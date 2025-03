Manfaatkan 10 Perangkat Lunak Desain Game Terbaik di Tahun 2025

Pernahkah Anda memiliki konsep permainan yang sudah lama ada di benak Anda? Bayangkan jika Anda bisa mewujudkan ide tersebut! Saat ini, kekuatan untuk membuat video game Anda sendiri ada di ujung jari Anda, bahkan jika Anda bukan ahli coding. 🧙

Namun, mengembangkan produk game digital yang sukses bukanlah hal yang mudah. Dibutuhkan perencanaan yang matang, kolaborasi tim, dan pemahaman yang mendalam tentang basis pemain dan prospek keterlibatan mereka. Namun, pembuat game tidak pernah menghindar dari tantangan, bukan?

Untungnya, Anda akan menemukan banyak alat bantu perangkat lunak desain game untuk merencanakan, membuat, menguji, dan menerapkan semua jenis video game secara efisien di berbagai genre.

Kami telah mengumpulkan 10 solusi perangkat lunak desain game terbaik untuk meningkatkan kemampuan curah pendapat kreatif Anda, membuat desain yang menakjubkan, dan mengubah impian game Anda menjadi kenyataan dengan piksel.

Apa yang Harus Anda Cari dalam Alat Perangkat Lunak Desain Game?

Perangkat lunak desain game mencakup alat penting untuk merencanakan dan membentuk konsep, struktur, mekanisme, penerapan, dan manajemen video game. Ini memfasilitasi brainstorming, dokumentasi, dan pembuatan prototipe untuk desainer game.

sebaliknya, perangkat lunak pengembangan game, lebih kepada mengubah cetak biru desain dan konsep menjadi game yang dapat dimainkan sepenuhnya.

Sebagian besar solusi pembuatan game mendukung desain dan pengembangan. Berikut adalah beberapa karakteristik yang menonjol yang harus dicari dalam aplikasi yang diinginkan:

Kemudahan penggunaan : Produk harus memiliki antarmuka yang mudah digunakan untuk pemula dan pengembang berpengalaman

: Produk harus memiliki antarmuka yang mudah digunakan untuk pemula dan pengembang berpengalaman Skalabilitas multi-platform : Aplikasi ini harus mendukung pengujian dan pengiriman game di berbagai platform, termasuk perangkat seluler, konsol, PC, dan VR/AR

: Aplikasi ini harus mendukung pengujian dan pengiriman game di berbagai platform, termasuk perangkat seluler, konsol, PC, dan VR/AR Kemampuan grafis: Anda harus memiliki papan tulis digital, diagram alur, danalat pemeriksaan untuk membuat efek grafis berkualitas tinggi dengan rendering 2D/3D

Anda harus memiliki papan tulis digital, diagram alur, danalat pemeriksaan untuk membuat efek grafis berkualitas tinggi dengan rendering 2D/3D Preferensi pemrograman: Perangkat lunak harus selaras dengan keterampilan pengkodean Anda dan mendukung bahasa pemrograman yang relevan atau mengizinkan opsi tanpa pengkodean

Perangkat lunak harus selaras dengan keterampilan pengkodean Anda dan mendukung bahasa pemrograman yang relevan atau mengizinkan opsi tanpa pengkodean Manajemen aset dan proyek: Perangkat lunak ini harus memiliki serangkaian fitur untuk penanganan aset game yang efisien seperti file suara, model, storyboard, dan tekstur, serta mengelola tugas-tugas proyek

Filter tampilan Daftar Anda berdasarkan status, prioritas, penerima tugas, atau bidang kustom apa pun untuk menyesuaikan daftar tugas dengan lebih baik sesuai kebutuhan Anda

Sinkronisasi tim: Perangkat lunak yang ideal harus menawarkanfitur kolaborasiseperti kontrol versi dan berbagi aset, alat otomatisasi, dan pengiriman konten berbasis cloud untuk merampingkan alur kerja tim

10 Perangkat Lunak Desain & Pengembangan Game Terbaik untuk Digunakan pada Tahun 2024

Kami hadir dengan pilihan perangkat lunak desain game terbaik untuk membuat perjalanan kreatif Anda lebih mulus daripada meluncur dengan joystick. 🕹️

Mari kita lihat fitur-fitur terbaik, batasan, dan pilihan harganya.

