ClickUp blog
Hogyan használhatjuk a mesterséges intelligenciát technikai csapat nélkül?

Hema Dass
2026. április 7.

Ideje szembenézni a ténnyel. Minden hónap, amivel elhalasztod az AI bevezetését, csak tovább növeli a különbséget a csapatod teljesítménye és a valójában elérhető lehetőségek között.

A csapatod értékes kreatív energiáját mechanikus feladatokra fordítja, ahelyett, hogy a stratégiával foglalkozna.

A legtöbb csapat úgy véli, hogy technikai háttér nélkül az AI használata azt jelenti, hogy be kell érni a gyengébb eredményekkel.

Azok a kisvállalkozások, amelyeknek mesterséges intelligenciára van szükségük , ezt érezik a leginkább, és nem jutnak hozzá a fejlett technológiákhoz, mivel a vitát a műszaki szempontok dominálják.

De az igazi akadály nem a szakértelem hiánya, hanem az, hogy a munka túl sok, egymástól független eszköz között szétszóródik – ez olyan gyakori probléma, hogy a munkavállalók 45%-a azt nyilatkozta a McKinsey-nek, hogy a munkafolyamatok zökkenőmentes integrációja növelné az AI napi használatát.

Ez az útmutató lépésről lépésre bemutatja, hogyan használhatod a mesterséges intelligenciát technikai csapat nélkül. Megtanulhatod a kódírás nélküli automatizálás alapjait, elkészítheted az első munkafolyamatodat, mérheted a valós eredményeket, és elkerülheted azokat a gyakori hibákat, amelyek még a legelkötelezettebb csapatokat is megakadályozzák a sikerben. 🙌

Miért nem engedhetik meg maguknak a nem technikai csapatok, hogy az AI-ra várjanak?

Ha Ön egy kisvállalkozás operatív vezetője vagy menedzsere, akkor valószínűleg tudja, milyen érzés látni, ahogy a versenytársak gyorsabban haladnak előre, miközben a saját csapatai a manuális munkafolyamatokban ragadnak.

De nem csak rólad van szó. Az OECD felmérése szerint jelenleg a kis- és középvállalkozások mindössze 20–30 %-a használ generatív mesterséges intelligenciát.

Bár az okok az integrációs kihívásoktól a biztonsági fenyegetésekig terjednek, úgy tűnik, mindenki szembesül a mesterséges intelligencia okozta szűk keresztmetszetekkel. A kisvállalkozások azonban mégsem engedhetik meg maguknak, hogy ezzel várjanak.

Az ok a következő:

❗️Nem csupán egy trendről van szó, hanem a versenyképességedet kockáztatod: Az adatstratégiáért felelős döntéshozók megdöbbentő 72%-a arra figyelmeztet , hogy a mesterséges intelligencia bevezetése nélkül a vállalkozások egyenesen csődbe mennek, 54%-uk pedig komolyan attól tart, hogy a bevezetés elhalasztása a versenyelőnyük elvesztését jelenti

❗️Minden egyes nap hatalmas „termelékenységi veszteséget” szenved el: Az AI-t használó üzleti szakemberek óránként 59%-kal több dokumentumot tudnak megírni, és összességében bebizonyosodott, hogy az AI akár 66%-kal is növeli az alkalmazottak általános termelékenységét

❗️A befektetés megtérülése már bizonyított (és a versenytársaid máris profitálnak belőle): a szervezetek 74%-a pozitív megtérülésről számol be a kiforrott mesterséges intelligencia-bevezetései kapcsán, és kifejezetten a kisvállalkozások esetében 87% állítja, hogy a mesterséges intelligencia segít nekik a működésük bővítésében, míg 86% javuló árrést tapasztalt

❗️A csapatod szívesen használja: Ellentétben azzal a félelemmel, hogy a mesterséges intelligencia széles körű munkahelyi bizonytalanságot okoz, az alkalmazottak 71%-a arról számol be, hogy a mesterséges intelligencia bevezetése valójában növelte a munkával való elégedettségüket és elősegítette karrierjük fejlődését

Rendben, most már tudod, hogy ezt kell tenned. Akkor nézzük meg, hogyan is kell ezt csinálni.

