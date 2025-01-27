A 10 legjobb SmartSuite alternatíva és versenytárs 2025-ben

A SmartSuite magát minden folyamat és projekt egyetlen platformjaként hirdeti, de nem ez az egyetlen munkamenedzsment-megoldás a piacon. Számos más alternatíva létezik a munkafolyamat-automatizálás területén, és érdemes megismerni őket, mielőtt elkötelezi magát a SmartSuite mellett, vagy folytatja az ezzel való munkát.

Ebben az útmutatóban áttekintjük a SmartSuite legjobb alternatíváit, amelyek ma elérhetők. Összehasonlítjuk a webalapú munkafolyamat-kezelő, munkafolyamat-automatizáló, feladatkezelő és együttműködési eszközöket, hogy összeállítsuk a 2024-ben kipróbálandó legjobb alternatívák listáját. ?

Mit kell keresnie egy SmartSuite alternatívában?

A SmartSuite egy felhőalapú automatizálási és munkamenedzsment platform, amely széles körű felhasználási lehetőségeket kínál, beleértve a projektmenedzsmentet, a HR-t és a személyzetmenedzsmentet, a marketinget és a megfelelőségi követelmények betartását. Használhatja az összes funkciót, vagy csak néhányat közülük.

Több mint 15 nézet segítségével vizualizálhatja feladatait a ClickUp alkalmazásban, beleértve a listát, táblát, Gantt-diagramokat és naptárat.

Ha SmartSuite alternatívát keres, vegye figyelembe a következőket:

Könnyű használat : Könnyen használható a platform? Szükséges-e jelentős képzés?

Szakértelem: Az új eszköz nagyobb funkcionalitást kínál az Ön által preferált területen?

Testreszabás: Az új alternatíva rugalmasabb? Teljes mértékben testreszabható?

Automatizálás: Az eszköz automatizálni tudja a szükséges feladatok elvégzését? Többet kínál, mint a SmartSuite?

Árak : Megfizethető az új eszköz? Illeszkedik a költségvetéséhez?

Skálázhatóság: Az alternatíva skálázható az Ön igényeinek megfelelően? A skálázás miatt a költségek meghaladják a megengedhető mértéket?

A munkafolyamat-automatizálás területén olyan sok termék áll rendelkezésre, hogy bármilyen méretű, költségvetésű és igényű vállalat számára rengeteg lehetőség kínálkozik – függetlenül attól, hogy Ön egy HR-menedzsmentre szoruló kisvállalkozás vagy egy gyorsan növekvő SaaS-vállalat, amelynek marketingautomatizálási szoftverre van szüksége. Gondoljon át, hogy Ön személyesen mire használná a szoftvert, és mire van szüksége a csapatának, így összeállíthat egy listát a legjobb alternatívákról, amelyeket kipróbálhat.

A 10 legjobb SmartSuite alternatíva

A megfelelő munkamenedzsment eszköz megkönnyíti a feladatok elvégzését, a csapatmunkát és a nagyobb siker elérését. Íme a legjobb SmartSuite alternatívák és versenytársak, amelyekkel közelebb kerülhet termelékenységi céljaihoz.

1. ClickUp

Hozzon létre egyedi automatizálásokat, amelyek a ClickUp-ban az Ön által választott kiváltó események és feltételek alapján aktiválódnak.

A ClickUp kiemelkedő alternatívája a SmartSuite-nak, mivel ez is egy olyan all-in-one platform, amelyet a termelékenység és a profit növelésére terveztek. A ClickUp széles körű funkciói megkönnyítik a munka szervezését, a feladatok és erőforrások kezelését, valamint a csapat tagokkal való együttműködést. ✨

A kampányoktól a sprinttervezésig a ClickUp Automations bármilyen műveletet egyszerűsíthet. Több mint 100 kód nélküli automatizálásból álló könyvtárunk mindent tartalmaz, amire szükséged van a munkafolyamatok egyszerűsítéséhez, a rutin feladatok racionalizálásához és a projektátadások megkönnyítéséhez.

Használja előre elkészített automatizálási receptjeinket úgy, ahogy vannak, vagy testreszabhatja őket saját logikájával és egyéni állapotokkal. Élvezze a széles körű felhasználási lehetőségeket kínáló recepteket, amelyek között szerepelnek a feladatkiosztások, megjegyzések, állapotfrissítések és még sok más.

A ClickUp segítségével nemcsak automatizálhatja munkáját, hanem kiterjesztheti ezt a funkciót más, általánosan használt alkalmazásokra is. Hozza be külső alkalmazásait – például a Githubot, a Slacket, a Dropboxot és a Calendlyt – a ClickUp munkafolyamatába. Az integrációk könyvtára minden hónapban bővül.

