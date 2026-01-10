11 Alat Transkripsi AI Terbaik untuk Dicoba pada Tahun 2026

Mentranskrip rekaman audio dan video yang panjang membutuhkan banyak usaha. Siklus "jeda-ketik-mundur" bisa memakan waktu. Hal yang sama berlaku saat mencatat dalam rapat, webinar, wawancara, atau kuliah. Anda akhirnya kesulitan mengikuti pembicara dan melewatkan detail penting.
Untungnya, kemajuan pesat kecerdasan buatan (AI) telah menghasilkan alat transkripsi yang dapat menangani pencatatan dalam hitungan menit—sehingga Anda dapat fokus pada tugas-tugas yang lebih penting. ⏳
Namun, masalahnya adalah: Ada banyak alat transkripsi AI yang bisa dipilih, masing-masing dengan fitur dan tingkat akurasi yang unik. Menjelajahi lautan pilihan yang begitu luas ini bisa membuat Anda kewalahan.
Kami siap membantu. Kami telah menyusun daftar 11 alat transkripsi AI teratas yang dirancang untuk berbagai kebutuhan, sehingga Anda dapat menemukan yang paling sesuai dengan kebutuhan spesifik Anda.
⏰ Ringkasan 60 Detik
Untuk membantu Anda menemukan alat transkripsi AI terbaik sesuai kebutuhan Anda, kami telah menyusun daftar 11 pilihan teratas:
- ClickUp – Terbaik untuk Transkripsi Rapat & Otomatisasi Tugas
- Trint – Pilihan Terbaik untuk Jurnalis & Tim Media
- TranscribeMe – Pilihan Terbaik untuk Transkripsi Gabungan AI dan Manusia
- Otter.ai – Pilihan Terbaik untuk Transkripsi Rapat Langsung
- Temi – Pilihan Terbaik untuk Transkripsi Cepat dan Terjangkau
- Sonix – Terbaik untuk Transkripsi Multibahasa
- Transkriptor – Pilihan Terbaik untuk Bisnis & Tim Global
- Fireflies.ai – Pilihan Terbaik untuk Tim Penjualan & Pemasaran
- Verbit – Pilihan Terbaik untuk Transkripsi Hukum & Pendidikan
- Scribie – Pilihan Terbaik untuk Transkripsi yang Diedit oleh Manusia dengan Akurasi Tinggi
- Nova A. I. – Pilihan Terbaik untuk Pembuatan Teks Terjemahan Video & Pembuat Konten
Apa Itu Transkripsi AI & Bagaimana Cara Kerjanya?
Transkripsi AI adalah proses penggunaan teknologi AI untuk mengubah konten audio dan video menjadi teks. Berbeda dengan transkripsi manual, di mana seseorang mendengarkan dan mengetik apa yang didengarnya, alat transkripsi AI melakukan hal ini secara otomatis tanpa campur tangan manusia. ?
Alat-alat ini menggunakan pemrosesan bahasa alami, algoritma pembelajaran mesin, dan basis data linguistik yang luas untuk mengenali dan mentranskripsi ucapan.
Berikut ini penjelasan singkat tentang cara kerjanya:
- Masukan audio: Anda mengunggah file audio atau video ke alat transkripsi
- Pemrosesan: Alat AI menganalisis file dan mengubahnya menjadi teks
- Hasil teks: Anda akan mendapatkan versi teks (atau transkrip) dari konten yang Anda unggah, siap untuk ditinjau, diedit, dan dibagikan
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memilih alat transkripsi AI
Alat transkripsi AI yang “terbaik” tidak sama untuk setiap orang. Anda harus mempertimbangkan kebutuhan spesifik Anda saat membuat pilihan. Berikut adalah beberapa fitur penting yang perlu diperhatikan saat mempersempit pencarian Anda:
- Akurasi: Alat tersebut harus dapat mentranskrip bahasa, aksen, dan terminologi unik yang Anda inginkan. Periksa deskripsi produk dan ulasan untuk memastikan Anda menemukan alat yang tepat
- Penyesuaian: Jika Anda bekerja di bidang khusus, periksa apakah alat tersebut memungkinkan Anda menambahkan kosakata khusus
- Bahasa: Pastikan alat tersebut mendukung semua bahasa yang Anda butuhkan, terutama jika Anda bekerja dengan beberapa bahasa
- Pengeditan dan kolaborasi: Alat tersebut harus memungkinkan pengeditan secara real-time bersama tim Anda untuk memperbaiki kesalahan dan menambahkan anotasi pada transkrip
- Integrasi: Periksa apakah alat tersebut terintegrasi dengan perangkat lunak bisnis favorit Anda, seperti penyimpanan data, konferensi video, dan solusi CRM
- Kompatibilitas file: Alat tersebut harus mendukung jenis file audio/video Anda dan dapat mengekspornya ke format yang Anda inginkan
11 Alat Transkripsi AI Terbaik
Baik Anda seorang peneliti, pendidik, jurnalis, podcaster, atau pembuat konten, daftar alat kami memiliki sesuatu yang sesuai untuk Anda. Kami telah mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan setiap alat, menganalisis ulasan pengguna, dan bahkan menguji fitur-fiturnya untuk memberikan panduan yang komprehensif bagi Anda.
