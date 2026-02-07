A 10 legjobb Cluely alternatíva az AI-alapú betekintés és tartalomelemzés területén

A Cluely egy nagyon speciális pillanatra lett kifejlesztve: élő beszélgetés közben valós idejű válaszokat és AI jegyzeteket szeretne kapni anélkül, hogy látható AI-találkozóasszisztens botot adna hozzá a híváshoz.

Ez egyes értékesítési hívások és általános értekezletek esetében működik. De ha marketing-, GTM (Go-To-Market) vagy betekintési csapatban dolgozik, az igazi probléma a hívás után kezdődik.

Szüksége van megbízható minőségű válaszokra, kereshető jegyzetekre, amelyeket idézhet, és olyan kutatásokra, amelyekből összefoglalók és nyomon követő e-mailek készülnek.

Ez az útmutató összehasonlítja a legjobb Cluely alternatívákat, amelyek jobb AI funkciókat kínálnak az elemzésekhez és a tartalomhoz, és általában jobban megfelelnek a kutatási és marketing csapatok igényeinek.

A 10 legjobb Cluely alternatíva egy pillantásra

Íme egy rövid áttekintés a legjobb Cluely alternatívákról, hogy a részletes áttekintésekbe merülése előtt kiválaszthassa a munkafolyamatához leginkább megfelelő eszközt.

Eszköz Legalkalmasabb Főbb jellemzők Árak* ClickUp A találkozókból nyert betekintés kutatásokkal alátámasztott GTM-munkává alakítása egy konvergált munkaterületen AI-összefoglalók és következő lépések, élő briefek és wikik, munkához kapcsolódó csevegés, döntésekhez kapcsolódó feladatok, munkaterületek közötti keresés Örökre ingyenes; testreszabási lehetőségek vállalatok számára Notion AI Könnyű kutatás és írás egy tudásközpontban Összefoglalók és átírások a dokumentumokban, kérdések és válaszok a munkaterületen, adatbázis automatikus kitöltése, gyors vázlatok összefoglalókhoz és oldalakhoz. Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 12 USD/hó/felhasználó-tól kezdődik. Airtable AI AI segítség strukturált kampány- és kutatási adatokhoz AI mezők a konzisztens eredményekért, jegyzetek strukturált rekordokba való kivonásáért, ismételhető kutatási műveletek munkafolyamataiért. Ingyenes csomag elérhető; fizetős csomagok 24 USD/hó/felhasználó áron. Claude 3. 5 Sonnet Hosszú érvelés, elemzés és írási finomítás Hosszú kontextusú összefoglalás, strukturált elemzés rendezetlen forrásokból, erős írás és szintézis a briefekhez. Ingyenes csomag elérhető; fizetős csomagok 20 USD/hó/felhasználó áron. ChatGPT (GPT-5. 1) Gyors ötletelés, átírás és kutatási támogatás Összefoglalók és beszélgetési témák, kiegészítő kérdések, tartalmi variációk, többnyelvű átírások, strukturált kimenetek, például GYIK-ek. Ingyenes csomag elérhető; fizetős csomagok 20 USD/hó/felhasználó áron. Jasper Márkás stílusú marketingtartalom nagy léptékben Márka hangvezérlés, kampány szövegek generálása, csapatmunka a felülvizsgálat és jóváhagyás érdekében, átírások az egyértelműség és a konverzió érdekében. Fizetős csomagok 69 USD/hó/felhasználó áron Surfer AI SEO-vezérelt tartalomelemzés és optimalizálás SERP-alapú irányelvek, vázlatkészítő, optimalizálási ellenőrzések, Google Docs munkafolyamatok, tartalmi hiányosságok pótlása Fizetős csomagok 59 USD/hó/felhasználó áron Writer. com Vállalati szintű tartalomkezelés és márkakonszisztens eredmények Márka szabályok érvényesítése, tudásalapok, szabályozott munkafolyamatok a csapatok számára, adminisztrációs és biztonsági ellenőrzések Egyedi árazás Copy. ai GTM munkafolyamatok értékesítési és marketingtartalmakhoz Ismételhető GTM-munkafolyamatok, strukturált összefoglalók a rendezetlen jegyzetekből, konzisztens eredmények a marketing- és értékesítési csapatok számára. Fizetős csomagok 29 USD/hó/felhasználó áron Perplexity AI Kutatás hivatkozásokkal és gyors összefoglalásokkal Webes kutatás idézett válaszokkal, gyors állításellenőrzés telefonhívások után, tiszta eredmények, amelyeket beilleszthet a briefekbe. Ingyenes csomag elérhető; fizetős csomagok 20 USD/hó/felhasználó áron.

Mit kell keresnie a Cluely alternatíváiban?

Ha a Cluely alternatíváit értékeli, döntse el, hogy élő beszélgetésekhez szükséges-e egy AI-találkozóasszisztens, vagy egy olyan rendszer, amely az ismereteket munkává alakítja.

Keresse meg:

Magas színvonalú válaszok forrásokkal és kontextusérzékeny promptokkal (így az „elemzései” nem válnak találgatásokká)

Kereshető jegyzetek és valós idejű átírás , amelyeket újra felhasználhat prezentációkban, üzenetküldő dokumentumokban és bevezetési tervekben.

Egyértelmű álláspont a transzparencia és az adatvédelem kérdésében

Több platform támogatása a Zoom, a Google Meet és a Microsoft Teams alkalmazásokban

Út a beszélgetési témáktól a feladatokig a felelősökkel, határidőkkel, nyomon követési kérdésekkel és nyomon követési e-mailekkel.

Olyan funkciók, mint a képernyőmegosztás észlelése és a képernyőfelvétel

Teljesen átlátható árak, egyértelmű kezdő és profi csomagokkal. Az élő támogatás és a valós idejű útmutatás funkciók nagyszerű bónuszok lennének.

A 10 legjobb Cluely alternatíva

Ha erősebb AI-alapú kutatást és tartalomelemzést szeretne, akkor nem csak valós idejű válaszokra van szüksége a élő beszélgetések során. Az alábbi eszközök segítenek megragadni az információkat és azokat a csapat által újra felhasználható munkává alakítani.

