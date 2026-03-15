Hogyan készítsen projektfelvételi irányítópultot a Google Táblázatokban

Hétfő reggel megnyitja a beérkező levelek mappáját, és ott van: három új projektkérés. Az egyik e-mailben érkezett, a másik csevegésen keresztül, a harmadik pedig egy folyosói beszélgetés során. Mindegyik sürgősnek tűnik, de hiányoznak a részletek.

Itt jön jól a projektfelvételi irányítópult: olyan praktikus irányítóközpontként működik, amely minden szükséges információt megmutat Önnek.

Ez az útmutató végigvezeti Önt egy funkcionális projektfelvételi irányítópult létrehozásán a Google Táblázatokban, kitérve az adatstruktúra beállítására, a vizualizációs technikákra, az interaktív szűrésre, valamint azokra a korlátokra, amelyekkel a felvételi volumen növekedésével előbb-utóbb szembesülni fog.

Megvizsgáljuk azt is, hogy a ClickUp, a világ első konvergens AI munkaterülete miért jelent egyértelműen jobb választást a következő projekt irányítópultjához. 🤩

Mi az a projektfelvételi irányítópult?

A projektkérelmek mindenfelől özönlenek, és ez a káosz lehetetlenné teszi a benyújtott, jóváhagyott vagy elakadt kérelmek nyomon követését, ami határidők elmulasztásához és az érintettek frusztrációjához vezet.

A projektfelvételi irányítópult egy vizuális összefoglaló, amely rendszert teremt ebben a folyamatban, és egyetlen nézetben mutatja az összes beérkező kérést.

Ez megválaszolja azt a kritikus kérdést, hogy „Milyen munkák érkeznek?”, még mielőtt azokat megterveznék, ami a projektindítási fázis kulcsfontosságú része.

A már folyamatban lévő munkákat figyelemmel kísérő projektkövető irányítópulttal ellentétben a felvételi irányítópult a beérkező feladatokra összpontosít. Segítségével a PMO-csapatok, az osztályvezetők és az erőforrás-gazdálkodással foglalkozó vezetők a beérkező munkakéréseket még mielőtt azok a hátralékba kerülnének, osztályozhatják olyan elemek segítségével, mint a kérelemnapló, az állapotbontás és a benyújtási trendek.

📮 ClickUp Insight: A válaszadók 34%-a szeretné, ha a táblázata automatikusan létrehozna nekik irányítópultokat. A jelentések nulláról történő összeállítása, a tartományok kiválasztása, a diagramok formázása és az adatok naprakészen tartása önmagában is egy külön feladat. A ClickUp segítségével a nyers adatok és a vizualizációs lehetőségek összefonódnak. Egyszerűen használja a ClickUp Dashboardok kódírás nélküli kártyáit diagramok, számítások és időkövetéshez. És a legjobb az egészben? Valós időben frissülnek az élő feladatok adatai alapján. A munkaterületén elérhető mesterséges intelligencia segít értelmezni ezeket az információkat, összefoglalókat készít, kiemeli a mintákat, vagy elmagyarázza, mi változik a munkaterületén. Végül az AI-ügynökök beavatkozhatnak, hogy összeállítsák, összefoglalják és közzétegyék ezeket a frissítéseket a legfontosabb csatornáin. Így könnyedén kezelheti az egész jelentési munkafolyamatot.

Miért érdemes a Google Táblázatkezelőt használni a projektfelvételek nyomon követéséhez?

Tudja, hogy most kell formalizálnia a projektfelvételi folyamatot, de nincs meg a költségvetése vagy az ideje egy új eszköz jóváhagyásához. Ezért a Google Táblázatok jelentik a praktikus első lépést.

Mivel a legtöbb csapat már rendelkezik a Google Workspace-szel, nincs szükség bonyolult beszerzési eljárásokra. Ismerős felületet kap, ami megkönnyíti a használat elsajátítását, és több érdekelt fél is egyszerre tekintheti meg és frissítheti a felvételi naplót.

