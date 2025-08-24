A munkafolyamatok automatizálásához legalkalmasabb 10 kódolás nélküli AI-eszköz

Nem is olyan régen egy alkalmazás fejlesztése végtelen táblázatokkal, kódolással és nehézkes eszközökkel járt.

Ma az új alkalmazások 70%-át várhatóan alacsony kódszükségletű vagy kód nélküli eszközökkel fogják létrehozni, ami közel háromszorosa a 2020-as aránynak. A modern AI platformok lehetővé teszik, hogy bárki, programozó vagy sem, hatékony automatizált munkafolyamatokat hozzon létre.

De ennyi lehetőség közül nem egyszerű megtalálni a legmegfelelőbbet. Olyan eszközre van szüksége, amely illeszkedik csapata képességeihez, integrálható a rendszerébe, és valódi értéket nyújt.

Ezért állítottuk össze a 10 legjobb kódolás nélküli AI automatizálási eszközt, hogy magabiztosan tudjon választani.

Itt megtalálja mindazt, amit tudnia kell a legjobb kódolás nélküli AI eszközökről:

A megfelelő kódolás nélküli AI-platformok megtalálása nehéz feladat lehet. Azonban a legfontosabb funkciókra való összpontosítás segíthet szűkíteni a lehetőségeket.

Itt van, mire kell figyelni:

Előre elkészített komponensek: Keressen olyan alkalmazáskészítőket, amelyek készen használható Keressen olyan alkalmazáskészítőket, amelyek készen használható AI-sablonokkal és modellekkel rendelkeznek, beleértve az előre betanított opciókat is, amelyekkel heteknyi fejlesztési időt takaríthat meg.

Adatintegráció: Válasszon olyan eszközöket, amelyek könnyen összekapcsolhatók a meglévő adatforrásaival, és automatikusan kezelik az adatok előfeldolgozását.

Testreszabási lehetőségek: Keressen olyan platformokat, amelyek lehetővé teszik a tartalom, a funkciók vagy a modellek testreszabását az üzleti igényeinek megfelelően – például egy mobilalkalmazás testreszabását egy adott munkafolyamathoz.

Felhasználói felület: Adjon elsőbbséget az egyértelmű, intuitív irányítópultoknak, amelyek lehetővé teszik a kódolás helyett pont-és-kattintás műveletekkel történő építkezést.

Biztonsági funkciók: Keresse meg az adatok védelmét szolgáló erős Keresse meg az adatok védelmét szolgáló erős AI technikákat , mint például a titkosítás és a hozzáférés-vezérlés.

Drag-and-drop felépítés: Válasszon Válasszon kódolás nélküli alkalmazásokat vizuális szerkesztőkkel, amelyekkel elemek húzásával építheti fel a munkafolyamatokat – kiválóan alkalmasak egyedi chatbotok gyors létrehozásához.

👀 Tudta? A nem IT-fejlesztők teszik ki a low-code eszközök felhasználóinak 80%-át, ami jól mutatja, hogy ezek a platformok milyen széles körben terjedtek el a csapatok és az iparágak között.

A kódolás nélküli fejlesztési platformok forradalmasítják a piacot – építsen, automatizáljon és újítson kiterjedt kódolási ismeretek nélkül! Íme a legjobb eszközök a munkafolyamatok felgyorsításához.

1. ClickUp (A legjobb AI-alapú feladat- és projektmenedzsmenthez)

A ClickUp egy mindenre kiterjedő munkaalkalmazás, amely projektmenedzsmentet, tudásmenedzsmentet és csevegést ötvöz, mindezt AI-alapú technológiával, amely segít gyorsabban és hatékonyabban dolgozni.

Teljesen átalakította a csapatok projektkezelési módszereit azáltal, hogy az AI-t és a gépi tanulást beépítette az alapokba.

