Ingyenes videojáték-sablonok a játék fejlesztésének megtervezéséhez, tervezéséhez és nyomon követéséhez

A játékodnak remek alapkoncepciója, egyedi grafikája és többnyire jól működő felépítése van. De a hibajegyzéked a Discordon található, a szintjegyzeteid a Google Docsban vannak eltemetve, és senki sem tudja, hová tűnt a cutscene szkript végleges, „jóváhagyott” verziója.

Ez nem gyártási folyamat. Ez munkaterhelés.

Mivel egyre több független csapat és stúdió gyorsabban és hatékonyabban szállít, a tiszta tervezési és végrehajtási képességed versenyelőnyhöz juttat. Akár egyetlen szintet építesz, akár a megjelenésre készülsz, olyan rendszerekre van szükséged, amelyek lépést tudnak tartani a lendületeddel.

Ez az útmutató összefoglalja a legjobb videojáték-sablonokat – a tervezési dokumentumoktól a sprint táblákig –, amelyek segítenek okosabban építeni, összehangolni a csapatot és elkerülni a fájdalmas újjáépítéseket a megjelenés előtt.

A 12 legjobb videójáték-sablon játékfejlesztőknek egy pillanat alatt

Akár független fejlesztő, stúdió vagy csak most kezded el első játékodat, ezek a sablonok segítenek megszervezni, megtervezni és racionalizálni a videojáték-fejlesztés minden szakaszát.

Mik azok a videojáték-sablonok?

A videojáték-sablon egy kész struktúra a fejlesztés egy részének tervezéséhez, például a tervezési dokumentumok, a hibakövetés, a sprintek vagy a bevezetési ellenőrzőlistákhoz.

Ahelyett, hogy minden alkalommal egy üres lapról indulna, egy olyan formátummal kezdheti, amely már tartalmazza azokat a szakaszokat, amelyeket könnyen elfelejthet, ha elmélyül a fejlesztésben.

A legtöbb játék sablon segít a döntések rögzítésében és a alapvető elemek, például a mechanika, a szintek, az eszközök, a tesztjegyzetek és a kiadási feladatok konzisztenciájának megőrzésében. Akár egyedül, akár csapatban dolgozik, ezek a sablonok segítenek elkerülni a részletek kihagyását és gyorsabban eljutni az ötlettől a kiadásig.

Mi teszi jóvá egy videojáték-sablont?

Egy jó videójáték-sablonnak világosnak kell lennie a tervezés során, miközben olyan funkciókat kínál, amelyek illeszkednek a műfajához és a munkafolyamatához.

Az ideális videojáték-sablonnak a következőket kell tartalmaznia:

Világos szakaszok a koncepció, a játékmenet, a mechanika, a karakterek, az eszközök és a tesztelés számára.

Könnyen követhető szerkezet a tervezéshez és a dokumentáláshoz

Hely a változások, visszajelzések és módosítások rögzítésére

Kompatibilis a népszerű projekteszközökkel és munkafolyamatokkal

Testreszabható mezők, hogy a sablon különböző csapatokhoz és játékstílusokhoz igazítható legyen.

Valós idejű együttműködési funkciók csapatok vagy stúdiók számára

Beépített ellenőrzőlisták és ütemtervek biztosítják a projekt teljes nyomon követhetőségét.

A 12 legjobb videojáték-sablon

A játékfejlesztés már nem csak a fájlok és feladatok kezeléséről szól, hanem az intelligencia kezeléséről is. De amikor a dokumentumok, csevegés, jegyzetek és tervezéshez használt AI-eszközök mind különálló rendszerekben működnek, akkor az úgynevezett AI-szétaprózódáshoz vezet: összefüggéstelen betekintések, szétszórt frissítések és egyetlen megbízható forrás hiánya.

Itt jön be a ClickUp konvergált AI munkaterülete, amely mindent – feladatokat, dokumentumokat, eszközöket, ütemterveket és most már AI-t is – egy helyre gyűjt, amely megérti a munkádat. Így nem csak gyorsabban haladsz előre, hanem okosabban is.

Az alábbiakban 12 játékfejlesztési sablont talál, amelyek célja a felesleges munkák csökkentése, a vakfoltok kiküszöbölése és a kiadás elősegítése – függetlenül attól, hogy éppen az első mechanikát vázolja fel, vagy globális kiadást tervez.