Teljes mértékben testreszabhatja az egyes mezőket és képleteket, sőt akár Google Form-ot is csatlakoztathat a kérések automatikus rögzítéséhez. Ezek az előnyök a Sheets-et ésszerű kiindulási ponttá teszik, bár a felvételi volumen növekedésével valószínűleg elérni fogja a korlátokat.

Hogyan készítsen projektfelvételi irányítópultot a Google Táblázatokban

Vessünk egy pillantást arra, hogyan készíthetünk irányítópultot a Google Táblázatokban a projektfelvételi folyamathoz. ⚒️

1. lépés: Állítsa be a projektfelvételi adatstruktúrát

Ha korábban már próbált táblázatot használni a nyomon követéshez, akkor tudja, hogy az gyorsan összefüggéstelen adatok, elírások és hibás képletek kavalkádjává válhat. A rendezetlen adatokon alapuló irányítópult rosszabb, mintha egyáltalán nem lenne irányítópult, mert félrevezető információkat nyújt. Ennek elkerülése érdekében a kezdetektől fogva szilárd adatstruktúrát kell felállítania.

Ehhez meg kell határoznia a mezőket, létre kell hoznia az adatok tisztaságát biztosító érvényesítési szabályokat, valamint áttekinthetővé kell tennie a lapokat:

1. Határozza meg a projektkérések mezőit

A műszerfal hatékonysága a következetes, jól definiált adatmezőkön alapul. Ezek nélkül nem lehet pontosan szűrni, rendezni vagy vizualizálni a kéréseket. Minden felvételi naplóban szerepelnie kell egy szabványos mezőkészletnek, hogy a megfelelő információkat már az elejétől rögzíthesse.

Hozzon létre oszlopokat a különböző információkhoz a Google Táblázatkezelőben

Íme a legfontosabb tudnivalók:

Kérelem-azonosító: Minden benyújtáshoz tartozó egyedi szám, amely megakadályozza az ismétlődéseket és megkönnyíti a nyomon követést

Kérelem dátuma: A projekt benyújtásának dátuma, amely segít nyomon követni, hogy a kérelmek mennyi ideig várnak a sorban

Kérelmező neve: A projektet kérő személy vagy osztály

Projekt neve/címe: A kért munka rövid, egyértelmű leírása

Projekttípus: A munka kategóriája, például új kezdeményezés, fejlesztés vagy karbantartási feladat

Prioritás: A sürgősségi szint, például kritikus, magas, közepes vagy alacsony

Állapot: A kérelem aktuális szakasza, például Benyújtva, Felülvizsgálat alatt, Jóváhagyva, Elutasítva vagy Felfüggesztve

Kijelölt felülvizsgáló: A kérelem értékeléséért felelős személy

Célzott kezdési dátum: A kérelmező szempontjából ideális kezdési dátum

Becsült munkaigény: A munkával járó feladatok hozzávetőleges becslése, gyakran pólóméretek (S, M, L) vagy órák alapján

Megjegyzések/hozzászólások: Hely további háttérinformációk vagy részletek számára

2. Hozzon létre egy adatellenőrző rendszert

Ha az egyik felhasználó „High” értéket ad meg prioritásként, a másik pedig „high”-t, akkor a diagramok és a szűrők nem fognak működni. Az adatellenőrzés megoldja ezt a problémát azzal, hogy a felhasználókat arra kényszeríti, hogy egy előre meghatározott listából válasszanak.

Válassza ki az oszlopot > Adatok > Adatellenőrzés > Hozzon létre egy legördülő menüt a releváns mezőkkel

A legördülő lista beállítása a Google Táblázatokban:

Válassza ki az oszlopot , amelyet szabályozni szeretne

Lépjen az Adatok > Adatellenőrzés menüpontra

Válassza a „Legördülő menü” lehetőséget

Adja meg a megengedett értékeket, például az Állapot oszlopba írja be: Benyújtva, Felülvizsgálat alatt, Jóváhagyva, Elutasítva, Felfüggesztve.

