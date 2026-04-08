A 10 legjobb Outmarket AI alternatíva 2026-ban

Lehet, hogy már kinőtte az Outmarket AI-t, mert egy egyetlen célra szolgáló ajánlatkészítő eszköz nem képes lépést tartani, amikor a csapatának ügyfélfeladatokat is nyomon kell követnie, nyomon követéseket kell irányítania és a különböző részlegek közötti műveleteket kell kezelnie.

🧠 Érdekesség: a munkavállalók naponta 1200-szor váltanak alkalmazás között, ami hetente közel 4 órányi figyelem-átállítást jelent, vagyis az éves munkaidő 9%-át.

Ez hatalmas idő- és erőforrás-pazarlás, amellyel sok Outmarket AI-felhasználó is szembesül. Éppen ezért ez a cikk bemutatja a legjobb Outmarket AI-alternatívákat, a niche biztosítási automatizálási eszközöktől a teljesen összekapcsolt rendszerekig. 👇

Az Outmarket AI alternatívái egy pillanat alatt

ClickUp Csapatok számára, akiknek egy olyan, mindent magában foglaló munkaterületre van szükségük, amely a biztosítási munkafolyamatoktól a feladatok végrehajtásáig terjed A ClickUp Brain az ügynökségek kontextusfüggő ismereteinek kezelésére, az Automations pedig a kötvényfolyamatok kezelésére szolgál. Örökre ingyenes; testreszabás vállalatok számára Cara by Oyster Technologies Biztosítási brókerek, akiknek gyors, AI-vezérelt ajánlatkészítésre és biztosítási kötvények összehasonlítására van szükségük Automatizált biztosítási adatok kinyerése és a fedezetek egymás melletti összehasonlítása Ingyenes; a fizetős csomagok ára 29,99 dollártól kezdődik havonta. 1Fort Kereskedelmi ügynökségek, amelyek automatizálják a több piacon történő benyújtásokat és az ügyfélportálokat Több piacra kiterjedő ajánlatküldés és fehér címkés önkiszolgáló ügyfélportálok Ingyenes; Egyedi árazás Sonant AI Ügynökségek, amelyeknek 24 órás AI-hangos recepcióra és automatizált híváskezelésre van szükségük Biztosítási szektorra szabott hangalapú AI a potenciális ügyfelek minősítéséhez és az automatizált időpontfoglaláshoz Egyedi árazás Gaya AI Ügynökök, akik szeretnék kiküszöbölni a kézi adatbevitelt a különböző biztosítói portálokon AI-alapú vágólap számítógépes látásfunkcióval a portálok közötti dinamikus mezőtérképzéshez Egyedi árazás Informer by Entrinsik Nem technikai háttérrel rendelkező vezetők, akiknek önkiszolgáló üzleti intelligenciára és valós idejű jelentésekre van szükségük Pont-és-kattintásos ad hoc jelentések és automatizált teljesítményjelentések terjesztése Egyedi árazás Neural Earth Valós idejű globális éghajlati kockázati információkra szoruló kockázatvállalók és biztosítók Ingatlan szintű, több kockázati tényezőt figyelembe vevő kockázati értékelés és műholdas környezeti elemzés Egyedi árazás Acolite AI Agents Műveleti csapatok, amelyek egyedi AI-ügynököket alkalmaznak speciális biztosítási feladatokhoz Automatizált ajánlat-összehasonlítás és értékjegyzék (SOV) leképező ügynökök Egyedi árazás LinqCo-Pilot Digitális hálózatépítésre és automatizált potenciális ügyfelek utáni nyomon követésre szoruló értékesítési szakemberek NFC-kompatibilis digitális névjegymegosztás és AI-támogatott potenciális ügyfelek rögzítése fizikai kártyákról A Plus csomag ára havi 25 dollártól kezdődik Indemn AI Ügynökségek, amelyek hang- és csevegésalapú omnichannel beszélgetési stratégiát építenek ki Unified AI Associates a 24 órás szolgáltatáshoz és AI Studio az egyedi biztosítási folyamatokhoz Egyedi árazás

Miért érdemes az Outmarket AI alternatíváit választani?

Ha csapata több időt tölt a feladatok közötti váltással, mint a munka elvégzésével, ideje megvizsgálni, miért lehet egy egységes alternatíva a jobb megoldás.

Központosítsa teljes munkafolyamatát úgy, hogy a biztosítási ajánlatokat, az ügyféladatokat és a feladatkezelést egyetlen munkaterületre hozza össze, ahelyett, hogy egymástól elszigetelt rendszerek között váltogatna.

Csökkentse az előfizetések számát egy olyan all-in-one platform használatával, amely felváltja a speciális AI-megoldások iránti igényt, miközben csökkenti a felhasználónkénti költségeket

Használja ki a funkciók közötti összefüggéseket , hogy valós idejű adatokat nyerjen ki feladataiból, dokumentumaiból és wikijeiből, így az AI által generált tartalom a tényleges üzleti adatokon alapul.

Automatizálja az ismétlődő adminisztratív feladatokat olyan olyan AI-ügynökökkel , amelyek manuális beavatkozás nélkül kezelik az állapotfrissítéseket, a napi megbeszéléseket és a projektátadásokat.

Bővítse tevékenységét kiszámítható módon egy olyan platform segítségével, amely a csapatával együtt növekszik, anélkül, hogy az iparág-specifikus eszközök technikai korlátai akadályoznák.

🔎 Tudta? A biztosítók 81%-a ma már a GenAI segítségével a vállalat egészére kiterjedő kockázatkezelést tartja prioritásnak, ami messze túlmutat a puszta ajánlatkészítésen.

