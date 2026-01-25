A 9 legjobb Augmentcode alternatíva csapatok számára 2026-ban

A legtöbb fejlesztő, aki AI kódolási asszisztenst választ, az automatikus kiegészítés sebességére vagy a csevegés minőségére koncentrál, de a valódi szűk keresztmetszet nem a kód gyorsabb írása. A lendületet az IDE, a feladatkövető, a dokumentáció és a kommunikációs eszközök közötti állandó kontextusváltás veszi el. Minden alkalmazás közötti váltás szétszórja a kritikus információkat és megszakítja a munkamenet folytonosságát.

Ez az útmutató 9 Augment Code alternatívát mutat be, az IDE-natív eszközöktől, mint a GitHub Copilot és a Cursor, a munkafolyamatokat átfogó platformokig, mint a ClickUp, amelyek összekapcsolják a kódot azzal, hogy miért is építed azt. A cél nem csak a gyorsabb automatikus kiegészítés. Hanem a csapatod munkamódszeréhez leginkább megfelelő eszköz megtalálása.

Miért érdemes az Augment Code alternatíváit választani?

Az Augment Code egy AI-alapú kódolási asszisztens, amelyet úgy terveztek, hogy megértse a nagy, vállalati szintű kódbázisokat, és kontextusérzékeny javaslatokat nyújtson. Olyan fejlesztők számára készült, akik hatalmas adattárakban dolgoznak, ahol az általános AI-eszközök elveszítik a kontextust. De nem minden csapatnak van szüksége ilyen szintű kódbázis-indexelésre, és egyes fejlesztők úgy találják, hogy az Augment IDE-támogatása vagy munkafolyamat-integrációja nem felel meg a stackjüknek.

Sok fejlesztő mélyebb csevegésalapú interakciókat, jobb inline kiegészítéseket vagy olyan eszközöket szeretne, amelyek az egész technológiai ökoszisztémában működnek, nem csak az IDE-ben. Íme a leggyakoribb okok, amelyek miatt a csapatok alternatívákat keresnek:

IDE rugalmasság: Egyes eszközök szélesebb körű szerkesztő támogatást nyújtanak, vagy önálló alkalmazásként működnek.

Munkafolyamat-integráció: A fejlesztőknek szükségük lehet egy AI-alapú kódolási asszisztensre, amely összekapcsolódik a projektmenedzsmenttel, a dokumentációval vagy A fejlesztőknek szükségük lehet egy AI-alapú kódolási asszisztensre, amely összekapcsolódik a projektmenedzsmenttel, a dokumentációval vagy a CI/CD folyamatokkal

Kontextus hatálya: A különböző eszközök eltérő módon kezelik a kódbázis kontextusát – egyesek kiválóan teljesítenek az egyfájl-javaslatok terén, mások a több repozitóriumot átfogó megértés terén.

Csapatmunka: A vállalati csapatoknak szükségük lehet olyan funkciókra, mint A vállalati csapatoknak szükségük lehet olyan funkciókra, mint a kódfelülvizsgálati segítség , a tudásmegosztás vagy a központosított AI-kezelés.

Augment Code alternatívák áttekintése

Eszköz A legjobb Legjobb funkciók Árak ClickUp Fejlesztési munkafolyamatokat és kódokat kezelő csapatok Csapat mérete: Kis csapatoktól nagyvállalatokig Codegen ügynök kódgeneráláshoz, Brain munkaterület-szintű kontextushoz, dokumentumokhoz, feladatkapcsoláshoz, automatizáláshoz, integrált munkafolyamat-kezeléshez. Örökre ingyenes; Testreszabás elérhető vállalatok számára GitHub Copilot Fejlesztők, akik zökkenőmentes GitHub integrációt szeretnénekCsapat mérete: Egyéni fejlesztőktől nagy fejlesztői csapatokig Beépített javaslatok, Copilot Chat, PR összefoglalók, többfájl kontextus, GitHub-natív munkafolyamatok Ingyenes szint, fizetős csomagok 10 dollár/hó-tól Cursor Fejlesztők, akik AI-natív IDE-t keresnek Csapat mérete: Azok a csapatok, amelyek könnyen váltanak IDE-t Kódbázis indexelés, Composer többfájl szerkesztéshez, prediktív szerkesztés, természetes nyelvű parancsok Ingyenes csomag, fizetős csomagok 20 dollár/hó-tól Amazon Q Developer Csapatok AWS-központú környezetekben Csapat mérete: Startupoktól nagyvállalatokig az AWS-en AWS-natív támogatás, biztonsági szkennelés, kódátalakítás, architektúra-tanácsadás Ingyenes csomag, fizetős csomagok 19 USD/felhasználó/hónap áron Tabnine Vállalati csapatok, amelyek prioritásként kezelik a kód adatvédelmét Csapat mérete: Szabályozott iparágak és nagyvállalatok Helyi telepítés, személyre szabott modellek, nulla adatmegőrzés, IDE rugalmasság Fizetős csomagok 59 USD/felhasználó/hónap áron Sourcegraph Cody Hatalmas kódbázisokkal dolgozó fejlesztők Csapat mérete: Nagy mérnöki szervezetek sok reposztorral Több repo kontextus, vállalati keresés, LLM háttér opciók, mély kódintelligencia Ingyenes szint, fizetős csomagok 9 USD/felhasználó/hónap áron Windsurf Fejlesztők, akik agens AI munkafolyamatokat szeretnénekCsapat mérete: Autonóm feladatvégzést kutató csapatok Cascade több lépéses feladatokhoz, Flows, mély indexelés, beépített javaslatok Ingyenes csomag, fizetős csomagok 15 dollártól/hónap Qodo A kódminőségre és tesztelésre összpontosító csapatok Csapatméret: QA-intenzív csapatok és mérnöki szervezetek AI által generált tesztek, PR-elemzés, kódminőségi betekintés, viselkedésalapú tesztelés Ingyenes csomag, fizetős csomagok 38 USD/felhasználó/hónap áron Replit Ghostwriter Böngészőben kódoló fejlesztőkCsapat mérete: kezdők, oktatók és kis csapatok Felhőalapú IDE, beépített javaslatok, azonnali telepítés, valós idejű együttműködés Ingyenes csomag, fizetős csomagok 20 dollár/hó-tól Codeium Fejlesztők, akik széles körű IDE támogatást szeretnénekCsapat mérete: Bármely, vegyes szerkesztőkből álló csapat Gyors automatikus kiegészítés, több mint 70 nyelv és több mint 40 IDE támogatása, csevegésalapú segítségnyújtás Ingyenes csomag, vállalati árak elérhetők

