A 10 legjobb SmartSuite alternatíva és versenytárs 2025-ben

A SmartSuite magát minden folyamat és projekt egyetlen platformjaként hirdeti, de nem ez az egyetlen munkamenedzsment-megoldás a piacon. Számos más alternatíva létezik a munkafolyamat-automatizálás területén, és érdemes megismerni őket, mielőtt elkötelezi magát a SmartSuite mellett, vagy folytatja az ezzel való munkát.
Ebben az útmutatóban áttekintjük a SmartSuite legjobb alternatíváit, amelyek ma elérhetők. Összehasonlítjuk a webalapú munkafolyamat-kezelő, munkafolyamat-automatizáló, feladatkezelő és együttműködési eszközöket, hogy összeállítsuk a 2024-ben kipróbálandó legjobb alternatívák listáját. ?
Mit kell keresnie egy SmartSuite alternatívában?
A SmartSuite egy felhőalapú automatizálási és munkamenedzsment platform, amely széles körű felhasználási lehetőségeket kínál, beleértve a projektmenedzsmentet, a HR-t és a személyzetmenedzsmentet, a marketinget és a megfelelőségi követelmények betartását. Használhatja az összes funkciót, vagy csak néhányat közülük.
Ha SmartSuite alternatívát keres, vegye figyelembe a következőket:
- Könnyű használat: Könnyen használható a platform? Szükséges-e jelentős képzés?
- Szakértelem: Az új eszköz nagyobb funkcionalitást kínál az Ön által preferált területen?
- Testreszabás: Az új alternatíva rugalmasabb? Teljes mértékben testreszabható?
- Automatizálás: Az eszköz automatizálni tudja a szükséges feladatok elvégzését? Többet kínál, mint a SmartSuite?
- Árak: Megfizethető az új eszköz? Illeszkedik a költségvetéséhez?
- Skálázhatóság: Az alternatíva skálázható az Ön igényeinek megfelelően? A skálázás miatt a költségek meghaladják a megengedhető mértéket?
A munkafolyamat-automatizálás területén olyan sok termék áll rendelkezésre, hogy bármilyen méretű, költségvetésű és igényű vállalat számára rengeteg lehetőség kínálkozik – függetlenül attól, hogy Ön egy HR-menedzsmentre szoruló kisvállalkozás vagy egy gyorsan növekvő SaaS-vállalat, amelynek marketingautomatizálási szoftverre van szüksége. Gondoljon át, hogy Ön személyesen mire használná a szoftvert, és mire van szüksége a csapatának, így összeállíthat egy listát a legjobb alternatívákról, amelyeket kipróbálhat.
A 10 legjobb SmartSuite alternatíva
A megfelelő munkamenedzsment eszköz megkönnyíti a feladatok elvégzését, a csapatmunkát és a nagyobb siker elérését. Íme a legjobb SmartSuite alternatívák és versenytársak, amelyekkel közelebb kerülhet termelékenységi céljaihoz.
1. ClickUp
A ClickUp kiemelkedő alternatívája a SmartSuite-nak, mivel ez is egy olyan all-in-one platform, amelyet a termelékenység és a profit növelésére terveztek. A ClickUp széles körű funkciói megkönnyítik a munka szervezését, a feladatok és erőforrások kezelését, valamint a csapat tagokkal való együttműködést. ✨
A kampányoktól a sprinttervezésig a ClickUp Automations bármilyen műveletet egyszerűsíthet. Több mint 100 kód nélküli automatizálásból álló könyvtárunk mindent tartalmaz, amire szükséged van a munkafolyamatok egyszerűsítéséhez, a rutin feladatok racionalizálásához és a projektátadások megkönnyítéséhez.
Használja előre elkészített automatizálási receptjeinket úgy, ahogy vannak, vagy testreszabhatja őket saját logikájával és egyéni állapotokkal. Élvezze a széles körű felhasználási lehetőségeket kínáló recepteket, amelyek között szerepelnek a feladatkiosztások, megjegyzések, állapotfrissítések és még sok más.
