28 Kasus Penggunaan dan Aplikasi AI untuk Tim Perusahaan pada Tahun 2026

Kecerdasan buatan (AI) tak pernah berhenti mengejutkan.

Saat ini, terdapat alat dan aplikasi AI untuk mengatasi setiap masalah produktivitas pribadi maupun bisnis. Bahkan ada agregator kasus penggunaan AI yang bernama "There’s an AI for that". Ini adalah basis data besar yang berisi lebih dari 10.000 AI yang tersedia untuk lebih dari 2.500 tugas!

Mulai dari menciptakan pengalaman pelanggan yang dipersonalisasi hingga memprediksi kebutuhan pemeliharaan, penerapan AI tidak terbatas. Penghematan biaya dan waktu yang dihasilkan dari alur kerja yang disederhanakan, proses yang dioptimalkan, dan wawasan cerdas menjadikan teknologi AI sebagai hal yang wajib dimiliki oleh bisnis.

Jika Anda ingin tahu cara menerapkan kecerdasan buatan pada industri, sektor, atau kasus penggunaan Anda, kami punya daftar yang tepat untuk Anda.

Namun, sebelum langsung terjun ke kasus penggunaan dan aplikasinya untuk perusahaan, mari kita pahami terlebih dahulu bagaimana kecerdasan buatan bekerja.

Apa Itu Kecerdasan Buatan?

Kecerdasan Buatan (AI) adalah bidang studi yang meniru kecerdasan dan penalaran manusia dengan menganalisis sejumlah besar data, mengidentifikasi pola, dan membuat prediksi berdasarkan seperangkat aturan kompleks yang telah ditentukan sebelumnya.

Bagaimana AI Dapat Membantu Bisnis?

AI sangat unggul dalam menangani tugas-tugas rutin dan administratif sehingga Anda dapat fokus pada pekerjaan yang menghasilkan nilai lebih tinggi. Dengan AI yang menangani analisis data yang memakan waktu, pertanyaan layanan pelanggan, dan optimasi manajemen proyek, karyawan Anda pun memiliki lebih banyak waktu untuk berpikir secara strategis dan kreatif.

Hasilnya adalah tenaga kerja yang menghabiskan lebih sedikit waktu untuk tugas-tugas berulang, dan lebih banyak waktu untuk mengaplikasikan kekuatan manusia seperti imajinasi, empati, dan pemecahan masalah. Dengan dukungan AI, tim dapat mendorong inovasi dan membantu memajukan bisnis.

Namun, itu belum semuanya.

AI juga dapat memproses logika untuk mengambil keputusan yang objektif dan tidak bias serta melaksanakan tugas-tugas canggih di berbagai bidang—mereka menganalisis riwayat medis pasien, menggunakan analitik prediktif untuk manajemen pertanian, dan mengoptimalkan kampanye pemasaran—lebih cepat daripada pekerja manusia.

Namun, menembus hiruk-pikuk seputar AI dan mengidentifikasi penerapan praktisnya bagi tim bisnis bisa terasa membingungkan. Mulai dari penjualan dan pemasaran hingga operasional serta penelitian dan pengembangan (R&D), AI secara diam-diam memanfaatkan otomatisasi proses untuk mengubah cara kerja tim.

28 Kasus Penggunaan AI untuk Mengoptimalkan Bisnis Anda

Mari kita jembatani kesenjangan antara janji masa depan kecerdasan buatan dan dampaknya di dunia nyata, serta temukan bagaimana tim Anda dapat memanfaatkan teknologi ini untuk meningkatkan efisiensi kerja sehari-hari.

1. AI untuk pemasaran

Pemasaran massal sudah tidak relevan lagi. Anda tidak bisa lagi sekadar mengirimkan pesan yang sama ke semua orang dan berharap ada yang berhasil. Pemasaran di era AI berfokus pada presisi yang dipersonalisasi.

Asisten AI ClickUp dirancang secara khusus untuk menghadirkan manfaat pesan yang dipersonalisasi ke dalam kampanye pemasaran Anda. Asisten ini menawarkan serangkaian prompt siap pakai kepada tim pemasaran untuk mempermudah pembuatan konten, mengoptimalkan kampanye, dan meningkatkan ROI pemasaran. Anda dapat menggunakannya untuk membuat postingan blog yang menarik dengan cepat, menulis keterangan media sosial yang memikat, atau menghasilkan baris subjek email yang persuasif.

