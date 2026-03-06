10 ingyenes termékéletciklus-sablon

A termékéletciklus-kezelő szoftverek piaca 38,62 milliárd dollárra becsülhető.

Ez valami fontosat árul el. A termékcsapatok manapság nem csak a bevezetéseket kezelik. Valójában a döntések, függőségek és a követés teljes életciklusát kezelik.

És itt kezdődnek a bonyodalmak. Egy jó termékötlet nem elég. Szüksége van egy világos módszerre a tervezéshez, a fejlesztéshez, a bevezetéshez és a tanuláshoz, anélkül, hogy minden alkalommal újra kellene találnia a folyamatot.

Ehhez és még sok máshoz használjon termékéletciklus-sablonokat.

Ebben a bejegyzésben 10 ingyenes termékéletciklus-sablont mutatunk be, bemutatjuk, hogy melyik segít Önnek a menedzsmentben, és hogyan válassza ki a csapatának legmegfelelőbbet.

Mi az a termékéletciklus-sablon?

via Roman Pichler

A termék életciklus sablon egy előre elkészített keretrendszer, amely segít csapatának a termék teljes életciklusának tervezésében, nyomon követésében és kezelésében. Ez magában foglalja az első ötlettől és fejlesztéstől a bevezetésig, a növekedésig, az érettségig és végül a kivonásig minden lépést.

Ez egy olyan keretrendszer, amelyet termékmenedzserek, többfunkciós csapatok és marketingesek használnak a termék teljesítményének nyomon követésére és annak eldöntésére, hogy a termék aktuális életkora és piaci helyzete alapján milyen stratégiákat alkalmazzanak.

A klasszikus termékéletciklus-ábra egy egyszerű S-görbét követ, amelyet minden termékmenedzser jól ismer. A négy fő szakaszból álló utat ábrázolja:

Bevezetés: Terméke a fejlesztési fázis után kerül piacra. Ez a szakasz jelentős beruházást igényel a termék ismertségének növelése és a korai elfogadás ösztönzése érdekében.

Növekedés: Az értékesítés és a felhasználás gyorsan növekszik, ahogy a termék megveti a lábát és elnyeri a piac elfogadását.

Érettség: A növekedés üteme lelassul, ahogy a piac telítődik. A hangsúly az akvizíciótól a megtartásra és az optimalizálásra helyeződik át.

Hanyatlás: Az értékesítés és a használat csökkenni kezd, ami fontos döntéseket tesz szükségessé a termék újratervezéséről vagy kivezetéséről.

🧠 Érdekesség: Neil McElroy, a Procter & Gamble junior vezetője 1931-ben egy egyszerű, 800 szavas feljegyzéssel lényegében feltalálta a „termékmenedzsmentet”. Arra hívta fel a figyelmet, hogy szükség van olyan „márkaemberekre”, akik teljes mértékben felelősek egy adott termék sikeréért, a gyártástól a marketingig.

10 ingyenes termékéletciklus-sablon

A következő sablonok különböző fázisokat és felhasználási eseteket fednek le. Néhányuk az egész életciklusra kiterjedő keretrendszert biztosít, míg mások konkrét, kritikus szakaszokra, például a fejlesztésre vagy a termék kivezetésére koncentrálnak.

Mindezek a sablonok ingyenesek és teljes mértékben testreszabhatók a ClickUp-ban, így alkalmazkodhatnak csapata egyedi munkafolyamatához. 🛠️

1. ClickUp Quick Start: Termékmenedzsment sablon

Végezze el a termékmenedzsment alapvető feladatait a ClickUp segítségével Gyors indítás: Termékmenedzsment sablon

Egy új termékterv megalkotása egy üres lapról kezdve garantáltan elmulasztott intézkedésekhez és következetlen nyomon követéshez vezet. A ClickUp Quick Start: Product Management Template (ClickUp Gyorsindítás: Termékmenedzsment sablon) a megoldás, amelyet azoknak a csapatoknak terveztek, akik a termékmenedzsment alapjaival szeretnének azonnal munkába állni.

A feladatkövetést, a sprinttervezést és a backlogkezelést egyetlen, előre konfigurált munkaterületbe egyesíti, így kihagyhatja a beállítást, és egyből a fejlesztéshez láthat.