A legjobb Outmarket AI alternatívák

A megfelelő helyettesítő megtalálása azt jelenti, hogy át kell látnia a széles körű platformok és a rendkívül specifikus pontmegoldások zavaros keverékét. Ha rosszat választ, akkor vagy olyan eszközzel fog rendelkezni, amely túl korlátozott a növekedéséhez, vagy túl bonyolult az Ön konkrét árajánlat-készítési és hangalapú ügyfélszolgálati igényeihez.

A legfontosabb Outmarket AI alternatívákat alapvető erősségeik alapján csoportosítottuk.

A ClickUp a világ első konvergens AI-munkaterülete, amely egy AI-kompatibilis ökoszisztémában központosítja a csevegéseket, dokumentumokat és feladatokat. Segít elkerülni a munkaterhelés szétszóródását, és egyetlen, megszakításmentes folyamatban eljutni a durva ügyfélérdeklődéstől a végleges, kötött biztosítási szerződésig.

Míg az Outmarket AI és más önálló biztosítási eszközök a gyors projektjavaslatok készítésére vagy egy adott dokumentum automatizálására összpontosítanak, hiányzik belőlük a környező működési kontextus. A tényleges projektterv, a megújítási feladatok kiosztása, a belső csapatok közötti átadások és az ügynökség általános előrehaladásának nyomon követése általában máshol, egymástól elszigetelt szilókban végződik.

A ClickUp más szemszögből közelíti meg a biztosítási automatizálást, mint azok az eszközök, amelyek kizárólag ajánlatkészítésre vagy speciális szolgáltatási feladatokra lettek kifejlesztve.

Nézzük meg, hogyan!

Kössd össze az ügynökség tudását a végrehajtással a Dokumentumok és Feladatok segítségével

A ClickUp Docs önfrissülő tudásbázisként működik a vállalati információk számára. Biztosítja, hogy minden SOP, irányelvösszefoglaló és ügyfélismertető pontosan ott legyen, ahol a munka folyik. Mivel ezek együttműködésen alapulnak, a csapata valós időben szerkesztheti őket, magyarázó megjegyzéseket fűzhet hozzájuk, és a verziótörténet segítségével biztosíthatja, hogy senki ne lássa a lejárt jutalékütemtervet.

És a legjobb az egészben? Az információkat elmentheti a ClickUp Docs-ba, és felhasználhatja azokat közvetlenül nyomon követhető ClickUp-feladatok létrehozásához.

Minden feladat több, mint egy egyszerű teendő; egyedi adatok tárolója. Az egyéni mezők segítségével közvetlenül a feladatnézetben nyomon követheti a biztosítási metaadatokat, például a kötvényszámokat, a biztosítók nevét vagy a megújítási dátumokat.

Így biztosítható, hogy amikor egy ügynök megnyit egy „ABC Corp. megújítása” feladatot, láthassa a feldolgozott ügy teljes technikai hátterét.

A ClickUp segítségével dokumentumokat is beágyazhat közvetlenül egy feladatba vagy mappába.

📌 Például: Ha a vezetői csapat egy megbeszélés során úgy dönt, hogy irányt vált a stratégiában, nem kell nyomon követő e-mailt küldenie. Kiemelhet bármely szöveget a Doc-ban, és egyetlen kattintással nyomon követhető feladattá alakíthatja. Ez azonnal hozzárendeli a teendőt egy ügyintézőhöz, megadva a határidőt és a prioritást, így biztosítva, hogy a dokumentumban meghozott döntés azonnali, nyomon követhető előrelépést eredményezzen.

Gyorsítsa fel biztosítási életciklusát a ClickUp Brain segítségével

Miután összekapcsolta tudását és feladatait, a ClickUp Brain intelligens szálként működik, amely kiküszöböli az ügynökségi adatok megtalálásához általában szükséges keresési és mentési feladatokat. Ez egy integrált mesterséges intelligencia, amely megérti a biztosítási munkafolyamatok konkrét kontextusát.

Használja a ClickUp Brain-t, hogy másodpercek alatt megírja és szerkessze e-mailjeit vagy biztosítási dokumentumait

Például, ha egy ügyfél váratlanul felhívja, nem kell a lapok között váltogatnia, vagy egy adott fedezeti limitet keresnie. Egyszerűen kérje meg az AI-t, hogy mutassa meg az adott kontextust. Ez lehetővé teszi, hogy minden megújítási megbeszélésre vagy kárigény-felülvizsgálatra a fiók teljes előzményeivel a keze ügyében érkezzen, ahelyett, hogy csak néhány, egymástól független jegyzet állna rendelkezésére.

A ClickUp legjobb funkciói:

ClickUp Automations : Vezesse át a kötvényeket automatikusan a folyamaton azáltal, hogy a feladatokat átadja az ügyfél-bevezetési csapatoknak, és frissíti az állapotokat abban a pillanatban, amikor aláírják a kötvényt : Vezesse át a kötvényeket automatikusan a folyamaton azáltal, hogy a feladatokat átadja az ügyfél-bevezetési csapatoknak, és frissíti az állapotokat abban a pillanatban, amikor aláírják a kötvényt

ClickUp műszerfalak: Egy pillanat alatt nyomon követheti az ügynökség teljesítményét az aktív kárigény-állományról és a közelgő megújítási határidőkről szóló valós idejű vizuális jelentések létrehozásával az egész üzleti portfólióra kiterjedően Egy pillanat alatt nyomon követheti az ügynökség teljesítményét az aktív kárigény-állományról és a közelgő megújítási határidőkről szóló valós idejű vizuális jelentések létrehozásával az egész üzleti portfólióra kiterjedően

ClickUp Chat: Központosítsa a belső kommunikációt úgy, hogy a biztosítási szerződésekkel kapcsolatos megbeszéléseket és a biztosítók frissítéseit közvetlenül a vonatkozó feladathoz köti, így megőrizve az ügy teljes előzményeit. Központosítsa a belső kommunikációt úgy, hogy a biztosítási szerződésekkel kapcsolatos megbeszéléseket és a biztosítók frissítéseit közvetlenül a vonatkozó feladathoz köti, így megőrizve az ügy teljes előzményeit.

