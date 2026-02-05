10 ingyenes beszállítói értékelőlap-sablon a beszállítók értékeléséhez

A szállítói értékelés általában előre látható módon zajlik: a „értékelőlap” valakinek a táblázatában található, a valódi visszajelzések a Slackben, a megújításokról pedig egy olyan megbeszélésen döntenek, ahol mindenki más-más eseményre emlékszik.

Egy olyan világban, ahol az ellátási kockázat állandó, ez a felállás túlságosan törékeny. A beszerzési vezetők következetesen a kockázatcsökkentést tartják a legfontosabb prioritásnak, és sokan az aktív alternatív források fenntartását jelölik meg a leghatékonyabb lépésként.

Ez az útmutató 10 használatra kész beszállítói értékelőlap-sablont tartalmaz, amelyek segítségével egységes kritériumok alapján értékelheti a beszállítókat, korán felismerheti a kockázatokat, és olyan beszerzési döntéseket hozhat, amelyeket valóban meg tud védeni. Megmutatjuk azt is, hogyan lehet súlyozott pontszámot adni a ClickUp-ban, ha egyszerű 1–5-ös értékelésnél többre van szüksége.

Szállítói értékelőlap-sablonok áttekintése

Mi az a beszállítói értékelőlap-sablon?

A beszállítói értékelőlap-sablon egy szabványos keretrendszer, amely minden alkalommal ugyanazokat a kritériumokat használja a beszállítói teljesítmény mérésére és összehasonlítására, mint például a minőség, a szállítás megbízhatósága, a költség, a reagálóképesség és a kockázat.

Ahelyett, hogy véleményekre vagy egyszeri visszajelzésekre támaszkodna, ez a módszer ismétlődő módszert biztosít csapatának a szállítók következetes értékeléséhez, a teljesítmény időbeli tendenciáinak felismeréséhez, valamint olyan döntések meghozatalához, amelyeket megújítások vagy eskalációk során ténylegesen meg tud magyarázni.

Miért érdemes beszállítói értékelőlap-sablont használni?

Ha nincs pontszámkártya-rendszere, a szállítókezelés gyorsan reaktívvá válik. Csak akkor veszi észre a problémákat, amikor valami meghibásodik: késedelmes szállítás, nem teljesített SLA, hirtelen vészhelyzetté váló támogatási eskaláció.

A pontszámkártya megfordítja a dinamikát. Korai jelzéseket, írásos nyomon követhetőséget és lehetőséget kap a beszállítók összehasonlítására anélkül, hogy a negyedév közepén megváltoztatná a célokat.

A szabványosított beszállítókezelési értékelőlap használata a következőket segíti elő:

Objektív beszállítói összehasonlítások: Ne hagyatkozzon többé megérzéseire, hanem értékelje az összes beszállítót ugyanazon kritériumok alapján. Ez biztosítja a méltányosságot, és segít a legjobb teljesítményű beszállítók azonosításában a kemény adatok alapján.

A kockázatok korai felismerése: Több értékelési időszak alatt figyelje meg a teljesítmény romló tendenciáit, így beavatkozhat, mielőtt egy kisebb probléma jelentős Több értékelési időszak alatt figyelje meg a teljesítmény romló tendenciáit, így beavatkozhat, mielőtt egy kisebb probléma jelentős zavarokat okozna az ellátási láncban – ez kritikus fontosságú, mivel a CPO-k 74%-a az alternatív beszerzési források megtalálását tartja a leghatékonyabb kockázatcsökkentő eszköznek.

Erősebb beszállítói kapcsolatok kiépítése: Adjon a beszállítóknak egyértelmű, konstruktív visszajelzést, amelyet adatok támasztanak alá. Ez konkrét fejlesztési célokat ad nekik, és elősegíti a jobb együttműködésen alapuló partnerséget.

Gyorsabb beszerzési döntések: A szerződés megújításakor gyorsan láthatja, mely beszállítók felelnek meg az elvárásoknak, és melyek nem, így időt takaríthat meg a hosszadalmas újraértékelésekkel.