Miért fog tetszeni ez a sablon:

Előre konfigurált nézetek: Több előre beállított Több előre beállított ClickUp nézettel rendelkezik, így minden csapattag a saját preferenciái szerint dolgozhat, anélkül, hogy bármit is konfigurálnia kellene.

Egyéni állapotok: A munkafolyamat szakaszai már előre meg vannak határozva A munkafolyamat szakaszai már előre meg vannak határozva a ClickUp egyéni állapotokkal , mint például Backlog (Hátralék), In Progress (Folyamatban), Review (Felülvizsgálat) és Done (Kész).

Automatizált munkafolyamatok: A ClickUp Automations bizonyos feltételek teljesülése esetén áthelyezi a feladatokat a különböző szakaszok között, ami azt jelenti, hogy kevesebb időt kell fordítani a kézi állapotfrissítésekre.

✅ Ideális: Startup termékcsapatok számára, akik strukturált termék munkafolyamatot szeretnének létrehozni anélkül, hogy a rendszert a nulláról kellene felépíteniük.

🚀 ClickUp előnye: Használja a ClickUp Brain funkciót a hiányosságok ellenőrzésére, mielőtt megosztaná az érdekelt felekkel. Helyezze el a vázlatot a Doc-ban, majd kérje meg a Brain-t, hogy jelölje meg a homályos követelményeket, a hiányzó szélsőséges eseteket és a megválaszolatlan kérdéseket személyenként. Használja a ClickUp Brain szolgáltatást, hogy a felek általi felülvizsgálat előtt felismerje a hiányzó követelményeket és a szélsőséges eseteket. Ezt követően alakítsa át a kiadási kritériumokat egy világos UAT ellenőrzőlistává, hogy a jóváhagyások ne ragadjanak meg a véleménycserék körforgásában.

2. ClickUp termékstratégiai sablon

Határozza meg a termék vízióját, pozicionálását és prioritásait a ClickUp termékstratégiai sablon segítségével.

A ClickUp termékstratégiai sablon segít meghatározni a termék elképzelését, pozicionálását és prioritásait, mielőtt egyetlen sor kódot is leírna.

Itt rögzítheti a termék mögötti „miért” kérdést, biztosítva, hogy minden érdekelt fél ugyanazon az oldalon álljon.

Miért fog tetszeni ez a sablon:

Korai szakaszban történő termékhangolás: rögzítse termékvízióját, a funkciókategóriákat és a prioritásokat egy munkaterületen, még a fejlesztés megkezdése előtt.

Prioritizálás kontextusban: Csoportosítsa az aktív funkciókat erőfeszítés szintje szerint, és kövesse nyomon azok állapotát, a csapatvezetőt és az ütemtervet anélkül, hogy szem elől tévesztené a nagy képet.

Világos életciklus-tervezés: A beépített mezők segítségével a kezdési dátum, a határidő és a felülvizsgálati ellenőrzési pontok megadásával térképezze fel a funkciókat a kezdetektől a felülvizsgálatig.

✅ Ideális: Termékstratégiai vezetők számára, akik a termék életciklusának korai szakaszában alakítják ki a prioritásokat.

3. ClickUp termékigény-dokumentum (PRD) sablon

Rögzítse a termék követelményeket, felhasználói történeteket és elfogadási kritériumokat a ClickUp termék követelmény dokumentum sablonjával.

A homályos követelmények pazarló fejlesztési ciklusokat és nem megfelelő funkciókat eredményeznek. Ezért van a ClickUp termék követelmény dokumentum (PRD) sablon. Úgy tervezték, hogy rögzítse a részletes termék követelményeket, beleértve a funkciókat, a felhasználói történeteket, az elfogadás kritériumait és a műszaki specifikációkat.

Miért fog tetszeni ez a sablon:

Perszonák és funkciók nyomon követhetősége: Kapcsolja össze a perszonákat és a felhasználói forgatókönyveket a Funkciók szakasszal, így minden követelmény a valódi felhasználói igényekhez kapcsolódik.

Kiadásra kész kritériumok: rögzítse a sikermutatókat és a kiadási kritériumokat, majd használja őket ellenőrzőlistaként a bevezetési döntésekhez és az UAT jóváhagyásához.

A döntések ellenőrizhetők maradnak: rögzítse a gyakran ismételt kérdéseket, a legfontosabb szempontokat és a kompromisszumokat közvetlenül rögzítse a gyakran ismételt kérdéseket, a legfontosabb szempontokat és a kompromisszumokat közvetlenül a ClickUp Doc-ban , így az érdekelt felek egyértelmű dokumentációt kapnak, ha a prioritások megváltoznak.

