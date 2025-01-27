ClickUp blog
A 10 legjobb SmartSuite alternatíva és versenytárs 2025-ben

Engineering Team
2025. január 27.

A SmartSuite magát minden folyamat és projekt egyetlen platformjaként hirdeti, de nem ez az egyetlen munkamenedzsment-megoldás a piacon. Számos más alternatíva létezik a munkafolyamat-automatizálás területén, és érdemes megismerni őket, mielőtt elkötelezi magát a SmartSuite mellett, vagy folytatja az ezzel való munkát.

Ebben az útmutatóban áttekintjük a SmartSuite legjobb alternatíváit, amelyek ma elérhetők. Összehasonlítjuk a webalapú munkafolyamat-kezelő, munkafolyamat-automatizáló, feladatkezelő és együttműködési eszközöket, hogy összeállítsuk a 2024-ben kipróbálandó legjobb alternatívák listáját. ?

Mit kell keresnie egy SmartSuite alternatívában?

A SmartSuite egy felhőalapú automatizálási és munkamenedzsment platform, amely széles körű felhasználási lehetőségeket kínál, beleértve a projektmenedzsmentet, a HR-t és a személyzetmenedzsmentet, a marketinget és a megfelelőségi követelmények betartását. Használhatja az összes funkciót, vagy csak néhányat közülük.

ClickUp nézetek
Több mint 15 nézet segítségével vizualizálhatja feladatait a ClickUp alkalmazásban, beleértve a listát, táblát, Gantt-diagramokat és naptárat.

Ha SmartSuite alternatívát keres, vegye figyelembe a következőket:

  • Könnyű használat: Könnyen használható a platform? Szükséges-e jelentős képzés?
  • Szakértelem: Az új eszköz nagyobb funkcionalitást kínál az Ön által preferált területen?
  • Testreszabás: Az új alternatíva rugalmasabb? Teljes mértékben testreszabható?
  • Automatizálás: Az eszköz automatizálni tudja a szükséges feladatok elvégzését? Többet kínál, mint a SmartSuite?
  • Árak: Megfizethető az új eszköz? Illeszkedik a költségvetéséhez?
  • Skálázhatóság: Az alternatíva skálázható az Ön igényeinek megfelelően? A skálázás miatt a költségek meghaladják a megengedhető mértéket?

A munkafolyamat-automatizálás területén olyan sok termék áll rendelkezésre, hogy bármilyen méretű, költségvetésű és igényű vállalat számára rengeteg lehetőség kínálkozik – függetlenül attól, hogy Ön egy HR-menedzsmentre szoruló kisvállalkozás vagy egy gyorsan növekvő SaaS-vállalat, amelynek marketingautomatizálási szoftverre van szüksége. Gondoljon át, hogy Ön személyesen mire használná a szoftvert, és mire van szüksége a csapatának, így összeállíthat egy listát a legjobb alternatívákról, amelyeket kipróbálhat.

A 10 legjobb SmartSuite alternatíva

A megfelelő munkamenedzsment eszköz megkönnyíti a feladatok elvégzését, a csapatmunkát és a nagyobb siker elérését. Íme a legjobb SmartSuite alternatívák és versenytársak, amelyekkel közelebb kerülhet termelékenységi céljaihoz.

1. ClickUp

SmartSuite alternatívák: Hozzon létre egyedi automatizálásokat, amelyek a választott kiváltó események és feltételek alapján hajtanak végre műveleteket.
Hozzon létre egyedi automatizálásokat, amelyek a ClickUp-ban az Ön által választott kiváltó események és feltételek alapján aktiválódnak.

A ClickUp kiemelkedő alternatívája a SmartSuite-nak, mivel ez is egy olyan all-in-one platform, amelyet a termelékenység és a profit növelésére terveztek. A ClickUp széles körű funkciói megkönnyítik a munka szervezését, a feladatok és erőforrások kezelését, valamint a csapat tagokkal való együttműködést. ✨

A kampányoktól a sprinttervezésig a ClickUp Automations bármilyen műveletet egyszerűsíthet. Több mint 100 kód nélküli automatizálásból álló könyvtárunk mindent tartalmaz, amire szükséged van a munkafolyamatok egyszerűsítéséhez, a rutin feladatok racionalizálásához és a projektátadások megkönnyítéséhez.