Jadi, jika Anda siap mengubah rekaman panjang tersebut menjadi transkrip yang sempurna dan menghemat waktu, simak baik-baik!
1. ClickUp
Untungnya, ClickUp, aplikasi serba guna untuk pekerjaan, membantu tim tetap terorganisir dan berkolaborasi secara efektif.
ClickUp AI mempermudah proses ini dengan secara otomatis mentranskripsi dan merangkum catatan rapat secara real-time.
ClickUp AI Note Taker secara otomatis mentranskripsi rapat, menghasilkan ringkasan yang jelas dan tugas-tugas yang dapat ditindaklanjuti dari diskusi Anda. Hal ini memungkinkan Anda untuk fokus pada percakapan daripada khawatir tentang mencatat atau melewatkan poin-poin penting.
Anda dapat dengan mudah mengintegrasikan transkripsi ini ke dalam proyek yang sedang berjalan di ClickUp, memastikan bahwa catatan rapat langsung diubah menjadi tugas yang dilacak, diorganisir, dan ditindaklanjuti—tanpa perlu usaha manual.
⭐ Pengubah Permainan: ClickUp Brain MAX
ClickUp Brain MAX adalah aplikasi desktop yang menawarkan transkripsi suara ke teks yang cepat dan akurat melalui fitur Talk to Text. Anda dapat mendiktekan catatan, email, atau dokumen tanpa perlu menggunakan tangan di aplikasi apa pun di komputer Anda. Talk to Text mendukung berbagai bahasa, dan memungkinkan Anda menyesuaikan mikrofon serta kosakata untuk akurasi yang lebih baik. Semua transkripsi Anda disimpan untuk memudahkan akses, pemutaran, dan ekspor.
Inilah yang Anda dapatkan:
- Transkripsi real-time tanpa perlu mengetik menggunakan fitur Talk to Text di aplikasi apa pun di komputer Anda
- Integrasi yang mulus dengan alur kerja Anda—diktekan dan sisipkan teks di mana pun Anda bekerja
- Pengaturan yang dapat disesuaikan untuk bahasa, mikrofon, dan kosakata pribadi
- Akses, salin, putar ulang, atau ekspor transkripsi sebelumnya
Fitur terbaik ClickUp:
- Mentranskripsikan rapat dan diskusi menjadi teks secara real-time
- Merangkum poin-poin penting dan mengidentifikasi tindakan yang perlu dilakukan
- Terjemahkan konten tertulis ke dalam lebih dari 10 bahasa, termasuk bahasa Inggris, Prancis, Spanyol, Arab, dan Mandarin
- Mengubah catatan rapat menjadi tugas yang dapat dilacak dengan fitur manajemen proyek yang canggih dari ClickUp
- Terintegrasi dengan mulus dengan lebih dari 100 aplikasi bisnis seperti Slack, HubSpot, dan Zapier
- Mendukung terjemahan dalam lebih dari 10 bahasa, ideal untuk tim global
- Otomatiskan penugasan tugas, tenggat waktu, dan prioritas dengan ClickUp Automations
- Akses lebih dari 1.000 templat gratis seperti Templat Lingkup Pekerjaan Transkripsi Audio untuk mengelola proyek transkripsi dan proses bisnis
Batasan ClickUp:
- Dapat melambat saat menangani proyek besar
- Pengguna baru membutuhkan waktu untuk memahami fitur-fiturnya yang lengkap
Harga ClickUp:
Peringkat dan ulasan ClickUp:
- G2: 4,7/5 (8.500+ ulasan)
- Capterra: 4,7/5 (3.700+ ulasan)
2. Trint
Trint, yang didirikan oleh jurnalis pemenang Emmy Award Jeff Kofman, menggunakan teknologi AI untuk mentranskripsi rekaman video dan audio. Perangkat lunak transkripsi ini dirancang khusus untuk jurnalis, peneliti, dan pembuat konten, serta dipercaya oleh merek-merek seperti BBC, Financial Times, dan The Washington Post.