📮 ClickUp Insight: Nemrégiben kiderült, hogy a tudásmunkások körülbelül 33%-a naponta 1-3 embernek küld üzenetet, hogy megkapja a szükséges információkat. De mi lenne, ha minden információ dokumentálva és könnyen elérhető lenne? A ClickUp Brain AI Knowledge Manager segítségével a kontextusváltás már a múlté. Egyszerűen tegye fel a kérdést a munkaterületén, és a ClickUp Brain előhívja az információkat a munkaterületéről és/vagy a csatlakoztatott harmadik féltől származó alkalmazásokból!

ClickUp Brain: Az Ön mindig rendelkezésre álló projektasszisztense

Könnyedén csatlakoztathatja kedvenc alkalmazásait, és hozzáférhet az összes fájljához és korábbi adatforrásához, beleértve a Google Drive-ot, a GitHub-ot, a Figma-t, a Salesforce-ot és még sok mást, a ClickUp Brain segítségével.

A platform középpontjában a ClickUp Brain áll, egy natív AI-motor, amely a teljes munkaterületen működik, és a projektmenedzsment minden aspektusát egy kicsit okosabbá teszi.

Gondoljon a ClickUp Brainre, mint fáradhatatlan projektasszisztensére.

Projekttervet kell készítenie? Csak írja le, mit szeretne elérni, és az AI elkészíti a részletes feladatlistát leírásokkal és csapatfeladatokkal – készen áll a munkára.

Komplex termékbevezetést irányít? Az eszköz elemzi a munkafolyamatot, és javaslatot tesz a leghatékonyabb feladatsorrendre, hogy minden zökkenőmentesen haladjon.

Íme néhány példa:

A ClickUp Brain kódolás nélküli AI-asszisztensként használható a teendők azonnali prioritásba rendezéséhez – csak meg kell kérdeznie, mire kell összpontosítania, és az eszköz elemzi a határidőket, a munkaterhelést és a sürgősséget, hogy egyértelmű kiindulási pontot adjon Önnek.

Hagyja, hogy a ClickUp Brain rangsorolja a munkáját, összefoglalja a tartalmat és maximalizálja az idejét.

Egy másik okos felhasználási módja az, hogy azonosítja azokat a feladatokat, amelyeket esetleg elmulasztott a múlt hónapban. Egy egyszerű parancsra a ClickUp Brain átvizsgálja a munkaterületét, és feltárja mindazt, ami elkerülte a figyelmét.

A ClickUp Brain segítségével azonnali válaszokat kaphat a munkával, dokumentumokkal és egyebekkel kapcsolatban.

A ClickUp Brain alkalmazkodik az Ön szerepéhez – függetlenül attól, hogy Ön modelleket tervező mérnök, ütemterveket készítő projektmenedzser vagy memókat író HR-vezető, másodpercek alatt intelligens kiindulási pontokat kínál. Miért is a ClickUp a legjobb kódolás nélküli megoldás? Egyszerű: mert a platform minden részét egyszerű drag-and-drop eszközökkel testreszabhatja.

Készítsen egyedi alkalmazásokat, integrálja a munkafolyamatokat, és racionalizáljon mindent az erőforrás-tervezéstől a minőségbiztosításon át a marketingig. Nincs szükség kódolásra, csak eredményekre.

🔊 ClickUp Brain Max: Építsd fel a hangoddal Készen áll arra, hogy ötleteit automatizálássá alakítsa anélkül, hogy egy ujját is megmozdítaná? A ClickUp Brain Max segítségével a talk-to-text funkcióval valósággá válthatja munkafolyamatait, függetlenül attól, hogy termékbevezetést tervez vagy egyedi alkalmazást tervez. Mondja el hangosan a feladatát, alkalmazását vagy automatizálását, és a ClickUp Brain Max a munkaterületén található összes kontextussal strukturálja azt. Nincs kattintás, nincs váltás – csak gyors, zökkenőmentes építés. 🎤 Ideális: egyéni alapítók, elfoglalt vezetők és mindenki számára, aki gyorsabban gondolkodik, mint gépel. 🚀 Próbálja ki a Brain Max-ot, és építsen okosabban, gyorsabban – kéz nélkül.