1. ClickUp

ClickUp Whiteboards adalah pusat visual terpusat Anda untuk mengubah ide tim secara kolaboratif menjadi tindakan yang terkoordinasi

ClickUp adalah alat canggih yang lengkap untuk memperlancar proyek desain dan pengembangan game. Perangkat lunak yang mudah digunakan ini membantu Anda merencanakan, melacak, dan mengeksekusi setiap langkah proyek untuk kesempurnaan. ✨

Platform ini menawarkan fitur yang komprehensif serangkaian fitur untuk mengawasi seluruh siklus hidup proyek. Libatkan tim desain Anda di Papan Tulis ClickUp dan menyederhanakan curah pendapat kolaboratif melalui kanvas yang dapat disesuaikan, Peta Pikiran , Diagram UML catatan tempel, item media, dan peta jalan proyek .

Mengubah objek Papan Tulis menjadi Tugas ClickUp dengan satu klik, atau simpan ke basis pengetahuan Anda sebagai Klik Dokumen . Platform Tampilan obrolan sangat baik untuk percakapan tim melalui diskusi berulir, emoji, komentar, dan sebutan.

Alat kreatif lain yang akan Anda sukai adalah fitur ClickUp AI , sebuah sistem yang serba guna asisten penulis yang menghasilkan ide konten video game, jadwal penyebaran, interaksi skrip atau dialog NPC, dan banyak lagi!

Dengan Templat ClickUp anda bisa mendapatkan semua jenis cetak biru untuk desain game, pemetaan konsep, pengembangan, dan penerapan. Sebagai contoh, cobalah templat Templat Dokumen Desain Game ClickUp untuk:

Menulis konsep permainan Mengidentifikasi gaya visual dan tematik yang diinginkan Menguraikan sistem yang akan digunakan untuk pengembangan, desain, dan pengiriman akhir game

Buatlah ide untuk mekanisme, alur cerita, dan detail lainnya, serta temukan potensi kekurangan desain dengan ClickUp Game Templat Dokumen Desain ClickUp berfungsi ganda sebagai alat manajemen produk . Mendorong transparansi tim dengan mengatur umpan balik waktu nyata dan pemeriksaan alur kerja dan menjaga kolaborator Anda tetap selaras di tujuan proyek . Terima kasih kepada ClickUp Sprints anda dapat merampingkan backlog Anda dan mengoptimalkan proses proses pengambilan keputusan sebelum peluncuran game.

Dapatkan pandangan holistik tentang alur kerja pengembangan game di Dasbor ClickUp ruang yang dapat disesuaikan dengan 15+ tampilan dan alat pelaporan.

Fitur terbaik ClickUp

Praktismanajemen proyek melalui kolaborasi Komunikasi dan pengeditan waktu nyata

Dukungan menyeluruh untuk manajemen produk

Asisten penulisan AI

Dasbor yang komprehensif dengan Widget untuk pelacakan waktu dan sprint

Opsi otomatisasi untuk tugas-tugas manual yang memakan waktu

15+ tampilan yang dapat disesuaikan sepenuhnya dengan kode warna

Terintegrasi dengan 1.000+ aplikasi

Tersedia di cloud dan semua sistem seluler dan desktop

Keterbatasan ClickUp

Fitur AI terbatas pada paket berbayar

Aplikasi seluler tidak memiliki fungsionalitas penuh seperti aplikasi web dan desktop

Harga ClickUp

**Gratis Selamanya

Tak Terbatas: $7/bulan per pengguna

$7/bulan per pengguna Bisnis: $12/bulan per pengguna

$12/bulan per pengguna Perusahaan: Hubungi untuk harga

Hubungi untuk harga ClickUp Brain: Tersedia di semua paket berbayar seharga $5/anggota Workspace/bulan

*Semua harga yang tercantum mengacu pada model penagihan tahunan

Peringkat dan ulasan ClickUp

G2: 4.7/5 (8.000+ ulasan)

4.7/5 (8.000+ ulasan) Capterra: 4.7/5 (3.000+ ulasan)

2. Bangun 3

Via: Membangun 3 Construct 3 adalah sebuah permainan alat pengembangan cocok untuk mereka yang tidak memiliki pengalaman pengkodean. Alat ini menawarkan antarmuka yang sepenuhnya berbasis GUI untuk pembuatan game seret dan lepas.

Meskipun alat ini tidak memerlukan pemrograman, alat ini memungkinkan Anda mempelajari JavaScript untuk pengembangan game yang lebih maju. Buat versi yang dapat dimainkan dari konsep Anda dalam waktu singkat dengan prototipe cepat.

