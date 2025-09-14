A 13 legjobb építőipari CRM-eszköz a projektek és az ügyfélkezelés racionalizálásához

A határidők elmulasztása, a fizetési viták és a szétszórt projektfrissítések még a legjobb építőipari csapatokat is kisiklathatják. A kisebb problémák költséges késedelmekké válhatnak, ha az ütemtervek, az engedélyek és az ügyfelekkel való kommunikáció szétszórt.

Az építőipari CRM szoftver mindent integrál: központosítja a projektadatokat, nyomon követi az előrehaladást, rendszerezi a folyamatokat, és valós időben tájékoztatja az ügyfeleket.

Összeállítottuk a vezető eszközöket, amelyek segítségével az építőipari csapatok időt takaríthatnak meg, gyorsabban nyerhetnek meg megbízásokat, és minden projektet költségtúllépés nélkül fejezhetnek be. ✅

Mire kell figyelnie egy építőipari CRM kiválasztásakor?

Amikor CRM-et választ az építőipari vállalkozásához, vegye figyelembe az alábbi kulcsfontosságú funkciókat, amelyek lehetővé teszik az adatokon alapuló döntéshozatalt:

Projektkövetés: Válasszon olyan CRM-eket, amelyek nem csak a kapcsolattartást kezelik – kövesse nyomon a munkákat, az ütemterveket, az engedélyeket és a módosítási megrendeléseket az okosabb döntések érdekében

Kommunikáció: Gondoskodjon az ügyfelek és alvállalkozók egyszerű tájékoztatásáról az ütemtervek és a projekt előrehaladásának egy kattintással történő megosztásával

Árajánlatok és ajánlatok: Használjon olyan eszközöket, amelyek beépített sablonokkal, digitális aláírásokkal és nyomon követési funkciókkal rendelkeznek, hogy felgyorsítsa az ajánlattételi folyamatot

Ütemezés: Válasszon olyan CRM-eket, amelyek vizuális naptárak segítségével központosítják a feladatok, a munkatársak és a berendezések ütemezését

Mobil hozzáférés: Válasszon mobilbarát eszközöket, hogy a csapatok a helyszínen frissíthessék a munkák állapotát, bejelentkezhessenek, vagy feltölthessenek fényképeket

Dokumentumtárolás: Tartsd a tervrajzokat, engedélyeket, szerződéseket és fényképeket egy biztonságos, rendezett helyen

Számlázás és könyvelés: Keressen olyan beépített számlázási, fizetéskövetési és könyvelési integrációkat, amelyek javítják a cash flow-t

Építőipari CRM áttekintés

Íme egy rövid áttekintés a legjobb építőipari CRM-ekről, amelyekkel hatékonyan nyomon követheti és kezelheti az új potenciális ügyfeleket:

Eszköz Legalkalmasabb Főbb jellemzők Árak ClickUp Magánszemélyek, kisvállalkozások, középvállalkozások és nagyvállalatok, akiknek egységes CRM-, projekt- és ügyfélkezelő rendszerre van szükségük All-in-one CRM és projektmenedzsment, dokumentumok, feladatok, elemzések, ütemtervek, automatizálások, mesterséges intelligencia, irányítópultok, időkövetés, csevegés, vendéghozzáférés Ingyenes csomag elérhető; testreszabási lehetőségek vállalatok számára Buildertrend Kis- és nagyvállalkozók, valamint alvállalkozókat és ütemterveket koordináló projektmenedzserek Ügyfélportál, ütemezés, napi naplózás, Gantt-diagramok, munkatársak kezelése, online fizetések, költségvetés Egyedi árazás Procore CRM Nagy építőipari cégek és vállalkozások, amelyek összetett, több projektből álló portfóliókat kezelnek Portfóliókezelés, költségkövetés, szerződéskezelés, testreszabott folyamatok, központosított kommunikáció Egyedi árazás JobNimbus Kis- és közepes méretű külső építőipari csapatok (tetőfedés, homlokzatburkolás), amelyeknek helyszíni hozzáférésre van szükségük Drag-and-drop táblák, mobilalkalmazás, vizuális becslők, automatizált munkafolyamatok és számlázási táblák Egyedi árazás Kivitelező művezető Funkciókban gazdag, költséghatékony megoldásokat kereső kisvállalkozások és vállalkozók Több mint 60 modul (biztonság, RFI-k, munkaidő-nyilvántartás), potenciális ügyfelek nyomon követése, beépített pénzügyi eszközök, mobilalkalmazás A fizetős csomagok ára: 49 USD/hó/felhasználó Followup CRM Értékesítésorientált vállalkozók és szakipari cégek (bármilyen méretűek), akiknek szükségük van a folyamatok automatizálására Vizuális irányítópultok, ajánlatkövetés, automatizált nyomon követés, potenciális ügyfelek értékelése, tevékenységi jelentések A fizetős csomagok ára: 4500 USD/év CoConstruct Egyedi házépítők, felújítók és lakóépület-projektcsapatok (kis- és középvállalkozások) Költségbecslés, ügyfélkiválasztás, ajánlati sablonok, munkaerő-nyomon követés és adminisztrációs irányítópult Egyedi árazás Pipedrive Kis csapatok és egyének, akik az egyszerű értékesítési nyomon követésre koncentrálnak Kanban-folyamatok, irányított adatbevitel, chatbot-alapú potenciális ügyfelek megszerzése, egyedi folyamatok A fizetős csomagok ára: 19 USD/hó felhasználónként HubSpot CRM Startupok, egyéni vállalkozók és kisvállalkozások, amelyek integrált marketingre/szolgáltatásra szorulnak E-mail sablonok, űrlapok, többcsatornás kampányok, élő csevegés, potenciális ügyfelek megszerzése, elemzések Ingyenes; fizetős csomagok ára: 20 USD/hó felhasználónként Salesforce Vállalatok és nagy építőipari cégek, amelyeknek mélyreható testreszabásra és integrációkra van szükségük Egyedi munkafolyamatok, fejlett automatizálások, integrációk, személyre szabott irányítópultok és mesterséges intelligencia által nyújtott betekintés Egyedi árazás PlanSwift Tervezési becsléseket készítő szakemberek és projektmenedzserek (bármilyen méretű vállalkozásnál), akik a tervrajzok méreteire koncentrálnak Vizuális mennyiségkimutatások, egyedi szerelvények, exportálás CRM-be/Excelbe, méretarányos mérések A fizetős csomagok ára: 2000 USD/év felhasználónként Jobber Kis- és közepes méretű helyszíni szolgáltató csapatok (villanyszerelők, vízvezeték-szerelők, mobil munkacsoportok) Útvonaloptimalizálás, azonnali számlázás, AI-alapú csevegőrobot, bérszámfejtés nyomon követése és vizuális naptár A fizetős csomagok ára: 30 USD/hó felhasználónként AccuLynx A tetőfedő vállalkozások (kicsiktől a nagyokig) bővítik tevékenységüket és automatizálják a munkafolyamatokat Teljes körű munkafolyamat, légi felmérés, elektronikus szerződéskötés, potenciális ügyfelek nyomon követése, gyártási modulok Egyedi árazás

