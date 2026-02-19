Hogyan konszolidálhatja marketingtechnológiai eszközeit 2026-ban?

Az átlagos szervezet ma már 75 különböző martech eszközt használ. És három marketinges közül kettő 16 vagy több alkalmazást használ csak azért, hogy elvégezze a napi feladatait.

Ha eddig azt hitte, hogy a szerszámok elszaporodása önmagában is problémát jelent a marketingesek számára, akkor várjon, amíg meghallja a következőket: az igazi gond az, hogy ezek a szerszámok nem kommunikálnak egymással.

A Gartner legújabb kutatása szerint egy tipikus marketingtechnológiai eszközkészletben csak körülbelül 49% az eszközök aktív használata. Ez azt jelenti, hogy a készlet fele csak költségeket és bonyolultságot jelent, anélkül, hogy valódi értéket teremtene.

Szóval, mi a megoldás?

Annyira intuitív, mégis olyan nehéz megvalósítani: az eszközök konszolidációja.

Ezért ebben a bejegyzésben részletesen bemutatjuk a marketing technológiai eszközök konszolidálásának folyamatát. Megosztjuk Önnel, hogy az Ön munkáját valóban megértő mesterséges intelligenciával való párosítás hogyan segít a csapatoknak gyorsabban haladni, összehangoltan dolgozni, és végül valódi értéket kihozni a mesterséges intelligenciából.

Mi az a marketingtechnológiai eszközök konszolidációja?

A marketingtechnológiai eszközök konszolidációja az a folyamat, amelynek során a szétszórt, egycélú marketingalkalmazásokat egységes platformra cserélik. Ezzel a legfontosabb marketingfunkciók – például a projektmenedzsment, a tartalomkészítés, a kampánykövetés és a csapatmunka – egy összekapcsolt környezetbe kerülnek.

A konszolidáció egyetlen megbízható forrásként szolgál az összes marketingtevékenységéhez.

Ez nem azt jelenti, hogy be kell érnie egy nehézkes, mindentudó eszközzel, amely mindenben gyenge teljesítményt nyújt. Ez azt jelenti, hogy egy modern, konvergált munkaterületet kell választania, ahol a speciális funkciók egy közös alapra épülnek, így csapata és mesterséges intelligenciája megkapja a sikerhez szükséges teljes kontextust.

Cserélje le több mint 20 eszközt egy hatékony munkaterülettel a ClickUp-on belül.

A legtöbb eszközkészlet organikusan nőtt: egy eszköz a tervezéshez, egy másik a tartalomhoz, egy harmadik a jóváhagyásokhoz, egy negyedik a jelentésekhez. Papíron ez hatékonynak tűnik. A gyakorlatban azonban kimerítő. Mert amikor a kontextus mindenhol jelen van, végül elveszíti a lendületét.

Az adatsilók széttöredezik az ügyfelekről alkotott képet

Ha az ügyféladatok tucatnyi különböző platformon vannak szétszórva – CRM, e-mail eszköz, elemző szoftver és közösségi média alkalmazások –, akkor soha nem kaphat teljes képet a felhasználói élmény térképéről. Ez arra kényszeríti a csapatát, hogy kritikus marketing döntéseket hozzon részleges információk alapján, ami a személyre szabást találgatások sorozatává teszi.

A kampányok hozzárendelésének kiszámítása rémálommá válik, mivel táblázatokat kell exportálni és az adatokat manuálisan összeilleszteni, ami miatt elavult és hiányos képet kapunk arról, hogy mi is működik valójában.

Az általános mesterséges intelligencia márkától eltérő „workslop”-ot hoz létre

A nyilvános interneten képzett általános AI-eszközök használata olyan, mintha egy idegent kérne meg, hogy írja meg marketing szövegét. Ők nem ismerik a márka hangját, a termék egyedi pozicionálását, vagy azt, hogy milyen üzenetek találtak visszhangra a közönségében a múltban.