Használja előre elkészített automatizálási receptjeinket úgy, ahogy vannak, vagy testreszabhatja őket saját logikájával és egyéni állapotokkal. Élvezze a széles körű felhasználási lehetőségeket kínáló recepteket, amelyek között szerepelnek a feladatkiosztások, megjegyzések, állapotfrissítések és még sok más.

A ClickUp segítségével nemcsak automatizálhatja munkáját, hanem kiterjesztheti ezt a funkciót más, általánosan használt alkalmazásokra is. Hozza be külső alkalmazásait – például a Githubot, a Slacket, a Dropboxot és a Calendlyt – a ClickUp munkafolyamatába. Az integrációk könyvtára minden hónapban bővül.

A ClickUp Automations mellett a platform még sok más lehetőséget kínál azoknak a csapatoknak, akik szeretnének szervezettek maradni és hatékonyabban dolgozni. Használja a ClickUp Tasks alkalmazást a személyes és csapatfeladatok kezeléséhez, a ClickUp Dashboardon láthatja a haladást, és áthelyezheti kapcsolattartási adatait a ClickUp CRM-be, így ugyanazon a helyen futtathatja ügyfélkapcsolat-kezelő rendszerét.

A ClickUp legjobb funkciói

  • Használja a ClickUp automatizálási és feltételes logikai funkcióit hatékony munkafolyamatok létrehozásához.
  • Feladatok, teendőlisták és üzleti folyamatok kezelése
  • Állítsa be és kövesse nyomon a projektmenedzsment KPI-khez viszonyított előrehaladást
  • A ClickUp Chat segítségével valós időben üzeneteket küldhet és együttműködhet csapatával.
  • Műszaki és kreatív projektek kezelése
  • Készítsen dokumentumokat és táblázatokat, hogy együttműködhessen és megoszthassa azokat a csapatával.
  • Kezelje az erőforrásokat és a csapat tagjainak idejét, termelékenységét és számlázható óráit
  • Állítson be jogosultságokat és ossza meg a projekteket a projekt átláthatóságának növelése érdekében.
  • Használja ki a ClickUp sablonokat a gyors kezdéshez, beleértve a munkaterv sablonokat is.
  • Személyre szabhatja a felhasználói élményt egyéni nézetekkel, egyéni mezőkkel és színkoordinációval.
  • Integrálja több ezer külső alkalmazással

A ClickUp korlátai

  • A rengeteg funkció és testreszabási lehetőség miatt egyes felhasználók szerint kezdetben meg kell tanulni a használatát.
  • Lehet, hogy nem minden külső alkalmazáshoz van dedikált integráció, de a ClickUp-ot mindig összekapcsolhatja több ezer más eszközzel a Zapier segítségével.

ClickUp árak

  • Örökre ingyenes
  • Unlimited: 7 USD/hó felhasználónként
  • Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
  • Business Plus: 19 USD/hó felhasználónként
  • Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
  • A ClickUp AI minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért munkatér-tagként.

ClickUp értékelések és vélemények

  • G2: 4,7/5 (több mint 8500 értékelés)
  • Capterra: 4,7/5 (3700+ értékelés)

2. Flow

Feladatok áramlása Kanban nézetben
via Flow

A Flow egy modern projekt- és feladatkezelő szoftvermegoldás csapatok számára. A platform olyan kulcsfontosságú elemeket egyesít, mint a projektmenedzsment, a beszélgetések és a feladatkezelés, hogy egy mindenre kiterjedő helyet teremtsen a munka elvégzéséhez. ✔️

A Flow legjobb funkciói

  • Kezelje hatékonyabban a feladatokat az automatizált ismétlődő feladatokkal
  • Csapat tagokat hívhat meg projektekbe, és jogosultságokkal szabályozhatja a adatvédelmet.
  • Testreszabhatja a projekteket színekkel és ikonokkal

Áramlási korlátozások

  • Egyes felhasználók szerint a szinkronizálás lassú lehet a webes és az alkalmazás verziók között.
  • Csak a fiókját deaktiválhatja, a fiók adatait nem lehet törölni.

