Notion könyvkövető sablonok

A Pew Research tanulmánya szerint az amerikai felnőttek 23%-a állítja, hogy több mint egy éve nem olvasott könyvet.

Nem azért, mert nem akarnak, hanem mert elveszítik a fonalat, hogy mit kezdtek el olvasni, mit akarnak legközelebb olvasni, és milyen gondolatokat gyűjtöttek az olvasás során.

Ez a cikk nyolc Notion könyvkövető sablont mutat be, amelyekkel rendszerezheti olvasási szokásait.

PS: Emellett kitérünk a ClickUp hatékony alternatíváira is, amelyek megoldják a Notion legnagyobb korlátait: a nagy könyvtárak lassú teljesítményét, a korlátozott offline hozzáférést és a könyvklubok nehézkes együttműködését.

Mit kell keresni egy könyvkövető sablonban?

Úgy döntött, hogy rendet rak, ezért felkeresi a sablonok galériáját.

A probléma az, hogy nem minden sablon egyforma. Órákat pazarolhat el egy aranyos olvasólista-sablon letöltésével, amely remekül néz ki, de 20 könyvnél többet nem tud kezelni, vagy egy komplex rendszerrel, amelynek több tucat olyan tulajdonsága van, amelyet soha nem fog használni.

Ez a súrlódás az, ami miatt a legtöbb ember feladja a nyomon követési szokását. Az eszköznek élvezetesebbé kell tennie az olvasást, nem pedig tehernek kell éreznie. Mielőtt bármit letöltene, tudnia kell, mit keressen. Egy kiváló könyvkövető sablon struktúrát ad anélkül, hogy merev lenne.

Rugalmas nézetek: Egy jó sablon nem csak egy lista. Többféle módon kell lehetővé tennie az adatok megtekintését, például egy galériával a borítókhoz, egy táblázattal a rendezéshez és egy naptárral az olvasási idő ütemezéséhez.

Alapvető tulajdonságok: Legalább a könyv címe, szerzője, az olvasási állapot (pl. Olvasandó, Olvasás, Befejezett), csillagbesorolás és a befejezés dátuma mezőkre van szükség.

Hely a jegyzetekhez: A legjobb ötletek gyakran olvasás közben jönnek. A nyomkövetőnek helyet kell biztosítania hosszabb reflexiókhoz, A legjobb ötletek gyakran olvasás közben jönnek. A nyomkövetőnek helyet kell biztosítania hosszabb reflexiókhoz, jegyzetekhez és idézetekhez, nem csak alapvető metaadatokhoz.

Skálázhatóság: A rendszernek ugyanolyan zökkenőmentesen kell működnie, függetlenül attól, hogy 10 vagy 200 könyve van. Ha a könyvtár növekedésével lassul, akkor nem ez a megfelelő eszköz.

Esztétika és funkcionalitás egyensúlya: A gyönyörű dizájn motiváló, de nem akkor, ha ez a használhatóság rovására megy. A legjobb sablonok egyensúlyt teremtenek az esztétikus megjelenés és a hatékony funkciók között.

Ezeket a kritériumokat szem előtt tartva nézzük meg a legjobb Notion könyvkövető sablonokat.

Notion könyvkövető sablonok olvasási listákhoz és jegyzetekhez

Nehéz lehet megtalálni a Notionon egy olyan könyvolvasási trackert, amely illik az Ön stílusához.

Lehet, hogy Ön vizuális típus, aki szereti nézni a könyvek borítóit, adatvezérelt olvasó, aki minden oldalt nyomon követ, vagy minimalista, aki csak egy egyszerű naplót szeretne. Ez a szakasz öt kiemelkedő sablont mutat be, amelyek mindegyike más-más típusú olvasók számára készült.