Construct 3 dibuat khusus untuk membuat game 2D yang mudah. Desainer game menggunakan alat ini untuk memasukkan elemen 3D ke dalam game dengan menggunakan elevasi Z untuk memanipulasi posisi vertikal objek atau lapisan 2D pada sumbu Z. Tingkatkan karya Anda dengan menggunakan distorsi mesh 3D dan sesuaikan titik lenyap agar sesuai dengan visi artistik Anda. 🖼️

Transisi dengan mulus dari desain game ke animasi menggunakan Timeline Bar dan gunakan Scene Graph untuk membuat hirarki objek yang memungkinkan gerakan, penskalaan, dan rotasi yang tersinkronisasi.

Bangun 3 fitur terbaik

Alat berbasis web dengan mode offline

Antarmuka yang ramah pengguna untuk perangkat lunak desain game

Memungkinkan pembuatan prototipe yang cepat

dukungan desain 2D dan 3D

Mendukung ekspor ke HTML5, Android, iOS, Windows, dan Mac

Keterbatasan Construct 3

Antarmuka pengguna saat ini tidak dapat membuat pengembangan game coding menjadi menantang

Bisa menggunakan lebih banyak tutorial

Construct 3 harga

Personal: $59.99/bulan per pengguna

$59.99/bulan per pengguna Bisnis: $199/bulan per pengguna

$199/bulan per pengguna Pendidikan: $14,99/bulan per pengguna

*Semua harga yang tercantum mengacu pada model penagihan tahunan

Bangun 3 peringkat dan ulasan

G2: 4/5 (20+ ulasan)

4/5 (20+ ulasan) Capterra: 4.7/5 (200+ ulasan)

3. GameSalad

Via: GameSalad Beralih dari mode pemain ke mode kreator dengan mudah menggunakan GameSalad, perangkat lunak desain game yang ramah pengguna untuk membuat pengembangan video game 2D. 🎮

Ini memberdayakan siapa pun, terlepas dari pengalaman coding, untuk mewujudkan ide game mereka. Buat game pertama Anda dalam hitungan jam dengan fitur drag-and-drop dan satu klik yang disederhanakan yang mempercepat pengembangan game. Aksesibilitas ini menjadikan GameSalad sebagai alat pendidikan yang sangat baik untuk mengajarkan dasar-dasar desain game.

GameSalad menawarkan fitur-fitur utama seperti In-App Previewer untuk menguji logika dan perilaku game. Ini mendukung penerbitan lintas platform di berbagai perangkat, termasuk iPhone, iPad, Android, Kindle, Nook, Windows 8, dan Mac. Selain itu, pengembang dapat langsung mempublikasikan game ke GameSalad Arcade yang didukung HTML5.

Fitur terbaik GameSalad

Platform tanpa kode

Cocok untuk mengajarkan pemikiran komputasi di ruang kelas

Fitur pembuatan game yang mudah dipahami oleh para pengembang

Dukungan teknis yang hebat

Antarmuka seret dan lepas

Keterbatasan GameSalad

Kadang-kadang macet pada proyek-proyek yang lebih besar

Fungsionalitas terbatas dibandingkan dengan alat serupa

Harga GameSalad

GameSalad Basic: hingga $17/bulan

hingga $17/bulan GameSalad Learn@Home: $8/bulan

$8/bulan GameSalad Pro: hingga $25/bulan

*Semua harga yang tercantum mengacu pada model penagihan tahunan

Peringkat dan ulasan GameSalad

G2: 4.4/5 (10+ ulasan)

4.4/5 (10+ ulasan) Capterra: 4.1/5 (20+ ulasan)

4. Blender

Via: Blender Jika Anda sedang mencari perangkat lunak pemodelan 3D gratis, Blender adalah ksatria berbaju zirah Anda! 🛡️

Blender adalah salah satu alat pemodelan 3D sumber terbuka terbaik, menawarkan serangkaian kemampuan lengkap untuk pemodelan, animasi, rendering, pengomposisian, dan pelacakan gerakan tanpa biaya.

Blender lebih dari sekadar pemodelan dan animasi dengan fitur Simulation, yang memungkinkan pengguna untuk menciptakan berbagai efek seperti asap, api, dan cairan. Alat unik lainnya termasuk Grease Pencil untuk animasi 2D dan mesin rendering untuk visual yang sangat realistis.