💡 Profi tipp: Hozzon létre egy rejtett „Lookups” fület ezeknek a listáknak a tárolására. Ezzel később sokkal könnyebb frissíteni a legördülő menü opcióit anélkül, hogy minden érvényesítési szabályt külön-külön kellene szerkesztenie.

3. A nyers adatok lapjának szervezése

Soha ne készítse el a műszerfalát azon a lapon, ahol az adatokat is beírja. Ez katasztrófához vezethet, mivel egy egyszerű rendezési hiba vagy véletlen törlés tönkreteheti az összes diagramját. Ehelyett tartsa a nyers felvételi adatait egy külön lapon, és nevezze el valami egyértelműen, például „Intake_Data”-nak.

A Google Táblázatban válassza a Nézet > Rögzítés > 1 sor vagy 1 oszlop lehetőséget, hogy a görgetés során is láthatóak maradjanak a címek

Kövesse ezeket a bevált gyakorlatokat a tiszta adatlap érdekében:

A fejlécsor rögzítése: Ezzel a görgetés során is láthatóak maradnak az oszlopcímek

Használjon egységes dátumformátumot: az ÉÉÉÉ-HH-NN formátum a legalkalmasabb a megbízható rendezéshez

Kerülje az összevont cellákat: ezekről köztudott, hogy megszakítják a képleteket és ezekről köztudott, hogy megszakítják a képleteket és a pivot táblákat

Ne hagyjon üres sorokat: Az üres sorok megakadályozhatják a képletek helyes kiszámítását

Ezenkívül közvetlenül összekapcsolhat egy Google Űrlapot ezzel a fülel, amely lehetővé teszi az érdekelt felek számára, hogy egy felhasználóbarát űrlapon keresztül nyújtsák be kérelmeiket, amely automatikusan kitölti a táblázatot.

2. lépés: Készítse el a projektfelvételi vizualizációkat

Egy hatalmas táblázat a kérésekkel túlterhelő, és lehetetlenné teszi az áttekintést. Nem tud válaszolni olyan egyszerű kérdésekre, mint például: „Nő a kérések száma?” vagy „Hol vannak a szűk keresztmetszetek a jóváhagyási folyamatban?” Az adatok vizualizálása a nyers adatokat egy pillanat alatt áttekinthető információkká alakítja.

Három alapvető diagramtípust fog létrehozni egy hatékony Google Táblázatok irányítópult elkészítéséhez: eredménytáblákat a legfontosabb mutatókhoz, vonaldiagramot a trendekhez és kördiagramot az állapotok bontásához. 📊

1. Adjon hozzá eredménytáblákat a legfontosabb felvételi mutatókhoz

A ponttáblázat egy olyan diagramtípus, amely egyetlen, fontos számot jelenít meg. Tökéletesen alkalmas a legfelső szintű kulcsfontosságú teljesítménymutatók (KPI-k) megjelenítésére, amelyek azonnali képet adnak a felvételi folyamat állapotáról.

Válasszon ki egy oszlopot > Beillesztés > Diagram > Eredménytábla diagram

Íme néhány alapvető mutató a projektfelvételi irányítópultjához:

Benyújtott kérelmek összesen: Használja a COUNTA képletet a Kérelem-azonosító oszlopban a futó összeg kiszámításához

Felülvizsgálatra váró kérések: A COUNTIF képlet, ahol az állapot „Felülvizsgálat alatt” van, megmutatja az azonnali hátralékot

Jóváhagyási arány: Ezt úgy számolhatja ki, hogy az „Jóváhagyott” kérések számát elosztja a már nem függőben lévő kérések teljes számával.

Átlagos várakozási idő: Használja az ÁTLAG képletet, hogy kiszámolja az összes függőben lévő tétel esetében a kérelem dátuma és a mai nap közötti napok számát.

Ha a Sheetsben szeretne ilyet létrehozni, számítsa ki a mutatót egy cellában, majd lépjen az Beszúrás > Diagram menüpontra, és válassza ki a Scorecard diagram típust.

