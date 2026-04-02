Hogyan használhatja az AI-t technikai csapat nélkül

Ideje szembenézni a ténnyel. Minden hónap, amellyel elhalasztja az AI bevezetését, tovább növeli a szakadékot a csapata teljesítménye és a valójában elérhető lehetőségek között.
Csapata értékes kreatív energiáját mechanikus munkára fordítja a stratégia kidolgozása helyett.
A legtöbb csapat azt feltételezi, hogy a technikai háttér nélküli AI-használat azt jelenti, hogy be kell érniük a gyengébb eredményekkel.
Az AI-ra szoruló kisvállalkozások érzik ezt a leginkább, és ki vannak zárva a fejlett technológiákból, mert a beszélgetést a mérnöki szempontból bonyolult implementációk dominálják.
De a valódi akadály nem a szakértelem hiánya – hanem a túl sok, egymástól független eszközön elszórt munka, egy olyan gyakori kihívás, hogy a munkavállalók 45%-a azt mondta a McKinsey-nek, hogy a zökkenőmentes munkafolyamat-integráció növelné a mindennapi AI-használatukat.
Ez az útmutató pontosan végigvezeti Önt az AI technikai csapat nélküli használatán. Megtanulja a kódírás nélküli automatizálás alapjait, létrehozza első munkafolyamatát, mérheti a valós eredményeket, és elkerülheti azokat a gyakori hibákat, amelyek még a motivált csapatokat is megakadályozzák a sikerben. 🙌
Miért nem engedhetik meg maguknak a nem technikai csapatok, hogy várjanak az AI-re?
Ha Ön egy kisvállalkozás operációs vezetője vagy menedzsere, akkor valószínűleg tudja, milyen érzés nézni, ahogy a versenytársak gyorsabban haladnak előre, miközben a saját csapata a manuális munkafolyamatokban ragad.
De nem csak Ön van így. Az OECD felmérése szerint jelenleg a kis- és középvállalkozások mindössze 20–30 %-a használ generatív mesterséges intelligenciát.
Bár az okok az integrációs kihívásoktól a biztonsági fenyegetésekig terjednek, úgy tűnik, mindenki szembesül az AI-vel kapcsolatos szűk keresztmetszetekkel. Ez azonban még mindig nem olyan dolog, amire a kisvállalkozásoknak érdemes várniuk.
Íme, miért:
❗️Nem csupán egy trendről van szó, hanem a versenyképességét kockáztatja: Az adatstratégiai döntéshozók megdöbbentő 72%-a arra figyelmeztet, hogy a vállalkozások egyenesen csődbe mennek, ha nem vezetik be az AI-t, 54%-uk pedig komolyan attól tart, hogy a bevezetés elhalasztása a versenyelőnyükbe fog kerülni
❗️Minden egyes nap hatalmas „termelékenységi veszteséget” szenved el: Az AI-t használó üzleti szakemberek óránként 59%-kal több dokumentumot tudnak megírni, és összességében bebizonyosodott, hogy az AI akár 66%-kal is növeli az alkalmazottak általános termelékenységét
❗️A megtérülés már bizonyított (és a versenytársai is profitálnak belőle): a szervezetek 74%-a pozitív megtérülésről számol be a kiforrott AI-bevezetései kapcsán, és kifejezetten a kisvállalkozások esetében 87% állítja, hogy az AI segít nekik a működés bővítésében, míg 86% javuló árrést tapasztalt
❗️A csapata szívesen használja: Ellentétben azzal a félelemmel, hogy a mesterséges intelligencia széles körű munkahelyi bizonytalanságot okoz, a munkavállalók 71%-a arról számol be, hogy a mesterséges intelligencia bevezetése valójában növelte a munkával való elégedettségüket és elősegítette karrierjük fejlődését
Rendben, most már tudja, hogy ezt kell tennie. Nézzük meg, hogyan is kell ezt megtenni.
