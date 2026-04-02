Hogyan használhatja az AI-t technikai csapat nélkül

Ideje szembenézni a ténnyel. Minden hónap, amellyel elhalasztja az AI bevezetését, tovább növeli a szakadékot a csapata teljesítménye és a valójában elérhető lehetőségek között.

Csapata értékes kreatív energiáját mechanikus munkára fordítja a stratégia kidolgozása helyett.

A legtöbb csapat azt feltételezi, hogy a technikai háttér nélküli AI-használat azt jelenti, hogy be kell érniük a gyengébb eredményekkel.

Az AI-ra szoruló kisvállalkozások érzik ezt a leginkább, és ki vannak zárva a fejlett technológiákból, mert a beszélgetést a mérnöki szempontból bonyolult implementációk dominálják.

De a valódi akadály nem a szakértelem hiánya – hanem a túl sok, egymástól független eszközön elszórt munka, egy olyan gyakori kihívás, hogy a munkavállalók 45%-a azt mondta a McKinsey-nek, hogy a zökkenőmentes munkafolyamat-integráció növelné a mindennapi AI-használatukat.

Ez az útmutató pontosan végigvezeti Önt az AI technikai csapat nélküli használatán. Megtanulja a kódírás nélküli automatizálás alapjait, létrehozza első munkafolyamatát, mérheti a valós eredményeket, és elkerülheti azokat a gyakori hibákat, amelyek még a motivált csapatokat is megakadályozzák a sikerben. 🙌

Miért nem engedhetik meg maguknak a nem technikai csapatok, hogy várjanak az AI-re?

Ha Ön egy kisvállalkozás operációs vezetője vagy menedzsere, akkor valószínűleg tudja, milyen érzés nézni, ahogy a versenytársak gyorsabban haladnak előre, miközben a saját csapata a manuális munkafolyamatokban ragad.

De nem csak Ön van így. Az OECD felmérése szerint jelenleg a kis- és középvállalkozások mindössze 20–30 %-a használ generatív mesterséges intelligenciát.

Bár az okok az integrációs kihívásoktól a biztonsági fenyegetésekig terjednek, úgy tűnik, mindenki szembesül az AI-vel kapcsolatos szűk keresztmetszetekkel. Ez azonban még mindig nem olyan dolog, amire a kisvállalkozásoknak érdemes várniuk.

Íme, miért:

❗️Nem csupán egy trendről van szó, hanem a versenyképességét kockáztatja: Az adatstratégiai döntéshozók megdöbbentő 72%-a arra figyelmeztet, hogy a vállalkozások egyenesen csődbe mennek, ha nem vezetik be az AI-t, 54%-uk pedig komolyan attól tart, hogy a bevezetés elhalasztása a versenyelőnyükbe fog kerülni

❗️Minden egyes nap hatalmas „termelékenységi veszteséget” szenved el: Az AI-t használó üzleti szakemberek óránként 59%-kal több dokumentumot tudnak megírni, és összességében bebizonyosodott, hogy az AI akár 66%-kal is növeli az alkalmazottak általános termelékenységét

❗️A megtérülés már bizonyított (és a versenytársai is profitálnak belőle): a szervezetek 74%-a pozitív megtérülésről számol be a kiforrott AI-bevezetései kapcsán, és kifejezetten a kisvállalkozások esetében 87% állítja, hogy az AI segít nekik a működés bővítésében, míg 86% javuló árrést tapasztalt

❗️A csapata szívesen használja: Ellentétben azzal a félelemmel, hogy a mesterséges intelligencia széles körű munkahelyi bizonytalanságot okoz, a munkavállalók 71%-a arról számol be, hogy a mesterséges intelligencia bevezetése valójában növelte a munkával való elégedettségüket és elősegítette karrierjük fejlődését

Rendben, most már tudja, hogy ezt kell tennie. Nézzük meg, hogyan is kell ezt megtenni.

Mit jelent valójában a mesterséges intelligencia a technikai háttérrel nem rendelkező csapatok számára?