1. ClickUp (A legjobb megoldás az értekezletekből nyert betekintés kutatásalapú GTM-munkává alakításához egy konvergált munkaterületen)

Hozzon létre, kezeljen és skálázzon GTM-elemzéseket egy közös munkaterületen a ClickUp segítségével

Minden GTM-döntés egy beszélgetéssel kezdődik, de a bizonyítékok ritkán maradnak egy helyen. Ön kilép a Google Meetből, valaki AI-jegyzeteket tesz egy dokumentumba, és a „végleges” beszélgetési pontok egy csevegési szálban maradnak.

Amikor összefoglalót vagy bevezető szöveget kell írnia, több eszközön kell keresnie a kontextust. Ez a munka elszóródását jelenti, amikor a kutatás és a tartalom munkafolyamatának minden lépése egy másik alkalmazásban történik. Ez lassítja a felülvizsgálatokat és megnehezíti annak bizonyítását, hogy az információk honnan származnak.

Most vegyünk hozzá még nem összekapcsolt AI-eszközöket és egy önálló AI-találkozóasszisztenst. Ez az AI-terjedés , és gyakran olyan eredményeket hoz, amelyek abban a pillanatban gyorsnak tűnnek, de később nehezen megbízhatók.

A ClickUp for Marketing Teams segítségével egy konvergens AI-munkaterületet kap, amely egy helyen köti össze a kutatást, a dokumentumokat, az együttműködést és a végrehajtást. Rögzítheti a elmondottakat, nyomon követheti a legfontosabb állítások forrását, és az ismereteket olyan munkává alakíthatja, amelyet csapata áttekinthet és elküldhet anélkül, hogy a kontextust a nulláról kellene újra felépítenie.

Alakítsa a találkozók tanulságait használható GTM-elemzések

Rögzítse a beszélgetést, majd alakítsa jegyzetekké és következő lépésekké a ClickUp Brain segítségével

Befejezi a hívást, és ugyanaz a kérdés érkezik a beérkező levelek mappájába. Mit döntöttünk, és mi lesz a következő lépés? A ClickUp Brain a hívást kereshető átirattá, összefoglalássá és a következő lépések egyértelmű listájává alakíthatja, így nem kell újra lejátszania a felvételt.

Ezután lépjen a jegyzetekről a cselekvésre anélkül, hogy elveszítené a fonalat. Írjon rövid összefoglalót, készítsen nyomon követő e-maileket, és alakítsa a beszélgetési témákat nyomon követhető munkává. Így csökkentheti a munka terjedelmét, miközben továbbra is a válaszok minőségére koncentrálhat.

📽️ Nézze meg a videót: Ha olyan értekezletjegyzeteket szeretne, amelyek a hívás után is ténylegesen használhatók, itt van egy rövid videó, amely bemutatja, hogyan rögzíti a ClickUp AI Notetaker és a ClickUp Brain az összes értekezletén hozott döntéseket és teendőket.

💡 Profi tipp: A ClickUp Super Agents segítségével minden telefonbeszélgetés utáni összefoglalót GTM-összefoglalássá alakíthat. Hozzon létre testreszabható AI-ügynököket, akik különböző feladatokat tudnak elvégezni a ClickUp Super Agents* segítségével. Ahelyett, hogy az AI-jegyzeteket egy dokumentumban tárolná, amelyet senki sem nézi meg újra, állítson be egy dedikált ClickUp Super Agent-et a GTM-követéshez. A ClickUp Super Agents kutatásokat végezhet, javaslatokat tehet, és akár értesítheti a csapatát, ha a projektek elmaradnak, így a találkozók eredményei felülvizsgálatra kész munkává válnak, és nem maradnak elvarratlan szálak. Hozzon létre egy „GTM összefoglaló” Super Agentet, amely a jegyzeteket és jegyzeteket rövid összefoglalókba alakítja át, döntésekkel, kockázatokkal, további kérdésekkel és beszélgetési témákkal.

Készítsen követő e-maileket, és ossza meg a tiszta összefoglalót a Csevegésben, hogy az érdekelt felek megértsék a „mit” és a „miért” kérdéseket anélkül, hogy újabb megbeszélést kellene tartani.

Kérje meg, hogy hozzon létre feladatokat az összefoglalóból, rendeljen hozzá tulajdonosokat, és jelölje meg, mi maradt el, így a csapat a végrehajtásra koncentrálhat.

Zárja le a hozzáférést úgy, hogy az ügynöknek csak a megfelelő dokumentumokhoz, feladatokhoz és terekhez ad engedélyt, így az adatok biztonsága garantált marad.

Használja a ClickUp AI-t az ügynöki utasítások megírásához, hogy a promptok konzisztensek és kontextusérzékenyek maradjanak az összes projektben.

Készítsen áttekintésre kész összefoglalókat és tudásközpontokat

Dokumentálja kutatásait, hangolja össze az érdekelt feleket, és tegye könnyen megtalálhatóvá a döntéseket a ClickUp Docs segítségével

Egy értekezlet-asszisztens AI-jegyzeteket adhat Önnek, de a csapatának még mindig szüksége van egy helyre, ahol ezeket ellenőrizni és újra felhasználni tudja. A ClickUp Docs segítségével élő briefeket, wikiket és tudásbázisokat hozhat létre, így kutatása nem vész el a hívás után.

Valós időben együttműködhet, megjegyzésekben megjelölheti csapattársait, és közvetlenül a dokumentumban rendelhet hozzá feladatokat, így a felülvizsgálatok nem akadoznak a csevegési szálakban.

Ha a munkáját a csapatán kívül is meg kell osztania, beállíthatja a jogosultságokat, és szabályozhatja, hogy ki tekintheti meg vagy szerkesztheti az egyes dokumentumokat és oldalakat.

Tartsa a munkához kapcsolódóan az érdekelt felek visszajelzéseit

Küldjön üzenetet csapatának, és váltsa döntéseit tettekké a ClickUp Chat segítségével

Ha a meeting asszisztens egy helyen hagyja a jegyzeteket, a csapat pedig egy másik helyen vitatja meg azokat, akkor több időt töltesz a kontextus keresésével, mint a munka előrehaladásával.