A ClickUp rendszergazdaként teljes ellenőrzést gyakorolhat a munkaterület felett – a ClickApps és a ClickUp API segítségével. A ClickApps segítségével vizuális, kódolás nélküli eszközökkel testreszabhatja a munkaterületet, hogy egy helyen hozhasson létre belső alkalmazásokat a munkamenedzsment, az együttműködés, a szervezés és a jelentésekhez.

Használja a ClickUpApps alkalmazást a munkamódszer testreszabásához és a feladatok vizualizálásához.

Tervezzen okosabb projekteket – automatikusan

Az automatizálás terén a ClickUp Brain és a ClickUp Automations hatékony csapatot alkotnak.

A ClickUp Brain segít Önnek egyszerű angol nyelven egyedi ClickUp automatizálásokat létrehozni. Egyszerűen írja le a racionalizálni kívánt munkafolyamatot, és az AI végigvezeti Önt a kiváltó események, műveletek és feltételek beállításán – nincs szükség mélyreható technikai ismeretekre.

Használja a ClickUp Brain alkalmazást az egyéni automatizálások elindításához és a munkafolyamatok felgyorsításához.

És ami még jobb: a ClickUp Brain mesterséges intelligenciáját az Automations szolgáltatással kombinálva külső eszközöket is bevonhat a rendszerbe. Így minden – a belső folyamatoktól a harmadik féltől származó alkalmazásokig – egyetlen, hatékony, skálázható rendszerben működik együtt. Nincs többé összehangolatlan eszközökkel való bajlódás. Csak egy tiszta, együttműködésen alapuló munkafolyamat, amely úgy működik, mint egy jól bejáratott gépezet.

🎥 Szeretné látni, hogyan működik a kódolás nélküli AI? Ez a rövid videó bemutatja, hogyan lehet a ClickUp Automations segítségével egyszerű triggerekkel és műveletekkel racionalizálni a munkát – kódolás nélkül. Tökéletes megoldás a gyorsabb, okosabb munkafolyamatok kialakításához. Nézze meg most →

Használja a Clickup AI Agents szolgáltatást a rutinmunkák automatizálásához.

A ClickUp AI Agents a kódolás nélküli automatizálást egy új szintre emeli azzal, hogy ön helyett cselekszik – autonóm módon. Az egyszeri triggerek és műveletek beállítása helyett mostantól ismétlődő feladatokat rendelhet az intelligens ügynökökhöz, akik figyelemmel kísérik a munkaterületét, kezdeményeznek és csökkentik a manuális munkát.

Feladat Kampány AI ügynök beállítása

Így használhatja az AI-ügynököket a ClickUp-ban:

Napi standupok : automatikusan összeállítja a csapat frissítéseit és jelzi az akadályokat – anélkül, hogy bárkit is zavarna.

Állapotellenőrzések : Figyelje a projekt állapotát, és kapjon figyelmeztetést, ha a határidők veszélybe kerülnek.

Tartalomfelülvizsgálat : A Docs dokumentumok hangnemét, érthetőségét vagy hiányzó részeket vizsgálja, és szerkesztési javaslatokat tesz.

Feladatok osztályozása : Új feladatok hozzárendelése a munkaterhelés, a határidő vagy egyéni logika alapján.

Tudásmenedzsment: Válaszoljon a csapat kérdéseire a belső dokumentumok és fájlok alapján.

Nincs kódolás. Nincs mikromanagement. Csak okosabb munkafolyamatok, amelyek a csapatával együtt bővíthetők.

💡 Profi tipp: Kombinálja az AI Agenteket a ClickUp Brain Max Talk-to-Text beviteli funkciójával, hogy teljes mértékben automatizálja a folyamatot a hangfelvételtől a végrehajtásig.

A ClickUp legjobb funkciói

Töltse ki az egyéni mezőket feladatösszefoglalásokkal, projektfrissítésekkel, üzleti adatelemzésekkel vagy ügyfélvéleményekkel.