Unggah file audio atau video Anda ke platform Trint, dan platform ini akan menghasilkan transkrip tertulis dalam salah satu dari lebih dari 50 bahasa yang didukung. Anda juga dapat mentranskrip siaran langsung secara real-time. ?
Tingkatkan akurasi transkripsi dengan menambahkan istilah-istilah khusus ke kamus kustom dan memperbaiki kesalahan menggunakan editor online.
Fitur terbaik Trint
- Undang anggota tim dengan tingkat akses yang berbeda (lihat, beri komentar, dan edit) untuk berkolaborasi
- Bekerja sama di editor menggunakan sorotan, penanda, tag, dan komentar
- Gabungkan bagian-bagian dari beberapa transkrip untuk membuat cerita
- Ekspor file Trint Anda ke lebih dari 10 format, termasuk DOCX, SRT, EDL, dan VTT
Batasan Trint
- Halaman lambat dimuat, terutama saat bekerja dengan file berukuran besar
- Kesulitan untuk secara konsisten membedakan pembicara
Harga Trint
- Harga Mulai: $60 per pengguna (7 file per bulan)
- Tingkat Lanjut: $75 per pengguna (File tak terbatas)
- Perusahaan: Hubungi kami untuk informasi harga
Peringkat dan ulasan Trint
- G2: 4,4/5 (64 ulasan)
- Capterra: 3,9/5 (17 ulasan)
3. TranscribeMe
TranscribeMe menggabungkan teknologi AI dengan keahlian manusia untuk menghasilkan transkripsi berkualitas tinggi.
Begini cara kerjanya: Perangkat lunak pengenalan suara membuat draf transkrip dari file audio Anda, kemudian seorang ahli transkripsi manusia akan meninjau dan mengeditnya untuk memastikan keakuratan serta kesesuaian dengan panduan gaya Anda. Anda akan mendapat pemberitahuan melalui email saat file audio transkripsi AI final sudah siap. ?
Selain mampu mentranskrip audio, TranscribeMe juga menawarkan layanan terjemahan, serta pembuatan kumpulan data khusus dan anotasi data untuk pelatihan model AI.
Fitur terbaik TranscribeMe
- Proses file video dan audio dalam lebih dari 15 format, termasuk MP3, MP4, WAV, dan AIFF
- Terjemahkan file audio, video, dan teks ke dalam lebih dari 15 bahasa
- Unggah file melalui web atau melalui perangkat Android dan iOS Anda
- Akses lebih dari 2 juta transkriptor ahli untuk transkrip yang akurat, bahkan dengan berbagai aksen dan penggunaan istilah teknis
Batasan TranscribeMe
- Butuh waktu hingga lima hari untuk mendapatkan hasil transkripsi manusia yang telah disetujui
- Biaya tambahan untuk menambahkan identitas pembicara dan cap waktu ke transkrip
Harga TranscribeMe
- Transkripsi mesin: $0,07 per menit
- Transkripsi mesin yang diedit oleh manusia: $0,79 per menit
- Terjemahan: $0,11 per kata
- Data pelatihan AI: $2,00 per menit
- Anotasi data: $0,10 per tugas
Peringkat dan ulasan TranscribeMe
- G2: 4,5/5 (3 ulasan)
- Capterra: 4,7/5 (7 ulasan)
4. Otter
Otter.ai adalah salah satu layanan transkripsi otomatis terkemuka di pasar, yang dipercaya oleh merek-merek seperti UCLA, IBM, dan Rakuten. Layanan ini tidak hanya mentranskripsikan file audio dan video, tetapi juga menawarkan perekaman dan transkripsi real-time untuk acara tatap muka maupun virtual.
Fitur utamanya adalah integrasi yang mulus dengan kalender Google dan Microsoft. Hal ini memungkinkan Otter untuk secara otomatis bergabung dan mentranskrip rapat, kuliah, dan wawancara Anda di Zoom, Google Meet, dan Microsoft Teams.