A ClickUp Chat összekapcsolja a beszélgetéseit a munkával, így eszközök váltása nélkül megbeszélheti ötleteit csatornákon, közvetlen üzenetekben vagy kapcsolódó feladatokban.

Amint egy döntés munkává válik, egyetlen kattintással hozzon létre egy feladatot az üzenetből, hogy a felelősök és a következő lépések egyértelműek legyenek.

💡 Profi tipp: A ClickUp Chat döntéseit azonnali, megosztható GTM-összefoglalókba alakíthatja a ClickUp Brain segítségével A ClickUp Brain segítségével minden csevegését hasznosítható tételekké alakíthatja, hogy jobb eredményeket érjen el. Amikor a visszajelzések és döntések a ClickUp Chat-en belül történnek, a következő kockázat egyszerű. Valaki lemarad a szálról, és Ön ugyanazt a beszélgetést megismétli egy másik megbeszélésen. Használja a ClickUp Brain-t, hogy fenntartsa a lendületet anélkül, hogy az embereket screenshotokkal vagy hosszú összefoglalásokkal árasztaná el. Készítsen tiszta összefoglalót a csevegési szálból, hogy az érdekelt felek másodpercek alatt megértsék a „mit” és a „miért” kérdéseket.

Válassza ki a döntéseket, a felelősöket és a következő lépéseket, hogy csapata gyorsabban tudjon átlépni a beszélgetésről a végrehajtásra.

Készítsen elő követő üzeneteket, amelyeket visszailleszthet a ClickUp Chatbe, így az egész csapat ugyanazon a helyen maradhat.

A ClickUp Tasks lehetővé teszi, hogy rögzítse a teendőket a felelősökkel, a határidőkkel és az állapotokkal együtt, így a találkozó-asszisztens kimenete nem ragad le AI-jegyzetekként.

💡 Profi tipp: A ClickUp Brain MAX segítségével alakítsa a ClickUp feladatok mindig frissülő GTM parancsközponttá A ClickUp Brain MAX segítségével a feladatfrissítéseket megosztható GTM-összefoglalókba alakíthatja Miután csapata a megbeszélések tanulságait ClickUp feladatokká alakította, a következő kihívás az, hogy a prioritások változásával összhangban maradjon. A ClickUp Brain MAX segít abban, hogy a végrehajtás az eredeti kontextushoz kapcsolódjon, anélkül, hogy az eszközök között kellene frissítéseket keresnie. A Talk to Text funkcióval gyorsabban rögzítheti az előrehaladást: Hívás vagy belső megbeszélés után adjon gyors frissítést, például: „Akadály, következő lépés, felelős, határidő”. A ClickUp Brain MAX ezt tiszta feladatfrissítéssé alakítja, így csapata megőrizheti lendületét anélkül, hogy hosszú jegyzeteket kellene begépelnie.

Kérdéseket tehet fel a feladatfolyamat során: Kérdezze meg a ClickUp Brain MAX-ot olyan kérdésekkel, mint „Mely feladatok vannak veszélyben ezen a héten, és miért?” vagy „Összegezze az összes nyitott tételt, amely a bevezetési narratívához kapcsolódik.” Ez segít abban, hogy valós időben tisztán lásson, anélkül, hogy minden listát át kellene nézni.

Találja meg a feladat mögötti okot a ClickUp Enterprise Search segítségével: Ha valaki azt kérdezi: „Miért csináljuk ezt?”, használja a ClickUp Enterprise Search funkciót, hogy előkeresse az eredeti döntést, értekezlet jegyzetet vagy dokumentumot, amely alapján a feladat létrejött. Ez gyorsabbá teszi a felülvizsgálatokat és megóvja a szakmai beszélgetéseket a találgatásoktól. Ha valaki azt kérdezi: „Miért csináljuk ezt?”, használja a ClickUp Enterprise Search funkciót, hogy előkeresse az eredeti döntést, értekezlet jegyzetet vagy dokumentumot, amely alapján a feladat létrejött. Ez gyorsabbá teszi a felülvizsgálatokat és megóvja a szakmai beszélgetéseket a találgatásoktól.

Válassza ki a megfelelő modellt a kívánt eredményhez: Váltson modellt a feladat alapján. Használjon egyet a pontos állapotösszefoglalókhoz, egyet a mélyebb elemzésekhez és egyet az érdekelt felek frissítéseinek átírásához, így minden feladatfrissítés megosztható GTM-összefoglalássá válik.

A ClickUp legjobb funkciói

Rögzítse a kampánykéréseket, a kutatási adatokat és az érdekelt felek visszajelzéseit a ClickUp Forms segítségével, majd alakítsa a beküldött adatokat cselekvésre kész feladatokká, ahelyett, hogy a részleteket több eszközbe másolná.

Térképezze fel vizuálisan a pozicionálást, az üzeneteket és a bevezetési terveket a ClickUp Whiteboards alkalmazásban, majd alakítsa át az ötleteket feladatokká és dokumentumokká, hogy a tervezés ne ragadjon le a brainstorming fázisban.

A ClickUp Automations segítségével automatikusan továbbíthatja a briefeket és a hívás utáni nyomon követéseket, beleértve az AI Automation Buildert, amely egyszerű kérésekből triggereket és műveleteket generálhat.

Gyorsítsa fel a kreatív és eszközök felülvizsgálatát a ClickUp Proofing segítségével, ahol képeket, videókat és PDF-fájlokat jelölhet meg, és közvetlenül a fájlra írhat megjegyzéseket.

A ClickUp korlátai

Kezdetben tanulási görbére számíthat, mivel a platform funkciókban gazdag.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7 / 5 (több mint 10 500 értékelés)

Capterra: 4,6 / 5 (4600+ értékelés)

Mit mondanak a felhasználók a ClickUp-ról?

Egy G2 -értékelő így fogalmazott:

„A ClickUp-ban leginkább a rugalmasságát és a széles körű funkcióit szeretem, amelyek lehetővé teszik számunkra, hogy egy helyen kezeljük a feladatokat, projekteket és dokumentációkat. Könnyű elkezdeni használni, nagymértékben testreszabható, jól integrálható más eszközökkel, és mindennap használjuk, hogy a csapatok összehangoltan és produktívan dolgozzanak.”