📖 További információk: Mesterséges intelligencia – statisztikák: Ismerje meg a mesterséges intelligencia hatásait és a jövőbeli előrejelzéseket

Mit jelent valójában a mesterséges intelligencia a műszaki háttérrel nem rendelkező csapatok számára

A mesterséges intelligenciáról szóló beszélgetések tele vannak olyan szakzsargonnal, amely elriasztja a hétköznapi üzleti felhasználókat.

A nem technikai csapatok gyakran elakadnak a túlzott elemzésben, amikor a megfelelő szoftvert kell kiválasztaniuk. Végül egymástól független eszközöket vásárolnak (vagyis „eszközszétszóródás” alakul ki), amelyek megzavarják a csapatot és széttöredezetté teszik a napi munkát (más néven „munka szétszóródás” ).

A megfelelő eszköznek képesnek kell lennie arra, hogy kiszűrje a felesleges információkat, és a háttérben kezelje a komplex feladatokat. Vessünk egy pillantást azokra az eszközökre, amelyek széles körben elérhetők azoknak a csapatoknak, amelyek technikai szakértői csapat nélkül szeretnék bevezetni a mesterséges intelligenciát:

Nagy nyelvi modellek és csevegőrobotok

A nagy nyelvi modellek olyan rendszerek, amelyeket hatalmas mennyiségű szöveg alapján tanítottak be, és amelyek természetes nyelven olvasnak, írnak, összefoglalnak és kérdésekre válaszolnak.

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a csapatod technikai ismeretek nélkül is feltehet kérdéseket, tartalmakat készíthet vagy információkat foglalhat össze. Az üzleti célokra használt általános chatbotok azonban nem felelnek meg a követelményeknek, mivel nem értik a munkád kontextusát. Elszigetelten működnek, és nincs hozzáférésük a projekteidhez, feladataidhoz vagy a belső tudásbázishoz.

Éppen ezért a csapatok gyakran kénytelenek a szöveget másolni és beilleszteni különálló eszközökbe, ami csak tovább nehezíti a munkát, ahelyett, hogy megkönnyítené.

Az igazi érték akkor jön létre, amikor a mesterséges intelligencia hozzáférhet a tényleges munkádhoz, így konkrét feladatokkal kapcsolatos kérdésekre tud válaszolni, a valós fejleményeket összefoglalja, és a csapatod kontextusára alapozva állít elő eredményeket, nem pedig általános bemeneti adatokra támaszkodva.

Íme egy példa arra, milyen jól teljesít a mesterséges intelligencia a kontextus figyelembevételével, a ClickUp AI segítségével. ⬇️

Kódírás nélküli munkafolyamatok és automatizálások

A kódírás nélküli automatizálás az, ami az AI-t az érdekesből hasznossá teszi.

Lényegében egy egyszerű logikai rendszerről van szó: ha valami történik, az eszköz végrehajt egy műveletet. Ezek a munkafolyamatok három összetevőből épülnek fel: kiváltó események, feltételek és műveletek.

Például amikor egy feladat állapota megváltozik, a rendszer automatikusan kijelölheti a következő felelős személyt, frissítheti a kapcsolódó adatokat, vagy értesítheti az illetékes személyt. Ezek a kis automatizálások feleslegessé teszik a folyamatos kézi koordinációt.

A munkafolyamatok automatizálása nélkül a csapatok jelentős időt töltenek olyan ismétlődő feladatokkal, mint a nyomon követés, a frissítések és az átadások. Az automatizálásnak köszönhetően ezek a folyamatok következetessé és megbízhatóvá válnak.

A lényeg az, hogy a csapatod továbbra is a döntéshozatalt és a kreatív munkát végzi, míg a rendszer a folyamatokat lassító, ismétlődő feladatok elvégzését veszi át.

Olyan mesterséges intelligencia-ügynökök, amelyek gondolkodnak és a nevedben cselekszenek

Az AI-ügynökök az automatizáláson túlmutató következő lépés.

Az ügynök nem csupán előre meghatározott szabályokat követ, hanem figyelemmel kíséri a munkafolyamatokban zajló eseményeket, megérti a kontextust, és az Ön által meghatározott keretek között cselekszik.

Ne annyira eszközként, hanem inkább beépített asszisztensként tekints rá. Az ügynök felismeri, ha valami elakad, észreveszi, ha hiányoznak információk, vagy felismeri a feladatok és beszélgetések közötti összefüggéseket. Ezután beavatkozhat úgy, hogy feladatokat oszt ki, felhívja a figyelmet a kockázatokra, vagy javaslatot tesz a következő lépésre.