Mit jelent valójában a mesterséges intelligencia a technikai háttérrel nem rendelkező csapatok számára?
A mesterséges intelligenciáról szóló beszélgetések tele vannak technikai zsargonnal, ami elidegeníti a hétköznapi üzleti felhasználókat.
A nem technikai csapatok gyakran elakadnak az elemzésben, amikor a megfelelő szoftvert kell kiválasztaniuk. Végül egymástól független eszközöket vásárolnak (vagyis eszközök szétszóródása ), amelyek megzavarják a csapatot és széttöredezik a napi munkát (más néven munka szétszóródása ).
A megfelelő eszköznek át kell látnia a zajon, és a háttérben kell kezelnie a komplexitást. Nézzük meg azokat az eszközöket, amelyek széles körben elérhetők azoknak a csapatoknak, amelyek technikai csapat nélkül szeretnék bevezetni az AI-t:
Nagy nyelvi modellek és csevegőrobotok
A nagy nyelvi modellek olyan rendszerek, amelyeket hatalmas mennyiségű szöveg alapján tanítottak be, és amelyek természetes nyelven olvasnak, írnak, összefoglalnak és válaszolnak a kérdésekre.
A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy csapata technikai ismeretek nélkül is feltehet kérdéseket, létrehozhat tartalmakat vagy összefoglalhat információkat. Az üzleti célokra használt általános chatbotok azonban nem felelnek meg a követelményeknek, mert nem értik a munkakörnyezetet. Elszigetelten működnek, hozzáférés nélkül a projektekhez, feladatokhoz vagy a belső tudáshoz.
Ezért a csapatok gyakran úgy járnak el, hogy a kontextust másolják és beillesztik különálló eszközökbe, ami nem csökkenti, hanem növeli a súrlódást.
Az igazi érték akkor jön létre, amikor az AI hozzáfér a tényleges munkájához, így konkrét feladatokkal kapcsolatos kérdésekre tud válaszolni, összefoglalja a valós frissítéseket, és a csapat kontextusa alapján generál eredményeket, nem pedig általános bemeneti adatok alapján.
Íme egy példa arra, hogy az AI milyen jól teljesít kontextusban, a ClickUp AI segítségével. ⬇️
Kódírás nélküli munkafolyamatok és automatizálások
A kódírás nélküli automatizálás az, ami az AI-t valami érdekesből valami hasznossá teszi.
Lényegében ez egy egyszerű logikai rendszer: ha valami történik, az eszköz végrehajt egy műveletet. Ezek a munkafolyamatok három összetevőből épülnek fel: kiváltó események, feltételek és műveletek.
Például amikor egy feladat állapota megváltozik, a rendszer automatikusan kijelölheti a következő felelős személyt, frissítheti a kapcsolódó adatokat, vagy értesítheti a megfelelő személyt. Ezek a kis automatizálások feleslegessé teszik a folyamatos manuális koordinációt.
A munkafolyamatok automatizálása nélkül a csapatok jelentős időt töltenek olyan ismétlődő feladatokkal, mint a nyomon követés, a frissítések és az átadások. Az automatizálásnak köszönhetően ezek a folyamatok következetessé és megbízhatóvá válnak.
A kulcs az, hogy a csapata továbbra is a döntéshozatalt és a kreatív munkát végzi, míg a rendszer kezeli azokat az ismétlődő feladatokat, amelyek lassítják a folyamatokat.
Mesterséges intelligencia ügynökök, akik gondolkodnak és cselekszenek az Ön nevében
Az AI-ügynökök az automatizáláson túlmutató következő lépés.
Ahelyett, hogy csak előre meghatározott szabályokat követne, az ügynök figyelemmel kísérheti a munkafolyamatokban zajló eseményeket, megértheti a kontextust, és a megadott határok között intézkedhet.