👀 Tudta? Az értékesítési termelékenysége három-öt százalékkal javulhat pusztán azáltal, hogy a CRM-et és az értékesítési folyamatokat mesterséges intelligenciával automatizálja.

A legjobb építőipari CRM

Hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál Szerkesztői csapatunk átlátható, kutatásokon alapuló és gyártóktól független eljárást követ, így biztos lehet benne, hogy ajánlásaink a termékek valós értékén alapulnak. Itt található egy részletes összefoglaló arról, hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál.

Most pedig nézzük meg, melyik megoldás felel meg leginkább az Ön igényeinek, és miért. Íme a legjobb CRM-eszközök, amelyek ideálisak az építőipari menedzsment igényeinek kielégítésére:

1. ClickUp (A legjobb az all-in-one projekt- és ügyfélkezeléshez)

Kövesse nyomon a potenciális ügyfeleket, kezelje a nyomon követést, és tartsa mozgásban az egész értékesítési folyamatot a ClickUp CRM projektmenedzsment szoftverrel.

A ClickUp egy mindenre kiterjedő munkahelyi alkalmazás, amely egyesíti a projektmenedzsmentet, a tudásmenedzsmentet és a csevegést, és mesterséges intelligenciával támogatva segít gyorsabban és hatékonyabban dolgozni.

A potenciális ügyfelek nyomon követésétől és az ügyféladatok kezelésétől a munkák előrehaladásának figyelemmel kíséréséig és a helyszíni csapatok koordinálásáig a ClickUp for CRM egyesíti az ügyfélkapcsolat-kezelést a többi munkafolyamatával, így nincs szükség több, egymástól független eszközre.

A ClickUp CRM-sablonnal kezelheti a kapcsolattartókat, az értékesítési szakaszokat és a projekteket anélkül, hogy a nulláról kellene kezdenie.

Testreszabja építőipari CRM-jét a ClickUp CRM-sablonnal

Ez a sablon lehetővé teszi, hogy:

Központosítsa az ügyfelek elérhetőségeit, a teendőlistákat, a jegyzeteket és a kommunikációs előzményeket egy áttekinthető helyen

Rangsorolja a feladatokat és a nyomon követéseket az értékesítési szakasz vagy az ügyféltípus alapján

Használja az előre elkészített nézeteket (például a Lista vagy az Értékesítési folyamat nézetet), hogy gyorsan megtalálja a legfontosabb információkat

Használja ki a testreszabható mezőket a munkakörök, iparágak és CRM-elemtípusok számára, hogy azok illeszkedjenek a munkafolyamatához

Képzelje el az előrehaladást, és azonosítsa a szűk keresztmetszeteket olyan eszközökkel, mint a Gantt-diagramok és a műszerfalak

A ClickUp CRM-sablonjai a ClickUp CRM-mel együtt használatra készültek, így a lehető legegyszerűbb és leghatékonyabb módon javíthatja ügyfélmegtartását, gyorsíthatja az üzletkötéseket és növelheti bevételeit.

💡 Profi tipp: Válassza ki a munkafolyamatához leginkább megfelelő nézeteket – Lista, Kanban, Naptár vagy egyéni nézetek, mint például „Kockázatos ügyfelek” vagy „Aktív projektek”. Meghatározhat egyéni állapotokat (pl. „Ajánlat elküldve” vagy „Folyamatban”) és egyéni mezőket használhat olyan fontos adatok rögzítésére, mint a munkaterület címe, a költségvetés vagy a projekt típusa.

Automatizálja a munkafolyamatokat és kövesse nyomon a haladást vizuálisan

Automatizálja a csapat munkafolyamatait a ClickUp Automations segítségével

A ClickUp Automations megszünteti az ismétlődő adminisztratív munkát azáltal, hogy automatikusan kijelöli a csapattagokat, frissíti az állapotokat vagy emlékeztetőket küld a projektek előrehaladtával. A ClickUp Tasks segítségével könnyedén delegálhatja a felelősségeket, határidőket állíthat be és nyomon követheti az építőipari projekt minden szakaszának előrehaladását – mindezt egy helyen. A drag-and-drop funkció megkönnyíti a feladatok szervezését és újraelosztását a projekt igényeinek változásával, biztosítva, hogy csapata mindig tudja, min kell dolgoznia legközelebb.