Anda juga dapat menggunakannya untuk menghemat waktu dalam mendokumentasikan catatan dan langkah selanjutnya—aplikasi ini dapat menghasilkan ringkasan untuk pembaruan tugas, utas komentar, dan catatan rapat hampir secara instan.

Selain kecerdasan buatan, ClickUp memberdayakan tim pemasaran dengan tampilan dan templat yang dapat disesuaikan, yang memberikan pendekatan terstruktur untuk merencanakan kampanye, mengatur konten, dan mengelola tugas. Hanya dengan beberapa klik, Anda dapat melakukan brainstorming ide kampanye baru, merancang persona, dan memetakan perjalanan pelanggan untuk memperkuat upaya pemasaran Anda.

Terakhir, laporan dan dasbor komprehensif ClickUp memberikan wawasan real-time mengenai kinerja kampanye, sehingga Anda dapat mengambil keputusan yang tepat dan mengoptimalkan strategi untuk menghasilkan hasil yang nyata serta penghematan biaya.

Berikut adalah beberapa contoh bagaimana alat pemasaran berbasis AI dapat mempermudah pekerjaan Anda.

Kasus penggunaan

Analisis prediktif: Prediksi perilaku pelanggan dan ambil keputusan yang tepat mengenai strategi pemasaran. Misalnya, Walmart menggunakan AI untuk memprediksi permintaan produk, yang membantu mengoptimalkan persediaan dan mencegah kehabisan stok, sementara Nike menggunakan AI untuk memprediksi tingkat churn pelanggan, yang membantu mengidentifikasi dan mempertahankan pelanggan bernilai tinggi

Iklan yang dipersonalisasi: Cosabella, sebuah merek pakaian dalam, menggunakan AI untuk membuat kampanye iklan yang dipersonalisasi bagi pelanggan. Algoritma AI perusahaan menganalisis data pelanggan, termasuk riwayat pembelian, riwayat penelusuran, dan interaksi di media sosial. Algoritma tersebut kemudian menghasilkan kampanye iklan yang dipersonalisasi sesuai dengan minat dan preferensi masing-masing pelanggan

Manajemen media sosial: AI OwlyWriter dari Hootsuite mengotomatiskan tugas-tugas media sosial seperti memposting pembaruan, menjadwalkan konten, dan menanggapi komentar. AI Sprinklr membantu pemasaran perusahaan dengan menganalisis data media sosial, melacak penyebutan merek, dan mengidentifikasi peluang influencer

Optimasi kampanye pemasaran: Adobe Sensei menggunakan kecerdasan buatan untuk secara otomatis mengoptimalkan kampanye iklan media sosial berdasarkan data keterlibatan pengguna dan kinerja. AI IBM yang bernama Watson dapat mengidentifikasi dan menargetkan pelanggan bernilai tinggi, mempersonalisasi pesan pemasaran, serta mengoptimalkan kinerja kampanye

2. AI untuk penulisan

Kemampuan Pemrosesan Bahasa Alami (NLP) AI membuatnya sangat unggul dalam menulis konten berkualitas tinggi. Sesuaikan, latih, dan berikan alat penulisan AI serangkaian petunjuk lengkap untuk diikuti, dan Anda dapat menghasilkan artikel, blog, whitepaper, bahkan novel lengkap dan lirik lagu asli.

Kasus penggunaan

Layanan seperti Grammarly menggunakan AI untuk mendeteksi kesalahan dan menyarankan perbaikan, sehingga penulisan menjadi lebih efektif dan bebas dari kesalahan

Asisten penulisan Jasper AI menghasilkan postingan blog, teks pemasaran, dan bahkan naskah berdasarkan petunjuk yang Anda berikan

Dengan prompt yang disesuaikan dengan peran, alat penulisan AI ClickUp dapat menghasilkan konten yang rapi sesuai kebutuhan Anda. Alat ini dapat menulis studi kasus pemasaran, email penjualan, dan dokumen teknis, serta membuat presentasi penjualan dan posting blog

Gunakan alat seperti Copyleaks untuk mendeteksi konten yang ditulis oleh AI jika Anda bekerja sama dengan penulis lepas

3. AI untuk penjualan

Kemampuan AI untuk menganalisis data penjualan historis dalam jumlah besar, mengidentifikasi pola, dan membuat prediksi membuka peluang baru bagi tim penjualan untuk menyesuaikan pendekatan mereka, mengoptimalkan upaya mereka, dan menutup lebih banyak transaksi.

