Adobe Connect és ClickUp SyncUp: melyik videokonferencia-eszköz a jobb?

A naptár tele van videohívásokkal, de a projektek még mindig nem haladnak előre.

Az egyik frissítés egy webináriumon történik, a másik egy csoportos csevegésben, és a múlt heti „nagy döntés” valakinek a jegyzetfüzetében ragadt, ahelyett, hogy a feladat- vagy projektkezelő eszközében lenne.

A Microsoft 2023-as Work Trend Index felmérése szerint a Microsoft 365 felhasználók idejük 57%-át értekezleteken, e-mailek és csevegésekkel töltik, és csak 43%-át tényleges alkotással. A távoli csapatok esetében ez a különbség a „megbeszéltük” és a „megvalósítottuk” között határidők elmulasztásában és végtelen utánkövetésekben nyilvánul meg a különböző eszközökön.

Az Adobe Creative Cloud Adobe Connectje strukturált online munkamenetekre, például webináriumokra és képzésekre összpontosít, míg a ClickUp SyncUp a mindennapi csapatfrissítésekre lett kialakítva, amelyek szorosan kapcsolódnak a feladatokhoz és projektekhez.

Ebben a blogban összehasonlítjuk az Adobe Connect és a ClickUp SyncUp alkalmazásokat a találkozók, az együttműködés és a napi feladatok végrehajtása tekintetében, hogy kiválaszthassa, melyik illik legjobban csapata méretéhez és munkastílusához.

ClickUp és Adobe Connect: áttekintés

Aspect ClickUp Adobe Connect Fő cél All-in-one, felhőalapú projektmenedzsment platform, erős piaci jelenléttel. Beépített feladatkezeléssel, dokumentumokkal és ClickUp SyncUps-szal rendelkezik, így a csapatok mindig ugyanazon az oldalon maradnak és elkerülik a visszacsatolási hurkokat. Virtuális tanterem és webinárium platform képzésekhez, rendezvényekhez és magas szintű interakciót lehetővé tevő videokonferenciákhoz, testreszabható elrendezéssel és podokkal. Napi standupok és állapot-szinkronizálások Gyors, ismétlődő standupokhoz készült listákban és sprint táblákban, a feladatok valós időben frissülnek, miközben beszélgetnek. Jobb strukturált, alaposan előkészített munkamenetekhez; a napi standupok nehézkesek, és utána még mindig manuális feladatátvitelre van szükség. Folyamatban lévő munkák kezelése vs. virtuális képzés Teljes körű projekt- és feladatkezelő platform, ahol a megbeszélések a hierarchia, a nézetek és a jelentések mellett találhatók. Virtuális tantermekhez és webináriumokhoz optimalizálva; a folyamatban lévő feladatok nyomon követése külön eszközzel kell történjen. Automatizálás, mesterséges intelligencia és a megbeszélés utáni nyomon követés Az automatizálás, a ClickUp Brain, az AI Notetaker és az AI Agents segítségével az összefoglalók automatikusan feladatokká alakulnak, és a munka automatikusan továbbítódik. Az AI a felvételek újrafelhasználására és az élő munkamenetek támogatására összpontosít; a követő munkát továbbra is manuálisan kell naplózni máshol. Csapatkommunikáció és élő interakció A ClickUp Chat, a megjegyzések és a SyncUps egy munkaterületen tartja össze a beszélgetéseket, fájlokat és feladatokat. Erős a munkamenet közbeni interakció terén a csevegés, a kérdések és válaszok, a szavazások és a podok révén, de nincs natív központ a folyamatos aszinkron csapatmunkához.

Mi az a ClickUp?

A legtöbb csapatban az egyik alkalmazás a feladatokat, a másik a találkozók jegyzetét tárolja, míg a privát csevegés a legújabb változásokat tartalmazza. Minden váltás elvonja a figyelmet, és valaki mindig csak felzárkózik, ahelyett, hogy előrehaladna a munkával. Ez a munka szétszóródása.

A ClickUp mindent egy konvergált AI munkaterületre hozzá. A projektek, feladatok, dokumentumok, csevegés és a ClickUp SyncUps ugyanazon a helyen találhatóak.

Itt kezelheti a projekteket, kioszthatja a feladatokat és megoszthatja a tájékoztatókat, ahelyett, hogy különféle együttműködési eszközök és videokonferencia-alkalmazások között kellene váltogatnia. A döntések a feladatokhoz kapcsolódnak, nem pedig valakinek a jegyzetfüzetében rejtőznek.

A távoli együttműködéshez a ClickUp egyszerre működik projektmenedzsment szoftverként és termelékenységi központként. A csapat tagjai vizuális feladat táblák, listák és naptárak segítségével szervezettek maradhatnak, valós időben követhetik a projekt előrehaladását, és egyetlen munkaterülettel helyettesíthetik a szétszórt teendőlista-eszközöket.