ClickUp nézetek: Szabja a munkaterületet az egyes biztosítási szerepkörökhöz, lehetővé téve a kárrendezők számára a Board nézet használatát a folyamatokhoz, míg a megfelelési tisztviselők a Table nézetet használhatják a kötvények ellenőrzéséhez Szabja a munkaterületet az egyes biztosítási szerepkörökhöz, lehetővé téve a kárrendezők számára a Board nézet használatát a folyamatokhoz, míg a megfelelési tisztviselők a Table nézetet használhatják a kötvények ellenőrzéséhez

ClickUp-integrációk: Szinkronizálja az ügyfelekkel folytatott kommunikációt úgy, hogy a Gmailt vagy az Outlookot közvetlenül a ClickUp-hoz csatlakoztatja, így minden e-mail láthatóvá válik a biztosítási feladatban, biztosítva a teljes kontextust. Szinkronizálja az ügyfelekkel folytatott kommunikációt úgy, hogy a Gmailt vagy az Outlookot közvetlenül a ClickUp-hoz csatlakoztatja, így minden e-mail láthatóvá válik a biztosítási feladatban, biztosítva a teljes kontextust.

A ClickUp előnyei:

A vizuális elemek, feladatok, dokumentumok és a csevegés egy platformon találhatóak, így nincs szükség a kontextus váltására

A részletes jogosultságok lehetővé teszik az egyes munkaterületekhez és elemekhez való hozzáférés szabályozását

A testreszabott mezők és a beágyazott mappák segítségével történő magas szintű testreszabás lehetővé teszi a csapatok számára, hogy olyan munkaterületet hozzanak létre, amely pontosan megfelel a saját speciális technikai munkafolyamataiknak.

A ClickUp hátrányai:

A platform kiterjedt funkciókészlete miatt a csapat bevezetése kezdetben időbefektetést igényelhet.

A mobil táblagép kevesebb szerkesztési lehetőséget kínál, mint a számítógépes verzió

A ClickUp árai:

ClickUp értékelések és vélemények:

G2: 4,7/5 (több mint 10 900 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4500 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

Íme egy Capterra-értékelő véleménye:

„Nagyon tetszik, ahogy a ClickUp lehetővé teszi a projektekben való együttműködést, és az automatizálásuk annyira megkönnyíti a dolgokat.”

„Nagyon tetszik, ahogy a ClickUp lehetővé teszi a projektekben való együttműködést, és az automatizálásuk annyira megkönnyíti a dolgokat.”

💡Profi tipp: Ezeket az előnyöket tovább növelheti a Super Agents használatával – ezek önálló csapattársak, akik a szervezeti ábrán szerepelnek, és kezelik a biztosítási életciklust. Ahelyett, hogy a délutánját nyomon követések megírásával töltené, a Super Agent kezelheti, megírhatja és elküldheti a világos, pontos e-maileket. Mivel ezek az ügynökök végtelen memóriával rendelkeznek, és hozzáférnek a magán Dokumentumaihoz és Feladat-előzményeihez, az ügynöksége céljait emberi szintű megértéssel kezelik. Amíg Ön a nagy értékű ügyfelek megszerzésére koncentrál, a Szuperügynökei a háttérben 24 órában, a hét minden napján dolgoznak, ellenőrizve a meglévő kötvények szabályosságát, vagy összeállítva a bonyolult megújítási összefoglalókat.

2. Cara by Oyster Technologies (A legjobb AI-vezérelt biztosítási ajánlatkészítéshez)

via Cara

Emberi dolog, hogy az ember belefárad a másolás-beillesztés-ismétlés ciklusába, amikor az ügyfél ajánlatot kér. A Cara by Oyster Technologies elkerüli ezt. Megszünteti a kézi munkát azzal, hogy a biztosítási adatait professzionális prezentációkká alakítja, a szokásos formázási gondok nélkül.

Az eszköz olyan helyzetekre készült, amikor pontosan meg kell mutatnia egy potenciális ügyfélnek, miért éppen az Ön biztosítása a legjobb választás, anélkül, hogy három órát kellene táblázatokkal bajlódnia. Emellett azonosítja a biztosítási feltételek nyelvi finomságait, például a konkrét kizárásokat vagy alsó limiteket, és ezeket közvetlenül egy egymás melletti ajánlati formátumba rendezi.

A Cara by Oyster Technologies legjobb funkciói:

Bonyolítsa le a biztosítási terminológiát és a fedezeti limiteket felismerő AI segítségével a biztosítói ajánlatokból a kötvényadatokat, így kiküszöbölve a kézi átírást

Készítsen egymás melletti fedezet-összehasonlításokat, amelyek automatikusan kiemelik a kizárások és kiegészítések közötti különbségeket a különböző biztosítók ajánlatai között

Térképezze fel az ügyféladatokat az AMS-ből közvetlenül az ACORD-űrlapokba és ajánlati sablonokba, hogy elkerülje a dupla bevitelből származó hibákat

Pár perc alatt készítsen márkás biztosítási ajánlatokat úgy, hogy a biztosítók adatait beilleszti a személyre szabott ügynökségi sablonokba

A Cara by Oyster Technologies előnyei:

Kifejezetten a biztosítási ajánlatok munkafolyamatára összpontosít a pontos fedezet-összehasonlítás érdekében

Az adatlekérés lépéseinek automatizálásával jelentősen csökkenti az ajánlatok elkészítésének idejét

Tiszta kimenet, amelyet az ügynökségek közvetlenül elküldhetnek az ügyfeleknek

A Cara by Oyster Technologies hátrányai:

Csak ajánlatkészítésre korlátozódik, és nem fedi le az ügynökségek szélesebb körű működését

Az integrációs ökoszisztéma szűkebb, mint az általános célú platformoké

A Cara by Oyster Technologies árai:

Ingyenes

Normál ár: 29,99 USD/hó felhasználónként

Cara by Oyster Technologies értékelések és vélemények:

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

🧠 Érdekesség: A biztosítási szakemberek időjük több mint 50%-át csak az adatok előkészítésével töltik, míg 69%-uk szívesebben fordítana erre kevesebb mint 25%-ot.