Ne tekintse ezt eszköznek, hanem inkább beépített asszisztensnek. Az ügynök felismeri, ha valami elakad, észreveszi, ha hiányzik információ, vagy felismeri a feladatok és beszélgetések közötti mintákat. Ebből kiindulva beavatkozhat a feladatok kiosztásával, a kockázatok feltárásával vagy a következő lépés jelzésével.
A különbség apró, de fontos:
- Az automatizálás konkrét kiváltó eseményekre reagál
- Az ügyintézők folyamatosan figyelnek
Ez kevesebb manuális felügyeletet és kevesebb elnézett hibát jelent, különösen a csapat és a munkaterhelés növekedésével.
📮 ClickUp Insight: Az emberek 21%-a szerint a munkanapjuk több mint 80%-át ismétlődő feladatokkal töltik. További 20% szerint az ismétlődő feladatok a napjuk legalább 40%-át veszik igénybe.
A munkahét közel fele (41%) olyan feladatokra fordítódik, amelyek nem igényelnek sok stratégiai gondolkodást vagy kreativitást (például nyomon követő e-mailek 👀).
A kis- és középvállalkozások számára az AI célja, hogy megszüntesse azt a plusz munkát, amely mindent lelassít.
A path8 Productions videóprodukciós cég növekedése során elérte a kritikus pontot. A munka a Smartsheet, a Slack, a Toggl és a Dropbox Paper között oszlott meg. A producerek a projektek előrehaladása helyett a rendszerek közötti frissítések másolásával voltak elfoglalva.
Ahelyett, hogy az AI-t ráépítették volna erre a káoszra, újjáépítették a rendszerüket.
Mindenet a ClickUp Small Business Suite -be konszolidáltak, létrehozva egy összekapcsolt munkaterületet, ahol a mesterséges intelligencia, az automatizálás és a munkafolyamatok valóban együtt tudnak működni.
⚡ A hatás
Hallgassa meg Pat Henderson alapító beszámolóját. 👇🏼
- Valós idejű áttekinthetőség a tervezés, az üzenetküldés és az időnyilvántartás terén
- 6 eszköz helyett egyetlen egységes munkaterület
- 60%-kal kevesebb időt kell fordítania a csapatértekezletek előkészítésére (30–60 percről ~10 percre)
- Kevesebb mint 8 hét alatt teljes mértékben bevezetve a ClickUp támogatásával
Hogyan mérje fel csapata AI-készségét
Melyik az a katasztrofális hiba, amelyet a csapatok elkövetnek az AI bevezetésekor? Az, hogy megpróbálják az új technológiát a rendezetlen, nem definiált folyamatokra ráépíteni.
Mert a mesterséges intelligencia nem oldja meg a zavaros folyamatokat. Csak feltárja őket.
Ha munkája e-mail-szálakra, táblázatokra és egymástól független alkalmazásokra oszlik szét, csapata máris kontextus-szétszóródással küzd. Az emberek órákat töltenek információk keresésével, egymástól független alkalmazások közötti váltogatással, és ugyanazok a frissítések többszörös elvégzésével.
Ilyen környezetben a mesterséges intelligenciának nincs megbízható alapja a munkához. :
- Nem tudja automatizálni azt, ami nincs egyértelműen meghatározva
- Nem képes következtetéseket levonni a széttagolt adatokból
- És nem tudja előmozdítani a végrehajtást, ha a munkafolyamatai nincsenek összekapcsolva
Mielőtt az AI előnyöket tudna teremteni, munkáját strukturálnia és központosítania kell. Ez határozza meg, hogy az AI segít-e, vagy csak további zavart okoz.