A ClickUp Brain ehhez még mesterséges intelligenciát is hozzáad. Összefoglalja a hosszú frissítéseket és segít összefoglalók készítésében, így a projektmenedzser kevesebb időt tölt átírásokkal, és több időt fordíthat az aktív projektek nyomon követésére.

Egy G2-értékelő így fogalmaz:

„A legjobban az tetszik, hogy mindent egy helyen tudok központosítani: feladatokat, dokumentumokat, megbeszéléseket, határidőket és különböző projektekhez és csapatokhoz tartozó irányítópultokat."

„A legjobban az tetszik, hogy mindent egy helyen tudok központosítani: feladatokat, dokumentumokat, megbeszéléseket, határidőket és irányítópultokat különböző projektekhez és csapatokhoz.”

A ClickUp funkciói

Kezelje az összes dokumentumát, projektjét, beszélgetését és egyebeket egy átfogó platformon a ClickUp segítségével.

Nézzük meg, hogyan segíti a ClickUp a csapatokat a frissítések megosztásában, a gyors szinkronizálásban és a beszélgetések átlátható, nyomon követhető munkává alakításában.

1. funkció: ClickUp Chat

Kommunikáljon csapatával, és hozzon létre feladatokat a csevegőablakban a ClickUp Chat segítségével.

A ClickUp Chat segítségével a csapatok valós idejű beszélgetéseket folytathatnak közvetlenül ugyanazon a felületen, mappában és listában, ahol a munkájukat is kezelik. Megemlítheti csapattársait, megoszthat fájlokat, összekapcsolhat feladatokat és reagálhat üzenetekre anélkül, hogy elhagyná a projektmenedzsment munkaterületét, így a kontextus soha nem tűnik el egy külön csevegőalkalmazásban.

Mivel a csevegések a feladatok, dokumentumok és irányítópultok mellett jelennek meg, könnyű egy üzenetet feladattá alakítani és nyomon követni annak teljesítését. Ezzel megszűnik az a „megbeszéltük a csevegésben” rés, amely gyakran előfordul, amikor a csapatok önálló üzenetküldő vagy webinárium-eszközökre, például az Adobe Connectre támaszkodnak, ahol a nyomon követést manuálisan kell áthelyezni egy másik rendszerbe.

📌 Példa: Egy marketingcsapat a ClickUp Chat funkciót használja, amely a bevezetési listájukhoz van kapcsolva. A utolsó pillanatban végzett szövegmódosításokról szóló beszélgetés során a vezető két kulcsfontosságú üzenetet alakít át feladattá a ClickUp Tasks segítségével, és megjelöli a szövegírót. Mivel az összes feladat és csevegés ugyanahhoz a munkahelyhez kapcsolódik, ez jelentősen megkönnyíti a nyomon követés folyamatát.

2. funkció: ClickUp SyncUps

Futtasson strukturált frissítéseket közvetlenül a munkaterületén a ClickUp SyncUps segítségével

A ClickUp SyncUpok könnyű, a munkaterületen belül zajló megbeszélések, nem pedig különálló megbeszélés-alkalmazások. A csapatok ismétlődő standup-okat vagy állapotellenőrzéseket futtathatnak a Listák és Terekből, megbeszélések közben áttekinthetik a táblákat, és jegyzeteket készíthetnek pontosan ott, ahol a munkát már nyomon követik.

Az Adobe Connecthez hasonló, webinárium-stílusú eszközökkel ellentétben, amelyek a virtuális „termeket” és elrendezéseket helyezik előtérbe, a SyncUp-ok a mindennapi munkavégzéshez lettek kifejlesztve.

A feladatok és állapotok a képernyőn láthatók, miközben megbeszéled őket, és a feladatok valós időben létrehozhatók vagy frissíthetők, ahelyett, hogy a hívás után másolnod kellene a jegyzeteket. A ClickUp SyncUps beépített AI jegyzetelési funkcióval rendelkezik , amely összefoglalja a teendőket.

Ha AI Notes-t használ a ClickUp SyncUp-ban, az AI Notetaker automatikusan létrehoz egy találkozó jegyzeteket tartalmazó dokumentumot ( ClickUp Doc ) a hívás befejezése után. Ez a dokumentum tartalmazza a találkozó összefoglalóját, a legfontosabb pontokat, a teendőket, a jegyzeteket és az esetleges felvételeket, ha azok engedélyezve vannak. A jegyzetek a SyncUp szálba kerülnek, és megtalálhatók a Docs Hub-ban vagy a Planner-ben is, így könnyen hozzáférhetők, megoszthatók és együttműködhet rajtuk a csapattal.

A SyncUp-ot akár rögzítheti is a hívás során, és később a Clips Hub-ból érheti el referencia céljából.