✅ Ideális: termékmenedzserek számára, akik új funkciók vagy termékek bevezetése kapcsán összehangolják a mérnöki, tervezési és GTM csapatok munkáját.

💡 Profi tipp: Párosítsa PRD-jét a ClickUp AI Cards-szal, hogy a végrehajtási adatokat gyors frissítésekre tudja átalakítani. A ClickUp irányítópult AI kártyái segítségével gyorsan elkészítheti az adatok pillanatképeit. Közvetlenül a műszerfalról generálhat élő standupokat, előrehaladási összefoglalókat, akadályokat és következő lépéseket, így sokkal könnyebb összehangolni a termék, a mérnöki munka és a vezetés tevékenységét.

4. ClickUp új termékfejlesztési sablon

Irányítsa a termékfejlesztést jóváhagyási ellenőrzőpontokkal a ClickUp új termékfejlesztési sablonjának segítségével.

Új terméket fejleszt, de nincs világos folyamat? Nos, ez a katasztrófa receptje.

A ClickUp új termékfejlesztési sablonja végigkíséri termékét a kezdeti ötlettől a fejlesztésen és tesztelésen át a bevezetés előtti felkészülésig. Fázisátmenetekkel és jóváhagyási ellenőrzési pontokkal segíti a komplex fejlesztési folyamatok nyomon követését és a költséges hibák elkerülését.

Miért fog tetszeni ez a sablon:

Egyedi állapotok minden egyes szakaszhoz: A sablon előre konfigurált szakaszokkal rendelkezik, mint például Koncepció, Megvalósíthatóság, Fejlesztés, Tesztelés és Bevezetés előtti szakasz, így vizuálisan követheti a haladást.

Függőségek létrehozása: A feladatok között A feladatok között ClickUp függőségeket állítva be, szekvenciális munkafolyamatot valósíthat meg. Ez garantálja, hogy az egyik fázis csak akkor kezdődhet el, ha az előző teljesen befejeződött és jóváhagyásra került.

Áttekintés az előrehaladásról: A ClickUp Dashboards segítségével egyszerre több fejlesztés alatt álló terméket is nyomon követhet, és láthatja, melyek haladnak a terv szerint, és melyek maradnak le. A ClickUp Dashboards segítségével egyszerre több fejlesztés alatt álló terméket is nyomon követhet, és láthatja, melyek haladnak a terv szerint, és melyek maradnak le.

✅ Ideális: olyan csapatok számára, amelyek strukturált fejlesztési folyamatokat követnek, mint például a stage-gate, a waterfall vagy a hibrid megközelítések.

💡 Profi tipp: Használja a ClickUp Automations szolgáltatást, hogy a szakaszos ellenőrzéseket valódi jóváhagyási ellenőrzőpontokká alakítsa. Amikor egy feladat eléri a „Kész a felülvizsgálatra”, „UAT befejezve” vagy „Bevezetés jóváhagyva” mérföldkövet, automatikusan értesítheti a megfelelő érdekelt feleket, kijelölheti a következő felülvizsgálót, vagy csak a jóváhagyás után frissítheti az állapotot. Ez megakadályozza, hogy a munka a megfelelő személyek általi felülvizsgálat előtt átcsússzon a következő fázisba. De ez még nem minden. A munkafolyamatok automatizálásával hetente 5 órát takaríthat meg. Nézze meg 👇

5. ClickUp termékfejlesztési ütemterv sablon

Térképezze fel a funkciókat, kiadásokat és mérföldköveket a ClickUp termékfejlesztési ütemterv sablonjával.

A termékterv kommunikálása a vezetőség, az értékesítési csapat és az ügyfelek felé kihívást jelenthet, ha mindenki más-más részletességű információra van szüksége.

A ClickUp termékfejlesztési ütemterv sablonja idővonalon ábrázolja a funkciókat, kiadásokat és mérföldköveket, így minden érdekelt fél számára világos képet ad a jövőbeli eseményekről és azok időpontjáról. Ez különösen fontos a növekedési és érettségi szakaszban, amikor a funkciók prioritásának meghatározása kulcsfontosságú.