2. Készítsen egy kérelemmennyiség-diagramot

A csapata valóban el van havazva új kérésekkel, vagy csak úgy érzi? A kérelemmennyiség-diagram segítségével láthatóvá teheti, hogy az idő múlásával hány új projekt érkezik, így felismerheti a trendeket és megtervezheti a kapacitást. Ehhez a vonaldiagram vagy az oszlopdiagram, a két leggyakoribb diagramtípus a legalkalmasabb.

Válassza ki a Kérésadatok és a Kérésazonosító oszlopokat > Beillesztés > Diagramok > Vonaldiagram

Az elkészítéséhez a kéréseket hetente vagy havonta kell csoportosítania. Ehhez hozzon létre egy pivot táblázatot az „Intake_Data” fülről. Állítsa be a pivot táblázat sorait a „Kérés dátuma” (hónapok szerint csoportosítva) értékre, az értékeket pedig a „Kérés azonosítója” COUNTA értékére. Miután megkapta ezeket az összefoglaló adatokat, könnyedén beilleszthet egy vonaldiagramot, hogy lássa a kérések mennyiségét az idő függvényében.

💡 Profi tipp: Aktívan kezelje a felvételi folyamatot a ClickUp Super Agents segítségével. Ezek az AI-csapattársak a munkaterületén belül működnek, figyelemmel kísérik a feladatokat, az egyéni mezőket és az állapotváltozásokat. Elemezik a beérkező kéréseket, és cselekednek, ha bizonyos feltételek teljesülnek.

A ClickUp Super Agents segítségével automatikusan figyelje és osztályozza a projektfelvételeket

Például egy termékfelvételi táblára hetente több tucat kérelem érkezhet. A szuperügynök többféle módon is kezelheti a kérelem-szűrést:

Minden reggel áttekintse az újonnan benyújtott felvételi feladatokat, és csoportosítsa a hasonló funkciók iránti igényeket egyetlen áttekintő összefoglalóba a termékmenedzserek számára.

Fedezzen fel több, ugyanahhoz a funkcióhoz kapcsolódó hibajelentést, és hozzon létre egy összevont vizsgálati feladatot a fejlesztői csapat számára

Azonosítsa a „Magas bevételi hatással” jelölt kéréseket, és tegyen közzé heti tájékoztató megjegyzést a vezetőség számára a roadmap-áttekintő értekezlet előtt

Nézze meg ezt a videót, és tanulja meg, hogyan hozhat létre saját irányítópultot:

3. Készítsen projektállapot-összefoglalót

Az állapotok szerinti bontási diagram választ ad arra a kérdésre, hogy „hol akadt el a folyamat?”. Megmutatja az összes kérelem eloszlását az egyes állapotkategóriák között. A kördiagram egyszerű és hatékony módja ennek a vizualizálásának.

Válassza ki az Állapot oszlopot > Beillesztés > Diagramok > Kördiagram

Először hozzon létre egy kis összefoglaló táblázatot, amely felsorolja az egyes állapotokat, és a COUNTIF képlet segítségével megszámolja, hány kérelem van abban a szakaszban. Ezután jelölje ki az összefoglaló táblázatot, és illesszen be egy kördiagramot. Ha a diagram azt mutatja, hogy a kérelmek 50%-a „Felülvizsgálat alatt” áll, akkor épp most találta meg a legnagyobb szűk keresztmetszetet.

3. lépés: Szűrők hozzáadása a projektkérések szűréséhez

A műszerfal hasznos, de igazán hatékonnyá akkor válik, ha interaktívvá teszi. Az érdekelt felek elkerülhetetlenül kérni fogják, hogy az adatokat különböző szempontok szerint szűrje, például: „Láthatnám csak a marketingosztály kéréseit?” vagy „Csak a kritikus prioritású tételeket mutassa meg.”

A szeletelők interaktív szűrőgombok, amelyek segítségével bárki elvégezheti ezt a feladatot anélkül, hogy képleteket kellene szerkesztenie, vagy kockáztatnia kellene a táblázat megsérülését.