A különbség apró, de fontos:

  • Az automatizálás meghatározott kiváltó eseményekre reagál
  • Az ügynökök folyamatosan figyelnek

Ez azt jelenti, hogy kevesebb a kézi ellenőrzés, és kevesebb dolog marad figyelmen kívül, különösen ahogy a csapatod és a munkaterhelés növekszik.

Íme egy példa egy „Super Agent”-re, meghatározott képességekkel és hatáskörrel, a ClickUp-ból

📮 ClickUp-elemzés: Az emberek 21%-a szerint a munkanapjuk több mint 80%-át ismétlődő feladatokkal töltik. További 20% pedig azt állítja, hogy az ismétlődő feladatok a napjuk legalább 40%-át veszik igénybe.

Ez a munkahét közel fele (41%), amelyet olyan feladatokra fordítunk, amelyek nem igényelnek különösebb stratégiai gondolkodást vagy kreativitást (például nyomonkövető e-mailek 👀).

A kis- és középvállalkozások számára a mesterséges intelligencia célja, hogy megszüntesse azokat a felesleges feladatokat, amelyek lassítják a munkát.

A path8 Productions videóprodukciós cég a terjeszkedés során elérte a kritikus pontot. A munkák a Smartsheet, a Slack, a Toggl és a Dropbox Paper között oszlottak meg. A producerek ahelyett, hogy a projekteket előre vitték volna, azzal voltak elfoglalva, hogy a frissítéseket egyik rendszerből a másikba másolják.

Ahelyett, hogy ezt a zűrzavart még mesterséges intelligenciával is megterhelték volna, teljesen újjáépítették a rendszerüket.

Mindezt a ClickUp Small Business Suite -be integrálták, létrehozva egy összekapcsolt munkakörnyezetet, ahol a mesterséges intelligencia, az automatizálás és a munkafolyamatok valóban kiegészíthetik egymást.

A hatása

Hallgassa meg Pat Henderson, az alapító szavait! 👇🏼

Hogyan mérhető fel a csapatod mesterséges intelligencia iránti felkészültsége?

Melyik az a végzetes hiba, amelyet a csapatok elkövetnek az AI bevezetésekor? Az, hogy megpróbálják az új technológiát rendezetlen, pontatlanul meghatározott folyamatokra ráépíteni.

Mivel a mesterséges intelligencia nem oldja meg a zavaros folyamatokat. Csak feltárja őket.

Ha a munkád e-mail-szálak, táblázatok és egymástól független alkalmazások között szétszóródott, akkor a csapatod máris kontextus-szétszóródással küzd. Az emberek órákat töltenek azzal, hogy információkat keresnek, egymástól független alkalmazások között váltogatnak, és ugyanazokat a frissítéseket több helyen is megismétlik.

Ilyen környezetben a mesterséges intelligenciának nincs megbízható alapja, amire támaszkodhatna. :

  • Nem tudja automatizálni azt, ami nincs egyértelműen meghatározva
  • A széttagolt adatokból nem tud következtetéseket levonni
  • És nem tudja elősegíteni a végrehajtást, ha a munkafolyamatok nincsenek összekapcsolva

Ahhoz, hogy a mesterséges intelligencia hatékonyan működhessen, a munkádat rendszerezni és központosítani kell. Ez határozza meg, hogy a mesterséges intelligencia segítséget nyújt-e, vagy csak még több zavart okoz.

Ehhez mérje fel, mennyire áll készen a következő három szempont alapján:

  • A folyamat átláthatósága: A megismételhető munkafolyamatokat lépésről lépésre leírhatja, így a rendszer pontosan tudja, mit kell tennie
  • Adatok elérhetősége: Az Ön adatai egy egységes munkaterületen találhatók, nem pedig különálló megoldások között szétszórva
  • A csapat nyitottsága: A csapatod az új technológiát hasznos eszköznek tekinti, nem pedig a munkahelyeikre jelentett fenyegetésnek

Íme egy igényfelmérési sablon, amely segítségedre lehet:

ClickUp igényfelmérési sablon
Szerezzen be ingyenes sablont
A ClickUp igényfelmérési sablonjával gondoskodhat a tájékozott döntéshozatalról és az erőforrások hatékony elosztásáról

👉🏽 Újabb tippekkel szolgálunk! A Kisvállalkozások számára készült AI-útmutatónk részletesen bemutatja, hogyan használhatja az AI-t a munkafolyamatok egyszerűsítésére.