A legjobb Augment Code alternatívák

1. ClickUp (a legjobb AI-alapú fejlesztési munkafolyamat-kezeléshez)

A fejlesztőcsapatok gyakran küzdenek az eszközök elszaporodásával, amikor a kód az IDE-ben, a feladatok egy eszközben, a dokumentáció egy másikban található, és a kommunikáció több platformra oszlik szét. Ez a fragmentáció lassítja a szállítást, vakfoltokat hoz létre, és a fejlesztőknek felmerül a kérdés, hogy miért építenek egy funkciót, és nem csak azt, hogy hogyan.

A ClickUp megszünteti ezt a munkaterhelést, mivel egy konvergált AI munkaterületként összeköti az egész fejlesztési munkafolyamatot. Az önálló kódolási asszisztensekkel ellentétben, amelyek csak a kódot látják, a ClickUp teljes kontextust nyújt arról, hogy mit építesz és miért.

Ha olyan AI-t szeretne, amely nem csak javaslatokat tesz, hanem kódot is szállít, a ClickUp Brain Agents segítségével gyorsabban juthat el a feladattól a megvalósításig. Például a ClickUp Codegen ügynöke a feladat kontextusát felhasználva kódot generálhat, és segíthet a munkát PR-munkafolyamat felé terelni, így a végrehajtás kapcsolatban marad a követelményekkel és döntésekkel, amelyek alakították.

A ClickUp Codegen ügynöke automatikusan frissíti a feladatokat a kódváltozásokkal, közzéteszi a pull request linkeket és összefoglalja az előrehaladást.

A ClickUp Brain segítségével az AI-támogatás az egész munkaterületen elérhető. Megemlítheti a Brain-t egy feladat megjegyzésében vagy a ClickUp Chat-ben, és az a feladatokból, dokumentumokból és beszélgetésekből származó ismeretei alapján válaszol. Kérje meg, hogy foglalja össze a sprint előrehaladását, készítsen technikai specifikációkat a feladatleírásokból, vagy azonnal mutassa meg a kapcsolódó dokumentációt, így kevesebb időt kell a kontextus keresésével töltenie, és több időt fordíthat a szállításra.

Az AI asszisztens elmagyarázza a Python lambda hatókörrel kapcsolatos problémákat, és javított kódpéldát ad, megkönnyítve ezzel a hibakeresést és a tanulást a fejlesztők számára.

Ezután a ClickUp Automations kezeli a mély munkát megszakító manuális frissítéseket. Indítson munkafolyamatokat fejlesztési eseményekből. Amikor egy pull request összeolvad, automatikusan helyezze át a kapcsolódó feladatot a Kész kategóriába, és értesítse a megfelelő személyeket. Amikor egy hibát jelentenek, rendelje hozzá a komponens vagy a tulajdonos alapján. Ez kevesebb állapotértesítést, kevesebb „frissítette valaki ezt?” pillanatot és kevesebb kontextusváltást jelent.

Állítson be kódolás nélküli ClickUp automatizálásokat, hogy azok végezzék el a nehéz munkát Ön helyett.

Végül, a ClickUp Docs összekapcsolja a technikai dokumentációt az általa leírt munkával. Hozzon létre API-hivatkozásokat, architektúra-döntéseket vagy bevezető útmutatókat, amelyek közvetlenül kapcsolódnak a releváns ClickUp feladatokhoz, így amikor a követelmények megváltoznak, az érintett dokumentumok és feladatok együtt jelennek meg.

A ClickUp Brain egy új, wiki stílusú dokumentumot hoz létre testreszabható táblázattal, amely megkönnyíti a tartalmi feladatok szervezését és nyomon követését közvetlenül egy egyszerű AI parancsból.

Legjobb funkciók

AI-alapú kódgenerálás a Codegen ügynökkel: Több, mint kódjavaslatok – Több, mint kódjavaslatok – a ClickUp Codegen ügynöke a feladatok teljes kontextusát felhasználva generálja a termeléskész kódot, és továbbítja a munkát a pull request felé. Ezáltal a megvalósítás szorosan kapcsolódik a követelményekhez és a döntésekhez, csökkentve az átadási hibákat és felgyorsítva a szállítást.

Munkaterület-szintű AI-támogatás a ClickUp Brain segítségével: Azonnal hozzáférhet a feladatokból, dokumentumokból és beszélgetésekből származó ismeretekhez, ha @megemlíti a Brain-t a megjegyzésekben vagy a csevegésben. Összefoglalhatja a sprint előrehaladását, megfogalmazhatja a műszaki specifikációkat vagy előhívhatja a kapcsolódó dokumentációt másodpercek alatt, így a fejlesztők kevesebb időt töltenek kereséssel és többet fejlesztéssel.