Válasszon ki egy diagramot > Adatok > Szeletelő hozzáadása

A szűrő hozzáadása egyszerű:

Kattintson az egyik pivot táblájára vagy diagramjára

Lépjen az Adatok > Szeletelő hozzáadása menüpontra

Válassza ki, melyik oszlopot szeretné a szűrővel vezérelni, például a Prioritás, a Projekt típus vagy a Kérelmező oszlopot.

Válassza ki azokat az adatokat, amelyeket a szűrővel szeretne szabályozni

Íme néhány hasznos szűrő a projektfelvételi irányítópanelhez:

Állapot szűrő a függőben lévő, jóváhagyott és elutasított nézetek közötti gyors váltáshoz

Dátumtartomány szűrő, amellyel egy adott negyedévre vagy hónapra fókuszálhat

Prioritás szűrő a haladéktalan figyelmet igénylő, magas prioritású kérések elkülönítéséhez

Csoportosítsa a szűrőket a műszerfal tetején a könnyű hozzáférés érdekében. Mostantól az érdekelt felek önállóan hozzáférhetnek a számukra szükséges információkhoz.

4. lépés: Állítsa össze a projektfelvételi irányítópultját

Minden komponenst elkészített, most pedig itt az ideje, hogy ezeket egy áttekinthető, professzionális irányítópultba szerelje össze. Hozzon létre egy új, külön „Irányítópult” fület. Ez a szétválasztás kulcsfontosságú ahhoz, hogy megakadályozza a felhasználók véletlen szerkesztését a nyers adatokon vagy képleteken.

Adja hozzá az összes diagramot egy adott Dashboard fülre

A logikus elrendezésnek köszönhetően a műszerfal könnyen áttekinthető. Fontolja meg az alábbi felépítést:

Felső sor: Helyezze ide a teljesítménymutatóit, hogy egy pillantásra láthassa a KPI-ket

Középső rész: Helyezze el a kérelemmennyiség-diagramot a bal oldalon, az állapot-megoszlás-diagramot pedig a jobb oldalon

A diagramok alatt: Rendezze el a szűrőket a könnyű szűrés érdekében

Alsó rész: Adjon hozzá egy táblázatot, amely az öt legrégebbi függőben lévő kérését mutatja, hogy kiemelje a cselekvésre szoruló tételeket

Használjon egységes színeket; például zöldet az „Jóváhagyva”, sárgát a „Felülvizsgálat alatt” és pirosat az „Elutasítva” jelölésére. Végül védje meg az irányítópult lapját az Adatok > Lapok és tartományok védelme menüpontban. Ez lehetővé teszi a felhasználók számára a szűrők használatát, de megakadályozza, hogy áthelyezzék vagy töröljék a diagramjait.

A Google Táblázatok korlátai a projektfelvétel-kezelés terén

A Google Sheet irányítópultja eleinte jól működött. Most azonban kezd megmutatkozni a gyengesége. A táblázat lassan töltődik be, valaki véletlenül törölt egy képletet, és minden hétfőn egy órát tölt azzal, hogy kézzel másolja át a jóváhagyott kéréseket a csapat tényleges projektmenedzsment eszközébe. Az „ingyenes” megoldás kezd komoly időveszteséget okozni.

Ez a „Work Sprawl” valósága: a munkatevékenységek széttagoltsága több, egymástól független eszköz és rendszer között, amelyek nem kommunikálnak egymással, így a csapatok kénytelenek időt pazarolni az alkalmazások közötti váltogatásra és az információs szigetek leküzdésére. Bár a Sheets remek kiindulási pont, nem valódi munkafolyamat-kezelésre készült.