A ClickUp feladatfüggőségek segítségével pontosan beállíthatja a műveletek sorrendjét, biztosítva, hogy a helyszín előkészítése, az ellenőrzések és az átadások a megfelelő sorrendben történjenek.

Állítson be egyértelmű műveletsorrendet a feladatfüggőségek segítségével

Ha bármilyen változás vagy késedelem adódik, a ClickUp azonnal értesíti Önt, így csapata gyorsan alkalmazkodhat, és a projekt a tervek szerint haladhat tovább.

Szerezzen AI-alapú betekintést

A ClickUp-ügynökök, például a CRM-adatintegrációs ügynökök, segítenek szinkronizálni a CRM-jét olyan eszközökkel, mint az e-mail vagy a webes űrlapok, és automatikusan frissítik a rekordokat, amint új információk érkeznek. Ha valós idejű frissítésekre van szüksége, a ClickUp Brain elemzi a munkaterületét, hogy megválaszolja a kérdéseket, javaslatokat tegyen a következő lépésekre, és összefoglalja az ügyfelek előrehaladását – mindezt igény szerint és egyetlen platformon.

Összegezze projekttevékenységeit, azonosítsa a trendeket, és jelölje meg a figyelmet igénylő elemeket a világ legteljesebb munkavégző mesterséges intelligenciájával, a ClickUp Brain-nel.

Például kérdezhet a munkaterület állapotáról, a legfrissebb ügyfélkommunikációról vagy a függőben lévő feladatokról, és azonnali válaszokat kaphat.

Ezen felül a ClickUp Brain Max segítségével kéz nélkül is diktálhatja a helyszíni frissítéseket, az ügyféljegyzeteket vagy a hibajegyzék tételeit. Hangbevitele azonnal leírásra kerül, a megfelelő feladathoz vagy ügyfélrekordhoz kapcsolódik, és elérhetővé válik a csapat számára – ideális megoldás a terepen dolgozó elfoglalt vállalkozók számára.

Kombinálja ezt a ClickUp for Construction Teams funkcióival, és egy átfogó, AI-alapú CRM-rendszer áll rendelkezésére, amely javítja az építési műveletek hatékonyságát, miközben ügyfeleit is kiszolgálja.

Nézze meg, hogyan alakítható át a ClickUp egy teljes funkcionalitású, az építőiparra szabott CRM-mé, amely egy helyen tartja a potenciális ügyfeleket, a szerződéseket, az ügyfeleket és a projektállapotot, így soha nem marad le egyetlen nyomon követésről sem.

Az építési munkák kezelésének jobb módja

Akár a korai potenciális ügyfelekkel való kapcsolattartást, akár a végső átadást kezeli, a ClickUp olyan funkciókkal támogatja a munkafolyamatát, mint a Gantt-diagramok, a gondolattérképek és a részletes projektösszefoglalók. Feladatokat rendelhet hozzá, határidőket állíthat be, figyelemmel kísérheti az erőforrások felhasználását, és láthatóvá teheti a projekt minden mozgó elemét, hogy biztosítsa a határidő betartását és a költségkeret betartását.

Kövesse nyomon az időt, működjön együtt másokkal, és érjen el többet

Akár közvetlenül a ClickUp-on belül is nyomon követheti az időt, vagy olyan integrációkat használhat, mint a Clockify, hogy figyelemmel kísérje az egyes feladatokra vagy projektekre fordított órákat. A beépített emlékeztetők és figyelmeztetések segítenek csapatának a határidők és a legfontosabb mérföldkövek nyomon követésében.

Készítsen jelentéseket, kezelje a számlázható órákat, és tartsa kézben a csapat termelékenységét és az erőforrás-tervezést a ClickUp Time Tracking segítségével.

A valós idejű kommunikáció elengedhetetlen az építőipari projektmenedzsmentben és a CRM-ben. A ClickUp Chat és a ClickUp Docs segítségével mindenki naprakész marad, akár az irodában, akár a helyszínen tartózkodik.

Kövesse nyomon és dolgozzon együtt valós időben a csevegésen, a dokumentumokon, az állapotokon és a feladatokon a ClickUp Construction Management segítségével

Azonnal @megemlítheti csapattársait, hozzászólásokat rendelhet hozzájuk, vagy megoszthatja a projektfájlokat. Ez megkönnyíti az együttműködést az információkérések, módosítási megrendelések, benyújtások és általános visszajelzések terén, csökkentve a félreértéseket és javítva a munka általános hatékonyságát.

Az ügyfelek és alvállalkozók számára a testreszabható jogosultságokkal rendelkező vendéghozzáférés biztosítja, hogy mindenki tájékozott maradjon anélkül, hogy érzékeny információk kerülnének nyilvánosságra.

📮 ClickUp Insight: A tudásmunkások 46%-a csevegőprogramok, jegyzetek, projektmenedzsment eszközök és csapatdokumentációk kombinációjára támaszkodik, csak hogy nyomon követhesse a munkáját. Számukra a munka különálló platformokra szóródik szét, ami megnehezíti a szervezettség fenntartását. A munka mindenre kiterjedő alkalmazásaként a ClickUp mindent egyesít. Az olyan funkcióknak köszönhetően, mint a ClickUp Email Project Management, a ClickUp Notes, a ClickUp Chat és a ClickUp Brain, az összes munkája egy helyen összpontosul, kereshető és zökkenőmentesen összekapcsolódik. Búcsúzzon el az eszközök túlterheltségétől – üdvözölje a könnyed termelékenységet.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp irányítópultjaival egy pillanat alatt nyomon követheti a projekt állapotát, a potenciális ügyfelek konverzióját és a költségvetés helyzetét.

