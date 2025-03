Notion vs Google Docs: Alat Pencatat Mana yang Terbaik?

Dunia menyukai pertarungan langsung-tidak ada yang bisa mengalahkan drama dua raksasa yang saling berhadapan untuk memperebutkan posisi teratas. Dan ketika menyangkut aplikasi pencatatan , Notion vs Google Docs seperti Joe Frasier vs Muhammad Ali. Kedua petinju kelas berat ini sama-sama memiliki jurus-jurus, tapi siapa yang memiliki pukulan KO? 🥊

Kita akan mengetahuinya dalam pertarungan Notion vs Google Docs ini.

Kami akan membandingkan kedua aplikasi ini secara berdampingan, melihat kelebihan dan kekurangan masing-masing platform, dan menentukan aplikasi pencatat terbaik untuk selamanya.

Ini adalah pertarungan terbaik tahun ini. Ini adalah Thrilla dari Manila Folders (atau setidaknya yang setara dengan folder manila digital), dan Anda memiliki tempat duduk di pinggir ring. Jadi, pasang taruhan Anda pada aplikasi pencatat terbaik, dan mari bersiap untuk bergemuruh.

Apa itu Notion? Notion adalah platform berbasis web yang dapat Anda gunakan untuk tugas-tugas sesederhana membuat catatan atau serumit membuat wiki perusahaan. Tata letaknya tidak seperti pengolah kata jadul (ala Microsoft Word) dan lebih seperti ruang kerja digital.

Halaman Notion akan terlihat lebih seperti gulir tak terbatas pada halaman web daripada selembar kertas. Anda masih bisa mengekspor dokumen Notion Anda ke PDF dan mencetaknya - karena pasti ada orang di luar sana yang masih mencetak - tetapi Anda tidak akan melihat jeda halaman sampai Anda mengekspor. 🖨️

melalui Gagasan Manfaatnya adalah aplikasi ini terlihat seperti pengalaman web yang mengutamakan digital. Kekurangannya: Aplikasi ini merupakan pengalaman web. Jika Anda tidak memiliki akses ke internet, Anda tidak akan bisa mengakses file Notion atau menggunakan aplikasi ini untuk membuat catatan.

Fitur-fitur Notion

Itulah dasar-dasar platform Notion. Sekarang mari kita uraikan fitur-fiturnya secara detail.

1. Wikis

Wiki Notion ideal untuk mendokumentasikan proses dan menciptakan basis pengetahuan di seluruh perusahaan.

Bilah samping yang selalu ada memungkinkan Anda untuk menavigasi antar halaman dengan satu klik sehingga tidak perlu kembali ke daftar isi. Konten bersarang membantu Anda tetap teratur saat Anda membagi berbagi pengetahuan berdasarkan departemen atau subjek. Dan blok yang disinkronkan membagikan konten yang sama di beberapa tempat, dengan satu tempat untuk pembaruan.

via Notion

Sangat mudah untuk mengatur wiki Anda menggunakan templat basis pengetahuan . Notion menawarkan beberapa melalui perpustakaan templat mereka.

2. Docs

Docs mudah diformat dengan blok-blok yang memungkinkan Anda untuk mengatur dan mengatur ulang konten Anda menggunakan fungsionalitas seret dan lepas. Ada lebih dari 50 jenis blok konten, termasuk sakelar, video, gambar, persamaan matematika, cuplikan kode, penanda web, @ sebutan, dan banyak lagi.

Mereka juga memiliki templat dokumen untuk lusinan kasus penggunaan, termasuk agenda pertemuan , rencana proyek dan proposal. Tambahkan daftar isi agar dokumen Anda lebih mudah dinavigasi dan menyelamatkan tim Anda dari kebingungan.

3. Alat kolaborasi

Anggota tim Anda dapat mengedit dokumen secara bersamaan atau saling menandai di komentar untuk mengajukan pertanyaan, mendapatkan klarifikasi, atau menugaskan bagian dokumen untuk ditulis oleh orang lain.

Dengan pengaturan izin yang berbeda, Anda dapat memberikan akses ke dokumen yang berbeda untuk individu atau seluruh tim. Dan untuk setiap dokumen, Anda dapat memilih siapa yang dapat mengedit, siapa yang hanya dapat berkomentar, dan siapa yang hanya dapat melihatnya.