📌 Példa: Egy termékcsapat 15 perces SyncUp-ot futtat a sprintlistájáról. Miközben megbeszélik az akadályokat, megnyitják az egyes feladatokat, és ugyanabban a nézetben új alfeladatokat hoznak létre. Utána az AI Notetaker összefoglalót és cselekvési listát tesz közzé a SyncUp szálban (amely a lista dedikált csevegőcsatornáján jelenik meg), így mindenki, aki lemaradt a hívásról, pontosan láthatja, mi változott.

📽️ Nézze meg: Még mindig a csevegés, az e-mailek és a találkozók jegyzetai között ugrál minden standup vagy SyncUp után? Mi lenne, ha a frissítései, döntései és nyomon követései egy helyen lennének?

3. funkció: ClickUp Brain, AI Notetaker és AI Agents

Összegezze összes feladatát kategóriákba a jobb áttekinthetőség érdekében a ClickUp Brain segítségével

A ClickUp Brain az egész ClickUp munkaterületet átfogó mesterséges intelligencia réteg. Összefoglalja a hosszú dokumentumokat és feladatokat, és kivonja a munkaterületről az Ön számára fontos teendőket. Ez a kontextusfüggő mesterséges intelligencia eszköz kérdésekre is válaszol a folyamatban lévő munkákkal kapcsolatban, és frissítéseket vagy nyomonkövetési üzeneteket fogalmaz meg a projektekben már tárolt adatok alapján.

De ha valami relevánsabbat keres azonnali megbeszéléseihez, próbálja ki a ClickUp AI Notetaker alkalmazást.

Szerezzen valós idejű találkozói jegyzőkönyveket és AI-alapú összefoglalókat a ClickUp AI Notetaker segítségével

Ez az AI-eszköz automatikusan csatlakozik a támogatott értekezletekhez, rögzíti az audiót, és létrehoz átiratokat és összefoglalókat, amelyek kereshetőek maradnak a Dokumentumokban és a feladatokban.

Mivel ezek az összefoglalók a ClickUp-ban találhatók, és nem egy külön fájltárolóban, könnyebb őket közvetlenül összekapcsolni a folyamatban lévő projektekkel.

Ezen felül a ClickUp Super Agents és a ClickUp Brain Enterprise Search segít összeállítani a ClickUp és a kapcsolódó eszközök kontextusát. A Super Agents összefoglalhatja a hosszú szálakat, vagy segíthet az napirendek és a nyomon követési üzenetek előkészítésében, míg az Enterprise Search megtalálja a megfelelő dokumentumokat és feladatokat a projekttel kapcsolatos kérdések megválaszolásához.

Gyorsítsa fel a munkafolyamatokat a ClickUp Super Agents segítségével

📌 Példa: A heti SyncUp termékmegbeszélés után a termékmenedzser (PM) beilleszti a vázlatos jegyzeteket egy feladatba, és megkéri a ClickUp Brain-t, hogy csoportosítsa őket „Döntések”, „Akadályok” és „Tennivalók” kategóriákba. A ClickUp Brain rendezett összefoglalót készít és feladatokat javasol, amelyeket a PM ezután a mérnöki, tervezési és minőségbiztosítási (QA) részlegeknek rendel hozzá. Senki sem kell chat-naplókat elemezni vagy felvételeket nézni, hogy megértse a következő lépéseket.

💡 Profi tipp: Készítsen AI-támogatott értekezlet-nyomonkövetési rendszert a ClickUp BrainGPT segítségével. Diktáljon jegyzeteket, feladatokat és összefoglalókat a ClickUp BrainGPT Talk to Text funkciójával Diktálja a döntéseket és frissítéseket a Talk to Text segítségével: A SyncUp vagy ügyfélhívás után használja a BrainGPT Talk to Text funkcióját asztali számítógépén, hogy beszámolóját beszéddel rögzítse, ahelyett, hogy begépelné. A program kezeli az írásjeleket, a szerkezetet és a zajokat, így a beszélt frissítései tiszta szövegként jelennek meg a ClickUp Tasks, Docs vagy Comments alkalmazásokban – anélkül, hogy újra meg kellene nézni a felvételeket vagy külön diktálási eszközöket kellene használni. Kérje meg a ClickUp BrainGPT-t, hogy alakítsa át a nyers jegyzeteket tiszta cselekvési tervvé: Illessze be (vagy diktálja) a találkozó durva pontjait egy dokumentumba, és kérje meg a ClickUp BrainGPT-t, hogy csoportosítsa őket döntések, kockázatok, akadályok és következő lépések szerint. Ezután feladatleírásokat készíthet, és akár határidőket is javasolhat a munkaterületén már tárolt kontextus alapjánKeresse meg a korábbi ClickUp SyncUps-okat téma vagy projekt szerint: Ahelyett, hogy régi dokumentumokat és csevegési szálakat böngészne, tegyen fel kérdéseket a ClickUp BrainGPT-nek, például: „Mit vállaltunk a harmadik negyedévi bevezetéshez?” vagy „Összefoglalja az ACME bevezetésünk utolsó három SyncUps-át. Mivel a ClickUp BrainGPT a munkaterületéhez van kapcsolva, a megfelelő döntéseket és feladatokat egyetlen, naprakész válaszba tudja összefoglalniVálassza ki a megfelelő AI modellt minden egyes nyomon követéshez: Használja a ClickUp BrainGPT hozzáférését több prémium modellhez (például GPT-4, Claude és Gemini) egy helyről. Ön a ClickUp-ban marad, míg a ClickUp BrainGPT a munkát a feladatra legalkalmasabb motorhoz irányítja

