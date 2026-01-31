Ön alkotó vagy magánszemély, aki AI segítségével szeretne pénzt keresni?

A jó hír az, hogy ez teljesen lehetséges, még akkor is, ha nem építünk fel semmit a semmiből. Amire szükséged van, az egy egyszerű munkafolyamat és a következetes teljesítéshez szükséges fegyelem.

A McKinsey becslései szerint a generatív AI évente 2,6 billió és 4,4 billió dollár közötti értéket adhat hozzá több tucat vállalkozáshoz. Ez az érték abban nyilvánul meg, hogy a csapatok gyorsabb tartalomkészítésért és szigorúbb működésért fizetnek világszerte. Mindezt és még többet is megtehet az AI segítségével.

Ebben az útmutatóban arról fogunk beszélni, hogyan lehet pénzt keresni az AI segítségével. Megbeszéljük a kezdők számára is megfelelő bevételi forrásokat, mit érdemes eladni és hogyan kell árazni.

Megtanulhatja továbbá, hogyan válassza ki a megfelelő AI eszközöket és kerülje el a gyakori hibákat. Áttekintjük, hogyan lehet olyan rendszereket építeni, amelyek folyamatosan pénzt hoznak az AI segítségével, még akkor is, ha ingyenes AI eszközökkel és alapvető technikai ismeretekkel indul.

Hogyan lehet pénzt keresni az AI segítségével: a leghatékonyabb bevételi források

Az AI-val könnyű pénzt keresni. Akár programozol, tartalmat hozol létre, akár automatizálásokat tervezesz AI segítségével, rengeteg lehetőséged van arra, hogy ezt kiaknázd. Csak azt kell tudnod, hogy milyen eszközöket használd, és hogyan add el, amit előállítasz.

✅ Vessünk egy pillantást néhány biztosra vehető tervre és folyamatra, amelyekkel AI-eszközök és -szolgáltatások segítségével pénzt lehet keresni:

1) Freelancing az AI segítségével (írás, tervezés, kódolás, automatizálás)

A szabadúszás a leggyorsabb út az AI-val való pénzkereséshez, mert olyan eredményeket ad el, amelyeket az ügyfelek már megértenek. A háttérben AI-alapú eszközöket használ, hogy gyorsabban teljesítsen, majd az eredményért számol fel díjat, nem az eszközért.

Írjon blogbejegyzéseket, céloldalakat és e-mail sorozatokat AI írási eszközök és AI írási asszisztensek segítségével. AI írási eszközök és AI írási asszisztensek segítségével.

Készíts miniatűröket, hirdetési kreatívokat és márkakészleteket AI-művészeti generátorokkal, AI-képkészítőkkel és AI-generált művészeti alkotásokkal.

Készítsen egyszerű szkripteket és integrációkat AI kódolási eszközökkel , hogy felgyorsítsa az ügyfelek számára történő szállítást.

Állítson be automatizálásokat az új munkatársak beillesztésére, a nyomon követésre és a jelentésekre fizetős AI-szolgáltatásokként.

📌 Példa: Ön egy „havi tartalomgeneráló” csomagot árul, amely 4 blogbejegyzést és 12 közösségi média bejegyzést tartalmaz. Az AI-alapú tartalomgenerálást használja, hogy gyorsabban haladjon, majd szerkeszti, ellenőrzi a tényeket és testre szabja a hangnemet, hogy az továbbra is emberinek hangozzon.

2) AI-tartalomkészítés (blogok, YouTube, rövid videók)

Via Canva

A vizuális AI-tartalmak előállításával a tartalomkészítést bevételi forrásává teheti. Válasszon ki egy rést, és rendszeresen tegyen közzé tartalmakat, miközben ugyanazokat az ötleteket használja fel a különböző csatornákon. Ezzel idővel megsokszorozhatja erőfeszítéseinek eredményét.

Az AI írási asszisztensekkel gyorsabban készíthetsz blogbejegyzéseket , majd hozzáadhatod a valós példákat és eredeti betekintéseket.

Írj forgatókönyvet és tervezz YouTube-videókat AI segítségével, majd vágj klipeket AI videóeszközökkel.

Készítsen sablonokat a horgokhoz, címekhez és miniatűrökhöz , hogy ne kelljen minden héten nulláról kezdenie.

📌 Példa: Niche YouTube-csatornát üzemeltetsz (például „AI ingatlanügynököknek”). Egy heti videó blogbejegyzéssé, rövid e-mailré és több rövid videóvá válik.

3) AI-támogatott tanácsadás vagy coaching

Ha szakértelemmel rendelkezik egy adott területen (fitnesz, tervezés, értékesítés, HR, pénzügy), akkor eladhatja „az AI + a saját ítélőképességét”. Ebben az esetben az ügyfelek fizetnek Önnek azért, hogy kiválassza a megfelelő eszközöket, csökkentse a kísérletezéssel járó hibalehetőségeket, és olyan rendszereket állítson be, amelyek valóban működnek.

AI bevezetési csomag eszközbeállításokkal, prompt könyvtárakkal, SOP-kkal és képzéssel, mint AI tanácsadási szolgáltatások

Heti jelentések és döntéshozatali támogatás adatelemzés, adatvizualizáció és prediktív analitika segítségével.

Ajánljon egy praktikus AI-megoldást egy munkafolyamathoz (lead triage, FAQ támogatás, tartalomcsatorna), majd bővítse azt.

📌 Példa: Segítesz egy kis ügynökségnek az AI-t a meglévő folyamataikkal kombinálni, majd átadsz nekik egy ismételhető stratégiát, amelyet minden héten végrehajthatnak.

4) AI-promptok vagy promptcsomagok értékesítése

Ha olyan utasításokat tudsz létrehozni, amelyek időt és pénzt takarítanak meg a csapatoknak, akkor azokat ki is tudod aknázni. Gondolj az utasításokra úgy, mint újrafelhasználható „mini munkafolyamatokra” a tartalomkészítés, a kapcsolattartás, a termékleírások vagy az ügyfélszolgálat területén.