A ClickUp Automations mellett a platform még sok más lehetőséget kínál azoknak a csapatoknak, akik szeretnének szervezettek maradni és hatékonyabban dolgozni. Használja a ClickUp Tasks alkalmazást a személyes és csapatfeladatok kezeléséhez, a ClickUp Dashboardon láthatja a haladást, és áthelyezheti kapcsolattartási adatait a ClickUp CRM-be, így ugyanazon a helyen futtathatja ügyfélkapcsolat-kezelő rendszerét.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

A rengeteg funkció és testreszabási lehetőség miatt egyes felhasználók szerint kezdetben meg kell tanulni a használatát.

Lehet, hogy nem minden külső alkalmazáshoz van dedikált integráció, de a ClickUp-ot mindig összekapcsolhatja több ezer más eszközzel a Zapier segítségével.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Unlimited: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Business Plus: 19 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

A ClickUp AI minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért munkatér-tagként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 8500 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (3700+ értékelés)

2. Flow

via Flow

A Flow egy modern projekt- és feladatkezelő szoftvermegoldás csapatok számára. A platform olyan kulcsfontosságú elemeket egyesít, mint a projektmenedzsment, a beszélgetések és a feladatkezelés, hogy egy mindenre kiterjedő helyet teremtsen a munka elvégzéséhez. ✔️

A Flow legjobb funkciói

Kezelje hatékonyabban a feladatokat az automatizált ismétlődő feladatokkal

Csapat tagokat hívhat meg projektekbe, és jogosultságokkal szabályozhatja a adatvédelmet.

Testreszabhatja a projekteket színekkel és ikonokkal

Áramlási korlátozások

Egyes felhasználók szerint a szinkronizálás lassú lehet a webes és az alkalmazás verziók között.

Csak a fiókját deaktiválhatja, a fiók adatait nem lehet törölni.

Flow árak

Alap: 6 USD/hó felhasználónként

Plusz: 8 USD/hó felhasználónként

Pro: 10 USD/hó felhasználónként

A munkafolyamatok értékelései és vélemények

G2: 4,3/5 (50+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (100+ értékelés)

3. FunctionFox

via FunctionFox

A FunctionFox egy munkaidő-nyilvántartó és projektmenedzsment eszköz, amelyet időkövetéshez, a csapat termelékenységének növeléséhez és az általános érték méréséhez használnak. Ez az eszköz ideális kreatív szakemberek és csapatok számára, akik szeretnék szervezni belső tervezésüket és több projektre is koncentrálni tudni. ⚒️

A FunctionFox legjobb funkciói

Vizualizálja az egyes csapattagok számára ütemezett munkamennyiséget

Időnyilvántartás munkaidő-nyilvántartó lapokkal és beépített stopperrel

Nézze meg, mely feladatok vannak még nyitva, és melyek már befejeződtek.

A FunctionFox korlátai

Egyes felhasználók szeretnék, ha az automatizálás és az ismétlődő feladatok körüli funkcionalitás elérhető lenne.

Kevés testreszabási lehetőség áll rendelkezésre.

A FunctionFox árai

Classic: 35 USD/hó az első felhasználó számára, majd 5 USD/hó minden további felhasználó számára

Premier: 50 USD/hó az első felhasználó számára, majd 10 USD/hó minden további felhasználó számára

Házon belül: 150 USD/hó az első felhasználó számára, majd 20 USD/hó minden további felhasználó számára

FunctionFox értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (40+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (100+ értékelés)

4. Plutio

via Plutio

A Plutio egy all-in-one projektmenedzsment együttműködési eszköz, amely lehetővé teszi a csapatok számára, hogy a projektet a kezdetektől a befejezésig nyomon kövessék. A felhasználók egy központi helyről készülhetnek fel a projektekre, tervezhetik az ütemtervet, oszthatják el a feladatokat és küldhetnek ajánlatokat az ügyfeleknek, így ideális megoldás csapatok és ügynökségek számára. ?

A Plutio legjobb funkciói

A szerződés aláírását követően automatikusan hozzon létre projektet egy sablonból.

Sablonok segítségével hozhat létre ismétlődő feladatokat a rendszeresen végzett feladatokhoz.

Válassza ki, hogy az ügyfél aláírása után automatikusan megjelenjen-e a számla, az ütemterv vagy az ajánlat.

A Plutio korlátai

Egyes felhasználók szerint a javaslatok szerkesztése lassú lehet.