Rugalmas, eseményvezérelt automatizálás: Automatizálja a kézi frissítéseket és az ismétlődő feladatokat a fejlesztési eseményekből indított munkafolyamatok segítségével. Például, amikor egy pull request összevonásra kerül, a ClickUp automatikusan áthelyezheti a kapcsolódó feladatot a „Kész” állapotba, értesítheti az érintetteket, vagy hozzárendelhet követő intézkedéseket – minimalizálva ezzel a kontextusváltást és biztosítva, hogy mindenki ugyanazon a hullámhosszon legyen.

A munkafolyamatához kapcsolódó dokumentumok: Készítsen és tartson karban olyan technikai dokumentációt (például API-referenciákat vagy architektúra-döntéseket), amely közvetlenül kapcsolódik a releváns feladatokhoz. Ha a követelmények megváltoznak, az érintett dokumentumok és feladatok együtt jelennek meg, így biztosítva, hogy csapata mindig a legfrissebb információk alapján dolgozzon.

Egységes, konvergált munkaterület: Szüntesse meg az eszközök elszaporodását azáltal, hogy a kódot, a feladatokat, a dokumentumokat és a kommunikációt egy helyen kezeli. A ClickUp konvergált AI munkaterülete teljes, valós idejű áttekintést nyújt csapatának arról, hogy mi készül és miért, csökkentve ezzel a vakfoltokat és felgyorsítva az együttműködést.

Előnyök:

A feladatok, dokumentumok és beszélgetések egységes kontextusa teljes képet ad a fejlesztőknek a projekt követelményeiről.

A rugalmas automatizálás bármilyen munkafolyamathoz alkalmazkodik egyedi kiváltó eseményekkel és láncolt műveletekkel.

Az all-in-one munkaterület megszünteti a fragmentációt, amely a csapat tudását több platformra szórja szét.

Hátrányok:

Tanulási görbe az all-in-one platformokat még nem ismerő csapatok számára

A mobilalkalmazás kevesebb funkcióval rendelkezik, mint a desktop verzió.

Egyes fejlett automatizálások konfigurálása időt igényel.

Árak

Értékelések és vélemények:

G2: 4,7/5 (9000+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Íme, mit mond egy G2-értékelő a ClickUp-ról.

A ClickUp egy all-in-one projektmenedzsment platform, amely egyetlen helyen egyesíti a feladatkezelést, az időkövetést, a dokumentációt és a jelentéstételt. A legjobban a magas szintű testreszabhatóság tetszik: a nézeteket, állapotokat és automatizálásokat az egyes munkafolyamatokhoz igazíthatja. A Slack, a Google Drive és a naptár eszközökkel való integrációk jelentősen megkönnyítik az együttműködést. Nagyra értékelem azt is, hogy milyen egyszerűen kezelhető több projekt és valós időben követhető a csapat termelékenysége.

A ClickUp egy all-in-one projektmenedzsment platform, amely egyetlen helyen egyesíti a feladatkezelést, az időkövetést, a dokumentációt és a jelentéstételt. A legjobban a magas szintű testreszabhatóság tetszik: a nézeteket, állapotokat és automatizálásokat az egyes munkafolyamatokhoz igazíthatja. A Slack, a Google Drive és a naptár eszközökkel való integrációk jelentősen megkönnyítik az együttműködést. Nagyra értékelem azt is, hogy milyen egyszerűen kezelhető több projekt és valós időben követhető a csapat termelékenysége.

2. GitHub Copilot (a GitHub ökoszisztémába beágyazott fejlesztők számára a legjobb)

Azok számára, akik már a GitHub-ban dolgoznak, a kérdések feltevése vagy a pull requestek áttekintése érdekében történő eszközváltás állandó súrlódása jelentősen csökkentheti a termelékenységet. A GitHub Copilot ezt úgy oldja meg, hogy az AI-támogatást közvetlenül a meglévő munkafolyamatba integrálja, így a Copilotot használó fejlesztők 35%-kal gyorsabban végzik el a feladatokat, mint azok, akik nem használják. A program kódokat javasol a gépelés közben, kérdésekre válaszol a csevegésben, és segít a pull requestek áttekintésében – mindezt anélkül, hogy el kellene hagynia a szerkesztőt.

A Copilot nyilvános kódokon képzett nagy nyelvi modelleket használ, hogy beépített javaslatokat nyújtson. Megérti a kontextust az aktuális fájlból, a megnyitott lapokból és a tároló struktúrájából. A csevegő felületen kérdéseket tehet fel a kódbázisával kapcsolatban, vagy magyarázatot kérhet az ismeretlen kódokról, így ez egy hatékony programozási AI-asszisztens.

Legjobb funkciók:

Beépített kódjavaslatok: A Copilot a gépelés közben egysoros kódoktól egész függvényekig terjedő kiegészítéseket kínál. Megtanulja a kódolási mintáidat és a környező kontextust, és gyakran még a gépelés befejezése előtt előre megsejti, mire van szükséged.

Copilot Chat: Tegyen fel kérdéseket természetes nyelven közvetlenül az IDE-ben. Kérjen magyarázatot komplex kódokra, kérjen refaktorálási javaslatokat, vagy generáljon vele egységteszteket.

Pull request segítség: A Copilot PR leírásokat generálhat, összefoglalhatja a változásokat a felülvizsgálók számára, és javításokat javasolhat. Ez felgyorsítja a felülvizsgálati ciklust, és biztosítja, hogy a PR-ek értelmes kontextussal rendelkezzenek a csapattagok számára.

