A 10 legjobb ADHD-szervező és -kezelő eszköz felnőtteknek 2026-ban

Jogi nyilatkozat: Ez a cikk a termelékenységet elősegítő eszközökről és stratégiákról nyújt tájékoztatást. Nem célja, hogy helyettesítse az ADHD vagy bármely más egészségügyi állapot szakmai orvosi tanácsadását, diagnózisát vagy kezelését.

A felnőttkori figyelemhiányos hiperaktivitási zavar (ADHD) kezeléséhez megfelelő eszközök megtalálása számos stratégiát jelenthet a fontos feladatok szervezésében és a termelékenység növelésében. Az ADHD-val élők pedig tudják, hogy a szervezés és a termelékenység nem jönnek könnyen.

A CHADD szervezet szerint a felnőttkori ADHD tünetei kihívásokat jelentenek a komplex, hosszú távú projektek kezelése terén a szakmai életben. A nagyobb projektek nem csak a szervezettséget igénylik, hanem a hatékony kommunikációt, a számos feladat nyomon követését és az időgazdálkodást is.

De ez nem akadályozhatja meg az ADHD-s embereket abban, hogy kiváló eredményeket érjenek el a karrierjükben. Rengeteg jó szokás és remek eszköz áll rendelkezésükre a mindennapi életben.

Ezért állítottuk össze ezt a listát a 2024-es év 10 legjobb ADHD-alkalmazásáról felnőttek számára.

A feladatkezeléstől a projektmenedzsmenten és az időnyilvántartáson át a jegyzetelésig mindenre kiterjedünk.

A legjobb ADHD-eszközöknek zökkenőmentesen be kell illeszkedniük a mindennapi rutinjába, és további stressz nélkül kell javítaniuk a mindennapi életét.

Ezeknek intuitívnak kell lenniük, az Ön egyedi igényeihez igazíthatónak, és olyan funkciókat kell kínálniuk, amelyek megoldást nyújtanak az ADHD-val kapcsolatos gyakori kihívásokra, mint például a projektmenedzsment, az időgazdálkodás, a szervezés és a koncentráció.

Ezek közül sok ADHD-eszköz praktikus alkalmazás formájában érhető el, amelyhez telefonján vagy számítógépén keresztül hozzáférhet, így biztosítva, hogy a fontos feladatok elvégzéséhez szükséges segítség mindig kéznél legyen.

Egyre inkább digitalizálódó világunkban a megfelelő eszköz megtalálása megterhelő feladat lehet. Az alábbiakban bemutatjuk a legjobb ADHD-eszközöket, amelyek segítenek Önnek a koncentrációban, a szervezettségben és a hatékonyságban.

Feladatok kezelése a ClickUp-ban Konvertálja a megjegyzéseket ClickUp-feladatokká, vagy rendelje hozzá őket a csapattagokhoz

A ClickUp egy átfogó projektmenedzsment eszköz, amely segíthet az ADHD-val élőknek a szervezettség megőrzésében. Ez több, mint egy egyszerű teendőlista-alkalmazás; egyetlen platformon integrálja a feladatkezelést, a dokumentumok közös szerkesztését, a célok nyomon követését és az időgazdálkodást.

Ez biztosítja, hogy minden szükséges információ egy helyen legyen összegyűjtve, ami növeli a termelékenységet és csökkenti az alkalmazások közötti váltás kognitív terhelését. Robusztus funkciói és intuitív felülete miatt ez az egyik legjobb ADHD-szervező eszköz felnőttek számára, és egyben az egyik legjobb szervezőalkalmazás, pont.

A ClickUp segítségével a Notes funkciót közvetlenül a platformon használhatja feljegyzésként. Vagy prioritásokat rendelhet a feladatokhoz, határidőket állíthat be, és Gantt-diagramok, lista- vagy táblázati nézetek segítségével vizualizálhatja a munkafolyamatot, attól függően, hogy mi felel meg leginkább az Ön igényeinek.

A ClickUp testreszabható felülete lehetővé teszi, hogy az eszközt a saját munkastílusához és preferenciáihoz igazítsa, ahelyett, hogy fordítva lenne.

A ClickUp sokoldalú funkciói révén ez nem csupán egy szervezési eszköz; a mindennapi termelékenységi trükkök központi elemévé válhat, segítve a koncentrációt.

Tehát, akár időgazdálkodási technikáit szeretné megújítani, akár egyszerűen csak jobb íróasztali szervezésre van szüksége, a ClickUp segíthet egy kiegyensúlyozottabb és produktívabb élet kialakításában.