Vázolja fel vizuálisan a projekt fázisait és az értékesítési folyamatokat a ClickUp Whiteboards segítségével

Rögzítse és foglalja össze az ügyfelekkel folytatott beszélgetéseket vagy a helyszíni megbeszéléseket a ClickUp AI Notetaker segítségével

Tárolja az összes ügyfélkapcsolatot, projektdokumentumot, szerződést és levelezést egy helyen, hogy könnyen hozzáférhessen és visszakereshesse őket.

Bontsa le az egyes építési projekteket fázisról fázisra a ClickUp építési menedzsment sablon segítségével, hogy végigkísérje a csapatokat az előkészítéstől a befejezésig.

Növelje az ügyfél-elégedettséget és az ügyfélmegtartást az időben történő kommunikáció, az átlátható projektfrissítések és a szervezett nyomon követés biztosításával.

A ClickUp korlátai

A kezdeti beállítás és testreszabás során tanulási folyamatra van szükség, különösen azoknak a csapatoknak, akik még nem ismerik a projektmenedzsment szoftvereket.

A mobil verzió funkcionalitása korlátozott a webes és asztali verziókhoz képest

A ClickUp árai

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 10 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4500 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése így szól:

A ClickUp-ot kedvelem leginkább a cégünk építési költségbecsléseinek nyomon követésére és rendszerezésére. Tetszik, hogy könnyedén testreszabhatom a kategóriákat és az oszlopokat. Szintén tetszik a szűrő opció, amellyel jelentést készíthetek az operációs csapatomnak.

2. Buildertrend (A legjobb az ütemterv és a szakmák kezeléséhez)

via Buildertrend

Finomítania kell a beszállítókkal és ügyfelekkel való együttműködését? A Buildertrend napi naplókat, munkatársak kezelését és munkatervezést kínál, hogy segítsen a gyors döntéshozatalban. Ezen felül egy külön területet is kap az alvállalkozói lista szervezéséhez, ami megkönnyíti a kapcsolatok kezelését és az új bevételi lehetőségek felismerését.

Az építőipari CRM Gantt-diagramokkal is szemlélteti az előrehaladást, lehetővé téve az összes ügyfél valós idejű tájékoztatását. A Buildertrend intelligens ütemezési funkcióval is rendelkezik, amely segít a feladatok kiosztásában és az elérhető munkacsoportok azonnali értesítésében. Emellett intelligens költségvetés- és anyagkezelést is tartalmaz, valamint integrálható a QuickBooks, Xero, Google Calendar, Dropbox, Procore és Zapier alkalmazásokkal a projektek és a pénzügyek zökkenőmentes felügyelete érdekében.

A Buildertrend legjobb funkciói

Ossza meg a projektfrissítéseket és jóváhagyásokat a dedikált ügyfélportálon keresztül

Végezzen és fogadjon online fizetéseket, sőt, beépített költségvetési funkcióval biztosítási szolgáltatásokat is beállíthat.

Növelje a helyszíni feladatok nyomon követhetőségét az automatikus szinkronizálással a beszerzési és módosítási megrendelések esetében

A Buildertrend korlátai

Komplex felületet kínál, amelynek navigálása nem feltétlenül intuitív

Minden építőipari projekt esetében minden beszállító bevonása szükséges a teljes átláthatóság biztosítása érdekében

A Buildertrend árai

Egyedi árazás

Buildertrend értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (több mint 150 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 2500 értékelés)

👀 Tudta? Ha AI-alapú ütemezési szoftvert vezet be a munkafolyamataiba, azzal 30%-kal növelheti a termelékenységet, az elégedettségi szintet az egekbe emelheti, gyorsabban kaphatja meg a fizetést, és több üzletet köthet.

3. Procore CRM (A legjobb vállalati szintű portfólió- és költségkövetéshez)

Ha nagy mennyiségű építőipari projektet kezel, a Procore CRM kiváló választás. Központosítja az egész projektportfólióját, egyszerűsíti a bevételi előrejelzéseket, és teljes áttekintést nyújt minden költségről.

Ez a felhőalapú platform ideális a távoli csapatokkal dolgozó vállalkozások számára. Projekt-dashboardjai zökkenőmentessé teszik a potenciális ügyfelekkel és az aktív munkákkal kapcsolatos vizuális információk megosztását. Emellett tartalmaz kapcsolattartás-kezelést és értékesítési folyamatok nyomon követését, valamint közvetlenül integrálódik a Procore projekttervező eszközeivel, hogy biztosítsa a zökkenőmentes átmenetet az értékesítéstől a kivitelezésig.

A Procore CRM legjobb funkciói

Kövesse nyomon a potenciális ügyfeleket pontosan a testreszabott CRM-pipeline és a jelentési irányítópult segítségével

Rögzítse az e-maileket, az értekezletek jegyzetét és a döntéseket egyetlen CRM-idővonalon a központosított kommunikációs eszközök segítségével

A közvetlenül az ajánlati tevékenységhez kapcsolódó portfóliószintű elemzések segítségével pontosabban jósolhatja meg a bevételeket

Integrálja a projekt munkafolyamatokba a zökkenőmentes koordináció érdekében

A Procore CRM korlátai

Hiányoznak a kisvállalkozások számára megfelelő portfóliókezelési funkciók

Vállalati szintű komplexitása miatt időigényes beállítást és bevezetést igényel

A Procore CRM árai

Egyedi árazás

Procore CRM értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 3300 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 2700 értékelés)

Mit mondanak a Procore CRM-ről a valós felhasználók?

A G2 értékelése azt mondja:

A Procore pénzügyi eszközei hatékonyak, és a tulajdonosok egy helyen kezelhetik teljes projektportfóliójukat […] A munkafolyamatok jók, de fejlesztésre szorulnak, hogy azok ne csak projektenként, hanem szerződésenként is testreszabhatók legyenek.