4. AI

Anda sekarang dapat menambahkan Notion AI, sebuah Alat pencatat AI dibangun langsung ke dalam aplikasi Notion. Alat ini dapat membantu Anda menulis ulang, meringkas, dan menemukan konten di dalam basis pengetahuan Notion. Fitur ini bisa menjadi kunci untuk menggantikan Google Docs.

via Notion

Tetapi ada biaya tambahan. Anda bisa menambahkan Notion AI pada paket berbayar dengan biaya tambahan $8 per anggota per bulan atau menambahkannya pada paket gratis dengan biaya tambahan $10 per bulan.

Harga Notion

Notion gratis untuk pengguna perorangan dan menawarkan struktur harga berjenjang untuk tim bisnis.

**Gratis

Plus: $8 per pengguna per bulan

$8 per pengguna per bulan Bisnis: $15 per pengguna per bulan

$15 per pengguna per bulan Perusahaan: Hubungi untuk harga

Apa itu Google Dokumen?

melalui GoogleGoogle Docs akrab, dan akrab itu nyaman-seperti meringkuk di bawah selimut rajutan nenek Anda. 🧶

Familiar juga ramah pengguna. Dengan tampilan perangkat lunak pengolah kata standar, Docs akan intuitif bagi siapa pun yang pernah menggunakan Microsoft Word.

Tetapi jangan biarkan nostalgia membuat Anda berpikir bahwa apa yang ditawarkan Google Docs sudah ketinggalan zaman. Platform ini menawarkan fitur-fitur web-first seperti kolaborasi waktu nyata dan kemampuan untuk menyematkan file media yang kaya. Dan meskipun Google Docs adalah aplikasi berbasis web, Google Docs memiliki mode offline yang memungkinkan Anda untuk tetap mengerjakan dokumen meskipun Anda tidak memiliki koneksi internet.

Fitur-fitur Google Docs

Untuk memberikan gambaran yang lebih baik tentang bagaimana fitur-fitur Google Docs dibandingkan dengan Notion, kami akan membahasnya satu per satu.

1. Drive Google Drive seperti rumah bagi semua dokumen, spreadsheet, tayangan slide, dan folder Anda. Pada dasarnya, apa pun yang Anda buat di folder

Ruang Kerja Google akan disimpan di Google Drive Anda.

melalui Google

Meskipun Drive tidak dirancang khusus untuk berfungsi sebagai wiki, Anda dapat menggunakan folder untuk mengaturnya menjadi basis pengetahuan. Namun, ketika orang ingin menavigasi dari dokumen ke dokumen lain di drive Anda, mereka harus kembali ke drive Anda terlebih dahulu.

Karena Google adalah mesin pencari, tidak akan mengejutkan siapa pun untuk mengetahui bahwa kemampuan pencarian adalah salah satu keunggulan Google Drive. Anda bisa memasukkan apa saja ke dalam bilah pencarian drive Anda, dan itu akan menarik setiap item yang mengandung frasa tersebut, sehingga Anda tidak akan pernah kehilangan jejak dokumen Anda.

2. Dokumen

Google Docs pada awalnya dirancang sebagai pengolah kata dan memiliki semua fitur yang Anda harapkan. Ada banyak opsi pemformatan, termasuk puluhan font, header, poin-poin penting, jeda halaman, jeda bagian, dan banyak lagi.

Selain itu, Anda dapat menyisipkan media yang kaya, seperti gambar dan video (yang dapat diambil dari hard drive Anda sendiri atau ditemukan dan disematkan dari pencarian di internet), tabel, gambar, grafik, emoji, smart chip, dropdown, dan catatan kaki.

Program ini selalu menyertakan beragam templat, seperti resume, surat, resep, proposal proyek, catatan rapat, brosur, dan banyak lagi. Ada juga tampilan garis besar dalam dokumen, yang secara otomatis menghasilkan daftar isi di bilah sisi berdasarkan judul dokumen Anda.