Az eredmény a „workslop” – mesterséges intelligenciával generált tartalom, amely technikailag kitölti az oldalt, de hiányzik belőle az a sajátos személyiség és betekintés, amely a marketinget hatékonnyá teszi. A csapata végül ugyanannyi időt tölt azzal, hogy szerkeszti ezt az általános kimenetet, mintha azt a nulláról írná meg, ami ellentmond a mesterséges intelligencia használatának eredeti céljának.

Az egyetlen megoldás egy olyan AI, amely kapcsolódik a tényleges munkaterületéhez – a briefjeihez, márkairányelveihez és sikeres kampányaihoz.

🔑 Főbb tanulság: A kapcsolódó AI kontextusra épülő, márkának megfelelő tartalmat állít elő, míg a kapcsolódás nélküli AI csak kitöltőanyagot állít elő, mert csak azt ismeri.

📮ClickUp Insight: A válaszadók 62%-a beszélgető AI eszközökre, például a ChatGPT-re és a Claude-ra támaszkodik . Ismerős chatbot felületük és sokoldalú képességeik – tartalom generálása, adatok elemzése és még sok más – lehet az oka annak, hogy olyan népszerűek a különböző szerepkörökben és iparágakban. Ha azonban a felhasználónak minden alkalommal másik fülre kell váltania, hogy kérdést tegyen fel az AI-nak, akkor a kapcsolódó váltási költségek és a kontextusváltás költségei idővel összeadódnak. A ClickUp Brain esetében azonban ez nem így van. A ClickUp Brain közvetlenül a munkaterületén található, tudja, min dolgozik, megérti a sima szöveges utasításokat, és olyan válaszokat ad, amelyek nagyon relevánsak a feladataival kapcsolatban! A ClickUp segítségével kétszeresére növelheti termelékenységét!

A kontextusváltás megöli a kreatív lendületet

👀 Tudta? A munkavállalók 68%-a szerint a munkanap során nem tudnak elegendő időt szentelni a munkájuknak.

Minden alkalommal, amikor egy marketingesnek át kell ugrania a projekttervéről egy külön dokumentumalkalmazásra, hogy megtalálja a briefet, majd egy csevegőeszközre, hogy visszajelzést kapjon, elveszíti a koncentrációját. Ez a folyamatos kontextusváltás nagy kognitív terhelést jelent, és elvonja a kreatív munkára fordítandó mentális energiát.

A rejtett költségek összeadódnak a nem összekapcsolt előfizetések esetén

A fragmentált technológiai eszközök okozta gondok messze túlmutatnak a nyilvánvaló előfizetési díjakon. Az egymástól független eszközök rejtett költségek hálóját hozzák létre, amelyek kimerítik a költségvetését és csökkentik a termelékenységet. Ezek közé tartoznak:

Duplikált adatbevitel: ugyanazon információk kézi bevitelével több rendszerbe

Kézi szinkronizálás: Órákig tartó időpazarlás az adatok platformok közötti összehangolásával, általában rendezetlen táblázatokkal.

Integrációs karbantartás: Fejlesztők fizetése a meghibásodott API-k és webhookok javításáért

Képzési idő: A csapat tagjainak bevezetése számos különböző platformra, amelyek mindegyike saját tanulási görbével rendelkezik.

🔑 Főbb tanulság: Ezek a költségek ritkán jelennek meg egyetlen sorban a költségvetési jelentésben, ezért könnyű figyelmen kívül hagyni őket. De ha összeadjuk őket, a fragmentált eszközök teljes tulajdonlási költsége gyakran megdöbbentően magas. A vállalatok átlagosan évi 21 millió dollárt pazarolnak el csak a fel nem használt SaaS-licencekre.

Amikor az eszközei és csapata egy egységes munkaterületen, közös kontextusban működnek, ezek a problémák hatalmas előnyökké válnak.