Miért fog tetszeni ez a sablon:

Ötletek gyűjtése: Gyűjtse össze a termékigényeket Gyűjtse össze a termékigényeket a ClickUp Forms segítségével, majd irányítsa őket a tervbe anélkül, hogy elveszítené az eredeti kontextust.

Útiterv nézetek: Tekintse át a prioritásokat negyedév, kezdeményezés, Gantt-diagram vagy csapat szerint, attól függően, hogy kinek van szüksége a frissítésre.

Vizuális prioritás meghatározás: A ClickUp Whiteboards segítségével ábrázolja az ötleteket egy hatás-erőfeszítés mátrixon, mielőtt azokat a tervbe foglalná.

✅ Ideális: Terméküzemeltetési csapatok számára, akik több kezdeményezés és időhorizont keretében tervezik a termékbevezetéseket.

📮 ClickUp Insight: Amikor a döntések késnek, az dominóhatás valós: a munkavállalók 29%-a egyszerűen abbahagyja a munkát, míg 43%-uk válaszokat keres, gyakran többször is. 🫢 Az idő elszalad, a lendület elhalványul, és a frusztráció növekszik. De nem kell, hogy így legyen. A ClickUp Super Agents funkciójával a leállított feladatok automatikusan követő lépéseket indítanak el . Az érintettek értesítést kapnak, és a munka tovább halad, még akkor is, ha a jóváhagyások késnek.

6. ClickUp Agile Team Roadmap sablon

Tervezze meg az útiterveket a sprint ciklusok alapján a ClickUp Agile Team Roadmap Template segítségével.

A hagyományos ütemtervek nem mindig működnek az agilis csapatok számára, akik rövid, iteratív ciklusokban terveznek. A ClickUp agilis csapat ütemterv sablonja kifejezetten számukra készült, segítve a hosszú távú termékirányítás és a rövid távú sprint elkötelezettségek rugalmassága közötti egyensúly megteremtését.

Miért fog tetszeni ez a sablon:

Sprint tervezés támogatása: Szervezze meg az ütemterveket Szervezze meg az ütemterveket a ClickUp Sprints segítségével, hogy a rövid ciklusú tervezés a csapat tényleges kapacitásához és a sprint ritmusához igazodjon.

Vizuális munkafolyamat-követés: Használja Használja a ClickUp Board View funkciót a sprint előrehaladásának kezeléséhez egy Kanban-stílusú elrendezésben, amelyet az egész csapat gyorsan áttekinthet.

Beépített sprintjelentés: Kövesse nyomon az előrehaladást a ClickUp Dashboards segítségével, a Velocity és a Burndown kártyák használatával, hogy lássa a tempót, a fennmaradó munkát és azt, hogy a sprint a terv szerint halad-e.

✅ Ideális: Scrum és Kanban csapatok számára, akik munkájukat iteratív fejlesztési ciklusokban szervezik.

📚 További információk: Agilis termékfejlesztés

7. ClickUp tervezési felülvizsgálati sablon

Központosítsa a tervezési visszajelzéseket, a módosításokat és a jóváhagyásokat a ClickUp tervezési felülvizsgálati sablonjával.

A tervezési visszajelzések összegyűjtése szétszórt értekezletjegyzetekből és e-mailekből mindig több tucatnyi módosítással jár. A ClickUp tervezési felülvizsgálati sablonja központosítja a teljes tervezési visszajelzési folyamatot, az észrevételek összegyűjtésétől és a módosítások nyomon követésétől a végleges jóváhagyások dokumentálásáig, mielőtt a fejlesztés megkezdődne. Ez egy aranybánya a szervezett és megvalósítható visszajelzések számára.

Miért fog tetszeni ez a sablon:

Strukturált felülvizsgálati kontextus: A visszajelzések megkezdése előtt rögzítse a tervezet linkjét, a felülvizsgálati célt, a tulajdonost és a közreműködőket egy helyen.

Világos felülvizsgálati szakaszok: A terveket a „Teendők”, „Folyamatban”, „Felülvizsgálatra”, „Felülvizsgálatra szorul” és „Kész” szakaszok között mozgathatja, a döntési állapotot pedig könnyen áttekintheti.

Tisztább revíziókövetés: tartsa a visszajelzéseket és a nyomon követéseket ugyanazon a felülvizsgálati dokumentumon, ahelyett, hogy a megjegyzéseket több eszköz között osztaná szét.