A ClickUp segítségével nemcsak automatizálhatja munkáját, hanem kiterjesztheti ezt a funkciót más, általánosan használt alkalmazásokra is. Hozza be külső alkalmazásait – például a Githubot, a Slacket, a Dropboxot és a Calendlyt – a ClickUp munkafolyamatába. Az integrációk könyvtára minden hónapban bővül.
A ClickUp Automations mellett a platform még sok más lehetőséget kínál azoknak a csapatoknak, akik szeretnének szervezettek maradni és hatékonyabban dolgozni. Használja a ClickUp Tasks alkalmazást a személyes és csapatfeladatok kezeléséhez, a ClickUp Dashboardon láthatja a haladást, és áthelyezheti kapcsolattartási adatait a ClickUp CRM-be, így ugyanazon a helyen futtathatja ügyfélkapcsolat-kezelő rendszerét.
A ClickUp legjobb funkciói
- Használja a ClickUp automatizálási és feltételes logikai funkcióit hatékony munkafolyamatok létrehozásához.
- Feladatok, teendőlisták és üzleti folyamatok kezelése
- Állítsa be és kövesse nyomon a projektmenedzsment KPI-khez viszonyított előrehaladást
- A ClickUp Chat segítségével valós időben üzeneteket küldhet és együttműködhet csapatával.
- Műszaki és kreatív projektek kezelése
- Készítsen dokumentumokat és táblázatokat, hogy együttműködhessen és megoszthassa azokat a csapatával.
- Kezelje az erőforrásokat és a csapat tagjainak idejét, termelékenységét és számlázható óráit
- Állítson be jogosultságokat és ossza meg a projekteket a projekt átláthatóságának növelése érdekében.
- Használja ki a ClickUp sablonokat a gyors kezdéshez, beleértve a munkaterv sablonokat is.
- Személyre szabhatja a felhasználói élményt egyéni nézetekkel, egyéni mezőkkel és színkoordinációval.
- Integrálja több ezer külső alkalmazással
A ClickUp korlátai
- A rengeteg funkció és testreszabási lehetőség miatt egyes felhasználók szerint kezdetben meg kell tanulni a használatát.
- Lehet, hogy nem minden külső alkalmazáshoz van dedikált integráció, de a ClickUp-ot mindig összekapcsolhatja több ezer más eszközzel a Zapier segítségével.
ClickUp árak
- Örökre ingyenes
- Unlimited: 7 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
- Business Plus: 19 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
- A ClickUp AI minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért munkatér-tagként.
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 8500 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (3700+ értékelés)
2. Flow
A Flow egy modern projekt- és feladatkezelő szoftvermegoldás csapatok számára. A platform olyan kulcsfontosságú elemeket egyesít, mint a projektmenedzsment, a beszélgetések és a feladatkezelés, hogy egy mindenre kiterjedő helyet teremtsen a munka elvégzéséhez. ✔️
A Flow legjobb funkciói
- Kezelje hatékonyabban a feladatokat az automatizált ismétlődő feladatokkal
- Csapat tagokat hívhat meg projektekbe, és jogosultságokkal szabályozhatja a adatvédelmet.
- Testreszabhatja a projekteket színekkel és ikonokkal
Áramlási korlátozások
- Egyes felhasználók szerint a szinkronizálás lassú lehet a webes és az alkalmazás verziók között.
- Csak a fiókját deaktiválhatja, a fiók adatait nem lehet törölni.