Flow árak

  • Alap: 6 USD/hó felhasználónként
  • Plusz: 8 USD/hó felhasználónként
  • Pro: 10 USD/hó felhasználónként

A munkafolyamatok értékelései és vélemények

  • G2: 4,3/5 (50+ értékelés)
  • Capterra: 4,5/5 (100+ értékelés)

3. FunctionFox

SmartSuite alternatívák: FunctionFox Gantt-diagram példa
via FunctionFox

A FunctionFox egy munkaidő-nyilvántartó és projektmenedzsment eszköz, amelyet időkövetéshez, a csapat termelékenységének növeléséhez és az általános érték méréséhez használnak. Ez az eszköz ideális kreatív szakemberek és csapatok számára, akik szeretnék szervezni belső tervezésüket és több projektre is koncentrálni tudni. ⚒️

A FunctionFox legjobb funkciói

  • Vizualizálja az egyes csapattagok számára ütemezett munkamennyiséget
  • Időnyilvántartás munkaidő-nyilvántartó lapokkal és beépített stopperrel
  • Nézze meg, mely feladatok vannak még nyitva, és melyek már befejeződtek.

A FunctionFox korlátai

  • Egyes felhasználók szeretnék, ha az automatizálás és az ismétlődő feladatok körüli funkcionalitás elérhető lenne.
  • Kevés testreszabási lehetőség áll rendelkezésre.

A FunctionFox árai

  • Classic: 35 USD/hó az első felhasználó számára, majd 5 USD/hó minden további felhasználó számára
  • Premier: 50 USD/hó az első felhasználó számára, majd 10 USD/hó minden további felhasználó számára
  • Házon belül: 150 USD/hó az első felhasználó számára, majd 20 USD/hó minden további felhasználó számára

FunctionFox értékelések és vélemények

  • G2: 4,3/5 (40+ értékelés)
  • Capterra: 4,5/5 (100+ értékelés)

4. Plutio

Plutio projekt táblák
via Plutio

A Plutio egy all-in-one projektmenedzsment együttműködési eszköz, amely lehetővé teszi a csapatok számára, hogy a projektet a kezdetektől a befejezésig nyomon kövessék. A felhasználók egy központi helyről készülhetnek fel a projektekre, tervezhetik az ütemtervet, oszthatják el a feladatokat és küldhetnek ajánlatokat az ügyfeleknek, így ideális megoldás csapatok és ügynökségek számára. ?

A Plutio legjobb funkciói

  • A szerződés aláírását követően automatikusan hozzon létre projektet egy sablonból.
  • Sablonok segítségével hozhat létre ismétlődő feladatokat a rendszeresen végzett feladatokhoz.
  • Válassza ki, hogy az ügyfél aláírása után automatikusan megjelenjen-e a számla, az ütemterv vagy az ajánlat.

A Plutio korlátai

  • Egyes felhasználók szerint a javaslatok szerkesztése lassú lehet.
  • Nincs egyszerű módszer az adatok más eszközökbe történő exportálására.

A Plutio árai

  • Solo: 19 USD/hó egy felhasználó számára
  • Studio: 39 USD/hó 10 közreműködő számára
  • Ügynökség: 99 USD/hó 30 közreműködő esetén
  • További közreműködők hozzáadhatók a Studio és Agency csomagokhoz, felhasználónként havi 5 dollárért.

Plutio értékelések és vélemények

  • G2: 4,4/5 (50+ értékelés)
  • Capterra: 4,6/5 (100+ értékelés)

5. Nintex

SmartSuite alternatívák: Nintex folyamatábra példa
via Nintex

A Nintex egy folyamat- és munkafolyamat-kezelő szoftver, amely automatizálással egyszerűsíti a folyamatokat és növeli a termelékenységet. Ez az üzleti folyamatok átalakítására és folyamatok feltérképezésére szolgáló szoftver lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy felfedezzék a folyamatok javításának lehetőségeit, sikeresen automatizálják azokat, és folyamatosan optimalizálják és fejlesszék őket. ?

A Nintex legjobb funkciói

  • Építsen folyamatokat és módosítsa a munkafolyamatokat a hatékonyság növelése érdekében
  • Automatizálja a folyamatokat, és futtassa őket rendszeresen
  • Sablonokat hozhat létre és testreszabhatja őket, anélkül, hogy programozási ismeretekkel kellene rendelkeznie.

A Nintex korlátai

  • A Nintex a folyamatkezelésre specializálódott, ezért hiányoznak belőle azok a funkciók, amelyek az all-in-one alternatívákban megtalálhatók.
  • Egyes felhasználók szerint a tanulási görbe meredek.