Selain itu, Google baru-baru ini merilis banyak fitur baru:

Beralih dari tampilan halaman ke tampilan tanpa halaman (atau gulir tak terbatas)

Gunakan blok bangunan untuk membuat catatan rapat, draf email, peta jalan produk, dan banyak lagi

fitur "Ringkasan Dokumen" akan secara otomatis membuat ringkasan yang dibuat oleh AI dari catatan Anda

3. Alat Kolaborasi

Google Docs seperti bapak pendiri dokumen kolaboratif. Mereka mengizinkan beberapa anggota tim untuk bekerja pada satu dokumen secara bersamaan. Selain itu, mereka memiliki fitur komentar dan berbagai izin, termasuk hanya komentar, hanya melihat, dan izin pengeditan penuh.

melalui Google

Riwayat versi memungkinkan Anda untuk melihat semua perubahan yang dibuat pada dokumen Anda dan siapa yang membuatnya. Ini juga memungkinkan Anda untuk kembali ke versi sebelumnya jika terjadi kesalahan. Dan fitur obrolan langsung yang baru memungkinkan Anda mendiskusikan dokumen secara real-time tanpa meninggalkan komentar.

4. Integrasi

Google Docs menawarkan integrasi yang mulus dengan seluruh ruang kerja Anda. Anda dapat dengan mudah menambahkan dokumen ke Google Kalender rapat, menautkannya dari spreadsheet, memasukkannya ke dalam folder bersama, dan banyak lagi di seluruh antarmuka yang mudah digunakan. Dengan Google Workspace Labs, Anda dapat menggunakan fitur eksperimental Google Alat bantu AI di Google Dokumen untuk menulis lebih cepat, mengedit, menulis ulang, atau meringkas.

Di luar Google Workspace, Google sendiri tidak menawarkan integrasi lain. Tetapi hampir semua alat perangkat lunak di luar sana-dari Slack hingga Figma hingga Tenaga Penjualan -telah membangun integrasinya sendiri dengan Google Workspace. Mungkin akan lebih mudah untuk membuat daftar program yang tidak bisa terhubung ke Google Documents.

Harga Google Docs

Google Docs gratis untuk pengguna pribadi, tetapi jika Anda memiliki tim yang besar, berencana menyimpan banyak file, dan ingin menggunakannya bersama dengan aplikasi Google lainnya, Anda mungkin ingin mendaftar paket bisnis Google Workspace.

**Gratis

Pemula Bisnis: $6 per pengguna per bulan

$6 per pengguna per bulan Business Standard: $12 per pengguna per bulan

$12 per pengguna per bulan Business Plus: $18 per pengguna per bulan

$18 per pengguna per bulan Perusahaan: Hubungi untuk harga

Notion vs Google Docs: Fitur yang Dibandingkan

Saatnya untuk head-to-head. Kami akan membiarkan kedua aplikasi ini bertarung selama empat ronde dan mengumumkan pemenang dari setiap ronde. 🤼

Kegunaan

Meskipun Notion tidak memerlukan keahlian teknis, antarmukanya yang ramah pengguna akan kurang familiar bagi sebagian besar pengguna baru dibandingkan dengan antarmuka Google Documents. Tidak seperti Google Docs, akan ada kurva pembelajaran yang curam dan Anda mungkin harus menjadwalkan waktu untuk tutorial Notion ketika Anda memperkenalkan program ini.

Notion dan Google Docs memiliki aplikasi untuk iOS dan Android, sehingga mudah diakses dari ponsel, iPad, atau tablet Anda. Notion juga menawarkan aplikasi desktop untuk Mac dan Windows, sementara menggunakan Google Docs di desktop hanya dapat dilakukan melalui peramban.

Tetapi meskipun Notion memiliki aplikasi desktop, aplikasi ini tidak tersedia secara offline-Google Docs. Secara keseluruhan, kami harus memberikan keunggulan pada Google Docs dalam hal kemudahan penggunaan.

Pemformatan

Sebelum Google Docs memperkenalkan fitur-fitur barunya di awal tahun, Notion akan mendapatkan penghargaan untuk pemformatan. Namun dengan beragam pilihan pemformatan baru dari Google Docs, kemampuan untuk beralih antara tampilan halaman dan gulir tak terbatas, serta pengenalan blok bangunan, kami harus mengatakan bahwa Google Docs telah mengejar - jika tidak melampaui - Notion.