„A ClickUp-ban leginkább a rugalmasságát és a széles körű funkcióit szeretem, amelyek lehetővé teszik számunkra, hogy egy helyen kezeljük a feladatokat, projekteket és dokumentációkat. Könnyű elkezdeni használni, nagymértékben testreszabható, jól integrálható más eszközökkel, és mindennap használjuk, hogy a csapatok összehangoltan és produktívan dolgozzanak.”

2. Notion AI (A legjobb megoldás a szétszórt kutatási eredmények strukturált tartalomközpontokká alakításához)

Via Notion AI

Ha csapata legnagyobb problémája az, hogy „vannak AI-jegyzetek, de később senki sem találja meg őket”, akkor a Notion AI praktikus választás.

Az AI Meeting Notes munkafolyamat rögzíti a megbeszéléseket, és a hívás befejezése után azonnal összefoglalót készít. Ezenkívül a jegyzeteket, döntéseket és teendőket is elmenti a munkaterületén, így azok kereshető jegyzetek maradnak, és nem szétszórt információk.

Marketing- és kutatócsapatok számára ez akkor hasznos, ha összefoglalják az érdekeltekkel készített interjúkat, az ügyfelekkel folytatott beszélgetéseket és a belső egyeztetéseket. A kutatási kivonatokat, a beszélgetési témákat és a vázlatokat a forrásanyag mellett tárolhatja, és újra felhasználhatja őket a briefekben.

A Notion AI legjobb funkciói

Összefoglalja a hosszú oldalakat, és alakítsa át a durva AI jegyzeteket világos következtetésekké.

Marketingtartalmak megírása és átírása közvetlenül a dokumentumokban és wikikben

Adatbázisok automatikus kitöltése és strukturált mezők kivonása strukturálatlan szövegekből

Válaszoljon a kérdésekre a Notion munkaterületén található kontextus felhasználásával.

Szükség esetén fordítsa le és igazítsa a hangnemet a globális csapatok számára.

A Notion AI korlátai

Időt kell fordítani a beállításra és az irányításra, mert a magas szintű testreszabás lelassíthatja a csapatok munkáját.

Nagyobb munkaterületeken és nagy adatbázisokban teljesítménycsökkenés tapasztalható.

A Free csomag korlátai, például a kisebb fájlfeltöltési korlátok

Notion AI árak

Ingyenes

Plusz: 12 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 24 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Notion AI értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 9000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 2600 értékelés)

Mit mondanak a felhasználók a Notion AI-ről?

Egy Redditor így fogalmazott:

„Úgy gondolom, hogy érdemes kipróbálni a Notion AI-eszközét, és egy ideig használni, hogy megnézze, hasznos lehet-e az Ön számára.”

„Úgy gondolom, hogy érdemes kipróbálni a Notion AI-eszközét, és egy ideig használni, hogy megnézze, hasznos lehet-e az Ön számára.”

3. Airtable AI (A legjobb megoldás a kutatási eredmények strukturált adatkészletekké és megismételhető GTM-munkafolyamatokká alakításához)

Az Airtable AI segítségével

Az Airtable AI akkor hasznos, ha csapata már strukturált adatokkal dolgozik: indítási nyomkövetők, versenytársak mátrixai, kampánynaptárak és kutatási adattárak.

Ahelyett, hogy az AI-t külön chat ablakként kezelné, az Airtable beépíti az AI-t a már használt rendszerébe. Az Airtable AI segítségével tartalmakat generálhat vagy elemezhet mezőkben, és egységesítheti a rendezetlen beviteleket, így a jelentések konzisztensek maradnak.

A GTM-csapatok számára kiemelkedő előnye a munkafolyamat-építés. Az Airtable Omni egy beszélgetésalapú eszköz, amely segít táblázatok és automatizálások létrehozásában azáltal, hogy leírja, mire van szüksége. Ez akkor hasznos, ha megpróbálja skálázni az ismétlődő tartalmakat és a kutatási munkafolyamatokat egy csapat tervében.

Az Airtable AI legjobb funkciói

Összefoglalja a szöveget, és nyerjen betekintést az Airtable-ben található kutatási adatokból.

Használjon AI mezőt a munkafolyamatokon belül konzisztens, szövegalapú AI-kimenetek futtatásához.

Készítsen AI-alapú alkalmazásokat és munkafolyamatokat az Airtable AI-képességeinek segítségével.

Szabványosítsa a visszajelzések címkézését és elemzését a GTM- és tartalomcsapatok számára.

Az Airtable AI korlátai

Időt kell szánnia a megfelelő alapszerkezet megtervezésére, mielőtt a munkafolyamatok zökkenőmentessé válnak.

A költségek emelkednek, ahogy a csapata növekszik, és egyre több szerkesztőnek kell hozzáférést biztosítani.

Ha csapata egyszerű dokumentumokhoz van szokva adatbázisok helyett, akkor tanulási görbe várható.

Airtable AI árak

Ingyenes

Csapat: 24 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 54 USD/hó felhasználónként

Vállalati méret: Egyedi árazás

Airtable AI értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 3100 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 2200 értékelés)

Mit mondanak a felhasználók az Airtable AI-ről?

A Capterra egyik értékelője így fogalmazott :

„Az Airtable rendkívül értékes eszköz az adatok szervezéséhez, a termékek kezeléséhez és a munkafolyamatok racionalizálásához különböző iparágakban és felhasználási esetekben, és együttműködési funkciókat, integrációs képességeket, automatizálási képességeket, mobil hozzáférhetőséget, valamint támogató közösséget és erőforrásokat használ.”

„Az Airtable rendkívül értékes eszköz az adatok szervezéséhez, a termékek kezeléséhez és a munkafolyamatok racionalizálásához különböző iparágakban és felhasználási esetekben, és együttműködési funkciókat, integrációs képességeket, automatizálási képességeket, mobil hozzáférhetőséget, valamint támogató közösséget és erőforrásokat használ.”

