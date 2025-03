Copy.ai Vs ChatGPT: Alat AI Mana yang Lebih Baik?

Meskipun teknologi di baliknya bukanlah hal yang benar-benar baru, alat bantu AI telah menggemparkan dunia dalam beberapa tahun terakhir, dan tampaknya alat bantu ini akan terus ada. Menurut sebuah Survei konsumen Forbes lebih dari separuh responden mengatakan bahwa solusi berbasis AI akan meningkatkan kualitas dan kreativitas konten dalam berbagai konteks.

Dua alat AI yang sering Anda dengar adalah Copy.ai dan ChatGPT. Keduanya dapat menghasilkan konten yang mirip dengan manusia, mudah digunakan, dan dapat menghemat banyak waktu!

Meskipun demikian, keduanya berbeda dalam banyak aspek dan menawarkan set fitur yang berbeda, yang membuat mereka mendapatkan tempat yang unik di dunia AI.

Dalam artikel ini, kami akan membahas perdebatan Copy.ai vs ChatGPT, mendiskusikan kedua kontestan secara mendalam, dan membantu Anda memilih yang terbaik. Kami juga akan menyajikan opsi ketiga yang memungkinkan Anda untuk mencapai produktivitas dan efisiensi bertenaga AI yang tak tertandingi. 🏃

Apa itu Copy.ai?

Copy.ai adalah copywriter, chatbot, dan penghapus halaman kosong berbasis AI berdasarkan model bahasa besar (LLM) GPT-3. Aplikasi ini terutama ditujukan untuk tim pemasaran dan penjualan, penulis, manajer media sosial, dan siapa saja yang bisa mendapatkan keuntungan dari peningkatan kreativitas. 💪

Salah satu alasan di balik peningkatan popularitas Copy.ai yang luar biasa adalah fitur kustomisasi. Alat ini memungkinkan Anda membuat konten yang dipersonalisasi yang selaras dengan tujuan Anda!

Via: Salin.ai

Fitur Copy.ai

Apa yang membuat Copy.ai begitu istimewa? Mari kita lihat fitur-fitur intinya! 🎖️

2. Suara merek

Banyak profesional yang menghindar dari penggunaan alat AI karena mereka takut konten yang dihasilkan akan "membunuh" suara dan identitas unik perusahaan mereka. Untuk meredakan ketakutan tersebut, Copy.ai menawarkan opsi yang disebut Brand Voice-dengannya, Anda dapat mempertahankan keaslian dan meningkatkan konsistensi di semua platform.

Fitur yang bagus ini memungkinkan Anda pada dasarnya "menyekolahkan" algoritme Copy.ai dengan suara unik merek Anda dengan membagikan beberapa cuplikan konten asli Anda. Alat ini menganalisisnya untuk memahami dengan tepat apa yang Anda cari dan menggunakan pengetahuan ini sebagai dasar untuk membuat konten di masa depan. 😎

Via: Salin.ai

1. Meningkatkan

Anda bisa mendapatkan manfaat dari Copy.ai hanya jika Anda membisikkan hal-hal yang tepat di telinga AI-nya. Dengan kata lain, Anda harus memasukkan perintah yang tepat untuk membantu alat ini memberikan jawaban yang tepat.

Dengan fitur Improve dari Copy.ai, Anda tidak perlu khawatir tentang ketepatan permintaan Anda, karena alat ini akan mengurusnya untuk Anda.

Opsi fantastis ini ada di Copy.ai Chat, di mana Anda bisa membuat semua jenis konten yang Anda inginkan. Tujuan utama dari fitur Improve adalah untuk membuat perintah Anda lebih tepat dan memastikan Anda mendapatkan hasil yang disesuaikan.

Menggunakan opsi ini sangat mudah. Yang perlu Anda lakukan adalah membuka obrolan Copy.ai dan memasukkan prompt Anda tanpa khawatir membuatnya cantik. Kemudian, tekan tombol "Perbaiki" di sudut kiri bawah kotak teks, dan saksikan alat ini melakukan keajaibannya. Tambahkan beberapa konteks jika perlu, kirimkan prompt Anda, dan nikmati konten yang akurat dan disesuaikan.