4. JobNimbus (A legjobb munkakezeléshez és külső építési munkákhoz)

via JobNimbus

Szeretne potenciális ügyfeleket keresni anélkül, hogy megzavarná a munkavégzést? A JobNimbus kiváló választás építőipari cégek számára, különösen a külső építési csapatok számára. Tartalmaz drag-and-drop munkatáblákat, amelyekkel a csapatok gyorsan munkába állhatnak anélkül, hogy fennállna a kettős foglalás kockázata.

Az integrált e-mail és az ügyfelek számára nyújtott azonnali frissítések kiválóan alkalmasak olyan, időzítésre szoruló kültéri feladatokhoz is, mint a kerítésépítés és az ereszcsatorna-karbantartás. A vizuális kalkulátor pedig segít pontos árajánlatok készítésében és bemutatásában, ami hozzájárul az ügyfelek megtartásához. Emellett projektkövetési, munkaköltség-számítási, potenciális ügyfelek kezelési, feladatütemezési és csapatkommunikációs eszközöket is kínál az összes művelet összehangolásához.

A JobNimbus legjobb funkciói

Tekintse át a számlázás alatt álló, már kiállított és függőben lévő munkákat a dedikált számlázási táblákon

Gyorsabban alakítsa át a potenciális ügyfeleket a webes űrlapokba, e-mail sablonokba és értesítési beállításokba beépített gyors automatizálási funkciók segítségével.

Tartsa naprakészen mind a háztulajdonosokat, mind az alvállalkozókat az élő munkamegosztás segítségével

A JobNimbus korlátai

Hiányoznak a testreszabható automatizálási lehetőségek a személyre szabottabb munkafolyamatokhoz

A mobilalkalmazás használata során alkalmanként hibák és navigációs problémák jelentkeznek

A JobNimbus árai

Egyedi árazás

JobNimbus értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 65 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 450 értékelés)

via Contractor Foreman

A következő a Contractor Foreman, egy építőipari menedzsment eszköz, amely kedvező árú funkcióiról ismert. A megfizethető áron túl a 35 beépített eszköz mindent lefed, a munkák költségszámításától és ütemezésétől a biztonsági nyomon követésig.

Továbbá tartalmaz irányítópultokat a potenciális ügyfelek kezeléséhez, az ügyfelekkel való kommunikáció nyomon követéséhez és az ajánlatok állapotának ellenőrzéséhez. A tiszta felület és a mobilalkalmazás praktikus megoldást kínál a terepen dolgozó vezetők számára. Ez egy felhasználóbarát lehetőség kisvállalkozók számára.

A Contractor Foreman legjobb funkciói

Kezelje a teljes folyamatot olyan potenciális ügyfél-nyomonkövetéssel, amely közvetlenül kapcsolódik az ajánlatokhoz és a projektfájlokhoz

Használja ki a beépített pénzügyi eszközöket, mint például a költségbecslés, a számlázás és az időnyilvántartás, harmadik féltől származó integrációk nélkül

Hozzáférjen ügyfélkapcsolat-kezelő rendszeréhez bárhonnan egy olyan mobilalkalmazással, amelyet a terepi és irodai koordinációra terveztek.

A vállalkozói művezető korlátai

Korlátozott jelentéskészítési funkciókat kínál, amelyek a fejlettebb igényekhez képest túl egyszerűnek tűnhetnek

A felületen hiányoznak a testreszabási lehetőségek a személyre szabott felhasználói élmény érdekében

A Contractor Foreman árai

Egyedi árazás

Vállalkozói művezetők értékelései és véleményei

G2: 4,5/5 (több mint 300 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 720 értékelés)

Mit mondanak a valódi felhasználók a Contractor Foremanről?

A Capterra értékelése szöveg:

Ez egy remek eszköz minden vállalkozás számára, mi is naponta használjuk. A Contractor Foreman segítségével mindent elvégezhetünk, a költségbecsléstől és a számlázástól kezdve a projektmenedzsmenten át egészen az általános információtárolásig. Meglehetősen könnyen használható és megtanulható, nagyon ajánlom […] Nem lehet módosítani egy függőben lévő árajánlatot.

6. Followup CRM (A legjobb a potenciális ügyfelek nyomon követéséhez és az értékesítési folyamatok automatizálásához)

via Followup CRM

A Followup CRM kiemelkedik az építőiparban, különösen akkor, ha növelni szeretné az új üzletek megszerzésének esélyét. Átfogó kapcsolattartás-kezelésével, potenciális ügyfelekről szóló értesítéseivel és értékesítési tevékenységeivel ez az eszköz káosz nélkül tartja a csapatot a helyes úton.

Lehetőséget nyújt továbbá a potenciális ügyfelek projekt típus, költségvetés vagy ütemterv szerinti címkézésére a feladatok gyors prioritásba rendezése érdekében. A beépített potenciális ügyfél-értékelési rendszer segítségével nyomon követheti, hogy az egyes potenciális ügyfelek mennyire elkötelezettek. Ráadásul minden létrehozott ismétlődő feladat – legyen szó potenciális ügyfelek konverziójáról, az építkezés utáni folyamatokról vagy a nyomon követésről – automatizálható.

A Followup CRM legjobb funkciói

Kövesse nyomon az ajánlatokat automatikusan, hogy azonnali értesítést kapjon, amikor a potenciális ügyfelek megtekintik vagy elfogadják ajánlatát, így elkerülve a kézi ellenőrzéseket

Kövesse nyomon az üzleti teljesítményt olyan tevékenységi jelentésekkel, amelyek feltárják a nyomonkövetési mintákat, az üzletkötési arányokat és a képviselők termelékenységét

Csatlakoztassa zökkenőmentesen a költségbecslő eszközöket az EDGE-hez való integrációval, hogy szinkronizálja az értékesítési adatokat a több ajánlattal, és elkerülje a dupla adatbeviteleket.