4. Claude 3. 5 Sonnet (A legjobb hosszú távú kutatások egyértelmű GTM-elemzésekbe történő összefoglalásához)

A Claude 3. 5 Sonnet kiváló választás, ha hosszú, zavaros bemenetekkel kell dolgoznia, és tiszta gondolkodásra van szüksége. A termékmarketingesek és elemzők számára ez gyakran azt jelenti, hogy interjú-átiratokat, termékdokumentációkat és piackutatási eredményeket kell egy narratívába összefoglalni, egyértelmű állításokkal és alátámasztó részletekkel.

Az Anthropic a Claude 3. 5 Sonnetet vizuális gondolkodás terén is erősnek tartja, beleértve a diagramok és grafikonok értelmezését, valamint a nem tökéletes képekből való szövegkivonást. Ez akkor hasznos, ha a jelentések screenshotok vagy PDF-ek formájában érkeznek.

Claude azonban nem egy olyan AI-találkozóasszisztens, amely „csatlakozik a Google Meethez”. Inkább egy elemző réteg, amelyet a hívások után használhat, különösen akkor, ha kontextusérzékeny utasításokra és átgondoltabb érvelésre van szüksége nagy kontextusablakokban.

Claude 3. 5 Sonnet legjobb funkciói

Összegezze a hosszú kutatási eredményeket, és alakítsa a nyers jegyzeteket áttekintésre kész összefoglalásokká.

Kezelje a nagy kontextusablakokat több forrásdokumentum összefoglalásához

Támogassa a strukturált elemzést olyan munkafolyamatokhoz, mint a versenytársakról szóló összefoglalók és az üzenetek tesztelése.

Kínáljon API-hozzáférést közzétett token-alapú árazással a kiszámítható használat tervezése érdekében.

Claude 3. 5 Sonnet korlátai

Mivel ez nem egy értekezlet-rögzítő, ezért saját jegyzeteket vagy jegyzeteket kell hoznia.

A könnyebb csomagok használati korlátait eléri, ha gyakori, nagy terhelésű kutatási munkafolyamatokat futtat.

A felhasználói vélemények alapján néha óvatosnak vagy hosszadalmasnak tűnik.

Claude 3. 5 Sonnet árak

Ingyenes

Pro: 20 USD/hó felhasználónként

Max: 100 USD/hó/felhasználó

Csapat: 25 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Claude 3. 5 Sonnet értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (90 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (20+ értékelés)

Mit mondanak a felhasználók a Claude 3. 5 Sonnetről?

Egy Redditor így fogalmazott:

„A Claude 3. 5 Sonnet lenyűgözött kódolási képességeivel, pontos összefoglalásaival és természetes kommunikációs stílusával.”

„A Claude 3. 5 Sonnet lenyűgözött kódolási képességeivel, pontos összefoglalásaival és természetes kommunikációs stílusával.”

📮ClickUp Insight: A munkavállalók 37%-a küld követő jegyzeteket vagy értekezlet-jegyzőkönyveket a teendők nyomon követése érdekében, de 36% még mindig más, fragmentált módszerekre támaszkodik. A döntések rögzítésére szolgáló egységes rendszer hiányában a szükséges kulcsfontosságú betekintések elsikkadhatnak a csevegések, e-mailek vagy táblázatok között. A ClickUp segítségével a beszélgetéseket azonnal megvalósítható feladatokká alakíthatja át az összes feladatában, csevegésében és dokumentumában, így biztosítva, hogy semmi ne maradjon figyelmen kívül.

5. ChatGPT (GPT-5. 1) (A legjobb gyors vázlatok, összefoglalások és döntéshozatalra kész összefoglalók készítéséhez rendezetlen bemeneti adatokból)

A ChatGPT a „mindent egy kicsit” típusú választás a GTM-munkához: üzenetküldés, versenytársak összehasonlítása, gyakran ismételt kérdések a termékbevezetéshez, kiegészítő kérdések és hangnemhez igazodó átírások.

Az OpenAI a GPT-5. 1-et konfigurálható érveléssel rendelkező zászlóshajó modellként pozicionálja, amely jól illeszkedik a marketingcsapatok munkájához: néha gyors megoldásokra van szükség, máskor pedig alaposabb vázlatra, erősebb logikával.

Gyakran használják interjúkra való felkészüléshez is. Ha Ön jelölteket készítő menedzser vagy jelölt, aki próbainterjúkra készül, gyakorolhat viselkedési kérdésekre, technikai interjúkra, kódolási tesztekre vagy akár adatelemzési esetekre is.

A ChatGPT legjobb funkciói

Összefoglalja a hosszú átiratokat, és alakítsa a szétszórt jegyzeteket világos következtetésekké.

Üzenetkeretek, indítási összefoglalók és az érdekelt felek számára kész narratívák vázlatai

Kérdéslisták létrehozása kutatási hívásokhoz és a követő kérdések pontosítása

Írja át a szöveget a hangnem, az egyértelműség és a regionális változatok figyelembevételével több nyelven.

Hozzon létre strukturált kimeneteket, például GYIK-eket, battlecardokat és versenytársakkal való összehasonlításokat.

A ChatGPT korlátai

Erős promptok és tiszta forrásadatok szükségesek a válaszok minőségének biztosításához.

Néha bizonytalan hibákat produkál, ezért továbbra is szükség van emberi felülvizsgálatra és tényellenőrzésre.

Kevésbé integráltnak tűnik, ha a folyamatod egy olyan értekezlet-asszisztensre támaszkodik, amely automatikusan rögzíti a munkafolyamatod kontextusát.

ChatGPT árak

Ingyenes

Plusz : 20 USD/hó felhasználónként

Pro : 200 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 30 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

ChatGPT értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 300 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 300 értékelés)

Mit mondanak a felhasználók a ChatGPT-ről?

Egy Redditor így fogalmazott:

„Én a GPT 5. 1 Pro-t választanám, mert nagyon jó... A 5. 1 Pro-t több lapon is folyamatosan használom, emellett a 5. 1-et is gyakran használom más feladatokhoz párhuzamosan, és még soha nem értem el a korlátot.”