Ehhez mérje fel felkészültségét a következő három dimenzióban:
- A folyamat átláthatósága: Lépésről lépésre leírhatja az ismétlődő munkafolyamatait, így a rendszer pontosan tudja, mit kell tennie
- Adatok elérhetősége: Az információi egy egységes munkaterületen találhatók, nem pedig különálló megoldások között szétszórva
- A csapat nyitottsága: A csapata az új technológiát hasznos eszköznek tekinti, nem pedig a munkahelyeire jelentett fenyegetésnek
Íme egy igényfelmérési sablon, amely segíthet Önnek:
Valódi feladatok, amelyeket nem technikai csapatok automatizálhatnak az AI segítségével
Frusztráló érzés egy üres képernyőt bámulni, és próbálni kitalálni, hogy pontosan mit is kellene tennie ez a technológia az Ön konkrét munkakörében.
Az igazság az, hogy a kisvállalkozásoknak nincs gondjuk az AI-hez való hozzáféréssel. De annak alkalmazása a valós munkafolyamatokban? Na, az már gondot jelent.
Így az eszköz ott áll, kihasználatlanul, miközben a csapata továbbra is ugyanazt a manuális munkát végzi:
- Rutin frissítések és jelentések összeállítása
- E-mailek megírása a semmiből
- Hosszú kommentfolyamok átolvasása a döntések megtalálása érdekében
A változás akkor következik be, amikor az AI-t a mindennapok konkrét szűk keresztmetszeteire alkalmazzuk.
Hol kezdje: azonnal megvalósítható gyakorlati példák
Nincs szüksége bonyolult beállításokra ahhoz, hogy meglássa az értéket. Kezdje a csapat által ismétlődő manuális folyamatok automatizálásával:
- Első vázlatok írása: Készítsen értekezletek összefoglalóit, projektismertetőket és e-mail-válaszokat anélkül, hogy üres lappal kellene kezdenie
- A beérkező kérések osztályozása: Olvassa el a beérkező bejelentéseket vagy üzeneteket, és a tartalom vagy a prioritás alapján irányítsa őket a megfelelő személyhez
- Hosszú beszélgetések összefoglalása: Válogassa ki a döntéseket, a teendőket és az akadályokat a hosszú beszélgetésekből anélkül, hogy minden üzenetet elolvasna
- A projektállapotok frissítése: Áttekintse a feladatokkal kapcsolatos tevékenységeket, és jelölje meg, mire kell figyelni, mi áll veszélyben, és mi készült el
Hogyan válasszuk ki a megfelelő AI-eszközöket technikai háttér nélkül
Komplex szoftverplatformok értékelése lehetetlennek tűnik egy IT-osztály irányítása nélkül.
A technológiai eszköztárához egy ötödik pontszerű megoldást hozzáadva véletlenül AI-szétszóródást okoz – azaz az AI-eszközök nem tervezett elszaporodását, amelynek során nincs felügyelet, stratégia vagy ellenőrzés a szervezet AI-lábnyoma felett.
A végeredmény? A csapata újabb bejelentkezéssel, újabb adatsilóval és újabb karbantartandó rendszerrel küzd.
A versenyelőny itt egy olyan mesterséges intelligencia, amely segít konszolidálni a technológiai infrastruktúrát, és kiküszöböli a technikai konfiguráció szükségességét. A szoftverek értékelésekor tegye fel ezeket a kérdéseket:
|Mit érdemes értékelni
|Feltett kérdések
|Hogyan néz ki a jó eredmény
|Natív integráció
|Szükségünk van egy külön alkalmazásra vagy bejelentkezésre? Adatokat másolunk bele, hogy hasznos legyen? Elérhető ott, ahol a munka már folyik? A csapat természetesen fogja-e használni naponta?
|Az AI közvetlenül beépül a munkafolyamatába (feladatok, dokumentumok, csevegés) további eszközök vagy bonyodalmak nélkül
|Kontextusérzékenység
|Megérti a projektjeinket, feladatainkat és beszélgetéseinket? Képes kérdésekre válaszolni anélkül, hogy be kellene illesztenünk a kontextust? A valós munkát vagy általános eredményeket tükrözi? Pontosan képes azonosítani az akadályokat és a haladást?