4. funkció: ClickUp Meetings és ClickUp Calendar

A ClickUp Calendar segítségével a mindennapi megbeszéléseket, a ClickUp SyncUp-okat és a nyomon követéseket egy helyen tarthatja.

A legtöbb értekezleteszköz arra koncentrál, ami a hívás alatt történik. A ClickUp ezt megfordítja azzal, hogy egy munkaterületen biztosítja mindazt, amire előtt, alatt és után szükséged van.

Kezdje a ClickUp Meetings alkalmazással. Létrehozhat egy találkozó dokumentumot vagy feladatot, és gazdag szövegszerkesztő funkciók és ellenőrzőlisták segítségével felvázolhatja a napirendet. Ezután a hozzárendelt megjegyzések segítségével a beszélgetési témákat tulajdonosokká és határidőkkel rendelkező feladatokká alakíthatja anélkül, hogy el kellene hagynia az oldalt.

Az ismétlődő feladatok előre látható ritmusban tartják a heti egyéni megbeszéléseket, a sprint-áttekintéseket és a projekt-ellenőrzéseket, míg a ClickUp AI Notetaker és a ClickUp Brain segítségével néhány kattintással elkészítheti a jegyzőkönyveket és a nyomon követési e-maileket, ahelyett, hogy mindent manuálisan újraírna.

A ClickUp Calendar ugyanazon a rendszeren belül biztosítja az ütemezés funkciót. A feladatokat és a találkozókat napi, heti vagy havi elrendezésben tekintheti meg, és az elemeket áthúzással átütemezheti. A feladatokat állapotuk vagy prioritásuk szerint színkódokkal is megjelölheti, így egyértelművé válik, hogy melyikre kell először figyelmet fordítani.

A Google Naptárral való naptárszinkronizálás azt jelenti, hogy a ClickUp-ban végzett módosítások megjelennek a külső naptárában és fordítva, így könnyen beillesztheti a ClickUp SyncUp-okat és a bejelentkezéseket a nap többi részébe anélkül, hogy dupla foglalás lenne.

📌 Példa: Egy termékcsapat hetente ismétlődő ClickUp SyncUp-ot futtat egy ClickUp listából. A ClickUp naptárban a ClickUp SyncUp-ok a sprint feladatok mellett helyezkednek el, így amikor a prioritások változnak, a projektmenedzser egy nézetben áthúzza a feladatokat és a következő ClickUp SyncUp-ot új időrésekbe.

📖 Olvassa el még: Hogyan lehet automatikusan jegyzeteket készíteni a Zoom Meetings alkalmazásban?

5. funkció: ClickUp automatizálások és integrációk

Kapcsolja be a szükséges automatizálást, vagy testreszabhatja a szabályokat a munkafolyamatai alapján AI segítségével.

A ClickUp Automations segítségével egyszerű szabályokkal helyettesítheti a manuális nyomon követési munkát. Akciókat indíthat el, amikor a státusz megváltozik, a határidő lejár, feladat jön létre vagy egy egyéni mező frissül.

Ha a ClickUp Automations-t a ClickUp AI Notetaker és a ClickUp Brain alkalmazásokkal kombinálja, a tipikus folyamat a következőképpen néz ki:

A ClickUp Notetaker összefoglalja a ClickUp SyncUps találkozót.

A ClickUp Brain kiemeli a teendőket

A feladatok tulajdonosokkal és dátumokkal kerülnek létrehozásra.

A ClickUp Automations ezeket a feladatokat a megfelelő listákba vagy sprintekbe irányítja.

A ClickUp több mint 1000 olyan eszközzel is integrálható, amelyet csapata már használ. Ezek között megtalálhatók olyan általános találkozóplatformok, mint a Google Workspace, a Microsoft Teams, a Slack, a Zoom és mások. Ez rugalmasságot biztosít Önnek abban, hogy külső videóeszközöket használjon ott, ahol azok értelmesek, miközben a feladatkövetést és az automatizálást egy helyen központosítja.

Ezért a ClickUp ideális azoknak a gyorsan változó csapatoknak, amelyek olyan eszközöket keresnek, amelyek biztonsági és együttműködési funkciókkal rendelkeznek, és könnyedén racionalizálják a munkafolyamatokat.