Nincs egyszerű módszer az adatok más eszközökbe történő exportálására.

A Plutio árai

Solo: 19 USD/hó egy felhasználó számára

Studio: 39 USD/hó 10 közreműködő számára

Ügynökség: 99 USD/hó 30 közreműködő esetén

További közreműködők hozzáadhatók a Studio és Agency csomagokhoz, felhasználónként havi 5 dollárért.

Plutio értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (50+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (100+ értékelés)

5. Nintex

via Nintex

A Nintex egy folyamat- és munkafolyamat-kezelő szoftver, amely automatizálással egyszerűsíti a folyamatokat és növeli a termelékenységet. Ez az üzleti folyamatok átalakítására és folyamatok feltérképezésére szolgáló szoftver lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy felfedezzék a folyamatok javításának lehetőségeit, sikeresen automatizálják azokat, és folyamatosan optimalizálják és fejlesszék őket. ?

A Nintex legjobb funkciói

Építsen folyamatokat és módosítsa a munkafolyamatokat a hatékonyság növelése érdekében

Automatizálja a folyamatokat, és futtassa őket rendszeresen

Sablonokat hozhat létre és testreszabhatja őket, anélkül, hogy programozási ismeretekkel kellene rendelkeznie.

A Nintex korlátai

A Nintex a folyamatkezelésre specializálódott, ezért hiányoznak belőle azok a funkciók, amelyek az all-in-one alternatívákban megtalálhatók.

Egyes felhasználók szerint a tanulási görbe meredek.

A Nintex árai

A Nintex hat automatizálási platformjához különféle pro, premium és egyedi csomagokat kínál:

Előnyök: A kezdő árak 15 000–35 000 USD/év között mozognak.

Prémium: A kezdő árak 2400–60 000 USD/év között mozognak.

Egyedi: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Nintex értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (700+ értékelés)

Capterra: 4,1/5 (80+ értékelés)

6. Process Street

via Process Street

A Process Street egy szabványos működési eljárás (SOP), ellenőrzőlista és munkafolyamat-kezelő szoftvereszköz. Célja, hogy egyszerűbbé tegye a folyamatkezelést, ami nagyobb működési hatékonyságot eredményez. Automatizálja a feladatokat, racionalizálja a folyamatokat, és használja ki az AI-alapú munkafolyamat-tervezés előnyeit, hogy javítsa munkamódszereit. ?

A Process Street legjobb funkciói

Ismételhető folyamatok beállítása a termelékenység javítása érdekében

Használjon feltételes logikát a folyamatok áramlásainak testreszabásához

Képzelje el, mi fog történni, és kövesse nyomon az előrehaladását!

A Process Street korlátai

A felhasználók szerint a jelentési lehetőségek korlátozottaknak tűnhetnek.

Egyesek szerint hasznos lenne egy dokumentumok és feladatok keresési funkciója.

A Process Street árai

Startup : 100 USD/hó

Előny: 415 dollár/hó áron elérhető

Vállalati: 1660 USD/hó áron

Process Street értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 300 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 500 értékelés)

7. Teamhood

via Teamhood

A Teamhood egy projektmenedzsment platform, amely egy helyen egyesíti az összes munkáját. A platform időkövetést, munkaterhelés-kezelést, ütemezést, munkafolyamatokat és folyamatokat, beszélgetéseket és még sok mást tartalmaz. ?

A Teamhood legjobb funkciói

Több nézetben is láthatja projektje előrehaladását, többek között Kanban táblákon és Gantt-diagramokon.

Tervezze meg idejét hatékonyabban a becsült óraszámok és az algoritmusok által generált betekintések segítségével.

Automatizálja a rendszeresen ismétlődő feladatokat az ismétlődő feladatok segítségével

A Teamhood korlátai

A felhasználók nem tudnak fájlokat hozzáadni a feladatokon belüli megjegyzésekhez, ami egyes csapatok munkáját befolyásolhatja.

Egyes felhasználók szeretnék deaktiválni a nem használt funkciókat.

Teamhood árak

Ingyenes

Professional: 9,50 USD/hó felhasználónként

Prémium: 15 USD/hó felhasználónként

Ultimate: 19 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Teamhood értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (30+ értékelés)

Capterra: 5/5 (10+ értékelés)

8. Rippling

via Rippling

A Rippling egy munkaerő-menedzsment platform, amely humánerőforrás- (HR), IT- és pénzügyi menedzsmentre specializálódott. Kezelje az alkalmazottak juttatásait, bérszámfejtését és kiadásait egyedi munkafolyamatokkal, amelyek automatizálják a folyamatokat a hatékonyabb működés érdekében. ?