Keressen kapcsolódó alkalmazásokban, például a Google Sheetsben vagy a GitHubban olyan válaszokat, amelyek belső és külső adatokat kombinálnak.

Használja a beépített időzítőt az idő nyomon követéséhez, kézi bejegyzések hozzáadásához és jegyzetek csatolásához.

Konvertálja a természetes nyelvet részletes projekttervekké AI-alapú feladatkezelő eszközökkel.

Az AI által generált azonnali összefoglalók segítségével betekintést nyerhet a projekt állapotaiba.

Találja meg a legmegfelelőbb megoldást az Ön igényeinek megfelelően.

A ClickUp korlátai

A platformon elérhető számos funkciónak köszönhetően a tanulási görbe enyhe.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 10 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valós felhasználók?

A G2 egyik értékelése így szól:

Az automatizálások és az AI-eszközök rengeteg időt takarítanak meg nekem az ismétlődő feladatoknál. A projektterületek, feladatok és automatizálások beállítása meglepően zökkenőmentesen ment. A csapatom néhány gyors képzés után máris elsajátította a használatát. A súgó dokumentumok és az élő csevegés is rendkívül gyorsak voltak, így soha nem akadtunk el hosszabb időre. Egyik lépésünk az volt, hogy néhány kattintással integráltuk a ClickUp-ot a Google Drive-ba, ami időt takarított meg nekünk és elkerülte az eszközök közötti váltást.

Az automatizálások és az AI-eszközök rengeteg időt takarítanak meg nekem az ismétlődő feladatoknál. A projektterületek, feladatok és automatizálások beállítása meglepően zökkenőmentesen ment. A csapatom néhány gyors képzés után máris elsajátította a használatát. A súgó dokumentumok és az élő csevegés is rendkívül gyorsak voltak, így soha nem akadtunk el hosszabb időre. Egyik lépésünk az volt, hogy néhány kattintással integráltuk a ClickUp-ot a Google Drive-ba, ami időt takarított meg nekünk és elkerülte az eszközök közötti váltást.

💡 Profi tipp: Ne keresse többé a frissítéseket – az AI Standups automatikusan összegyűjti az előrehaladást, az akadályokat és a következő lépéseket, így csapata valós időben maradhat összehangolva. ”

2. Akkio (A legjobb prediktív elemzésekhez és AI-vezérelt betekintésekhez)

via Akkio

Az adatokon alapuló döntések meghozatalához nem feltétlenül szükséges kódolási szakértelem. Az Akkio segítségével a reklámügynökségek hatékony gépi tanulási képességeket szerezhetnek egy nem technikai felhasználók számára tervezett, kódolás nélküli platformon.

A platform ideális táblázatok és adatbázisok elemzésére, trendek előrejelzésére és minták azonosítására. Például egy értékesítési csapat beviheti az Akkio-ba a korábbi értékesítési adatokat, hogy előre jelezze a jövőbeli bevételeket, vagy egy marketingcsapat azonosíthatja, mely potenciális ügyfeleknél a legnagyobb az esély a konverzióra. Az Akkio olyan eszközökkel is integrálható, mint a HubSpot, a Snowflake és a BigQuery, hogy egyszerűsítse az adatfolyamokat.

Az Akkio legjobb funkciói

Építsen és telepítsen AI-modelleket egy egyszerű, pont-és-kattintásos felület segítségével.

Integrálja az AI modelleket a meglévő adatforrásokkal és üzleti eszközökkel

Automatizálja a döntéshozatali folyamatokat AI-alapú betekintéssel

Az Akkio korlátai

Nem működik olyan jól strukturálatlan adatokkal, ezért kevésbé alkalmas képek vagy videók feldolgozására.

Akkio árak

Egyéni felhasználói AI Analytics Suite: Egyedi árazás

Vállalati AI elemzési platform: Egyedi árazás

Akkio értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak az Akikóról a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése így szól:

Az Akkio új lehetőségeket nyit meg előttünk, és jelentősen növeli a termelékenységet a marketingügynökségemben.