Tartsa a dokumentációt auditra kész állapotban: Tartson nyilvánvaló, következetes papír alapú nyilvántartást minden szállító teljesítményértékeléséről, így biztosítva, hogy mindig felkészült legyen Tartson nyilvánvaló, következetes papír alapú nyilvántartást minden szállító teljesítményértékeléséről, így biztosítva, hogy mindig felkészült legyen a megfelelőségi ellenőrzésekre

Hogyan készítsünk egy valóban működő értékelőlapot?

Mielőtt sablont választana, három dolgot rögzítsen. Ez a különbség a csapat által megbízható pontszámkártya és az emberek által figyelmen kívül hagyott pontszámkártya között.

Skála: Tartsa egyszerűnek (1–5 vagy 1–10)

Súlyozások: Döntse el, mi a legfontosabb (szállítás vs. költség vs. kockázat), és dokumentálja azt.

Ütem: Állítsa be az értékelés ritmusát (kritikus beszállítók esetében havonta, a legtöbb többi esetében negyedévente).

A pontozási logika beállítása után kiválaszthatja a munkafolyamatához illeszkedő sablont.

A beszállítói értékelőlapba felveendő legfontosabb mutatók

A helytelen mutatók nyomon követése ugyanolyan problémás, mint egyáltalán nem követni semmit. A kiváló szállítóértékelési pontszámkártya egy kiegyensúlyozott kulcsfontosságú teljesítménymutatókra (KPI-k) összpontosít, amelyek tükrözik, mi igazán fontos az Ön vállalkozása számára. Bár a részletek az Ön iparágától függenek, a legtöbb pontszámkártya tartalmazza ezeket az alapvető beszerzési KPI-ket.

Minőségi mutatók: Ezekkel nyomon követhető, hogy a szállító terméke vagy szolgáltatása mennyire felel meg az Önök szabványainak. Ide tartoznak a hibaarányok, a visszaküldési arányok és a specifikációknak való megfelelés.

Szállítási teljesítmény: Ez a megbízhatóságot és a pontosságot méri. A legfontosabb mutatók a pontos szállítási arány, Ez a megbízhatóságot és a pontosságot méri. A legfontosabb mutatók a pontos szállítási arány, a szállítási idő pontossága és a megrendelések teljesítésének teljessége.

Költségmutatók: Ez túlmutat a címkén feltüntetett áron, és a teljes értéket értékeli. Kövesse nyomon az ár versenyképességét a piacon, a számlák pontosságát és a teljes tulajdonlási költséget.

Reagálóképesség és szolgáltatás: Ez azt értékeli, hogy mennyire könnyű a szállítóval együttműködni. Mérje a kommunikáció átfutási idejét, a problémák megoldásának sebességét és a sürgős kérésekkel kapcsolatos rugalmasságukat.

Megfelelés és kockázat: Ez a szállító stabilitását és a szabályozások betartását értékeli. Tartalmazza a biztosítási és tanúsítási státuszukat, a pénzügyi stabilitási mutatókat és Ez a szállító stabilitását és a szabályozások betartását értékeli. Tartalmazza a biztosítási és tanúsítási státuszukat, a pénzügyi stabilitási mutatókat és az iparági szabványoknak való megfelelést.

Kapcsolati tényezők: Ez a partnerség stratégiai értékét tükrözi. Értékelje az ügyfélkapcsolat-kezelés minőségét, a fejlesztésekben való együttműködési hajlandóságot és az innovációhoz való hozzájárulást.

🎥 A szoftverbeszállítók értékelésekor a legfontosabb fejlesztési mutatók megértése segíthet a technikai képességeik és a teljesítményük hatékonyabb értékelésében. Ez a videó áttekintést nyújt a szoftverfejlesztés legfontosabb KPI-jeiről, amelyek alapul szolgálhatnak a beszállítói értékelési kritériumokhoz.

10 ingyenes beszállítói értékelőlap-sablon

Ez a 10 ingyenes beszállítói értékelőlap-sablon előnyt biztosít Önnek, így kiválaszthatja a szükségleteinek leginkább megfelelőt, és azt testre szabhatja.

1. ClickUp beszállítókezelési ellenőrzőlista sablon

Ingyenes sablon letöltése ClickUp szállítókezelési ellenőrzőlista sablon, amely strukturált szállító-bevezetési ellenőrzőlistát mutat be feladatokkal és állapotokkal.