📌 Példa: A tervezés felülvizsgálata után a feladat „Felülvizsgálat alatt” állapotba kerül. Az automatizálás azonnal hozzárendeli a jóváhagyóhoz, hozzáad egy határidőt, és megjegyzést fűz hozzá, amelyben linkkel hivatkozik a ClickUp AI Notetaker összefoglalójára. Senkinek nem kell emlékeznie az átadásra, és a munkafolyamat a megbeszélések között zökkenőmentesen folytatódik.

ClickUp árak

📮 ClickUp Insight: A találkozók hatékonyságáról szóló felmérésünk eredményei azt mutatják, hogy egy 100 fős szervezetben a tudásmunkások hetente közel 308 órát tölthetnek találkozókon! De mi lenne, ha csökkenthetnéd a megbeszélések időtartamát? A ClickUp egységes munkaterülete drámaian csökkenti a felesleges megbeszélések számát! 💫 Valós eredmények: Az olyan ügyfelek, mint a Trinetix, 50%-kal csökkentették a megbeszélések számát a projektdokumentáció központosításával, a munkafolyamatok automatizálásával és a csapatok közötti átláthatóság javításával a ClickUp segítségével. Képzelje el, hogy hetente több száz produktív órát nyerhet vissza!

Mi az Adobe Connect?

Az Adobe*

Képzelje el, hogy több száz ember számára tart virtuális képzést, és ehhez több kell, mint egy egyszerű videohívás. Szüksége van kifinomult elrendezésre, interaktív eszközökre és olyan szobákra, amelyeket minden héten újra felhasználhat anélkül, hogy mindent elölről kellene felépítenie.

Az Adobe Connect egy webkonferencia- és virtuális tanterem-platform, amelyet strukturált foglalkozásokhoz, például webináriumokhoz és bevezető programokhoz terveztek.

A házigazdák podok és elrendezések segítségével „szobákat” hoznak létre csevegéshez, szavazásokhoz, kérdésekhez és válaszokhoz, jegyzetekhez, fájlmegosztáshoz és képernyőmegosztáshoz, majd azokat állandó térként mentik el, hogy azokat több eseményen is újra felhasználhassák.

Mivel a szobák megjegyzik a konfigurációjukat, a képzők egyszerre előre betölthetik a tartalmakat és a diákat, és azokat minden csoportnál újra felhasználhatják. Az Adobe szorosan kapcsolódik a tanulási ökoszisztémákhoz (például az Adobe Learning Managerhez és az LMS platformokhoz), ezért népszerű választás a formális L&D programokkal és szigorú megfelelési követelményekkel rendelkező képzési igényekkel rendelkező vállalkozások számára.

📖 Olvassa el még: A legjobb képernyőmegosztó szoftverek távoli értekezletekhez

Az Adobe Connect funkciói

Az Adobe Connect a napi feladatok nyomon követése helyett a házigazda vezérlésére, a résztvevők bevonására és az ismétlődő teremtervezésre összpontosít.

1. funkció: Személyre szabott virtuális szobák Podokkal és elrendezésekkel

Az Adobe*

Az Adobe Connect „podokat” (modulokat csevegéshez, videóhoz, kérdésekhez és válaszokhoz, szavazásokhoz, jegyzetekhez, fájlokhoz stb. ) és „elrendezéseket” (ezeknek a podoknak a elrendezéseit) használ állandó szobák létrehozásához.

A házigazdák több elrendezést is beállíthatnak. Például egy előcsarnokot, egy fő prezentációs nézetet, egy szünetnézetet és egy kérdések és válaszok összefoglalót, és egyetlen kattintással válthatnak közöttük a munkamenet során.

Mivel a szobák állandóak, bezárhatja a munkamenetet, és később visszatérve minden podot és feltöltött anyagot pontosan úgy talál, ahogyan otthagyta. Ez különösen hasznos ismétlődő képzési programok és több munkamenetből álló tanfolyamok esetén, ahol nem kell folyamatosan verziókezelést használnia a tartalom megtalálásához.

A felhasználók az Adobe Connect mobilalkalmazásával mobil eszközükön is csatlakozhatnak a munkamenetekhez.

2. funkció: Kis csoportok együttműködésére szolgáló breakout szobák

Az Adobe*

A nagy virtuális tantermekben vagy webináriumokban könnyen előfordulhat, hogy csak néhány hang dominál, míg mindenki más némán marad, ami megnehezíti a valódi távoli együttműködést.

Az Adobe Connect breakout szobáiban a házigazdák kisebb csoportokra oszthatják a résztvevőket megbeszélések vagy szerepjátékok céljából. Minden breakout szoba rendelkezhet saját elrendezéssel és podokkal, beleértve a táblákat, a csevegést és a megosztott jegyzeteket.