Szerepkörökön alapuló csomagok (ingatlanügynök, coach, Etsy eladó, helyi klinika) értékesítése lépésről lépésre

Tartalmazza az „input mezőket” és példákat , hogy a kezdők is használni tudják őket találgatás nélkül.

Adjon hozzá egy AI FAQ prompt készletet az ügyfélszolgálat és az értékesítési kifogásokhoz.

📌 Példa: Eladsz egy „Helyi üzleti tartalomcsomagot”, amely Google Business-bejegyzésekhez, közösségi média-bejegyzésekhez és rövid hirdetési szövegekhez való útmutatásokat, valamint egy heti bejegyzési ellenőrzőlistát tartalmaz.

5) AI automatizálási munkafolyamatok létrehozása és értékesítése

Az AI automatizált munkafolyamatokkal több pénzt kereshet az ismétlődő munkák csökkentésével. Az eszközök összekapcsolásával és a kiváltó események beállításával olyan munkafolyamatot hozhat létre, amely minden héten időt takarít meg, ami megkönnyíti az árazást.

Építsen ki lead-befogadási munkafolyamatokat (űrlap → CRM → nyomon követés)

Tartalomcsatornák létrehozása (rövidítés → vázlat → felülvizsgálat → ütemezés)

A jelentések automatizálása (adatgyűjtés → irányítópult → heti összefoglaló)

📌 Példa: Ön „Ügyfél-bevonási automatizálást” értékesít egyszeri beállítási díj plusz havi díj ellenében, amely a frissítéseket és fejlesztéseket fedezi.

6) AI-val létrehozott digitális termékek értékesítése

A digitális termékek jól működnek kezdők számára, mert egyszer elkészítheted őket, és többször is eladhatod. Az AI segít gyorsabban megírni a tervezetet, de akkor is nyersz, ha a terméket valóban használhatóvá teszed.

Sablonok értékesítése (tartalomnaptárak, prezentációs anyagok, SOP-k, ajánlatcsomagok)

Niche csomagok értékesítése (feliratozási könyvtárak, e-mail sorozatok, bevezetési ellenőrzőlisták)

Kreatív eszközök értékesítése (ikonok, háttérképek, AI-képek)

📌 Példa: Létrehoz egy „Freelancer Starter Kit” csomagot, amely tartalmaz ajánlat sablonokat, ügyfél-felvételi űrlapot és egy egyszerű szállítási ellenőrzőlistát.

7) AI-alapú csevegőrobotok készítése kisvállalkozások számára

Via ChatBot

A kisvállalkozások gyakran gyorsabb válaszokat és kevesebb ismétlődő kérdést szeretnének. Készíthet AI-alapú csevegőrobotokat, amelyek kezelik a gyakran ismételt kérdéseket és minősítik a potenciális ügyfeleket.

Készíts chatbotot a vállalkozás meglévő GYIK-jéből, irányelveiből és szolgáltatáslistájából.

Vezető adatgyűjtés (név, e-mail, kérelem típusa) és irányítási szabályok hozzáadása

Bonyolult esetekben tartsa meg az emberi átadást , hogy ne tegyen túlzott ígéreteket.

📌 Példa: Beállít egy AI-alapú csevegőrobotot egy klinikának, amely válaszol az árakkal, időpontokkal és időpontfoglalással kapcsolatos kérdésekre, majd minden orvosi kérdést továbbít a személyzetnek.

8) AI video- és audio szolgáltatások kínálata

Az alkotók és a vállalkozások fizetnek a gyorsaságért. Az AI segítségével megfogalmazhat, tisztíthat vagy újrahasznosíthat tartalmakat, majd kifinomult eredményeket szállíthat.

Podcastok gyorsabb szerkesztése (tisztítás, összefoglalók, időbélyegek)

Hosszú videókat rövid klipekké alakítson

Készítsen szkripteket és hangfelvétel-vázlatokat AI segítségével, majd finomítsa azokat az érthetőség érdekében.

📌 Példa: A alapító 1 órás felvételéből „10 rövid klipet” ad el hetente, feliratokkal és közzétételi útmutatással együtt.

9) Affiliate marketing AI-generált tartalmak felhasználásával

Az affiliate bevételek akkor nőnek, ha olyan hasznos tartalmakat publikálsz, amelyek megfelelnek a vásárlók szándékainak. Az AI támogatja a munkafolyamatot, de a konverziók ösztönzéséhez hitelességet kell építened.

Összehasonlító bejegyzések , útmutatók és niche összefoglalók készítése

Használja az AI-t vázlatok és tervezetek készítéséhez , majd adjon hozzá tesztelési megjegyzéseket, képernyőképeket és előnyöket/hátrányokat.

Kövesse nyomon a teljesítményt és frissítse a tartalmat a piaci trendek változásával

Egyértelműbb pozícionálás lenne egy AI-alapú affiliate marketinges, aki gyorsan szállítja a tartalmat, de mégis a pontosságot tartja szem előtt.

📌 Példa: Ön egy blogot üzemeltet, amelyben alkotói eszközöket értékel. Rendszeresen publikál, majd affiliate linkekből jutalékot szerez.

10) Közösségi média menedzsment AI segítségével

A közösségi média egy szolgáltatóipar. Az AI segít többet termelni, és az ügyfelek a következetességért, a márkához való illeszkedésért és az eredményekért fizetnek (legyen az több kattintás, regisztráció vagy vásárlás).

Tervezze meg a tartalom pilléreit és a heti naptárakat

Vázlatos feliratok és variációk különböző platformokhoz

Készíts marketinganyagokat , például promóciós grafikákat, történetkereteket és hirdetésváltozatokat.