Kasus penggunaan

Salesforce Einstein dapat menganalisis volume besar data pelanggan untuk memprediksi pola pembelian dan menyarankan strategi penjualan yang paling efektif

Gong merekam dan mentranskripsikan panggilan penjualan, menggunakan AI untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dan membimbing perwakilan penjualan agar dapat menutup lebih banyak transaksi

Drift menggunakan chatbot untuk menyaring prospek 24/7, sehingga agen manusia dapat fokus pada interaksi bernilai tinggi

4. AI untuk layanan pelanggan

Solusi berbasis AI meningkatkan layanan pelanggan dengan memungkinkan tim menangani lebih banyak pertanyaan secara efisien, mempersonalisasi interaksi dengan pelanggan, dan menyelesaikan masalah secara proaktif. Hal ini berujung pada peningkatan kepuasan dan loyalitas pelanggan.

Kasus penggunaan

Chatbot Domino’s Pizza, Dom, menerima pesanan, melacak pengiriman, dan bahkan menghibur pelanggan dengan lelucon

Asisten AI Hilton Hotels, Connie, menjawab pertanyaan tamu, merekomendasikan aktivitas, dan juga memesan janji temu spa

Penata rambut virtual L’Oreal menggunakan AI untuk menyarankan rutinitas perawatan rambut yang dipersonalisasi berdasarkan foto selfie

5. AI untuk pariwisata

Masa depan pariwisata didukung oleh kecerdasan buatan (AI). AI dapat memandu petualangan perjalanan Anda, merancang rencana perjalanan yang dipersonalisasi, dan bahkan menyediakan tur realitas virtual untuk membawa Anda ke negeri-negeri jauh.

Kasus penggunaan

“Travel Assistant” yang didukung AI dari Emirates membantu penumpang menavigasi bandara, memesan penerbangan, dan bahkan mengelola bagasi mereka

Alat AI Trip.com, TripGen, merekomendasikan paket perjalanan dan aktivitas yang dipersonalisasi sesuai minat dan anggaran Anda

Alat berbasis AI seperti Hopper menggunakan algoritma pembelajaran mesin untuk memprediksi harga tiket pesawat dan merekomendasikan waktu terbaik untuk melakukan pemesanan, sehingga membantu Anda menghemat uang dan menghindari stres

6. AI untuk hiburan

Mulai dari menciptakan pengalaman yang sangat dipersonalisasi hingga mendobrak batasan kreativitas, AI meningkatkan kualitas hiburan. Algoritme AI menyusun daftar putar musik yang sesuai dengan suasana hati Anda, merekomendasikan film yang akan Anda sukai, dan menghasilkan cerita yang menyesuaikan dengan pilihan Anda. AI memungkinkan Anda memasuki dunia fantasi serta berinteraksi dan bermain dengan karakter secara real-time.

Kasus penggunaan

Industrial Light & Magic dari Lucasfilm menggunakan AI untuk menghasilkan efek khusus, menghidupkan makhluk seperti Baby Yoda

Netflix menggunakan mesin AI yang merekomendasikan acara TV dan film berdasarkan riwayat tontonan Anda, sehingga menghasilkan pengalaman menonton yang menarik

MuseNet AI menciptakan musik dalam berbagai gaya, mulai dari simfoni klasik hingga lagu pop modern, yang memperluas batas-batas ekspresi kreatif

Teknologi MetaHuman dari Epic Games menciptakan karakter virtual yang realistis untuk game dan film, mengaburkan batas antara dunia nyata dan dunia imajinasi

7. AI untuk properti

Bayangkan tur virtual yang memungkinkan Anda menjelajahi rumah dari mana saja, chatbot yang menjawab pertanyaan 24/7, dan algoritma yang memprediksi tren pasar dengan akurasi luar biasa. Kecerdasan buatan membekali industri properti dengan wawasan, otomatisasi, dan kemampuan canggih untuk mempermudah perjalanan bisnis Anda.