A mesterséges intelligenciáról szóló beszélgetések tele vannak technikai zsargonnal, ami elidegeníti a hétköznapi üzleti felhasználókat.

A nem technikai csapatok gyakran elakadnak az elemzésben, amikor a megfelelő szoftvert kell kiválasztaniuk. Végül egymástól független eszközöket vásárolnak (vagyis eszközök szétszóródása ), amelyek megzavarják a csapatot és széttöredezik a napi munkát (más néven munka szétszóródása ).

A megfelelő eszköznek át kell látnia a zajon, és a háttérben kell kezelnie a komplexitást. Nézzük meg azokat az eszközöket, amelyek széles körben elérhetők azoknak a csapatoknak, amelyek technikai csapat nélkül szeretnék bevezetni az AI-t:

Nagy nyelvi modellek és csevegőrobotok

A nagy nyelvi modellek olyan rendszerek, amelyeket hatalmas mennyiségű szöveg alapján tanítottak be, és amelyek természetes nyelven olvasnak, írnak, összefoglalnak és válaszolnak a kérdésekre.

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy csapata technikai ismeretek nélkül is feltehet kérdéseket, létrehozhat tartalmakat vagy összefoglalhat információkat. Az üzleti célokra használt általános chatbotok azonban nem felelnek meg a követelményeknek, mert nem értik a munkakörnyezetet. Elszigetelten működnek, hozzáférés nélkül a projektekhez, feladatokhoz vagy a belső tudáshoz.

Ezért a csapatok gyakran úgy járnak el, hogy a kontextust másolják és beillesztik különálló eszközökbe, ami nem csökkenti, hanem növeli a súrlódást.

Az igazi érték akkor jön létre, amikor az AI hozzáfér a tényleges munkájához, így konkrét feladatokkal kapcsolatos kérdésekre tud válaszolni, összefoglalja a valós frissítéseket, és a csapat kontextusa alapján generál eredményeket, nem pedig általános bemeneti adatok alapján.

Íme egy példa arra, hogy az AI milyen jól teljesít kontextusban, a ClickUp AI segítségével. ⬇️

Kódírás nélküli munkafolyamatok és automatizálások

A kódírás nélküli automatizálás az, ami az AI-t valami érdekesből valami hasznossá teszi.

Lényegében ez egy egyszerű logikai rendszer: ha valami történik, az eszköz végrehajt egy műveletet. Ezek a munkafolyamatok három összetevőből épülnek fel: kiváltó események, feltételek és műveletek.

Például amikor egy feladat állapota megváltozik, a rendszer automatikusan kijelölheti a következő felelős személyt, frissítheti a kapcsolódó adatokat, vagy értesítheti a megfelelő személyt. Ezek a kis automatizálások feleslegessé teszik a folyamatos manuális koordinációt.

A munkafolyamatok automatizálása nélkül a csapatok jelentős időt töltenek olyan ismétlődő feladatokkal, mint a nyomon követés, a frissítések és az átadások. Az automatizálásnak köszönhetően ezek a folyamatok következetessé és megbízhatóvá válnak.

A kulcs az, hogy a csapata továbbra is a döntéshozatalt és a kreatív munkát végzi, míg a rendszer kezeli azokat az ismétlődő feladatokat, amelyek lassítják a folyamatokat.

Mesterséges intelligencia ügynökök, akik gondolkodnak és cselekszenek az Ön nevében

Az AI-ügynökök az automatizáláson túlmutató következő lépés.

Ahelyett, hogy csak előre meghatározott szabályokat követne, az ügynök figyelemmel kísérheti a munkafolyamatokban zajló eseményeket, megértheti a kontextust, és a megadott határok között intézkedhet.

Ne tekintse ezt eszköznek, hanem inkább beépített asszisztensnek. Az ügynök felismeri, ha valami elakad, észreveszi, ha hiányzik információ, vagy felismeri a feladatok és beszélgetések közötti mintákat. Ebből kiindulva beavatkozhat a feladatok kiosztásával, a kockázatok feltárásával vagy a következő lépés jelzésével.