Setelah rapat, Otter membuat dan membagikan ringkasan catatan rapat kepada semua peserta melalui email. Alat transkripsi AI ini sangat cocok untuk teks singkat serta file audio atau video yang memerlukan penghilangan suara latar.
Fitur terbaik Otter
- Ekspor transkrip ke format TXT, DOCX, PDF, SRT, dan MP3
- Bekerja sama di editor Otter dengan sorotan, catatan, komentar, gambar, dan tindakan yang harus dilakukan
- Sesuaikan kecepatan pemutaran (0,5x hingga 3x), dengan opsi untuk melewati bagian yang sunyi agar koreksi kesalahan lebih cepat
- Sesuaikan Otter agar dapat mengenali nama, istilah khusus, dan akronim tertentu
Keterbatasan Otter
- Layanan transkripsi hanya mendukung bahasa Inggris
- Alat transkripsi otomatis tidak ideal untuk aksen di luar AS dan Inggris
- Transkripsi gratis untuk hanya tiga impor audio/video per akun
Harga Otter
- Gratis
- Pro: $16,99/bulan per pengguna
- Bisnis: $40/bulan per pengguna
- Perusahaan: Hubungi kami untuk informasi harga
Peringkat dan ulasan Otter
- G2: 4,0/5 (118 ulasan)
- Capterra: 4,5/5 (68 ulasan)
5. Temi
Temi, yang dikembangkan oleh tim di balik Rev.com, berfokus pada transkripsi file audio dan video berbahasa Inggris. Aplikasi ini menghasilkan transkrip dengan akurasi 90-95% (jika kualitas audio bagus) hanya dalam waktu 5-10 menit.
Tidak seperti alat serupa lainnya, Temi berfokus pada kesederhanaan dan tidak dilengkapi dengan fitur-fitur yang berlebihan. Temi memiliki dasbor minimalis untuk melacak transkripsi Anda sebelumnya dan editor intuitif untuk menyempurnakan transkrip Anda. ✨
Jika Anda membutuhkan alat yang mudah digunakan, cepat, dan akurat untuk transkripsi satu kali, Temi adalah pilihan yang tepat sebagai salah satu opsi alat transkripsi AI terbaik dalam daftar ini.
Fitur terbaik Temi
- Unggah file dalam lebih dari 25 format, termasuk MP3, MP4, M4A, dan AAC
- Unduh transkrip dalam format TXT, DOCX, PDF, SRT, dan VTT
- Bagikan transkrip melalui tautan atau email kepada anggota tim
- Pilih teks di editor untuk menyorot, mencoret, memberi komentar, atau melompat ke bagian audio tertentu
Batasan Temi
- Layanan transkripsi memiliki dukungan bahasa yang terbatas
- Transkrip yang dibagikan dapat diedit oleh siapa saja
Harga Temi
- $0,25 per menit audio
Peringkat dan ulasan Temi
- G2: 5.0/5 (1 ulasan)
- Capterra: Tidak ada ulasan
6. Sonix
Sonix menghasilkan transkripsi otomatis dalam lebih dari 38 bahasa dan aksen, termasuk bahasa Inggris, Prancis, Spanyol, dan Mandarin. Setiap transkrip dilengkapi dengan kode waktu dan identifikasi pembicara untuk kejelasan.
Selain transkripsi, Sonix juga menawarkan terjemahan otomatis, teks terjemahan, dan ringkasan. Selain itu, tersedia editor web interaktif untuk pengeditan secara real-time.
Sonix terintegrasi dengan lebih dari 25 alat—mulai dari Dropbox dan Evernote hingga Zoom dan Loom—sehingga alur kerja transkripsi Anda menjadi lebih lancar dan efisien.
Fitur terbaik Sonix
- Buat kamus khusus untuk meningkatkan akurasi pada berbagai proyek
- Atur transkrip ke dalam folder dengan izin akses tertentu
- Ringkas transkrip menjadi beberapa kalimat atau poin-poin
- Gunakan label khusus untuk melacak dan memperbarui status transkrip
Batasan Sonix
- Tidak mendukung transkripsi real-time
- Akurasi menurun jika kualitas audio buruk, aksen yang kental, dan adanya suara latar (dibandingkan dengan opsi alat transkripsi AI lainnya dalam daftar ini)
Harga Sonix
- Standar: $10 per jam
- Premium: $5 per jam + $22 per bulan per pengguna
- Perusahaan: Hubungi kami untuk informasi harga
Peringkat dan ulasan Sonix
- G2: 4,7/5 (21 ulasan)
- Capterra: 4,9/5 (117 ulasan)
7. Transkriptor
Transkriptor adalah layanan transkripsi AI dengan akurasi hingga 99%. Unggah file dari berbagai sumber, termasuk YouTube, Google Drive, dan bahkan WhatsApp.