Kasus penggunaan

Zestimates dari Zillow menggunakan AI untuk memprediksi nilai properti dengan akurasi yang mengesankan, sehingga pembeli dan penjual dapat mengambil keputusan yang tepat.

Mesin pencari bertenaga AI dari Redfin menyaring daftar properti berdasarkan kebutuhan dan anggaran Anda, sehingga membantu Anda menghemat waktu dan mengurangi rasa frustrasi

Alat manajemen properti otomatis menangani tugas-tugas seperti penagihan sewa, permintaan pemeliharaan, dan penyaringan penyewa, sehingga menghemat waktu berharga bagi manajer properti

8. AI untuk manajemen proyek

Manajemen proyek adalah jaringan tugas, tenggat waktu, dan sumber daya yang rumit. Namun, bagaimana jika Anda memiliki asisten yang tak kenal lelah yang dapat menganalisis data, memprediksi risiko, dan mengoptimalkan alur kerja? Di sinilah AI berperan, merevolusi cara kita merencanakan, melaksanakan, mengambil keputusan, dan menyelesaikan proyek.

Kasus penggunaan

Microsoft Project Cortex menggunakan AI untuk mengekstrak wawasan dari dokumen dan data proyek, memberikan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti, serta meningkatkan kolaborasi tim

Wrike Analyze menggunakan AI untuk memprediksi hasil proyek, mengidentifikasi potensi keterlambatan, dan menyarankan tindakan korektif sebelum terlambat

WorkBoard memanfaatkan AI untuk memvisualisasikan kemajuan proyek secara real-time, sehingga Anda dapat mengidentifikasi area yang memerlukan perhatian dan mengambil keputusan berbasis data dengan cepat

Monday.com mengintegrasikan fitur-fitur yang didukung AI, seperti laporan kemajuan otomatis dan analisis sentimen, untuk memastikan tim tetap terinformasi dan tetap pada jalurnya setiap saat

9. AI untuk pengembangan perangkat lunak

AI mengotomatiskan tugas-tugas seperti pembuatan kode, tinjauan kode, pemberian komentar, dan perbaikan bug. AI juga memberikan bantuan dalam desain. Para pengembang kini dapat fokus pada mengintegrasikan kode mereka ke dalam gambaran besar sementara mitra AI mereka menangani tugas-tugas rutin.

Kasus penggunaan

GitHub Copilot adalah asisten AI yang menyarankan kode berdasarkan konteks Anda saat ini, sehingga menghemat waktu dan tenaga pengembang

DeepCode adalah alat tinjauan kode yang didukung AI yang mengidentifikasi potensi kerentanan keamanan dan kesalahan pemrograman, sehingga meningkatkan kualitas kode

IntelliJ IDEA menggunakan AI untuk menyarankan nama variabel, merestrukturisasi kode, dan bahkan mengidentifikasi potensi bug, sehingga secara signifikan meningkatkan produktivitas pengembang

10. AI untuk AI

Mengembangkan kecerdasan buatan membutuhkan keahlian, perencanaan yang cermat, dan banyak percobaan serta kesalahan. Namun, AI itu sendiri dapat memberikan bantuan yang berharga dalam proses ini. AI dapat menyusun potongan-potongan teka-teki, menyarankan potongan baru, mengidentifikasi potongan yang hilang, dan menyempurnakan desain. AI adalah alat terbaik untuk menciptakan AI yang lebih canggih.

Kasus penggunaan

Platform AutoML seperti Google AutoML dan Amazon SageMaker mengotomatiskan seluruh alur kerja pembelajaran mesin, mulai dari persiapan data hingga pemilihan dan penerapan model

OpenAI Gym menyediakan lingkungan simulasi untuk melatih dan menguji algoritma pembelajaran penguatan, sehingga mempercepat penelitian dan pengembangan

Alat AI yang Dapat Dijelaskan (XAI) seperti LIME dan SHAP membantu pengembang memahami bagaimana model AI mengambil keputusan, sehingga mereka dapat mengidentifikasi dan mengatasi potensi bias dan kesalahan

Model AI generatif seperti Stable Diffusion dan Dall-E 3 menghasilkan gambar dan teks yang realistis, sehingga menyediakan data pelatihan yang berharga bagi model AI lainnya

11. AI untuk sumber daya manusia

Alat berbasis AI untuk sumber daya manusia mengotomatiskan tugas-tugas yang membosankan, menyederhanakan proses, dan menyuntikkan wawasan berbasis data yang berharga ke setiap tahap siklus hidup karyawan. Para profesional SDM dapat membebaskan diri dari beban administratif dan fokus pada pembangunan tenaga kerja yang dinamis, terlibat, dan berkinerja tinggi.