Unod már, hogy a szállítók bevonása során lépéseket hagy ki? A ClickUp feladat alapú ellenőrzőlistája , a Szállítókezelési ellenőrzőlista sablon biztosítja, hogy minden megfelelőségi ellenőrzést és kezelési tevékenységet nyomon kövessenek a kezdetektől a végéig. Tökéletes azoknak a csapatoknak, amelyeknek ismétlődő folyamatra van szükségük új szállítók bevonásához és időszakos felülvizsgálatok elvégzéséhez.

Ez a sablon ötvözi a folyamatot és a teljesítmény nyomon követését.

A sablon tartalma:

Előre elkészített ellenőrzőlista minden lépéshez a szállító minősítési folyamatában

ClickUp egyéni mezők a szállítói státusz, a szerződéses dátumok és a megfelelőségi dokumentáció nyomon követéséhez

Egyértelmű felelősségvállalás a ClickUp Assignees és a ClickUp Due Dates segítségével

Rugalmas struktúra, amely támogatja a pontszámítási kritériumok hozzáadását a ellenőrzőlista nyomon követése mellett.

2. ClickUp szállító-retro sablon

Ingyenes sablon letöltése ClickUp beszállítói retrospektív sablon: Egyszerűsítse beszállítói értékelési folyamatát ezzel az átfogó sablonnal.

Néha egy egyszerű pontszám nem ad teljes képet a helyzetről. A ClickUp retrospektív stílusú szállítóértékelési sablonja segít csapatának értelmes projekt utáni vagy szerződés utáni szállítóértékeléseket végezni, hogy értékes tanulságokat szűrjenek le. Ideális azoknak a csapatoknak, akik meg akarják érteni a szállító teljesítményének hátterében álló okokat.

Ez a sablon a visszajelzéseket hasznosítható információkká alakítja.

A sablon tartalma:

Szerkezetes szakaszok a jól sikerült és a nem jól sikerült dolgokról, valamint a jövőbeli megbízásokhoz szükséges intézkedésekről.

Közös visszajelzésgyűjtés a ClickUp Docs segítségével

Könnyű szervezés és hivatkozás a ClickUp címkézéssel

Minőségi betekintést nyújt, amely támogatja az okosabb szállítóválasztási döntéseket.

3. ClickUp beszállítói fő lista sablon

Ingyenes sablon letöltése Szállítói lista a ClickUp táblázatnézetben, állapot szerint csoportosítva, az egyes szállítók szállítási típusának, elérhetőségének, címének és csillagokkal jelzett „szolgáltatásminőségének” nyomon követésével.

Szállítói adatai tucatnyi különböző fájlban vannak szétszórva? A ClickUp központosított adatbázisú szállítói főlistája ezt a problémát oldja meg azzal, hogy minden szállítóját egy helyen követi nyomon, a legfontosabb adatokkal és teljesítménymutatókkal együtt. Ez elengedhetetlen minden olyan szervezet számára, amely több beszállítót kezel és egy központosított szállítói adatbázisra van szüksége.

Ez a beszállítói értékelőlap-sablon alapját képezi az egész beszállítói menedzsment programjának.

A sablon tartalma:

Táblázatos stílusú nyomon követés a ClickUp táblázatnézet segítségével

ClickUp egyéni mezők a kapcsolattartási adatok, tanúsítványok és kockázati besorolások számára

Gyors keresés és rendezés a ClickUp szűréssel

Lehetőség az egyes értékelőlapok összekapcsolására a fő beszállítói adatbázissal

4. ClickUp összehasonlító mátrix sablon

Ingyenes sablon letöltése ClickUp összehasonlító mátrix sablon a szállítók egymás melletti értékeléséhez és pontozásához

Az ajánlattételi felhívás során több szállító közül választani olyan lehet, mintha almát és narancsot hasonlítanánk össze. A ClickUp által készített, egymás mellé helyezett összehasonlító mátrix sablon egyértelművé teszi a szállítói értékelési pontszámkártya folyamatát, mivel lehetővé teszi, hogy több szállítót is pontosan ugyanazon kritériumok alapján értékeljen. Azok számára készült, akiknek megalapozott, adatalapú kiválasztási döntéseket kell hozniuk.

Ez a sablon kifejezetten arra szolgál, hogy magabiztosan válogathasson a hosszú listából a rövid listára.