A Nintex árai

A Nintex hat automatizálási platformjához különféle pro, premium és egyedi csomagokat kínál:

  • Előnyök: A kezdő árak 15 000–35 000 USD/év között mozognak.
  • Prémium: A kezdő árak 2400–60 000 USD/év között mozognak.
  • Egyedi: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Nintex értékelések és vélemények

  • G2: 4,2/5 (700+ értékelés)
  • Capterra: 4,1/5 (80+ értékelés)

6. Process Street

Process Street ellenőrzőlista
via Process Street

A Process Street egy szabványos működési eljárás (SOP), ellenőrzőlista és munkafolyamat-kezelő szoftvereszköz. Célja, hogy egyszerűbbé tegye a folyamatkezelést, ami nagyobb működési hatékonyságot eredményez. Automatizálja a feladatokat, racionalizálja a folyamatokat, és használja ki az AI-alapú munkafolyamat-tervezés előnyeit, hogy javítsa munkamódszereit. ?

A Process Street legjobb funkciói

  • Ismételhető folyamatok beállítása a termelékenység javítása érdekében
  • Használjon feltételes logikát a folyamatok áramlásainak testreszabásához
  • Képzelje el, mi fog történni, és kövesse nyomon az előrehaladását!

A Process Street korlátai

  • A felhasználók szerint a jelentési lehetőségek korlátozottaknak tűnhetnek.
  • Egyesek szerint hasznos lenne egy dokumentumok és feladatok keresési funkciója.

A Process Street árai

  • Startup: 100 USD/hó
  • Előny: 415 dollár/hó áron elérhető
  • Vállalati: 1660 USD/hó áron

Process Street értékelések és vélemények

  • G2: 4,6/5 (több mint 300 értékelés)
  • Capterra: 4,7/5 (több mint 500 értékelés)

7. Teamhood

SmartSuite alternatívák: Teamhood különböző funkciók a projektmenedzsmenthez
via Teamhood

A Teamhood egy projektmenedzsment platform, amely egy helyen egyesíti az összes munkáját. A platform időkövetést, munkaterhelés-kezelést, ütemezést, munkafolyamatokat és folyamatokat, beszélgetéseket és még sok mást tartalmaz. ?

A Teamhood legjobb funkciói

  • Több nézetben is láthatja projektje előrehaladását, többek között Kanban táblákon és Gantt-diagramokon.
  • Tervezze meg idejét hatékonyabban a becsült óraszámok és az algoritmusok által generált betekintések segítségével.
  • Automatizálja a rendszeresen ismétlődő feladatokat az ismétlődő feladatok segítségével

A Teamhood korlátai

  • A felhasználók nem tudnak fájlokat hozzáadni a feladatokon belüli megjegyzésekhez, ami egyes csapatok munkáját befolyásolhatja.
  • Egyes felhasználók szeretnék deaktiválni a nem használt funkciókat.

Teamhood árak

  • Ingyenes
  • Professional: 9,50 USD/hó felhasználónként
  • Prémium: 15 USD/hó felhasználónként
  • Ultimate: 19 USD/hó felhasználónként
  • Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Teamhood értékelések és vélemények

  • G2: 4,5/5 (30+ értékelés)
  • Capterra: 5/5 (10+ értékelés)

8. Rippling

Rippling termékpélda
via Rippling

A Rippling egy munkaerő-menedzsment platform, amely humánerőforrás- (HR), IT- és pénzügyi menedzsmentre specializálódott. Kezelje az alkalmazottak juttatásait, bérszámfejtését és kiadásait egyedi munkafolyamatokkal, amelyek automatizálják a folyamatokat a hatékonyabb működés érdekében. ?

A Rippling legjobb funkciói

  • Az if/then automatizálásokkal szinte bármilyen HR-, IT- vagy pénzügyi folyamatot automatizálhat.
  • Használjon egyedi kiváltókat a személyre szabott munkafolyamatok létrehozásához
  • Csatlakozzon harmadik féltől származó alkalmazásokhoz, hogy a Rippling adatain túl is kiterjessze a munkafolyamat-automatizálás képességeit.

A Rippling korlátai

  • A Rippling szakterülete a HR, az IT és a pénzügy, így ha más területre koncentrál, akkor egy másik eszköz lehet a megfelelőbb Önnek.
  • Egyes felhasználók szeretnék, ha az onboarding funkció átfogóbb lenne.

