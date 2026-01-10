11 Alat Transkripsi AI Terbaik untuk Dicoba pada Tahun 2026

Mentranskrip rekaman audio dan video yang panjang membutuhkan banyak usaha. Siklus "jeda-ketik-mundur" bisa memakan waktu. Hal yang sama berlaku saat mencatat dalam rapat, webinar, wawancara, atau kuliah. Anda akhirnya kesulitan mengikuti pembicara dan melewatkan detail penting.

Untungnya, kemajuan pesat kecerdasan buatan (AI) telah menghasilkan alat transkripsi yang dapat menangani pencatatan dalam hitungan menit—sehingga Anda dapat fokus pada tugas-tugas yang lebih penting. ⏳

Namun, masalahnya adalah: Ada banyak alat transkripsi AI yang bisa dipilih, masing-masing dengan fitur dan tingkat akurasi yang unik. Menjelajahi lautan pilihan yang begitu luas ini bisa membuat Anda kewalahan.

Kami siap membantu. Kami telah menyusun daftar 11 alat transkripsi AI teratas yang dirancang untuk berbagai kebutuhan, sehingga Anda dapat menemukan yang paling sesuai dengan kebutuhan spesifik Anda.

⏰ Ringkasan 60 Detik Untuk membantu Anda menemukan alat transkripsi AI terbaik sesuai kebutuhan Anda, kami telah menyusun daftar 11 pilihan teratas: ClickUp – Terbaik untuk Transkripsi Rapat & Otomatisasi Tugas

Trint – Pilihan Terbaik untuk Jurnalis & Tim Media

TranscribeMe – Pilihan Terbaik untuk Transkripsi Gabungan AI dan Manusia

Otter.ai – Pilihan Terbaik untuk Transkripsi Rapat Langsung

Temi – Pilihan Terbaik untuk Transkripsi Cepat dan Terjangkau

Sonix – Terbaik untuk Transkripsi Multibahasa

Transkriptor – Pilihan Terbaik untuk Bisnis & Tim Global

Fireflies.ai – Pilihan Terbaik untuk Tim Penjualan & Pemasaran

Verbit – Pilihan Terbaik untuk Transkripsi Hukum & Pendidikan

Scribie – Pilihan Terbaik untuk Transkripsi yang Diedit oleh Manusia dengan Akurasi Tinggi

Nova A. I. – Pilihan Terbaik untuk Pembuatan Teks Terjemahan Video & Pembuat Konten

Apa Itu Transkripsi AI & Bagaimana Cara Kerjanya?

Transkripsi AI adalah proses penggunaan teknologi AI untuk mengubah konten audio dan video menjadi teks. Berbeda dengan transkripsi manual, di mana seseorang mendengarkan dan mengetik apa yang didengarnya, alat transkripsi AI melakukan hal ini secara otomatis tanpa campur tangan manusia. ?

Alat-alat ini menggunakan pemrosesan bahasa alami, algoritma pembelajaran mesin, dan basis data linguistik yang luas untuk mengenali dan mentranskripsi ucapan.

Berikut ini penjelasan singkat tentang cara kerjanya:

Masukan audio: Anda mengunggah file audio atau video ke alat transkripsi

Pemrosesan: Alat AI menganalisis file dan mengubahnya menjadi teks

Hasil teks: Anda akan mendapatkan versi teks (atau transkrip) dari konten yang Anda unggah, siap untuk ditinjau, diedit, dan dibagikan

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memilih alat transkripsi AI

Alat transkripsi AI yang “terbaik” tidak sama untuk setiap orang. Anda harus mempertimbangkan kebutuhan spesifik Anda saat membuat pilihan. Berikut adalah beberapa fitur penting yang perlu diperhatikan saat mempersempit pencarian Anda:

Akurasi: Alat tersebut harus dapat mentranskrip bahasa, aksen, dan terminologi unik yang Anda inginkan. Periksa deskripsi produk dan ulasan untuk memastikan Anda menemukan alat yang tepat

Penyesuaian: Jika Anda bekerja di bidang khusus, periksa apakah alat tersebut memungkinkan Anda menambahkan kosakata khusus

Bahasa: Pastikan alat tersebut mendukung semua bahasa yang Anda butuhkan, terutama jika Anda bekerja dengan beberapa bahasa

Pengeditan dan kolaborasi: Alat tersebut harus memungkinkan pengeditan secara real-time bersama tim Anda untuk memperbaiki kesalahan dan menambahkan anotasi pada transkrip