Itt találkozik a korlátozásokkal:

Nincs natív munkafolyamat-automatizálás: A kérések egyik szakaszból a másikba történő áthelyezése manuális folyamat. Nincsenek automatikus értesítések, amelyek jelzik a felülvizsgálónak, hogy ő következik, ami azt jelenti, hogy a kérések elakadnak

Korlátozott valós idejű frissítések: A műszerfalon található diagramok nem frissülnek automatikusan. A nézők elavult adatokat láthatnak, ha nem gondolnak az oldal frissítésére, ami régi információkon alapuló döntésekhez vezethet

Nincs beépített jóváhagyási folyamat: Nem lehet hivatalosan továbbítani egy kérelmet több személy jóváhagyására. Ez gyenge Nem lehet hivatalosan továbbítani egy kérelmet több személy jóváhagyására. Ez gyenge ellenőrzési naplóhoz vezet, ami megnehezíti annak nyomon követését, hogy ki, mit és mikor hagyott jóvá

Nincs kapcsolat a végrehajtással: A legnagyobb probléma a felvétel és a cselekvés közötti szakadék. Egy táblázatban jóváhagyott kérelem csupán egy adatsor; nem válik automatikusan végrehajtható feladattá abban az eszközben, ahol a csapata ténylegesen dolgozik

Egyszerűsítse projektfelvételi irányítópultjait a ClickUp segítségével

A projektfelvétel gyakran már a munka megkezdése előtt megakad. A kérések e-mailben, csevegőüzenetekben, táblázatokban és folyosói beszélgetések során érkeznek. A csapatok órákat töltenek a kérések szortírozásával ahelyett, hogy értékelnék őket. A vezetésnek nincs áttekintése arról, hogy mi került a folyamatba, és mi érdemel prioritást.

A ClickUp segítségével azonban a kérések rögzítése, prioritásba rendezése, elemzése és végrehajtása ugyanazon a rendszeren belül történik. A felvételi adatok közvetlenül kapcsolódnak a feladatokhoz, a jelentésekhez és az automatizáláshoz, ami megszünteti a SaaS-szétszóródást és csökkenti a kontextusváltást a projektfelvétel-kezelés során.

Rögzítse a strukturált kéréseket a ClickUp Forms segítségével

Rögzítse a projektkéréseket a ClickUp űrlapok segítségével

Minden felvételi munkafolyamat egy egységes benyújtással kezdődik. A ClickUp Forms strukturált formátumban gyűjti össze a kéréseket, és minden bejegyzést feladattá alakít a felvételi listán belül.

Például egy marketingoperációs csapat létrehoz egy „Kampánykérés-felvétel” nevű űrlapot. Az értékesítési képviselők ezen az űrlapon keresztül nyújtanak be kampánykéréseket, beleértve a kampány célját, a célközönség szegmensét, a bevezetés dátumát és az eszközigényeket. Minden benyújtás egy feladatot generál a marketingfelvételi sorban.

A csapatvezetők azonnal láthatják az új kéréseket, és megkezdhetik a triázst anélkül, hogy üzeneteket vagy táblázatokat kellene átnézniük.

Az átvételi adatok egységesítése

Amint a beküldések bekerülnek a felvételi sorba, a döntéshozóknak strukturált adatokra van szükségük az egyes kérések értékeléséhez. A ClickUp űrlapokon belüli egyéni mezők a beküldés pillanatában rögzítik ezeket az adatokat.

Gyűjtse össze a szabványosított kérelemadatokat a ClickUp űrlapok egyéni mezőinek segítségével

A terméküzemeltetési csapat tagjai között szerepelhetnek például:

Kérelmek kategóriája, például funkciókérés, hibajelentés vagy infrastruktúra-változás

várható bevételi hatás

Sürgősségi szint

Kérő osztály

Becsült mérnöki munka

Íme, mit mondott Dayana Mileva, a Pontica Solutions ügyfélkapcsolati igazgatója a ClickUp használatával kapcsolatos tapasztalataikról:

A ClickUp segítségével egy lépéssel előrébb léptünk, és olyan irányítópultokat hoztunk létre, ahol ügyfeleink valós időben hozzáférhetnek és nyomon követhetik a teljesítményt, a kihasználtságot és a projekteket. Ez lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy kapcsolatban maradjanak csapataikkal, különösen mivel különböző országokban, sőt néha különböző kontinenseken is tartózkodnak.