|A mesterséges intelligencia a valós munkaterületi adatokat használja fel, hogy manuális beavatkozás nélkül pontos, releváns válaszokat adjon
|Kódírás nélküli használhatóság
|Egy nem technikai felhasználó is gyorsan beállíthatja ezt? A munkafolyamatokhoz kódolás vagy szkriptelés szükséges? Magunk is kijavíthatjuk vagy módosíthatjuk a dolgokat? Folyamatos technikai támogatásra lesz szükség?
|A csapat bármely tagja beállíthatja és kezelheti a munkafolyamatokat fejlesztői segítség nélkül
|Valódi hatása a munkafolyamatokra
|Milyen feladatot szüntet meg ez valójában? Csökkenti a lépések számát, vagy csak egy részét gyorsítja fel? A kimenetek jelentős szerkesztés nélkül is felhasználhatók? Automatikusan elindítja a következő lépéseket?
|Az eszköz megszünteti az ismétlődő munkákat és csökkenti a csapaton belüli manuális koordinációt
|Stack-konszolidáció
|Ez helyettesítheti azokat az eszközöket, amelyekért már fizetünk? Csökkenti az alkalmazások közötti váltogatást? Egyszerűsíti a munkafolyamatunkat? Megszüntethetjük az integrációkat vagy az előfizetéseket?
|Kevesebb eszköz, kevesebb integráció, valamint egy egyszerűbb, jobban összekapcsolt rendszer
Az első AI-munkafolyamatok lépésről lépésre történő beállítása
A kezdők számára ijesztőnek tűnik egy automatizált folyamat felépítése a semmiből.
Halogatja a bevezetést, és visszatér a kényelmes kézi munkamódszerekhez. Az érzékelt tanulási görbe megakadályozza abban, hogy órákat takarítson meg a jövőbeli munkában.
A Converged AI Workspace részeként a ClickUp egyetlen platformra egyesíti a projekteket, dokumentumokat, csevegéseket, irányítópultokat és munkafolyamatokat.
Ez azt jelenti, hogy a mesterséges intelligencia nem marad ki a folyamatból. A ClickUp Brain közvetlenül beépül a munkafolyamatokba, és hozzáfér ugyanazokhoz az adatokhoz, amelyeket a csapata is használ a munkavégzéshez. Látja a feladatokat, megérti a beszélgetéseket, hivatkozik a dokumentumokra, és a végrehajtási folyamaton belül működik.
Ez az, ami valójában ösztönzi a bevezetést. Amikor a mesterséges intelligencia be van ágyazva a rendszerbe, nincs szükség további lépésekre a „használatához”.
Nincs szükség másolásra és beillesztésre. Ez a munkafolyamatok szerves részévé válik, legyen szó frissítések generálásáról, tevékenységek összefoglalásáról vagy a feladatok előrehaladásának segítéséről.
Íme három praktikus munkafolyamat a ClickUp-tól, amelyeket gyorsan beállíthat, és amelyek mindegyike ötvözi az automatizálást, a mesterséges intelligenciát és az ügynökök által vezérelt végrehajtást.
1. Automatizálja a feladatállapotokat a kézi nyomon követés kiküszöbölése érdekében
Az egyik leggyakoribb szűk keresztmetszet a státuszok kézi frissítése és a feladatok előrehaladásának nyomon követése. Ezt egy egyszerű automatizálással a ClickUp-ban kiküszöbölheti.