Az Akkio új lehetőségeket nyit meg előttünk, és jelentősen növeli a termelékenységet a marketingügynökségemben.

3. DataRobot (A legjobb vállalati szintű automatizált gépi tanuláshoz)

via DataRobot

A gépi tanulási modellek építése és telepítése nem feltétlenül bonyolult. A DataRobot megkönnyíti ezt a kódolás nélküli környezettel, amelyet minden szintű felhasználó számára terveztek. Bár nem teljesen kódolás nélküli, a platform automatizálja az olyan feladatokat, mint a modell kiválasztása, tesztelése és hangolása, így azok a technikai felhasználók is hozzáférhetnek, akik nem rendelkeznek mélyreható gépi tanulási szakértelemmel. Ideális azoknak a vállalati elemző csapatoknak, akik biztonságosan és nagy léptékben szeretnék üzembe helyezni a modelleket.

A platform számos AI-alkalmazási esetet támogat, beleértve az objektumfelismerést, ahol mélytanulási modellek taníthatók meg videofolyamokon belüli objektumok azonosítására.

A DataRobot legjobb funkciói

Teszteljen egyszerre több száz algoritmust a megbízható, pontos eredmények érdekében.

Készítsen vállalati szintű alkalmazásokat a legmodernebb nagy nyelvi modellek (LLM) segítségével.

Bármely felhőn, magánszerveren vagy felügyelt szolgáltatáson telepíthető.

A DataRobot korlátai

A nagyvállalatokra szabott árak kisebb cégek számára túl magasak lehetnek.

DataRobot árak

Egyedi árazás

DataRobot értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (20+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a DataRobotról a valós felhasználók?

Egy Reddit-vélemény szerint:

A DataRobot valószínűleg a második legjobb autoML megoldás a piacon (tudom, hogy elfogult vagyok). Úgy gondolom, hogy a következő 2–10 évben lesz egy olyan réteg, amely olyan eszközöket használ, mint a DataRobot, hogy a szervezeteket a szinte nulla szintű elemzésről az alapvető ML szintre emelje.

A DataRobot valószínűleg a második legjobb autoML megoldás a piacon (tudom, hogy elfogult vagyok). Úgy gondolom, hogy a következő 2–10 évben lesz egy olyan réteg, amely olyan eszközöket használ, mint a DataRobot, hogy a szervezeteket a szinte nulla szintű elemzésről az alapvető ML szintre emelje.

🧠 Érdekesség: Az olyan cégek, mint a Microsoft, autonóm AI-ügynököket vezettek be, amelyek képesek kezelni az ügyfelek kérdéseit és ütemezni a feladatokat. Ezek az „AI-alkalmazottak” kódolási szakértelem nélkül is létrehozhatók, bemutatva a kódolás nélküli AI potenciálját az üzleti folyamatok automatizálásában.

4. Zams (korábban Obviously AI) (A legjobb kódolás nélküli adatelemzéshez és AI-előrejelzésekhez)

via Zams

A Zams (korábban Obviously AI) segítségével nem csak AI-modelleket épít, hanem olyan AI-ügynököket hoz létre, amelyek gyors, biztonságos és szabályozott módon automatizálják a háttérmunkákat.

Más kódolás nélküli AI platformokkal ellentétben a Zams túlmutat az adatelemzésen. A Zams „Agentic AI” funkciója lehetővé teszi olyan döntéshozó ügynökök létrehozását, amelyek túlmutatnak a jóslatokon – automatikusan elindítják a munkafolyamatokat, továbbítják a feladatokat vagy generálják az eredményeket. Ez segít a vállalkozásoknak az AI-t működési előnyként kihasználni, nem csak adatreportáló eszközként.

A Zams legjobb funkciói

Gyorsan bővítheti működését az Agentic AI vállalati megoldásokkal.

Készítsen osztályozási, regressziós és idősoros modelleket a döntések optimalizálása érdekében.

Biztosítsa az adatok biztonságát a SOC 2 Type II, a GDPR és a HIPAA előírásainak való megfeleléssel.