Kövesse nyomon a beérkező kéréseket a ClickUp irányítópultjainak segítségével

A ClickUp irányítópultjainak segítségével figyelje a projektfelvételi folyamatokat

Miután a kérések bekerülnek a felvételi rendszerbe, a vezetésnek áttekintést kell kapnia a folyamatban lévő feladatok mennyiségéről és a munkaterhelés eloszlásáról. A ClickUp irányítópultjai valós időben jelenítik meg a felvételi adatokat az összes csapatra vonatkozóan.

A PMO-csapat létrehozhat egy felvételi irányítópultot, amely a következőket tartalmazza:

Feladatlista-kártya, amelyen az ezen a héten benyújtott összes új kérelem látható

A kérések osztályok közötti eloszlását bemutató kördiagram

Munkaterhelési kártya, amely összehasonlítja a mérnöki kapacitást a beérkező projektigényekkel

A programmenedzserek ezt a műszerfalat használják a heti tervezési megbeszéléseken annak eldöntésére, hogy mely kéréseket valósítsák meg, és melyeket halasszanak a következő ciklusra.

Nézze meg ezt a videót, hogy megtudja, hogyan hozhat létre projektmenedzsment-dashboardokat:

Hogyan készítsen projektmenedzsment-dashboardot 15 perc alatt: lépésről lépésre | ClickUp

🚀 A ClickUp előnye: A ClickUp irányítópultjain található AI-kártyák segítségével azonosíthatja a projektfelvételi trendeket. Hozzáadhat:

AI összefoglaló kártyák a legutóbbi felvételi tevékenységek elemzéséhez és a főbb trendek bemutatásához

AI projektfrissítési kártyák , amelyek kiemelik az aktív kérések előrehaladását

AI Standup Cards, amelyek feltárják a projektfelvételi feladatokat gátló akadályokat

Elemezze a felvételi trendeket a ClickUp irányítópultok AI-kártyáinak segítségével

Irányítsa a kéréseket a folyamaton keresztül a ClickUp Automations segítségével

A projektfelvétel gyakran lelassul a benyújtás után, mivel minden kérést manuálisan kell osztályozni. A ClickUp Automations megszünteti ezt a szűk keresztmetszetet, és az űrlapon összegyűjtött adatok alapján továbbítja a kéréseket a felvételi folyamaton keresztül.

A ClickUp Automations segítségével mozgassa a projektfelvételi feladatokat az értékelési szakaszok között

A termékfelvételi munkafolyamat olyan szabályokat tartalmazhat, mint például:

Amikor egy űrlap beküldésekor a kérelem kategóriája „Hiba” lesz, egy automatizált folyamat a feladatot a minőségbiztosítási osztály vezetőjéhez rendeli, és a prioritást magasra állítja.

Ha egy kérelem tartalmazza a „Bevételi hatás: Magas” egyéni mezőt, egy automatizálás hozzáadja a termékstratégiai csapatot megfigyelőként, és a feladatot „Vezetői felülvizsgálat” állapotba helyezi.

Ha a kérelmező üresen hagyja a becsült munkaidő mezőt, egy automatizált folyamat a feladatot egy műszaki vezetőnek rendeli hozzá, és megjegyzést fűz hozzá, amelyben gyors méretezési felülvizsgálatot kér.

Amikor egy kérelem eléri a „Jóváhagyva a sprinttervezéshez” állapotot, egy automatizált folyamat hozzáadja a feladatot a következő sprint listájához, és kijelöli a termékfelelőst

Elemezze a felvételi igényeket a ClickUp Brain segítségével

A felvételi irányítópultok számadatokat mutatnak, de a tervezőcsapatoknak gyakran gyors magyarázatokra van szükségük a roadmap-megbeszélések előtt. A ClickUp Brain elemzi a feladatokat, az egyéni mezőket és az irányítópult adatait, hogy azonnal megválaszolja a felvételi kérdéseket.