1. Könyvkövető sablon a Notion-tól

via Notion

Ha bonyolult beállítások nélkül szeretne azonnal elkezdeni, akkor az alapvető könyvkövető sablon az Ön számára ideális . Ez egy tiszta, sallangmentes adatbázis, amely csak a legfontosabb elemeket tartalmazza, így tökéletes kiindulási pontot jelent minden olvasó számára. Egyszerű, funkcionális és perceken belül használatra kész.

A csomag tartalma:

Előre elkészített adatbázis, amely tartalmazza az összes lényeges mezőt: cím, szerző, műfaj, állapot, értékelés, kezdési/befejezési dátum.

Többféle nézet, így könyveit vizuálisan böngészheti egy galériában, vagy táblázatban rendezheti és szűrheti őket.

Testreszabható, így saját mezőket is hozzáadhat anélkül, hogy aggódnia kellene a struktúra megsértése miatt.

Ez a sablon ideális azoknak az olvasóknak, akik értékelik az egyszerűséget és a gyorsaságot.

2. Esztétikus könyvkövető a Notion-tól

via Notion

Azok számára, akiket a vizuális elemek motiválnak, az Aesthetic Book Tracker olvasási listáját digitális könyvespolccá alakítja. Ez a sablon a gyönyörű és személyes élményt helyezi előtérbe, így újra és újra visszatérni fog hozzá. Tökéletes azok számára, akik úgy vélik, hogy egy eszköznek ugyanolyan inspirálónak kell lennie, mint a könyveknek, amelyeket tartalmaz.

Ez a kedves olvasólista sablon a vizuális szervezésre lett tervezve: ✨

A galéria nézet kiemelten jeleníti meg a könyvek borítóit, így egy látványos vizuális könyvtárat hozva létre.

Színkódolt állapotcímkék és egyedi ikonok, amelyek személyiséget adnak és egy pillantásra megmutatják, mit olvas.

Kreatív címkék a „hangulat” vagy a „vibe” kifejezésére, amelyekkel a könyveket a szokásos műfajokon túl is kategorizálhatja.

Csak egy figyelmeztetés: a nagyon esztétikus sablonok néha a megjelenés kedvéért feláldozzák a fejlett funkciókat. Győződjön meg róla, hogy a vizuális vonzerő nem akadályozza meg abban, hogy nyomon kövesse azt, ami igazán fontos Önnek.

3. Reading Book Tracker by Notion

via Notion

Ha célorientált olvasó vagy, akkor ez a Notion olvasáskövető neked való. A Reading Book Tracker a lendületről szól, olyan funkciókkal, amelyek megmutatják, hogy milyen előrehaladást értél el. Segít abban, hogy felelősségteljes maradj, különösen akkor, ha nagy olvasási kihívással állsz szemben.

Ez a sablon a haladás nyomon követésére és a célok elérésére készült:

A haladás nyomon követésének beállítása egy kis plusz időt igényel, de az ezzel járó felelősségvállalás hatalmas hasznot hoz az elkötelezett olvasók számára.

4. My Library Book Tracker Template by Notion

via Notion

Amikor a személyes könyvtára kezd inkább közkönyvtárnak tűnni, akkor egyszerű olvasási naplóknál többre van szüksége. A My Library Book Tracker Template sablon komoly olvasóknak készült, akik nagy gyűjteménnyel rendelkeznek, és átfogó kezelőrendszerre van szükségük. Relációs adatbázisokat használ, hogy hatékony, összekapcsolt könyvtárat hozzon létre.

Ez a sablon azoknak az olvasóknak szól, akik nagy gyűjteményt szeretnének kezelni. A következőket tartalmazza: 📚

Relációs adatbázisok , amelyek a könyveket a szerzők, sorozatok és műfajok dedikált oldalaihoz kapcsolják

Válassza szét a saját könyveit a kívánságlistájától, hogy könnyebben kezelhesse gyűjteményét és jövőbeli vásárlásait.

Kölcsönzés-nyomkövető funkció, hogy soha ne felejtsd el, ki kölcsönözte el kedvenc regényedet.