A Zams korlátai

Az alacsonyabb árú csomagok tárolási korlátai nem feltétlenül alkalmasak adatigényes műveletekhez.

Zams árak

Egyedi árazás

Zams értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

5. Amazon SageMaker (A legjobb skálázható AI-modell telepítéshez)

Az Amazon SageMaker egységes platformként kiemelkedik, és az AWS gépi tanulási és elemzési eszközeit egy helyen egyesíti. Központi hozzáférést biztosít több forrásból származó adatokhoz, beépített címkézési, képzési és telepítési eszközökkel.

A vállalati szintű biztonság garantálja, hogy adatai és modelljei a gépi tanulási munkafolyamat során végig védve maradjanak.

Az Amazon SageMaker legjobb funkciói

Automatizálja a modell kiválasztását és beállítását a SageMaker Autopilot segítségével a gyors eredmények érdekében.

Együttműködés és gyorsabb AI-megoldások kidolgozása egységes fejlesztői környezetben

Használja ki a modellképzéstől a bevezetésig terjedő széles körű AI-tanfolyamok előnyeit!

Csatlakoztassa az S3, Redshift és harmadik féltől származó források adatait

Az Amazon SageMaker korlátai

A tanulási görbe kezdők számára meredek lehet.

Az árazási struktúra kis csapatok számára bonyolult lehet.

Amazon SageMaker árak

Egyedi árazás

Amazon SageMaker értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (30+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak az Amazon SageMakerről a valós felhasználók?

Egy G2-értékelő így fogalmaz:

Beépített algoritmusok és keretrendszer biztosítása. Sokszor az adatok okozzák a problémákat a jóslatokkal. Amikor a megfelelő adatokat kaptuk, a beépített algoritmusokon alapuló jóslatok kiválóan teljesítettek a lineáris, logisztikai és osztályozási technikák terén. Együttműködés más adatelemzőkkel. Könnyű integrálni más kapcsolódó rendszerekkel, például a Salesforce-szal, ha adataink S3-tárolókban vannak, és az ügyfélszolgálat nagyon gyors.

Beépített algoritmusok és keretrendszer biztosítása. Sokszor az adatok okozzák a problémákat a jóslatokkal. Amikor a megfelelő adatokat kaptuk, a beépített algoritmusokon alapuló jóslatok kiválóan teljesítettek a lineáris, logisztikai és osztályozási technikák terén. Együttműködés más adatelemzőkkel. Könnyű integrálni más kapcsolódó rendszerekkel, például a Salesforce-szal, ha adataink S3-tárolókban vannak, és az ügyfélszolgálat nagyon gyors.

6. Levity AI (A legjobb AI-alapú e-mail automatizáláshoz)

via Levity AI

Elárasztják az e-mailek? A Levity AI segít a logisztikai és szállítási csapatoknak rendet tenni a káoszban azáltal, hogy a beérkező levelek kaotikus halmazát automatizált műveletekké alakítja.

Amikor új e-mail érkezik, a Levity elolvassa, kivonja a legfontosabb részleteket, és elindítja a megfelelő feladatokat – például megrendelések bevitelét a TMS-be vagy dokumentumok továbbítását a megfelelő csapatnak.

A Levity AI legjobb funkciói

A drag-and-drop felületének köszönhetően könnyedén automatizálhatja a rutinmunkákat a Gmail, a Slack, az Outlook és más alkalmazásokban.

A Levity elolvassa a beérkező e-maileket, kivonja a legfontosabb részleteket, és elindítja a feladatokat – például megrendelések bevitelét a TMS-be, ügyfélérdeklődések címkézését vagy a CRM-ben lévő rekordok frissítését.

Integrálja olyan eszközökkel, mint a Gmail, az Outlook, a Slack és a Zapier, hogy az adatok folyamatosan áramoljanak.

A Levity AI korlátai

Az árak kisebb vagy költségtudatos csapatok számára nem feltétlenül megfelelőek.