Előnyök:

A mély GitHub-integráció azt jelenti, hogy a javaslatok gyakran összhangban vannak a projekt konvencióival.

Széles körű IDE-támogatás, beleértve a VS Code, JetBrains IDE-ket és Neovim-et.

Folyamatos fejlesztés rendszeres frissítésekkel és új funkciókkal

Hátrányok:

A javaslatok esetenként elavult mintákat vagy elavult API-kat tartalmaznak.

Korlátozott testreszabási lehetőségek vállalatspecifikus kódolási szabványokhoz

GitHub-fiók és előfizetés szükséges.

Árak

Ingyenes

Pro: 10 USD/hó

Pro+: 39 USD/hó

Üzleti: 19 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: 39 USD/felhasználó/hónap

Értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 200 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (30+ értékelés)

Íme, mit mond egy G2-es értékelő a GitHub Copilotról.

A GitHub Copilot jelentősen javította a kódolási termelékenységemet. Intelligens kódkiegészítéseket és teljes funkciókat javasol, amelyek gyakran megegyeznek azzal, amit írni akartam. A Copilot kiválóan teljesít olyan rutin feladatokban, mint a sablonok beállítása, hurkok és standard minták, ami rengeteg időt takarít meg nekem, és segít koncentrálni a fejlesztés bonyolultabb részeire. Olyan, mintha egy második pár kezem lenne a szerkesztőben – ez különösen hasznos új fájlok vagy ismeretlen API-k elindításához.

A GitHub Copilot jelentősen javította a kódolási termelékenységemet. Intelligens kódkiegészítéseket és teljes funkciókat javasol, amelyek gyakran megegyeznek azzal, amit írni akartam. A Copilot kiválóan teljesít rutin feladatokban, mint például sablonok beállítása, ciklusok és standard minták, ami rengeteg időt takarít meg nekem, és segít koncentrálni a fejlesztés bonyolultabb részeire. Olyan, mintha egy második pár kezem lenne a szerkesztőben – különösen hasznos új fájlok vagy ismeretlen API-k elindításához.

3. Cursor (a legjobb azoknak a fejlesztőknek, akik AI-natív IDE-élményt szeretnének)

Unod már, hogy az AI csak egy kiegészítőnek tűnik a szerkesztődben? A bővítményekkel ellentétben a Cursor egy alapjaiban AI-alapú IDE. A VS Code egy forkja, így a felülete ismerős, de az AI-képességek minden interakcióba be vannak építve, ami az egyik legjobb AI kódolási asszisztenssé teszi.

A Cursor fő előnye, hogy képes indexelni az egész kódbázist, lehetővé téve több fájlt átfogó kérdések és szerkesztések végrehajtását. Kérje meg, hogy „refaktorálja a hitelesítési folyamatot”, és a program meg fogja érteni, mely fájlok érintettek. Ez a teljes projektre kiterjedő tudatosság megakadályozza azt a gyakori frusztrációt, hogy az AI tönkretegye azokat a dolgokat, amelyeket nem lát.

Legjobb funkciók:

Kódbázis-szintű kontextus: A kurzor indexeli az egész projektet, így az AI interakciók megértik a fájlok közötti kapcsolatokat. Ez a holisztikus nézet megakadályozza az „AI nem érti a projektemet” frusztrációt.

Composer: Írja le egyszerű nyelven, mit szeretne, és a Composer több fájlban is végrehajtja a változtatásokat. Ez forradalmi változást jelent a refaktorálási feladatoknál, amelyek manuálisan órákat vennének igénybe.

Prediktív szerkesztés: A kurzor a legutóbbi szerkesztések alapján előre jelzi a következő változtatást. Ha egy helyen átnevez egy változót, akkor máshol is ugyanazt az átnevezést javasolja.

Előnyök:

A kódbázis valódi megértése csökkenti az olyan javaslatok számát, amelyek megzavarják a kód más részeit.

Az ismerős VS Code felület minimális tanulási görbét jelent.

Több AI modellt támogat a sebesség és a képességek közötti egyensúly érdekében.

Hátrányok:

A jelenlegi IDE-ről való áttérés szükséges.

A kódbázis indexelése nagyon nagy adattárak esetén lassú lehet.

Egyes VS Code kiterjesztések nem működnek tökéletesen.

Árak

Hobbi

Pro: 20 USD/hó

Pro+: 60 USD/hó

Ultra: 200 USD/hó

Csapatok: 40 USD/felhasználó/hónap

Vállalatok: Egyedi

Értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Íme, mit mond egy G2-es értékelő a Cursorról.

Imádom, hogy a Cursor milyen zökkenőmentesen integrálja az AI-t a fejlesztési munkafolyamatba. Az inline kódjavaslatok hihetetlenül pontosak, és az a lehetőség, hogy közvetlenül a szerkesztőben tehetek fel kérdéseket, rengeteg időt takarít meg nekem. Olyan érzés, mintha egy szakértő fejlesztővel páros programoznék, aki megérti a projektem kontextusát.

Imádom, hogy a Cursor milyen zökkenőmentesen integrálja az AI-t a fejlesztési munkafolyamatba. Az inline kódjavaslatok hihetetlenül pontosak, és az a lehetőség, hogy közvetlenül az editorban tehetek fel kérdéseket, rengeteg időt takarít meg nekem. Olyan érzés, mintha egy szakértő fejlesztővel páros programoznék, aki megérti a projektem kontextusát.