Kasus penggunaan

Workday menggunakan AI untuk mengotomatisasi tugas-tugas seperti penggajian, administrasi tunjangan, dan penilaian kinerja, sehingga para profesional SDM dapat fokus pada inisiatif strategis

LinkedIn Talent Insights menggunakan AI untuk menganalisis data LinkedIn, memberikan wawasan kepada perusahaan mengenai tenaga kerja dan calon kandidat mereka, serta membantu mereka membuat keputusan perekrutan yang lebih baik

Eightfold AI secara efisien mencocokkan kandidat dengan lowongan pekerjaan, sehingga mengurangi waktu perekrutan dan meningkatkan kualitas perekrutan

12. AI untuk tim hukum dan hukum

AI memudahkan penelitian dan tinjauan dokumen. Pengacara dapat menggunakannya untuk memprediksi hasil kasus dan mengoptimalkan strategi hukum. Hal ini memungkinkan tim hukum bekerja lebih cerdas dan lebih cepat untuk memberikan hasil yang lebih baik bagi klien dengan alat hukum yang didukung AI.

Kasus penggunaan

Luminance menggunakan pembelajaran mesin untuk menganalisis kontrak, mengekstrak informasi penting, dan mengidentifikasi potensi risiko, sehingga secara signifikan mengurangi waktu peninjauan dan biaya hukum

Kira Systems unggul dalam e-discovery, membantu tim hukum menyaring volume besar data elektronik untuk menemukan dokumen yang relevan dengan cepat dan efisien

Lex Machina menganalisis repositori besar putusan pengadilan dan pendapat hukum, memberikan rekomendasi dan wawasan yang disesuaikan kepada para pengacara

13. AI untuk keamanan siber

Kecerdasan buatan telah muncul sebagai senjata ampuh di bidang keamanan siber. Teknologi ini menganalisis data, mendeteksi ancaman, dan merespons masalah keamanan data secara real-time, sehingga menjaga aset digital Anda tetap aman.

Kasus penggunaan

Darktrace menggunakan deteksi anomali untuk mengidentifikasi dan menetralkan serangan siber secara real-time, melindungi organisasi dari ancaman paling canggih sekalipun

Palo Alto Networks Cortex XDR menganalisis data yang dikumpulkan dari seluruh infrastruktur keamanan Anda, memberikan pandangan terpadu tentang ancaman potensial, dan memungkinkan Anda merespons dengan cepat dan efektif

14. AI untuk pendidikan

AI telah memberikan dampak positif pada pendidikan, menggantikan kurikulum yang kaku dan ujian standar. Kini, AI menyediakan pengalaman belajar yang dipersonalisasi dan menarik yang disesuaikan dengan kebutuhan individu.

Kasus penggunaan

DreamBox Learning menggunakan alat AI untuk membantu siswa mengevaluasi kekuatan dan kelemahan mereka serta menghasilkan jalur pembelajaran yang disesuaikan untuk mengisi kesenjangan pengetahuan

Kahoot! menggunakan AI untuk membuat kuis dan penilaian yang menarik, sehingga proses belajar menjadi interaktif dan menyenangkan bagi siswa dari segala usia

Minecraft Education Edition menciptakan simulasi yang imersif dan tugas-tugas interaktif, yang melibatkan siswa dalam bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika (mata pelajaran STEM) serta pemecahan masalah menggunakan alat yang didukung AI

Duolingo menggunakan AI untuk menyesuaikan pelajaran berdasarkan kemajuan dan tujuan siswa, sehingga pembelajaran bahasa menjadi menyenangkan dan efektif

15. AI untuk pemerintahan dan administrasi publik

AI di sektor publik mempermudah proses, meningkatkan transparansi, dan menyediakan layanan publik yang dipersonalisasi. AI ini mengantisipasi kebutuhan, menyelesaikan masalah kompleks dengan cepat, dan memastikan layanan pemerintah yang efisien bagi masyarakat.