Gyors megjegyzés: Ez a sablon azoknak a legalkalmasabb, akik már jól ismerik a Notion fejlettebb funkcióit, mivel a relációs adatbázisok megtanulása időbe telik.

5. Könyvkövető automatizálási sablon a Notion-tól

via Notion

Azok számára, akik kevesebb időt szeretnének adatbevitelre fordítani, és többet olvasásra, a Könyvkövető automatizálási sablon segít automatizálni az ismétlődő műveleteket, így Ön a könyvekre koncentrálhat. A Notion automatizálási funkcióit használja az ismétlődő műveletek egyszerűsítésére, így a munkafolyamat gyorsabbá és hatékonyabbá válik.

Ez a sablon a kézi munkát hivatott csökkenteni. Segít Önnek a következőkben:

Gombnyomással indítható műveletek új könyvek hozzáadásához vagy állapotuk frissítéséhez egyetlen kattintással.

A sablon gombok biztosítják, hogy a jegyzetelési formátum minden könyvnél egységes legyen.

Funkciók külső eszközökhöz, például a Readwise-hoz vagy a Goodreads-hez való csatlakozáshoz harmadik féltől származó csatlakozók segítségével, ami fontos, mivel a digitális formátumok az Egyesült Államok teljes kiadói bevételének 14%-át teszik ki , és az olvasók egyre inkább szükségét érzik a digitális kiemelt részek szinkronizálásának.

Bár a Notion natív automatizálási funkciói hasznosak, még mindig korlátozottabbak, mint azok, amelyeket egy dedikált termelékenységi platformon találhat.

A Notion sablonok könyvkövetéshez való használatának korlátai

Megtalálta a tökéletes Notion sablont, de néhány hónap után falba ütközött.

Az adatbázisod lassú, nem tudod rögzíteni a repülőúton elolvasott könyvet, és a kommentekben megpróbálni lebonyolítani egy könyvklub-megbeszélést kaotikus. Az eszköz, amelynek meg kellett volna könnyítenie a dolgokat, új frusztráció forrásává vált.

A Notion hihetetlenül rugalmas, de ez a rugalmasság kompromisszumokkal jár, különösen a könyvek nyomon követése terén.

Teljesítmény nagy méretben: Ha több száz könyve van borítóképpel, Ha több száz könyve van borítóképpel, a Notion adatbázisok lassúak és akadozók lehetnek , különösen mobil eszközökön.

Az offline hozzáférés korlátozott: A Notion legtöbb funkciója internetkapcsolatot igényel. Ez jelentős hátrány, ha utazás közben vagy a tengerparton olvasás közben szeretne jegyzeteket készíteni.

Nincs natív olvasási integráció: A dedikált olvasási alkalmazásokkal ellentétben a Notion nem szinkronizálódik automatikusan a Kindle kiemelt részekkel vagy a Goodreads profillal, ha nem használunk nehézkes, harmadik féltől származó megoldásokat.

Együttműködési nehézségek: Lehetséges a nyomkövető megosztása egy könyvklubbal, de a valós idejű szerkesztés nem zökkenőmentes, és a kommentek gyorsan rendezetlenné válhatnak. Lehetséges a nyomkövető megosztása egy könyvklubbal, de a valós idejű szerkesztés nem zökkenőmentes, és a kommentek gyorsan rendezetlenné válhatnak.

Mobil élmény: A Notion mobilalkalmazás funkcionális, de nem optimalizált a gyors adatbevitelhez. Új könyv hozzáadása nehézkesnek tűnhet a desktop élményhez képest.

Ha ezek a korlátozások ismerősen hangzanak, talán itt az ideje, hogy fontolóra vegyen egy olyan platformot, amelyet a sebesség, az együttműködés és a megbízhatóság jegyében fejlesztettek ki.

ClickUp sablonok könyvkövetéshez

Az olvasási rendszer nem okozhat több munkát.