A ClickUp legjobb funkciói

Zökkenőmentes integráció több mint 1000 alkalmazással és eszközzel

Átfogó feladat-, dokumentum- és projektkezelési funkciók

A rutin feladatok automatizálása a termelékenység növelése érdekében

Személyre szabható munkaterhelés-kezelés és az Ön igényeinek megfelelő felületek

Előre elkészített ADHD-sablonok , például teendőlista-sablonok a feladatok kezeléséhez és a dolgok elvégzéséhez

Maradjon szervezett és produktív a termékmenedzsment útján a ClickUp teendőlista-sablonnal

A ClickUp korlátai

A széleskörű funkciók miatt az új felhasználóknak egy kis időre lehet szükségük, hogy megismerkedjenek az eszközzel

Offline állapotban a teljes funkcionalitás nem elérhető

A ClickUp árai

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 7 dollárért tagonként

ClickUp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)

2. Brain Focus

via Brain Focus

A Brain Focus egy időgazdálkodási alkalmazás, amely a Pomodoro-technikát alkalmazza, amely arra ösztönzi a felhasználókat, hogy rövid, előre meghatározott időintervallumokban összpontosítsanak a feladatokra, szünetekkel közbeiktatva.

Ez a munkaterhelés-kezelési technika különösen hatékony lehet az ADHD-val élők számára, mivel a nagy feladatok kisebb, kezelhetőbb részekre bontásával csökkentheti az azokból fakadó félelmet.

Az alkalmazás lehetővé teszi a feladatok kategorizálását, felülete pedig egyszerű, így csökkenti a feladatok szervezése során felmerülő esetleges nehézségeket.

A feladatok fontossági sorrendbe állítására és ütemezésére való összpontosításának köszönhetően ez egy praktikus eszköz azok számára, akik a halogatás problémájával küzdenek, vagy túl sok feladat miatt érzik magukat túlterhelve.

A Brain Focus legjobb funkciói

Testreszabható munka- és szünetidők, hogy az alkalmazást a munkastílusához és kommunikációs stratégiáihoz igazíthassa

Lehetőség a munkamenetek szüneteltetésére és folytatására, így alkalmazkodva a váratlan megszakításokhoz

Lehetőség a Wi-Fi és a hang kikapcsolására a munkavégzés során, minimalizálva a digitális zavaró tényezőket a koncentráció fenntartása érdekében

Intuitív felület, amely megkönnyíti a felhasználók számára a navigációt és az időbeli előrehaladás nyomon követését

A Brain Focus korlátai

Az egyéb termelékenységi alkalmazásokkal való integráció hiánya miatt szükség lehet az adatok manuális átvitelére

Az alkalmazás felülete ugyan egyszerű, de egyes felhasználók számára túl egyszerűnek tűnhet, mivel hiányzik belőle más alkalmazások kifinomult esztétikája

A Brain Focus árai

Ingyenes

Brain Focus értékelések és vélemények

G2 : N/A

Capterra: N/A

3. Mint

A Mint egy pénzügyi szervezőalkalmazás, amely lehetővé teszi, hogy egy helyen kövesse nyomon, tervezze meg és kezelje pénzügyeit.

Azoknak a felnőtteknek, akik ADHD-val küzdenek és nehezen boldogulnak a pénzügyek kezelésével, a Mint megoldást kínál, amely segít átlátni a pénzügyeiket.

Összegyűjti az összes pénzügyi adatát, a bankszámláktól a hitelkártyákon át a számlákig, és könnyen érthető formátumban jeleníti meg azokat. Emellett figyelmeztetést küld a szokatlan tranzakciókról, fizetési emlékeztetőket küld a késedelmi díjak elkerülése érdekében, sőt, tippeket is ad a díjak csökkentésére és a pénzmegtakarításra.

A Mint legjobb funkciói

Automatikus szinkronizálás különböző pénzintézetekkel a kiadások, megtakarítások és az általános pénzügyi helyzet valós idejű nyomon követése érdekében

Részletes betekintés a kiadási szokásokba, segítve a felhasználókat a fejlesztendő területek azonosításában és tippeket kínálva a jobb pénzkezeléshez

A számlák nyomon követésére és emlékeztető funkciókra szolgáló eszközök segítenek elkerülni a fizetési mulasztásokat és az azokból adódó, hitelképességre gyakorolt negatív hatásokat

A Mint korlátai

Egyes felhasználók szinkronizálási problémákról számolnak be bizonyos pénzintézetekkel kapcsolatban

Az alkalmazás automatikus tranzakció-kategorizáló rendszere néha tévesen sorolja be a vásárlásokat, ami kézi javítást igényel

A Mint árai

Ingyenes

Prémium: 4,99 USD/hó

Mint értékelések és vélemények

G2 : N/A

Capterra: 4,6/5 (több mint 100 értékelés)

4. Remember the Milk

via Remember the Milk

A Remember the Milk egy intelligens teendőlista és feladatkezelő eszköz, amely egyszerűsíti az időgazdálkodást és a szervezettséget, így Ön hatékonyabban dolgozhat.