Valódi feladatok, amelyeket a nem műszaki csapatok is automatizálhatnak mesterséges intelligenciával

Frusztráló érzés az üres képernyőt bámulni, miközben próbáljuk kitalálni, hogy pontosan mit is kellene nyújtania ez a technológia a mi konkrét munkakörünkben.

Az igazság az, hogy a kisvállalkozásoknak nincs gondjuk a mesterséges intelligencia elérhetőségével. De annak beépítése a valós munkafolyamatokba? Na, az már gondot jelent.

Így az eszköz ott áll, kihasználatlanul, miközben a csapatod továbbra is ugyanazt a kézi munkát végzi:

  • Rendszeres frissítések és jelentések összeállítása
  • E-mailek megírása a semmiből
  • Hosszú kommentfolyamok átolvasása a döntések megtalálása érdekében

A változás akkor következik be, amikor a mesterséges intelligenciát a mindennapjaid konkrét szűk keresztmetszeteire alkalmazzák.

Hol kezdjük: azonnal megvalósítható gyakorlati példák

Nem kell bonyolult rendszer ahhoz, hogy meglássa az előnyöket. Kezdje azzal, hogy automatizálja azokat a manuális folyamatokat, amelyeket a csapata rendszeresen elvégz:

  • Első vázlatok írása: Készítsen megbeszélés-összefoglalókat, projektleírásokat és e-mail-válaszokat anélkül, hogy üres lappal kellene kezdenie
  • A beérkező kérelmek előszűrése: A beérkező beadványok vagy üzenetek áttekintése, majd azok tartalom vagy prioritás alapján a megfelelő személyhez történő továbbítása
  • Hosszú beszélgetések összefoglalása: A hosszú beszélgetésekből kiemelheted a döntéseket, a teendőket és az akadályokat anélkül, hogy minden üzenetet elolvasnál
  • A projektállapotok frissítése: Áttekintés a feladatokra vonatkozó tevékenységekről, kiemelve a figyelmet igénylő, a kockázatnak kitett és a már befejezett elemeket

👋🏾 Szeretne egy bemutatót? Zeb Evans, a ClickUp alapítója és vezérigazgatója szerint ez az az egyetlen olyan mesterséges intelligencia-alkalmazás, amelyet feltétlenül ki kell próbálnia. Ismerje meg az Ambient Agents által működtetett élő intelligenciát!

📖 További információk: A 10 legjobb kódírás nélküli alkalmazás és alkalmazáskészítő

Hogyan válasszuk ki a megfelelő mesterséges intelligencia eszközöket technikai háttérismeretek nélkül

Komplex szoftverplatformok értékelése szinte lehetetlennek tűnik egy informatikai osztály segítsége nélkül.

Ha egy ötödik pontszerű megoldást ad hozzá a technológiai infrastruktúrájához, azzal véletlenül „AI-terjedést” idéz elő – vagyis az AI-eszközök nem tervezett elterjedését, amelynek során a szervezet AI-használatára nincs felügyelet, stratégia vagy ellenőrzés.

A végeredmény? A csapatodnak újabb bejelentkezéssel, újabb adatsilóval és újabb rendszer karbantartásával kell megbirkóznia.

A versenyelőny ebben az esetben egy olyan mesterséges intelligencia, amely segít egységesíteni a technológiai infrastruktúrát, és feleslegessé teszi a technikai beállításokat. A szoftverek értékelésekor tegye fel a következő kérdéseket:

Mit kell értékelniFeltett kérdésekHogyan néz ki a jó eredmény
Natív integrációKülön alkalmazásra vagy bejelentkezésre van szükségünk?Adatokat kell bele másolnunk ahhoz, hogy hasznos legyen?Elérhető-e ott, ahol a munka már folyik?A csapat természetesen használni fogja-e naponta?A mesterséges intelligencia közvetlenül beépül a munkafolyamatába (feladatok, dokumentumok, csevegés) – külön eszközök és bonyodalmak nélkül
KörnyezettudatosságMegérti a projektjeinket, feladatainkat és beszélgetéseinket? Képes kérdésekre válaszolni anélkül, hogy mi beillesztenénk a kontextust? Valódi munkát tükröz, vagy csak általános eredményeket? Pontosan felismeri az akadályokat és az előrehaladást?A mesterséges intelligencia a valós munkakörnyezeti adatokat felhasználva pontos, releváns válaszokat ad, manuális beavatkozás nélkül
Kódírás nélküli használhatóságEgy nem technikai háttérrel rendelkező felhasználó is gyorsan be tudja állítani? A munkafolyamatokhoz programozás vagy szkriptírás szükséges? Magunk is elvégezhetjük a javításokat vagy beállításokat? Folyamatos technikai támogatásra lesz szükség?A csapat bármely tagja beállíthatja és kezelheti a munkafolyamatokat fejlesztői segítség nélkül
A munkafolyamatra gyakorolt tényleges hatásMilyen feladatot vállal le ez valójában? Csökkenti a lépések számát, vagy csak egy részét gyorsítja fel? A kimeneti adatok jelentős szerkesztés nélkül is felhasználhatók? Automatikusan elindítja a következő lépéseket?Az eszköz megszünteti az ismétlődő feladatokat és csökkenti a csapaton belüli manuális koordinációs igényt
KötegkonszolidációEz helyettesítheti azokat az eszközöket, amelyekért már fizetünk? Csökkenti az alkalmazások közötti váltogatást? Egyszerűsíti a munkamenetünket? Megszüntethetjük az integrációkat vagy az előfizetéseket?Kevesebb eszköz, kevesebb integráció, valamint egy egyszerűbb, jobban összekapcsolt rendszer

Az első mesterséges intelligencia-munkafolyamatok lépésről lépésre történő beállítása

Egy automatizált folyamat nulláról történő felépítése ijesztőnek tűnhet a kezdők számára.

Halogatja a megvalósítást, és visszatér a kényelmes, manuális szokásokhoz. Az elképzelt tanulási görbe megakadályozza abban, hogy a jövőben órákat spóroljon meg a munkában.

A ClickUp, mint konvergens AI-munkaterület, egyetlen platformon egyesíti a projekteket, dokumentumokat, csevegést, irányítópultokat és munkafolyamatokat.

Ez azt jelenti, hogy a mesterséges intelligencia nem marad ki a folyamatból. A ClickUp Brain közvetlenül beépül a munkafolyamatokba, és hozzáfér ugyanazokhoz az adatokhoz, amelyeket a csapatod is használ a feladatok elvégzéséhez. Látja a feladatokat, értelmezi a beszélgetéseket, hivatkozik a dokumentumokra, és a végrehajtási folyamat részeként működik.

Valójában ez az, ami elősegíti a bevezetést. Amikor a mesterséges intelligencia beépül a rendszerbe, nincs szükség külön lépésre a „használatához”.

Nincs szó egyszerű másolásról és beillesztésről. Ez a munkafolyamat szerves részévé válik, legyen szó frissítések készítéséről, a tevékenységek összefoglalásáról vagy a feladatok előrehaladásának elősegítéséről.

Íme három praktikus munkafolyamat a ClickUpból, amelyeket gyorsan beállíthatsz, és amelyek mindegyike ötvözi az automatizálást, a mesterséges intelligenciát és az ügyintézők által végrehajtott feladatokat.

1. A feladatállapotok automatizálása a kézi nyomon követés kiküszöbölése érdekében

Az egyik leggyakoribb akadályt a feladatok állapotának kézi frissítése és az előrehaladás nyomon követése jelenti. Ezt egy egyszerű automatizálással a ClickUpban könnyedén kiküszöbölheted.

Adjon hozzá „ha-akkor” automatizálási eseményeket a ClickUp-ban a kézi feladatfrissítések automatizálásához

Beállítási útmutató:

  1. Lépj a Listádra vagy a Térre, és nyisd meg az Automatizálások menüpontot
  2. Kattintson az „Automatizálás létrehozása” gombra
  3. Válasszon ki egy kiváltó eseményt, például: Amikor az állapot „Felülvizsgálat alatt”-ra változik
  4. Amikor az állapot „Ellenőrzés alatt”ra változik
  5. Adjon hozzá egy műveletet, például: A következő felelős kijelölése (pl. ellenőr vagy vezető) Az állapot átállítása a következő szakaszra Értesítés vagy megjegyzés küldése
  6. Jelölje ki a következő felelőst (pl. lektor vagy vezető)
  7. Állítsa az állapotot a következő szakaszra
  8. Értesítés vagy megjegyzés küldése
  • Amikor az állapot „Ellenőrzés alatt”ra változik
  • Jelölje ki a következő felelőst (pl. lektor vagy vezető)
  • Állítsa az állapotot a következő szakaszra
  • Értesítés vagy megjegyzés küldése