📌 Példa: Ön egy helyi márka tartalomkészítését irányítja, amely heti 3 bejegyzést, 5 sztorit és egy havi kampánytémát tartalmaz.

11) AI a dropshipping és az e-kereskedelem optimalizálásához

Az AI segítségével támogathatja a termékek kutatását és az üzletek optimalizálását.

Termékleírások és GYIK gyors létrehozása

Javítsd a webhelyen belüli keresést , a gyűjteményeket és a merchandising ötleteket

Használjon prediktív elemzéseket a visszatérítések, visszatérítések és bestsellerek mintáinak felismeréséhez.

📌 Példa: Ön „E-kereskedelmi listázás frissítés” szolgáltatást kínál: 30 listázás átírása, a bannerek képének javítása és jobb GYIK hozzáadása a támogatási jegyek számának csökkentése érdekében.

12) AI SaaS mikrotermékek

Ha pénzt gyűjtés nélkül szeretne AI-üzletet építeni, a mikrotermékek segítségével kezelhetővé válik a tevékenység hatóköre. Az AI SaaS mikrotermékek kialakításával egy szűk körű problémát oldhat meg, és előfizetési díjat számíthat fel.

Készítsen egy kis AI szoftvereszközt egy munkafolyamathoz (összefoglalók, bevitel, címkézés, jelentések)

Egyszerű integrációkat kínáljon , hogy az ügyfelek az AI-megoldásokat a meglévő eszközökbe integrálhassák.

Az első verzióban maradjunk a lényegnél, hogy ne töltsünk hónapokat a funkciók kidolgozásával.

📌 Példa: Készít egy mikroszkopikus eszközt, amely a rendezetlen értekezletjegyzeteket cselekvési tételekké alakítja, és elküldi azokat egy projekt táblára.

13) AI adatelemzéshez és jelentéskészítéshez

Sok csapat rendelkezik adatokkal, de nehezen éri el a tisztánlátást. Ha a táblázatokat megvalósítható döntésekké tudja alakítani, akkor gyorsan bevételt generálhat, anélkül, hogy saját maga építene gépi tanulási modelleket.

Tisztítsa meg és rendszerezze az adatgyűjtést több forrásból

Készítsen irányítópultokat és heti jelentéseket egyértelmű betekintéssel

Könnyű prediktív modellezés hozzáadása (előrejelzés, ügyfélvesztés kockázatának jelzése, egyszerű trendek)

Ez a gépi tanulás és a prediktív analitika fogalmait érinti, de kezdhet praktikus jelentésekkel, és később átállhat fejlettebb projektekre.

📌 Példa: Hetente elkészítesz egy „Értékesítés + marketing pillanatkép” jelentést, amely tartalmaz grafikonokat, rendellenességeket és a következő lépésekre vonatkozó ajánlásokat.

14) AI tanfolyamok vagy képzések értékesítése

A képzés akkor sikeres, ha egy meghatározott célközönséget céloz meg és gyors eredményeket hoz. Legyen praktikus és kerülje az elméleti túlterhelést.

Tanítsd meg a kezdőknek, hogyan kell használni az AI-t kezdőbarát munkafolyamatokhoz (utasítások, sablonok, korlátok)

Kínáljon élő workshopokat csapatok számára, majd értékesítsen felvételeket és eszközkészleteket.

Készítsen online tanfolyamok könyvtárát niche szerepekhez (ingatlanügynökök, coachok, ügynökségi projektmenedzserek)

📌 Példa: Eladsz egy rövid tanfolyamot „Hogyan lehet pénzt keresni az AI segítségével szabadúszóként” címmel, sablonokkal és ügyfélkész termékekkel.

A passzív jövedelem ritkán kezdődik passzívan. Felépítesz egy eszközt, fejleszted, majd hagyod, hogy többször eladják.

Előfizetési sablonok (heti tartalomcsomagok, prompt könyvtárak, jelentés sablonok)

AI YouTube-csatornák , amelyek hirdetések, affiliate programok és szponzorok révén termelnek bevételt.

API-alapú eszközök vagy könnyű automatizálások , amelyeket termékesített szolgáltatásként értékesít

Egyedi GPT-stílusú asszisztensek (ahol elérhetőek), amelyek egy niche közönség számára csomagolják a munkafolyamatot.

Az OpenAI 2024-ben megszüntette a ChatGPT bővítményeket, és áttért a testreszabott GPT-élményekre, ezért összpontosítson arra, amit jelenleg támogatnak az Ön által választott eszközök.

📌 Példa: Havi előfizetést kínálsz egy adott niche számára, amely „30 feliratcsomagot + 10 kreatív anyagot” tartalmaz, és havonta frissíted, hogy magas szinten tartsd az ügyfélmegtartást.

Hogyan kezdjünk el pénzt keresni az AI segítségével

Ha kezdőként szeretné megtanulni, hogyan lehet pénzt keresni az AI segítségével, kezdje azzal, hogy egy egyértelmű eredményt kínál eladásra, és a megfelelő AI eszközöket használja a gyorsabb teljesítés érdekében. Nem kell mélyreható technikai szakértelemmel rendelkeznie a gépi tanulás vagy az AI algoritmusok terén ahhoz, hogy pénzt keressen; csak egy megismételhető munkafolyamatra van szüksége.

1) Válasszon egy szolgáltatást/eszközt, amely megold egy valós problémát

Válasszon egy olyan terméket, amelyet az emberek már megvesznek, majd használjon AI-alapú eszközöket, hogy lerövidítse az elkészítéshez szükséges időt.

Írjon blogbejegyzéseket és céloldalakat AI írási eszközökkel

AI-művészeti eszközök előállítása AI-képgenerátorokkal és AI-művészeti generátorokkal

Állítson be AI-alapú csevegőrobotokat a gyakran ismételt kérdések és a potenciális ügyfelek szűréséhez.