Integrasi : Periksa apakah alat tersebut terintegrasi dengan perangkat lunak bisnis favorit Anda, seperti penyimpanan data, konferensi video, dan solusi CRM

Kompatibilitas file: Alat tersebut harus mendukung jenis file audio/video Anda dan dapat mengekspornya ke format yang Anda inginkan

Baik Anda seorang peneliti, pendidik, jurnalis, podcaster, atau pembuat konten, daftar alat kami memiliki sesuatu yang sesuai untuk Anda. Kami telah mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan setiap alat, menganalisis ulasan pengguna, dan bahkan menguji fitur-fiturnya untuk memberikan panduan yang komprehensif bagi Anda.

Jadi, jika Anda siap mengubah rekaman panjang tersebut menjadi transkrip yang sempurna dan menghemat waktu, simak baik-baik!

1. ClickUp

Mentranskripsikan rekaman audio dan video yang panjang membutuhkan banyak usaha. Siklus jeda-ketik-mundur bisa memakan waktu, begitu pula dengan membuat catatan dalam rapat, webinar, wawancara, atau kuliah. Anda sering kesulitan mengikuti pembicara, sehingga melewatkan detail-detail penting. Untungnya, ClickUp, aplikasi serba guna untuk pekerjaan, membantu tim tetap terorganisir dan berkolaborasi secara efektif.

ClickUp AI mempermudah proses ini dengan secara otomatis mentranskripsi dan merangkum catatan rapat secara real-time.

ClickUp AI Note Taker secara otomatis mentranskripsi rapat, menghasilkan ringkasan yang jelas dan tugas-tugas yang dapat ditindaklanjuti dari diskusi Anda. Hal ini memungkinkan Anda untuk fokus pada percakapan daripada khawatir tentang mencatat atau melewatkan poin-poin penting.

Anda dapat dengan mudah mengintegrasikan transkripsi ini ke dalam proyek yang sedang berjalan di ClickUp, memastikan bahwa catatan rapat langsung diubah menjadi tugas yang dilacak, diorganisir, dan ditindaklanjuti—tanpa perlu usaha manual.

⭐ Pengubah Permainan: ClickUp Brain MAX ClickUp Brain MAX adalah aplikasi desktop yang menawarkan transkripsi suara ke teks yang cepat dan akurat melalui fitur Talk to Text. Anda dapat mendiktekan catatan, email, atau dokumen tanpa perlu menggunakan tangan di aplikasi apa pun di komputer Anda. Talk to Text mendukung berbagai bahasa, dan memungkinkan Anda menyesuaikan mikrofon serta kosakata untuk akurasi yang lebih baik. Semua transkripsi Anda disimpan untuk memudahkan akses, pemutaran, dan ekspor. Inilah yang Anda dapatkan: Transkripsi real-time tanpa perlu mengetik menggunakan fitur Talk to Text di aplikasi apa pun di komputer Anda

Integrasi yang mulus dengan alur kerja Anda—diktekan dan sisipkan teks di mana pun Anda bekerja

Pengaturan yang dapat disesuaikan untuk bahasa, mikrofon, dan kosakata pribadi

Akses, salin, putar ulang, atau ekspor transkripsi sebelumnya

Fitur terbaik ClickUp:

Mentranskripsikan rapat dan diskusi menjadi teks secara real-time

Merangkum poin-poin penting dan mengidentifikasi tindakan yang perlu dilakukan

Terjemahkan konten tertulis ke dalam lebih dari 10 bahasa, termasuk bahasa Inggris, Prancis, Spanyol, Arab, dan Mandarin

Mengubah catatan rapat menjadi tugas yang dapat dilacak dengan fitur manajemen proyek yang canggih dari ClickUp

Terintegrasi dengan mulus dengan lebih dari 100 aplikasi bisnis seperti Slack, HubSpot, dan Zapier

Mendukung terjemahan dalam lebih dari 10 bahasa, ideal untuk tim global

Otomatiskan penugasan tugas, tenggat waktu, dan prioritas dengan ClickUp Automations

Akses lebih dari 1.000 templat gratis seperti Templat Lingkup Pekerjaan Transkripsi Audio untuk mengelola proyek transkripsi dan proses bisnis

Batasan ClickUp:

Dapat melambat saat menangani proyek besar

Pengguna baru membutuhkan waktu untuk memahami fitur-fiturnya yang lengkap

Harga ClickUp:

Peringkat dan ulasan ClickUp:

G2: 4,7/5 (8.500+ ulasan)

Capterra: 4,7/5 (3.700+ ulasan)

2. Trint

Trint, yang didirikan oleh jurnalis pemenang Emmy Award Jeff Kofman, menggunakan teknologi AI untuk mentranskripsi rekaman video dan audio. Perangkat lunak transkripsi ini dirancang khusus untuk jurnalis, peneliti, dan pembuat konten, serta dipercaya oleh merek-merek seperti BBC, Financial Times, dan The Washington Post.