3. 1Fort (A legjobb a kereskedelmi biztosítási ügynökségek teljes körű automatizálásához)

via 1Fort

A kereskedelmi biztosítási ügynökségek gyakran kénytelenek egy kaotikus, egymásra rakódó rendszerrel boldogulni, amely árajánlat-készítési, benyújtási és számlázási eszközöket tartalmaz. Ugyanazon alkalmazási adatok több biztosítói portálra való bevitele hatalmas szűk keresztmetszeteket okoz, ami korlátozza az ügynök által egy nap alatt feldolgozható árajánlatok számát.

Az 1Fort rendet teremt ebben a káoszban. Úgy lett kialakítva, hogy kereskedelmi motorként működjön, amely az alkalmazást a felvételtől a kötésig viszi el a szokásos eszközváltás nélkül. AI-t használ a benyújtási folyamat automatizálására és az összehasonlító ajánlatok automatikus generálására. Ez hatékonyan megszünteti az adminisztratív rutinfeladatokat, amelyek általában korlátozzák, hogy egy ügynök hány ügyet tud kezelni, így megkönnyítve a feladatkezelést.

1Fort legjobb funkciói:

Automatizálja a több piacra történő benyújtásokat úgy, hogy egyetlen adatsort egyszerre több mint 500 biztosítótársaság piacán terjeszt, így kiküszöbölve a kézi portálbevitelt

Elemezze az ajánlatokat AI segítségével, hogy másodpercek alatt elkészíthesse a fedezetek és árak egymás melletti összehasonlítását, amely kiemeli a biztosítási feltételek szövegében található eltéréseket.

Vezessen be egy fehér címkés ügyfélportált, ahol a biztosítottak megtekinthetik az ajánlatokat, aláírhatják a dokumentumokat és kezelhetik saját tanúsítványaikat egy márkás önkiszolgáló környezetben

Egyszerűsítse a számlázást és a számlák kiállítását az automatizált fizetésfeldolgozási és díjfinanszírozási eszközök segítségével, amelyek csökkentik a háttérirodai könyvelési költségeket

1Fort előnyei:

Jelentős hatékonyságnövekedés: a felhasználók szerint hetente akár 8 órát is megtakaríthatnak a manuális adminisztratív feladatok elvégzésén

Jelentős hatékonyságnövekedést ígér a benyújtási kapacitás és a kötési arányok terén

SOC 2 Type II tanúsítvánnyal rendelkezik, és az Egyesült Államok mind az 50 államában engedélyezett

1Fort hátrányai:

Kizárólag a kereskedelmi vagyon- és balesetbiztosításokra összpontosít, ezért nem alkalmas azoknak az ügynökségeknek, amelyek jelentős személyi biztosítási üzletágat vagy élet- és egészségbiztosításokat is kezelnek.

A régebbi, hagyományos ügynökségirányítási rendszerekkel (AMS) való integráció még mindig fejlődőben van a már megalapozottabb platformokhoz képest.

1Fort árak:

Ingyenes

Egyedi árazás

1Fort értékelések és vélemények:

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a valós felhasználók az 1Fort-ról?

Íme egy Capterra-értékelő véleménye:

„A könnyű és gyors beüzemelés, valamint a tiszta, egyszerű felhasználói felület. Nagyon szemléletes, hogy hol van figyelmet igénylő veszély vagy probléma. ”

„A könnyű és gyors beüzemelés, valamint a tiszta, egyszerű felhasználói felület. Nagyon szemléletes, hogy hol van figyelmet igénylő veszély vagy probléma. ”

4. Sonant AI (A legjobb AI-alapú hangos ügyfélszolgálathoz és híváskezeléshez)

via Sonant AI

A Sonant AI megoldást kínál a nem fogadott hívások és a túlterhelt ügyfélszolgálatok által okozott azonnali bevételkiesésre. Ahelyett, hogy egy általános IVR-rendszerrel kényszerítené az ügyfeleket a „nyomja meg az 1-es gombot az értékesítéshez” menüpontra, ez a hangalapú mesterséges intelligencia megérti a biztosítási szektorra jellemző kontextust. Például a önrésszel kapcsolatos kérdés és az első kárbejelentés (FNOL) közötti különbséget.

A rendszer a nap 24 órájában kezeli a bejövő forgalmat, minősíti a potenciális ügyfeleket, és elvégzi a rutin szolgáltatási feladatokat, mint például a tanúsítványigénylések vagy a számlázási kérdések. Mindez anélkül történik, hogy egy call center-es ügynöknek fel kellene vennie a telefont. Ez biztosítja, hogy minden hívó azonnali választ kapjon, miközben az Ön engedéllyel rendelkező ügynökei a bonyolult ügyletek lezárására koncentrálhatnak.

A Sonant AI legjobb funkciói:

Biztosítson 24 órás ügyfélszolgálatot olyan rutin jellegű kérdésekre, mint a kötvény állapota, a díjfizetések és az alapvető fedezeti kérdések, emberi beavatkozás nélkül

Szinkronizálja a hívási adatokat az AMS/CRM rendszerével, beleértve a teljes átiratokat és az AI által generált összefoglalókat, amelyek minden interakció után automatikusan frissítik az ügyfélfájlokat.