A különbség apró, de fontos:

Az automatizálás konkrét kiváltó eseményekre reagál

Az ügyintézők folyamatosan figyelnek

Ez kevesebb manuális felügyeletet és kevesebb elnézett hibát jelent, különösen a csapat és a munkaterhelés növekedésével.

Íme egy példa egy Super Agent-re, meghatározott képességekkel és hatókörrel, a ClickUp-tól

📮 ClickUp Insight: Az emberek 21%-a szerint a munkanapjuk több mint 80%-át ismétlődő feladatokkal töltik. További 20% szerint az ismétlődő feladatok a napjuk legalább 40%-át veszik igénybe. A munkahét közel fele (41%) olyan feladatokra fordítódik, amelyek nem igényelnek sok stratégiai gondolkodást vagy kreativitást (például nyomon követő e-mailek 👀). A kis- és középvállalkozások számára az AI célja, hogy megszüntesse azt a plusz munkát, amely mindent lelassít. A path8 Productions videóprodukciós cég növekedése során elérte a kritikus pontot. A munka a Smartsheet, a Slack, a Toggl és a Dropbox Paper között oszlott meg. A producerek a projektek előrehaladása helyett a rendszerek közötti frissítések másolásával voltak elfoglalva. Ahelyett, hogy az AI-t ráépítették volna erre a káoszra, újjáépítették a rendszerüket. Mindenet a ClickUp Small Business Suite -be konszolidáltak, létrehozva egy összekapcsolt munkaterületet, ahol a mesterséges intelligencia, az automatizálás és a munkafolyamatok valóban együtt tudnak működni. ⚡ A hatás Valós idejű áttekinthetőség a tervezés, az üzenetküldés és az időnyilvántartás terén

6 eszköz helyett egyetlen egységes munkaterület

60%-kal kevesebb időt kell fordítania a csapatértekezletek előkészítésére (30–60 percről ~10 percre)

Kevesebb mint 8 hét alatt teljes mértékben bevezetve a ClickUp támogatásával Hallgassa meg Pat Henderson alapító beszámolóját. 👇🏼

Hogyan mérje fel csapata AI-készségét

Melyik az a katasztrofális hiba, amelyet a csapatok elkövetnek az AI bevezetésekor? Az, hogy megpróbálják az új technológiát a rendezetlen, nem definiált folyamatokra ráépíteni.

Mert a mesterséges intelligencia nem oldja meg a zavaros folyamatokat. Csak feltárja őket.

Ha munkája e-mail-szálakra, táblázatokra és egymástól független alkalmazásokra oszlik szét, csapata máris kontextus-szétszóródással küzd. Az emberek órákat töltenek információk keresésével, egymástól független alkalmazások közötti váltogatással, és ugyanazok a frissítések többszörös elvégzésével.

Ilyen környezetben a mesterséges intelligenciának nincs megbízható alapja a munkához. :

Nem tudja automatizálni azt, ami nincs egyértelműen meghatározva

Nem képes következtetéseket levonni a széttagolt adatokból

És nem tudja előmozdítani a végrehajtást, ha a munkafolyamatai nincsenek összekapcsolva

Mielőtt az AI előnyöket tudna teremteni, munkáját strukturálnia és központosítania kell. Ez határozza meg, hogy az AI segít-e, vagy csak további zavart okoz.