1. ClickUp játéktervezési dokumentum sablon

Ingyenes sablon letöltése Tervezze, dokumentálja és kezelje az összes játékelemet egy helyen a ClickUp Game Design Document Template segítségével.

Amikor mélyen belemerül a gyártásba, veszélyesen könnyű elfelejteni, hogy a csapat valójában mit is egyezett meg. A ClickUp Game Design Doc Template sablon egy szerkeszthető központban tartja össze a játék alapvető ciklusát, mechanikáját, funkcióit és eszközterveit, így a döntések nem tűnnek el a sprint közepén.

A ClickUp Docs sablonként készült, és célja, hogy lefedje a célokat, a funkciókat, a játékmenetet, a mechanikát és az eszközöket, valamint támogatja egy szélesebb munkafolyamat kiépítését olyan funkciókkal, mint a listák, a Gantt-diagram, a munkaterhelés, a naptár és még sok más. Emellett támogatja a nyomon követést a közös szerkesztéssel, az automatizálással, a képernyőfelvétellel és a folyamaton belüli mesterséges intelligenciával.

🌻 Íme, miért fog tetszeni ez a sablon:

Határozza meg a fejlesztési célokat, hogy a csapat elfogadja, mit jelent a „kész” kifejezés.

Vázolja fel a funkciókat és a mechanizmusokat, hogy a döntések korán rögzítésre kerüljenek.

Dokumentálja az eszközöket, hogy a grafika, az audio és a felhasználói felület munkálatai ne legyenek újra és újra áttervezve.

Készítsen a dokumentumokon túlmutató munkafolyamatot a Lista, Gantt, Munkafolyamat és Naptár nézetek segítségével.

Kövesse nyomon az előrehaladást a közös szerkesztés, az automatizálás és a képernyőfelvétel segítségével, így a frissítések mindig láthatóak maradnak.

✨ Ideális: független fejlesztők, játéktervező szoftverek felhasználói, diákok és stúdiók számára, akik egy videójáték-sablont szeretnének, hogy egy helyen dokumentálhassák a döntéseket és nyomon követhessék a végrehajtást.

💡 Profi tipp: Egy kiváló játéktervezési dokumentum csak akkor hasznos, ha naprakész marad, miközben a mechanika, a szintek és a hatókör folyamatosan fejlődik. Írj, szerkessz és érj el minden játékhoz kapcsolódó dokumentumot a ClickUp Docs segítségével Használja a ClickUp Docs-ot dokumentumai „hiteles forrásaként”. Ezután kapcsolja közvetlenül a gyártási munkához, így nem kell minden sprintben szakaszokat másolnia a feladatokba. A ClickUp Docs támogatja a beágyazott oldalakat, táblázatokat, beágyazásokat és sablonokat, és valós időben együttműködhet, valamint a dokumentumból közvetlenül nyomon követhető feladatokká alakíthatja a szöveget. Hogy csapata az ötletektől a megvalósításig haladjon: Készítse el játéktervezési dokumentumát a ClickUp Docs-ban , majd alakítsa át a legfontosabb bekezdéseket feladatokká a harc, a felhasználói felület, az audio és a szinttervezés területén. , majd alakítsa át a legfontosabb bekezdéseket feladatokká a harc, a felhasználói felület, az audio és a szinttervezés területén.

Vázolja fel a főbb ciklusokat, a küldetések menetét vagy a vágóképsorokat a ClickUp Whiteboards alkalmazásban, majd kapcsolja össze a képkockákat a feladatokkal, hogy a „miért” mindig a „mihez” kapcsolódjon.

Tartson fenn egy „Változások” részt a dokumentumban, és jelölje meg a tulajdonosokat, amikor a mechanika megváltozik, hogy mindenki tájékozott legyen. Az AI megkönnyítheti a dokumentumok írását, a felhasználói útmutatóktól és a szabványos működési eljárásoktól kezdve a jogi szerződésekig és a termékleírásokig.

📽️ Ebben a videóban bemutatjuk, hogyan lehet AI-t használni dokumentáció írásához valós példák és bevált utasítások segítségével.

2. ClickUp hibák és problémák nyomon követési sablon

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp Bug and Issue Tracking Template segítségével valós idejű frissítésekkel gyorsan nyomon követheti, hozzárendelheti és kijavíthatja a hibákat.