Valós időben minősítse és irányítsa a potenciális ügyfeleket azáltal, hogy azonosítja a komoly szándékú hívókat, és átirányítja őket a megfelelő, engedéllyel rendelkező ügynökhöz.

A biztosítási ügynökök rendelkezésre állása alapján önállóan ütemezzen megbeszéléseket az ügynökségi naptárakkal való integráció révén, hogy nyomon követéseket, megújításokat vagy kárigény-felülvizsgálatokat foglalhasson le.

A Sonant AI előnyei:

A biztosítási ágazatra szabott előzetes betanítás gyorsabb bevezetést tesz lehetővé, mint az általános hangalapú AI-platformok

A széles körben használt biztosítási AMS-platformokkal való natív integrációk csökkentik a bevezetés során felmerülő nehézségeket

SOC 2 Type II tanúsítvánnyal rendelkezik és megfelel a GDPR előírásainak

A Sonant AI hátrányai:

Az AI-ügynök időnként eltérhet az egyéni szkriptektől

Az AI-től emberhez történő hívásátadás nem mindig zökkenőmentes

Sonant AI árak:

Egyedi árazás

Sonant AI értékelések és vélemények:

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a valódi felhasználók a Sonant AI-ról?

Olvassa el egy G2-értékelő véleményét:

„A rendszer nagyon intuitív, hatékonyan és eredményesen működik, hogy a hívások oda kerüljenek, ahová kell. Ez lehetővé teszi csapatunk számára, hogy több hozzáadott értéket képviselő feladaton dolgozzon. A támogató csapat segít folyamatosan úgy módosítani az Agent rendszert, hogy az ügynökségünk igényeinek megfelelően működjön.”

„A rendszer nagyon intuitív, hatékonyan és eredményesen működik, hogy a hívások oda kerüljenek, ahová kell. Ez lehetővé teszi csapatunk számára, hogy több hozzáadott értéket képviselő feladaton dolgozzon. A támogató csapat segít folyamatosan úgy módosítani az Agent rendszert, hogy az ügynökségünk igényeinek megfelelően működjön.”

5. Gaya AI (A legjobb megoldás a biztosítói portálokon történő manuális adatbevitel kiküszöbölésére)

via Gaya AI

Az olyan ismétlődő feladatok, mint ugyanazon ügyféladatok újbóli bevitele különböző biztosítói portálokra, unalmas munkát jelentenek. Ez kimeríti a munkatársakat, és elírásokat eredményez, amelyek ronthatják az árajánlat pontosságát. A Gaya AI-t azoknak az ügynököknek fejlesztették, akik napjuk 50%-át azzal töltik, hogy emberi hídként szolgálnak az AMS és egy tucat biztosítói portál között.

Működése olyan, mint egy AI-alapú vágólap, amelynek köszönhetően nem kell minden egyes ajánlatnál kézzel újra begépelni a több mint 200 mezőt. A generikus automatikus kitöltő eszközöktől eltérően a Gaya számítógépes látást és biztosítási specifikus LLM-eket használ a mezők mögötti szemantikai jelentés megértéséhez. Felismeri, hogy az egyik portálon szereplő hatálybalépési dátum megegyezik a másik portálon szereplő biztosítási szerződés kezdő dátumával.

A Gaya AI legjobb funkciói:

Fejlett OCR és számítógépes képfeldolgozás segítségével nyerjen ki adatokat strukturálatlan forrásokból, beleértve a biztosítók nyilatkozati oldalait, képernyőképeket és akár a vezetői engedélyek fényképeit is.

Térképezze meg a mezőket dinamikusan egy biztosítási szakszótár segítségével, amely ismeri a szakmai terminológiát, így biztosítva, hogy az adatok a portál felhasználói felületétől függetlenül a megfelelő jelölőnégyzetbe vagy választógombba kerüljenek.

Exportálja a rekordokat CSV-be, hogy gyorsan lekérhesse a járművezető- vagy járműlistákat a fuvarozói dokumentumokból, anélkül, hogy manuálisan kellene tisztítania a táblázatot.

Szinkronizáljon nyilvános API-kkal és webhookokkal, hogy a dokumentumokból kivont adatokat közvetlenül a belső CRM-be vagy a saját ügynökségi rendszerekbe küldhesse.

Az Outmarket AI előnyei:

Minimalizálja az olyan elírásokat, mint a felcserélt járműazonosító számok vagy születési dátumok, amelyek pontatlan árajánlatokhoz és kockázatvállalási késedelmekhez vezetnek

A könnyű Chrome-bővítmény telepítése azt jelenti, hogy csapata azonnal elkezdheti használni, bonyolult háttérrendszer-átállás nélkül.

Automatikusan alkalmazkodik a biztosítói portál elrendezésének változásaihoz, elkerülve a hagyományos RPA (Robotic Process Automation) eszközöknél gyakran előforduló meghibásodásokat.

A Gaya AI hátrányai:

A többoldalas munkafolyamatokban a hibaarányok összeadódhatnak

Csak asztali Chromium böngészők, mobil támogatás nélkül

Gaya AI árak:

Egyedi árazás

Gaya AI értékelések és vélemények:

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

📮 ClickUp Insight: Az emberek 43%-a szerint az ismétlődő feladatok hasznos struktúrát adnak a munkanapjuknak, de 48%-uk kimerítőnek és a fontos munkától elterelő tényezőnek tartja őket. Bár a rutin termelékenységérzetet adhat, gyakran korlátozza a kreativitást, és visszatart attól, hogy érdemi előrelépést tegyen. A ClickUp segít kiszabadulni ebből a körforgásból azáltal, hogy intelligens AI-ügynökök segítségével automatizálja a rutin feladatokat, így Ön a mély munkára koncentrálhat. Automatizálja az emlékeztetőket, a frissítéseket és a feladatok kiosztását, és hagyja, hogy olyan funkciók, mint az automatikus időblokkolás és a feladatprioritások, megvédjék a leghatékonyabb óráit. 💫 Valódi eredmények: A Lulu Press a ClickUp Automations használatával naponta 1 órát takarít meg alkalmazottanként, ami 12%-os munkahatékonyság-növekedést eredményez.