Anda juga mendapatkan akses ke fitur pengeditan video dan VFX, seperti komposer bawaan dan pelacakan kamera, menjadikannya solusi lengkap untuk pembuatan konten 3D dan pascaproduksi.

Selain itu, Blender memiliki antarmuka yang dapat disesuaikan dengan tata letak, warna, ukuran, dan font yang dapat disesuaikan. Manfaatkan kekuatan ratusan add-on yang dibuat oleh komunitas atau buat add-on Anda sendiri menggunakan API Python yang mudah digunakan dari Blender.

Fitur-fitur terbaik Blender

Perangkat lunak pemodelan 3D gratis

Pemahatan digital

Alat-alat rigging dan animasi berkualitas tinggi

Kompatibel dengan Windows, macOS, dan Linux

Keterbatasan Blender

Kemampuan pengeditan video terbatas

Platform ini mungkin tampak terlalu rumit untuk pengguna baru

Harga blender

**Gratis

Peringkat dan ulasan Blender

G2: 4.6/5 (200+ ulasan)

4.6/5 (200+ ulasan) Capterra: 4.7/5 (800+ ulasan)

5. Godot

Via: Godot Godot adalah mesin game yang Anda tunggu-tunggu, baik Anda seorang pemula atau programmer berpengalaman. Mesin ini sepenuhnya gratis dan open source di bawah lisensi MIT. 😁

Mesin Godot serbaguna, mendukung pembuatan game 2D dan 3D. Yang membedakannya adalah fokusnya yang cermat pada desain 2D sejak awal, yang mengarah pada peningkatan kinerja, lebih sedikit gangguan, dan alur kerja yang lebih efisien.

Perangkat lunak ini menggunakan pendekatan berbasis adegan yang khas untuk mendesain, di mana setiap "adegan" menggabungkan elemen-elemen gim seperti sprite, suara, dan skrip. Susun adegan Anda atau buat hierarki untuk memudahkan pengaturan dan pengeditan.

Sistem drag-and-drop Godot yang mudah digunakan dan alat skrip bawaan yang disebut GDScript (mirip dengan Python) membuat platform ini mudah diikuti oleh para pemula.

Selain itu, Godot memungkinkan kustomisasi dan pengoptimalan untuk proyek-proyek tertentu, asalkan Anda memiliki pemahaman yang kuat tentang C++.

Fitur terbaik Godot

Kompatibel dengan Windows, Mac, Linux, Android, iOS, dan HTML5

Bahasa skrip bawaan

Mudah dipelajari

Mendukung platform .NET

Banyak binding bahasa (untuk Rust, Nim, Python, JavaScript, dll.)

Keterbatasan Godot

Dokumentasi resmi yang terbatas

Dukungan logistik bisa ditingkatkan

Harga Godot

Gratis

Peringkat dan ulasan Godot

G2: 4.5/5 (20+ ulasan)

4.5/5 (20+ ulasan) Capterra: 4.5/5 (10+ ulasan)

6. Mesin Tidak Nyata

Via: Mesin Tidak Nyata Unreal Engine, yang dikembangkan oleh Epic Games, adalah perangkat lunak desain game yang berkuasa di dunia studio game AAA. Unreal Engine telah mendukung judul-judul sukses seperti Fortnite, BioShock, Borderlands, dan Dishonored. 👾

Solusi ini menawarkan fitur-fitur seperti hot reload, pratinjau game instan, alat sinematik, efek pasca-pemrosesan, dukungan AI, dan perpustakaan aset yang luas. Dengan plugin MetaHuman, Anda dapat membuat manusia digital berkualitas tinggi dengan rambut dan pakaian, termasuk delapan tingkat detail untuk realisme karakter game generasi berikutnya.

Menawarkan konten visual yang menakjubkan dengan rendering berbasis fisik, bayangan dinamis, pantulan realistis, alat pencahayaan yang kuat, dan editor material yang fleksibel.

Unreal Engine menyediakan akses gratis ke kode sumber C++ yang lengkap, sehingga pengguna dapat mempelajari, menyesuaikan, mengembangkan, dan men-debug engine. Arsitektur klien/servernya yang terukur dan terbukti meningkatkan pengaturan proyek multipemain.