Unggah file audio atau video Anda ke platform Trint, dan platform ini akan menghasilkan transkrip tertulis dalam salah satu dari lebih dari 50 bahasa yang didukung. Anda juga dapat mentranskrip siaran langsung secara real-time. ?

Tingkatkan akurasi transkripsi dengan menambahkan istilah-istilah khusus ke kamus kustom dan memperbaiki kesalahan menggunakan editor online.

Fitur terbaik Trint

Undang anggota tim dengan tingkat akses yang berbeda (lihat, beri komentar, dan edit) untuk berkolaborasi

Bekerja sama di editor menggunakan sorotan, penanda, tag, dan komentar

Gabungkan bagian-bagian dari beberapa transkrip untuk membuat cerita

Ekspor file Trint Anda ke lebih dari 10 format, termasuk DOCX, SRT, EDL, dan VTT

Batasan Trint

Halaman lambat dimuat, terutama saat bekerja dengan file berukuran besar

Kesulitan untuk secara konsisten membedakan pembicara

Harga Trint

Harga Mulai: $60 per pengguna (7 file per bulan)

Tingkat Lanjut: $75 per pengguna (File tak terbatas)

Perusahaan: Hubungi kami untuk informasi harga

Peringkat dan ulasan Trint

G2: 4,4/5 (64 ulasan)

Capterra: 3,9/5 (17 ulasan)

3. TranscribeMe

TranscribeMe menggabungkan teknologi AI dengan keahlian manusia untuk menghasilkan transkripsi berkualitas tinggi.

Begini cara kerjanya: Perangkat lunak pengenalan suara membuat draf transkrip dari file audio Anda, kemudian seorang ahli transkripsi manusia akan meninjau dan mengeditnya untuk memastikan keakuratan serta kesesuaian dengan panduan gaya Anda. Anda akan mendapat pemberitahuan melalui email saat file audio transkripsi AI final sudah siap. ?

Selain mampu mentranskrip audio, TranscribeMe juga menawarkan layanan terjemahan, serta pembuatan kumpulan data khusus dan anotasi data untuk pelatihan model AI.

Fitur terbaik TranscribeMe

Proses file video dan audio dalam lebih dari 15 format, termasuk MP3, MP4, WAV, dan AIFF

Terjemahkan file audio, video, dan teks ke dalam lebih dari 15 bahasa

Unggah file melalui web atau melalui perangkat Android dan iOS Anda

Akses lebih dari 2 juta transkriptor ahli untuk transkrip yang akurat, bahkan dengan berbagai aksen dan penggunaan istilah teknis

Batasan TranscribeMe

Butuh waktu hingga lima hari untuk mendapatkan hasil transkripsi manusia yang telah disetujui

Biaya tambahan untuk menambahkan identitas pembicara dan cap waktu ke transkrip

Harga TranscribeMe

Transkripsi mesin: $0,07 per menit

Transkripsi mesin yang diedit oleh manusia: $0,79 per menit

Terjemahan: $0,11 per kata

Data pelatihan AI: $2,00 per menit

Anotasi data: $0,10 per tugas

Peringkat dan ulasan TranscribeMe

G2: 4,5/5 (3 ulasan)

Capterra: 4,7/5 (7 ulasan)

4. Otter

Otter.ai adalah salah satu layanan transkripsi otomatis terkemuka di pasar, yang dipercaya oleh merek-merek seperti UCLA, IBM, dan Rakuten. Layanan ini tidak hanya mentranskripsikan file audio dan video, tetapi juga menawarkan perekaman dan transkripsi real-time untuk acara tatap muka maupun virtual.

Fitur utamanya adalah integrasi yang mulus dengan kalender Google dan Microsoft. Hal ini memungkinkan Otter untuk secara otomatis bergabung dan mentranskrip rapat, kuliah, dan wawancara Anda di Zoom, Google Meet, dan Microsoft Teams.