6. Informer by Entrinsik (A legjobb önkiszolgáló üzleti intelligencia)

az Entrinsik Informer szolgáltatásán keresztül

Ha minden operatív jelentés elkészítéséhez adatelemzőre van szükség, az lassítja a döntéshozatalt. Az Entrinsik Informer segítségével megszüntetheti ezt a függőséget. Ugyanis a nem technikai háttérrel rendelkező vezetők számára is elérhetővé teszi a saját adataikhoz való hozzáférést egy egyszerű, kattintásos felületen keresztül.

Ez egy önkiszolgáló elemzési rétegként működik, amely a meglévő rendszereire, például az AMS360-ra vagy a Sagitta-ra épül. Végül is ez lehetővé teszi, hogy több forrásból származó adatokat egyetlen, valós idejű jelentésbe egyesítsen. Ezzel az ügynökség a reaktív, hónap végi jelentéstételtől egy proaktív modellre tér át.

Így minden ügynök valós időben láthatja saját megtartási arányait, jutalékmegosztását és a folyamatok állapotát, anélkül, hogy meg kellene várnia, amíg egy adatelemző elkészíti a személyre szabott fájlt.

Az Entrinsik Informer legjobb funkciói:

Készítsen ad hoc jelentéseket egy pont-és-kattintásos felületen, amely lehetővé teszi a nem technikai felhasználók számára, hogy egyetlen sor SQL kód írása nélkül lekérdezzenek élő adatbázisokat és táblázatokat.

Készítsen interaktív irányítópultokat és lenyűgöző vizuális elemeket olyan AI-támogatott eszközökkel, amelyek automatikusan alakítják át a nyers adatokat trenddiagramokká, hőtérképekké és összehasonlító táblázatokká

Irányítsa az adatok láthatóságát sor szintű biztonsági beállításokkal, így biztosítva, hogy az ügynökök csak a saját ügyfeleiket lássák, míg a vezetőség átfogó képet kap az összes fiókról

Automatizálja a jelentések terjesztését úgy, hogy napi vagy heti e-mail-küldéseket ütemez, amelyek személyre szabott teljesítményösszefoglalókat küldenek a csapat minden tagjának

Az Entrinsik Informer előnyei:

Az Ellucian Colleague-hez való ritka natív csatlakozási lehetőség miatt ez a megoldás kiemelkedő választás a felsőoktatás számára

Magas felhasználói elégedettség a főbb értékelő platformokon

A rugalmas telepítési lehetőségek megfelelnek a szigorú adathordozási követelményeknek

Az Entrinsik Informer hátrányai:

A versenytársakhoz képest elmarad a vizualizáció mélységét és a műszerfal testreszabási lehetőségeit illetően

A fejlett funkciók nagymértékben támaszkodnak a JavaScript szkriptekre

Az Entrinsik Informer árai:

Egyedi árazás

Az Entrinsik Informer értékelései és véleményei:

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: 4,8/5 (több mint 40 értékelés)

7. Neural Earth (A legjobb AI-alapú éghajlati kockázati információkhoz)

via Neural Earth

A hagyományos katasztrófamodellek lényegében történelmi pillanatfelvételek – azt mutatják meg, mi történt a múltban. De nehezen tudják megjósolni, hogy a változó éghajlat hogyan fog hatni egy adott tetőre holnap. A Neural Earth a statikus térképeket egy élő döntési réteggel váltja fel, amely műholdas képeket, környezeti érzékelőket és saját fejlesztésű mesterséges intelligenciát ötvöz, hogy valós időben számszerűsítse a kockázatot.

Ahelyett, hogy a kockázatvállaló napokig kézzel keresztreferenciázná az árvízveszélyes területeket és a tűzvészek határait, a platform másodpercek alatt szolgáltatja az ingatlanok kockázati pontszámát többféle veszélytípusra vonatkozóan. Úgy tervezték, hogy az elvont környezeti adatokat egyértelmű operatív jelzéssé alakítsa. Ez segít az ügynökségeknek és a viszontbiztosítóknak abban, hogy a következő esemény bekövetkezte előtt módosítsák kockázati kitettségüket.

A Neural Earth legjobb funkciói:

Készítsen többféle kockázati pontszámokat árvíz, tűzvész és szélviharok esetére olyan AI-modellek segítségével, amelyek az ingatlanok szintjén elemzik a sebezhetőségeket, ahelyett, hogy a postai irányítószámok átlagait vennék alapul.

Összesítse a portfólió kitettségét, hogy azonosítsa és rangsorolja a nagy kockázatú eszközöket a nagy ingatlanvagyonok között intézményi befektetők és biztosítók számára

Automatizálja a kockázatvállalási átvilágítást azáltal, hogy valós idejű környezeti kockázati jelzéseket továbbít közvetlenül a meglévő benyújtási munkafolyamatokba egy API-központú architektúra segítségével.

Koordinálja a bolygószintű adatokat azáltal, hogy a műholdas felvételekből, kormányzati nyilvántartásokból és környezeti érzékelőkből származó szétszórt adatkészleteket egyetlen döntéshozatali intelligencia-platformba egyesíti.

