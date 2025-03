10 Buletin AI Terbaik untuk Berlangganan Belakangan Ini

AI (kecerdasan buatan) berkembang dengan kecepatan kilat-apa yang revolusioner setahun yang lalu sudah menjadi berita lama sekarang. Jika Anda ingin melompat ke dalam kereta AI dan tetap berada di dalamnya selama perjalanan, Anda harus membenamkan diri Anda di bidang ini dan mengikuti perkembangan AI terbaru.

Salah satu cara terbaik untuk melakukannya adalah melalui buletin AI. Newsletter ini menawarkan informasi yang dikurasi dan terperinci tentang perkembangan terbaru dalam AI, memastikan Anda tetap berada di garis depan lanskap teknologi yang terus berkembang. 🤖

Namun, dengan perkembangan industri yang pesat, buletin yang berfokus pada AI telah menjamur, sehingga sulit untuk membedakan mana yang harus diikuti untuk mendapatkan informasi yang paling akurat dan segar.

Dalam artikel ini, kami akan membahas 10 buletin AI terbaik untuk membantu Anda menemukan sumber yang dapat diandalkan untuk mendapatkan berita dan perkembangan industri terbaru.

Buletin AI Terbaik untuk Tetap Mengikuti Tren Terbaru

Setelah menggali lusinan buletin, kami telah memilih 10 buletin terbaik yang memberikan informasi terkini tentang kejadian-kejadian terbaru di dunia AI. Mereka mudah dan menarik untuk dibaca, bahkan jika Anda bukan penggemar buletin. Lihatlah dan pilihlah sumber utama Anda untuk mendapatkan berita AI. 🥰

1. Daftar Isi

Via: Ikhtisar Rundown adalah buletin harian (akan masuk ke kotak masuk Anda pada hari kerja) yang menawarkan ikhtisar cepat, ringkas, dan umum - rundown - dari berita AI terbaru.

Buletin ini memiliki 350.000+ pelanggan di seluruh dunia dan membahas beberapa topik terkait AI. Buletin ini membahas berita umum di dunia AI, berfokus pada alat terbaru, dan menawarkan tutorial langkah demi langkah untuk menggunakan berbagai platform berbasis AI.

Jika Anda ingin mengenal dunia AI tetapi tidak ingin menggali lebih dalam, The Rundown adalah pilihan yang tepat. Situs ini tidak terlalu mendetail tetapi tetap menawarkan info yang relevan dan menarik, memberi Anda dasar yang kuat untuk menjelajahi lebih jauh topik-topik yang membuat Anda penasaran. Namun, jika Anda adalah penggemar AI sejati dan ingin mengetahui sebanyak mungkin, The Rundown mungkin terlalu dangkal.

Cara berlangganan The Rundown sangatlah mudah-cukup masukkan alamat email Anda, tekan Subscribe, dan buletin akan menunggu Anda di kotak masuk setiap pagi di hari kerja.

2. Otak Besar

Via: Otak Besar Big Brain adalah sumber daya yang sangat baik bagi mereka yang ingin secara bertahap membenamkan diri ke dalam AI dengan mendedikasikan beberapa menit setiap hari untuk meninjau berita terbaru. Setiap buletin yang masuk ke email Anda sangat menyenangkan untuk dibaca karena dibagi menjadi beberapa bagian seperti berita AI, karier AI, dan alat AI. Hal ini memungkinkan Anda melompat ke bagian yang paling menarik dan menghemat waktu. ⏰

Banyak orang menyukai Big Brain karena bahasanya yang alami dan ramah pengguna. Buletin ini mencakup berbagai topik, tetapi menguraikan topik yang paling rumit sekalipun dengan cara yang mudah dibaca, sehingga cocok untuk pemula dan veteran AI.

Buletin ini menyoroti karier di bidang AI. Buletin ini membahas pekerjaan-pekerjaan AI yang sedang tren dan sering kali menawarkan saran berharga tentang cara menjadi sukses di bidang ini.