3. Infobase

Pilihan lain yang membuat Copy.ai menjadi pemain tim adalah Infobase-sebuah pusat penyimpanan di mana Anda bisa menyimpan informasi tentang perusahaan Anda, produk, kampanye pemasaran, proposisi nilai, pedoman merek, dokumentasi proyek dan banyak lagi.

Mengapa Anda melakukan ini? Ketika Anda ingin menghasilkan konten berkualitas tinggi yang relevan dengan Copy.ai, Anda dapat menarik info dari Infobase Anda. Dengan begitu, Anda dapat menambahkan konteks pada permintaan Anda tanpa menulis hal yang sama berulang kali.

Hasilnya, Copy.ai dapat menghasilkan konten yang dipersonalisasi. Tanpa batasan pada jumlah item Infobase yang dapat Anda pegang, fitur fantastis ini memungkinkan Anda untuk menghemat waktu dan memastikan konsistensi konten.

Via: Salin.ai

Harga Copy.ai

Gratis

Pro : $36/bulan untuk lima kursi

: $36/bulan untuk lima kursi Tim : $ 186/bulan untuk 20 kursi

: $ 186/bulan untuk 20 kursi Pertumbuhan : $1.000/bulan untuk 75 kursi

: $1.000/bulan untuk 75 kursi Skala: $3.000/bulan untuk 200 kursi

*Semua harga yang tercantum mengacu pada model penagihan tahunan

Apa yang dimaksud dengan ChatGPT?

ChatGPT (kependekan dari Chat Generative Pretrained Transformer) adalah chatbot berbasis AI yang dirilis oleh OpenAI pada bulan November 2022. Kabar tentang alat fantastis ini telah menyebar seperti api, menjadikannya sebagai ikon AI.

Jangan biarkan antarmuka yang sederhana menipu Anda-ChatGPT adalah alat pembuat konten AI yang sangat kuat. Alat ini didasarkan pada model GPT-3.5 dan GPT-4 yang inovatif, yang terakhir hanya tersedia untuk pengguna Pro.

Via: OpenAI Teknologi yang kuat di balik chatbot memungkinkannya memberikan jawaban yang tepat dan akurat atas permintaan dan pertanyaan dalam cara percakapan. Apakah Anda mencari alat yang dapat menghasilkan konten, membantu dengan dukungan pelanggan, atau menjawab pertanyaan, ChatGPT dapat menjadi sekutu Anda yang berharga.

Fitur-fitur ChatGPT

Mengapa dunia menjadi heboh dengan ChatGPT? Mari kita lihat apa yang ditawarkan oleh alat populer ini.

1. Memori percakapan

Salah satu fitur utama ChatGPT dan alasan jutaan pengguna menyukainya adalah memori percakapannya. Katakanlah Anda ingin ChatGPT memberi Anda contoh seorang penyanyi terkenal, dan ia menjawab, Taylor Swift. Jika Anda ingin mendapatkan satu contoh lagi, yang perlu Anda lakukan adalah mengetik sesuatu yang mendasar, seperti "yang lain," dan alat ini akan mengisi ruang kosong dan menampilkan nama penyanyi yang berbeda. 💃

Sederhananya, ChatGPT memiliki memori yang memungkinkannya untuk memahami dan mengingat konteks dari pesan sebelumnya tanpa Anda harus mengulanginya secara terus-menerus. Hal ini memungkinkan Anda untuk mendapatkan tanggapan yang tepat dengan cepat.

Anda juga dapat menggunakan fitur ini untuk menyempurnakan permintaan Anda. Sebagai contoh, jika Anda menggunakan perintah "beri saya contoh penyanyi populer", Anda dapat menulis sesuatu seperti "Tidak, yang saya maksudkan adalah penyanyi rock populer" untuk memastikan ChatGPT memanfaatkan arsip genre rock.

Via: OpenAI

2. Percakapan suara

Pada bulan September 2023, OpenAI mulai meluncurkan fitur ChatGPT baru yang disebut percakapan suara. Berkat tambahan inovatif ini, Anda tidak lagi terbatas hanya mengetik percakapan Anda dengan ChatGPT-Anda benar-benar dapat melakukan obrolan suara!