A Neural Earth előnyei:

Szélesebb körű, több kockázatra kiterjedő fedezet, mint a szakosodott versenytársaknál

A természetes nyelvű felület csökkenti a térbeli elemzés technikai korlátait

Erős iparági elismertség az Orion180-hoz hasonló biztosítótársaságokkal kötött stratégiai partnerségek révén a fejlett tűzvész-elemzések terén

A Neural Earth hátrányai:

A fő termékmodulok „korai hozzáférés” jelöléssel vannak ellátva, ami a platform esetleges instabilitására utal

Nincsenek nyilvánosan meghatározott SLA-k az üzemidőre vagy a válaszidőkre vonatkozóan

A Neural Earth árai:

Egyedi árazás

A Neural Earth értékelései és véleményei:

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

8. Acolite AI Agents (A legjobb megoldás egyedi AI-ügynökök bevezetéséhez a biztosítási szektorban)

az Acolite AI Agents segítségével

Az Acolite AI Agents olyan ügynökségek számára készült, amelyek már kinőtték a hagyományos RPA-t, de nincs fejlesztői erőforrásuk ahhoz, hogy egyedi LLM-munkafolyamatokat építsenek fel a semmiből. Olyan AI-csapattagként működik, amelyet bevethet konkrét, nagy súrlódású operatív résekbe – például a biztosítási igazolás (COI) kiállításába vagy az értékek jegyzékének (SOV) leképezésébe.

A generikus csevegőrobotokkal ellentétben ezek az ügynökök előre betanítva vannak a biztosítási dokumentumok olvasására és az AMS-sel való interakcióra, akárcsak egy emberi ügyfélmenedzser. Önnek csak továbbítania kell egy e-mailt vagy egy biztosítói ajánlatot az ügynöknek, aki a háttérben elvégzi az adatok kinyerését, az űrlapok kitöltését és a rendszer frissítését.

Az Acolite AI Agents legjobb funkciói:

Automatizálja az ajánlatok összehasonlítását úgy, hogy ügynökök segítségével kivonja a díjakat, limiteket és önrészeket a biztosítók PDF-jeiből, majd ezeket egységesítse egy egymás mellett elhelyezett ügyfélajánlatba.

Feldolgozza az értékbecslési táblázatot (SOV) olyan ügynökökkel, akik validálják és egységesítik a több ingatlant tartalmazó táblázatokat, jelölve a hiányzó adatokat vagy az eltéréseket a kockázatvállalók számára

Frissítse automatikusan az AMS-ét úgy, hogy az AI-ügynökök a megújítások során kinyerik a biztosítási adatokat a biztosítók portáljairól, így biztosítva, hogy nyilvántartási rendszere mindig pontos maradjon.

Szervezze meg a biztosítókhoz benyújtott kérelmeket olyan ügynökök segítségével, akik előre kitöltik az ACORD-űrlapokat és ellenőrzik a kérelmeket, mielőtt azokat a piacra továbbítanák.

Az Acolite AI Agents előnyei:

Kifejezetten biztosítási munkafolyamatokhoz tervezve, azonnal használatra kész

Konfigurálható mélyreható technikai szakértelem nélkül

A rendszer az emberi döntéshozatal kiegészítésére összpontosít, nem pedig annak teljes kiváltására

Az Acolite AI Agents hátrányai:

A korlátozott nyilvános dokumentáció és a harmadik felek által írt felhasználói vélemények megnehezítik a teljesítmény összehasonlítását a régebbi, piacon már régóta jelen lévő szereplőkkel.

A hosszú távú stabilitás és a támogatás minősége kevésbé bizonyított, mint a bevált alternatívák esetében

Az Acolite AI árai:

Egyedi árazás

Az Acolite AI Agents értékelései és véleményei:

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

9. LinqCo-Pilot (A legjobb digitális hálózatépítéshez és potenciális ügyfelek nyomon követéséhez)

Ha elfelejti felvenni a kapcsolatot egy ígéretes potenciális ügyféllel, azzal elszalasztja a potenciális bevételt, és elpazarolja a konferencián való részvételre fordított pénzt. A LinqCo-Pilot megakadályozza, hogy elkövesse ezt a hibát. A fizikai névjegykártyákat NFC-kompatibilis eszközökkel helyettesíti, amelyek azonnali digitális műveleteket indítanak el.

Egyszerűen fogalmazva: egyetlen érintéssel a Linq jelvényén vagy kártyáján az elérhetőségi adatai, közösségi média linkjei és ütemezési eszközei közvetlenül a potenciális ügyfél telefonjára kerülnek. A Co-Pilot réteg ezután mesterséges intelligenciát használ az adminisztratív teendők elvégzésére, leírja a gyors találkozói jegyzeteket, és a legutóbbi interakciói alapján javaslatot tesz a visszahívás legalkalmasabb időpontjára. Ez egyszerűsíti az ügyfélkezelést.

A LinqCo-Pilot legjobb funkciói:

Ossza meg elérhetőségi adatait NFC-n keresztül fizikai kártyák, jelvények vagy hubok segítségével, amelyek lehetővé teszik a potenciális ügyfelek számára, hogy azonnal elmentsék az adatait anélkül, hogy alkalmazást kellene letölteniük

Automatizálja a potenciális ügyfelek nyomon követését egy olyan AI-asszisztenssel, amely felhívja a figyelmét az új kapcsolatokra, és a találkozói jegyzetei alapján kontextusfüggő üzenetsablonokat kínál.

Szerezzen potenciális ügyfeleket AI-támogatott űrlapokkal, amelyek lehetővé teszik a papír névjegykártyák vagy belépők beolvasását, és az így kinyert adatok automatikus szinkronizálását a CRM-jével.