Ha elege van a lassú adatbázisokból és a nehézkes mobilalkalmazásokból, a ClickUp jobb megoldást kínál.

Sablonközpontunk tele van hatékony sablonokkal, amelyek megoldják a könyvkövetés gyakori problémáit, és olyan további előnyökkel rendelkeznek, mint a valódi valós idejű együttműködés, a megbízható offline mód és a ClickUp Brain, a beépített AI-asszisztens, amely segít összekapcsolni az ötleteket.

Ezek a sablonok teljes mértékben testreszabhatók, azonnal szinkronizálhatók az összes eszközödön, és másodpercek alatt használatra készek.

1. Lista sablon a ClickUp™-tól

Ingyenes sablon letöltése Kövesse nyomon olvasmányait ezzel az egyszerű lista sablonnal

Unod már a túlbonyolított sablonokat? Kezdd egy tiszta, egyszerű könyvlista létrehozásával a ClickUp™ List Template segítségével. Ez egy rugalmas struktúrát biztosít, amelyre építhetsz, és amely lehetővé teszi, hogy intuitív drag-and-drop szervezéssel rangsorold az olvasnivalóidat.

Ez a sablon tökéletes azoknak az olvasóknak, akik minimális beállítást és maximális rugalmasságot szeretnének.

2. Projektkövető sablon a ClickUp™-tól

Ingyenes sablon letöltése Ezzel a sablonnal rendszerezheti olvasási feladatait.

Azok számára, akik strukturált projekteket végeznek, mint például tudományos kutatás, tanfolyamok vagy tematikus olvasási kihívások, egy egyszerű lista nem elegendő.

Szüksége van egy átfogóbb képre. A ClickUp™ Project Tracker Template segítségével olvasási listáját kezelhető projektté alakíthatja, amelyben világosan láthatja az előrehaladását . Ez a következőket segíti:

Kövesse nyomon az egyes könyvek állását a beépített haladáskövető funkcióval, amely tartalmazza az állapot oszlopokat és a befejezettség százalékát.

Állítsa be a ClickUp függőségeket , hogy biztosan a megfelelő sorrendben olvassa el a sorozatot.

Képzelje el olvasási előrehaladását az összes könyvében a magas szintű ClickUp Dashboards segítségével.

Ez a sablon ideális azok számára, akiknek nem csak egy egyszerű lista, hanem egy olvasási „projekt” van.

3. Napi jegyzetek sablon a ClickUp™-tól

Ingyenes sablon letöltése Tartsa kézben feladatait a ClickUp Daily Notes Template segítségével, amellyel rögzítheti az ötleteit, nyomon követheti az előrehaladást és szervezett maradhat.

A könyvekből nyert legjobb betekintések gyakran elvesznek, ha nem rögzíted őket azonnal. Rögzítsd gondolataidat, idézeteidet és reflexióidat olvasás közben a ClickUp™ Daily Notes Template sablonjával. Ez a sablon az alábbiak révén támogatja az aktív olvasási gyakorlatot:

A strukturált napi bejegyzési formátum biztosítja, hogy jegyzetelése következetes és szervezett legyen.

Bővítse gondolatait hosszabb formátumú olvasási naplókba integrált ClickUp Docs funkciónkkal.

Használja a ClickUp Brain alkalmazást, hogy automatikusan összefoglalja jegyzetét, és feltárja az olvasási előzményeiben megjelenő mintákat és témákat.

🎥 Akár könyvek kiemelt részeit rögzíti, akár ötletek közötti kapcsolatokat keres, a hatékony jegyzetek szervezése elengedhetetlen ahhoz, hogy a lehető legtöbbet hozza ki az olvasásból. Nézze meg ezt a gyakorlati útmutatót, és ismerje meg a bevált stratégiákat a jegyzetek szervezéséhez, hogy soha ne vesszenek el az ötletek. 👇🏼

4. Cornell jegyzet sablon a ClickUp™-tól

Ingyenes sablon letöltése Kövesse nyomon a kritikus pontokat és jegyzeteket, hogy betekintést nyerjen a prezentációkhoz a ClickUp Cornell Note Template segítségével.