A sablon tartalma:

Strukturált mátrix elrendezés, amely a szállítókat ugyanazon értékelési kritériumok alapján hasonlítja össze

Automatizált rangsorolás a ClickUp súlyozott pontozási mezők (képletmezők) segítségével

Vizuális teljesítményjelzések a ClickUp színkódolt állapotjelzőivel

Világos és megalapozott értékelési keretrendszer, amely támogatja a végső szállító kiválasztását.

5. ClickUp kiegyensúlyozott értékelőlap-sablon

Ingyenes sablon letöltése ClickUp kiegyensúlyozott értékelőlap-sablon a szállítók többdimenziós teljesítményének értékeléséhez

A kizárólag a költségekre való összpontosítás egy gyakori hiba, amely oda vezethet, hogy olcsó szállítót választ, aki végül rossz minőség vagy szolgáltatás miatt hosszabb távon többe kerül. Ez a ClickUp stratégiai értékelőlap-sablonja segít a szállítók több teljesítménydimenzióban történő értékelésében, biztosítva, hogy átfogó képet kapjon azok értékéről.

Ez a sablon megakadályozza, hogy a minőség vagy az innováció rovására túlzottan az árat vegye figyelembe.

A sablon tartalma:

Négydimenziós értékelés a pénzügyi, ügyfél/minőség, belső folyamatok és tanulás/növekedés szempontjából.

Pontszámok több dimenzióban a ClickUp egyéni mezők segítségével

Vezetői szintű jelentésekhez alkalmas, irányítópultra kész formátum

A beszállítói teljesítménymenedzsmenthez adaptált kiegyensúlyozott értékelési módszertan alapján.

6. ClickUp szoftverértékelési sablon

Ingyenes sablon letöltése ClickUp szoftverértékelési sablon a SaaS szállítók biztonsági integrációk és támogatás terén történő értékeléséhez

A szoftverbeszállítók értékelése sajátos kihívásokkal jár. A ClickUp speciális értékelőlap-sablonja kifejezetten az IT-, beszerzési és üzemeltetési csapatok számára készült, amelyek feladata a technológiai beszállítók és a SaaS-eszközök értékelése.

Ez a sablon a szoftverbeszerzés egyedi szempontjait veszi figyelembe. 🛠️

A sablon tartalma:

Értékelés a funkcionalitás illeszkedése, integrációs képességek, biztonság/megfelelés, támogatási minőség és árazási modell alapján.

Strukturált visszajelzések gyűjtése a különböző funkciókban dolgozó érdekelt felektől

Szállítói rangsorolás súlyozott pontszámmezők segítségével

Segít a hosszú távú technikai tényezők, például az API elérhetősége és az adatok hordozhatósága értékelésében.

7. ClickUp beszállítói megállapodás sablon

Ingyenes sablon letöltése ClickUp beszállítói megállapodás sablon a szerződéses feltételek, SLA-k és megújítások nyomon követésének dokumentálásához

A szállítói szerződés több, mint egy jogi dokumentum – teljesítményre vonatkozó ígéret. A ClickUp szállítói szerződés sablonja segít áthidalni a jogi megállapodások és a működési valóság közötti szakadékot azáltal, hogy a szállítói megállapodásokat a teljesítményre vonatkozó elvárásokkal és a szolgáltatási szintű megállapodásokkal (SLA) együtt dokumentálja. Tökéletes azoknak a csapatoknak, akik szeretnék a szállítókat felelőssé tenni azért, amit ténylegesen ígértek.

Ez a sablon élő dokumentumokká alakítja szerződéseit.

A sablon tartalma:

A legfontosabb szerződési feltételek, SLA-kötelezettségvállalások és teljesítmény-benchmarkok strukturált dokumentálása

A megállapodások állapotának, a megújítási dátumoknak és a megfelelésnek a nyomon követése a ClickUp egyéni mezők segítségével.

A ClickUp Linked Tasks által támogatott szerződés-felülvizsgálati munkafolyamatok

Segít biztosítani, hogy a megtárgyalt feltételeket aktívan figyelemmel kísérjék és érvényesítsék.