Notion menawarkan pemformatan yang lebih baik untuk mengatur wiki perusahaan, tetapi hanya itu saja. Dalam hal memformat dokumen yang sebenarnya, Google lebih baik.

Kolaborasi

Baik Notion maupun Google Docs menawarkan kolaborasi waktu nyata dan alat produktivitas dengan opsi untuk memberikan tingkat akses yang berbeda kepada pengguna yang berbeda-termasuk akses pengeditan penuh, akses hanya-komentar, dan akses hanya-lihat.

Kami menyukai Notion yang memungkinkan Anda untuk membuat tim dan menetapkan izin tingkat tim. Tetapi sebagai pengorbanannya, Notion tidak memiliki fitur obrolan langsung yang baru saja ditambahkan oleh Google Documents. Kami akan menyebutnya seri.

Harga

Baik Notion maupun Google Docs menawarkan paket gratis untuk pengguna perorangan dan paket harga berjenjang untuk pengguna bisnis. Tetapi Google Workspace memiliki beberapa opsi harga lainnya, dan paket berbayar berbiaya terendah mulai beberapa dolar lebih rendah per bulan. Ditambah lagi, Anda mendapatkan lebih banyak aplikasi dengan harga yang lebih murah, dan Google Docs memenangkan persaingan.

Notion vs Google Docs di Reddit

Jika pengguna Reddit menilai pertarungan ini, banyak dari mereka akan menyebutnya seri dan menyarankan Anda untuk menggunakan kedua platform. 👯

Banyak dari obrolan Notion vs Google Docs di Reddit menunjukkan bahwa Notion memungkinkan Anda untuk menyematkan Google Docs dan Google Spreadsheet. Jadi mereka merekomendasikan untuk menyimpan kedua aplikasi untuk kasus penggunaan yang berbeda: Google Workspace untuk dokumentasi mendalam dan Notion untuk wiki perusahaan Anda.

Namun, beberapa pengguna Reddit lebih memilih Google Docs daripada Notion. 🏆

Banyak dari pengguna ini menghargai memiliki akses offline ke dokumen mereka (manajemen pengetahuan). Yang lain merasa bahwa meskipun Notion menjalankan lebih banyak fungsi, namun tidak menjalankan fungsi-fungsi tersebut dengan baik.

Sebagai contoh, baik Google Docs maupun Notion memiliki spreadsheet dan tabel yang bisa ditambahkan ke dokumen Anda. Namun, dengan alat produktivitas Notion, Anda tidak dapat menggunakannya untuk menjalankan kalkulasi kompleks seperti yang bisa dilakukan di Excel dan Google Spreadsheet .

Dan sementara Notion menawarkan dasar manajemen tugas fitur-fitur seperti kemampuan untuk membuat papan Kanban, tidak memiliki otomatisasi, subtugas, atau pemicu peristiwa bawaan. Sementara itu, fitur-fitur ini menjadi standar pada alat manajemen tugas lainnya di pasaran, termasuk Trello jira, Asana , dan ClickUp.

Perkenalkan ClickUp-Alternatif Terbaik untuk Notion dan Google Docs

Membuat dokumen dan wiki perusahaan yang indah dengan ClickUp Docs

Kami tahu ini tidak konvensional, tetapi sepertinya ada kontestan lain yang memasuki arena. ClickUp memiliki fitur-fitur yang menyaingi kualitas terbaik dari Notion dan Google Docs. Dan aplikasi ini siap menunjukkan kepada Anda mengapa aplikasi ini menjadi juara baru kelas berat dalam hal pencatatan. 💪

ClickUp Docs ClickUp Docs menawarkan dokumen yang sangat mudah disesuaikan, berkat perpustakaan besar opsi pemformatan yang disediakan ClickUp, termasuk:

Daftar isi

Header, spanduk, dan pembatas

Penanda dan lampiran

Tabel

Gambar dan video

Tombol dan widget

Blok kode

Selain itu, tugas secara instan menghubungkan dokumen ke alat bantu manajemen proyek ClickUp Anda. Tambahkan elemen-elemen ini dengan perintah garis miring untuk pemformatan secepat kilat.