Ehhez mérje fel felkészültségét a következő három dimenzióban:

A folyamat átláthatósága: Lépésről lépésre leírhatja az ismétlődő munkafolyamatait, így a rendszer pontosan tudja, mit kell tennie

Adatok elérhetősége: Az információi egy egységes munkaterületen találhatók, nem pedig különálló megoldások között szétszórva

A csapat nyitottsága: A csapata az új technológiát hasznos eszköznek tekinti, nem pedig a munkahelyeire jelentett fenyegetésnek

Íme egy igényfelmérési sablon, amely segíthet Önnek:

Szerezzen be ingyenes sablont Biztosítsa a tájékozott döntéshozatalt és a hatékony erőforrás-elosztást a ClickUp igényfelmérési sablonjával

👉🏽 Van még több tippünk! A Kisvállalkozások számára készült AI-útmutatónk részletesen elmagyarázza, hogyan használhatja az AI-t a munkafolyamatok egyszerűsítésére.

Valódi feladatok, amelyeket nem technikai csapatok automatizálhatnak az AI segítségével

Frusztráló érzés egy üres képernyőt bámulni, és próbálni kitalálni, hogy pontosan mit is kellene tennie ez a technológia az Ön konkrét munkakörében.

Az igazság az, hogy a kisvállalkozásoknak nincs gondjuk az AI-hez való hozzáféréssel. De annak alkalmazása a valós munkafolyamatokban? Na, az már gondot jelent.

Így az eszköz ott áll, kihasználatlanul, miközben a csapata továbbra is ugyanazt a manuális munkát végzi:

Rutin frissítések és jelentések összeállítása

E-mailek megírása a semmiből

Hosszú kommentfolyamok átolvasása a döntések megtalálása érdekében

A változás akkor következik be, amikor az AI-t a mindennapok konkrét szűk keresztmetszeteire alkalmazzuk.

Hol kezdje: azonnal megvalósítható gyakorlati példák

Nincs szüksége bonyolult beállításokra ahhoz, hogy meglássa az értéket. Kezdje a csapat által ismétlődő manuális folyamatok automatizálásával:

Első vázlatok írása : Készítsen értekezletek összefoglalóit, projektismertetőket és e-mail-válaszokat anélkül, hogy üres lappal kellene kezdenie

A beérkező kérések osztályozása : Olvassa el a beérkező bejelentéseket vagy üzeneteket, és a tartalom vagy a prioritás alapján irányítsa őket a megfelelő személyhez

Hosszú beszélgetések összefoglalása : Válogassa ki a döntéseket, a teendőket és az akadályokat a hosszú beszélgetésekből anélkül, hogy minden üzenetet elolvasna

A projektállapotok frissítése: Áttekintse a feladatokkal kapcsolatos tevékenységeket, és jelölje meg, mire kell figyelni, mi áll veszélyben, és mi készült el

👋🏾 Szüksége van egy bemutatóra? Ez az az egyetlen AI-alkalmazási eset, amelyet feltétlenül ki kell próbálnia, Zeb Evans, a ClickUp alapítója és vezérigazgatója szerint. Ismerje meg az Ambient Agents által támogatott élő intelligenciát!

Komplex szoftverplatformok értékelése lehetetlennek tűnik egy IT-osztály irányítása nélkül.

A technológiai eszköztárához egy ötödik pontszerű megoldást hozzáadva véletlenül AI-szétszóródást okoz – azaz az AI-eszközök nem tervezett elszaporodását, amelynek során nincs felügyelet, stratégia vagy ellenőrzés a szervezet AI-lábnyoma felett.

A végeredmény? A csapata újabb bejelentkezéssel, újabb adatsilóval és újabb karbantartandó rendszerrel küzd.

A versenyelőny itt egy olyan mesterséges intelligencia, amely segít konszolidálni a technológiai infrastruktúrát, és kiküszöböli a technikai konfiguráció szükségességét. A szoftverek értékelésekor tegye fel ezeket a kérdéseket:

Mit érdemes értékelni Feltett kérdések Hogyan néz ki a jó eredmény Natív integráció Szükségünk van egy külön alkalmazásra vagy bejelentkezésre? Adatokat másolunk bele, hogy hasznos legyen? Elérhető ott, ahol a munka már folyik? A csapat természetesen fogja-e használni naponta? Az AI közvetlenül beépül a munkafolyamatába (feladatok, dokumentumok, csevegés) további eszközök vagy bonyodalmak nélkül Kontextusérzékenység Megérti a projektjeinket, feladatainkat és beszélgetéseinket? Képes kérdésekre válaszolni anélkül, hogy be kellene illesztenünk a kontextust? A valós munkát vagy általános eredményeket tükrözi? Pontosan képes azonosítani az akadályokat és a haladást? A mesterséges intelligencia a valós munkaterületi adatokat használja fel, hogy manuális beavatkozás nélkül pontos, releváns válaszokat adjon Kódírás nélküli használhatóság Egy nem technikai felhasználó is gyorsan beállíthatja ezt? A munkafolyamatokhoz kódolás vagy szkriptelés szükséges? Magunk is kijavíthatjuk vagy módosíthatjuk a dolgokat? Folyamatos technikai támogatásra lesz szükség? A csapat bármely tagja beállíthatja és kezelheti a munkafolyamatokat fejlesztői segítség nélkül Valódi hatása a munkafolyamatokra Milyen feladatot szüntet meg ez valójában? Csökkenti a lépések számát, vagy csak egy részét gyorsítja fel? A kimenetek jelentős szerkesztés nélkül is felhasználhatók? Automatikusan elindítja a következő lépéseket? Az eszköz megszünteti az ismétlődő munkákat és csökkenti a csapaton belüli manuális koordinációt Stack-konszolidáció Ez helyettesítheti azokat az eszközöket, amelyekért már fizetünk? Csökkenti az alkalmazások közötti váltogatást? Egyszerűsíti a munkafolyamatunkat? Megszüntethetjük az integrációkat vagy az előfizetéseket? Kevesebb eszköz, kevesebb integráció, valamint egy egyszerűbb, jobban összekapcsolt rendszer

Az első AI-munkafolyamatok lépésről lépésre történő beállítása

A kezdők számára ijesztőnek tűnik egy automatizált folyamat felépítése a semmiből.

Halogatja a bevezetést, és visszatér a kényelmes kézi munkamódszerekhez. Az érzékelt tanulási görbe megakadályozza abban, hogy órákat takarítson meg a jövőbeli munkában.

A Converged AI Workspace részeként a ClickUp egyetlen platformra egyesíti a projekteket, dokumentumokat, csevegéseket, irányítópultokat és munkafolyamatokat.

Ez azt jelenti, hogy a mesterséges intelligencia nem marad ki a folyamatból. A ClickUp Brain közvetlenül beépül a munkafolyamatokba, és hozzáfér ugyanazokhoz az adatokhoz, amelyeket a csapata is használ a munkavégzéshez. Látja a feladatokat, megérti a beszélgetéseket, hivatkozik a dokumentumokra, és a végrehajtási folyamaton belül működik.

Ez az, ami valójában ösztönzi a bevezetést. Amikor a mesterséges intelligencia be van ágyazva a rendszerbe, nincs szükség további lépésekre a „használatához”.

Nincs szükség másolásra és beillesztésre. Ez a munkafolyamatok szerves részévé válik, legyen szó frissítések generálásáról, tevékenységek összefoglalásáról vagy a feladatok előrehaladásának segítéséről.

Íme három praktikus munkafolyamat a ClickUp-tól, amelyeket gyorsan beállíthat, és amelyek mindegyike ötvözi az automatizálást, a mesterséges intelligenciát és az ügynökök által vezérelt végrehajtást.

1. Automatizálja a feladatállapotokat a kézi nyomon követés kiküszöbölése érdekében

Az egyik leggyakoribb szűk keresztmetszet a státuszok kézi frissítése és a feladatok előrehaladásának nyomon követése. Ezt egy egyszerű automatizálással a ClickUp-ban kiküszöbölheti.