Anda berbicara dengan ChatGPT, dan ChatGPT akan berbicara kembali kepada Anda menggunakan suara yang Anda pilih. Dengarkan dongeng pengantar tidur, pelajari tentang sebuah tengara, atau biarkan ia menyusun dan mendiktekan resep.

Fitur ini didukung oleh model text-to-speech baru yang dapat menghasilkan audio seperti manusia dari teks hanya dalam beberapa detik. OpenAI berkolaborasi dengan pengisi suara profesional untuk fitur ini, sehingga suaranya berkualitas tinggi.

3. Kemampuan gambar

Fitur baru yang praktis ini memungkinkan Anda melewatkan bagian pengetikan dengan mengirimkan foto kepada ChatGPT dan memintanya untuk memberikan lebih banyak konteks dan detail. 📸

Misalnya, Anda dapat mengambil foto sebuah landmark dan meminta ChatGPT untuk memberikan beberapa fakta menarik tentangnya. Atau, Anda bisa mengambil foto kulkas Anda dan meminta alat ini untuk melakukan brainstorming resep dengan bahan-bahan yang tersedia.

OpenAI telah memperkenalkan fitur ini secara bertahap sejak akhir September 2023, sehingga mereka dapat terus menyempurnakannya untuk pengalaman pengguna yang lebih baik.

Via: OpenAI

Harga ChatGPT

Gratis

Plus : $ 20/bulan

: $ 20/bulan Perusahaan : Hubungi untuk harga

: Hubungi untuk harga + berbagai opsi fleksibel yang dapat Anda sertakan dalam paket Anda; kunjungi situs web OpenAI untuk info lebih lanjut

Copy.ai vs ChatGPT: Fitur yang Dibandingkan

Copy.ai dan ChatGPT memimpin Alat-alat AI dikemas dengan fitur-fitur yang dirancang untuk meningkatkan produktivitas , merampingkan alur kerja dan meningkatkan permainan konten Anda. Itulah mengapa memilih pemenang dalam pertarungan Copy.ai vs ChatGPT bisa menjadi sebuah tantangan. Mari kita lihat bagaimana kedua perangkat ini saling bersaing dalam tiga aspek penting - antarmuka, kemampuan penyesuaian, dan templat.

1. Antarmuka

Sebuah perangkat bisa saja memiliki semua lonceng dan peluit yang ada di dunia, tetapi semua itu tidak ada artinya jika antarmukanya tidak intuitif.

Meskipun mereka membanggakan beberapa fitur mengesankan dan seluruh spektrum penggunaan praktis berdasarkan teknologi canggih, baik Copy.ai maupun ChatGPT memiliki antarmuka yang sederhana. Tidak ada masalah seperti tata letak yang berantakan, navigasi yang buruk, atau iklan sembulan yang berlebihan.

Apa pun alat yang Anda pilih, Anda tidak akan kesulitan menggunakannya berkat opsi yang terlihat jelas. Ini sebenarnya salah satu alasan mengapa kedua perangkat ini sangat populer-mereka mungkin didasarkan pada teknologi mutakhir, tetapi mereka mudah digunakan oleh semua orang, bahkan mereka yang tidak paham teknologi.

Via: Salin.ai

2. Opsi penyesuaian yang cepat

Pada putaran kedua pertandingan ChatGPT vs Copy.ai, kami mengamati fitur-fitur kustomisasi prompt mereka. Apakah alat-alat ini memungkinkan Anda memperbaiki prompt Anda untuk mendapatkan hasil yang lebih baik? Ya, tentu saja!

ChatGPT memiliki memori percakapan dan memungkinkan koreksi pengguna. Ini berarti bahwa alat ini mengingat prompt Anda sebelumnya dan memanfaatkan pengetahuan ini untuk memberikan tanggapan yang tepat. Selain itu, ini memungkinkan Anda menyempurnakan petunjuk Anda dengan lebih banyak detail.