A Followup CRM korlátai

Az új ügyfelek hozzáadása bonyolult és unalmas folyamat

A jelentések megjelenése késik, mivel egyes jelentések nem jelennek meg a fő irányítópanelen, és elkészítésük időbe telik

A Followup CRM árai

Egyedi árazás

Followup CRM értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 50 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 200 értékelés)

🧠 Érdekesség: Mielőtt a „CRM” kifejezés elterjedt volna, a vállalkozások kapcsolattartó rendszerek segítségével kezelték az ügyfélkapcsolatokat. 1987-ben Mike Muhney és Pat Sullivan piacra dobta az ACT! -t – az első kapcsolattartó szoftvert PC-kre. Ez a digitális névjegyzék lehetővé tette az értékesítők számára, hogy hatékonyabban tárolják és keressék elő az ügyféladatokat, megalapozva ezzel a mai kifinomult CRM-platformokat.

7. CoConstruct (A legjobb otthoni projektekhez és felújításokhoz)

via CoConstruct

Több olyan projektet is kezel, amelyek túlmutatnak a sablonos felújításokon? A CoConstructot az építőiparban előforduló rugalmas munkák és felújítási munkafolyamatok kezelésére fejlesztették ki. Testreszabható költségbecslő eszközei, az ügyfélválasztás nyomon követése és a gyakorlati koordinációs funkciói kiemelkedő előnyökkel járnak minden építési projekt kezelése során.

Az eszköz gyors, pontos ajánlati sablonjai kiválóan alkalmasak olyan ügyfelek számára, akik ismétlődő, de egyedi igényekkel fordulnak hozzánk. A CoConstruct emellett betekintést nyújt a csapat teljesítményébe, hogy minden lépésnél kiemelje a legfontosabb elemeket, mint például az ütemterveket és a funkciók kiválasztásának állapotát. Röviden: ideális megoldás azoknak a házépítőknek és építőipari cégeknek, amelyek lakóépületi projekteket valósítanak meg.

A CoConstruct legjobb funkciói

Az ügyfélkezelési beállítások segítségével kezelheti a digitális ajánlatok jóváhagyását, az építési lehetőségeket, a határidőket és az emlékeztetőket.

Kövesse nyomon a szűk keresztmetszeteket, és a munkaerő-nyomkövető modul segítségével ellenőrizze, hogy a becsléshez képest hány órányi munka történt.

Egy kattintással automatikusan rögzítheti a kereskedelmi partnerekkel folytatott kommunikációt, a helyszínek adatait, sőt még a biztosítási igazolásokat is az adminisztrációs irányítópulton keresztül.

A CoConstruct korlátai

Egyes építők szerint hiányzik belőle a specifikációk és választások vizuális szervezését szolgáló belsőépítészeti funkció.

A megbízhatatlan integrációk miatt duplikált bejegyzések és hiányos adatátvitelek keletkeznek

A CoConstruct árai

Egyedi árazás

A CoConstruct értékelései és véleményei

G2: 4/5 (20 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 850 értékelés)

Mit mondanak a CoConstructról a valódi felhasználók?

A G2 értékelése azt mondja:

Lehetőséget kínál az összes projektelem egy helyen történő összefogására: így a költségbecslésre, az építési tervekre, az alvállalkozókkal való kommunikációra és az összes releváns dokumentáció rögzítésére. [De] A költségbecslő eszköz nagyon nehézkes. Nem teszi lehetővé, hogy az alvállalkozóktól kapott összes különböző becslést betöltse a rendszerbe, kiválassza a kívánt opciókat, és automatikusan frissítse a költségvetést.

🧠 Érdekesség: 1985-ben a Construction Master számológép megjelenése forradalmasította az építőipart. Ez a kézi eszköz, amelybe előre beprogramozták a legfontosabb építési számításokat, mint például a szögek, lépcsők, tetőszerkezetek, dőlésszög, emelkedés és futás, elengedhetetlen eszközzé vált a szakemberek számára. Sikerének köszönhetően megnyílt az út a speciális számológépek előtt, amelyek egyszerűsítik a helyszínen végzett bonyolult számításokat és növelik a termelékenységet.

8. Pipedrive (A legjobb alapvető folyamatkezeléshez)

Azok számára, akik az építési folyamat során az értékesítést helyezik előtérbe, a Pipedrive kiváló választás a termelékenység növeléséhez, még a kapcsolatépítés terén is. Könnyedén generál potenciális ügyfeleket, és lehetővé teszi azok konkrét értékesítőknek való hozzárendelését, így személyre szabottabbá téve az ügyfelekkel való interakciókat.

Rengeteg korábbi adatot tárol táblázatokban? Importálja őket, és a Pipedrive összefüggésbe hozza őket az Ön számára, gyors adatmintákat létrehozva. Minden információja, tevékenysége és kapcsolattartási idővonala egyszerű értékesítési folyamat szakaszokba van rendezve.

A Pipedrive legjobb funkciói

Gyűjtsön új potenciális ügyfeleket, és a chatbot funkció segítségével automatikusan adja hozzá őket az értékesítési csatornához.