4. Amazon Q Developer (a legjobb AWS-en épülő csapatok számára)

Ha az infrastruktúrája AWS-en fut, akkor tudja, milyen nehézségekkel jár, ha egy általános AI-eszközt próbál meg rávenni, hogy megértse az IAM-politikák vagy a Lambda-konfigurációk finomságait. Az Amazon Q Developer egy AI-asszisztens, amely natívan beszél AWS-en. Túlmutat az egyszerű kódkiegészítésen, és segítséget nyújt az architektúra döntéseiben, a biztonsági szkennelésben, sőt a régi alkalmazások migrációjában is.

Mivel az Amazon fejlesztette, a Q Developer megérti az AWS szolgáltatások közötti kapcsolatokat, és az Ön architektúrájához leginkább megfelelő bevált gyakorlatokat ajánlhatja. IAM-irányelveket javasolhat, segíthet a Lambda-funkciók konfigurálásában és elmagyarázhatja a CloudFormation-sablonokat.

Legjobb funkciók:

AWS szolgáltatások szakértelme: Kérdezze meg, hogyan konfigurálhatja az S3-tároló politikáját vagy optimalizálhatja a DynamoDB lekérdezést. A javaslatok az AWS bevált gyakorlatait követik és figyelembe veszik a szolgáltatás-specifikus finomságokat.

Kódátalakítás: Régi Java alkalmazást migrál? A Q Developer elemezheti a kódbázist és irányíthatja a frissítési folyamatot, kezelve a függőségek frissítéseit és az API változásokat.

Biztonsági vizsgálat: A beépített biztonsági vizsgálat ellenőrzi a kódot az ismert biztonsági problémák és az AWS szabványok szempontjából, és javítási javaslatokat is ad.

Előnyök:

A natív AWS-megértés megakadályozza a gyakori konfigurációs hibákat.

A vállalati funkciók lehetővé teszik a belső kódbázisok és szabványok alapján történő képzést.

Széles körű nyelvi támogatás, beleértve a Python, Java és JavaScript nyelveket

Hátrányok:

A legértékesebb AWS-intenzív környezetekben

Egyes funkciókhoz AWS-fiók integráció szükséges.

Az IDE támogatás korlátozottabb, mint egyes versenytársaknál.

Árak

Ingyenes szint

Pro szint: 19 USD/felhasználó/hónap

Értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (30+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Íme, mit mond egy G2-es értékelő az Amazon Q Developerről.

Az Amazon Q Developer pontos, kontextusérzékeny kódolási segítséget nyújt közvetlenül az IDE-n belül. Segít megérteni az API-kat, kódrészleteket generálni és gyorsabban hibakeresést végezni anélkül, hogy el kellene hagynom a munkaterületemet. Az AWS szolgáltatásokkal való integráció zökkenőmentes, és sok időt takarít meg a felhőkonfigurációkkal vagy SDK-kkal való munkavégzés során.

Az Amazon Q Developer pontos, kontextusérzékeny kódolási segítséget nyújt közvetlenül az IDE-n belül. Segít megérteni az API-kat, kódrészleteket generálni és gyorsabban hibakeresést végezni anélkül, hogy el kellene hagynom a munkaterületemet. Az AWS szolgáltatásokkal való integráció zökkenőmentes, és sok időt takarít meg a felhőkonfigurációkkal vagy SDK-kkal való munkavégzés során.

5. Tabnine (a legjobb azoknak a vállalkozásoknak, amelyek prioritásként kezelik a kód adatvédelmét)

A saját fejlesztésű kódok harmadik fél szerverére történő elküldése sok vállalkozás számára elfogadhatatlan. Az adatvédelemmel kapcsolatos aggodalmak gyakran gátolják a hatékony AI kódolási eszközök bevezetését – az AI generatív technológiát még nem alkalmazó vállalkozások IT-szakembereinek 57%-a az adatvédelemmel kapcsolatos aggodalmakat nevezi meg elsődleges gátló tényezőként. A Tabnine adatvédelem-központú megközelítésével közvetlenül kezeli ezt a problémát.

A Tabnine helyszíni telepítést kínál, ami azt jelenti, hogy a kódja soha nem hagyja el az infrastruktúráját. Szigorú adatvédelmi irányelvekkel rendelkező vagy szabályozott iparágakban működő vállalkozások számára ez egy kritikus funkció. Még a felhőalapú verziója is nulla adatmegőrzési irányelvet kínál, biztosítva, hogy a kódja ne legyen tárolva vagy más modellek képzésére felhasználva.

Legjobb funkciók:

Helyi telepítés: Futtassa a Tabnine-t teljes egészében a saját infrastruktúráján belül. Ez megfelel azoknak a biztonsági követelményeknek, amelyek tiltják a külső AI-szolgáltatások használatát, és támogatja az air-gapped környezetet.

Személyre szabott modellek: A Tabnine a kódbázisából tanul, hogy olyan javaslatokat nyújtson, amelyek megfelelnek a csapat mintáinak, névkonvencióinak és architektúrai döntéseinek.

Nulla adatmegőrzés: Felhőalapú telepítések esetén a Tabnine irányelvei szerint a kódja feldolgozás után nem kerül tárolásra, így az AI-támogatás adatvédelmi aggályok nélkül vehető igénybe.

Előnyök:

A vállalati szintű adatvédelmi funkciók a biztonsági és megfelelőségi csapatok jóváhagyását is megkapták.

Elősegíti a csapat egészének konzisztenciáját azáltal, hogy a szabványoknak megfelelő kódot javasol.