Adjon hozzá „ha-akkor” automatizálási kiváltókat a ClickUp-ba a manuális feladatfrissítések automatizálásához

Beállítás:

Lépjen a Listájára vagy a Térbe, és nyissa meg az Automatizálások menüpontot Kattintson a „Automatizálás létrehozása” gombra Válasszon egy kiváltó eseményt, például: Amikor az állapot „Felülvizsgálat alatt”-ra változik Amikor az állapot „Felülvizsgálat alatt”-ra változik Adjon hozzá egy műveletet, például: Jelölje ki a következő felelőst (pl. lektor vagy vezető) Állítsa át az állapotot a következő szakaszra Küldjön értesítést vagy megjegyzést Jelölje ki a következő felelőst (pl. lektor vagy vezető) Állítsa az állapotot a következő szakaszra Értesítés vagy megjegyzés küldése

Példa munkafolyamatra: Amikor egy feladatot „Befejezett” jelöléssel látnak el → automatikusan hozzárendelik a minőségbiztosítást → értesítik a lektorálót

Ha AI-mezőket ad hozzá a ClickUp-hoz, az AI önállóan kezeli ezt a részt. Nézze meg működés közben. 👇🏼

A heti frissítések és állapotjelentések időigényesek, mert több helyről kell összegyűjteni az információkat. Ebben segít a ClickUp Brain .

Beállítás:

Nyissa meg azt a listát, mappát vagy teret, ahol a projektje található Említse meg a Brain-t a @ jel használatával Adja meg a következő utasításokat: Összegezze a legutóbbi tevékenységeket, emelje ki a befejezett munkákat, azonosítsa az akadályokat vagy kockázatokat A legutóbbi tevékenységek összefoglalása A befejezett munkák kiemelése Azonosítsa az akadályokat és a kockázatokat

Ezt a ClickUp Doc, a ClickUp Chat vagy a ClickUp Task alkalmazáson belül is futtathatja strukturált frissítések létrehozásához.

Példa a parancsra: „Összegezze az összes feladatfrissítést az elmúlt héten, beleértve a befejezett tételeket, az akadályokat és a következő lépéseket.” Ahelyett, hogy a semmiből készítene jelentéseket, áttekinti és finomítja az AI által generált összefoglalókat. Idővel ez lesz az alapértelmezett munkafolyamata az állapotjelentésekhez.

3. Használjon szuperügynököket a munka figyelemmel kíséréséhez és a cselekvés kiváltásához

Gyorsítsa fel a munkafolyamatokat a ClickUp Super Agents funkciójával

Az automatizálások szabályokat követnek. A ClickUp szuperügynökei minden olyan feladatot elvégeznek , amely nem követi ezeket a szabályokat.

Ezek olyan kódírás nélküli ügynökök, amelyeket a munkaterületén belül konfigurálhat, és amelyek az Ön által meghatározott feltételek alapján figyelik a tevékenységeket. A beállítás után önállóan működnek, folyamatosan figyelik a feladatokat, dokumentumokat és beszélgetéseket, és cselekednek, ha a feltételek teljesülnek, például jelzik a leállt munkákat, feltárják a hiányzó részleteket vagy elindítják a következő lépést.

Beállítás:

Nyissa meg a Super Agent Builder alkalmazást, és hozzon létre egy új ügynököt Határozza meg az ügynök célját és utasításait közérthető nyelven (mire kell figyelnie és hogyan kell viselkednie) Állítsa be a hatókört azáltal, hogy kiválasztja a figyelni kívánt területeket, mappákat vagy listákat Adja meg a megfelelő kontextust és forrásokat, például feladatokat, dokumentumokat és beszélgetéseket, amelyekre az ügyintézőnek hivatkoznia kell Határozza meg azokat a feltételeket vagy mintákat, amelyeket a rendszernek keresnie kell, például elakadt feladatokat, hiányzó információkat vagy blokkolt munkákat Állítsa be azokat a műveleteket, amelyeket a rendszernek végre kell hajtania, ha ezek a feltételek teljesülnek, például: hozzászólás írása vagy a probléma jelzése, az illetékes személy értesítése vagy felszólítása, illetve nyomonkövetési feladatok vagy következő lépések létrehozása Tesztelje az ügynököt egy kis munkafolyamaton, és finomítsa az utasításait, mielőtt széles körben bevezetné