Fitur-fitur terbaik Unreal Engine

Mendukung ekspor ke komputer, perangkat seluler, konsol game, dan VR

Akses penuh ke kode sumber

Tutorial untuk pembelajaran yang mudah

API C++ yang kuat

Cetak Biru khusus untuk membuat logika game tanpa coding

Keterbatasan Unreal Engine

Komunitas dan dukungan engine yang terbatas

Membutuhkan komputer yang kuat untuk bekerja dengan baik

Harga Unreal Engine

Gratis

Peringkat dan ulasan Unreal Engine

G2: 4.5/5 (100+ ulasan)

4.5/5 (100+ ulasan) Capterra: 4.8/5 (300+ ulasan)

7. Pembuat game

Via: Pembuat game GameMaker adalah alat serbaguna yang menyambut semua orang di taman bermain kreatifnya, mulai dari pemula dan kreator indie hingga para profesional berpengalaman. 🎨

Aplikasi ini memiliki sistem skrip visual yang intuitif bagi mereka yang memilih untuk tidak membuat kode dan juga menawarkan opsi pemrograman untuk penyesuaian lebih lanjut. Pilih antara opsi GML Code atau Visual untuk membuat game 2D. Anda juga mendapatkan alat untuk pemrograman, desain level, suara, dan kompilasi.

Fitur Room Editor dilengkapi dengan opsi untuk mengaktifkan simulasi fisika, mengelola alat bantu desain dan pengaturan kontrol kamera. Buat objek yang dipersonalisasi melalui Object Editor, dan atur ulang ruang kerja Anda agar sesuai dengan proyek Anda.

Bebaskan kreativitas Anda dengan membuat atau mengimpor latar belakang, animasi karakter, dan sprite Anda sendiri, atau gunakan fitur Image Editor untuk mengedit dan mengelola aset game 2D pribadi.

GameMaker memiliki banyak fitur canggih seperti kontrol sumber pembelian dalam aplikasi, jaringan multipemain, dan ekstensi pihak ketiga.

Fitur terbaik GameMaker

Kemampuan ekspor ke Windows, Mac, Linux, HTML5, Android, iOS, Nintendo Switch, dll.

Ramah untuk pemula

Analisis waktu nyata

Fitur pengeditan yang kaya

Fitur debugger untuk mengidentifikasi kesalahan

Keterbatasan GameMaker

Biasanya membutuhkan penguasaan bahasa skripnya

Fungsi terbatas untuk proyek 3D

Harga GameMaker

**Gratis

Pembuat: $ 4,99/bulan

$ 4,99/bulan Indie: $9.99/bulan

$9.99/bulan Perusahaan: $79,99/bulan

Peringkat dan ulasan GameMaker

G2: 4.1/5 (30+ ulasan)

4.1/5 (30+ ulasan) Capterra: 4.4/5 (90+ ulasan)

8. Persatuan

Via: Persatuan Unity menjadi sorotan sebagai salah satu solusi desain game yang paling banyak digunakan, diimplementasikan dalam pembuatan game-game populer seperti Among Us Valheim, Assassin's Creed: Identity, dan Escape From Tarkov. ❤️‍🔥

Unity memberi Anda aset berharga untuk Proses desain UX dan memungkinkan pembuatan game 2D dan 3D yang kompatibel dengan berbagai platform, termasuk Windows, Mac, iOS, Android, Oculus Rift, Steam VR, PS4, dan Switch.

Tim kreatif dapat berkolaborasi dengan lancar dalam lingkungan yang sama, memfasilitasi iterasi yang cepat. Baik itu pembuatan dunia, animasi, sinematik, atau rendering, Unity Editor selaras dengan mudah dengan alat bantu seperti Maya atau Blender.

Tidak seperti beberapa alternatif lain dalam daftar ini, Unity memerlukan keahlian pengkodean, jadi kemahiran dalam C# sangat penting untuk meningkatkan kemampuannya secara penuh. Bagi mereka yang memiliki pengalaman pemrograman terbatas, platform ini menawarkan tutorial dan sumber daya pendidikan yang luas dan ramah pemula.