Minimalizálja az értékesítés előkészítését és a papírmunkát az irányított adatbevitel és a CRM-munkafolyamatok segítségével

Építse fel, címkézze és személyre szabja az értékesítési ciklusokat az egyedi folyamatok és fázisok segítségével

A Pipedrive korlátai

A fejlett API és webhook funkciók használatához fejlesztői ismeretekre van szükség

A Pipedrive árai

Essential: 19 USD/hó felhasználónként

Advanced: 34 USD/hó felhasználónként

Professional: 64 USD/hó felhasználónként

Ultimate: 89 USD/hó felhasználónként

Pipedrive értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 2400 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 3000 értékelés)

a HubSpot segítségével

Szeretné erősíteni online jelenlétét, vagy kiemelni olyan speciális szolgáltatásait, mint a házbővítés vagy a fenntartható építkezés? A HubSpot CRM olyan eszközökkel segít a szervezettség fenntartásában, mint az ajánlatok nyomon követése, a kapcsolattartás és az ajánlatok összehangolása – mindezt anélkül, hogy plusz terhet róna a mindennapjaira.

Emellett API-alapú munkafolyamatokat, élő csevegést és potenciális ügyfelek adatainak rögzítésére szolgáló űrlapokat is kínál, amelyek kiválóan alkalmasak a potenciális ügyfelek kezelésére és a nagy volumenű szolgáltatások nyújtására. Ráadásul mobilbarát funkciói és valós idejű elemzései mindig jól jönnek, amikor új ügyfeleket keres az építőipari vállalkozásához.

A HubSpot CRM legjobb funkciói

Növelje marketingtervének hatását még a niche felújítási munkák esetében is, omnichannel kampányok és egy skálázható keresletgeneráló motor segítségével

Ábrázolja intelligensen az ügyfélkapcsolatokat az építési megrendelés típusának, helyszínének és költségvetésének egyedi társítási címkékkel való összekapcsolásával

Tartsa rendben adatbázisát, legyen szó költségbecslésekről, testreszabható ajánlatokról vagy beszállítói ajánlatokról, a gyors, mezőszintű jogosultságkezelés segítségével.

A HubSpot CRM korlátai

A jelentési irányítópultok konfigurálása és szűrése bonyolult lehet

A HubSpot CRM árai

Ingyenes

Marketing Hub Starter: 20 USD/hó felhasználónként

Egyedi árazás

HubSpot CRM értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (több mint 12 000 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 4200 értékelés)

Mit mondanak a HubSpot CRM-ről a valódi felhasználók?

A Capterra értékelése szöveg:

A jelentéskészítő eszköze nagyon hasznos teljesítményadatokkal szolgál, amelyek segítenek javítani az ügyfélkapcsolatainkat. A HubSpot CRM élő irányítópultjaival könnyen nyomon követhetjük valós időben az összes ügyfélkapcsolatunk alakulását.

10. Salesforce (A legjobb testreszabási és integrációs lehetőségekhez)

A Salesforce továbbra is a CRM szinonimája. A kezdő építőipari vállalatok számára legnagyobb erőssége a mélyreható testreszabási lehetőségek, az alvállalkozói munkafolyamatoktól a többfázisú ügyfélkommunikációig. Minden szakaszt és mezőt a csapat munkamódszeréhez igazíthat, függetlenül attól, hogy új projektekre pályázik, vagy folyamatban lévő építkezéseket irányít.

Széles körű felhasználási lehetőségek mellett minden funkció és felület úgy lett kialakítva, hogy alkalmazkodjon az Ön munkavégzési módjához. Emellett hatékony integrációs lehetőségeket és egy személyre szabott irányítópultot is kínál, amely átfogó képet ad a folyamatokról, az előrehaladásról és az ügyfélkapcsolatok állapotáról.

A Salesforce legjobb funkciói

Kezelje az információkéréseket, ajánlatokat, módosítási megrendeléseket és ellenőrzéseket részletes automatizálási funkciók segítségével

Egyesítse a terepi adatokat, a munkaterveket és a projektfrissítéseket a CRM-jén belül egy kiterjedt integrációs könyvtár segítségével, amely többek között a Procore és a PlanGrid alkalmazásokat is tartalmazza.

Átfogó AI-elemzések segítségével előre jelezze a munkák késedelmét, a költségtúllépéseket és a közelgő pályázatok nyerési esélyeit

A Salesforce korlátai

A komplex beállítás és testreszabás miatt dedikált IT-személyzetre és ügyfélszolgálatra van szükség

A többi, egyszerűbb építőipari CRM-megoldáshoz képest meredekebb a tanulási görbe

A Salesforce árai

Egyedi árazás

Salesforce értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 23 000 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 18 800 értékelés)

11. PlanSwift (A legjobb a pontos felmérésekhez és becslésekhez)

a PlanSwift segítségével

A PlanSwift az első számú választás olyan projektek kezeléséhez, ahol a terv véglegesítése elsőbbséget élvez a potenciális ügyfelek megszerzésével szemben. Kiemelkedő gyors tervrajz-mérő eszközökkel rendelkezik, amelyekkel az árazási feladatok könnyedén elvégezhetők.

Az eszköz nagy pontossággal kezeli a méretadatokat is, ami döntő tényező a kereskedelmi ajánlatok lezárásában. Ezen felül gyors exportálási lehetőségeket kínál, amelyekkel az adatok közvetlenül bevihetők az értékesítési folyamatba.

A PlanSwift legjobb funkciói

Gyorsítsa fel a mennyiségkalkulációt kattintásalapú helyszíni feltöltésekkel, mérésekkel és állítható méretarányokkal, közvetlenül a digitális tervrajzokból

A munkaerő-, anyag- és hulladékfaktorokat minden munkához következetesen csomagolja össze egyedi összeállításokkal

Csatlakozzon a CRM-hez vagy az Excelhez a felmérési adatok exportálásához, így segítve az értékesítési csapatokat a részletes, adatokkal alátámasztott ajánlatok elkészítésében.