Levity AI árak

Egyedi árazás

Levity AI értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

a Google Teachable Machine segítségével

A Google Teachable Machine egy böngészőalapú platform, amely mesterséges intelligencia modellek létrehozására szolgál, és amelyhez nincs szükség technikai szakértelemre vagy programozási ismeretekre.

Intuitív, vizuális felületének köszönhetően jelentős technikai szakértelem nélkül is képezhet modelleket képek, hangok és pózok felismerésére. Ez egy gyakorlatias, vonzó módszer az AI-alkotás felfedezésére.

Ideális az AI működésének felfedezéséhez és kis, tesztelhető modellek építéséhez oktatási vagy bemutató célokra.

Modelljeit exportálhatja a TensorFlow.js, a Coral vagy az Arduino programba, de ezek nem üzleti munkafolyamatok automatizálására lettek tervezve.

A Google Teachable Machine legjobb funkciói

Használjon képeket, hangokat és testhelyzeteket anélkül, hogy előzetes AI-képzésre lenne szüksége.

Tesztelje a betanított modelleket gyorsan és hatékonyan új példákon a Microsoft Lobe segítségével.

Exportálja a modelleket TensorFlow.js, Coral és Arduino kompatibilis formátumokban az egyszerű telepítés érdekében.

A Google Teachable Machine korlátai

A feldolgozási teljesítmény az eszköz képességeitől függ.

Google Teachable Machine árak

Ingyenes

Google Teachable Machine értékelések és vélemények

G2: Nincs értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

8. Microsoft Lobe (A legjobb egyedi gépi tanulási modellek kódolás nélküli létrehozásához)

via Microsoft Lobe

A Microsoft Lobe természetes választás, ha nincs adat tudományos háttérrel, de intuitív pont-és-kattintás felületen keresztül szeretne egyedi gépi tanulási modelleket létrehozni. Automatikusan kezeli a komplex technikai feladatokat, mint például a modell képzés és optimalizálás, így a gépi tanulás mindenki számára elérhetővé válik.

Könnyedén összegyűjtheti és címkézheti az adatokat, majd valós időben láthatja az eredményeket. Ráadásul a Lobe integrálható más Microsoft eszközökkel, így a kezdetektől a végéig zökkenőmentes élményt nyújt.

A Microsoft Lobe legjobb funkciói

Képek osztályozási modelljeinek betanítása néhány kattintással – csak importálja és címkézze a fényképeket!

Példák és javítások hozzáadásával valós időben láthatja a fejlesztéseket.

Exportálja a CoreML és a TensorFlow mobil platformokat alkalmazásokban és weboldalakon való felhasználáshoz.

A Microsoft Lobe korlátai

Jelenleg csak a képek osztályozását támogatja, de további modelltípusok bevezetése is tervben van.

A Microsoft Lobe árai

Egyedi árazás

Microsoft Lobe értékelések és vélemények

G2: Nincs értékelés

Capterra: Nincs értékelés

9. RunwayML (A legjobb AI-pod videó- és képszerkesztéshez)

via RunwayML

A RunwayML professzionális videó- és képszerkesztő eszközöket kínál a tartalomkészítőknek, multimédiás tartalomgenerálásra összpontosító, zökkenőmentes munkafolyamatokkal. A platform generatív AI-modelleivel tűnik ki, köztük a Gen-1, Gen-2 és Gen-3 Alpha modellekkel, amelyek jobb videószerkesztést, képalkotást és mozgóképes grafikákat tesznek lehetővé.

Akár Gen-2 modellekkel készít vizuális elemeket, akár néhány kattintással távolítja el a háttérképeket, a Runway segítségével a fejlett szerkesztés is elérhetővé válik. Akár a szájmozgásokat is szinkronizálhatja az audióval, és akár 4K-ra is felskálázhatja a videókat a böngészőjéből.

Emellett integrálható népszerű kreatív eszközökkel is, így művészek, tervezők és filmkészítők számára zökkenőmentes munkafolyamatot biztosít, hogy AI-alapú funkciókkal fejlesszék projektjeiket.