Lehetővé teszi, hogy ADHD-s teendőlistákat készítsen, határidőket állítson be, feladatokat rendeljen másokhoz, sőt fájlokat vagy jegyzeteket is csatolhasson a feladatokhoz. A feladatokat fontossági sorrendbe is állíthatja, ami segít meghatározni, milyen sorrendben kell azokat elvégeznie.

A Remember the Milk integrált emlékeztetőket is tartalmaz, így soha többé nem felejti el a feladatokat és nem mulasztja el a határidőket.

Az eszköz különösen alkalmas ADHD-s felnőttek számára, mivel leveszi a vállukról a feladatok emlékezésének mentális terheit.

A Remember the Milk legjobb funkciói

A Smart Add funkció lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy gyorsan és hatékonyan adjanak hozzá feladatokat, rövidítések segítségével állítva be a határidőket, prioritásokat, ismétlési gyakoriságot és egyebeket

Feladatok és listák megosztási funkciója, amely egyszerűbbé teszi az együttműködést vagy a háztartási feladatok kezelését

Számos alkalmazással való átfogó integráció, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy bárhol is legyenek, kontextusváltás nélkül kezeljék feladataikat

A Remember the Milk korlátai

Egyes fejlett funkciók, mint például a korlátlan megosztás, a fájlcsatolás és a színes címkék, csak a Pro verzióban érhetők el

Egyes felhasználók számára a felhasználói felület kissé elavultnak tűnhet a modernebb, vizuálisan vonzóbb alkalmazásokhoz képest

A Remember the Milk árai

Ingyenes

Pro: 39,99 USD/év

Remember the Milk értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (10+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 50 értékelés)

5. Google Tasks

A Google Tasks egy feladatkezelő eszköz, amely zökkenőmentesen integrálódik a Google termékskálájába, például a Gmailbe és a Google Naptárba, így egységes és ismerős környezetet biztosít a felhasználók számára.

Az eszköz lehetővé teszi, hogy közvetlenül a Gmail beérkező levelek mappájából hozzon létre feladatokat, így egyszerűsítve az e-mailekből származó feladatok feljegyzésének folyamatát. Ezen felül a Google Tasks alfeladatok létrehozását is lehetővé teszi, amelyek segítségével a nagyobb feladatokat kisebb, könnyebben kezelhető részekre bonthatja.

A feladatok szinkronizálódnak az összes eszközén, így bárhonnan kényelmesen ellenőrizheti a teendőlistáját.

Ez azonban egy viszonylag egyszerű eszköz, és bár ez azt jelenti, hogy könnyen használható, hiányozhatnak belőle azok a funkciók, amelyek a bonyolultabb feladatkezelő eszközökben megtalálhatók.

A Google Tasks legjobb funkciói

A Gmail és a Google Naptár egyszerű integrációja zökkenőmentes átmenetet biztosít a feladatok, e-mailek és a naptárbejegyzések között

A feladatok közvetlenül az e-mailekből hozhatók létre, ami elősegíti a hatékony munkamenetet

Lehetővé teszi alfeladatok létrehozását, így a nagy feladatok könnyebben kezelhető részekre bonthatók

A Google Tasks korlátai

Hiányoznak belőle azok a bonyolultabb feladatkezelési funkciók, amelyek más eszközökben megtalálhatók

Nincsenek beépített emlékeztetők vagy értesítések a határidőhöz közeledő feladatokról

A Google Tasks árai

Ingyenes

Google Tasks értékelések és vélemények

G2 : 4,2/5 (10+ értékelés)

Capterra: N/A

6. Evernote

via Evernote

Az Evernote egy hatékony jegyzetelő eszköz, amely lehetővé teszi, hogy minden jegyzetét, ötletét és teendőjét egy helyen tárolja.

Az egyszerű szöveges jegyzeteken túl az Evernote lehetővé teszi képek, weboldalak és akár hangjegyzetek hozzáadását is a jegyzetekhez, így biztosítva, hogy az információkat a legmegfelelőbb formátumban rögzíthesse. Az eszköz hatékony keresési funkcióval rendelkezik, amely a képeken belüli szöveget is felismeri.

Az Evernote összes eszközön történő szinkronizálási képessége azt jelenti, hogy jegyzetei mindig kéznél vannak, akár asztali számítógépén, táblagépén vagy okostelefonján.

