ditentukan dan target yang dapat diukur

Anda dapat menggunakan ClickUp untuk menetapkan tujuan Anda dan sasaran, dan untuk melacak kemajuan Anda selama konferensi berlangsung.

Rencanakan jadwal Anda

Sebelum konferensi, tinjau agenda dan tandai sesi dan lokakarya yang sesuai dengan minat dan jalur karier Anda. Anda dapat menjadwalkannya di dalam kalender ClickUp dan mengatur pengingat agar Anda tidak melewatkan tenggat waktu. ⏰

Kelola dan atur proyek, dan jadwalkan tugas di seluruh tampilan Kalender yang fleksibel agar tim tetap sinkron

Melacak kontak jaringan

Saat Anda berjejaring dengan orang-orang di konferensi, Anda mungkin akan mengumpulkan cukup banyak koleksi kartu nama. Namun kartu nama mudah hilang dan tidak dapat dicari.

Sebagai gantinya, pindahkan informasi dari setiap kartu nama ke dalam ClickUp. Hal ini akan membantu Anda melacak setiap orang yang Anda temui dan dapat mengakses detail kontak mereka dari mana saja. Anda bahkan bisa merekam catatan dari percakapan Anda atau membuat tugas untuk mengingatkan Anda untuk menindaklanjuti dengan mereka setelah konferensi selesai.

Lacak semua kontak Anda dengan Templat Daftar Kontak ClickUp yang serbaguna dan mudah digunakan oleh pemula ini

The Templat Daftar Kontak ClickUp dapat memberi Anda titik awal yang cepat dan mudah.

Membuat catatan

Menggunakan alat pencatat digital seperti Notepad ClickUp memudahkan Anda untuk mencatat daftar hal-hal yang harus dilakukan di konferensi, poin-poin penting, dan tindak lanjut pasca acara. Dan karena ClickUp adalah sebuah aplikasi manajemen proyek anda bahkan dapat mengubah kesimpulan ini menjadi tugas, memastikan bahwa Anda mengambil tindakan atas wawasan dan keterampilan baru yang telah Anda kumpulkan. 🛠️

Tangkap catatan dengan mudah, edit dengan pemformatan yang kaya, dan ubah menjadi tugas yang dapat dilacak yang dapat diakses dari mana saja di ClickUp Notepad

Kelola tugas pasca-konferensi Anda

Sekarang setelah Anda mengubah catatan Anda menjadi tugas, apa selanjutnya? Gunakan aplikasi ClickUp untuk menetapkan tenggat waktu, melacak waktu mendelegasikan beberapa tugas kepada tim produk Anda, dan memantau kemajuannya.

Penerima tugas dapat dengan mudah melacak waktu yang dihabiskan untuk sebuah tugas, yang secara kolektif muncul dalam sebuah drop down sederhana

Dan ini tidak hanya untuk tugas-tugas yang berkaitan dengan konferensi. Anda bisa menggunakan ClickUp untuk semua perangkat lunak dan proyek-proyek tim pengembangan produk dan tugas.

ClickUp sepenuhnya dapat disesuaikan, tetapi jika Anda tidak ingin memulai dari awal, ada ratusan templat rekayasa , seperti Templat Lanjutan Manajemen Proyek Perangkat Lunak ClickUp yang akan memberikan Anda sebuah permulaan.

Tanya Jawab Umum

Berikut ini adalah beberapa jawaban atas pertanyaan umum tentang konferensi rekayasa perangkat lunak.

Apa itu konferensi rekayasa perangkat lunak?

Konferensi rekayasa perangkat lunak adalah tempat para profesional teknologi bertemu untuk mendiskusikan teknologi, tren, dan wawasan terbaru. Konferensi ini juga sangat cocok bagi perusahaan yang ingin merekrut talenta terbaik dan bagi Anda yang berpotensi mendapatkan pekerjaan baru.

Apa saja konferensi rekayasa perangkat lunak yang akan datang pada tahun 2024?

Ada banyak konferensi perangkat lunak 2024 yang dijadwalkan setiap bulan, dari Januari hingga Desember. Anda dapat menantikan konferensi langsung, virtual, dan hybrid seperti NDC London (Inggris), DeveloperWeek (Amerika Serikat), ConFoo (Kanada), ICSE 2024 (Portugal), dan React Summit (Belanda).

Konferensi apa yang terbaik untuk dihadiri pada tahun 2024?

Konferensi terbaik untuk dihadiri pada tahun 2024 termasuk BASTA! untuk tren .NET terbaru, Oracle DevLive untuk melihat secara mendalam tentang data dan AI, dan GitHub Universe untuk mempelajari pembaruan GitHub terbaru.

Jadikan Setiap Konferensi Lebih Berarti Dengan ClickUp

Menghadiri konferensi rekayasa perangkat lunak akan membuka wawasan, perspektif, dan peluang baru yang berkontribusi pada pertumbuhan profesional Anda.

ClickUp manajemen program sangat berguna untuk menjaga rencana konferensi Anda tetap teratur-mulai dari membuat jadwal dan daftar periksa sebelum acara hingga menyimpan kontak atau catatan selama acara berlangsung dan menjalankan poin-poin penting setelahnya.

Siap menjadikan kunjungan konferensi Anda lebih produktif dan memaksimalkan peluang pertumbuhan? Daftar untuk mendapatkan akun ClickUp gratis hari ini juga!