✅ Ideális: Terméktervezők és tervezési vezetők számára, akik a fejlesztés átadása előtt áttekintik a maketteket.

🧠 Érdekesség: A Netflix első postán elküldött DVD-je a Beetlejuice volt. Mielőtt a streaming szinonimájává vált, a Netflix szó szerint egy postai úton értékesített DVD-termék volt, és az első szállítmány 1998 márciusában indult útnak.

8. ClickUp termékbevezetési ellenőrzőlista sablon

A ClickUp termékbevezetési ellenőrzőlista sablonjával kategóriák szerint szervezheti a bevezetési munkát.

A ClickUp termékbevezetési ellenőrzőlista sablon kategóriákra bontott bevezetési tervet kínál, amely biztosítja, hogy a kiadás minden része szinkronban haladjon. A sablonban a feladatok már csoportosítva vannak olyan kategóriákba, mint piacelemzés, célközönség, árazás, piaci pozicionálás és üzenetek, több tucat egyéni mezővel.

Miért fog tetszeni ez a sablon:

Funkciók szerint csoportosított bevezetési munkák: tartsa a kutatást, a közönség munkáját, az árazást és az üzenetküldést külön kategóriákban, amelyek könnyen áttekinthetők.

Beépített idővonal-áttekinthetőség: Kövesse nyomon az egyes feladatok kezdő dátumát, határidejét és időtartamát anélkül, hogy a nulláról kellene felépítenie a bevezetés nyomon követőjét.

Többféle bevezetési nézet: Váltson a tevékenységek, mérföldkövek, kategória, Gantt és idővonal nézetek között, attól függően, hogy a csapatnak mit kell áttekintenie.

✅ Ideális: többfunkciós csapatok számára, amelyek termékbevezetést koordinálnak, ahol a marketing, az értékesítés, a mérnöki munka és a támogatás tökéletes összhangban kell működjön.

9. ClickUp kiadáskezelési sablon

Kövesse nyomon a kiadásokat a kód elkészülésétől a gyártásig a ClickUp kiadáskezelési sablonjával.

A szoftverfejlesztő csapatok számára a kiadások kezelése a funkciók szállításának, a hibák kijavításának és a frissítések telepítésének folyamatos ciklusa. A ClickUp kiadáskezelési sablonja keretrendszert biztosít a kód elkészítésétől a termékkibocsátásig minden folyamat nyomon követéséhez.

Ez biztosítja a mérnöki és DevOps csapatok számára a szükséges átláthatóságot a termék növekedési és érettségi szakaszában történő gyakori kiadások kezeléséhez.

Miért fog tetszeni ez a sablon:

Egyéni állapotok: Kövesse nyomon az egyes kiadások előrehaladását egyéni állapotokkal, például Fejlesztés, Minőségbiztosítás, Tesztelés és Gyártás.

ClickUp integrációk A ClickUp GitHub integrációval közvetlenül összekapcsolhatja a commitokat, ágakat és pull requesteket a ClickUp feladataival, többek között.

Kontextusfüggő irányítópultok: Az irányítópultok segítségével több párhuzamos kiadás esetében is figyelemmel kísérheti a kiadások állapotát, például a hibaarányt és a telepítési gyakoriságot.

✅ Ideális: Technikai csapatok számára, akiknek külön helyre van szükségük a kiadási ciklusok kezeléséhez, elkülönítve a szélesebb körű GTM bevezetési tervtől.

10. Termék életciklus vége sablon

A termékek kivonása ugyanolyan fontos, mint azok bevezetése, de gyakran csak utólag gondolnak rá. A Template.net termékéletciklus-végi terv sablonja keretrendszert biztosít a termékek életciklusának végének kezeléséhez. Segít a termékek kíméletes kivonásában anélkül, hogy károsítaná az ügyfélkapcsolatokat vagy jövőbeli technikai adósságot teremtene.

Miért fog tetszeni ez a sablon:

Élettartam-végi tervezési struktúra: Dokumentálja a termék megszüntetéséhez szükséges lépéseket, felelősöket és kommunikációs pontokat szervezett módon.

Ügyfélátállás támogatása: Tervezze meg, hogyan fogja tájékoztatni, támogatni és alternatívákra áttéríteni az ügyfeleket a kivezetés során.

Hasznos a belső összehangoláshoz: Adjon a termék-, támogatási, értékesítési és üzemeltetési csapatoknak egy közös hivatkozási pontot a kivonási tervhez.