Flow árak
- Alap: 6 USD/hó felhasználónként
- Plusz: 8 USD/hó felhasználónként
- Pro: 10 USD/hó felhasználónként
A munkafolyamatok értékelései és vélemények
- G2: 4,3/5 (50+ értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (100+ értékelés)
3. FunctionFox
A FunctionFox egy munkaidő-nyilvántartó és projektmenedzsment eszköz, amelyet időkövetéshez, a csapat termelékenységének növeléséhez és az általános érték méréséhez használnak. Ez az eszköz ideális kreatív szakemberek és csapatok számára, akik szeretnék szervezni belső tervezésüket és több projektre is koncentrálni tudni. ⚒️
A FunctionFox legjobb funkciói
- Vizualizálja az egyes csapattagok számára ütemezett munkamennyiséget
- Időnyilvántartás munkaidő-nyilvántartó lapokkal és beépített stopperrel
- Nézze meg, mely feladatok vannak még nyitva, és melyek már befejeződtek.
A FunctionFox korlátai
- Egyes felhasználók szeretnék, ha az automatizálás és az ismétlődő feladatok körüli funkcionalitás elérhető lenne.
- Kevés testreszabási lehetőség áll rendelkezésre.
A FunctionFox árai
- Classic: 35 USD/hó az első felhasználó számára, majd 5 USD/hó minden további felhasználó számára
- Premier: 50 USD/hó az első felhasználó számára, majd 10 USD/hó minden további felhasználó számára
- Házon belül: 150 USD/hó az első felhasználó számára, majd 20 USD/hó minden további felhasználó számára
FunctionFox értékelések és vélemények
- G2: 4,3/5 (40+ értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (100+ értékelés)
4. Plutio
A Plutio egy all-in-one projektmenedzsment együttműködési eszköz, amely lehetővé teszi a csapatok számára, hogy a projektet a kezdetektől a befejezésig nyomon kövessék. A felhasználók egy központi helyről készülhetnek fel a projektekre, tervezhetik az ütemtervet, oszthatják el a feladatokat és küldhetnek ajánlatokat az ügyfeleknek, így ideális megoldás csapatok és ügynökségek számára. ?
A Plutio legjobb funkciói
- A szerződés aláírását követően automatikusan hozzon létre projektet egy sablonból.
- Sablonok segítségével hozhat létre ismétlődő feladatokat a rendszeresen végzett feladatokhoz.
- Válassza ki, hogy az ügyfél aláírása után automatikusan megjelenjen-e a számla, az ütemterv vagy az ajánlat.
A Plutio korlátai
- Egyes felhasználók szerint a javaslatok szerkesztése lassú lehet.
- Nincs egyszerű módszer az adatok más eszközökbe történő exportálására.
A Plutio árai
- Solo: 19 USD/hó egy felhasználó számára
- Studio: 39 USD/hó 10 közreműködő számára
- Ügynökség: 99 USD/hó 30 közreműködő esetén
- További közreműködők hozzáadhatók a Studio és Agency csomagokhoz, felhasználónként havi 5 dollárért.
Plutio értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (50+ értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (100+ értékelés)
5. Nintex
A Nintex egy folyamat- és munkafolyamat-kezelő szoftver, amely automatizálással egyszerűsíti a folyamatokat és növeli a termelékenységet. Ez az üzleti folyamatok átalakítására és folyamatok feltérképezésére szolgáló szoftver lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy felfedezzék a folyamatok javításának lehetőségeit, sikeresen automatizálják azokat, és folyamatosan optimalizálják és fejlesszék őket. ?
A Nintex legjobb funkciói
- Építsen folyamatokat és módosítsa a munkafolyamatokat a hatékonyság növelése érdekében
- Automatizálja a folyamatokat, és futtassa őket rendszeresen
- Sablonokat hozhat létre és testreszabhatja őket, anélkül, hogy programozási ismeretekkel kellene rendelkeznie.
A Nintex korlátai
- A Nintex a folyamatkezelésre specializálódott, ezért hiányoznak belőle azok a funkciók, amelyek az all-in-one alternatívákban megtalálhatók.
- Egyes felhasználók szerint a tanulási görbe meredek.