Márkaegységesség minden érintkezési ponton

A márkafelismerést rontó, nem a márkához illő színek és elavult üzenetek akkor kerülnek be a kampányokba, ha az irányelvek egy elfeledett PDF-fájlban vannak. Az egységesített eszközkészlet a márka szabványait a munkához közel tartja. Így a csapatok a megfelelő hangnemet, vizuális elemeket és üzeneteket használják a létrehozás során, nem utána.

💡 Profi tipp: A ClickUp sablonokkal biztosíthatja a vizuális és hangnemi egységességet minden új kampány, blogbejegyzés vagy közösségi média grafikán. A beépített ClickUp Proofing és jóváhagyási munkafolyamatok segítségével gondoskodhat arról, hogy minden tartalom a márka arculatának megfelelő legyen, mielőtt közzéteszi. Csapata, partnerei és ügyfelei közvetlenül, teljes kontextusban (nem pedig zavaros e-mail-váltásokban) tekinthetik át és kommentálhatják a munkát. Jegyzeteljen multimédiás fájlokra és PDF-ekre az egyszerű együttműködés érdekében a ClickUp Proofing funkciójával.

Mesterséges intelligencia, amely valóban ismeri az Ön vállalkozását

Az általános AI-eszközök zsákutcát jelentenek. Nem tudnak kiváló marketingtartalmat létrehozni, mert nem ismerik az Ön vállalkozásának kontextusát. A kapcsolódó AI azonnal átkutatja az egész munkaterületét, hivatkozhat korábbi kampányokra, és megérti az Ön márkájának egyedi hangját.

A ClickUp Brain és az AI Super Agents segítségével olyan összekapcsolt AI valósulhat meg, amely megérti az Ön üzleti tevékenységét. Ezek nem utólagosan hozzáadott integrációk, hanem natív AI funkciók, amelyek az Ön konkrét munkaterületének kontextusát használják.

🌟 Használja őket a következőkre:

Készítsen kreatív briefeket az előző negyedévben bevált módszerek alapján

Szerezzen be olyan közösségi média szövegeket, amelyek tökéletesen illeszkednek márkájának hangvételéhez, és

Fedezze fel az összes kampányából származó betekintéseket (mivel a Brain és az Agents hozzáférhet a ClickUp munkaterületén található feladatokhoz, dokumentumokhoz és beszélgetésekhez).

A ClickUp Brain segítségével azonnali válaszokat kaphat kampányaira vonatkozóan – tervek, előrehaladás és teljesítmény.

Gyorsabb kampányvégrehajtás a brief-től a bevezetésig

A végtelen átadások és a koordinációs ráfordítások lassítják a kampányok végrehajtását és késleltetik a bevezetéseket.

A konszolidáció megszünteti ezeket a hiányosságokat:

A briefek közvetlenül feladatokká alakulnak

A visszajelzések a munkához kapcsolódnak

A státuszfrissítések láthatók anélkül, hogy az embereket üldözni kellene

💡 Profi tipp: Hozzon létre egy zökkenőmentes, a brief-től a végrehajtásig tartó folyamatot a ClickUp Automations segítségével. 📌 Például beállíthat egy automatizálást, amely automatikusan létrehoz egy teljes feladatstruktúrát a felelősökkel és a határidőkkel, amint egy kreatív briefet jóváhagynak a ClickUp Doc-ban. Az automatizálás továbbfejlesztéséhez próbálja ki az e-mail automatizálást a ClickUp sablonnal, hogy egyszerűsítse az ismétlődő kampányfeladatokat.

Világos ROI-láthatóság az összes csatornán

Ha az adatok szétszórtak, szinte lehetetlen összekapcsolni a csapat kemény munkáját a tényleges üzleti eredményekkel.

A csapatok órákat töltenek adatok összegyűjtésével, számok összehangolásával és hiányosságok magyarázásával. A konszolidált eszközök összekapcsolják a végrehajtást és az eredményeket, így a vezetők manuális jelentésekre várás nélkül láthatják, mi nem működik és mi hoz eredményeket.