„Én a GPT 5. 1 Pro-t választanám, mert nagyon jó... A 5. 1 Pro-t több lapon is folyamatosan használom, valamint a 5. 1-et is más feladatokhoz párhuzamosan, és még soha nem értem el a korlátot.”

🤔 Tudta-e: Az éjszakai értekezletek száma évről évre 16%-kal nő, és az értekezletek 30%-a ma már több időzónára is kiterjed. Ha kutatásai és jegyzetelei különálló eszközökön találhatók, a kontextus gyorsan eltűnik.

6. Jasper (A legjobb márkaközpontú marketingtartalmakhoz, amelyek kampányok között is konzisztensek maradnak)

A Jasper egy jól ismert marketingprobléma megoldására épül: sok tartalomra van szükséged, és azt szeretnéd, hogy az mindig a márkád hangvételét tükrözze. A Jasper pozicionálása erősen összpontosít a márka hangjának ellenőrzésére és a közönségspecifikus üzenetekre, így a csapatok kampányeszközöket hozhatnak létre anélkül, hogy az egyes vázlatok eltérő hangvételűek lennének.

A GTM-csapatok számára ez akkor hasznos, ha különböző csatornákon (e-mail, céloldalak, fizetett, közösségi média) változatokat készítenek, és konzisztenciát és gyorsaságot szeretnének.

A Jasper platformja is marketing munkafolyamatokra és ügynökökre épül, ami azoknak a csapatoknak felel meg, amelyek nem csak egyszeri szövegeket szeretnének generálni, hanem a megismételhető tartalomgyártást is szabványosítani szeretnék.

A Jasper legjobb funkciói

Készítsen marketingtervezeteket hirdetésekhez, céloldalakhoz és e-mailekhez a durva bevitelekből.

Tartsa egységes hangvételét a márka és a stílus ellenőrzésével

Írja át a szöveget az egyértelműség, a hangnem és a konverzióra való összpontosítás érdekében.

Támogassa az együttműködési munkafolyamatokat a felülvizsgálat és jóváhagyás érdekében.

A Jasper korlátai

Kisebb csapatok számára drágának tűnik az általános AI-eszközökhöz képest.

Szükséges a szabályozás, hogy a kimenetek sok felhasználó esetében is konzisztensek maradjanak.

Ténybeli állítások és pozicionálási árnyalatok esetében továbbra is emberi ellenőrzésre van szükség.

Jasper árak

Pro: 69 USD/hó felhasználónként

Üzleti: Egyedi árazás

Jasper értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 1200 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 1800 értékelés)

Mit mondanak a felhasználók a Jasperről?

A Capterra egyik értékelője így fogalmazott:

„A Jasper segítségével ötleteket gyűjthet, átfogalmazhat, gondolatokat rendszerezhet és sokkal gyorsabban írhat, mintha a nulláról kezdené. Összességében kézzelfogható egyéni és csapat hatékonyságot eredményezett, és nagyon elégedettek vagyunk a platform folyamatos fejlesztéseivel!”

„A Jasper segítségével ötleteket gyűjthet, átfogalmazhat, gondolatokat rendszerezhet és sokkal gyorsabban írhat, mintha a nulláról kezdené. Összességében kézzelfogható egyéni és csapat hatékonyságot eredményezett, és nagyon elégedettek vagyunk a platform folyamatos fejlesztéseivel!”

7. Surfer AI (A legjobb SEO-vezérelt tartalomelemzéshez és optimalizáláshoz)

Via Surfer AI

Ha csapata sok tartalmat publikál, akkor a legnehezebb feladat általában olyan szövegek írása, amelyek megfelelnek a keresési szándéknak, megfelelően lefedik a témát, és nem hagyják ki a Google által elvárt kifejezéseket. A Surfer AI pontosan erre a munkafolyamatra lett kifejlesztve.

Kezdje egy kulcsszóval, és a Surfer AI a SERP-alapú útmutatások alapján létrehoz egy vázlatot, majd finomítsa azt a Surfer tartalomszerkesztőjében , hogy az oldal összhangban maradjon a weboldalon található ajánlásokkal.

A GTM- és termékmarketing-csapatok számára a Surfer AI akkor működik a legjobban, ha már tudja, mit szeretne közzétenni (indítóoldalak, összehasonlító bejegyzések, BOFU-blogok), és azt szeretné, hogy a SEO-réteg a írási folyamat része legyen, ne pedig egy külön lépés.

A Surfer AI legjobb funkciói

Az Outline Builder segítségével vázlatokat készíthet a gyorsabb tervezés érdekében.

Optimalizálja a vázlatokat a Google-hez és az AI-keresési láthatósághoz kapcsolódó tartalmi irányelvek segítségével.

Tartsa fenn a márka egységességét sablonokkal és egyedi hangbeállításokkal.

Dolgozzon együtt csapatával egy platformon, és csatlakozzon a Google Docs-hoz.

A Surfer AI korlátai

A konzisztens eredmények eléréséhez alapos beállítás és SEO-ismeretek szükségesek.

Drága érzés, ha az ingyenes csomagtól áttér a fizetős csomagra a nagyobb használat miatt.

Olyan eredményeket hoz, amelyeket még mindig emberi felülvizsgálatnak kell alávetni, különösen akkor, ha a tények és a hivatkozások fontosak.

Surfer AI árak

Felfedezés: 59 USD/hó felhasználónként

Standard: 119 USD/hó 3 felhasználó számára

Pro: 219 USD/hó 5 felhasználó számára

Nyugalom: 359 USD/hó 10 felhasználó számára

Vállalati: 999 USD/hó-tól (éves számlázás)

Surfer AI értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (530+ értékelés)

Capterra: 4,9/5 (420+ értékelés)

Mit mondanak a felhasználók a Surfer AI-ről?

A Capterra egyik értékelője így fogalmazott:

„A Surfer egy remek, holisztikus SEO eszköz… A Surfer az én első számú eszközöm az entitásoptimalizáláshoz. Az entitásoptimalizáláson kívül azonban a kulcsszó-kutató eszköze, a tematikus térképek létrehozása és az auditok is ugyanolyan hatékonyak.”