Anda dapat bergabung dengan komunitas Big Brain yang memiliki lebih dari 100.000 pelanggan dengan memasukkan alamat email Anda di situs web buletin.

3. Sarapan Pagi AI

Via: Sarapan AI Baik Anda seorang pengusaha, peneliti, ilmuwan, atau hanya ingin mulai menggunakan alat AI, AI Breakfast dapat masuk ke dalam rutinitas pagi Anda! ☕

Diterbitkan setiap hari Senin untuk memberikan Anda berita AI mingguan. Fiturnya yang menonjol adalah menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik. Tidak seperti kebanyakan buletin AI lainnya yang Anda temui, AI Breakfast membahas bagian teoritis terlebih dahulu dan kemudian menjelaskan bagaimana Anda dapat menerapkan pengetahuan ini dalam kehidupan nyata. Anda akan sering mendapatkan info berharga tentang cara menggunakan alat tertentu dan bahkan menikmati tutorial langkah demi langkah.

Misalnya, jika buletin membahas alat produktivitas berbasis AI, buletin ini akan menguraikan fitur-fiturnya dan kemudian menunjukkan kepada Anda cara memanfaatkannya dengan baik dan melakukan lebih banyak hal dalam waktu yang lebih singkat.

AI Breakfast juga membahas studi terbaru di bidang AI, sehingga sangat menarik bagi para ilmuwan dan peneliti.

Buletin analisis mingguannya gratis, tetapi jika Anda berlangganan $97 per tahun, Anda akan mendapatkan fasilitas seperti:

Email tambahan pada hari Rabu dan Jumat bagi mereka yang ingin mempelajari lebih lanjut

Diskon untuk alat dan konferensi berbasis AI, yang bisa berguna jika Anda ingin menambahkan platform baru ke alur kerja Anda atau memperluas kelompok rekan Anda

Konsultasi mengenai penerapan alat bantu AI ke dalam kehidupan pribadi atau profesional Anda (30 menit)

E-book platform Decoding AI: Penjelasan Non-Teknis tentang Kecerdasan Buatan

4. Revolusi AI

Via: Revolusi AI Ada dua jenis orang yang ingin tahu tentang AI. Kelompok pertama tertarik pada ceruk AI tertentu, baik itu platform produktivitas berbasis AI, perkembangan mutakhir, atau studi yang menarik. Tipe kedua tidak ingin fokus pada satu hal tertentu, namun ingin mencoba semuanya, dan itulah kelompok sasaran buletin The AI Revolution.

Buletin ini menganalisis 1.000+ sumber daya AI untuk memberi Anda info yang telah dikurasi tentang kejadian terbaru di dunia AI secara gratis! Setiap buletin diatur dengan baik dan menarik secara visual, sehingga Anda tidak akan kesulitan menavigasinya. Selain itu, bahasa yang digunakan dalam buletin ini sederhana, dan topik yang paling rumit pun mudah dipahami.

Hal terbaik dari The AI Revolution? Tidak ada iklan atau gangguan yang dapat memengaruhi pengalaman membaca Anda.

Banyak pengguna yang baru saja memasuki dunia AI memilih buletin ini sebagai sumber informasi terbaru. Namun, jika Anda seorang ahli teknologi atau tahu banyak tentang AI, Anda mungkin merasa kontennya terlalu umum.

5. Prompt Engineering Daily

Via: Rapi petunjuknya Jika Anda tidak terbiasa dengan istilah ini, prompt engineering adalah seni menciptakan input yang dapat dipahami dan digunakan oleh model berbasis AI sebagai dasar untuk melakukan berbagai tindakan. Sederhananya, Anda menggunakan prompt untuk "berbicara" dengan alat seperti ChatGPT dan memicu respons yang memadai.

Masukkan Prompt Engineering Daily-sebuah buletin luar biasa yang memberikan prompt pengarahan AI harian terbaik dan menunjukkan kepada Anda cara menggunakannya dalam skenario kehidupan nyata. Selain itu, ia juga memberikan wawasan berharga ke dalam bidang ini dengan melaporkan berita pembelajaran mesin terbaru dan menganalisis alat berbasis AI yang paling inovatif.