💡 Profi tipp: Az egyedi ClickUp Dashboards felületek létrehozásával valós időben követheti nyomon a kampányok teljesítményét, valamint az azokat létrehozó feladatokat és munkafolyamatokat. Ezáltal csapata és vezetői egyértelműen és azonnal megérthetik, mely csatornák, tartalomtípusok és stratégiák biztosítják a legnagyobb marketingbefektetési megtérülést. A ClickUp Dashboards segítségével testreszabhatja a tökéletes jelentéseket, a kampány teljesítményétől a csapat termelékenységéig és még sok másig.

Miért jobb a kapcsolódó AI a nem kapcsolódó pontszerű megoldásoknál?

Az önálló AI írási eszköz és a munkaterületébe beágyazott AI közötti különbség egyszerű: a kontextus. Egy önálló AI eszköz csak azt ismeri, amit a prompt mezőbe beilleszt. Minden használatkor nulláról indul, és manuálisan kell megadnia az eszköznek a munkájához szükséges információkat.

A kapcsolódó AI viszont állandó kontextussal rendelkezik. Ez olyan, mint a különbség egy új szabadúszó felvétele minden projekthez, és egy tapasztalt csapattag alkalmazása között, aki minden megbeszélésen részt vett. A szabadúszó lehet, hogy képzett, de időbe telik, mire olyan mély üzleti ismereteket szerez, amelyekkel valóban stratégiai munkát tud végezni.

🎥 Az AI marketingeszközök világának jobb megértése és azok általános stratégiájába való illesztésének megértése érdekében nézze meg ezt az áttekintést a rendelkezésre álló lehetőségekről és azok képességeiről.

A teljes munkaterületi intelligencia az, amit egy összekapcsolt AI, mint a ClickUp Brain nyújt.

Szerezzen mesterséges intelligenciával támogatott javaslatokat kampányoptimalizáláshoz a ClickUp Brain segítségével.

A rendszer tanul a projektekből, a csapat együttműködési mintáiból, a márka eszközeiből és a korábbi teljesítményadatokból. Ez teszi lehetővé, hogy túllépjen az általános „workslop” keretein, és valóban informatív, publikálásra kész tartalmakat állítson elő.

Képesség Összekapcsolatlan pontszerű megoldások Összekapcsolt mesterséges intelligencia munkaterület A márka hangjának következetessége Minden alkalommal manuális prompt-tervezés Tanuljon a meglévő tartalmakból Kampányok közötti betekintés Kézi adatexport és elemzés Automatikusan feltárja a munkaterületén tárolt kampányadatokból származó mintákat. A brief-tartalom folyamat Több eszköz átadása Automatizált egyetlen munkaterületen belül Kontextus megőrzése Automatikusan feltárja a munkaterületén tárolt kampányadatokból származó mintákat. A felhalmozott tudásra épít

A technológiai eszközök konszolidálása nem egy hétvégi projekt, de nem is kell, hogy egy fájdalmas, több évig tartó kezdeményezés legyen. Ezzel a lépésenkénti megközelítéssel helyezze előtérbe a gyors eredményeket:

Először is tudnia kell, mivel dolgozik. Dokumentáljon minden egyes eszközt, amelyet marketingcsapata használ, beleértve azokat a „árnyék IT” alkalmazásokat is, amelyeket a munkatársak hivatalos jóváhagyás nélkül vettek használatba.

Minden eszköz esetében vegye figyelembe a következőket:

Fő funkciója

Ki használja?

Mennyibe kerül, és

Akár valóban elengedhetetlen

✅ Készítsen egy egyszerű mátrixot, amelynek egyik tengelyén az eszközei, a másikon pedig a fő marketingfunkciói (pl. projektmenedzsment, tartalomkészítés, elemzés, együttműködés) szerepelnek. Ez azonnal rávilágít arra, hogy hol vannak redundáns eszközök, amelyek ugyanazt a feladatot végzik, és így egyértelműen megmutatja a konszolidáció legkézenfekvőbb lehetőségeit.