Ha olvasás közben szeretne tanulni és információkat megőrizni, akkor egy erre a célra tervezett rendszerre van szüksége. A ClickUp™ Cornell Note Template sablonjával akadémiai szintű felépítésű, a megőrzésre fókuszáló jegyzeteket készíthet . Különösen hatékony azoknak a nem szépirodalmi művek olvasóinak, akiknek komplex érveket és ötleteket kell összefoglalniuk.

Ez a sablon segít abban, hogy többet tanuljon az olvasott anyagból:

klasszikus Cornell formátumot használja, egy jelölő oszloppal, egy fő jegyzetek részleggel és egy összefoglaló területtel.

A szerkezetet úgy optimalizálták, hogy sűrű, nem szépirodalmi anyagok lebontására és megértésére alkalmas legyen.

Minden jegyzeted teljes mértékben kereshető, így könnyen megtalálhatod a szükséges információkat, amikor szükséged van rájuk.

5. Személyes termelékenységi sablon a ClickUp™-tól

Ingyenes sablon letöltése Növelje hatékonyságát és kövesse nyomon olvasási munkameneteit a ClickUp személyes termelékenységi sablonjával.

Az olvasás nem vákuumban történik, hanem az életed és céljaid szerves része. Integráld olvasási szokásaidat az általános életvezetési rendszeredbe a ClickUp™ Personal Productivity Template segítségével . Ne kezelje olvasási listádat különálló teendőlistaként, hanem kapcsolja össze az igazán fontos dolgokkal.

Ez a sablon összekapcsolja az olvasást a nagyobb céljaival. Használja a következőkre:

Kövesse nyomon olvasási céljait más személyes és szakmai céljai mellett!

Időblokkolással tervezzen be dedikált olvasási időket a hetében.

Alakítson ki következetes olvasási szokásokat az ismétlődő feladat-emlékeztető és szokáskövető funkciók segítségével.

6. Heti ellenőrzőlista sablon a ClickUp™-tól

Ingyenes sablon letöltése Szervezze meg heti olvasási feladatait, és kövesse nyomon a felkészülési rutinokat a ClickUp Weekly segítségével.

A nagy olvasási célok ijesztőek lehetnek. Ossza fel őket kis, kezelhető, ismétlődő feladatokra a ClickUp™ heti ellenőrzőlista sablonjával. Ez segít kialakítani egy hatékony olvasási szokást azáltal, hogy minden nap következetes sikereket ér el. Használja a következőkre:

Állítson be ClickUp ismétlődő feladatokat a heti olvasási célokhoz, például „Naponta 30 perc olvasás”.

Élvezze az elégedettséget, amikor minden olvasási ülés után kipipálhat egy feladatot!

Könnyedén másolja le minden héten a csekklistáját, hogy ne veszítse el a lendületét, és ne kelljen manuálisan beállítania.

7. Getting Things Done (GTD) sablon a ClickUp™-tól

Ingyenes sablon letöltése Hozzon létre, szervezzen és kövessen nyomon feladatokat a ClickUp Getting Things Done (egyszerű lista) sablonjával.

Ha rajong a Getting Things Done (GTD) módszertanért, miért ne alkalmazná azt az olvasási szokásaira is? A ClickUp™ Getting Things Done (GTD) sablonjával azonnal rögzítheti a könyvajánlásokat, és azokat szervezett, megvalósítható olvasási listákká alakíthatja .

Ez a sablon a GTD erejét hozza el a könyvespolcára:

Használja az „Inbox” mappát, hogy rögzíthesse a könyvajánlásokat, amint hall róluk, anélkül, hogy elveszítené a koncentrációját.

Az aktívan olvasott könyveket helyezze át a „Következő teendők” listájára.