Kasus penggunaan

Kepolisian Dubai yang didukung AI menggunakan drone yang dilengkapi dengan AI untuk menganalisis pola lalu lintas dan memprediksi titik rawan kejahatan, sehingga meningkatkan keamanan publik

Sistem Layanan Bantuan 311 Kota New York menggunakan pemrosesan bahasa alami untuk memahami pertanyaan warga dan mengarahkan mereka ke sumber daya yang tepat, sehingga meningkatkan waktu respons dan kualitas layanan

16. AI untuk konstruksi

Dengan AI sebagai mitra Anda, Anda dapat mentransformasi setiap tahap proses konstruksi. AI dapat menganalisis gambar kerja, mengoptimalkan penggunaan material, dan memprediksi risiko. Drone dan robot yang dilengkapi dengan teknologi penglihatan komputer membantu dalam survei, inspeksi, dan tugas-tugas fisik untuk meningkatkan keselamatan dan efisiensi.

Kasus penggunaan

Autodesk BIM 360 menggunakan AI untuk mengelola proyek konstruksi mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan, sehingga komunikasi, kolaborasi, dan analisis data menjadi lebih lancar

SiteAware menggunakan drone dan sensor untuk memantau lokasi konstruksi secara real-time, meningkatkan keselamatan, melacak kemajuan, dan mengidentifikasi potensi bahaya

BuildingConnected menghubungkan perusahaan konstruksi dengan solusi AI, termasuk peralatan robotik dan perangkat lunak optimasi bahan

17. AI untuk perbankan dan keuangan

Alat akuntansi dan keuangan berbasis AI memberikan saran keuangan yang disesuaikan, mempermudah transaksi, mendeteksi penipuan, dan membantu Anda membuat keputusan investasi yang lebih cerdas. Tersedia juga chatbot AI untuk layanan pelanggan dan robo-advisor untuk pengelolaan kekayaan.

Kasus penggunaan

Intuit Mint menggunakan AI untuk mengkategorikan pengeluaran Anda, melacak anggaran, dan memberikan wawasan keuangan yang dipersonalisasi, sehingga membantu Anda mengendalikan keuangan Anda

Upstart adalah platform pinjaman berbasis AI yang menggunakan data alternatif untuk menilai kelayakan kredit, sehingga memperluas akses pembiayaan bagi komunitas yang kurang terlayani

Jumio adalah platform verifikasi identitas berbasis AI yang menggunakan pengenalan wajah dan teknologi biometrik lainnya untuk mendeteksi penipuan dan memastikan transaksi online yang aman

18. AI untuk lingkungan

Kecerdasan buatan adalah alat yang ampuh untuk mengatasi perubahan iklim, melindungi keanekaragaman hayati, dan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya. Kecerdasan buatan memainkan peran penting dalam menciptakan masa depan yang berkelanjutan dan tangguh bagi umat manusia dan planet ini.

Kasus penggunaan

Platform AI OceanMind menganalisis citra satelit dan data laut untuk melacak penangkapan ikan ilegal dan melindungi ekosistem laut

World Wildlife Fund menggunakan alat berbasis AI untuk mempelajari pola pergerakan hewan dan penggunaan habitat, yang menjadi dasar strategi konservasi untuk spesies yang terancam punah

Xyonix menggunakan AI untuk mengidentifikasi dan mengoptimalkan lokasi penyimpanan karbon dioksida di bawah tanah guna mengurangi dampak perubahan iklim

19. AI untuk organisasi nirlaba

AI meningkatkan efisiensi, memperluas jangkauan, dan memaksimalkan dampak dari kegiatan amal. Platform pencocokan relawan yang didukung AI menghubungkan relawan dengan peluang yang tepat berdasarkan keterampilan dan minat mereka, sehingga secara signifikan meningkatkan keterlibatan dan kepuasan relawan.

Kasus penggunaan

Kindful adalah platform penggalangan dana berbasis AI yang menggunakan pembelajaran mesin untuk mempersonalisasi pengalaman donatur dan mengoptimalkan kampanye penggalangan dana, sehingga meningkatkan jumlah donasi dan retensi donatur

Charity Navigator adalah platform berbasis AI yang menganalisis data keuangan dan praktik tata kelola organisasi nirlaba, membantu para donatur membuat keputusan yang terinformasi

20. AI untuk tekstil dan pakaian

Gunakan AI untuk menghasilkan desain pakaian yang inovatif dan dipersonalisasi berdasarkan tren, preferensi pelanggan, dan ukuran tubuh, sekaligus mengurangi limbah melalui optimasi rantai pasokan.