Heti jelentések csomagja adatelemzés és egyszerű adatvizualizáció segítségével

🧠 Tudta? Az Upwork saját kutatása és sajtóanyagai kiemelik az AI-hez kapcsolódó készségek iránti erős keresletet, beleértve a „generatív AI modellezést” és a „gépi tanulást”, ami arra utal, hogy a vállalkozások aktívan fizetnek az AI-hez kapcsolódó szabadúszó munkákért.

2) Ismételhető „bemenet → kimenet” rendszer kiépítése

Több pénzt kereshet az AI-vel, ha abbahagyja a folyamatok újragondolását.

Készítsen ellenőrző listát minden egyes teljesítendő feladathoz (bemenetek, lépések, minőségbiztosítás, átfutási idő)

Tárolja el az újrafelhasználható prompt keretrendszereket tartalomkészítés, elérhetőség és támogatás céljára.

Adjon hozzá egy emberi ellenőrzési lépést , hogy az AI által generált tartalom pontos és a márkához illeszkedő maradjon.

Tartsd be a „nincs forrás, nincs állítás” szabályt a statisztikák és a termékadatok tekintetében.

Mentse el egy rövid „márka hangja” részletet , hogy az eredménye több AI eszközön is konzisztens maradjon.

A tényszerű állításokhoz legalább 2 hiteles forrás szükséges

3) Az eredményt értékelje, ne az időt

Az AI segít gyorsabban teljesíteni, de az ügyfelek az eredményekért fizetnek.

Fix csomagok (pl. „4 blogbejegyzés havonta” vagy „10 rövid videó hetente”)

Beállítás és havi támogatás ( pl. chatbot beállítása + frissítések)

Szintű ajánlatok, hogy az ügyfelek a költségvetésük alapján maguk válasszanak

4) Készítsen 2-3 mintát, mielőtt bemutatná az ötletét

Ha bizonyítékot mutatsz, gyorsabban köthetsz üzletet. A cégek kézzelfogható eredményeket akarnak látni, mielőtt befektetnek beléd.

Egy átalakulás előtti/utáni példa (régi szöveg → új szöveg)

Egy „rendszerminta” (ismételhető sablon vagy munkafolyamat)

Egy mini esettanulmány (probléma → folyamat → eredmény)

Valódi példák emberekről, akik AI-vel keresnek pénzt

A valódi pénzkereseti lehetőségeket olyan platformok megtekintésével ellenőrizheti, ahol az emberek már AI-támogatott szolgáltatásokat és termékeket árulnak.

1) Freelancerek, akik AI-támogatott szolgáltatásokat árulnak az Upwork-en

Az Upwork olyan készségigény-kutatásokat és sajtóközleményeket tesz közzé, amelyek az AI-hez kapcsolódó munkakategóriák iránti növekvő érdeklődésre utalnak.

Freelancerként el kell adnod a teljesítményedet (írás, tervezés, automatizálás és jelentések), és ki kell használnod az AI-t, hogy gyorsabban szállíthass.

2) AI-generált művészeti alkotásokat kínáló eladók az Etsy-n

Az Etsy kijelenti, hogy lehetővé teszi az eladók számára, hogy eredeti ötleteiket AI-eszközökkel felhasználva hozzák létre az általuk értékesített műalkotásokat, és kreativitási szabványai értelmében kötelező feltüntetni az AI által létrehozott termékeket.

Az Etsy eladójaként AI-generált művészeti csomagokat (nyomtatványokat, sablonokat és eszközöket) készíthetsz, és digitális letöltésként értékesítheted őket.

3) PromptBase-en pénzt kereső prompt eladók

Via PromptBase

A PromptBase egy piactér modellt működtet, ahol a díjak attól függően változnak, hogy a vásárló a piactéren vagy a linkjén keresztül érkezik-e. Ha a PromptBase-en értékesít, akkor kihasználhatja a prompt csomagok előnyeit. Ezek a prompt csomagok általában segítenek a vásárlóknak a lokalizáció és az értékesítés terén eredményeket elérni.

4) GPT-ket közzétevő fejlesztők az OpenAI GPT Store-ban

via OpenAI

Az OpenAI bejelentette a GPT Store elindítását, és közölte, hogy elindítja a GPT-építők bevételi programját, amelynek keretében az amerikai építők a felhasználók GPT-jeikkel való interakciója alapján kapnak fizetést.

Ez azt jelenti, hogy egy megismételhető munkafolyamatot csomagolunk egy GPT-be, és a terjesztésre koncentrálunk. Ez magában foglalja egy támogatói FAQ asszisztenst és egy ajánlat-segítőt is.

5) Az AI-t használó YouTube-alkotók, de a bevételszerzéshez továbbra is eredetiségre van szükség

A YouTube-on az AI-t használhatod forgatókönyvíráshoz vagy szerkesztéshez, de ha hosszú távú bevételt akarsz elérni egy YouTube-csatornával, akkor továbbra is szükséged van eredeti értékre.

YouTube-csatornával a YouTube partnerprogramjában kereshetsz pénzt. Ez lehetővé teszi, hogy bármilyen témában készíts videókat, a reklámozástól a pénzügyekig és az életmódig.

Használhat affiliate programokat is, például vásárlást, hogy pénzt keressen az AI segítségével a YouTube-on.

🧠 Tudta? A YouTube 2021 és 2023 között több mint 70 milliárd dollárt fizetett ki alkotóknak, művészeknek és médiavállalatoknak.