Meskipun ChatGPT tidak kalah mengesankan, Copy.ai lebih unggul di babak ini. Berkat fitur Improve-nya, alat ini secara otomatis membuat permintaan Anda menjadi lebih baik, tanpa keterlibatan Anda. Selain itu, alat ini memungkinkan Anda mempersonalisasi suara merek Anda untuk pesan yang otentik.

Copy.ai memberi Anda fitur keren lainnya yang disebut More Like This. Anda bisa menyimpan ide favorit Anda yang dihasilkan oleh alat ini dan kemudian menggunakannya sebagai dasar untuk membuat ide baru.

3. Templat

Templat dengan petunjuk siap pakai membantu Anda berkomunikasi dengan alat bantu AI dan memastikan Anda mencapai nada yang tepat dan mendapatkan hasil yang diinginkan.

Copy.ai memiliki perpustakaan 100+ prompt yang dapat disesuaikan dan templat alur kerja untuk semua jenis tujuan, mulai dari membuat postingan blog hingga menyesuaikan Iklan Facebook dan caption Instagram untuk audiens target Anda. Templat-templat ini tersedia di semua paket (termasuk versi gratis, tetapi ada beberapa batasan yang berlaku).

Karena Copy.ai sebagian besar berfokus pada Pembuatan konten AI untuk pemasaran, penjualan, dan media sosial, templatnya memenuhi kebutuhan tim-tim khusus ini.

ChatGPT menawarkan templat-templat prompt hanya pada paket Enterprise, dan Anda bisa menemukannya di Direktori Templat. Anda juga bisa membuat cetak biru penulisan cepat Anda sendiri dalam Direktori dan membaginya dengan anggota tim.

Copy.ai mengambil kue dalam putaran ini karena pustaka templatnya yang luas, yang tidak terkunci di belakang tingkat langganan tertinggi, seperti halnya ChatGPT.

Via: OpenAI

Copy.ai vs ChatGPT di Reddit

Mari kita lihat apa yang dikatakan pengguna Reddit tentang Copy.ai dan ChatGPT.

Satu pengguna memberikan suara mereka untuk ChatGPT karena kelengkapannya:

"Meskipun sesekali mengalami gangguan selama jam sibuk di AS, terutama saat mengerjakan proyek pribadi setelah jam kerja di tempat saya berada, saya masih menganggap ChatGPT sebagai AI yang paling komprehensif alat bantu menulis tersedia. Meskipun akan sangat ideal untuk menyederhanakan semuanya dalam satu platform, saya memahami kebutuhan untuk menjadi fleksibel. Sebagai pengguna, saya tidak ingin membuang-buang uang saya jika saya tidak memanfaatkan platform ini dan mendapatkan nilai uang saya."

Pengguna lain menyebutkan bahwa mereka lebih memilih Copy.ai tetapi tidak memberikan penjelasan yang rinci:

"100% copy.ai lebih baik daripada chatgpt. Saya tertawa setiap kali ada yang menggunakan ChatGPT."

Pengguna lain setuju bahwa aplikasi kombinasi dari kedua alat tersebut adalah solusi yang ideal:

"Perpaduan antara ChatGPT dan Copy.ai sangat bagus. Saya lebih suka Copy.ai untuk copywriting dan media sosial."

Perkenalkan ClickUp: Alternatif Terbaik untuk Copy.ai Vs. ChatGPT

Copy.ai dan ChatGPT adalah alat yang fantastis, tetapi mereka memiliki tujuan yang berbeda. Copy.ai membantu dalam pembuatan konten dan berfokus pada pemasaran dan penjualan, sedangkan ChatGPT adalah tentang percakapan dinamis dan memberikan jawaban atas pertanyaan.

Ini berarti pilihan Anda bermuara pada kompromi pada fitur-fitur tertentu. Bagaimana jika kami memberi tahu Anda bahwa ada a Copy.ai dan Alternatif ChatGPT yang memungkinkan Anda memanfaatkan kekuatan AI, mengelola proyek, tugas, dan dokumen, serta bekerja dengan lancar bersama tim Anda? Alat ini disebut ClickUp !