Széles körű IDE-támogatás VS Code, JetBrains, Vim és más programokban.

Hátrányok:

A helyszíni telepítés infrastruktúra-kezelést igényel.

A személyre szabáshoz időre van szükség a kódbázis betanításához.

Egyes fejlett funkciók csak vállalati szintű felhasználók számára elérhetők.

Árak

Tabnine Agentic Platform: 59 USD/felhasználó/hónap (éves előfizetés)

Értékelések és vélemények

G2: 4,1/5 (40+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Íme, mit mond a Tabnine-ról egy Capterra-értékelő.

A Tabnine egy fantasztikus kódolási asszisztens szoftverfejlesztők számára. Karrierem során rengeteg időt spórolt nekem. Növelte a termelékenységemet. Már nem kell unalmas osztálymodelleket írnom. Csak a Tab gombot kell megnyomnom, és ezzel az összes kódom elkészül. Emellett nagyon könnyű integrálni kódszerkesztőkkel.

A Tabnine egy fantasztikus kódolási asszisztens szoftverfejlesztők számára. Karrierem során rengeteg időt spórolt nekem. Növelte a termelékenységemet. Már nem kell unalmas osztálymodelleket írnom. Csak a Tab gomb megnyomásával az összes kódom elkészül. Ezenkívül nagyon könnyen integrálható kódszerkesztőkkel.

📮 ClickUp Insight: A válaszadók 22%-a még mindig óvatosan áll az AI munkahelyi használatához. A 22% közül a fele az adatvédelem miatt aggódik, míg a másik fele egyszerűen nem biztos abban, hogy megbízhat az AI által nyújtott információkban. A ClickUp mindkét problémát határozott biztonsági intézkedésekkel és az egyes válaszokhoz tartozó feladatokra és forrásokra mutató részletes linkek létrehozásával kezeli. Ez azt jelenti, hogy még a legóvatosabb csapatok is élvezhetik a termelékenység növekedését anélkül, hogy aggódniuk kellene az információik védelme vagy a megbízható eredmények elérése miatt.

6. Sourcegraph Cody (a legjobb hatalmas vállalati kódbázisok böngészéséhez)

A vállalati kódbázisok több ezer adattárat is magukban foglalhatnak, ami szinte lehetetlenné teszi a fejlesztők számára, hogy megértsék, hogyan kapcsolódik össze minden. Az általános AI-eszközök gyakran kudarcot vallanak ilyen méretű rendszereknél. A kódkereső cég, a Sourcegraph által fejlesztett Cody hatékony keresési infrastruktúráját kihasználva olyan AI-támogatást nyújt, amely valóban megérti az egész kódbázist.

A Cody a Sourcegraph kódindexelésben szerzett többéves tapasztalatára épül, így képes olyan kérdésekre is válaszolni, amelyek több tárolót is érintnek. Ha megkérdezi, hogyan hívják egy szolgáltatást, a Cody megtalálja az összes felhasználási helyet a szervezeten belül, nem csak a jelenlegi tárolóban.

Legjobb funkciók:

Vállalati kódkeresés integráció: A Cody a Sourcegraph kódintelligenciáját használja, hogy megértse a több ezer adattár közötti kapcsolatokat.

Több repozitórium kontextusa: Az egyetlen repozitóriumra korlátozott eszközökkel ellentétben a Cody több repozitórium kontextusát is egyszerre tudja lekérni, amikor összekapcsolt szolgáltatásokon dolgozik.

Testreszabható LLM háttérrendszerek: A vállalkozások a képességek, a költségek vagy a megfelelőségi követelmények alapján kiválaszthatják az igényeiknek leginkább megfelelő AI modellt – Claude, GPT-4 vagy más.

Előnyök:

Páratlan kódbázis-méret szervezetek számára, amelyek több száz adattárral rendelkeznek

A válaszok visszavezetnek a tényleges kódhoz, így a fejlesztők ellenőrizhetik a javaslatokat.

Vállalati ellenőrzések a hozzáférés kezeléséhez, a használat figyeléséhez és a kontextus konfigurálásához

Hátrányok:

A teljes funkcionalitáshoz Sourcegraph telepítés szükséges.

A beállítás bonyolult lehet azoknak a szervezeteknek, amelyek még nem ismerik a Sourcegraph-ot.

Egyes funkciókhoz vállalati licenc szükséges.

Árak

Cody Free

Cody Pro: 9 USD/felhasználó/hónap

Értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (90 értékelés)

Capterra: Nem található

Íme, mit mond a Gartner egyik értékelője a Sourcegraph Cody-ról.

Cody az elsődleges AI kódolási asszisztensem. Korábban már használtam több hasonló eszközt. Szinte az összes AI kódolási asszisztens eszköz hasonló teljesítményt és funkciókat kínál. A Cody előnye a felhasználói felületében rejlik. Konkrétan, rengeteg testreszabási lehetőséget kínál. Bármelyik felhasználói felületi funkciót eltávolíthatja vagy hozzáadhatja. Lehetőség van a háttérrendszer kiválasztására is, amely számos AI-t kínál. Eddigi tapasztalataim a teljesítményt illetően is pozitívak. Nem befolyásolja az editor általános teljesítményét.

Cody az elsődleges AI kódolási asszisztensem. Korábban már használtam több hasonló eszközt. Szinte az összes AI kódolási asszisztens eszköz hasonló teljesítményű és funkciókkal rendelkezik. A Cody előnye a felhasználói felületében rejlik. Konkrétan, rengeteg testreszabási lehetőséggel rendelkezik. Bármelyik felhasználói felületi funkciót eltávolíthatja vagy hozzáadhatja. Lehetőség van a háttérrendszer kiválasztására, amely számos AI-t tartalmaz. Eddig a teljesítményt illetően is pozitívak a tapasztalataim. Nem befolyásolja az editor általános teljesítményét.