A házigazdák szobák között is mozoghatnak, üzeneteket küldhetnek minden csoportnak, majd visszahívhatják mindenkit a főszobába, hogy beszámoljanak az eredményekről. Ez különösen hasznos workshopok és csoportos tanulás esetén, ahol az interakció határozza meg az eredményeket.

Az Adobe*

A nagy virtuális ülések gyorsan egyirányú prezentációkká válhatnak, ahol az emberek kikapcsolnak, különösen akkor, ha nincs egyszerű módszer a visszajelzések gyűjtésére vagy a közönség bevonására.

Az Adobe Connect ezt interaktív podokkal oldja meg, amelyek szavazások, kérdések és válaszok, csevegés és megosztott jegyzetek számára szolgálnak, így a házigazdák passzív nézőket aktív résztvevőkké tudnak alakítani.

A fájlpodokkal (kéziszórások terjesztéséhez) és a képernyőmegosztással kombinálva ezek az eszközök a webináriumokat interaktívabb élménnyé teszik, mint egy egyszerű videohívás, mindezt harmadik féltől származó bővítmények használata nélkül.

4. funkció: Fejlett házigazda-vezérlők és háttérkészültség

Az Adobe*

Egy nagy virtuális eseményen stresszt okoz, ha a prezentátorok mindenki előtt állítják be a diákat vagy javítják az audiót, vagy ha nem lehet gyorsan elnémítani a zajos vonalakat és a dolgokat a helyes irányban tartani.

Az Adobe Connect részletes ellenőrzést biztosít a házigazdáknak a résztvevők által látható és elvégezhető műveletek felett. Korlátozhatja a csevegést, és kezelheti a képernyő megosztásának vagy bizonyos podokkal való interakció jogait egy sor együttműködési eszköz segítségével.

A backstage-stílusú előkészítési mód lehetővé teszi a prezentátorok számára, hogy a háttérben együttműködjenek vagy új tartalmakat töltsenek be, miközben a résztvevők továbbra is stabil képet látnak. Ez csökkenti a képernyőn megjelenő zavarokat a nagy horderejű események során.

5. funkció: AI-alapú teljesítmény a tartalom és az előadók számára

Az Adobe*

Az Adobe Connect mesterséges intelligenciával támogatott teljesítményfunkciói között szerepel a felvételek írásos tartalommá alakításának képessége és strukturált összefoglalók létrehozása, amelyek a hosszú munkameneteket fejezetekre és kulcsfontosságú pontokra osztják.

Az AI-segítő asszisztens végigvezeti a házigazdákat és a kreatív csapatokat a funkciókon, az új AI Q&A (kérdés-válasz) eszközök pedig a közönség kérdéseinek kategorizálására és megválaszolására szolgálnak az élő közvetítések során.

Az ismételt webináriumokat szervező L&D (tanulás és fejlesztés) csapatok számára ez egyszerűsítheti mind a megvalósítást, mind az esemény utáni dokumentációt.

Adobe Connect árak

Standard: 190 USD/év felhasználónként

Prémium: 290 USD/év felhasználónként

Vállalati: 390 USD/év felhasználónként

ClickUp SyncUps és Adobe Connect: funkciók összehasonlítása

Mielőtt kiválasztanánk a győztest, íme egy összehasonlítás a ClickUp SyncUp és az Adobe Connect között, ha olyan értekezletekre van szüksége, amelyek valóban nyomon követhető munkává alakulnak, ahelyett, hogy eltűnnének egy újabb videó linkben.

1. funkció: Napi standupok és állapot-szinkronizálások

ClickUp SyncUps

A ClickUp SyncUps úgy lett kialakítva, hogy a napi standupok és gyors áttekintések ugyanabban a környezetben történjenek, mint a feladatok és a dokumentumok. A listákról, sprint táblákról vagy projektterületekről futnak, így miközben beszélget, a csapat máris a valós idejű adatokat nézi.

Adobe Connect

Az Adobe Connect élő standupokat is képes lebonyolítani, de elsősorban kifinomult, strukturált munkamenetekhez, például virtuális tantermekhez és webináriumokhoz készült. A podok, elrendezések és háttérkészületek nagy eseményeken jól működnek, de a napi 15 perces bejelentkezésekhez nehézkesnek tűnhetnek. A hívás befejezése után a jegyzeteket továbbra is át kell helyezni egy projekteszközbe a feladatok létrehozásához és nyomon követéséhez.

🏆 Győztes: A ClickUp nyer az ismétlődő standupok és állapotfrissítések terén. A ClickUp SyncUp a projekt munkaterületén belül található, és a frissítéseket azonnal feladatokká és állapotokká alakítja, míg az Adobe Connect inkább a tervezett képzésekhez és rendezvényekhez hasonló találkozókhoz alkalmas.