Berlangganan buletin ini gratis. Setelah memasukkan email Anda dan menekan Subscribe, Anda harus memberikan nama Anda dan menjawab beberapa pertanyaan terkait pekerjaan, industri, perusahaan, dan zona waktu Anda. Informasi ini membantu sistem distribusi untuk memahami preferensi Anda dan mengirimkan buletin kepada Anda pada waktu yang tepat.

Setelah Anda berlangganan, Prompt Engineering Daily akan mengirimkan hadiah berupa sumber daya yang disebut Ultimate Guide to AI and ChatGPT.

6. TheSequence

Via: TheSequence Jika Anda ingin mengetahui segala sesuatu yang terjadi di dunia AI, dengan fokus khusus pada pembelajaran mesin (machine learning/ML), TheSequence adalah tempat yang tepat! Komunitas ini memiliki lebih dari 160.000+ pengikut dan menawarkan dua buletin yang dapat dipilih sesuai dengan minat Anda.

TheSequence Scope adalah buletin mingguan gratis. Buletin ini diterbitkan setiap hari Minggu dan berfokus pada makalah penelitian terbaru, rilis, dan investasi terkait AI. Dibutuhkan sekitar lima menit untuk membaca buletin ini, yang sangat nyaman jika Anda tidak memiliki banyak waktu luang tetapi ingin tetap mendapatkan informasi.

TheSequence Edge adalah buletin premium yang dirilis pada hari Selasa dan Kamis. Buletin hari Selasa membahas tentang pembelajaran mesin - membahas konsep-konsep utamanya, menguraikan makalah-makalah terbaru di bidang ini, dan menyarankan kerangka kerja dan platform yang harus Anda pelajari.

Buletin hari Kamis menggali lebih dalam tentang penelitian-Anda dapat mengharapkan analisis lengkap dari sebuah makalah atau kerangka kerja setiap minggunya. Jika Anda ingin melihat TheSequence Edge di kotak masuk Anda, Anda harus membeli paket langganan bulanan seharga $6 atau membayar $50 untuk satu tahun penuh.

TheSequence menawarkan konten gratis tambahan untuk para penggemar AI. Baca wawancara dengan para peneliti dan pengusaha terkemuka di bidang ML dan dapatkan wawasan AI yang berharga di TheSequence Chat, yang terbit setiap hari Rabu. Anda juga bisa membaca TheSequence Guest Post, yang diterbitkan setiap hari Jumat dan berfokus pada tantangan pembelajaran mesin dan cara mengatasinya.

7. Neuron

Via: TheNeuronDaily Jika Anda ingin memetik manfaat dari AI dan memasukkannya ke dalam bisnis Anda, namun merasa tidak yakin bagaimana cara melakukannya, The Neuron dapat membantu. Buletin harian dengan logo kucing lucu ini dikirim dari Senin hingga Jumat pukul 8 pagi (ET) dan berisi pembaruan tentang tren AI terbaru dan saran untuk menggunakannya di tempat kerja. 🐱

Salah satu alasan mengapa popularitas buletin ini melejit segera setelah diluncurkan adalah strukturnya yang sederhana dan ringkas. Hal pertama yang akan Anda lihat, tentu saja, adalah judulnya. Kemudian, Anda akan melihat daftar poin singkat yang meringkas pembaruan inti untuk hari itu. Daftar ini diikuti oleh beberapa judul yang memberikan rincian lebih lanjut tentang pembaruan. Setiap bagian berisi info singkat tentang apa yang bisa Anda baca selanjutnya untuk mempermudah navigasi.

Bagian terakhir akan membuat Anda tersenyum-Kucing Neuron memberikan komentar menarik tentang betapa menyenangkannya buletin ini! Selain konten yang informatif, elemen-elemen humor ini membuat The Neuron menjadi bacaan yang menyenangkan dan ringan.