2. lépés: Térképezze fel alapvető marketing munkafolyamatait

Mielőtt kijavítaná a hibás folyamatot, tisztán látnia kell azt. Használja a folyamatábrázolást a csapata legfontosabb munkafolyamatait, például a kampánytervezést, a tartalomkészítést és a teljesítményértékeléseket vizualizálni. Minden munkafolyamat esetében azonosítsa az egyes lépéseket, az emberek vagy eszközök közötti átadásokat, valamint a késedelmek vagy súrlódások előfordulási pontjait. Ez a folyamatelemzés feltárja a fragmentáció valódi költségeit.

✅ Használja a ClickUp Whiteboards alkalmazást a kampány minden szakaszának vizuális ábrázolásához, a felvételtől a bevezetésig. Különböző formák, jegyzetlapok és betűtípusok segítségével ábrázolhatja az átadásokat, jóváhagyásokat és eszközváltásokat. Beágyazhat feladatokat, linkelhet dokumentumokat és címkézhet tulajdonosokat közvetlenül a táblán, így egy egyszerű diagramot élő, interaktív rendszerré alakíthat. Ezáltal a súrlódás már nem hagyható figyelmen kívül. Ha egy munkafolyamat három eszköz között ugrál, mielőtt a tartalom jóváhagyásra kerül, akkor ezt azonnal észreveszi, és pontosan tudja, hol hoz előnyt a konszolidáció.

3. lépés: Határozza meg a nem megkerülhető képességeit

A konszolidáció nem azt jelenti, hogy minden speciális eszköztől meg kell szabadulni. A cél az, hogy kevesebb, de jobban integrált eszköz álljon rendelkezésre. Készítsen listát azokról a funkciókról, amelyek nélkül csapata nem tud működni.

Legyen őszinte és konkrét.

📌 Például a „közösségi bejegyzések ütemezésének szükségessége” nem ugyanaz, mint „az automatikus első kommentre adott válaszokkal ellátott natív Instagram karusszel ütemezésének szükségessége”.

A „szükséges” és a „jó, ha van” eszközök elkülönítése segít hatékonyan értékelni az új platformokat, és eldönteni, mely speciális eszközöket érdemes megtartani.

4. lépés: Értékelje a natív AI és az integráció mélységét biztosító platformokat

Ha az AI része a stratégiájának, ez a lépés elengedhetetlen.

Amikor készen áll az új platformok értékelésére, két kulcsfontosságú területet helyezzen előtérbe: a natív AI-t és az integráció mélységét.

Natív AI: Ez azt jelenti, hogy az AI közvetlenül a platformba van beépítve, nem pedig harmadik féltől származó kiegészítőként. A natív AI hozzáférhet az összes munkaterületi adathoz, megérti a munkafolyamatokat, és idővel tanul a csapata munkájából.

Integrációs mélység: Azokhoz a speciális eszközökhöz, amelyeket megtartani szeretne, egy Azokhoz a speciális eszközökhöz, amelyeket megtartani szeretne, egy központi platformra van szüksége, amely robusztus, előre elkészített integrációkkal rendelkezik. Ez biztosítja, hogy az adatok továbbra is zökkenőmentesen áramoljanak vissza az egyetlen megbízható forrásba, ahelyett, hogy munkaterhelést okoznának.

Ezért sok csapat ma már beágyazott AI-vel rendelkező konvergens munkaterületeket részesít előnyben, hogy az ügynökök a valós kontextus felhasználásával segíthessenek a tervezésben, a vázlatok készítésében, az összefoglalókban és a jelentésekben. Ezért is összpontosítanak olyan kulcsrakész megoldások, mint a ClickUp Accelerator, a mindennapi munkában belül aktivált AI-re, és nem arra, amelyik azt csak kiegészíti.