2. funkció: Folyamatban lévő munkák kezelése vs. virtuális képzés

ClickUp SyncUps

A ClickUp folyamatos projekt- és feladatkezelésre lett kifejlesztve. A ClickUp hierarchiája (munkaterület → terek → mappák → listák → feladatok) minden munkamenetnek egyértelmű struktúrát ad, feladatokkal, prioritásokkal és natív időkövetéssel a feladat szintjén. A csapatok ugyanazokat az adatokat felhasználva válthatnak a lista, tábla, naptár és Gantt nézetek között, és egy pillanat alatt láthatják, hogyan halad a munka.

A ClickUp összes funkciója ezekre a feladatokra épül, így a megbeszélésen elindított beszélgetések ugyanazon a helyen folytatódnak, ahol a haladást és az eredményeket is nyomon követi.

Adobe Connect

Az Adobe Connect strukturált virtuális tantermek és webináriumok lebonyolítására van optimalizálva. Az állandó szobák és podok miatt ezek a munkamenetek kifinomultnak és megismételhetőnek tűnnek. A munkamenet befejezése után azonban a teendőket és döntéseket továbbra is át kell helyezni egy külön projektmenedzsment platformra a hosszú távú nyomon követés érdekében.

🏆 Győztes: A ClickUp egyértelműen nyer a folyamatban lévő projektek és feladatok kezelése terén. Az Adobe Connect erőssége a virtuális események lebonyolításában rejlik, de a nyomon követéshez egy másik rendszerre kell támaszkodnia.

3. funkció: Automatizálás, mesterséges intelligencia és a megbeszélés utáni nyomon követés

ClickUp SyncUps

A ClickUp automatizálást és mesterséges intelligenciát használ, hogy javítsa a munkahelyi együttműködést azáltal, hogy biztosítja a munka folytonosságát a hívás után is. A ClickUp automatizálása lehetővé teszi szabályalapú műveletek elindítását, amikor a státuszok megváltoznak vagy feladatok jönnek létre, így a táblák pontosak maradnak anélkül, hogy folyamatosan kézzel kellene frissíteni őket.

A ClickUp Brain, az AI Notetaker és a Super Agents ezután együtt dolgozhatnak, hogy összefoglalják a ClickUp SyncUps találkozót, kivonják a teendőket, javaslatokat tegyenek a további lépésekre, és akár feladatleírásokat is generáljanak a jegyzetekből vagy átiratokból.

Adobe Connect

Az Adobe Connect mesterséges intelligenciája az eseményekre összpontosít. Segítségével a felvételek tartalommá alakíthatók, összefoglalók készíthetők, és a élő közvetítések során a házigazdák támogatást és jobb kérdés-válasz kezelést kapnak. Ez értékes a képzési és marketing csapatok számára, de ezeknek az információknak a folyamatban lévő feladatokhoz való kapcsolása még mindig egy másik platformtól függ.

🏆 Győztes: A ClickUp nyert, mert automatizálja a találkozók utáni nyomon követést, és közvetlenül összekapcsolja az AI-t a feladatokkal, dokumentumokkal és munkafolyamatokkal. Az Adobe Connect a legjobb az AI-hez, amely javítja és újrahasznosítja a képzési tartalmakat.

👀 Érdekes tény: A tudásmunkások naponta közel 1200-szor váltanak alkalmazások és webhelyek között, és hetente körülbelül 4 órát veszítenek el csak azzal, hogy újraorientálják magukat. Pontosan ezt a váltási terhet hivatott csökkenteni a ClickUp all-in-one munkaterülete és a SyncUps.

4. funkció: Csapatkommunikáció és élő interakció

ClickUp

A ClickUp a mindennapi csapatkommunikációt a munkához közel tartja. Megemlítheti csapattársait, fájlokat oszthat meg, beszélgetéseket feladatokká alakíthat, és biztosíthatja, hogy a döntések az általuk érintett munkához kapcsolódjanak.

Adobe Connect

Az Adobe Connect a tervezett ülések során kiemelkedő teljesítményt nyújt. A házigazdák csevegés, kérdések és válaszok, szavazások, táblák, fájlpodok és kis csoportok számára kialakított szobák segítségével tartják fenn a résztvevők aktivitását.

Élő webináriumok vagy képzések esetén ez gazdagabb élményt nyújt, mint egy egyszerű videohívás. A munkamenet befejezése után azonban nincs natív munkaterület a folyamatos aszinkron csevegéshez vagy a feladatok nyomon követéséhez.

🏆 Győztes: A ClickUp nyer a feladatokhoz és projektekhez kapcsolódó folyamatos csapatkommunikáció terén. Az Adobe Connect erősebb a strukturált virtuális események során történő egy-sokhoz kapcsolódó interakciók terén.

👀 Érdekesség: A Microsoft NetMeeting segített létrehozni az első nyilvános webkonferenciákat. Később, 1999-ben létrehozták a WebEx Meeting Centert, amelyet később WebEx-re kereszteltek át, ami tovább növelte a webináriumok népszerűségét.