Mari kenakan topi detektif dan jelajahi fitur-fitur unggulan dari platform produktivitas yang luar biasa ini untuk memahami mengapa Anda harus mulai menggunakannya secepatnya. 🕵️

1. ClickUp AI

Gunakan ClickUp AI untuk menulis lebih cepat dan menyempurnakan postingan blog, tanggapan email, dan lainnya ClickUp AI adalah asisten menulis berbasis AI yang kuat yang dapat membantu Anda menyelesaikan tugas, meningkatkan produktivitas, dan menghemat waktu! ⏰

Ini Alat bantu penulisan AI memungkinkan Anda:

Membuat email

Meringkas dan menyempurnakan teks

Mencetuskan ide untuk postingan blog dan keterangan media sosial

Membuat ringkasan proyek

Membuat teks untuk agenda rapat

Ini hanyalah sebagian kecil dari manfaat yang bisa Anda dapatkan-ClickUp AI selalu siap sedia kapan pun Anda kekurangan kreativitas atau inspirasi untuk menulis atau mengedit konten.

Ini membantu berbagai departemen, mulai dari pemasaran dan penjualan hingga sumber daya manusia dan manajemen proyek. Dengan ClickUp AI, Anda bisa meningkatkan efisiensi seluruh tim Anda dan mencapai lebih banyak hal dalam waktu yang lebih singkat, tanpa mengorbankan kualitas.

2. Dokumen ClickUp

Gunakan ClickUp Documents untuk mendokumentasikan proses penulisan untuk pembuatan konten

Apa pun bidang pekerjaan Anda, kemungkinan besar Anda berurusan dengan banyak dokumentasi. Dengan ClickUp Docs anda bisa membuat, berbagi, dan mengedit dokumen, menghubungkannya ke alur kerja dan tugas, serta mengkategorikannya tanpa perlu bersusah payah. 😏

Selain itu, Anda dapat menggunakan ClickUp Docs sebagai lemari arsip digital untuk menyimpan dokumen dan mengaksesnya kapan pun Anda mau.

ClickUp Docs menawarkan opsi seperti berkomentar dan pengeditan waktu nyata, yang mendorong komunikasi tim dan kolaborasi dan membantu Anda melacak kemajuan dengan mudah.

Fitur manajemen dokumen yang unik dengan akses yang dapat disesuaikan dan izin berbagi serta sinkronisasi alur kerja yang mudah dapat menjadi apa yang tim Anda butuhkan untuk meminimalkan risiko kehilangan dokumen penting dan memaksimalkan produktivitas.

3. Tugas ClickUp

Atur video YouTube, postingan media sosial, dan jenis konten lainnya dengan 15+ tampilan ClickUp

Efisien manajemen tugas sangat penting bagi tim. Tanpanya, rekan kerja Anda tidak tahu apa yang harus mereka lakukan dalam tenggat waktu, yang hanya akan menimbulkan masalah.

Itulah mengapa dengan Tugas ClickUp anda akan mendapatkan serangkaian fitur utama yang memudahkan manajemen tugas. Buat, kelola, dan pantau tugas untuk proyek apa pun, baik itu konstruksi atau pengembangan perangkat lunak.

Manfaatkan 35+ Aplikasi Klik untuk menyesuaikan alur kerja Anda, buat Otomatisasi Tugas meninggalkan instruksi tambahan untuk beberapa anggota tim melalui komentar, dan menggunakan Bidang Khusus dan ketergantungan tugas untuk menyesuaikan proses yang saling berhubungan dalam urutan yang tepat.

Selamat menikmati 15+ tampilan ClickUp untuk mengamati tugas dan proyek Anda dari berbagai perspektif dan, jika perlu, membuat perubahan untuk meningkatkan produktivitas dan menjamin kesuksesan.

ClickUp: Gabungan AI dan Manajemen Proyek

ClickUp adalah alat lengkap yang menawarkan fitur Asisten menulis yang didukung AI dan kuat manajemen proyek dan tugas fitur. Berkat kemampuannya untuk dikustomisasi, ClickUp bisa menjadi sekutu yang berharga bagi tim mana pun yang ingin berbuat lebih banyak dan berkinerja lebih baik dengan upaya minimal. Daftar ClickUp hari ini dan raih bintang produktivitas dalam sekejap! ⭐