🧠 Érdekesség: A ClickUp 3 vagy több eszközt váltott ki ~41% felhasználónk számára! Íme néhány további előnye a technológiai eszközök ClickUp segítségével történő konszolidálásának:

A marketing technológiai eszközök konszolidálása a ClickUp Accelerator for Marketing Teams segítségével

A ClickUp Accelerator for Marketing Teams segítségével egy előre elkészített (de testreszabható) konvergens munkaterületen kezdheti meg munkáját, ahol a tervezés, a végrehajtás, az együttműködés, a jelentéskészítés és az AI már együtt működnek.

Így növeli a termelékenységét az első naptól kezdve:

Osztályspecifikus AI szuperügynökök (indításkor készen állnak) A ClickUp Accelerator több mint 10 előre elkészített marketingügynököt tartalmaz, például: Creative Brief Builder Agent : A beérkező kéréseket strukturált, márkának megfelelő briefekké alakítja Social Post Generator Agent : A márka kontextusához igazodó közösségi média bejegyzéseket szerkeszt és finomít Brand Checker Agent : Ellenőrzi a hangnemet, az üzeneteket és az irányelveknek való megfelelést

Creative Brief Builder Agent : A beérkező kéréseket strukturált, márkának megfelelő briefekké alakítja.

Social Post Generator Agent : A márka kontextusához igazodó közösségi média bejegyzések megírása és finomítása

Brand Checker Agent: Ellenőrzi a hangnemet, az üzeneteket és az irányelveknek való megfelelést.

Creative Brief Builder Agent : A beérkező kéréseket strukturált, márkának megfelelő briefekké alakítja.

Social Post Generator Agent : A márka kontextusához igazodó közösségi média bejegyzések megírása és finomítása

Brand Checker Agent: Ellenőrzi a hangnemet, az üzeneteket és az irányelveknek való megfelelést.

ClickUp Brain (kontextusfüggő AI) Az AI közvetlenül a munkaterületen belül működik, hivatkozva a meglévő dokumentumokra, feladatokra, korábbi kampányokra és ütemtervekre, így az eredmény releváns, nem általános.

Connected Enterprise AI Search Azonnal megtalálhatja a feladatokat, dokumentumokat, megjegyzéseket, irányítópultokat és mellékleteket a munkaterületen, így kevesebb időt kell fordítania a régi eszközök vagy döntések keresésére. Azonnal megtalálhatja a feladatokat, dokumentumokat, megjegyzéseket, irányítópultokat és mellékleteket a munkaterületen, így kevesebb időt kell fordítania a régi eszközök vagy döntések keresésére.

Automatizált munkafolyamatok és jóváhagyások Használja Használja a ClickUp Automations szolgáltatást a feladatok létrehozásának elindításához, a tartalom felülvizsgálatra való továbbításához, az érdekelt felek értesítéséhez és az állapotok automatikus frissítéséhez.

Dashboardok a valós idejű átláthatóságért Kövesse nyomon a kampányok előrehaladását, a munkaterhelést és az akadályokat valós időben, így a vezetőknek nem kell heti állapotjelentéseket készíteniük ahhoz, hogy megértsék, mi történik.

ClickUp AI Notetaker A megbeszéléseket automatikusan összefoglalókba, döntésekbe és kiosztott feladatokba alakítja át

Miért fontos ez?

Az Accelerator segít a marketingcsapatoknak napok alatt, nem hónapok alatt elindulni. Először csökkenti az eszközök elszaporodását, majd aktiválja az AI-t a munkában. Ez megkönnyíti a csapatok számára, hogy megbízzanak az eredményekben, és a vezetők számára, hogy gyorsan lássák az eredményeket.