Példa:A feladat 3 napja nem frissült → az ügynök jelzi → értesíti a tulajdonosát → szükség esetén nyomon követést indít

Nézze meg ezt a videót, hogy megtudja, hogyan hozhat létre és használhat egy Super Agentet:

Rövid megjegyzés az első AI-munkafolyamatáról

Nem kell mindent egyszerre automatizálnia. Kezdjen egy olyan ismétlődő munkafolyamattal, ahol folyamatosan időt pazarol, például állapotfrissítések, feladatátadások vagy jóváhagyások esetén.

Térképezze fel, hogyan működik ma a rendszer. Ezután építse be a rendszerbe:

Használja az Automations funkciót a kiszámítható lépések kezelésére, például a felelősek kijelölésére vagy a feladatok továbbítására

Használja az AI -t összefoglalók, frissítések vagy első vázlatok létrehozásához a valós tevékenységek alapján

Használja a Super Agents szolgáltatást a munkafolyamat figyelemmel kísérésére, és lépjen közbe, ha valami elakad vagy hiányzik

Készítse el egyszer, tesztelje egy kis feladatsorozaton, majd finomítsa a csapat tényleges használata alapján. Ezután ismételje meg ugyanezt a mintát a következő munkafolyamatnál.

Gyakori AI-hibák, amelyeket a nem technikai csapatok elkövetnek

A kisvállalkozások gyakran világos irányítási stratégia nélkül rohannak bele az új technológiákba.

Kockáztatja, hogy érzékeny vállalati adatokat tesz közzé külső, harmadik féltől származó modellekben. A csapatok a generált tartalmakat felülvizsgálat nélkül automatikusan közzéteszik, ami kínos hibákhoz és az ügyfelek bizalmának csökkenéséhez vezet.

Kerülje el ezeket a gyakori bevezetési buktatókat:

Minden egyszerre: Ha minden folyamatot egyszerre próbál automatizálni, az kiégéshez vezet

Technikai eszközök kiválasztása: Ne támaszkodjon olyan szoftverekre, amelyek titokban API-kulcsokat vagy fejlesztői támogatást igényelnek

Az adatminőség figyelmen kívül hagyása : Kiváló eredményeket várni szétszórt, egymástól független információkból

Az emberi ellenőrzés kihagyása: A generált vázlatok közzététele a hangnem vagy a pontosság ellenőrzése nélkül

A beállítás véglegesnek tekintése: Ha nem hangolja össze a promptokat és a munkafolyamatokat az üzleti változásokkal

A ClickUp előnye: Az AI-first szemlélet azt is jelenti, hogy mindenben a biztonságot helyezzük előtérbe. A ClickUp olyan megbízható szabványok alapján készült, mint a SOC 2, az ISO 27001, a GDPR-megfelelés és a HIPAA-kompatibilitás, szigorú ellenőrzéssel az adatok tárolása, elérése és védelme terén. Ez kiterjed az AI-ra is. Ami azt jelenti, hogy: A ClickUp AI NEM a munkaterületén található adatok alapján tanul

Az AI-partnerek szerződéses kötelezettséget vállalnak arra, hogy nem tárolják az Ön adatait

A modellekkel megosztott adatok mennyisége korlátozott, és a feldolgozás után törlésre kerülnek

Az AI kontextusfüggő tanulás alapján működik, nem pedig az Ön adataival történő betanítás alapján A munkaterületén található adatok biztonságban maradnak, az AI-funkciók ellenőrzött környezetben működnek, és az Ön adatait nem használják fel engedély nélkül külső modellek betanítására. A ClickUp adatvédelme és biztonsága a részletes jogosultságokkal kezdődik, és egészen az AI-modellekig terjed

Hogyan mérhető az AI sikere technikai szakértelem nélkül?