8. Szállítóértékelési űrlap a Jotformtól

Töltse le ezt a sablont Jotform beszállítóértékelési űrlap sablon példa elrendezés strukturált beszállítóértékelésekhez

A Szállítóértékelési űrlap sablon strukturált módszert kínál a szállítói teljesítmény értékeléséhez szabványosított értékelési kritériumok és visszajelzési mezők segítségével. Segít a csapatoknak összegyűjteni a szállítók minőségére, megbízhatóságára és szolgáltatási hatékonyságára vonatkozó konzisztens értékelési adatokat, megkönnyítve ezzel a szállítók összehasonlítását és a fejlesztési területek azonosítását. Ez a sablon ideális azoknak a szervezeteknek, amelyek egyszerű, űrlapalapú megközelítést szeretnének a szállítói teljesítmény nyomon követéséhez, komplex beállítások nélkül.

Ez a sablon támogatja a következetes és strukturált szállítói értékelést.

A sablon tartalma:

Strukturált szállítói teljesítményértékelés értékelési skálák és visszajelzési mezők segítségével

Rögzíti a legfontosabb szállítói adatokat, például a szállító információit és az értékelési kritériumokat.

Testreszabható űrlapkészítő a pontozási mezők és értékelési kérdések hozzáadásához vagy módosításához

Valós idejű adatgyűjtés a szállítók teljesítményének következetes nyomon követéséhez

Egyszerű megosztás biztonságos űrlaplinkkel vagy beágyazással az érdekelt felek véleményének meghallgatásához.

Központosított válaszok tárolása elemzés és összehasonlítás céljából

Támogatja mind a mennyiségi értékeléseket, mind a minőségi visszajelzéseket a kiegyensúlyozott értékelés érdekében.

9. Lead Scoring Template (Vezető pontszám-sablon) a Hubspot-tól

Töltse le ezt a sablont HubSpot Lead Scoring Template előnézet táblázatkezelő alapú pontozáshoz

Ha egyszerű, sallangmentes kiindulási pontot keres a szállítói értékeléshez, a Hubspot Lead Scoring Template (Hubspot potenciális ügyfelek értékelési sablonja) letölthető táblázata gyors és egyszerű megoldás. Alapvető keretrendszert biztosít, amelyet Excelben vagy Google Sheetsben testreszabhat.

Ez a sablon kiválóan alkalmas a gyors kezdéshez.

A sablon tartalma:

Alapvető pontszámítási struktúra, amely a közös szállítói mutatókat fedi le

Teljesen testreszabható értékelési mezők és kritériumok

Táblázatkezelő programokkal kompatibilis formátum a könnyű használat érdekében

Egyszerű összehasonlítás a szállítók között

Mivel ez a sablon statikus táblázatkezelő program, kézi frissítéseket és számításokat igényel. A projektmenedzsment munkafolyamatain kívül létezik, ami adat-szilókhoz és kontextus-szétszóródáshoz vezethet.

10. Szállítókezelési ellenőrzőlista sablon a Coeffiennt. io-tól

Töltse le ezt a sablont Coefficient. io Szállítókezelési ellenőrzőlista sablon előnézet a folyamatorientált szállítófelügyelethez

Ez a Coefficient. io által készített, ellenőrzőlista stílusú szállítókezelési ellenőrzőlista-sablon a szállítókezelés eljárási oldalára, például a megfelelőségre és a feladatok nyomon követésére összpontosít. Praktikus választás azoknak a csapatoknak, akik feladat-orientált megközelítést szeretnének alkalmazni a szállítók felügyeletében.

Ez a sablon kiválóan alkalmas a folyamatok megfelelőségének ellenőrzésére.

A sablon tartalma:

Ellenőrzőlista-alapú szállítói minősítés és megfelelőségi nyomon követés

Szervezett munkafolyamat a szállítókezelési folyamatokhoz

Dokumentációs támogatás a szállítói eljárásokhoz és követelményekhez

Összpontosítson a megfelelőségre és a folyamatok következetességére

Bár ez a ellenőrzőlista kiválóan alkalmas a folyamatok befejezésének nyomon követésére, kevésbé alkalmas a teljesítmény kvantitatív értékelésére és az időbeli trendek elemzésére.

A szállítói értékelőlap-sablonok használatának bevált gyakorlata

Még a legjobb beszállítói értékelőlap-sablon is kudarcot vall, ha csapata nem követi a következetes folyamatot. Íme néhány bevált gyakorlat, amely biztosítja beszállítói értékelési programjának sikerét. 🙌

Határozza meg a kritériumokat, mielőtt elkezdené a pontozást: egyeztesse az összes érdekelt féllel, hogy melyik mutatók fontosak és hogyan fogják őket súlyozni. A szabályok játék közbeni megváltoztatása aláássa a következetességet és a méltányosságot.