A ClickUp megszüntette a 4-5 különálló eszközre (Trello a feladatokhoz, Confluence a dokumentumokhoz, külön táblázatok az OKR-ekhez stb. ) való támaszkodásunkat. Ez a konszolidáció csökkenti a kontextusváltást, javítja a láthatóságot a részlegek között, és egyetlen megbízható forrásként szolgál a projekt állapota tekintetében. Például ügyfélszolgálati csapatunk most már közvetlenül összekapcsolja az ügyfelek egészségi állapotát a megújítási feladatokkal, és automatikus emlékeztetőket indít el a platformunk használati adatai alapján. A vezetőség valós idejű irányítópultokat használ a folyamatok állapotának és a csapat kapacitásának figyelemmel kísérésére a skálázási fázisokban. Már önmagában az eszközök konszolidációjából származó költségmegtakarítás is igazolta a beruházást, de a valódi megtérülés a gyorsabb döntéshozatalból és a kevesebb elmulasztott átadásból származik.

A ClickUp megszüntette a 4-5 különálló eszközre (Trello a feladatokhoz, Confluence a dokumentumokhoz, külön táblázatok az OKR-ekhez stb. ) való támaszkodásunkat. Ez a konszolidáció csökkenti a kontextusváltást, javítja a láthatóságot a részlegek között, és egyetlen megbízható forrásként szolgál a projekt állapota tekintetében. Például ügyfélszolgálati csapatunk most már közvetlenül összekapcsolja az ügyfelek egészségi állapotát a megújítási feladatokkal, és automatikus emlékeztetőket indít el a platformunk használati adatai alapján. A vezetőség valós idejű irányítópultokat használ a folyamatok állapotának és a csapat kapacitásának figyelemmel kísérésére a skálázási fázisokban. Már önmagában az eszközök konszolidációjából származó költségmegtakarítás is igazolta a beruházást, de a valódi megtérülés a gyorsabb döntéshozatalból és a kevesebb elmulasztott átadásból származik.

5. lépés: Adatok áttelepítése és a csapat fokozatos képzése

Ne próbálja meg az egész világot meghódítani. A fokozatos áttérés a sikeres átállás kulcsa. Kezdje egy munkafolyamattal vagy egy csapattal, bizonyítsa be az értékét, majd onnan terjedjen tovább. Egy tipikus fokozatos bevezetés így nézhet ki:

1. fázis: A projektmenedzsment és a csapatmunka áthelyezése 2. fázis: A tartalmi munkafolyamatok konszolidálása, beleértve a briefeket, a vázlatokat és a jóváhagyásokat 3. fázis: Az elemzések összekapcsolása és teljesítmény-dashboardok létrehozása 4. fázis: Az AI-képességek teljes körű aktiválása és a csapat képzése

6. lépés: Mérje az eredményeket és folyamatosan optimalizáljon

Mielőtt elkezdené, határozza meg, hogy mi számít sikernek. A legfontosabb mutatók a következők lehetnek:

A brief és a bevezetés közötti idő

Az aktívan használt eszközök száma

Csapat elégedettségi pontszámok és

A kampányok tényleges teljesítménye

Kövesse nyomon ezeket a mutatókat az összevonási folyamat során, hogy bemutathassa erőfeszítéseinek hatását.

A konszolidáció nem egyszeri projekt, hanem folyamatos optimalizálási folyamat.

A kampánymenedzser a napját úgy kezdi, hogy egyetlen egységes munkaterületet nyit meg, ahelyett, hogy tíz különböző lapot nyitna meg.

Egyetlen irányítópulton láthatják az összes aktív kampányt, a függőben lévő jóváhagyásokat és az összes folyamatban lévő tartalmat. ✨

Megkérik a kontextusérzékeny munkaterületi AI-t, hogy készítsen egy szociális média bejegyzést egy közelgő termékbevezetéshez. Az AI már rendelkezik a kampány leírásával, megérti a márka hangját, és tudja, hogy milyen üzenetek működtek jól a múltban hasonló termékbevezetéseknél. Az általa generált szöveg 90%-ban kész, nem pedig 10%-ban.

Ez akkor történik, amikor az eszközei megosztják a kontextust, ahelyett, hogy felapróznák azt.