Gyakori hibák az AI-val való pénzkeresés során

Az AI segítségével gyorsan pénzt lehet keresni, de ugyanolyan gyorsan el is lehet pazarolni az időt és a hitelességet, ha az AI eszközöket nem munkafolyamatként, hanem rövidítésként kezeljük. Íme néhány gyakori hiba, amelyet el kell kerülni, ha az AI segítségével szeretnénk pénzt keresni:

AI által generált tartalom közzététele a tények ellenőrzése nélkül

Az AI írási asszisztensek magabiztosan képesek forrásokat, számokat és idézeteket kitalálni. Ezt AI hallucinációnak nevezik. Ha tartalmat árulsz, akkor annak pontosságáért és hitelességéért te vagy a felelős.

Minden statisztikát ellenőrizzen az elsődleges forrásból , mielőtt közzéteszi.

Tarts „forrásnaplót” a blogbejegyzésekhez, szkriptekhez és marketinganyagokhoz.

Kerülje az orvosi, jogi és pénzügyi állításokat, kivéve, ha hivatkozhat valamely hatóságra.

🧠 Tudta? Az amerikai szerzői jogi hivatal iránymutatása az AI által generált anyagokat tartalmazó művekről hangsúlyozza az emberi szerzőség szerepét, ami jó emlékeztető arra, hogy dokumentálnia kell az emberi hozzájárulást és a szerkesztői ellenőrzést, különösen akkor, ha később újra felhasználni vagy licencelni szeretné a művet.

Az affiliate marketingben a közzétételi szabályok figyelmen kívül hagyása

Ha affiliate marketing révén jutalékot kapsz, akkor egyértelműen közzé kell tenned ezt. Nem rejtheted el a láblécben vagy homályos megfogalmazásokban.

Az affiliate kapcsolatokat egyértelműen és jól láthatóan tüntesse fel a link közelében.

Tegye a közzétételeket könnyen észrevehetővé és könnyen érthetővé

Kerülje a megalapozatlan teljesítményre vonatkozó állításokat az eszközök promóciója során.

Kövesse nyomon a témával kapcsolatos aktuális FTC-irányelveket.

Hogyan lehet nagy mennyiségben gyártott tartalmakat pénzzé tenni?

A kezdők gyakran a mennyiségre helyezik a hangsúlyt. De meg kell értened, hogy a platformok az eredetiséget jutalmazzák.

Kevesebb, de jobb eszközöket hozz létre, amelyek valódi tapasztalatokat és egyedi példákat mutatnak be.

Kerülje el több tucat, egymáshoz szinte teljesen hasonló videó vagy sablonos oldal feltöltését.

Emberi értéket adni demókkal, összehasonlításokkal, eredményekkel és konkrét munkafolyamatokkal

AI-művészet értékesítése a piaci szabályok betartása nélkül

Ha AI által generált művészeti alkotásokat vagy AI-képeket árul, akkor be kell tartania a platform közzétételi szabályait, és egyértelműen meg kell határoznia az elvárásokat. A piaci szabályok bármilyen megsértése a fiókja deaktiválásához vezethet.

Szükség esetén tegye közzé az AI használatát

Pontosan írja le, mit kap a vásárló (fájltípusok, méretek, felhasználási jogok)

Ne sugalljon kizárólagosságot, ha azt nem tudja garantálni

🧠 Tudta? Az Etsy eladói útmutatója kimondja, hogy az eladóknak a termékleírásban fel kell tüntetniük, ha egy termék AI segítségével készült, és kifejezetten utal a „eladó által kezdeményezett AI-alkotásokra”.

Az ügyfelek az eredményekért fizetnek, de a megbízhatóság biztosítása az Ön felelőssége. Ha „egyedi AI-megoldásokat” vagy „integrált AI-megoldásokat” kínál, akkor egyértelmű határokat kell szabnia.

Magyarázza el, mit konfigurál és mit épít

Először kínáljon egy kísérleti programot (1 munkafolyamat, 1 csapat, 1 hét)

Írja le a támogatást és a karbantartást, ha AI-alapú szolgáltatásokat értékesít.

Az ügyféladatok helytelen kezelése

Sok AI-eszköz külső szervereken dolgozza fel a bevitt adatokat. Ha érzékeny ügyféladatokat illeszt be rossz helyre, akkor kockáztatja a bizalmat, és ez alááshatja a készítő/eladó hitelességét.

Távolítsa el a személyes adatokat , mielőtt tesztelné a parancsokat.

Használjon névtelen példákat a vázlatokhoz és prototípusokhoz.

Válasszon olyan szolgáltatókat, akik egyértelmű adatvédelmi kötelezettségvállalásokkal és adatmegőrzési ellenőrzésekkel rendelkeznek

Kezdetnek csak egy kis halom AI-eszközre van szükséged, amelyek illeszkednek az általad értékesített termékekhez. Amint elkezded az AI segítségével folyamatosan pénzt keresni, frissítheted a rendszeredet.

1) Egy általános asszisztens az íráshoz, tervezéshez és iterációhoz

Ezek az eszközök segítenek a brainstormingban, a vázlatkészítésben, az átírásban és a gyors eredmények összeállításában, különösen akkor, ha mélyreható technikai ismeretek nélkül tanulod meg az AI használatát.

Használja a ChatGPT-t vázlatok készítéséhez, ötleteléshez és gyors iterációkhoz.

Válassza Claude-ot íráshoz, összefoglaláshoz, kérdések és válaszokhoz, valamint kódolási támogatáshoz.

Használja a Google Workspace-t a Gemini-vel , ha a Gmail, a Docs és a Meet alkalmazásokat használja, és AI-réteget szeretne a mindennapi munkájába beépíteni.

Próbáld ki a ClickUp Brain MAX-ot , ha több prémium AI-modellhez (ChatGPT, Claude, Gemini stb.) szeretnél hozzáférni egyetlen felületen.

Ha tartalomkészítéssel foglalkozik, használjon AI írási eszközöket a gyorsaság érdekében, és növelje az értékét szerkesztési és tényellenőrzési folyamataival.

Készítsd el az első vázlatokat AI írási asszisztensek segítségével, majd írd át őket a hang és a pontosság érdekében.