A Nintex árai
A Nintex hat automatizálási platformjához különféle pro, premium és egyedi csomagokat kínál:
- Előnyök: A kezdő árak 15 000–35 000 USD/év között mozognak.
- Prémium: A kezdő árak 2400–60 000 USD/év között mozognak.
- Egyedi: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Nintex értékelések és vélemények
- G2: 4,2/5 (700+ értékelés)
- Capterra: 4,1/5 (80+ értékelés)
6. Process Street
A Process Street egy szabványos működési eljárás (SOP), ellenőrzőlista és munkafolyamat-kezelő szoftvereszköz. Célja, hogy egyszerűbbé tegye a folyamatkezelést, ami nagyobb működési hatékonyságot eredményez. Automatizálja a feladatokat, racionalizálja a folyamatokat, és használja ki az AI-alapú munkafolyamat-tervezés előnyeit, hogy javítsa munkamódszereit. ?
A Process Street legjobb funkciói
- Ismételhető folyamatok beállítása a termelékenység javítása érdekében
- Használjon feltételes logikát a folyamatok áramlásainak testreszabásához
- Képzelje el, mi fog történni, és kövesse nyomon az előrehaladását!
A Process Street korlátai
- A felhasználók szerint a jelentési lehetőségek korlátozottaknak tűnhetnek.
- Egyesek szerint hasznos lenne egy dokumentumok és feladatok keresési funkciója.
A Process Street árai
- Startup: 100 USD/hó
- Előny: 415 dollár/hó áron elérhető
- Vállalati: 1660 USD/hó áron
Process Street értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (több mint 300 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 500 értékelés)
7. Teamhood
A Teamhood egy projektmenedzsment platform, amely egy helyen egyesíti az összes munkáját. A platform időkövetést, munkaterhelés-kezelést, ütemezést, munkafolyamatokat és folyamatokat, beszélgetéseket és még sok mást tartalmaz. ?
A Teamhood legjobb funkciói
- Több nézetben is láthatja projektje előrehaladását, többek között Kanban táblákon és Gantt-diagramokon.
- Tervezze meg idejét hatékonyabban a becsült óraszámok és az algoritmusok által generált betekintések segítségével.
- Automatizálja a rendszeresen ismétlődő feladatokat az ismétlődő feladatok segítségével
A Teamhood korlátai
- A felhasználók nem tudnak fájlokat hozzáadni a feladatokon belüli megjegyzésekhez, ami egyes csapatok munkáját befolyásolhatja.
- Egyes felhasználók szeretnék deaktiválni a nem használt funkciókat.
Teamhood árak
- Ingyenes
- Professional: 9,50 USD/hó felhasználónként
- Prémium: 15 USD/hó felhasználónként
- Ultimate: 19 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Teamhood értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (30+ értékelés)
- Capterra: 5/5 (10+ értékelés)
8. Rippling
A Rippling egy munkaerő-menedzsment platform, amely humánerőforrás- (HR), IT- és pénzügyi menedzsmentre specializálódott. Kezelje az alkalmazottak juttatásait, bérszámfejtését és kiadásait egyedi munkafolyamatokkal, amelyek automatizálják a folyamatokat a hatékonyabb működés érdekében. ?
A Rippling legjobb funkciói
- Az if/then automatizálásokkal szinte bármilyen HR-, IT- vagy pénzügyi folyamatot automatizálhat.
- Használjon egyedi kiváltókat a személyre szabott munkafolyamatok létrehozásához
- Csatlakozzon harmadik féltől származó alkalmazásokhoz, hogy a Rippling adatain túl is kiterjessze a munkafolyamat-automatizálás képességeit.
A Rippling korlátai
- A Rippling szakterülete a HR, az IT és a pénzügy, így ha más területre koncentrál, akkor egy másik eszköz lehet a megfelelőbb Önnek.
- Egyes felhasználók szeretnék, ha az onboarding funkció átfogóbb lenne.