Sama seperti kebanyakan alat lainnya, Anda dapat berkolaborasi dengan tim Anda di editor platform ini dan mengekspor transkrip Anda dalam format TXT, DOCX, dan SRT.
Yang membedakan Transkriptor dari yang lain adalah dukungannya terhadap lebih dari 100 bahasa. Hal ini menjadikannya pilihan ideal bagi bisnis dan pembuat konten yang ingin menjangkau dan berinteraksi dengan audiens internasional.
Fitur terbaik Transkriptor
- Atur transkrip ke dalam folder
- Deteksi otomatis pembicara yang berbeda dan edit tag pembicara
- Sesuaikan transkrip dengan menentukan ukuran paragraf, menggabungkan segmen dari pembicara yang sama, serta menyertakan cap waktu dan nama pembicara
- Atur asisten penulisan AI untuk secara otomatis bergabung, merekam, dan mentranskrip rapat Zoom, Google Meet, dan Microsoft Teams
Batasan Transkriptor
- Pilihan ekspor yang terbatas dibandingkan dengan alat lain
- Kesulitan dalam mengenali kata-kata yang rumit dan ucapan yang diucapkan dengan pelan
Harga Transkriptor
- Lite: $9,99/bulan (5 jam)
- Premium: $24,99/bulan (40 jam)
- Bisnis: $30/bulan per anggota (50 jam)
- Perusahaan: Hubungi kami untuk informasi harga
Peringkat dan ulasan Transkriptor
- G2: 4,7/5 (27 ulasan)
- Capterra: 4,6/5 (159 ulasan)
8. Fireflies
Fireflies.ai, seperti alat lainnya, mentranskripsi konten audio dan video. Namun, peran utamanya adalah sebagai asisten rapat Anda, yang merekam, mentranskripsi, dan merangkum rapat Anda.
Fireflies menonjol dengan fitur analisis rapat (seperti durasi bicara pembicara, penggunaan kata pengisi, dan rasio bicara-dengarkan) untuk meningkatkan kualitas rapat di masa mendatang. Ini adalah alat yang sempurna bagi tim pemasaran, penjualan, dan produk yang ingin menyempurnakan strategi komunikasi mereka guna mendapatkan lebih banyak klien. ?
Fitur terbaik Fireflies
- Unggah file MP3, MP4, WAV, dan M4A, lalu ekspor transkrip dalam format DOCX, CSV, PDF, SRT, dan JSON
- Transkripsikan rapat dan file dalam lebih dari 60 bahasa
- Gunakan fitur pencarian cerdas untuk melacak pembicara, topik rapat, dan detail penting (seperti pertanyaan dan tindakan yang harus dilakukan)
- Terintegrasi dengan lebih dari 40 aplikasi panggilan, konferensi video, penyimpanan, CRM, dan alat manajemen proyek
Keterbatasan Fireflies
- Tidak ada aplikasi seluler
- Hanya mendukung satu bahasa per pertemuan
- Transkrip tidak dapat diterjemahkan ke bahasa lain
Harga Fireflies
- Gratis
- Pro: $18/bulan per pengguna
- Bisnis: $29/bulan per pengguna
- Perusahaan: Hubungi kami untuk informasi harga
Peringkat dan ulasan Fireflies
- G2: 4,5/5 (85 ulasan)
- Capterra: 4,0/5 (5 ulasan)
9. Verbit
Verbit menggunakan kombinasi AI dan ahli manusia untuk menyediakan layanan transkripsi, teks tertutup, deskripsi audio, dan terjemahan yang akurat. Setelah AI menghasilkan draf awal, Verbit memanfaatkan jaringan lebih dari 5.000 transkriptor profesional untuk memeriksa dan mengeditnya. ✍️
Meskipun platform ini melayani berbagai kalangan, platform ini paling cocok untuk tim di industri pendidikan tinggi, hukum, dan media.