„A Surfer egy remek, holisztikus SEO-eszköz… A Surfer az én első számú eszközöm az entitásoptimalizáláshoz. Az entitásoptimalizáláson kívül azonban a kulcsszó-kutató eszköze, a tematikus térképek létrehozása és az auditok is ugyanolyan hatékonyak.”

8. Writer.com (A legjobb vállalati szintű tartalomkezeléshez és a márka következetességét biztosító eredményekhez)

Amikor több csapat is tartalmakat szállít, a kockázatok között szerepelhet a helytelen terminológia és a véletlen szabályszegések, amelyek bekerülhetnek az ügyfelek számára elérhető eszközökbe.

A Writer.com egy olyan vállalati AI-platform, amely a kormányzást és a márkaellenőrzést helyezi középpontba, beleértve olyan elemeket, mint a márka- és hangprofilok, valamint a csapatok adminisztrátori szintű felügyelete.

A Writer is a „használja a jóváhagyott tudását” elvet alkalmazza a kitalált válaszok számának csökkentése érdekében. A Knowledge Graph (Tudásgráf) támogatja a visszakereséssel kiegészített generálást, így a csapatok a belső forrásokra alapozhatják az eredményeket, és az írásuk összhangban maradhat a vállalat által jóváhagyottal.

Ha fontos Önnek az adatok titkossága, ellenőrizhetősége és a nagy tartalomfelületeken való következetes üzenetküldés, akkor a Writer pontosan erre lett kifejlesztve.

Writer.com legjobb funkciói

Érvényesítse a márka hangját és stílusát szabályozza, hogy a tartalom minden csapatnál konzisztens maradjon.

Alapozza meg eredményeit a Knowledge Graph segítségével a jobb nyomonkövethetőség és a kevesebb hiba érdekében.

Ismételhető munkafolyamatokat hozhat létre ügynökökkel és útmutatókkal a gyakori GTM-feladatokhoz.

Támogassa a vállalati biztonságot és az adminisztrátori ellenőrzéseket a szabályozott bevezetés érdekében.

A Writer.com korlátai

Kicsit nehézkesnek tűnik azoknak a kisebb csapatoknak, amelyeknek csak gyors vázlatokra van szükségük.

Beállítási munkát igényel a márka ellenőrzésének és a tudásalapok megfelelő kialakításának érdekében.

A kiváló válaszminőség fenntartása a belső inputoktól függ.

Writer.com árak

Starter: Ingyenes próba; Egyedi árazás

Vállalati: Egyedi árazás

Writer.com értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (100+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a felhasználók a Writer.com-ról?

Egy G2-es értékelő így fogalmazott:

„Nagyra értékelem, hogy a Writer.com biztosítja, hogy minden írásos tartalmunk összhangban legyen márkánk hangvételével. …a platform megkönnyíti a csapatok együttműködését és a munkafolyamatok kezelését is, ami segít mindenkinek összhangban maradni és produktívnak lenni.”

„Nagyra értékelem, hogy a Writer.com biztosítja, hogy minden írásos tartalmunk összhangban legyen márkánk hangvételével. …a platform megkönnyíti a csapatok együttműködését és a munkafolyamatok kezelését is, ami segít mindenkinek összhangban maradni és produktívnak lenni.”

9. Copy. ai (A legjobb megoldás a GTM-munkafolyamatok ismétlődő kutatási és tartalmi eredményekké alakításához)

Ha GTM-tevékenysége a sebességtől és a relevanciától függ, akkor már ismeri a folyamatot: fiókok kutatása, kapcsolattartók ellenőrzése, első kapcsolatfelvétel, nyomon követő e-mailek, majd mindez megismétlése a következő szegmensben.

A Copy. ai GTM AI platformként pozícionálja magát, olyan felhasználási esetekkel, mint a „Prospecting Cockpit”, amely az ügyféladat-elemzésre és az ügyfélre szabott kapcsolatfelvételre összpontosít.

A Copy. ai az értékesítési jegyzetekből is képes információkat nyerni az üzletkötési coaching és az előrejelzésszerű útmutatásokhoz. Noha nem ad élőben tippeket a hívás során, jobban képes ezeket a beszélgetéseket tényleges értékesítési eredményekké és szervezett csapatfolyamatokká alakítani.

Copy. ai legjobb funkciói

Ismételhető GTM-munkafolyamatokat hozhat létre összefoglalók, briefek és tartalmi változatok készítéséhez.

Alakítsa át a strukturálatlan jegyzeteket strukturált kimenetekké, amelyeket könnyebb áttekinteni.

Támogassa a következetes beszélgetési témákra épülő marketing- és értékesítési munkafolyamatokat.

Csökkentse az átdolgozások számát azáltal, hogy a kimeneteket a munkafolyamatokon belül szervezetten tárolja, és ne szétszórt vázlatokban.

Copy. ai korlátai

Beállításhoz időre van szükség, hogy a munkafolyamatok illeszkedjenek a csapat folyamataihoz.

A forrás minőségétől függ, ezért továbbra is szükség van egy gyors pontossági ellenőrzésre.

Drága lesz, ha a nagyobb csapatok számára ingyenes tervről fizetős tervre vált.

Copy. ai árak

Csevegés: 29 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Copy. ai értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 180 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (60+ értékelés)

Mit mondanak a felhasználók a Copy. ai-ról?

A Capterra egyik értékelője így fogalmazott:

„… Copy. AI támogatja a különböző tartalomtípusokat, az értékesítési szövegektől a blogbejegyzésekig és a digitális hirdetések szövegéig, így mindig létrehozhatja a közönsége számára szükséges tartalomtípust, függetlenül attól, hogy milyen típusúról van szó. 3. Könnyű integráció a meglévő munkafolyamatokba…”

„… Copy. AI támogatja a különböző tartalomtípusokat, az értékesítési szövegektől a blogbejegyzésekig és a digitális hirdetések szövegéig, így mindig létrehozhatja a közönsége számára szükséges tartalomtípust, függetlenül attól, hogy milyen típusúról van szó. 3. Könnyű integráció a meglévő munkafolyamatokba…”

🤔 Tudta-e: 2020 februárja óta az átlagos Microsoft Teams-felhasználók heti értekezletideje 252%-kal nőtt, a heti értekezletek száma pedig 153%-kal emelkedett. Ezért a „telefonhívás utáni egyértelműség” ugyanolyan fontos, mint maga a telefonhívás.