Fitur terbaik Unity

Banyak sumber daya aset

Mendukung pengembangan lintas platform

Mudah digunakan

Banyak materi pendidikan

Cocok untuk game 2D dan 3D

Keterbatasan Unity

Persyaratan pengkodean yang kompleks dapat mengintimidasi bagi non-koder

Kadang-kadang crash

Harga Unity (untuk perorangan dan tim)

Unity Pro: $2,040/tahun per kursi

$2,040/tahun per kursi Unity Industry: $ 4.950/tahun per kursi

$ 4.950/tahun per kursi Unity Enterprise: Hubungi untuk harga

*Paket tahunan harus dibayar di muka

Peringkat dan ulasan Unity

G2: 4.6/5 (300+ ulasan)

4.6/5 (300+ ulasan) Capterra: 4.6/5 (700+ ulasan)

9. Allegro

Via: Allegro Allegro adalah perpustakaan lintas platform yang dirancang untuk pemrograman permainan video dan aplikasi multimedia. Meskipun bukan mesin permainan yang lengkap, Allegro menawarkan fondasi yang fleksibel bagi para pengembang untuk menyesuaikan program. Allegro terutama menangani tugas-tugas umum tingkat rendah seperti pembuatan jendela, pemrosesan input pengguna, pemuatan data, rendering gambar, dan pemutaran suara.

Pengembang game independen dengan sumber daya terbatas menggunakan Allegro untuk fokus pada desain game kreatif tanpa penelitian dan pengembangan yang ekstensif. Tim yang lebih besar dapat memanfaatkannya sebagai basis yang stabil untuk merampingkan pengembangan mesin game mereka dan menstabilkan proyek.

Meskipun Allegro ditujukan untuk C dan C++, Allegro juga dapat digunakan dengan bahasa pemrograman lainnya.

Fitur terbaik Allegro

Dapat digunakan pada Windows, Mac OS X, Linux, Android, dan iPhone

Kemampuan merekam audio

API yang ramah pengguna dan intuitif

Pemuatan dan perenderan font

Mendukung pemutaran video

Keterbatasan Allegro

Membutuhkan lebih banyak tutorial dan dokumentasi

Menantang untuk diimplementasikan dalam bahasa selain C dan C++

Harga Allegro

Hubungi untuk harga

Peringkat dan ulasan Allegro

G2: 4.8/5 (5+ ulasan)

4.8/5 (5+ ulasan) SourceForge: 5/5 (20+ ulasan)

10. Bijaksana

Via: Wwise oleh Audiokinetic Wwise adalah sahabat audio Anda yang dapat diskalakan di ruang pengembangan game, menawarkan berbagai desain dan alat pengembangan untuk mewujudkan visi audio Anda. 🔊

Perangkat lunak ini menawarkan kebebasan berkreasi melalui opsi pencampuran dinamis yang secara efisien mengelola prioritas dan pemrosesan suara. Wise Spatial Audio unggul dalam menciptakan lingkungan yang imersif karena berspesialisasi dalam akustik virtual, perambatan suara, dan rendering audio yang diinformasikan secara spasial.

Wwise memungkinkan isyarat musik beradaptasi berdasarkan aturan untuk pemutaran segmen terbaik. Selain itu, perancang suara mendapatkan keuntungan dari berbagai synthesizer bawaan, memungkinkan generasi suara yang tajam dan beragam.

Fitur terbaik Wwise

Materi pembelajaran online gratis dan proyek contoh

API terbuka

Terintegrasi dengan Unity, Unreal Engine, Godot, GameMaker, dan banyak lagi

Kompatibel dengan iOS, Android, Mac OS X, Windows, PS4, dan lain-lain

Keterbatasan yang bijaksana

GUI bisa menggunakan peningkatan visual

Fade in/fade out suara bisa lebih baik

Harga yang bijaksana

Indie: Gratis

Gratis Pro: $7.000/per proyek dan platform

$7.000/per proyek dan platform Premium: $22.000/per proyek dan platform

$22.000/per proyek dan platform Platinum: $40.000/per proyek dan platform

*Paket berbayar adalah opsi pembelian satu kali

Peringkat dan ulasan Wise

G2: 4.5/5 (30+ ulasan)

4.5/5 (30+ ulasan) Capterra: 5/5 (Di bawah 5 ulasan)

Tingkatkan Game Anda dengan Perangkat Lunak Desain Game Terbaik

Mendesain game bisa menjadi hal yang mengasyikkan sekaligus menakutkan! Wujudkan konsep ambisius menjadi nyata dengan bantuan solusi perangkat lunak pengembangan game kami yang terdaftar.

Jika proyek Anda membutuhkan perangkat lunak yang berat curah pendapat dan konseptualisasi bekerja, cobalah ClickUp ! Manfaatkan fitur visualisasi dan kolaborasinya untuk melahirkan visi kreatif Anda berikutnya. ⭐