Komplex elemzések nélkül szinte lehetetlennek tűnik az új szoftverek megtérülésének igazolása.

Elhagyja a hasznos eszközöket, mert azok tényleges üzleti hatása a vezetőség számára láthatatlan marad. Kemény adatok nélkül nem tudja igazolni a költségeket.

Kövesse nyomon ezeket a megfigyelhető mutatókat:

Megtakarított idő: Kövesse nyomon, hogy egy adott feladat végrehajtása előtt és után mennyi időt vett igénybe

Kimeneti mennyiség: Számolja meg a jelentések vagy válaszok számának növekedését ugyanazon időintervallumon belül

Hibák csökkentése: Figyelje nyomon a kihagyott átadások és az elmulasztott nyomon követések számának csökkenését

A csapat általi elfogadottság: Figyelje meg, hogy a csapat valóban használja-e a funkciókat naponta

A munkafolyamat kiterjesztése: Figyelje meg, mikor kezdik el a csapattagok alkalmazni a mintát új problémákra

Hogyan segít a ClickUp?

Vizualizálja a komplex adatokat a ClickUp Dashboards segítségével, és kérje meg a ClickUp Brain-t, hogy értelmezze azokat az Ön számára

A fenti mutatók nyomon követése során a kódírás nélküli ClickUp Dashboards segítségével azonnal láthatóvá teheti csapata teljesítményét.

Több mint 50 egyedi kártyával és AI-összefoglalóval segít egyértelműen bemutatni, hogy pontosan hány órát takarít meg a csapatának az új technológia. A vezetőség tagjai tagadhatatlan bizonyítékot látnak a megnövekedett teljesítményre és hatékonyságra. 🤩

Ha konkrétan szeretné megérteni az AI használatát, az ügynöki elemzés pontosan megmutatja, hány ügynök van aktív állapotban, melyek teljesítenek a legjobban, és hány mérföldkövet értek el.

Ismerje meg, hogyan használják az AI-t és az ügynököket az ügynöki elemzési adatok segítségével

Készítse el még ma automatizált munkaterületét

A legtöbb kisvállalkozásnak nem az eszközökkel van problémája. Nekik rendszerproblémájuk van.

A munka különböző alkalmazások között oszlik meg, a folyamatok az emberek fejében léteznek, és a koordináció olyan rejtett terhet jelent, amely mindent lelassít.

A ClickUp Small Business Suite-et úgy alakítottuk ki, hogy ezt másképp oldja meg.

Ha feladatait, dokumentumait, csevegését, irányítópultjait és az AI-t egyetlen rendszerbe integrálja, csapata egy helyen tervezhet, végrehajthatja a feladatokat és összehangolhatja munkáját. Az automatizálás kezeli a kiszámítható munkákat. Az AI segít megérteni és generálni. A Super Agents pedig gondoskodik arról, hogy minden zökkenőmentesen működjön.

Itt történik a változás.

Nincs szüksége több szoftverre. Szüksége van egy működő rendszerre. 🚀

Gyakran feltett kérdések az AI technikai csapat nélküli használatáról

Az egyszerű automatizálás a meghatározott szabályokat követi, amelyeket Ön állít be bizonyos műveletek elindításához. A mesterséges intelligencia értelmezi a kontextust, új tartalmat generál, és olyan döntéseket hoz, amelyeket nem programoztak be kifejezetten.

Igen, ha olyan eszközöket választ, amelyek vállalati szintű biztonsággal és szerepkörökön alapuló jogosultságokkal rendelkeznek, és az információkat a platformon belül tartják. Például a ClickUp a lekérdezéseket a saját munkaterületi környezetében dolgozza fel, így az adatai soha nem kerülnek továbbításra külső modellekbe az Ön engedélye nélkül.

A legtöbb csapat egyetlen munkamenet alatt beállíthatja és kihasználhatja az első automatizált munkafolyamat előnyeit. A jelentős eredmények általában néhány hétnyi következetes, napi használat után jelentkeznek.