ClickUp és Adobe Connect összehasonlítása a Redditen

A Reddit felhasználói általában úgy tekintenek ezekre az eszközökre, mint nagyon különböző problémák megoldására: a ClickUp egy olyan all-in-one hely, ahol meg lehet tervezni a munkát és a feladatokhoz kapcsolódó frissítéseket, míg az Adobe Connect inkább a strukturált webináriumok, virtuális tantermek és formális képzések témájában jelenik meg.

A felhasználók kiemelik a ClickUp mélységét és rugalmasságát, mint termelékenységi alkalmazást:

✅ „Már legalább 4 éve használjuk a Clickupot, és őszintén szólva ez messze az egyik legjobb projektmenedzsment eszköz. "

✅ „Már legalább 4 éve használjuk a Clickupot, és őszintén szólva ez messze az egyik legjobb projektmenedzsment eszköz. ”

A felhasználók kiemelik a ClickUp egyik hátrányát is:

🚩 „Az a benyomásom, hogy a ClickUp olyan sok funkcióval van tele, hogy ez egyben a fő hátránya is, mivel túlterhelő és ez a terhelés lelassítja."

🚩 „Az a benyomásom, hogy a ClickUp olyan sok funkcióval van tele, hogy ez egyben a fő hátránya is, mivel túlterhelő és ez a terhelés lelassítja.”

Az Adobe Connect esetében az oktatók és az adminisztrátorok gyakran említik annak használhatóságát:

✅ „Az Adobe Connect felhasználójaként nagyon elégedett vagyok vele. A Lync helyett inkább ezt használom többfelhasználós videocsevegéshez, mert itt a galéria nézetben egyszerre láthatók az összes videocsevegés, míg a Lyncben csak az „aktív beszélő" (ami gyakran nem pontos). "

✅ „Az Adobe Connect felhasználójaként nagyon elégedett vagyok vele. A Lync helyett inkább ezt használom többfelhasználós videocsevegéshez, mert itt a galéria nézetben egyszerre láthatók az összes videocsevegés, míg a Lyncben csak az „aktív beszélő” (ami gyakran nem pontos). ”

Az Adobe Connect kapcsán a Reddit azt említi, hogy strukturált munkamenetekhez jól használható, de a költségek és a súrlódások visszatérő témák. Egy tanár így foglalta össze tapasztalatait:

🚩 „Évekig kitartottam az Adobe mellett, annak ellenére, hogy többször is emelték az árat, és nem kívánt felhasználói felület-frissítéseket/új funkciókat vezettek be, de mostanra annyira lelassult, hogy szinte használhatatlan, és én már elegem van belőle."

🚩 „Évekig kitartottam az Adobe mellett, annak ellenére, hogy többször is emelték az árat, és nem kívánt felhasználói felület-frissítéseket/új funkciókat vezettek be, de mostanra annyira lelassult, hogy szinte használhatatlan, és én már elegem van belőle.”

Összességében a Reddit véleménye a ClickUp felé hajlik, ha folyamatos feladatkezelésre és meeting-to-action munkafolyamatokra van szükség a távoli munkavállalók számára.

A felhasználók az Adobe Connectet részesítik előnyben, ha nagyobb, eseményjellegű virtuális tantermekre van szükségük, de hajlandóak elviselni a többletköltségeket és a régimódibb élményt.

Melyik meeting eszköz a legjobb?

Az Adobe Connect kiválóan alkalmas, ha igényes „eseményszínpadra” van szüksége virtuális tantermek, webináriumok és strukturált képzések számára. Ha a hangsúly a nagy csoportok számára szervezett, layoutokkal, podokkal és interaktív eszközökkel ellátott, magas színvonalú foglalkozások lebonyolításán van, akkor ez a program kiválóan megfelel erre a feladatra, különösen tanulócsoportok és nagyvállalatok számára.

A ClickUp viszont a projektmenedzsmentre és a beépített együttműködésre összpontosít. A ClickUp SyncUp a feladatok, a dokumentumok és a csevegés mellett segít a csapatoknak a gyors frissítéseket egyértelmű cselekvési tételekké alakítani.

A feladatkezelést és a találkozók jegyzetét egy helyen tarthatja, elkerülve azokat a döntéseket, amelyek különálló videokonferencia-eszközökben elvesznek. A ClickUp Brain intelligens AI rétegként működik, így az összefoglalók és a következő lépések a munkához kapcsolódnak, ahelyett, hogy külön összefoglalókban lebegnének.

Ha tehát nagy, kifinomult eseményeket szeretne szervezni, az Adobe Connect egy biztos választás. Ha azonban mindennapi megbeszéléseket és aszinkron bejelentkezéseket szeretne, amelyek közvetlenül befolyásolják a projektek tervezését és a feladatok kezelését, akkor a ClickUp SyncUps az a megbeszéléseszköz, amely a hívás befejezése után is Önnel marad.