Beállítás:
- Lépjen a Listájára vagy a Térbe, és nyissa meg az Automatizálások menüpontot
- Kattintson a „Automatizálás létrehozása” gombra
- Válasszon egy kiváltó eseményt, például: Amikor az állapot „Felülvizsgálat alatt”-ra változik
- Amikor az állapot „Felülvizsgálat alatt”-ra változik
- Adjon hozzá egy műveletet, például: Jelölje ki a következő felelőst (pl. lektor vagy vezető) Állítsa át az állapotot a következő szakaszra Küldjön értesítést vagy megjegyzést
- Jelölje ki a következő felelőst (pl. lektor vagy vezető)
- Állítsa az állapotot a következő szakaszra
- Értesítés vagy megjegyzés küldése
- Amikor az állapot „Felülvizsgálat alatt”-ra változik
- Jelölje ki a következő felelőst (pl. lektor vagy vezető)
- Állítsa az állapotot a következő szakaszra
- Értesítés vagy megjegyzés küldése
Példa munkafolyamatra: Amikor egy feladatot „Befejezett” jelöléssel látnak el → automatikusan hozzárendelik a minőségbiztosítást → értesítik a lektorálót
Ha AI-mezőket ad hozzá a ClickUp-hoz, az AI önállóan kezeli ezt a részt. Nézze meg működés közben. 👇🏼
2. Használja az AI-t a projektfrissítések automatikus összefoglalásához
A heti frissítések és állapotjelentések időigényesek, mert több helyről kell összegyűjteni az információkat. Ebben segít a ClickUp Brain .
Beállítás:
- Nyissa meg azt a listát, mappát vagy teret, ahol a projektje található
- Említse meg a Brain-t a @ jel használatával
- A legutóbbi tevékenységek összefoglalása
- A befejezett munkák kiemelése
- Azonosítsa az akadályokat és a kockázatokat
- A legutóbbi tevékenységek összefoglalása
- A befejezett munkák kiemelése
- Azonosítsa az akadályokat és a kockázatokat
- A legutóbbi tevékenységek összefoglalása
- A befejezett munkák kiemelése
- Azonosítsa az akadályokat és a kockázatokat
Ezt a ClickUp Doc, a ClickUp Chat vagy a ClickUp Task alkalmazáson belül is futtathatja strukturált frissítések létrehozásához.
Példa a parancsra: „Összegezze az összes feladatfrissítést az elmúlt héten, beleértve a befejezett tételeket, az akadályokat és a következő lépéseket.” Ahelyett, hogy a semmiből készítene jelentéseket, áttekinti és finomítja az AI által generált összefoglalókat. Idővel ez lesz az alapértelmezett munkafolyamata az állapotjelentésekhez.
3. Használjon szuperügynököket a munka figyelemmel kíséréséhez és a cselekvés kiváltásához
Az automatizálások szabályokat követnek. A ClickUp szuperügynökei minden olyan feladatot elvégeznek , amely nem követi ezeket a szabályokat.
Ezek olyan kódírás nélküli ügynökök, amelyeket a munkaterületén belül konfigurálhat, és amelyek az Ön által meghatározott feltételek alapján figyelik a tevékenységeket. A beállítás után önállóan működnek, folyamatosan figyelik a feladatokat, dokumentumokat és beszélgetéseket, és cselekednek, ha a feltételek teljesülnek, például jelzik a leállt munkákat, feltárják a hiányzó részleteket vagy elindítják a következő lépést.