Csapata átáll a reaktív működésről – frissítések követése és jelentések kézi összeállítása – a proaktív működésre, ahol az információk automatikusan megjelennek, és a munkafolyamatok önmaguktól futnak.

🌟 Példa: A Cartoon Network közösségi média csapata a tervezést, az együttműködést és a végrehajtást a ClickUp-ba konszolidálta, és a szétszórt eszközöket egy közös munkaterülettel váltotta fel. Ennek eredményeként ugyanakkora csapatmérettel kétszer több közösségi csatornát tudtak kezelni, és hónapokkal a tervezett időpont előtt indíthatták el kampányaikat – ez egyértelműen jelzi a hatékonyság és a koordináció javulását. A globális marketingcsapat bármely tagja megtalálhatja a közösségi média publikációs tervet, a YouTube-tervet és a stratégiai dokumentumot, sőt, megkaphatja a közösségi média jelentésünk linkjét is. Visszakereshetik a régi kampányok jelentéseit, és megérthetik, mi működött és mi nem. A globális marketingcsapat bármely tagja megtalálhatja a közösségi média publikációs tervet, a YouTube-tervet és a stratégiai dokumentumot, sőt, megkaphatja a közösségi média jelentésünk linkjét is. Visszakereshetik a régi kampányok jelentéseit, és megérthetik, mi működött és mi nem.

A marketing technológiai eszközök konszolidálása a ClickUp segítségével

A ClickUp a világ első ClickUp Converged AI Workspace platformja – egy egységes, biztonságos platform, ahol a projektek, dokumentumok, beszélgetések és elemzések kontextusfüggő AI-vel együtt működnek, amely az intelligencia rétegként van beágyazva. Úgy tervezték, hogy a projektmenedzsmentet, a dokumentumokat, az együttműködést és az AI-t egy platformra hozza össze. A marketingcsapatok számára ez megszünteti a termelékenységet és a kreativitást gátló fragmentációt.

Cserélje le a néhány egymástól független eszközt egyetlen, összekapcsolt központra a ClickUp-ban. Vezesse kampányait az elejétől a végéig a kampánykezeléshez, a ClickUp tartalomnaptárakhoz és a jóváhagyási munkafolyamatokhoz dedikált funkciókkal. Azoknál a kevés speciális eszközöknél, amelyeket meg kell tartania, minden munkája és adata a ClickUp mély integrációi révén összekapcsolva marad a központi adatforrással.

Szüntesse meg a martech-eszközök elszaporodását, és biztosítsa az AI-nek a szükséges kontextust. Próbálja ki a ClickUp-ot ingyen!

Gyakran ismételt kérdések (GYIK)

Az eszközök számának csökkentése egyszerű kivonás, míg a technológiai eszközök konszolidációja stratégiai cserét jelent. A konszolidáció kéz a kézben jár egy olyan egységes platform kiválasztásával, amely több funkciót is képes kezelni közös kontextusban. Ez nem korlátozódik a szoftverek számának csökkentésére és arra, hogy a csapatot arra kényszerítse, hogy kevesebből többet hozzon ki.

A legtöbb közepes méretű marketingcsapat egy-három hónap alatt elvégezheti az első konszolidációt. A kulcs a fokozatos megközelítés: kezdje a projektmenedzsmenttel, majd folytassa a tartalmi munkafolyamatokkal, végül pedig aktiválja az analitikát és az AI-t.

A hagyományos konszolidáció az eszközök számának csökkentésére összpontosított. Az AI-alapú konszolidáció elsődleges célja egy egységes kontextus létrehozása, amely drámaian növeli az AI-eszközök hasznosságát, és lehetővé teszi, hogy a platform a csapat használatával egyre intelligensebbé váljon.

A cél nem az, hogy minden egyes speciális eszközt lecseréljen. Arról van szó, hogy ahol lehetséges, csökkentsük a fragmentációt, és biztosítsuk a megtartott alapvető, speciális eszközök mély integrációját.