Kérje meg a ClickUp Brain-t, hogy összefoglalja a munkaterületén található projektfelvételi adatokat

Például egy PMO-vezető, aki egy havi prioritási megbeszélésre készül, a következőképpen kérdezheti meg a ClickUp Brain-t: Összegezze az ügyfélsiker-csapattól érkezett összes projektfelvételi beérkezést ebben a negyedévben, és emelje ki a magas bevételi hatással jelölt kéréseket.

A ClickUp Brain átvizsgálja a felvételi listát, kiolvassa az egyéni mezőket, például az osztályt, a sürgősséget és a becsült munkamennyiséget, majd létrehoz egy összefoglalót, amely tartalmazza a leggyakoribb kérelemkategóriákat és linkeket a vonatkozó feladatokhoz.

🧠 Érdekesség: A projektfelvételre használt „queue” (sor) kifejezés a latin cauda szóból származik, amelynek jelentése „farok”. Az 1700-as években ez szó szerint egy hajfonatra utalt. Amikor az irodisták elkezdték sorba rendezni a projektmappákat úgy, hogy egymásra rakták őket, és a szalagok kilógtak közülük, ezt a munkasort faroknak nevezték.

Automatizálja a felvételi folyamatot a ClickUp segítségével

Ahogy a beérkező feladatok száma növekszik, a táblázatok kezdik alulmaradni a munkafolyamat-kezelés terhe alatt. A kézi jóváhagyások, az egymástól független értesítések, az elavult adatok, valamint a „jóváhagyva” és a „végrehajtás alatt” állapotok közötti szakadék feszültségeket okoz. Az irányítópult így irányítási rendszer helyett jelentéskészítő eszközzé válik.

A ClickUp egy jobban skálázható megoldást kínál. A ClickUp Forms segítségével a kérések strukturált, egységes formátumban kerülnek rögzítésre. Az egyéni mezők biztosítják, hogy minden beküldés tartalmazza a megfelelő információkat.

A ClickUp irányítópultjai valós idejű áttekintést nyújtanak a kérések mennyiségéről, a jóváhagyási arányokról és a szűk keresztmetszetekről, manuális frissítések nélkül. Az automatizálások a kéréseket a megfelelő ellenőrökhöz irányítják, és automatikusan kiváltják az állapotváltozásokat. A ClickUp Brain segítségével pedig azonnal megjelenítheti az irányítópult egészén átívelő betekintéseket, összefoglalókat és trendeket.

Gyakran ismételt kérdések (GYIK)

1. Automatizálhatom a projektfelvételi kérelmeket a Google Táblázatokban?

A Google Forms segítségével automatikusan kitölthet egy táblázatot, az Apps Script segítségével pedig egyszerű e-mail értesítéseket küldhet, de nincs natív munkafolyamat-automatizálás a kérések továbbításához vagy a több lépésből álló jóváhagyási folyamatok kezeléséhez.

2. Mi a különbség a projektfelvételi irányítópult és a projektkövetési irányítópult között?

A felvételi irányítópult a projektek „bejáratára” összpontosít, például az új kérések nyomon követésére azok jóváhagyása előtt. A projektkövető irányítópult a már folyamatban lévő aktív projektek előrehaladását figyeli.

3. Hogyan oszthatom meg a Google Táblázatok projektfelvételi irányítópultját a csapatommal?

Kattintson a jobb felső sarokban található „Megosztás” gombra, adja meg a csapata e-mail címeit, és állítsa be a jogosultságukat „Megtekintő” szintre. Ez lehetővé teszi számukra, hogy megtekinthessék a műszerfalat és használhassák a szűrőket anélkül, hogy véletlenül szerkeszthetnék a diagramokat vagy az adatokat.

4. Elég a Google Táblázatok a vállalati projektfelvételi menedzsmenthez?

Bár a Sheets jó kiindulási pont kis csapatok számára, hiányzik belőle a robusztus munkafolyamat-automatizálás, az ellenőrzési nyomvonalak és a natív integrációk, amelyek a legtöbb vállalati projektfelvételi menedzsmenthez szükségesek.