✅ Ideális: Műveleti vezetők számára, akik ellenőrzött termékkivonást vagy szolgáltatáskivonást terveznek.

Hogyan használhatja a termék életciklus sablonokat a ClickUp-ban?

A ClickUp termékéletciklus-sablonjainak használatának megkezdése csak néhány percet vesz igénybe.

A legfontosabb, hogy kiválassza a közvetlen igényeinek megfelelő sablont, testreszabja azt a csapat munkafolyamatához, és összekapcsolja a többi munkájával.

Így teheti meg. ✨

Böngésszen a sablonközpontban: Nyissa meg a ClickUp sablonközpontját a munkaterület avatárjából. Kereshet a „termék életciklusa”, „termékmenedzsment” vagy egy adott fázis, például „ütemterv” vagy „bevezetés” kifejezésekre. Bármely sablont megtekinthet, mielőtt alkalmazná, hogy megnézze a benne szereplő nézeteket, állapotokat és mezőket.

ClickUp sablonközpont

Alkalmazza a munkaterületén: Miután megtalálta a megfelelő sablont, alkalmazhatja azt egy meglévő térre, vagy létrehozhat egy újat. A ClickUp automatikusan megőrzi az összes előre elkészített struktúrát – beleértve az állapotokat, mezőket, nézeteket és automatizálásokat –, így nem kell üres lappal kezdenie.

Válassza ki kedvenc ClickUp sablonját!

Állapotok és mezők testreszabása: Itt teheti a sablont a sajátjává. Nevezze át az egyéni állapotokat, hogy azok megfeleljenek a csapata nyelvének, adjon hozzá vagy távolítson el egyéni mezőket a nyomon követni kívánt adatok alapján, és törölje a nem használt nézeteket, hogy a munkaterület tisztán maradjon.

Egyéni mezők és egyéni állapotok hozzáadása

Kapcsolódó munkák összekapcsolása: Az igazi erő a munkák összekapcsolásából származik. Használja a feladatok közötti kapcsolatokat és függőségeket a különböző sablonok összekapcsolásához. Például összekapcsolhatja a PRD sablont az Új termékfejlesztés sablonnal, így a követelmények közvetlenül bekerülnek a fejlesztési feladatokba.

Használja a ClickUp Brain szolgáltatást folyamatos támogatáshoz: A sablonok beállítása után a ClickUp Brain az Ön AI asszisztense lesz a termékmenedzsment területén. Megkérheti, hogy foglalja össze a projekt állapotát, készítsen frissítéseket a csapatának, és mutassa meg a teljes termékportfóliójában fellelhető potenciális akadályokat.

A ClickUp segítségével minden kiadási ciklus könnyebb lesz, mint az előző

A sablonok segítenek az indulásban. Az erős termékcsapatokat az különbözteti meg, ami ezután történik.

Röviden: a munka előrehaladtával szigorúan betartja az életciklust, vagy minden bevezetéskor újraépíti a folyamatot?

A ClickUp segít abban, hogy életciklusát ismétlődő ritmusúvá alakítsa. Kezdhet egy sablonnal, a terveket és döntéseket a munkához közel tarthatja, és az AI segítségével a frissítéseket összefoglalókba, következő lépésekbe és könnyű dokumentációba alakíthatja, amelyek a kiadás után is hasznosak maradnak.

Gyakran ismételt kérdések

A termékéletciklus-sablonok általában négy alapvető szakaszt fednek le: bevezetés (fejlesztés és piacra dobás), növekedés (méretezés és iteráció), érettség (optimalizálás és karbantartás) és hanyatlás (kivezetés és élettartam vége). Egyes sablonok egyetlen szakaszra koncentrálnak, míg mások az egész utat lefedik.

Kezdje azzal, hogy azonosítja csapata legnagyobb problémáját. Ha a kaotikus termékbevezetésekkel küzd, használja a termékbevezetési ellenőrzőlistát. Ha a követelmények folyamatosan elvesznek, kezdje a PRD-sablonnal.

A termékütemterv-sablon a jövőbeli tervek, például funkciók, kiadások és ütemtervek tervezésére és kommunikálására összpontosít. A termékéletciklus-sablon szélesebb körű, és a termék teljes életútját lefedi a koncepciótól a kivonásig, beleértve a stratégiát, a fejlesztést és az élettartam végi tervezést.