Egy remek fejlesztés is hibásnak tűnhet, ha a hibákat a Discordban jelentik, üzenetekben reprodukálják és valakinek a személyes jegyzeteiben „nyomon követik”. A ClickUp hiba- és probléma-nyomkövető sablonja egy közös naplóval látja el a csapatot a problémákhoz, így semmi sem tűnik el a tesztelés és a javítások között.

A sablonok strukturált jelentések, feladatok, prioritások és megoldások nyomon követését támogatják, így a minőségbiztosítási és fejlesztői csapatok nem pazarolják az idejüket ugyanazon problémák újbóli vizsgálatára. A problémafeljegyzéshez kapcsolódó reprodukciós lépéseket, képernyőképeket, naplókat és állapotfrissítéseket tárolhat, így bárki könnyedén belevághat a munkába, anélkül, hogy találgatnia kellene.

🌻 Íme, miért fog tetszeni ez a sablon:

Rögzítsd a hibajelentéseket egyértelmű mezőkkel a súlyosság, a tulajdonos és a platform megadásához.

A problémákat a megfelelő csapattagnak rendelje hozzá, hogy a javítások ne halmozódjanak fel.

Kövesse nyomon az állapotot a megnyitástól a megoldásig, hogy a minőségbiztosítás mindig tudja, mit kell újra tesztelni.

Tárolja a képernyőképeket, naplókat és reprodukciós lépéseket a problémafeljegyzésben a zökkenőmentes átadás érdekében.

Csoportosítsa a problémákat funkció, szint vagy verzió szerint, hogy a minták hamarabb megjelenjenek.

✨ Ideális: minőségbiztosítási tesztelők, fejlesztők és stúdiók számára, akiknek megbízható hibajelentésre van szükségük, amelyet a különböző verziókban is naprakészen tudnak tartani.

💡 Profi tipp: Párosítsd a ClickUp Agents alkalmazást néhány célzott automatizálással, hogy a minőségbiztosítási folyamatod akkor is konzisztens maradjon, ha a csapat gyorsan halad. A ClickUp Agents előre konfigurált munkafolyamatai révén könnyedén kaphat frissítéseket és üzeneteket. A ClickUp ügynökök önállóan cselekedhetnek az Ön által megadott utasítások alapján (beleértve az előre elkészített opciókat és a kódolás nélküli építőt). Kiválóan alkalmasak ismétlődő, időigényes munkafolyamatokhoz is, például a frissítések összefoglalásához egy vezetői csatornában vagy feladatok létrehozásához cselekvési tételekből. Íme egy praktikus beállítás, amely alkalmas a játék tesztelésére: Használja a ClickUp Agentet a napi hibajelentések összefoglalásához (új kritikus problémák, akadályok, megoldott problémák) és tegyen közzé egy áttekinthető frissítést a fejlesztői csatornán.

Használja az automatizálást a kiszámítható lépésekhez , mint például a hozzárendelési szabályok, az állapotváltozások és a késedelmes emlékeztetők a Triggers and Actions segítségével.

Ha csapata más eszközökben tárolja az artefaktokat, a ClickUp Agents lekérheti a kapcsolódó alkalmazásokból (például a Google Drive-ból vagy a GitHub-ból) a kontextust, így a hibajelentéshez a megfelelő linkek jelennek meg.

3. ClickUp feladatkezelési sablon

Ingyenes sablon letöltése Szervezze meg a fejlesztési feladatokat és automatizálja a munkafolyamatokat a ClickUp feladatkezelési sablon segítségével.

Ha a fejlesztési terved csak a fejedben létezik, akkor minden alkalommal, amikor valami nem úgy alakul, ahogy tervezted, újra kell építened. A ClickUp feladatkezelési sablon segít abban, hogy a munkát egy konkrét tervvé alakítsd, amelyet kioszthatsz és felülvizsgálhatsz, függetlenül attól, hogy egyedül dolgozol, vagy egy kis stúdiót koordinálsz.

Ez egy rugalmas alap a feladatok mérföldkövek, szerepek vagy funkciók szerint történő szervezéséhez. Ez a sablon kiválóan alkalmas arra, ha a gyártást folyamatosan haladni szeretné, miközben nyomon követi a tesztelést és a fejlesztés előkészítését.