A Rippling legjobb funkciói

Az if/then automatizálásokkal szinte bármilyen HR-, IT- vagy pénzügyi folyamatot automatizálhat.

Használjon egyedi kiváltókat a személyre szabott munkafolyamatok létrehozásához

Csatlakozzon harmadik féltől származó alkalmazásokhoz, hogy a Rippling adatain túl is kiterjessze a munkafolyamat-automatizálás képességeit.

A Rippling korlátai

A Rippling szakterülete a HR, az IT és a pénzügy, így ha más területre koncentrál, akkor egy másik eszköz lehet a megfelelőbb Önnek.

Egyes felhasználók szeretnék, ha az onboarding funkció átfogóbb lenne.

Rippling árak

8 USD/hó/felhasználó áron

Rippling értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (több mint 2000 értékelés)

Capterra: 4,9/5 (több mint 2000 értékelés)

9. Workfront

via Workfront

A Workfront a szoftveróriás Adobe projekt- és munkamenedzsment szoftvere. A platform lehetővé teszi a felhasználók számára a projektek tervezését és végrehajtását, a költségvetés kezelését, valamint az automatizálás használatát a jobb folyamatkezelés érdekében. ?

A Workfront legjobb funkciói

Feladatok kiosztása és nyomon követése a csapat tagjai, osztályok és projektek között

Használjon testreszabott logikai szabályokat az adatok automatikus szinkronizálásához a csapatok között.

Kezelje az elvárásokat és automatikusan rangsorolja a feladatokat a beépített kérelem-sorral.

A Workfront korlátai

Egyesek szerint az új felhasználóknak sok mindent meg kell tanulniuk.

A felhasználók szerint a beérkező értesítések és figyelmeztetések mennyisége túlterhelő lehet.

A Workfront árai

Válasszon: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Prime: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Ultimate: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Workfront értékelések és vélemények

G2: 4,1/5 (900+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (1000+ értékelés)

10. Fluix

via Fluix

A Fluix egy munkafolyamat-automatizáló platform, amelynek célja, hogy megkönnyítse a dokumentumok digitalizálását és automatizálja az ismétlődő, rutin feladatokat. A Fluix feladat-automatizálási funkciójával egyszerűsítheti a mindennapi feladatokat, mint például az auditok, ellenőrzések, képzések, számlák kezelése és még sok más. ?

A Fluix legjobb funkciói

Hagyja el a papír alapú dokumentumokat, és váltson át digitális változatokra, amelyeket megjegyzésekkel láthat el.

Tervezzen személyre szabott munkafolyamatot, amely megfelel az Ön egyedi igényeinek!

Automatizálja az ismétlődő manuális feladatokat, és kövesse nyomon azok előrehaladását, amíg be nem fejeződnek.

A Fluix korlátai

Egyes felhasználók szeretnék, ha az űrlapszerkesztő nem technikai felhasználók számára is felhasználóbarátabb lenne.

Jelenleg nincs Android-alkalmazás, de iOS-alkalmazás elérhető.

A Fluix árai

Fluix Core: 30 USD/hó felhasználónként

Conditional Logic kiegészítő: 5 USD/hó felhasználónként

Power Analytics kiegészítő: 10 USD/hó felhasználónként

Form and Document Prefill kiegészítő: 10 USD/hó felhasználónként

Quarterly Review kiegészítő: 50 USD/hó felhasználónként

Fluix értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (10+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (40+ értékelés)

A munkafolyamatok egyszerűsítése egy SmartSuite alternatívával

A SmartSuite egy kiváló projektmenedzsment eszköz, amely lehetővé teszi a távoli csapatok számára, hogy hatékonyabban dolgozzanak. Ez azonban nem jelenti azt, hogy ez az egyetlen lehetőség, és ez az útmutató bemutatja, hogy hány lenyűgöző SmartSuite-versenytárs létezik. Használja ezt az útmutatót, hogy megtalálja a céljainak leginkább megfelelő eszközt, és élvezze a jobban koordinált, produktívabb és jól menedzselt csapat előnyeit.

Ha olyan szoftvert keres, amely a SmartSuite összes funkcióját és még többet is kínál, próbálja ki a ClickUp-ot. Ez az all-in-one platform számos olyan funkcióval rendelkezik, amelyek megkönnyítik a projektmenedzsmentet, a feladatkezelést és a személyzetirányítást. Fedezze fel az összes előnyt, és próbálja ki még ma ingyenesen a ClickUp-ot. ?