Használjon strukturált utasításokat a tartalom generálásához, hogy a kimenetek konzisztensek maradjanak a blogbejegyzésekben és a közösségi média bejegyzésekben.

az Adobe Firefly segítségével

Ha miniatűröket, hirdetéseket vagy márkaeszközöket árul, az AI-művészeti generátorok segítségével gyorsan készíthet művészeti alkotásokat és AI-képeket.

Készítsen vizuális elemeket a Canva-ban a Magic Studio funkciók, például a Text to Image segítségével.

Használja az Adobe Firefly-t , ha fontos Önnek a „kereskedelmi szempontból biztonságos” pozícionálás, mivel az Adobe kijelenti, hogy a Firefly modelleket licencelt Adobe Stock tartalmak és nyilvános tartalmak alapján képezték ki, amelyek szerzői jogai már lejártak. , ha fontos Önnek a „kereskedelmi szempontból biztonságos” pozícionálás, mivel az Adobe kijelenti, hogy a Firefly modelleket licencelt Adobe Stock tartalmak és nyilvános tartalmak alapján képezték ki, amelyek szerzői jogai már lejártak.

Próbáld ki a Midjourney-t, ha dedikált képalkotási munkafolyamatot és közösségi ökoszisztémát szeretnél.

Via Canva

Ha YouTube-videókkal dolgozol vagy podcastokat kell szerkesztened, válassz olyan eszközöket, amelyek csökkentik a gyártási időt.

Válassza a Descript alkalmazást, ha szövegszerkesztéshez hasonló, átírásalapú szerkesztést szeretne, valamint AI-átírást és olyan opciókat, mint az Overdub.

Próbáld ki a Runway-t , ha AI-videó generálást és kreatív vezérlőket szeretnél egy dedikált AI-videó platformon.

Használja a Canva AI videó funkcióit, ha már létrehozott eszközöket a Canva-ban, és gyors videoklipeket szeretne ugyanazon a munkaterületen belül.

5) Automatizálási platformok fizetett munkafolyamatok létrehozásához

Via n8n

Ha AI-alapú szolgáltatásokat, onboarding folyamatokat vagy belső műveleti munkafolyamatokat értékesít, akkor megbízható automatizálási rétegre van szüksége.

Csatlakoztassa az alkalmazásokat triggerekkel és műveletekkel a Zapier és annak több mint 7000 integrációja segítségével.

Használja a Make alkalmazást, ha vizuális építőt és több mint 3000 előre elkészített alkalmazáskapcsolatot szeretne.

Válassza a n8n AI-t , ha olyan munkafolyamat-automatizálási platformot szeretne, amelyet a technikai csapatok kedvelnek, és amely nagyobb ellenőrzést biztosít a munkafolyamatok bevezetése felett. , ha olyan munkafolyamat-automatizálási platformot szeretne, amelyet a technikai csapatok kedvelnek, és amely nagyobb ellenőrzést biztosít a munkafolyamatok bevezetése felett.

via DeepL Translator

Ha fordítási vagy lokalizációs szolgáltatásokat kínál, kezdje olyan eszközökkel, amelyek mind szövegeket, mind fájlokat kezelnek.

Fordítson szövegeket és dokumentumokat, például PDF, DOCX és PPTX fájlokat a DeepL segítségével.

Kínáljon AI-fordítást „tervezet + emberi lektorálás” szolgáltatásként, így a minőség magas marad, és az ügyfelek megbíznak az Ön munkájában.

7) Kódolási segítők, ha könnyű fejlesztési vagy automatizálási munkát árul

Via Github Copilot

Ha weboldalakon végzel módosításokat, szkripteket vagy kisebb integrációkat, az AI kódolási eszközök felgyorsítják a munkát anélkül, hogy magadnak kellene gépi tanulási modelleket képezni.

A GitHub Copilothoz hasonló eszközök kódjavaslatokkal segítenek, amelyek egész sorokat vagy teljes funkciókat is tartalmazhatnak.

8) Jelentések és irányítópultok az adatszolgáltatásokhoz

via Looker Studio

Ha ajánlatod adatelemzést vagy digitális marketinggel kapcsolatos betekintést tartalmaz, akkor olyan eszközökre van szükséged, amelyekkel az adatok vizualizálása könnyen megosztható.

Szerezze be a Power BI-t önkiszolgáló és vállalati BI-hez

Próbáld ki a Looker Studio ingyenes, interaktív irányítópultjait!

Válassza a Tableau-t, ha drag-and-drop vizuális elemzéseket és megosztási munkafolyamatokat szeretne.

Hogyan segít a ClickUp az AI-alapú melléktevékenység felépítésében és bővítésében?

A ClickUp segítségével zökkenőmentesen nyomon követheti az összes ügyfélmunkáját

Ha AI-vel szeretnél pénzt keresni, akkor a sebesség és a fókusz fontos, de a legtöbb csapatot végül a saját eszközei lassítják le. Nehezen tudják az AI-kísérleteket bevételre váltani, mert munkájuk túl sok, egymástól független rendszerre oszlik szét.

Az ötleteket egy helyen dokumentálják, a végrehajtást máshol követik nyomon, míg a teljesítményt egy külön eszközzel mérik. Ez a fajta munkamegosztás növeli a súrlódást és lassítja a koncepciótól a bevételszerzésig vezető átmenetet.

Az AI használatával a csapatok manapság az AI terjedésével szembesülnek, ami azt jelenti, hogy több AI eszközt kell egyszerre használniuk a tartalomgeneráláshoz, az automatizáláshoz és az elemzéshez.

A ClickUp egy konvergált AI-munkaterületként kezeli ezt a kihívást, és egyetlen platformon egyesíti a feladatkezelést, a dokumentációt és az AI-képességeket. Ez az egységes megközelítés lehetővé teszi a csapatok számára, hogy kontextus vagy ellenőrzés elvesztése nélkül tervezzék meg és optimalizálják az AI-vezérelt munkafolyamatokat.