Az ADHD-s emberek számára az Evernote rugalmassága és robusztus funkciói forradalmi változást hozhatnak a gondolatok rögzítésében és rendszerezésében.

Az Evernote legjobb funkciói

Gazdag, multimédiás jegyzetelési funkciók, amelyek szöveget, képeket, hangfájlokat és webes kivágásokat is magukban foglalnak

Hatékony keresési funkció, amely képes felismerni a képeken belüli szöveget is

Összehangolja az összes eszközét, így biztosítva, hogy jegyzetei bárhová is megy, mindig elérhetők legyenek

Az Evernote korlátai

Az ingyenes verzió használatának vannak bizonyos korlátai, többek között az, hogy havonta mennyi új tartalmat adhat hozzá

A felület a rengeteg funkciója miatt túlterhelő lehet az új felhasználók számára

Az Evernote árai

Ingyenes

Személyes : 14,99 USD/hó

Professional: 17,99 USD/hó

Evernote értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (több mint 1000 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 8000 értékelés)

7. ScheduleOnce

via ScheduleOnce

A ScheduleOnce egy időgazdálkodási és ütemezési alkalmazás, amely egyszerűsíti a találkozók, megbeszélések és hívások szervezését.

Az eszköz egyéni és csoportos ütemezést is lehetővé tesz, és integrálható a főbb naptáralkalmazásokkal, mint például a Google Calendar, az Outlook és az iCloud.

A tervezési folyamat automatizálásával a ScheduleOnce időt takarít meg Önnek, és csökkenti a hibák vagy a párhuzamos foglalások kialakulásának esélyét.

Az automatikus időzóna-felismerésnek köszönhetően az eszköz biztosítja, hogy Ön és partnerei mindig egy hullámhosszon legyenek a találkozók időpontját illetően, függetlenül attól, hogy hol tartózkodnak.

A ScheduleOnce legjobb funkciói

Lehetővé teszi mind az egyéni, mind a csoportos ütemezést

Integrálható a főbb naptáralkalmazásokkal, így minden találkozóját egy helyen tárolhatja

Automatizálja a teljes ütemezési folyamatot, így időt és energiát takarít meg

A ScheduleOnce korlátai

Drágább, mint más ütemezési eszközök

Átfogó funkciói miatt az új felhasználók számára túlterhelő lehet

A ScheduleOnce árai

Starter : Ingyenes

Growth : 10 USD/hó

Vállalati: Az árakkal kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot a ScheduleOnce-szal

ScheduleOnce értékelések és vélemények

G2 : N/A

Capterra: N/A

8. SimpleMind

via SimpleMind

A SimpleMind egy gondolattérkép-készítő eszköz, amely lehetővé teszi gondolataid vizuális rendszerezését. A gondolattérképek különösen hatékonyak lehetnek az ADHD-val élők számára, mivel a hagyományos lineáris jegyzetekhez képest rugalmasabb és kreatívabb módszert kínálnak az ötletek rögzítésére.

A SimpleMind segítségével végtelen vásznon készíthet gondolattérképeket, így biztosan nem fog elfogyni a hely.

Az eszköz lehetővé teszi, hogy színekkel, stílusokkal és képekkel személyre szabja gondolattérképeit, így azok vonzóbbá és könnyebben érthetővé válnak.

Ráadásul a gondolattérképek bármilyen eszközről elérhetők, így kényelmesen áttekintheti és szerkesztheti őket, bárhol is legyen.

A SimpleMind legjobb funkciói

A végtelen vászon korlátlan gondolattérkép-készítést tesz lehetővé térbeli korlátok nélkül

Személyre szabhatja a gondolattérképeket stílusokkal, színekkel és képekkel, hogy vizuálisan vonzó tartalmat hozzon létre

A platformok közötti szinkronizálás lehetővé teszi a gondolattérképek elérését bármilyen eszközről

A SimpleMind korlátai

Az ingyenes verzió némileg korlátozott, a fejlettebb funkciók a fizetős verziók számára vannak fenntartva

Egyes felhasználók szerint a kezdeti időszakban a felület kezelése kissé bonyolult lehet

A SimpleMind árai

Ingyenes

Pro: Az árakkal kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot a SimpleMind-dal

SimpleMind értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (több mint 12 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 2000 értékelés)

9. 24me

A 24me egy személyi asszisztens alkalmazás, amely egy helyen egyesíti az elektronikus naptárakat, feladatokat, jegyzeteket és személyes fiókokat.