Tartsa hatalmas „Olvasandó” halmazát egy „Valamikor/Talán” listában, hogy ne okozzon rendetlenséget.

8. Könyvtervező sablon a ClickUp™-tól

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp könyvtervező sablon írási folyamat nézetével egy pillanat alatt áttekintheti a fejezeteket, a cselekményt és a karakterek fejlődését.

Készen áll egy speciálisan az írási folyamat támogatására kifejlesztett rendszerre? Szerezze be a legátfogóbb, írásra specializált nyomonkövetési rendszert a ClickUp™ könyvtervező sablonjával. Ez a sablon egyesíti a legjobb funkciókat az olvasási/írási célok, a jelenleg olvasott könyvek és az inspiráló könyvek nyomon követéséhez egy használatra kész sablonban, így nincs szükség semmilyen beállításra.

Ez a sablon a végső, mindent magában foglaló olvasási rendszer. 🤩

Előre elkészített struktúrával és ClickUp egyéni mezőkkel rendelkezik az értékelések, vélemények és műfaji címkék számára.

A ClickUp Brain integrálva van, amely összefoglalja a könyvjegyzeteit, vagy akár olvasási ajánlásokat is generál a korábbi olvasmányai alapján.

Ezzel a jelenleg olvasott könyvek, a még elolvasásra váró könyvek és az elolvasott könyvek egyértelműen elkülöníthetők, így könnyen rendszerezhetők.

Tartsa fenn az olvasási sorozatot a ClickUp segítségével

A megfelelő könyvkövető a szétszórt olvasási szokásokat egy olyan rendszerré alakítja, amelyet valóban használni fog.

Ez lehet egy egyszerű, minimalista adatbázis. Vagy lehet egy teljesen strukturált ClickUp munkaterület, amely egy helyen köti össze az olvasási listáját, jegyzeteket, célokat és az elért eredményeket.

A lényeg nem a komplexitás, hanem a folytonosság.

Egy hatékony nyomonkövetési rendszer nem csak a címek katalogizálását végzi. Segít célzottan olvasni, észrevenni a választásában megjelenő mintákat, és megragadni a felismeréseket, mielőtt azok eltűnnek. Idővel az olvasás már nem tűnik véletlenszerűnek, hanem egyre inkább halmozódónak. Minden könyv az előzőre épül.

Ha készen áll arra, hogy a „többet kellene olvasnom” gondolattól egy ezt támogató rendszerre váltson, kezdje el ingyenesen a ClickUp használatát, és alakítson ki egy olvasási munkafolyamatot, amely Önnel együtt fejlődik.

Készen állsz az olvasási rendszered felépítésére? Kezdd el ingyen a ClickUp-pal.

Gyakran feltett kérdések a könyvkövető sablonokkal kapcsolatban

Ossza meg a sablont a csoportjával, rendeljen könyveket a tagokhoz a ClickUp Task Assignees segítségével, használja a Comments funkciót a beszélgetési szálakhoz, és hozzon létre ClickUp Shared Views-t, amelyet az olvasók szerint szűrhet. A ClickUp valós idejű együttműködése és automatikus, eszközök közötti szinkronizálása mindenki számára zökkenőmentessé teszi a használatát.

Az olvasási lista egy egyszerű jegyzék azokról a könyvekről, amelyeket el szeretne olvasni (a TBR-halom). Az olvasási nyomkövető egy robusztusabb rendszer, amely hozzáadja a haladás nyomon követését, a befejezés dátumát, az értékeléseket és a jegyzeteket – gondoljon rá úgy, mint egy kívánságlistára, szemben egy teljes olvasási naplóval.

Igen. A ClickUp automatikusan szinkronizálja az összes adatot valós időben a weben, asztali és mobil alkalmazásokban. Ráadásul az offline móddal internetkapcsolat nélkül is rögzítheti olvasási előrehaladását, és frissítései szinkronizálódnak, amint újra online lesz.