Egyszerűsítse a tartalomkészítést, a feladatok automatizálását és a kutatást

A ClickUp Brain segítségével bármilyen kérdést feltehetsz, függetlenül a témától

A legtöbb AI írási eszköz szöveget ad neked. De még mindig neked kell azt a szöveget valódi eredménygé alakítanod, feladatokat létrehoznod, tulajdonosokat kijelölnöd, és mindent összekapcsolnod az ügyfél kérésével.

A ClickUp Brain úgy lett kialakítva, hogy a munkaterületén belül működjön, így az ötlettől a megvalósításig eljuthat anélkül, hogy alkalmazások között kellene váltogatnia.

✅ Íme, mit tehetsz vele, ha AI-vezérelt szolgáltatásokat építesz:

Tegyen fel kérdéseket és kapjon válaszokat a munkaterület kontextusának felhasználásával, majd onnan induljon el a cselekvéshez. a munkaterület kontextusának felhasználásával, majd onnan induljon el a cselekvéshez.

Összefoglalja a ClickUp feladatok , megjegyzések, csevegések és dokumentumok , hogy gyorsan felzárkózhasson és kontextusban válaszolhasson. , hogy gyorsan felzárkózhasson és kontextusban válaszolhasson.

Hozzon létre feladatokat, dokumentumokat és emlékeztetőket közvetlenül a ClickUp Brain segítségével.

💡 Profi tipp: Szabványosítsa az AI-vezérelt ügyfélszolgáltatást a ClickUp Brain MAX segítségével. Használja a ClickUp Talk to Text funkcióját, hogy rögzíthesse az ötleteit, és útközben szöveggé alakíthassa őket Amikor a csapatok AI-t használnak bevétel generálására, a valódi szűk keresztmetszet a visszajelzések alkalmazása és a végső eredmények egyértelmű végrehajtási lépésekké alakítása. A ClickUp Brain MAX segít a csapatoknak egyetlen munkaterületen belül kezelni ezt a teljes folyamatot, csökkentve az ütközéseket és javítva a teljesítés konzisztenciáját. ✅ Így tudják a csapatok racionalizálni az AI-alapú ügyfél-munkafolyamatokat: Gyorsabban rögzítheti és finomíthatja a briefeket a Talk to Text segítségével: Használja a ClickUp Brain Használja a ClickUp Brain Talk to Text funkcióját, hogy a megbeszélések vagy hívások után azonnal diktálja le a vázlatos jegyzeteket. A funkció a strukturálatlan beviteleket kézzel történő átírás nélkül finomított, ügyfélnek kész tartalommá alakítja.

Gyorsan visszakeresheti a kontextust az Enterprise Search segítségével: Használja Használja a ClickUp Brain Enterprise Search funkciót , hogy megtalálja a releváns információkat a feladatok, dokumentumok, csevegések és kapcsolódó eszközök között. Feltárhatja a legfontosabb kontextust és összefoglalhatja a következő lépéseket, ahelyett, hogy manuálisan átnézné a hosszú szálakat vagy dokumentumokat.

Zökkenőmentes átmenet a kimenettől a végrehajtásig: Az AI által generált eredményeket közvetlenül a ClickUp-ban feladatokká és nyomon követendő tennivalókká alakíthatja, így biztosítva, hogy az ügyfél munkája a létrehozás és a leszállítás között zökkenőmentesen haladjon.

Válassza ki az igényeinek megfelelő AI modellt: Válasszon több LLM közül, beleértve a Claude-ot, a GPT-4-et és a Gemini-t, a különböző prompting követelményeknek megfelelően.

AI-munkafolyamatok létrehozása az ügyfelek számára

Készítsen űrlapokat a fontos információk és visszajelzések rögzítéséhez a ClickUp Forms segítségével

Ha olyan AI-szolgáltatásokat értékesít, mint tartalomcsomagok és automatizálási beállítások, akkor a szűk keresztmetszet a átadások és a nyomon követések körül forog.

✅ A ClickUp alapelemeket biztosít ahhoz, hogy a szállítást rendszerként működtesse:

A ClickUp Forms segítségével alakítsa át a kéréseket nyomon követhető munkává , majd irányítsa a beérkező kérelmeket a munkafolyamatába.

Automatizálja az ismétlődő lépéseket a ClickUp Automations segítségével, beleértve a feladatok kiosztását, a megjegyzések közzétételét és az állapotok megváltoztatását több mint 100 automatizálási sablon segítségével. a ClickUp Automations segítségével, beleértve a feladatok kiosztását, a megjegyzések közzétételét és az állapotok megváltoztatását több mint 100 automatizálási sablon segítségével.

Tartsa a ügyfelekkel folytatott beszélgetéseket a végrehajtáshoz kapcsolódóan úgy, hogy a csevegőüzenetekből feladatokat hoz létre, és a beszélgetéseket a kapcsolódó munkákhoz kapcsolja.

🎥 Nézze meg a videót: Automatizálja feladatait és takarítson meg akár 26 órát hetente a ClickUp segítségével.

💡 Profi tipp: Használja a ClickUp Super Agents szolgáltatást a felvétel és a kézbesítés közötti átadás lebonyolításához. Hagyja, hogy a ClickUp szuperügynökei Önért dolgozzanak! Amikor elkezdi értékesíteni az AI-szolgáltatásokat (tartalomcsomagok, jelentések, automatizálások), gyakran a kis műveletek akadályozzák a haladást: hiányzó rövid részletek és lassú visszajelzések. A ClickUp Super Agents figyelheti a listában vagy a csevegésben megjelenő triggereket, majd az Ön utasításai alapján cselekedhet. Egy egyszerű beállítás, amely a legtöbb szabadúszó és alkotó számára megfelelő: Indítsa el új munkák esetén: Állítsa be az ügynököt úgy, hogy akkor induljon el , amikor egy feladatot hoznak létre a „Ügyfélkérések” listában (ideális, ha az űrlapja ott hoz létre feladatokat).