Fitur terbaik Verbit
- Hasilkan transkrip yang akurat meskipun audio berisik
- Dapatkan teks langsung dan transkrip untuk acara virtual di platform seperti Zoom dan Webex
- Dapatkan transkrip dalam format TXT, DOCX, PDF, CSV, dan JSON
- Terintegrasi dengan lebih dari 20 aplikasi eksternal, termasuk Blackboard, Canvas, dan Kaltura
Batasan Verbit
- Hanya mendukung bahasa Inggris dan Spanyol
- Tidak ada penyorotan kata selama pemutaran
Harga Verbit
- Hubungi kami untuk informasi harga
Peringkat dan ulasan Verbit
- G2: 4,3/5 (55 ulasan)
- Capterra: 5.0/5 (1 ulasan)
10. Scribie
Scribie adalah perangkat lunak transkripsi lain yang menggabungkan kecerdasan buatan (AI) dan kecerdasan manusia untuk menghasilkan transkrip dengan tingkat akurasi yang mengesankan, yaitu lebih dari 99%. Edit transkrip menggunakan editor online-nya dan minta peninjauan ulang tanpa biaya tambahan. Komitmen terhadap kualitas ini telah membuat mereka mendapatkan kepercayaan dari raksasa industri seperti Google, Amazon, PayPal, dan Airbnb.
Fitur terbaik Scribie
- Unggah file dari komputer Anda, YouTube, Google Drive, Dropbox, dan OneDrive
- Transkripsikan file dalam lebih dari 25 format, termasuk MP3, MP4, dan FLAC
- Dapatkan transkrip Anda lebih cepat karena waktu penyelesaian mencakup akhir pekan dan hari libur
- Sesuaikan transkrip agar mencakup transkripsi kata demi kata yang akurat, cap waktu, dan layanan transkripsi cepat
Keterbatasan Scribie
- Hanya mendukung bahasa Inggris
- Menavigasi platform ini bisa membingungkan bagi pemula
Harga Scribie
- $1,25 per menit audio
Peringkat dan ulasan Scribie
- G2: 4,7/5 (3 ulasan)
- Capterra: 4,5/5 (2 ulasan)
11. Nova A. I.
Nova A. I. adalah alat yang ramah pengguna yang memungkinkan Anda menambahkan teks terjemahan ke video. Unggah video dari komputer Anda atau impor dari YouTube atau TikTok. Gunakan fitur teks terjemahan otomatis untuk menghasilkan teks terjemahan dengan akurasi hingga 96%. Jika diperlukan, Anda dapat mengetik teks terjemahan secara manual dari awal atau mengedit file teks terjemahan yang telah diunggah.
Fitur-fitur ini menjadikan Nova A.I. pilihan ideal bagi pembuat konten dan pemasar video yang ingin membuat video yang menarik dan menjangkau audiens yang lebih luas. ?
Fitur terbaik Nova A. I.
- Terjemahkan teks terjemahan dalam lebih dari 100 bahasa dan aksen
- Atur format teks terjemahan dengan menyesuaikan jenis huruf, warna, ukuran, dan jarak antar huruf
- Edit video dengan menambahkan beberapa klip video, transisi, dan elemen interaktif, seperti keterangan dan emoji
- Tambahkan teks terjemahan permanen ke video atau unduh secara terpisah sebagai file SRT atau TXT
Keterbatasan Nova A. I.
- Tidak ada pengaturan kecepatan pemutaran
- Tidak dapat menentukan batas maksimal baris atau karakter subtitle
Harga Nova A. I.
- Gratis
- Basic: $10/bulan (150 menit)
- Pro: $18/bulan (300 menit)
- Bisnis: $55/bulan (900 menit)
Peringkat dan ulasan Nova A. I.
- G2: Belum ada ulasan
- Capterra: 5.0/5 (1 ulasan)
Transkripsikan dengan Kecepatan Pikiran Berkat Kekuatan AI
Setiap alat transkripsi AI ini dirancang untuk mempermudah alur kerja pengubahan suara menjadi teks Anda. Pilih yang tepat untuk mengurangi kesalahan dan menghemat waktu agar Anda dapat fokus pada tugas-tugas yang lebih penting.
Setiap alat transkripsi AI ini dirancang untuk mempermudah alur kerja pengubahan suara menjadi teks Anda. Pilih yang tepat untuk mengurangi kesalahan dan menghemat waktu agar Anda dapat fokus pada tugas-tugas yang lebih penting.