10. Perplexity AI (A legjobb kutatáshoz, hivatkozásokkal, amelyeket GTM munkában felhasználhat)

Via Perplexity

A termékmarketingesek és kutatási elemzők számára a „gyors válaszok” csak akkor hasznosak, ha meg tudják mutatni, honnan származnak.

A Perplexity legfőbb előnye a ellenőrizhető kutatás: idézetekkel alátámasztott válaszokat ad, valamint intelligens kiegészítő kérdéseket, így az elemzést tovább folytathatja anélkül, hogy elölről kellene kezdenie. Ezért kiválóan alkalmas versenykutatáshoz, pozícionálási munkához és forrásokat igénylő tartalmi összefoglalókhoz.

A Perplexity a Spaces segítségével támogatja az együttműködést is, amely lehetővé teszi a csapatok számára, hogy a kereséseket és a szálakat projektek szerint szervezzék, így a kutatások nem vesznek el a több eszköz között.

Engedélyezés-vezérléssel kereshet az interneten és a belső fájlokban, ami akkor hasznos, ha kutatásához nyilvános forrásokra és vállalati dokumentumokra is szüksége van.

A Perplexity AI legjobb funkciói

Válaszok idézetekkel a gyorsabb kutatási ellenőrzés érdekében

Keresés a weben valós időben, hogy összefoglalói mindig naprakészek legyenek

Készítsen tiszta, jól formázott kimeneteket, amelyeket újra felhasználhat a briefekben és a prezentációkban.

Támogassa a mélyreható követő kérdéseket a szál újraindítása nélkül.

A Perplexity AI korlátai

Ha automatikus rögzítést szeretne a találkozók során, külön találkozóasszisztensre van szükség.

Még mindig szükség van egy gyors forrásellenőrzésre, ha a hivatkozások gyengék vagy nem egyeznek az állításokkal.

A költségek megnőnek, ha az ingyenes csomagtól a fizetős csomagra vált, mert így több kutatást végez.

Perplexity AI árak

Ingyenes

Pro: 20 USD/hó felhasználónként

Enterprise Pro : 40 USD/hó felhasználónként

Enterprise Max: 325 USD/hó felhasználónként

Perplexity AI értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (120+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (20+ értékelés)

Mit mondanak a felhasználók a Perplexity AI-ról?

Egy G2-es értékelő így fogalmazott:

„A források megbízhatóak, az információk pontosak. Naponta használom [Perplexity. AI] a tartalommarketinghez. Sokféleképpen segített. Blogok és cikkek írása, a szövegek és tartalmak könnyen elkészíthetők.”

„A források megbízhatóak, az információk pontosak. Naponta használom [Perplexity. AI] a tartalommarketinghez. Sok szempontból hasznos volt. Blogok és cikkek írása, a szövegek és a tartalom könnyen elkészíthető.”

Ha még mindig a főbb Cluely alternatívákon túlmutató lehetőségeket hasonlít össze, ez a három eszköz kitöltheti a közös hiányosságokat, miután az élő beszélgetés véget ér.

Ezek akkor hasznosak, ha tisztább AI-jegyzetekre, gyorsabb visszahívásra vagy strukturáltabb gyakorlatra van szüksége állásinterjúkhoz.

fireflies.ai : AI-alapú értekezlet-asszisztens, amely rögzíti az értekezleteket, és kereshető jegyzetekké, összefoglalókba és teendők listájává alakítja azokat. Google Meethez hasonló videóplatformokon működik, és tartalmaz egy Chrome-bővítmény opciót is, amely bot hozzáadása nélkül képes rögzíteni és összefoglalni az értekezleteket.

Otter.ai : Egy értekezlet-asszisztens, amely valós időben rögzíti a beszélgetéseket és strukturált értekezlet-jegyzeteket készít, amelyeket gyorsan áttekinthet. Automatikusan csatlakozik a Zoom, a Microsoft Teams és a Google Meet értekezletekhez, ami nagyon hasznos, ha a hívásai hetente különböző eszközökön zajlanak.

Final Round AI : AI-alapú próbainterjúk és strukturált interjúgyakorlatokhoz készült, így a fontos fordulók előtt begyakorolhatja a válaszokat és javíthatja azok minőségét. Különösen hasznos, ha olyan gyakorlásra vágyik, amely közelebb áll a valódi videohívásokhoz, és ha kódolási interjúkra készül az interjúsorozat részeként.

A ClickUp hozza a nyugtákat (és a munkafolyamatot)

A Cluely alternatívái közül való választás nem csak arról szól, hogy valós idejű válaszokat kapjon élő beszélgetések során egy AI interjú-segéd segítségével. Ha értékesítési csapatok számára vásárol, akkor a csapat termelékenysége és a valós idejű coaching ugyanolyan fontos, mint a jegyzetek minősége.

Marketing- és GTM-csapatok számára a legalkalmasabbak azok az eszközök, amelyek valós idejű betekintést nyújtanak az általános értekezletekbe, és nem csak interjúszerű kérdéseket tesznek fel.

Keressen olyan eszközöket, amelyek több platformon átívelő, teljes körű támogatást nyújtanak a munkafolyamatához. Az ideális eszközöknek tartalmazniuk kell kereshető jegyzeteket, AI-alapú valós idejű javaslatokat és AI-támogatott valós idejű visszajelzéseket is.

A ClickUp akkor tűnik ki, ha egy konvergált munkaterületre és egy AI-asszisztensre van szüksége, amely összeköti az AI-elemzéseket, a dokumentumokat, az együttműködést és a teljesítést. Lehetőségek:

Összefoglalja a megbeszéléseket a ClickUp Brain segítségével

Dokumentálja gondolatait a ClickUp Docs-ban

Gyorsan találjon bizonyítékot a ClickUp Enterprise Search segítségével

Automatizálja az ismétlődő nyomon követéseket a ClickUp Agents segítségével.

Többnyelvű támogatás és AI-támogatott jegyzetelési funkciók