Ellenőrizze a hiányzó adatokat: Az ügynöki utasításokban adja meg, hogy vizsgálja meg a feladat leírását a lényeges adatok (cél, célközönség, határidő, linkek, márkára vonatkozó megjegyzések) szempontjából, és tegyen közzé egy feladatkommentet, amelyben csak a hiányzó adatokat kérdezi meg.

A szállítási terv automatikus elkészítése: Alfeladatokat hozhat létre, tulajdonosokat állíthat be, határidőket adhat hozzá és állapotokat frissíthet, így minden kérés azonnal nyomon követhető munkafolyamatot eredményez.

Segítség az ügynök megkérdezéséhez: Használja az Ask Brain for help (Kérdezze meg az agyat) opciót az ügynöképítőben, hogy gyorsabban elkészíthesse a pontosabb utasításokat. Ha Ön is ügyfelekkel kommunikáló ClickUp Chat csatornát üzemeltet, engedélyezheti az Ambient Answers (egy előre elkészített Autopilot Agent) funkciót, hogy a szálban válaszoljon a gyakori „hogyan kell…?” kérdésekre.

Sablonok és szolgáltatások termékesítése

Készíts jegyzeteket és tárold adataidat egy központi helyen a ClickUp Docs segítségével

A prompt csomagok, SOP-k, ajánlat sablonok, szállítási ellenőrzőlisták és bevezetési útmutatók mind magasabb árrésű termékekké válnak, ha nem kell őket minden ügyfél számára újra elkészíteni.

A ClickUp Docs olyan élő dokumentációhoz lett tervezve, amely kapcsolatban marad a feladatokkal és a frissítésekkel.

✅ A ClickUp Docs segítségével:

Hozzon létre korlátlan számú dokumentumot, wikit és tudásbázist korlátlan számú dokumentumot, wikit és tudásbázist

Használjon beágyazott oldalakat, sablonokat, táblázatokat és beágyazott elemeket a termékesített szolgáltatások strukturálásához.

Együttműködés valós időben és dokumentumok nyilvános megosztása bejelentkezés nélkül

Tárolja az összes dokumentumát, és bármikor hozzáférhet hozzájuk , és bármikor hozzáférhet hozzájuk a ClickUp Docs Hub segítségével.

Folyamatos szabadúszói munkavégzés

Használja a ClickUp Sprint táblákat a projektjeinek valós idejű láthatóságához

Ha több bevételi forrást kezel, a hete gyorsan kaotikusvá válhat. Lehet, hogy tartalmi határidők, ügyfél-javítások és adminisztratív feladatok versengenek a figyelméért.

A ClickUp Sprints strukturált módszert kínál a szállítási blokkok tervezéséhez, az előrehaladás nyomon követéséhez és a munka folyamatos előrehaladásához. A ClickUp a Sprints ClickApp segítségével támogatja a sprint menedzsmentet, amely sprint-specifikus beállításokat kínál.

✅ Gyakorlatias módszer freelancerként való felhasználásra:

Tarts naprakész nyilvántartást az ügyfelek kéréseiről és a személyes feladatokról.

Vedd fel csak azt, amit be tudsz fejezni a jelenlegi sprintben.

Áttekintés: mi valósult meg, mi akadályozott meg, és mit kell változtatni a következő sprintben.

Kövesse nyomon a megkereséseket és a fizetéseket egy helyen

Kövesse nyomon projektjeit a ClickUp CRM-beállításával

Sok mellékes tevékenység megakad, mert a potenciális ügyfelek a DM-ekben, a számlák az e-mailekben, a nyomon követések pedig a fejedben vannak. A ClickUp CRM-beállítása rugalmas folyamatok és nyomon követett mezők köré épül , ami jól működik, ha nem akarsz egy másik önálló rendszert.

✅ A ClickUp CRM-oldalain és sablonjain olyan építőelemeket találsz, mint:

Egyedi állapot munkafolyamatok a folyamatok kezeléséhez a folyamatok kezeléséhez

Egyéni mezők a részletek nyomon követéséhez , például a potenciális ügyfelek, a pontszámok vagy az üzletkötési szakaszok , például a potenciális ügyfelek, a pontszámok vagy az üzletkötési szakaszok

CRM-sablonok , amelyek készen használható állapotokat és mezőket tartalmaznak (hasznos, ha gyorsan szeretne elkezdeni)

A folyamatot pénzügyi stílusú nyomonkövetési sablonokkal és mezőkkel is összekapcsolhatja, majd a műszerfalakon jelentést készíthet róla.

Az AI-eredmények ismétlődő üzleti rendszerré alakítása a ClickUp segítségével

Az AI segítségével gyorsabban lehet pénzt keresni, mint gondolná, de csak akkor fog folyamatosan keresni, ha rendszerként kezeli. Ideális esetben válasszon ki egy szolgáltatást, és azt következetesen nyújtsa. Emellett folyamatosan fektessen be jobb munkafolyamatokba.

Miután kiválasztotta az AI-eszközök készletét és elkezdte építeni a hitelességét, folyamatosan pénzt kereshet az AI segítségével.

Ha egy helyen szeretné kezelni feladatait, dokumentumait és eszközeit, miközben több bevételi forrást is kiaknáz, próbálja ki a ClickUp-ot. Az AI-alapú platform célja, hogy a csapatokat, feladatokat és eszközöket egy munkaterületen egyesítse. A ClickUp segítségével mindig szem előtt tarthatja a prioritásokat, anélkül, hogy elveszítené a kontextust vagy eltévedne a részletekben.