A számlák fizetésére vagy a találkozókra való emlékeztetéshez hasonló feladatok automatikus emlékeztetőivel a 24me biztosítja, hogy soha ne hagyjon ki egy fontos határidőt sem. Lássuk csak, hogy egy halom post-it és egy papír naptár képes-e erre!

Az alkalmazás időgazdálkodási eszközöket is tartalmaz, például egy „intelligens riasztások” funkciót, amely kiszámítja az utazási időt a következő találkozóig, és automatikusan emlékeztetőket állít be, amikor el kell indulni. Ez különösen hasznos lehet az ADHD-s emberek számára, mivel leveszi a vállukról az emlékezés és a tervezés terhét.

Az alkalmazás számos digitális asszisztenssel integrálható, így még könnyebbé teszi a feladatok és a találkozók kezelését.

A 24me legjobb funkciói

A naptárak, feladatok és jegyzetek összevonása lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy minden kötelezettségüket egy helyen lássák

Bizonyos feladatok automatizált elvégzése, például számlafizetés és ajándék küldése

Hangbeviteli funkcióval rendelkezik feladatok és jegyzetek hozzáadásához, ami kényelmet nyújt azoknak a felhasználóknak, akik a gépelés helyett inkább a beszédet részesítik előnyben

A 24me korlátai

Bizonyos más alkalmazásokkal való integráció során szinkronizálási problémákról számoltak be

Egyes felhasználók szerint az alkalmazás felhasználói felülete lehetne intuitívabb

A 24me árai

Ingyenes

Pro: 5,99 USD/hó

24me értékelések és vélemények

G2 : N/A

Capterra: N/A

10. Cozi

via Cozi

A Cozi egy családi szervezőalkalmazás, amelynek célja, hogy családja menetrendjeit, feladatait és teendőlistáit egy helyen tárolja. A feladat-tervező alkalmazás tartalmaz egy megosztott családi naptárat, ahová a tagok hozzáadhatják találkozóikat és eseményeiket, így könnyen látható, ki mit csinál és mikor.

A Cozi segítségével olyan feladatokat és bevásárlólistákat hozhat létre és kezelhet, amelyekhez az egész család hozzáférhet. Az alkalmazás emlékeztetőket küld a közelgő eseményekről vagy feladatokról, így biztosítva, hogy mindenki ugyanazon az oldalon álljon.

Az ADHD-val élő emberek számára, akik családi feladatokat látnak el, a Cozi kiváló szervezési eszköz lehet a koordináció fenntartásához.

A Cozi legjobb funkciói

A közös családi naptár segítségével minden családtag láthatja, kinek mi a programja és mikor

Tartalmaz megosztott teendőlistákat, amelyek segítségével mindenki láthatja, milyen feladatokat kell elvégezni, és ki a felelős azokért

A Cozi közös bevásárlólistákat is kínál, amelyek valós időben frissülnek, ahogy a családtagok kipipálják a tételeket

A Cozi korlátai

Bizonyos funkciók, mint például a naptári hónapnézet és a hirdetésmentes felhasználói élmény, csak a fizetős verzióban érhetők el

Egyes felhasználók szerint a felület kissé elavultnak tűnik más modern alkalmazásokhoz képest

A Cozi árai

Ingyenes

Cozi Gold: 29,99 USD/év

Cozi értékelések és vélemények

G2 : N/A

Capterra: N/A

Maradjon koncentrált a munkában az ADHD-kezelő eszközök segítségével

A figyelemhiányos hiperaktivitási zavar kezelése kihívást jelenthet, de a megfelelő eszközökkel ezt a kihívást erősséggé alakíthatja. Az általunk bemutatott ADHD-szervezőeszközök mindegyike egyedi funkciókat kínál.

Akár a feladatok kezelésében, a gondolatok rendszerezésében, a találkozók ütemezésében, akár a fontos részletek nyomon követésében szeretne segítséget kapni digitális jegyzetekkel, itt megtalálja a megoldást. De ne feledje: a sikeres szervezés titka nem az, hogy egyszerre használja ezeket a digitális eszközöket. Inkább keresse meg azokat az eszközöket, amelyek leginkább megfelelnek az Ön egyedi igényeinek.

A cél az, hogy egyszerűbbé tegyük az életét, ne pedig tovább bonyolítsuk, ezért szánjon rá egy kis időt, hogy megismerje ezeket a lehetőségeket, és kiderítse, melyik a legalkalmasabb az Ön számára. Ne feledje: mindenki más, és ami az egyiknek bevált, az a másiknak nem feltétlenül lesz megfelelő.

A legfontosabb az, hogy megtalálja azt, ami segít Önnek a legjobban szervezettnek és produktívnak érezni magát.