Példa a munkafolyamatra: Amikor egy feladatot „Befejezett” állapotba állítanak → automatikusan hozzárendelik a minőségbiztosításhoz → értesítik az ellenőrt

Ha AI-mezőket adsz hozzá a ClickUp-hoz, az AI ezt a részt önállóan elvégzi. Nézd meg, hogyan működik! 👇🏼

2. Használjon mesterséges intelligenciát a projektfrissítések automatikus összefoglalásához

A heti frissítések és állapotjelentések időigényesek, mivel több forrásból kell összegyűjteni az információkat. Ebben segít a ClickUp Brain.

Beállítási útmutató:

  1. Nyissa meg azt a listát, mappát vagy teret, ahol a projekt található
  2. Említsd meg a Brain-t a @ jel használatával
  3. Kérje meg a rendszert, hogy: Összefoglalja a legutóbbi tevékenységeket, jelölje ki a befejezett feladatokat, és azonosítsa az akadályokat vagy kockázatokat
  4. A legutóbbi tevékenységek összefoglalása
  5. A befejezett munkák kiemelése
  6. A gátló tényezők vagy kockázatok azonosítása
  • A legutóbbi tevékenységek összefoglalása
  • A befejezett munkák kiemelése
  • A gátló tényezők vagy kockázatok azonosítása

Ezt a ClickUp Doc, a ClickUp Chat vagy a ClickUp Task alkalmazáson belül is futtathatod strukturált frissítések létrehozásához.

Példa a feladatra: „Összegezze a héten történt összes feladatfrissítést, beleértve a befejezett feladatokat, az akadályokat és a következő lépéseket.” Ahelyett, hogy a jelentéseket a semmiből készítené el, áttekinti és finomítja az AI által generált összefoglalókat. Idővel ez lesz az állapotjelentésekre vonatkozó alapértelmezett munkafolyamata.

3. Használja a Super Agents szolgáltatást a munkák nyomon követéséhez és a műveletek elindításához

Gyorsítsd fel a munkafolyamatokat a ClickUp Super Agents funkciójával: hogyan készítsünk AI-ügynököt a ChatGPT segítségével – kiemelt kép
Gyorsítsd fel a munkafolyamatokat a ClickUp Super Agents funkciójával

Az automatizálások szabályokat követnek. A ClickUp szuperügynökei pedig mindent elintéznek , ami nem így működik.

Ezek olyan, kódírás nélkül használható ügynökök, amelyeket a munkaterületén belül konfigurálhat, és amelyek az Ön által meghatározott feltételek alapján figyelik a tevékenységeket. A beállítás után önállóan működnek: folyamatosan figyelik a feladatokat, dokumentumokat és beszélgetéseket, és ha a feltételek teljesülnek, intézkednek – például jelzik az elakadt munkákat, felhívják a figyelmet a hiányzó részletekre, vagy elindítják a következő lépést.

Beállítási útmutató:

  1. Nyissa meg a Super Agent Builder alkalmazást, és hozzon létre egy új ügynököt
  2. Határozza meg az ügynök célját és utasításait közérthető nyelven (mire kell figyelnie és hogyan kell viselkednie)
  3. Állítsa be a hatókört úgy, hogy kiválasztja azokat a területeket, mappákat vagy listákat, amelyeket figyelnie kell
  4. Adja meg a megfelelő kontextust és forrásokat, például azokat a feladatokat, dokumentumokat és beszélgetéseket, amelyekre az ügyintézőnek hivatkoznia kell
  5. Határozza meg azokat a feltételeket vagy mintákat, amelyekre figyelnie kell, például a leállt feladatokat, a hiányzó információkat vagy az elakadt munkákat
  6. Állítsa be azokat a műveleteket, amelyeket a rendszernek végre kell hajtania, ha ezek a feltételek teljesülnek, például: hozzászólás írása vagy a probléma jelölése, az illetékes személy értesítése vagy felszólítása, illetve nyomonkövetési feladatok vagy következő lépések létrehozása
  7. Tesztelje az ügynököt egy kisebb munkafolyamaton, és finomítsa az utasításait, mielőtt széles körben bevezetné

Példa: A feladatot 3 napja nem frissítették → az ügyintéző jelzi → értesíti a felelős személyt → szükség esetén nyomonkövetési feladatot hoz létre

Nézze meg ezt a videót, és tudjon meg többet arról, hogyan hozhat létre és használhat egy Super Agentet:

Rövid megjegyzés az első mesterséges intelligencia-munkafolyamatodról

Nem kell mindent egyszerre automatizálnia. Kezdjen egy olyan ismétlődő munkafolyamattal, amely során rendszeresen időveszteség keletkezik, például az állapotfrissítések, a feladatátadások vagy a jóváhagyások esetében.