Buletin ini gratis, cepat dibaca (Anda membutuhkan waktu sekitar tiga menit), dan memiliki lebih dari 150.000 pelanggan.

8. Ringkasan Etika AI

Via: Etika Montreal Dengan AI yang semakin mendunia, kekhawatiran tentang etika AI semakin sering muncul. Jika Anda khawatir tentang keadilan, bias, privasi, dampak ekonomi, dan transparansi sistem AI, sebaiknya Anda mempelajari penelitian yang tersedia dan membentuk opini yang tepat. Ringkasan Etika AI membantu Anda melakukan hal tersebut!

Menurut penulis buletin AI, misinya adalah untuk mendemokratisasikan literasi etika AI dengan memberikan pengetahuan yang berharga dan terperinci kepada khalayak luas. Buletin mingguan ini membahas berbagai peraturan dan masalah etika dalam AI untuk menjelaskan penggunaan sistem dan alat berbasis AI yang tepat dan aman. 📣

Setiap buletin membahas dan merangkum beberapa studi terkait topik untuk membantu Anda memahami konteks dan membentuk opini. Bagian menarik lainnya adalah Kamus Hidup - setiap minggu, Anda akan melihat definisi istilah baru terkait etika AI yang membantu Anda memperluas pengetahuan Anda.

Buletin ini gratis, tetapi jika Anda ingin mendukung pekerjaan para penulisnya, Anda bisa menjadi pelanggan berbayar atau memberikan donasi.

9. AlphaSignal

Via: AlphaSignal Apakah Anda seorang peneliti, pengembang, atau profesional yang paham teknologi yang mencari buletin teknis yang menggali lebih dalam tentang penelitian dan perkembangan terkait AI? Jika ya, lihatlah AlphaSignal, buletin mingguan dengan lebih dari 150.000 pelanggan.

Buletin ini merangkum berita, repositori, proyek, dan makalah terbaik di bidang AI untuk membantu Anda tetap up-to-date. Platform ini menggunakan model AI canggih untuk menelusuri arXiv, GitHub, Google Scholar, dan Open Review serta menganalisis blog, media sosial, pers, opini, dan wawancara dari para pakar industri. Ini adalah pilihan yang fantastis bagi mereka yang tidak memiliki cukup waktu untuk melakukan penelitian sendiri tetapi menginginkan akses ke perkembangan terbaru dalam lanskap AI.

AlphaSignal mencakup berbagai topik yang berhubungan dengan AI tetapi berfokus pada pembelajaran mesin, jadi pertimbangkan apakah itu sesuai dengan preferensi Anda.

Perlu dicatat bahwa buletin ini bukan untuk mereka yang baru mengenal lanskap AI. Buletin ini biasanya membahas topik-topik teknis dan menggunakan istilah dan ekspresi yang harus Anda kenal untuk memahami sepenuhnya info yang disajikan.

10. Manusia Super

Via: Manusia super Superhuman adalah salah satu buletin AI yang paling populer, dengan lebih dari 450.000 pelanggan! Newsletter ini membantu Anda menjadi manusia super (secara kiasan) dengan memanfaatkan AI untuk meningkatkan produktivitas dan unggul di tempat kerja. 🦸

Buletin ini mengulas kemajuan AI terbaru di berbagai industri, mulai dari teknologi hingga seni dan olahraga. Superhuman menggunakan bahasa yang mudah dipahami, bahkan bagi mereka yang baru mengenal bidang ini.

Salah satu alasan popularitas buletin ini adalah karena ia menyediakan konten terkurasi yang sesuai dengan preferensi Anda. Setelah berlangganan buletin, Anda akan diminta untuk mengisi formulir tentang nama, level pekerjaan, fungsi, industri, ukuran perusahaan, dan lokasi Anda.

Superhuman menggunakan informasi ini untuk menyajikan konten gratis yang paling relevan yang berfokus pada ChatGPT, petunjuk menulis, ilmu dan analisis data, pencarian kerja AI, dan alat bantu AI gratis. Anda juga akan menerima email tentang platform AI terbaik untuk dijelajahi.