Setelah rapat, Otter membuat dan membagikan ringkasan catatan rapat kepada semua peserta melalui email. Alat transkripsi AI ini sangat cocok untuk teks singkat serta file audio atau video yang memerlukan penghilangan suara latar.

Fitur terbaik Otter

Ekspor transkrip ke format TXT, DOCX, PDF, SRT, dan MP3

Bekerja sama di editor Otter dengan sorotan, catatan, komentar, gambar, dan tindakan yang harus dilakukan

Sesuaikan kecepatan pemutaran (0,5x hingga 3x), dengan opsi untuk melewati bagian yang sunyi agar koreksi kesalahan lebih cepat

Sesuaikan Otter agar dapat mengenali nama, istilah khusus, dan akronim tertentu

Keterbatasan Otter

Layanan transkripsi hanya mendukung bahasa Inggris

Alat transkripsi otomatis tidak ideal untuk aksen di luar AS dan Inggris

Transkripsi gratis untuk hanya tiga impor audio/video per akun

Harga Otter

Gratis

Pro: $16,99/bulan per pengguna

Bisnis: $40/bulan per pengguna

Perusahaan: Hubungi kami untuk informasi harga

Peringkat dan ulasan Otter

G2: 4,0/5 (118 ulasan)

Capterra: 4,5/5 (68 ulasan)

5. Temi

Temi, yang dikembangkan oleh tim di balik Rev.com, berfokus pada transkripsi file audio dan video berbahasa Inggris. Aplikasi ini menghasilkan transkrip dengan akurasi 90-95% (jika kualitas audio bagus) hanya dalam waktu 5-10 menit.

Tidak seperti alat serupa lainnya, Temi berfokus pada kesederhanaan dan tidak dilengkapi dengan fitur-fitur yang berlebihan. Temi memiliki dasbor minimalis untuk melacak transkripsi Anda sebelumnya dan editor intuitif untuk menyempurnakan transkrip Anda. ✨

Jika Anda membutuhkan alat yang mudah digunakan, cepat, dan akurat untuk transkripsi satu kali, Temi adalah pilihan yang tepat sebagai salah satu opsi alat transkripsi AI terbaik dalam daftar ini.

Fitur terbaik Temi

Unggah file dalam lebih dari 25 format, termasuk MP3, MP4, M4A, dan AAC

Unduh transkrip dalam format TXT, DOCX, PDF, SRT, dan VTT

Bagikan transkrip melalui tautan atau email kepada anggota tim

Pilih teks di editor untuk menyorot, mencoret, memberi komentar, atau melompat ke bagian audio tertentu

Batasan Temi

Layanan transkripsi memiliki dukungan bahasa yang terbatas

Transkrip yang dibagikan dapat diedit oleh siapa saja

Harga Temi

$0,25 per menit audio

Peringkat dan ulasan Temi

G2: 5.0/5 (1 ulasan)

Capterra: Tidak ada ulasan

6. Sonix

Sonix menghasilkan transkripsi otomatis dalam lebih dari 38 bahasa dan aksen, termasuk bahasa Inggris, Prancis, Spanyol, dan Mandarin. Setiap transkrip dilengkapi dengan kode waktu dan identifikasi pembicara untuk kejelasan.

Selain transkripsi, Sonix juga menawarkan terjemahan otomatis, teks terjemahan, dan ringkasan. Selain itu, tersedia editor web interaktif untuk pengeditan secara real-time.

Sonix terintegrasi dengan lebih dari 25 alat—mulai dari Dropbox dan Evernote hingga Zoom dan Loom—sehingga alur kerja transkripsi Anda menjadi lebih lancar dan efisien.

Fitur terbaik Sonix

Buat kamus khusus untuk meningkatkan akurasi pada berbagai proyek

Atur transkrip ke dalam folder dengan izin akses tertentu

Ringkas transkrip menjadi beberapa kalimat atau poin-poin

Gunakan label khusus untuk melacak dan memperbarui status transkrip

Batasan Sonix

Tidak mendukung transkripsi real-time

Akurasi menurun jika kualitas audio buruk, aksen yang kental, dan adanya suara latar (dibandingkan dengan opsi alat transkripsi AI lainnya dalam daftar ini)

Harga Sonix

Standar: $10 per jam

Premium: $5 per jam + $22 per bulan per pengguna

Perusahaan: Hubungi kami untuk informasi harga

Peringkat dan ulasan Sonix

G2: 4,7/5 (21 ulasan)

Capterra: 4,9/5 (117 ulasan)

7. Transkriptor

Transkriptor adalah layanan transkripsi AI dengan akurasi hingga 99%. Unggah file dari berbagai sumber, termasuk YouTube, Google Drive, dan bahkan WhatsApp.