Rippling árak

  • 8 USD/hó/felhasználó áron

Rippling értékelések és vélemények

  • G2: 4,8/5 (több mint 2000 értékelés)
  • Capterra: 4,9/5 (több mint 2000 értékelés)

9. Workfront

SmartSuite alternatívák: Workfront mérföldkövek példája
via Workfront

A Workfront a szoftveróriás Adobe projekt- és munkamenedzsment szoftvere. A platform lehetővé teszi a felhasználók számára a projektek tervezését és végrehajtását, a költségvetés kezelését, valamint az automatizálás használatát a jobb folyamatkezelés érdekében. ?

A Workfront legjobb funkciói

  • Feladatok kiosztása és nyomon követése a csapat tagjai, osztályok és projektek között
  • Használjon testreszabott logikai szabályokat az adatok automatikus szinkronizálásához a csapatok között.
  • Kezelje az elvárásokat és automatikusan rangsorolja a feladatokat a beépített kérelem-sorral.

A Workfront korlátai

  • Egyesek szerint az új felhasználóknak sok mindent meg kell tanulniuk.
  • A felhasználók szerint a beérkező értesítések és figyelmeztetések mennyisége túlterhelő lehet.

A Workfront árai

  • Válasszon: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
  • Prime: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
  • Ultimate: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Workfront értékelések és vélemények

  • G2: 4,1/5 (900+ értékelés)
  • Capterra: 4,4/5 (1000+ értékelés)

10. Fluix

Fluix Taskstream funkció
via Fluix

A Fluix egy munkafolyamat-automatizáló platform, amelynek célja, hogy megkönnyítse a dokumentumok digitalizálását és automatizálja az ismétlődő, rutin feladatokat. A Fluix feladat-automatizálási funkciójával egyszerűsítheti a mindennapi feladatokat, mint például az auditok, ellenőrzések, képzések, számlák kezelése és még sok más. ?

A Fluix legjobb funkciói

  • Hagyja el a papír alapú dokumentumokat, és váltson át digitális változatokra, amelyeket megjegyzésekkel láthat el.
  • Tervezzen személyre szabott munkafolyamatot, amely megfelel az Ön egyedi igényeinek!
  • Automatizálja az ismétlődő manuális feladatokat, és kövesse nyomon azok előrehaladását, amíg be nem fejeződnek.

A Fluix korlátai

  • Egyes felhasználók szeretnék, ha az űrlapszerkesztő nem technikai felhasználók számára is felhasználóbarátabb lenne.
  • Jelenleg nincs Android-alkalmazás, de iOS-alkalmazás elérhető.

A Fluix árai

  • Fluix Core: 30 USD/hó felhasználónként
  • Conditional Logic kiegészítő: 5 USD/hó felhasználónként
  • Power Analytics kiegészítő: 10 USD/hó felhasználónként
  • Form and Document Prefill kiegészítő: 10 USD/hó felhasználónként
  • Quarterly Review kiegészítő: 50 USD/hó felhasználónként

Fluix értékelések és vélemények

  • G2: 4,8/5 (10+ értékelés)
  • Capterra: 4,8/5 (40+ értékelés)

A munkafolyamatok egyszerűsítése egy SmartSuite alternatívával

A SmartSuite egy kiváló projektmenedzsment eszköz, amely lehetővé teszi a távoli csapatok számára, hogy hatékonyabban dolgozzanak. Ez azonban nem jelenti azt, hogy ez az egyetlen lehetőség, és ez az útmutató bemutatja, hogy hány lenyűgöző SmartSuite-versenytárs létezik. Használja ezt az útmutatót, hogy megtalálja a céljainak leginkább megfelelő eszközt, és élvezze a jobban koordinált, produktívabb és jól menedzselt csapat előnyeit.

Ha olyan szoftvert keres, amely a SmartSuite összes funkcióját és még többet is kínál, próbálja ki a ClickUp-ot. Ez az all-in-one platform számos olyan funkcióval rendelkezik, amelyek megkönnyítik a projektmenedzsmentet, a feladatkezelést és a személyzetirányítást. Fedezze fel az összes előnyt, és próbálja ki még ma ingyenesen a ClickUp-ot. ?