Kasus penggunaan

Zeekit menggunakan pemindaian tubuh 3D dan pembelajaran mendalam untuk membuat avatar yang dipersonalisasi guna uji coba virtual dan penyesuaian pakaian yang disesuaikan, sehingga menghemat waktu dan sumber daya

Unspun membuat celana jeans yang paling pas untuk Anda sesuai pesanan berdasarkan pemindaian 3D tubuh Anda yang diambil dengan smartphone, dengan tujuan mencapai nol persediaan dan nol limbah fashion

Textile Exchange adalah organisasi nirlaba yang menggunakan AI untuk melacak dan menganalisis dampak lingkungan dari tekstil, membantu merek-merek membuat pilihan yang berkelanjutan

21. AI untuk transportasi

Alat AI mengoptimalkan arus lalu lintas, membantu perencanaan rute, meningkatkan keselamatan, dan mengubah perjalanan darat, udara, dan laut kita.

Kasus penggunaan

Tesla Autopilot adalah sistem bantuan pengemudi canggih yang menggunakan AI untuk mengendalikan kemudi, mempercepat, dan mengerem, sehingga membuat berkendara menjadi lebih aman dan nyaman

Waymo adalah pelopor mobil otonom yang menggunakan AI untuk menavigasi jalan-jalan kota dan jalan tol, serta menawarkan layanan pemesanan kendaraan otonom di lokasi-lokasi tertentu

Siemens Mobility adalah penyedia layanan transportasi yang menggunakan AI untuk memprediksi kebutuhan pemeliharaan kereta api dan bus, guna memastikan keselamatan dan mencegah kerusakan.

22. AI untuk sektor kesehatan

Kecerdasan buatan merupakan berkah bagi industri kesehatan. Teknologi ini memberikan diagnosis yang lebih akurat, memperkuat penemuan obat, dan mengoptimalkan pengobatan. Selain itu, kecerdasan buatan juga dapat memantau kesehatan pasien dan memprediksi hasil pengobatan.

Kasus penggunaan

AlphaFold dari DeepMind secara akurat memprediksi struktur protein, yang merevolusi pengembangan obat dan pengobatan yang dipersonalisasi

BlueDot memantau wabah penyakit menular secara real-time, membantu sistem kesehatan bersiap dan merespons potensi epidemi

Babylon Health menggunakan asisten virtual dan chatbot untuk memberikan panduan kesehatan, pra-diagnosis, dan dukungan kepada pasien selama 24 jam sehari, 7 hari seminggu

23. AI untuk pertanian

Solusi berbasis AI mengoptimalkan hasil panen, memantau kesehatan tanah, mendeteksi hama, dan mengotomatisasi tugas-tugas pertanian. Teknologi ini memberdayakan petani untuk membangun masa depan yang lebih efisien, produktif, dan berkelanjutan.

Kasus penggunaan

Plantix menganalisis foto tanaman untuk mendiagnosis penyakit dan hama, sehingga petani dapat segera mengambil tindakan untuk melindungi hasil panen mereka

HarvestAI menggunakan citra udara dan algoritma pembelajaran mesin untuk memantau kesehatan tanaman dan memprediksi hasil panen, sehingga memberikan wawasan berharga untuk pengambilan keputusan dalam pengelolaan pertanian

Terramera menggunakan AI untuk menganalisis data tanah dan merekomendasikan rencana pemupukan dan nutrisi yang disesuaikan, sehingga mengoptimalkan pertumbuhan tanaman dan meminimalkan dampak lingkungan

24. AI untuk manufaktur

Alat AI mengoptimalkan lini produksi dan memprediksi kegagalan mesin untuk meningkatkan kontrol kualitas serta mengotomatisasi tugas-tugas. Dengan AI, Anda dapat membangun lantai pabrik yang lebih cerah, efisien, dan produktif, serta membuka era baru keunggulan manufaktur.