Tartsa egyszerűnek a pontozási skálát: Általában elegendő egy egyszerű, egytől ötig terjedő skála. A túl bonyolult skálák zavart okozhatnak és következetlen értékeléseket eredményezhetnek a különböző értékelők részéről.

Rendszeres felülvizsgálati ciklusok ütemezése: A következetesség kulcsfontosságú. A negyedéves felülvizsgálatok a legtöbb beszállítói kapcsolathoz jól működnek, de a A következetesség kulcsfontosságú. A negyedéves felülvizsgálatok a legtöbb beszállítói kapcsolathoz jól működnek, de a kockázatcsökkentési stratégia részeként fontolóra veheti a havi ellenőrzéseket a magas kockázatú beszállítók esetében.

Vonjon be több érdekelt felet: A beszerzés nem szabad, hogy elszigetelten értékelje a beszállítókat. Kérje meg azoknak a véleményét, akik a frontvonalban dolgoznak és nap mint nap együttműködnek a beszállítókkal.

Ossza meg visszajelzéseit beszállítóival: Az értékelőlapok akkor a leghatékonyabbak, ha fejlesztési eszközként használják őket. Ossza meg az eredményeket beszállítóival, hogy egyértelmű útmutatást adjon nekik a szorosabb partnerség felé.

Kövesse nyomon a trendeket, ne csak a pillanatfelvételeket: Egyetlen alacsony pontszám lehet anomália. Amit valóban figyelnie kell, az a több értékelési időszak alatt csökkenő pontszámok, mivel ez valódi problémát jelez.

A szétszórt adatoktól a stratégiai döntésekig

A beszállítói értékelőlapok azért hatékonyak, mert láthatóvá teszik a teljesítményt, mielőtt az vészhelyzetet eredményezne. Az egységes pontozási rendszer segítségével korán felismerheti az eltéréseket, jutalmazhatja a ténylegesen teljesítő beszállítókat, és a megújításokat bizonylatokkal, nem pedig megérzésekkel alapozhatja meg.

Válassza ki az Ön igényeinek megfelelő sablont, állítsa be egyszer a pontozási logikát, és indítsa el az első értékelési ciklust. Ezt követően a folyamat összeadódik.

Kezdje el ingyenesen a ClickUp használatát, és testreszabhatja a sablonokat, hogy azok megfeleljenek a csapata beszállítók értékelésének.

Gyakran ismételt kérdések

A negyedéves felülvizsgálatok a legtöbb beszállítói kapcsolathoz jól működnek, mivel elegendő időt biztosítanak a jelentőségteljes teljesítményminták megfigyeléséhez anélkül, hogy túlzott adminisztratív terhet jelentenének. Kritikus beszállítók vagy azok esetében, akiknél a közelmúltban teljesítménybeli problémák merültek fel, havi ellenőrzések lehetnek megfelelőek. A kulcs a következetesség – az irreguláris felülvizsgálatok aláássák az értékelési folyamat hitelességét és megbízhatatlanná teszik a trendelemzést.

A szállítóértékelés általában egy adott időpontban, a szállító kiválasztása vagy minősítése során végzett értékelés – lényegében a képességek és az alkalmasság pillanatképe. A szállítói értékelőlap viszont egy folyamatos teljesítménykövető eszköz, amely méri, hogy egy már meglévő szállító mennyire felel meg az elvárásoknak az idő múlásával. Gondoljon az értékelésekre úgy, mint a felvételi interjúra, az értékelőlapokra pedig, mint a folyamatos teljesítményértékelésekre.

Kezdje azzal, hogy bemutatja a jelenlegi megközelítés költségeit – az információk keresésével eltöltött időt, a hiányos adatok alapján hozott döntéseket és a korán fel nem fedezett problémákat. Ezután javasoljon egy kísérleti programot a három-öt legfontosabb beszállítójával. A kísérleti program gyors eredményei lendületet adnak a szélesebb körű bevezetésnek, és a korai résztvevők gyakran a program kiterjesztésének támogatóivá válnak.