Sama seperti kebanyakan alat lainnya, Anda dapat berkolaborasi dengan tim Anda di editor platform ini dan mengekspor transkrip Anda dalam format TXT, DOCX, dan SRT.

Yang membedakan Transkriptor dari yang lain adalah dukungannya terhadap lebih dari 100 bahasa. Hal ini menjadikannya pilihan ideal bagi bisnis dan pembuat konten yang ingin menjangkau dan berinteraksi dengan audiens internasional.

Fitur terbaik Transkriptor

Atur transkrip ke dalam folder

Deteksi otomatis pembicara yang berbeda dan edit tag pembicara

Sesuaikan transkrip dengan menentukan ukuran paragraf, menggabungkan segmen dari pembicara yang sama, serta menyertakan cap waktu dan nama pembicara

Atur asisten penulisan AI untuk secara otomatis bergabung, merekam, dan mentranskrip rapat Zoom, Google Meet, dan Microsoft Teams

Batasan Transkriptor

Pilihan ekspor yang terbatas dibandingkan dengan alat lain

Kesulitan dalam mengenali kata-kata yang rumit dan ucapan yang diucapkan dengan pelan

Harga Transkriptor

Lite: $9,99/bulan (5 jam)

Premium: $24,99/bulan (40 jam)

Bisnis: $30/bulan per anggota (50 jam)

Perusahaan: Hubungi kami untuk informasi harga

Peringkat dan ulasan Transkriptor

G2: 4,7/5 (27 ulasan)

Capterra: 4,6/5 (159 ulasan)

8. Fireflies

Fireflies.ai, seperti alat lainnya, mentranskripsi konten audio dan video. Namun, peran utamanya adalah sebagai asisten rapat Anda, yang merekam, mentranskripsi, dan merangkum rapat Anda.

Fireflies menonjol dengan fitur analisis rapat (seperti durasi bicara pembicara, penggunaan kata pengisi, dan rasio bicara-dengarkan) untuk meningkatkan kualitas rapat di masa mendatang. Ini adalah alat yang sempurna bagi tim pemasaran, penjualan, dan produk yang ingin menyempurnakan strategi komunikasi mereka guna mendapatkan lebih banyak klien. ?

Fitur terbaik Fireflies

Unggah file MP3, MP4, WAV, dan M4A, lalu ekspor transkrip dalam format DOCX, CSV, PDF, SRT, dan JSON

Transkripsikan rapat dan file dalam lebih dari 60 bahasa

Gunakan fitur pencarian cerdas untuk melacak pembicara, topik rapat, dan detail penting (seperti pertanyaan dan tindakan yang harus dilakukan)

Terintegrasi dengan lebih dari 40 aplikasi panggilan, konferensi video, penyimpanan, CRM, dan alat manajemen proyek

Keterbatasan Fireflies

Tidak ada aplikasi seluler

Hanya mendukung satu bahasa per pertemuan

Transkrip tidak dapat diterjemahkan ke bahasa lain

Harga Fireflies

Gratis

Pro: $18/bulan per pengguna

Bisnis: $29/bulan per pengguna

Perusahaan: Hubungi kami untuk informasi harga

Peringkat dan ulasan Fireflies

G2: 4,5/5 (85 ulasan)

Capterra: 4,0/5 (5 ulasan)

9. Verbit

Verbit menggunakan kombinasi AI dan ahli manusia untuk menyediakan layanan transkripsi, teks tertutup, deskripsi audio, dan terjemahan yang akurat. Setelah AI menghasilkan draf awal, Verbit memanfaatkan jaringan lebih dari 5.000 transkriptor profesional untuk memeriksa dan mengeditnya. ✍️

Meskipun platform ini melayani berbagai kalangan, platform ini paling cocok untuk tim di industri pendidikan tinggi, hukum, dan media.