Ábrázold, hogyan működik jelenleg. Ezután építsd be a rendszerbe:

  • Használd az automatizálásokat az előre látható lépések kezelésére, például a feladatok tulajdonosának kijelölésére vagy a feladatok továbbítására
  • Használja az AI-t összefoglalók, frissítések vagy első vázlatok készítéséhez a tényleges tevékenységek alapján
  • Használja a Super Agents szolgáltatást a munkafolyamat nyomon követéséhez, és avatkozzon be, ha valami elakad vagy hiányzik

Készítsd el egyszer, teszteld egy kis feladatsorozaton, majd finomítsd a csapatod tényleges használati szokásai alapján. Ezután ismételje meg ugyanezt a folyamatot a következő munkafolyamatnál.

A nem műszaki csapatok által elkövetett gyakori hibák a mesterséges intelligencia területén

A kisvállalkozások gyakran világos irányítási stratégia nélkül rohannak bele az új technológiákba.

Kockázatot jelent, hogy érzékeny vállalati adatokat tesznek közzé külső, harmadik felek által készített modellekben. A csapatok a generált tartalmakat ellenőrzés nélkül automatikusan közzéteszik, ami kínos hibákhoz és az ügyfelek bizalmának csökkenéséhez vezet.

Kerülje el ezeket a gyakori megvalósítási buktatókat:

  • Minden egyszerre átalakítása: Ha minden folyamatot egyszerre próbálunk automatizálni, az kiégéshez vezet
  • Technikai eszközök kiválasztása: Olyan szoftverekre támaszkodni, amelyek titokban API-kulcsokat vagy fejlesztői támogatást igényelnek
  • Az adatminőség figyelmen kívül hagyása: Szétszórt, egymástól független információkból kiváló eredményeket várni
  • Az emberi ellenőrzés kihagyása: A generált vázlatok közzététele a hangnem vagy a pontosság ellenőrzése nélkül
  • A beállítások véglegesnek tekintése: Ha nem igazítjuk a felhívásokat és a munkafolyamatokat az üzleti környezet változásaihoz

A ClickUp előnye: Az AI-központú szemlélet azt is jelenti, hogy mindenben a biztonságot helyezzük előtérbe. A ClickUp olyan megbízható szabványok alapján készült, mint a SOC 2, az ISO 27001, a GDPR-megfelelés és a HIPAA-kompatibilitás, és szigorú ellenőrzések biztosítják az adatok tárolását, elérhetőségét és védelmét. Ez kiterjed az AI-ra is. Ez azt jelenti, hogy:

  • A ClickUp AI NEM a munkaterületed adatai alapján tanul
  • Az AI-partnerek szerződéses kötelezettséget vállalnak arra, hogy ne tárolják az Ön adatait
  • A modellekkel megosztott adatok mennyisége korlátozott, és a feldolgozás után törlésre kerülnek
  • A mesterséges intelligencia kontextusfüggő tanulás alapján működik, nem pedig az Ön adataival történő betanítás révén

A munkaterületén tárolt adatok biztonságban maradnak, a mesterséges intelligencia funkciók ellenőrzött környezetben működnek, és az Ön adatait engedély nélkül nem használják fel külső modellek betanításához.

A ClickUp szerepköralapú hozzáférési és jogosultsági beállításai, amelyekkel szabályozható, hogy ki férhet hozzá az érzékeny munkaterületi adatokhoz
A ClickUp adatvédelme és biztonsága a részletes jogosultságok beállításával kezdődik, és egészen az AI-modellekig terjed

Hogyan mérhető az AI sikere technikai szakértelem nélkül?

Új szoftverek esetében a befektetés megtérülésének igazolása bonyolult elemzések nélkül szinte lehetetlennek tűnik.