7. Windsurf (a legjobb azoknak a fejlesztőknek, akik autonóm AI-ügynököket szeretnének)

A legtöbb AI kódolási eszköz csak javaslatokat kínál, a tényleges munkát pedig Önre hagyja. A Windsurf más megközelítést alkalmaz, és a javaslatokon túlmutatva önálló feladatvégzésre is képes. Az ügynöki AI több lépésből álló kódolási feladatokat is képes kezelni, így Önnek már nem íróként, hanem lektorként kell részt vennie a munkában.

Ön meghatározza a célt, a Cascade funkció pedig kiszámítja a lépéseket. A Windsurf emellett Flows funkciót is kínál, amely előre elkészített, ügynöki munkafolyamatokból áll, és olyan általános feladatokra szolgál, mint funkciók hozzáadása vagy hibák kijavítása. Az AI kezeli a tervezést és a végrehajtást, és döntéshozatal esetén Önnel egyeztet.

Ha meg szeretné érteni, hogyan alakítják át az AI-ügynökök a kódolási környezetet, nézze meg ezt az áttekintést az AI-ügynökökről a kódolás terén és azok gyakorlati alkalmazásáról a fejlesztési munkafolyamatokban.

Legjobb funkciók:

Cascade: Írjon le egy több lépésből álló feladatot, például „Felhasználói hitelesítés hozzáadása OAuth-val”, és a Cascade lebontja azt, majd az Ön jóváhagyásával végrehajtja a legfontosabb ellenőrzési pontokon.

Flows: Előre elkészített munkafolyamatok gyakori fejlesztési feladatokhoz, amelyek kódot, teszteket és dokumentációt generálnak, felgyorsítva az ismétlődő mintákat.

Mély kódbázis-indexelés: A Windsurf indexeli a kódot, a megjegyzéseket és a projekt konfigurációját, így autonóm műveletei figyelembe veszik a projekt konvencióit.

Előnyök:

A valódi autonóm képesség több lépésből álló feladatokat is képes végrehajtani.

A átgondolt ellenőrzési pontok segítségével mikromanagement nélkül is kézben tarthatja a dolgokat.

A próbaidőszak lehetővé teszi, hogy az elköteleződés előtt értékelje az ügynöki munkafolyamatokat.

Hátrányok:

Az agens funkciókhoz bizonyos szintű bizalom szükséges az AI döntéshozatalában.

Mivel ez egy újabb eszköz, közössége kisebb, mint a már bevált opcióké.

A komplex feladatokhoz továbbra is manuális beavatkozás szükséges lehet.

Árak

Ingyenes

Pro: 15 USD/hó

Csapatok: 30 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: Egyedi

Értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Íme, mit mond egy G2-es értékelő a Windsurf-ról.

Nagyon szeretem, mert egyszerre több fájlt is frissíthetek és szerkeszthetek vele. Tetszik, hogy a kódomat AI vezérelt automatikus kiegészítéssel szerkeszthetem, ami élvezetessé teszi a kódolást. Remekül használható a kódbázisommal való csevegéshez, mivel valós időben generálja a kódomat. Megbízható az AI segítségével történő inline szerkesztéshez. Tiszta felhasználói felület, kezdőbarát és könnyen elsajátítható.

Nagyon szeretem, mert egyszerre több fájlt is frissíthetek és szerkeszthetek vele. Tetszik, hogy a kódomat AI vezérelt automatikus kiegészítéssel szerkeszthetem, ami élvezetessé teszi a kódolást. Remekül használható a kódbázisommal való csevegéshez, mivel valós időben generálja a kódomat. Megbízható az AI segítségével történő inline szerkesztéshez. Tiszta felhasználói felület, kezdőbarát és könnyen elsajátítható.

8. Qodo (legalkalmasabb a kódminőségre és tesztelésre összpontosító csapatok számára)

A gyors kódírás egy dolog, a megbízható kódírás pedig egy másik. Míg a legtöbb AI eszköz a sebességre koncentrál, a Qodo (korábban CodiumAI) a kód minőségére fókuszál. Erőssége a tesztek generálásában, a kód minőségének elemzésében és a pull requestek javításában rejlik.

A Qodo elemzi a kódot, és értelmes teszteseteket generál, beleértve azokat a szélsőséges eseteket is, amelyeket a fejlesztők gyakran figyelmen kívül hagynak. Megérti a kód viselkedését, és olyan teszteket hoz létre, amelyek ténylegesen ellenőrzik, hogy a kód helyesen működik-e. Ez a minőségre való összpontosítás a legfontosabb megkülönböztető tényező a zsúfolt Augment Code és Cursor térben.

Legjobb funkciók:

AI tesztgenerálás: A Qodo elemzi a funkciókat és átfogó tesztcsomagokat generál, azonosítva a szélsőséges eseteket, a határfeltételeket és a hibás forgatókönyveket.

Pull request elemzés: Az emberi felülvizsgálat előtt a Qodo átvizsgálja a PR-eket olyan potenciális problémákra, mint a kódhibák vagy a teszteléssel nem lefedett területek, így az emberi felülvizsgálat hatékonyabbá válik.

Kódminőségi betekintés: A teszteken túl a Qodo visszajelzést ad a kód szerkezetéről, komplexitásáról és karbantarthatóságáról, hogy segítsen tisztább kódot írni.