Fitur terbaik Verbit

Hasilkan transkrip yang akurat meskipun audio berisik

Dapatkan teks langsung dan transkrip untuk acara virtual di platform seperti Zoom dan Webex

Dapatkan transkrip dalam format TXT, DOCX, PDF, CSV, dan JSON

Terintegrasi dengan lebih dari 20 aplikasi eksternal, termasuk Blackboard, Canvas, dan Kaltura

Batasan Verbit

Hanya mendukung bahasa Inggris dan Spanyol

Tidak ada penyorotan kata selama pemutaran

Harga Verbit

Hubungi kami untuk informasi harga

Peringkat dan ulasan Verbit

G2: 4,3/5 (55 ulasan)

Capterra: 5.0/5 (1 ulasan)

10. Scribie

Scribie adalah perangkat lunak transkripsi lain yang menggabungkan kecerdasan buatan (AI) dan kecerdasan manusia untuk menghasilkan transkrip dengan tingkat akurasi yang mengesankan, yaitu lebih dari 99%. Edit transkrip menggunakan editor online-nya dan minta peninjauan ulang tanpa biaya tambahan. Komitmen terhadap kualitas ini telah membuat mereka mendapatkan kepercayaan dari raksasa industri seperti Google, Amazon, PayPal, dan Airbnb.

Fitur terbaik Scribie

Unggah file dari komputer Anda, YouTube, Google Drive, Dropbox, dan OneDrive

Transkripsikan file dalam lebih dari 25 format, termasuk MP3, MP4, dan FLAC

Dapatkan transkrip Anda lebih cepat karena waktu penyelesaian mencakup akhir pekan dan hari libur

Sesuaikan transkrip agar mencakup transkripsi kata demi kata yang akurat, cap waktu, dan layanan transkripsi cepat

Keterbatasan Scribie

Hanya mendukung bahasa Inggris

Menavigasi platform ini bisa membingungkan bagi pemula

Harga Scribie

$1,25 per menit audio

Peringkat dan ulasan Scribie

G2: 4,7/5 (3 ulasan)

Capterra: 4,5/5 (2 ulasan)

11. Nova A. I.

Nova A. I. adalah alat yang ramah pengguna yang memungkinkan Anda menambahkan teks terjemahan ke video. Unggah video dari komputer Anda atau impor dari YouTube atau TikTok. Gunakan fitur teks terjemahan otomatis untuk menghasilkan teks terjemahan dengan akurasi hingga 96%. Jika diperlukan, Anda dapat mengetik teks terjemahan secara manual dari awal atau mengedit file teks terjemahan yang telah diunggah.

Fitur-fitur ini menjadikan Nova A.I. pilihan ideal bagi pembuat konten dan pemasar video yang ingin membuat video yang menarik dan menjangkau audiens yang lebih luas. ?

Fitur terbaik Nova A. I.

Terjemahkan teks terjemahan dalam lebih dari 100 bahasa dan aksen

Atur format teks terjemahan dengan menyesuaikan jenis huruf, warna, ukuran, dan jarak antar huruf

Edit video dengan menambahkan beberapa klip video, transisi, dan elemen interaktif, seperti keterangan dan emoji

Tambahkan teks terjemahan permanen ke video atau unduh secara terpisah sebagai file SRT atau TXT

Keterbatasan Nova A. I.

Tidak ada pengaturan kecepatan pemutaran

Tidak dapat menentukan batas maksimal baris atau karakter subtitle

Harga Nova A. I.

Gratis

Basic: $10/bulan (150 menit)

Pro: $18/bulan (300 menit)

Bisnis: $55/bulan (900 menit)

Peringkat dan ulasan Nova A. I.

G2: Belum ada ulasan

Capterra: 5.0/5 (1 ulasan)

Transkripsikan dengan Kecepatan Pikiran Berkat Kekuatan AI

Setiap alat transkripsi AI ini dirancang untuk mempermudah alur kerja pengubahan suara menjadi teks Anda. Pilih yang tepat untuk mengurangi kesalahan dan menghemat waktu agar Anda dapat fokus pada tugas-tugas yang lebih penting.

Berbicara tentang tugas, ClickUp adalah alat manajemen proyek yang sempurna untuk memastikan Anda tetap terorganisir dan menguasai daftar tugas Anda. Ketika Anda menggabungkan transkripsi AI dengan ClickUp, Anda pasti dapat menangkap setiap kata, mengubahnya menjadi tugas yang dapat ditindaklanjuti, dan memastikan pelaksanaan yang lancar. ?