Elhagyják a hasznos eszközöket, mert azok tényleges üzleti hatása a vezetőség számára láthatatlan marad. Konkrét adatok nélkül nem tudják igazolni a költségeket.

Kövesse nyomon az alábbi mérhető mutatókat:

  • Megtakarított idő: Kövesse nyomon, hogy egy adott feladat végrehajtása előtt és után mennyi időt vett igénybe
  • Kimeneti mennyiség: Számolja meg a jelentések vagy válaszok számának növekedését ugyanazon időtartam alatt
  • Hibák csökkentése: Figyelemmel kísérjük a sikertelen átadások és az elmulasztott nyomon követések számának csökkenését
  • A csapat általi elfogadottság: Figyeljük meg, hogy a csapat valóban használja-e a funkciókat a mindennapi munkában
  • A munkafolyamat kiterjesztése: Figyeljük meg, mikor kezdik el a csapattagok alkalmazni a mintát új problémákra

Hogyan segít a ClickUp?

Ábrázolja az összetett adatokat a ClickUp irányítópultjaival, és kérje meg a ClickUp Brain-t, hogy értelmezze azokat az Ön számára
Ábrázolja az összetett adatokat a ClickUp irányítópultjaival, és kérje meg a ClickUp Brain-t, hogy értelmezze azokat az Ön számára

A fenti mutatók nyomon követése során a ClickUp kódírás nélküli irányítópultjainak segítségével azonnal láthatóvá teheti csapata teljesítményét.

Több mint 50 egyedi kártyával és mesterséges intelligencia által készített összefoglalókkal segít világosan bemutatni, hogy pontosan hány órát takarít meg a csapatodnak az új technológia. A vezetőség így kétségtelen bizonyítékot kap a termelékenység és a hatékonyság növekedéséről. 🤩

Ha konkrétan az AI használatát szeretné megérteni, az ügynökalapú elemzés pontosan megmutatja, hány ügynök aktív, melyek teljesítenek a legjobban, és hány mérföldkövet sikerült elérni.

Ismerje meg az AI-rendszere és ügynökei használatának módját az ügynöki elemzési adatok segítségével

📖 További információk: Mesterséges intelligencia kontra automatizálás: Mi a különbség, és mikor érdemes melyiket használni?

Készítse el még ma az automatizált munkakörnyezetét!

A legtöbb kisvállalkozásnak nem a szerszámok jelentik a problémát. Hanem a rendszerek.

A munka különböző alkalmazások között oszlik meg, a folyamatok az emberek fejében zajlanak, és a koordináció olyan rejtett terhet jelent, amely mindent lelassít.

A ClickUp Small Business Suite-et úgy fejlesztették ki, hogy ezt a problémát más módon oldja meg.

A feladatok, dokumentumok, csevegés, irányítópultok és mesterséges intelligencia egyetlen rendszerbe történő összevonásával csapatodnak egy központi felületet biztosít a tervezéshez, a végrehajtáshoz és a közös munkához. Az automatizált folyamatok elvégzik a rutinfeladatokat. A mesterséges intelligencia segít a megértésben és az ötletek kidolgozásában. A Super Agents pedig gondoskodik arról, hogy minden zökkenőmentesen működjön.

Ott történik a változás.

Nincs szükséged újabb szoftverre. Neked egy működő rendszerre van szükséged. 🚀

Gyakran feltett kérdések a technikai csapat nélküli mesterséges intelligencia használatáról

Az egyszerű automatizálás a felhasználó által beállított, rögzített szabályokat követi, amelyek alapján meghatározott műveleteket hajt végre. A mesterséges intelligencia értelmezi a kontextust, új tartalmat generál, és olyan döntéseket hoz, amelyeket nem programoztak be kifejezetten.

Igen, ha olyan eszközöket választasz, amelyek vállalati szintű biztonsággal és szerepkörökön alapuló jogosultságokkal rendelkeznek, és az információkat a platformon belül tartják. Például a ClickUp a lekérdezéseket a saját munkaterületi környezetében dolgozza fel, így adataidat soha nem továbbítják külső rendszerekbe az engedélyed nélkül.

A legtöbb csapat egyetlen munkamenet alatt beállíthatja és kihasználhatja első automatizált munkafolyamatának előnyeit. A tartalmas eredmények általában néhány héten belül jelentkeznek a rendszeres, napi használat után.

ClickUp Logo

Egyetlen alkalmazás, ami az összes többit kiváltja

© 2026 ClickUp