Beállítás:
- Nyissa meg a Super Agent Builder alkalmazást, és hozzon létre egy új ügynököt
- Határozza meg az ügynök célját és utasításait közérthető nyelven (mire kell figyelnie és hogyan kell viselkednie)
- Állítsa be a hatókört azáltal, hogy kiválasztja a figyelni kívánt területeket, mappákat vagy listákat
- Adja meg a megfelelő kontextust és forrásokat, például feladatokat, dokumentumokat és beszélgetéseket, amelyekre az ügyintézőnek hivatkoznia kell
- Határozza meg azokat a feltételeket vagy mintákat, amelyeket a rendszernek keresnie kell, például elakadt feladatokat, hiányzó információkat vagy blokkolt munkákat
- Állítsa be azokat a műveleteket, amelyeket a rendszernek végre kell hajtania, ha ezek a feltételek teljesülnek, például: hozzászólás írása vagy a probléma jelzése, az illetékes személy értesítése vagy felszólítása, illetve nyomonkövetési feladatok vagy következő lépések létrehozása
- Tesztelje az ügynököt egy kis munkafolyamaton, és finomítsa az utasításait, mielőtt széles körben bevezetné
Példa:A feladat 3 napja nem frissült → az ügynök jelzi → értesíti a tulajdonosát → szükség esetén nyomon követést indít
Nézze meg ezt a videót, hogy megtudja, hogyan hozhat létre és használhat egy Super Agentet:
Rövid megjegyzés az első AI-munkafolyamatáról
Nem kell mindent egyszerre automatizálnia. Kezdjen egy olyan ismétlődő munkafolyamattal, ahol folyamatosan időt pazarol, például állapotfrissítések, feladatátadások vagy jóváhagyások esetén.
Térképezze fel, hogyan működik ma a rendszer. Ezután építse be a rendszerbe:
- Használja az Automations funkciót a kiszámítható lépések kezelésére, például a felelősek kijelölésére vagy a feladatok továbbítására
- Használja az AI-t összefoglalók, frissítések vagy első vázlatok létrehozásához a valós tevékenységek alapján
- Használja a Super Agents szolgáltatást a munkafolyamat figyelemmel kísérésére, és lépjen közbe, ha valami elakad vagy hiányzik
Készítse el egyszer, tesztelje egy kis feladatsorozaton, majd finomítsa a csapat tényleges használata alapján. Ezután ismételje meg ugyanezt a mintát a következő munkafolyamatnál.
Gyakori AI-hibák, amelyeket a nem technikai csapatok elkövetnek
A kisvállalkozások gyakran világos irányítási stratégia nélkül rohannak bele az új technológiákba.
Kockáztatja, hogy érzékeny vállalati adatokat tesz közzé külső, harmadik féltől származó modellekben. A csapatok a generált tartalmakat felülvizsgálat nélkül automatikusan közzéteszik, ami kínos hibákhoz és az ügyfelek bizalmának csökkenéséhez vezet.
Kerülje el ezeket a gyakori bevezetési buktatókat:
- Minden egyszerre: Ha minden folyamatot egyszerre próbál automatizálni, az kiégéshez vezet
- Technikai eszközök kiválasztása: Ne támaszkodjon olyan szoftverekre, amelyek titokban API-kulcsokat vagy fejlesztői támogatást igényelnek
- Az adatminőség figyelmen kívül hagyása: Kiváló eredményeket várni szétszórt, egymástól független információkból
- Az emberi ellenőrzés kihagyása: A generált vázlatok közzététele a hangnem vagy a pontosság ellenőrzése nélkül
- A beállítás véglegesnek tekintése: Ha nem hangolja össze a promptokat és a munkafolyamatokat az üzleti változásokkal
A ClickUp előnye: Az AI-first szemlélet azt is jelenti, hogy mindenben a biztonságot helyezzük előtérbe. A ClickUp olyan megbízható szabványok alapján készült, mint a SOC 2, az ISO 27001, a GDPR-megfelelés és a HIPAA-kompatibilitás, szigorú ellenőrzéssel az adatok tárolása, elérése és védelme terén. Ez kiterjed az AI-ra is. Ami azt jelenti, hogy:
- A ClickUp AI NEM a munkaterületén található adatok alapján tanul
- Az AI-partnerek szerződéses kötelezettséget vállalnak arra, hogy nem tárolják az Ön adatait
- A modellekkel megosztott adatok mennyisége korlátozott, és a feldolgozás után törlésre kerülnek
- Az AI kontextusfüggő tanulás alapján működik, nem pedig az Ön adataival történő betanítás alapján
A munkaterületén található adatok biztonságban maradnak, az AI-funkciók ellenőrzött környezetben működnek, és az Ön adatait nem használják fel engedély nélkül külső modellek betanítására.