Kasus penggunaan

Siemens MindSphere adalah platform AI yang menghubungkan dan menganalisis data dari peralatan pabrik, mengoptimalkan operasi, dan memungkinkan pemeliharaan prediktif

GE Predix adalah platform AI industri yang menggunakan data dari sensor dan mesin untuk memprediksi kegagalan peralatan dan mengoptimalkan jadwal pemeliharaan, sehingga mengurangi waktu henti dan biaya

25. AI untuk pertambangan

Dengan drone yang didukung AI, Anda dapat memindai lanskap secara akurat dan memetakan cadangan mineral. Model prediktif dapat menganalisis data seismik dan catatan historis untuk mengidentifikasi lokasi penambangan terbaik, sehingga menghemat sumber daya. Truk otonom beroperasi tanpa henti di terowongan tambang yang rumit, meningkatkan efisiensi dan produktivitas.

Kasus penggunaan

Truk Pengangkut Otonom Komatsu beroperasi secara mandiri di tambang, memaksimalkan efisiensi dan meminimalkan kesalahan manusia

Descartes Labs menganalisis citra satelit dan data geologi dengan AI untuk mengidentifikasi potensi cadangan mineral, sehingga meningkatkan upaya eksplorasi

MineSense menggunakan AI dan robotika untuk mengotomatisasi tugas-tugas pertambangan bawah tanah, meningkatkan produktivitas, dan mengurangi risiko bagi para pekerja

26. AI untuk perikanan

Optimalkan rute penangkapan ikan, prediksi ukuran tangkapan, lawan penangkapan ikan ilegal, dan lindungi kehidupan laut dengan AI. Biarkan AI membantu Anda meraih manfaat profitabilitas dan keberlanjutan dalam industri perikanan.

Kasus penggunaan

Marine Stewardship Council adalah organisasi nirlaba yang menggunakan AI untuk melacak kapal penangkap ikan dan memastikan mereka mematuhi standar penangkapan ikan berkelanjutan, guna melindungi ekosistem laut

Proyek Fully Documented Fisheries (FDF) mengidentifikasi spesies ikan secara real-time, mencegah tangkapan sampingan, dan mendorong praktik penangkapan ikan yang berkelanjutan

27. AI untuk industri dirgantara

Dengan memanfaatkan AI, industri dirgantara dapat meningkatkan keselamatan dan keandalan penerbangan, mengurangi biaya pemeliharaan, mengoptimalkan efisiensi bahan bakar pesawat, mengotomatisasi tugas-tugas berulang, dan membebaskan sumber daya manusia untuk berinovasi.

Kasus penggunaan

Helikopter Ingenuity milik NASA yang didukung AI berhasil terbang di Mars, menunjukkan potensi AI dalam eksplorasi otonom di lingkungan yang menantang

Sistem Deteksi Anomali Ruang Angkasa Jauh NASA memantau data pesawat ruang angkasa untuk mendeteksi anomali guna melindungi probe dan memastikan keberhasilan misi di jarak antarbintang

Airbus Skywise mengumpulkan dan menganalisis data pesawat untuk membantu maskapai penerbangan meningkatkan pemeliharaan dan operasional

28. AI untuk energi (pembangkitan & distribusi)

AI juga bermanfaat dalam jaringan energi, menjadikannya lebih ramah lingkungan dan lebih tangguh dalam menghadapi perubahan kebutuhan energi.

Kasus penggunaan

GridBeyond menggunakan AI untuk mengelola sumber daya energi terdesentralisasi seperti panel surya dan baterai, sehingga memungkinkan jaringan listrik yang lebih fleksibel dan tangguh

Sentient Energy menganalisis data meter pintar untuk mendeteksi anomali dan potensi gangguan, sehingga memungkinkan perusahaan utilitas merespons secara proaktif dan memastikan pasokan listrik yang tidak terputus

DeepMind untuk Google Energy secara akurat memprediksi permintaan energi, membantu Google dan perusahaan utilitas lainnya mengoptimalkan pembangkitan listrik dan mengurangi emisi karbon

Meskipun AI memiliki aplikasi yang luas dan berpotensi mengubah hidup di berbagai sektor dan industri, beberapa aplikasinya juga memperbaiki kehidupan sehari-hari kita dengan cara yang paling sederhana—namun paling berdampak.

Sampaikan komunikasi yang dipersonalisasi dengan ClickUp AI untuk membangun hubungan pelanggan yang langgeng