Anda akan melihat halaman Anda dalam tata letak gulir tak terbatas, tetapi Anda juga memiliki opsi untuk menambahkan jeda halaman dan melihat halaman dan subhalaman dokumen Anda di bilah sisi. Navigasi bilah sisi itu juga memudahkan untuk membuat dan mengatur wiki perusahaan. Ditambah lagi, dengan Templat ClickUp anda akan mulai memformat dokumen dalam sekejap.

ClickUp Docs juga mendukung kolaborasi real-time dengan pengeditan simultan, komentar, tag @, dan kemampuan untuk mengubah teks dokumen apa pun menjadi tugas dan menugaskannya ke salah satu anggota tim Anda.

Dan pengaturan izin tingkat lanjut memungkinkan Anda membuat Dokumen menjadi publik, privat, atau terlindungi dan membagikan Dokumen Anda dengan kolaborator menggunakan undangan atau tautan.

Lihat lebih banyak fitur di sini video tutorial dari ClickUp Docs .

ClickUp Notepad

Gunakan ClickUp Notepad untuk menambahkan pengeditan teks yang kaya seperti Daftar Periksa, header, dan gaya untuk mengatur pemikiran Anda secara instan

Untuk membuat catatan cepat, alih-alih dokumentasi formal, fitur ClickUp Notepad memungkinkan Anda untuk mencatat pemikiran Anda, membuat daftar periksa, membuat catatan rapat, dan mengubah item menjadi tugas yang dapat dilacak dengan satu klik. Ini adalah alat produktivitas yang mudah digunakan yang akan mengubah daftar Anda dari yang harus dilakukan menjadi selesai.

Selain itu, Anda bisa mengakses catatan Anda dari ekstensi Chrome di peramban atau dari aplikasi ClickUp untuk iOS atau Android.

ClickUp AI ClickUp AI bukanlah alat AI biasa. Ya, alat ini dapat membuat penulisan dokumen lebih mudah dengan fitur AI generatif, meringkas, menulis ulang, dan mengedit. Tetapi ia juga dapat melakukan ratusan tugas lainnya.

Gunakan ClickUp AI untuk membuat ringkasan proyek dalam sekejap

ClickUp AI telah diprogram sebelumnya dengan petunjuk yang spesifik untuk pekerjaan anggota tim Anda sehingga mereka dapat segera mengetahui cara menggunakannya. Apakah Anda ingin menggunakan ini Alat bantu AI untuk rapat dokumentasi persyaratan produk, pembuatan rencana proyek, laporan status, atau panduan gaya merek, Anda akan melihat nilainya dalam sekejap.

Harga ClickUp

ClickUp juga menawarkan paket gratis untuk memulai atau harga berjenjang untuk tim dengan berbagai ukuran.

**Gratis Selamanya

Tak Terbatas: $7 per pengguna per bulan

$7 per pengguna per bulan Bisnis: $12 per pengguna per bulan

$12 per pengguna per bulan Perusahaan: Hubungi untuk harga

Hubungi untuk harga ClickUp Brain: Tersedia pada semua paket berbayar seharga $5/anggota Workspace/bulan

Bonus: Notion Vs Todoist !

Memulai Pencatatan Dengan ClickUp

Dalam pertarungan Google Docs Notion, kami harus menyatakan Google sebagai pemenangnya. Google memiliki sedikit keunggulan karena desainnya yang akrab dan ramah pengguna serta jumlah pilihan harga yang lebih banyak.

Tetapi ada pesaing baru di arena pencatatan. ClickUp Docs memberdayakan Anda untuk mendokumentasikan semua proses, rapat, dan banyak lagi. Sematkan media yang kaya, buat wiki perusahaan, dan navigasikan semua informasi Anda dengan mudah dengan konten bersarang dan fitur pencarian.

ClickUp juga menyatukan tim Anda dengan kolaborasi waktu nyata dan kemampuan untuk menghubungkan Docs ke tugas-tugas di Papan manajemen proyek ClickUp . Ada ratusan templat yang bisa dipilih, dan AI bawaan bisa membantu Anda mendokumentasikan lebih cepat dan menyelesaikan lebih banyak hal. Daftar secara gratis dan cari tahu mengapa ClickUp adalah juara pencatatan yang baru. 💪