A PlanSwift korlátai

Nincs beépített CRM-szoftver vagy potenciális ügyfelek nyomon követése, ezért bonyolult harmadik féltől származó integrációkra van szükség

Korlátozott felhőalapú funkciókat kínál, ami lassíthatja a csapatok közötti együttműködést

A PlanSwift árai

PlanSwift Professional: 2000 USD/év felhasználónként

PlanSwift értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 30 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (több mint 350 értékelés)

Mit mondanak a PlanSwiftről a valódi felhasználók?

A Capterra értékelése azt mondja:

Nagyon jó választás, ha nem zavarja, hogy a költségbecslést a platformon kívül készíti el. A Take Off használata és megtanulása rendkívül egyszerű

12. Jobber (A legjobb a helyszíni szolgáltatások kezeléséhez és a számlázáshoz)

via Jobber

A napjai tele vannak munkatervezéssel és fizetési nyomon követéssel? A Jobber remek megoldás erre. Gyors létrehozás menüjével azonnal hozzáadhat ügyfeleket, készíthet árajánlatokat, ütemezhet munkákat és küldhet számlákat további lépések nélkül.

A rendszer tartalmazza a bérszámfejtés nyomon követését és a beépített fizetési feldolgozást. Vizuális naptárának köszönhetően könnyen és gyorsan hozzárendelheti a helyszíni munkákat a megfelelő szakemberekhez. További funkciók: integrált ellenőrzési és átadási űrlapok, mobilra optimalizált felület, valamint továbbfejlesztett ügyfélkommunikációs eszközök.

A Jobber legjobb funkciói

Automatizálja és személyre szabja a munkamegbízások kezelését egy egyedi AI-chatbot segítségével

Hívja vissza korábbi ügyfeleit, és javítsa az ügyfélmegtartásra fókuszáló üzletfejlesztést célzott e-mail kampányokkal

Állítson be ellenőrzéseket és részletes átadási ellenőrzőlistákat az egyes munkákba integrált űrlapfunkció segítségével

A Jobber korlátai

Korlátozott feladatkezelési funkciókat kínál, ami szakadékot okozhat a műveletek és a CRM-elemek között

Nincs megfelelő jelentéskészítési funkciója az adatok ügyfél, termék vagy tétel szerinti rendszerezéséhez

A Jobber árai

Grow : 199 USD/hó felhasználónként

Connect: 119 USD/hó felhasználónként

Core: 39 USD/hó felhasználónként

Jobber értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 300 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 1000 értékelés)

13. AccuLynx (A legjobb tetőfedési szerződésekhez és automatizáláshoz)

az AccuLynx segítségével

Az AccuLynx egy olyan CRM, amelyet kifejezetten a lakóépületek tetőfedési munkáira szakosodott vállalkozók számára fejlesztettek ki. Gyors, felhasználóbarát felületet és olyan alapvető eszközöket kínál, mint a munkák költségbecslése, a munkacsoportok szervezése és a dokumentumkezelés.

A megoldás potenciális ügyfelek nyomon követését és elektronikus aláírásra alkalmas szerződéseket kínál, mindezt úgy, hogy azok pontosan illeszkedjenek a tetőfedési projektek ütemtervéhez. Az AccuLynx emellett külön modulokkal rendelkezik a marketing, az értékesítés és a gyártás területén. Ráadásul az automatizált szöveges üzenetküldési funkció és a mesterséges intelligencián alapuló potenciális ügyfelek értékelése javítja a kommunikációt az ügyfelekkel és a mozgásban lévő csapatokkal.

Az AccuLynx legjobb funkciói

Központosítsa a munkadokumentációt, beleértve a fényképeket, engedélyeket és szerződéseket, egy megosztott munkadokumentum-tárhely segítségével

Használja a beépített légi felmérést az árajánlatok javításához olyan integrációk segítségével, mint az EagleView és a GAF QuickMeasure.

Kezelje a kényes tetőfedési ciklusok minden lépését, például az ellenőrzéseket, a lebontásokat, a telepítéseket és a végső jóváhagyásokat a mérföldkő-alapú munkafolyamatok segítségével.

Az AccuLynx korlátai

Hiányoznak a jelentéskészítés és az integrációs lehetőségek testreszabási lehetőségei

Az AccuLynx árai

Egyedi árazás

AccuLynx értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 30 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 700 értékelés)

Mit mondanak az AccuLynx-ről a valódi felhasználók?

A Capterra értékel ése szöveg:

A szoftver lehetővé teszi olyan rendszerek bevezetését, amelyekkel az értékesítéstől a gyártásig tartó folyamat egyetlen lépése sem marad ki. Azonban a letöltött fotók nagyon nagy méretűek, és nehezen kezelhetők.

Tökéletes kommunikáció és potenciális ügyfelek kezelése a ClickUp CRM segítségével

Az építőipari ügyfélkapcsolatok kezelése mindent magában foglal, az interakciók nyomon követésétől a világos kommunikáció fenntartásáig. Mivel ennyire sok múlik ezen, a megfelelő építőipari CRM-eszköz segít erősebb kapcsolatok kiépítésében és a projekttervezés zökkenőmentes lebonyolításában. Emellett egyszerűsítheti a könyvelést és támogatja a nagyobb méretezhetőséget.

Az általunk bemutatott CRM-eszközökkel sokkal könnyebb megtalálni a megfelelő megoldást. Ha olyan egységes platformra van szüksége, amely ötvözi az ügyfélkapcsolatok kezelését, a feladatkezelést, az integrált csevegést, a mesterséges intelligencián alapuló elemzéseket, a fejlett automatizálási funkciókat és a központosított tudásbázist, a ClickUp mindezt egy helyen kínálja.