Előnyök:

A hangsúly a jobb, megbízhatóbb kód generálásán van, nem csak a több kódon.

A generált tesztek nem csak a lefedettségi mutatókat ellenőrzik, hanem a viselkedést is.

Természetesen integrálódik a kódfelülvizsgálati munkafolyamatba

Hátrányok:

Szűkebb fókusz, mint az általános célú kódolási asszisztenseknél

A tesztgenerálás minősége nyelvenként és keretrendszerenként eltérő lehet.

Egyes funkciókhoz csapat- vagy vállalati tervezet szükséges.

Árak

Fejlesztő: Ingyenes

Csapatok: 38 USD/felhasználó/hónap

Vállalat: Egyedi

Értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (több mint 60 értékelés)

Capterra: Nem található

Íme, mit mond egy G2-értékelő a Qodo-ról.

A Qodo Gen + VS Code-ot használom mindenféle kód ellenőrzésére, építésére, átalakítására, optimalizálására és felülvizsgálatára, a SEO-specifikus HTML-től a Django és Next.js architektúrákig, valamint az egyedi Python szkriptekig. A leghatékonyabb funkció, amelyet leggyakrabban használok, a kontextus hozzáadása – ez az, ami a legtöbb UI chatbotból hiányzik ahhoz, hogy igazán hasznosak legyenek: a teljes kép! A Qodo remekül felismeri az általam elnézett hibákat és hatékonysági hiányosságokat, valamint a kódon keresztül megtanít a fogalmakra. A megfelelő hozzáállással ez az eszköz egy teljes értékű oktatási rendszerré válhat!

A Qodo Gen + VS Code-ot használom mindenféle kód ellenőrzésére, építésére, átalakítására, optimalizálására és felülvizsgálatára, a SEO-specifikus HTML-től a Django és Next.js architektúrákig, valamint az egyedi Python szkriptekig. A leghatékonyabb funkció, amelyet leggyakrabban használok, a kontextus hozzáadása – ez az, ami a legtöbb UI chatbotból hiányzik ahhoz, hogy igazán hasznosak legyenek: a teljes kép! A Qodo remekül felismeri az általam elmulasztott hibákat és hatékonysági hiányosságokat, valamint a kódon keresztül megtanít a fogalmakra. A megfelelő hozzáállással ez az eszköz egy teljes értékű oktatási rendszerré válhat!

9. Replit Ghostwriter (a legjobb azoknak a fejlesztőknek, akik böngészőben kódolnak)

A helyi fejlesztési környezet beállítása meglehetősen bonyolult lehet. A Replit egy felhőalapú IDE, ahol a kódot teljes egészében a böngészőben írhatja, futtathatja és telepítheti, a Ghostwriter pedig az integrált AI asszisztens.

Mivel a Ghostwriter a Replitben él, megérti a projekt futási környezetét, függőségeit és telepítési konfigurációját. A javaslatok figyelembe veszik a ténylegesen telepített és elérhető elemeket, csökkentve ezzel a „az én gépemen működik” típusú problémákat. A Replit valós idejű együttműködésen alapuló kódolása azt jelenti, hogy a Ghostwriter egyszerre tud segíteni az egész csapatnak.

Legjobb funkciók:

Integrált felhőalapú környezet: Nincs szükség helyi beállításokra – bármilyen eszközről azonnal elkezdheti a kódolást AI-segítségével.

Azonnali telepítési tudatosság: A Ghostwriter segítséget nyújt a teljes életciklusban, a kódolástól a telepítések konfigurálásáig és a futási problémák elhárításáig.

Valós idejű együttműködés: Több fejlesztő is együtt kódolhat a Replitben, a Ghostwriter pedig mindenkit segít, így kiválóan alkalmas párprogramozásra.

Előnyök:

A nulla beállítás azt jelenti, hogy azonnal elkezdhet kódolni.

Teljes körű ismeret a kódról és annak futási környezetről

Az integrált környezet népszerű a kódolás tanulásához.

Hátrányok:

A Replit böngészőalapú környezetéhez kapcsolódik

Kevésbé alkalmas nagy, összetett projektekhez

Minden kódoláshoz internetkapcsolat szükséges.

Árak

Starter: Ingyenes

Replit Core: 20 USD/hó (havi díj, éves számlázás)

Csapatok: 35 USD/felhasználó/hónap (éves számlázás)

Vállalat: Egyedi

Értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (280+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 150 értékelés)

Íme, mit mond egy Capterra-értékelő a Replit Ghostwriterről.

Összességében remek termék. Valódi áttörést jelent a nem kódoló szakemberek számára, hogy megalkothassák, amit keresnek. Hatalmas rövidítés a profi fejlesztőknek való átadáshoz, belső eszközök építéséhez (ahol nem feltétlenül számít, hogy minden tökéletesen működik-e), és ha szeretne elmélyülni a szoftverfejlesztés világában ügyfelek számára stb., akkor ez egy fantasztikus kezdet, és sokkal felhasználóbarátabbá és átfogóbbá teszi, mint más megoldások.

Összességében remek termék. Valódi áttörést jelent a nem kódoló szakemberek számára, hogy megalkothassák, amit keresnek. Hatalmas rövidítés a profi fejlesztőknek való átadáshoz, belső eszközök építéséhez (ahol nem feltétlenül számít, hogy minden tökéletesen működik-e), és ha szeretne elmélyülni a szoftverfejlesztés világában ügyfelek számára stb., akkor ez egy fantasztikus kezdet, és sokkal felhasználóbarátabbá és átfogóbbá teszi, mint más megoldások.