A RunwayML legjobb funkciói

Teljesen új videókat hozhat létre szöveges utasítások segítségével, vagy átalakíthatja a meglévőket stílusátvitel segítségével.

Tökéletesen szinkronizálja az audiót a szájmozgásokkal a természetes hangzás érdekében.

Növelje a videók felbontását 4K-ra, és hosszabbítsa meg a videókat minőségromlás nélkül.

A RunwayML korlátai

Egyes fejlett funkciók magasabb szintű előfizetést igényelnek.

RunwayML árak

Ingyenes

Alapcsomag: 15 USD/felhasználó/hónap

Pro: 35 USD/felhasználó havonta

Korlátlan: 95 USD/felhasználó havonta

Vállalati: Egyedi árazás

RueyML értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

🧠 Érdekesség: A RunwayML kulcsszerepet játszott az Oscar-díjas filmben, az Everything Everywhere All At Once-ban. A VFX művész, Evan Halleck az AI-alapú zöld háttér eszközzel pontosan eltávolította a háttérképeket, ami gyakran felülmúlja a hagyományos módszerek teljesítményét.

10. Nanonets (A legjobb az AI-val történő dokumentumfeldolgozás automatizálásához)

via Nanonets

A Nanonets segít a csapatoknak a dokumentumokból származó adatok automatizált kinyerésében, akár 99%-os pontossággal, természetes nyelvfeldolgozás és fejlett AI segítségével. A Nanonets egyedülálló képessége, hogy strukturált és strukturálatlan dokumentumokkal is képes dolgozni, teszi egyedülállóvá.

Akár rendezett formátumú PDF-fájlokkal, akár rendezetlen kézzel írt dokumentumokkal dolgozik, az AI intelligensen azonosítja és kivonja a legfontosabb információkat, ellenőrzi azok helyességét, majd közvetlenül olyan eszközökbe exportálja azokat, mint a QuickBooks, a Xero vagy a NetSuite.

Jóváhagyási folyamatokat és hibajelentési lépéseket is beállíthat – kódolás nélkül.

A Nanonets legjobb funkciói

Kódolás nélkül képezzen egyedi AI-modelleket dokumentumtípusokhoz

Több dokumentum feldolgozása és adatok exportálása olyan eszközökbe, mint a QuickBooks, Xero és NetSuite.

Hozzon létre automatizált munkafolyamatokat a teljes feldolgozáshoz, az adatok export előtti ellenőrzésével.

A nanohálózatok korlátai

Egyes felhasználók komplex egyéni modellek létrehozásakor tanulási görbéről számolnak be.

A Nanonets árai

Egyedi árazás

Nanonets értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (90+ értékelés)

Capterra: 4,9/5 (50+ értékelés)

Mit mondanak a Nanonetsről a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

A Nanonets kifinomult algoritmusokat használ, amelyek pontosan kivonják az adatokat a számlákból, még komplex vagy nem szabványos elrendezés esetén is. Az AI folyamatosan tanul és javítja a kivonás pontosságát, csökkentve a kézi adatbevitel hibáit és jelentős időt megtakarítva csapatunknak. A platform lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy magasan testreszabható munkafolyamatokat hozzanak létre, amelyek automatikusan továbbítják a számlákat, jóváhagyásokat indítanak el és meghatározott szabályok alapján hajtanak végre műveleteket.

A Nanonets kifinomult algoritmusokat használ, amelyek pontosan kivonják az adatokat a számlákból, még komplex vagy nem szabványos elrendezés esetén is. Az AI folyamatosan tanul és javítja a kivonás pontosságát, csökkentve a kézi adatbevitel hibáit és jelentős időt megtakarítva csapatunknak. A platform lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy magasan testreszabható munkafolyamatokat hozzanak létre, amelyek automatikusan továbbítják a számlákat, jóváhagyásokat indítanak el és meghatározott szabályok alapján hajtanak végre műveleteket.