Kövesse nyomon az elkötelezettségi elemzéseket, hogy pontosan lássa, mikor és hol tekintették meg digitális profilját, beleértve azt is, hogy új kapcsolataik mely konkrét linkekre vagy fájlokra kattintottak

A LinqCo-Pilot előnyei:

Az erős piaci vonzerő a termék és a piac közötti bizonyított illeszkedést jelzi

Mélyebb elemzések és AI-alapú nyomonkövetési automatizálás a közvetlen versenytársakhoz képest

SOC 2 Type II tanúsítvánnyal rendelkezik, vállalati szintű SSO-val

A LinqCo-Pilot hátrányai:

Egyes felhasználók NFC-eszközökkel kapcsolatos kompatibilitási problémákról számolnak be

A nagy csapatok nem tudnak önkiszolgálást végezni, ezért az értékesítésen keresztül kell menniük

A LinqCo-Pilot árai:

LinqCo-Pilot Plus: 25 USD/hó felhasználónként

A LinqCo-Pilot értékelései és véleményei:

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

10. Indemn AI (A legjobb omnichannel beszélgető AI-ügynökök számára)

az Indemn AI-n keresztül

Az ügyfelekkel folytatott beszélgetések kezelése hanghívás, csevegés, SMS és e-mail útján, egységes többcsatornás kommunikációs stratégia nélkül hatalmas kommunikációs szigeteket hoz létre. Az ügyfelek frusztrálttá válnak, amikor telefonon is el kell ismételniük a problémájukat, miután már korábban is elmagyarázták azt, ami miatt az ügynöksége szervezetlennek tűnik.

Az Indemn AI egyesíti a külső ügyfelekkel folytatott csevegéseket, biztosítva, hogy a beszélgetés kontextusa kövesse az ügyfelet. Ahelyett, hogy négy különböző, egymástól elszigetelt eszközt kellene kezelnie, csapata egy egységes AI-társat kap. Ez önállóan képes kezelni a rutin jellegű biztosítási szolgáltatásokat vagy az elsődleges ügyfélkapcsolatok felvételét, de pontosan tudja, mikor kell átadnia a beszélgetést egy engedéllyel rendelkező embernek, a már megbeszélt témák teljes összefoglalásával együtt.

Az Indemn AI legjobb funkciói:

Elemezze a brókerek viselkedését és a piaci trendeket az egyes interakciók automatizált kategorizálásával, és alakítsa a beszélgetési adatokat az ügynökség növekedését elősegítő, hasznosítható információkká.

Rögzítse és bővítse az intézményi tudást azáltal, hogy az AI-t az Ön konkrét marketinganyagain, kockázati dokumentumain és belső szkripteken képezi ki, így biztosítva, hogy az „úgy beszéljen”, mint az Ön ügynöksége.

Vezesse be az AI Associates-t minden csatornán, beleértve a telefont, az e-mailt, az SMS-t és a webes csevegést, és biztosítson következetes, éjjel-nappal elérhető szolgáltatási élményt.

Testreszabhatja a munkafolyamatokat az AI Studio-ban, hogy kódírás nélkül hozzon létre specifikus biztosítási folyamatokat, például kockázati felmérést brókerek számára vagy kárigény-szűrést a biztosítottak számára.

Az Indemn AI előnyei:

A közzétett esettanulmányok eredményei igazolják a valós működési hatást

A biztosítási szektorra való specializáltság gyorsabb bevezetést tesz lehetővé, mint az általános célú platformok

Az omnichannel lefedettség csökkenti a különálló eszközök kezelésének integrációs bonyolultságát

Az Indemn AI hátrányai:

Hiányoznak a sok AMS-rendszerhez kész, kulcsrakész csatlakozók

Harmadik fél LLM-szolgáltatókra támaszkodik, amelyek feldolgozzák az ügyféladatokat

Az Indemn AI árai

Egyedi árazás

Az Indemn AI értékelései és véleményei:

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Melyik Outmarket AI alternatíva a megfelelő az Ön számára?

Minden alkalommal, amikor egy újabb pontszerű megoldást ad hozzá egy-egy probléma megoldására, bonyolultabbá, drágábbá és a csapata számára nehezebben használhatóvá teszi technológiai rendszerét. Ez nem csak a szoftverek elszaporodásához vezet, hanem növeli a rossz szoftver kiválasztásának kockázatát is, ami az egész rendszert érinti.

Végül ez a folyamat a csapatát egy végtelen migrációs ciklusba fogja zárni.

Megszakíthatja ezt a ciklust, ha olyan platformot választ, amely az egész vállalkozásához alkalmazkodik. Egy összekapcsolt munkaterület, mint például a ClickUp, felváltja azokat a szétszórt eszközöket, amelyek lassítják a munkát. Csapata kevesebb időt tölt a szoftverek kezelésével, és több időt fordíthat a bevételt generáló munkára.

Gyakran ismételt kérdések (GYIK)

A konvergens munkaterület egyetlen platformon egyesíti a feladatokat, a dokumentumokat és a kommunikációt, míg a pontszerű megoldás egy olyan speciális eszköz, amelyet kizárólag egy konkrét probléma megoldására terveztek. A műveletek központosításával a konvergens munkaterület kiküszöböli az egymástól független alkalmazások közötti váltogatás szükségességét, csökkentve ezzel a munkamegosztottságot és javítva a csapat összehangoltságát.

Az AI-ügynökök javítják a munkafolyamat-kezelést azáltal, hogy meghatározott kiváltó események és munkaterületi események alapján önállóan végrehajtják az ismétlődő feladatokat. Az alapvető automatizálástól eltérően az ügynöki technológia komplex utasításokat követ az adminisztratív teendők, például a biztosítási szerződések frissítésének megfogalmazása vagy a potenciális ügyfelek továbbítása kezelése során, így csapata a magas hozzáadott értékű stratégiákra és az ügyfélkapcsolatokra koncentrálhat.

A kontextus szétszóródása akkor következik be, amikor a projektadatok, az ügyféljegyzetek és a belső kommunikáció több, egymástól független alkalmazás között szétszóródik. Ez a széttagoltság káros, mert információvesztéshez, határidők elmulasztásához és jelentős időpazarláshoz vezet a megfelelő dokumentumok felkutatására irányuló keresési és mentési feladatok során.