Hogyan mérhető az AI sikere technikai szakértelem nélkül?
Komplex elemzések nélkül szinte lehetetlennek tűnik az új szoftverek megtérülésének igazolása.
Elhagyja a hasznos eszközöket, mert azok tényleges üzleti hatása a vezetőség számára láthatatlan marad. Kemény adatok nélkül nem tudja igazolni a költségeket.
Kövesse nyomon ezeket a megfigyelhető mutatókat:
- Megtakarított idő: Kövesse nyomon, hogy egy adott feladat végrehajtása előtt és után mennyi időt vett igénybe
- Kimeneti mennyiség: Számolja meg a jelentések vagy válaszok számának növekedését ugyanazon időintervallumon belül
- Hibák csökkentése: Figyelje nyomon a kihagyott átadások és az elmulasztott nyomon követések számának csökkenését
- A csapat általi elfogadottság: Figyelje meg, hogy a csapat valóban használja-e a funkciókat naponta
- A munkafolyamat kiterjesztése: Figyelje meg, mikor kezdik el a csapattagok alkalmazni a mintát új problémákra
Hogyan segít a ClickUp?
A fenti mutatók nyomon követése során a kódírás nélküli ClickUp Dashboards segítségével azonnal láthatóvá teheti csapata teljesítményét.
Több mint 50 egyedi kártyával és AI-összefoglalóval segít egyértelműen bemutatni, hogy pontosan hány órát takarít meg a csapatának az új technológia. A vezetőség tagjai tagadhatatlan bizonyítékot látnak a megnövekedett teljesítményre és hatékonyságra. 🤩
Ha konkrétan szeretné megérteni az AI használatát, az ügynöki elemzés pontosan megmutatja, hány ügynök van aktív állapotban, melyek teljesítenek a legjobban, és hány mérföldkövet értek el.
Készítse el még ma automatizált munkaterületét
A legtöbb kisvállalkozásnak nem az eszközökkel van problémája. Nekik rendszerproblémájuk van.
A munka különböző alkalmazások között oszlik meg, a folyamatok az emberek fejében léteznek, és a koordináció olyan rejtett terhet jelent, amely mindent lelassít.
A ClickUp Small Business Suite-et úgy alakítottuk ki, hogy ezt másképp oldja meg.
Ha feladatait, dokumentumait, csevegését, irányítópultjait és az AI-t egyetlen rendszerbe integrálja, csapata egy helyen tervezhet, végrehajthatja a feladatokat és összehangolhatja munkáját. Az automatizálás kezeli a kiszámítható munkákat. Az AI segít megérteni és generálni. A Super Agents pedig gondoskodik arról, hogy minden zökkenőmentesen működjön.
Itt történik a változás.
Nincs szüksége több szoftverre. Szüksége van egy működő rendszerre. 🚀
Gyakran feltett kérdések az AI technikai csapat nélküli használatáról
Az egyszerű automatizálás a meghatározott szabályokat követi, amelyeket Ön állít be bizonyos műveletek elindításához. A mesterséges intelligencia értelmezi a kontextust, új tartalmat generál, és olyan döntéseket hoz, amelyeket nem programoztak be kifejezetten.
Igen, ha olyan eszközöket választ, amelyek vállalati szintű biztonsággal és szerepkörökön alapuló jogosultságokkal rendelkeznek, és az információkat a platformon belül tartják. Például a ClickUp a lekérdezéseket a saját munkaterületi környezetében dolgozza fel, így az adatai soha nem kerülnek továbbításra külső modellekbe az Ön engedélye nélkül.
A legtöbb csapat egyetlen munkamenet alatt beállíthatja és kihasználhatja az első automatizált munkafolyamat előnyeit. A jelentős eredmények általában néhány hétnyi következetes, napi használat után jelentkeznek.