Rippling árak
- 8 USD/hó/felhasználó áron
Rippling értékelések és vélemények
- G2: 4,8/5 (több mint 2000 értékelés)
- Capterra: 4,9/5 (több mint 2000 értékelés)
9. Workfront
A Workfront a szoftveróriás Adobe projekt- és munkamenedzsment szoftvere. A platform lehetővé teszi a felhasználók számára a projektek tervezését és végrehajtását, a költségvetés kezelését, valamint az automatizálás használatát a jobb folyamatkezelés érdekében. ?
A Workfront legjobb funkciói
- Feladatok kiosztása és nyomon követése a csapat tagjai, osztályok és projektek között
- Használjon testreszabott logikai szabályokat az adatok automatikus szinkronizálásához a csapatok között.
- Kezelje az elvárásokat és automatikusan rangsorolja a feladatokat a beépített kérelem-sorral.
A Workfront korlátai
- Egyesek szerint az új felhasználóknak sok mindent meg kell tanulniuk.
- A felhasználók szerint a beérkező értesítések és figyelmeztetések mennyisége túlterhelő lehet.
A Workfront árai
- Válasszon: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
- Prime: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
- Ultimate: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Workfront értékelések és vélemények
- G2: 4,1/5 (900+ értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (1000+ értékelés)
10. Fluix
A Fluix egy munkafolyamat-automatizáló platform, amelynek célja, hogy megkönnyítse a dokumentumok digitalizálását és automatizálja az ismétlődő, rutin feladatokat. A Fluix feladat-automatizálási funkciójával egyszerűsítheti a mindennapi feladatokat, mint például az auditok, ellenőrzések, képzések, számlák kezelése és még sok más. ?
A Fluix legjobb funkciói
- Hagyja el a papír alapú dokumentumokat, és váltson át digitális változatokra, amelyeket megjegyzésekkel láthat el.
- Tervezzen személyre szabott munkafolyamatot, amely megfelel az Ön egyedi igényeinek!
- Automatizálja az ismétlődő manuális feladatokat, és kövesse nyomon azok előrehaladását, amíg be nem fejeződnek.
A Fluix korlátai
- Egyes felhasználók szeretnék, ha az űrlapszerkesztő nem technikai felhasználók számára is felhasználóbarátabb lenne.
- Jelenleg nincs Android-alkalmazás, de iOS-alkalmazás elérhető.
A Fluix árai
- Fluix Core: 30 USD/hó felhasználónként
- Conditional Logic kiegészítő: 5 USD/hó felhasználónként
- Power Analytics kiegészítő: 10 USD/hó felhasználónként
- Form and Document Prefill kiegészítő: 10 USD/hó felhasználónként
- Quarterly Review kiegészítő: 50 USD/hó felhasználónként
Fluix értékelések és vélemények
- G2: 4,8/5 (10+ értékelés)
- Capterra: 4,8/5 (40+ értékelés)
A munkafolyamatok egyszerűsítése egy SmartSuite alternatívával
A SmartSuite egy kiváló projektmenedzsment eszköz, amely lehetővé teszi a távoli csapatok számára, hogy hatékonyabban dolgozzanak. Ez azonban nem jelenti azt, hogy ez az egyetlen lehetőség, és ez az útmutató bemutatja, hogy hány lenyűgöző SmartSuite-versenytárs létezik. Használja ezt az útmutatót, hogy megtalálja a céljainak leginkább megfelelő eszközt, és élvezze a jobban koordinált, produktívabb és jól menedzselt csapat előnyeit.
Ha olyan szoftvert keres, amely a SmartSuite összes funkcióját és még többet is kínál, próbálja ki a ClickUp-ot. Ez az all-in-one platform számos olyan funkcióval rendelkezik, amelyek megkönnyítik a projektmenedzsmentet, a feladatkezelést és a személyzetirányítást. Fedezze fel az összes előnyt, és próbálja ki még ma ingyenesen a ClickUp-ot. ?