🌻 Íme, miért fog tetszeni ez a sablon:

Ossza fel a termelést funkciók, szintek és mérföldkövek szerinti feladatokra, hogy a hatókör látható legyen.

Rendeljen tulajdonosokat és határidőket, hogy a prioritások változása esetén a munka ne álljon le.

Kövesse nyomon a függőségeket, hogy a „blokkolt” munkák a határidő lejárta előtt nyilvánvalóvá váljanak.

Tekintse át a következő lépéseket lista, tábla vagy naptár stílusú elrendezésben, a csapata munkamódszereinek megfelelően.

A haladást egy helyen rögzítheti, így a frissítések nem oszlanak szét a csevegés és a dokumentumok között.

✨ Ideális: Független fejlesztők és kis stúdiók számára, akik egy helyen szeretnék megtervezni a feladatokat, nyomon követni az előrehaladást, és következetesek maradni a prototípustól a megjelenésig.

🧠 Érdekesség: A szoftverfejlesztés területén végzett tanulmányok szerint a fejlesztők 1000 sor kódonként 15–30 hibát vezetnek be, és ezek kijavítása gyakran több időt vesz igénybe, mint az eredeti funkció megírása.

📮 ClickUp Insight: A tudásmunkások 92%-a kockáztatja, hogy a csevegésekben, e-mailekben és táblázatokban szétszórt kritikus döntéseket elveszíti. Itt jön be a ClickUp. A hatékony feladatkezelési funkciók segítségével a beszélgetéseket azonnal cselekvéssé alakíthatja. Egyetlen kattintással feladatokat hozhat létre közvetlenül a csevegőüzenetekből, megjegyzésekből, dokumentumokból vagy akár e-mailekből.

Íme egy ajánlólevél egyik ügyfelünktől !

A projektmenedzsment platform elengedhetetlen a marketingcsapat számára, és nagyon tetszik, hogy segít nekünk kapcsolatban maradni a többi részleggel. A ClickUp-ot szó szerint minden nap használjuk, mindenhez. Nagyon sokat segített kreatív csapatunknak, és hatékonyabbá és jobbá tette a munkájukat.

A projektmenedzsment platform elengedhetetlen a marketingcsapat számára, és nagyon tetszik, hogy segít nekünk kapcsolatban maradni a többi részleggel. A ClickUp-ot szó szerint minden nap használjuk, mindenhez. Nagyon sokat segített kreatív csapatunknak, és hatékonyabbá és jobbá tette a munkájukat.

4. ClickUp storyboard sablon

Ingyenes sablon letöltése Vizualizálja a jeleneteket, és finomítsa játékának történetét a ClickUp Storyboard Template segítségével.

A történetközpontú játékok kaotikusak lesznek, ha a cselekmény egy dokumentumban, a cutscene-lista egy táblázatban, a vizuális referenciák pedig különböző mappákban találhatók. A ClickUp Storyboard Template segít a jelenetek és a szekvenciák feltérképezésében, így a narratíva konzisztens marad az iterációk során.

Hasznos lehet a cutscene-ek, oktatóanyagok, küldetések vagy akár a felhasználói felület áramlásának tervezéséhez. Ez a storyboard-sablon különösen akkor hasznos, ha több embernek kell ugyanazt a jelenetet kontextusban áttekintenie és visszajelzést adnia anélkül, hogy mindent újraírna.

🌻 Íme, miért fog tetszeni ez a sablon:

Tervezze meg a jeleneteket és a szekvenciákat, hogy a narratív struktúra világos maradjon.

Kövesse nyomon a jelenetekben történt változásokat, hogy a módosítások ne töröljék a korábbi döntéseket.

Gyűjtsön referenciákat sorozatonként, hogy a művészeti és a narratív csapatok ugyanazokat az adatokat vizsgálhassák meg.

Rendeljen tulajdonosokat a jelenetekhez, hogy az írás, a hangfelvétel és a megvalósítás összehangoltan történjen.

Tartsa látható helyen a jóváhagyásokat, hogy ne kerüljön sor „végleges tervezet” zavarra a szállítás során.

✨ Ideális: Narratív tervezők és kreatív csapatok számára, akik sok jelenettel és átdolgozással rendelkező, történetvezérelt játékokat készítenek.

💡 Profi tipp: A konzisztencia a játékfejlesztés legnehezebb része – elsősorban a fejlesztés közepén történő visszajelzések dokumentálásakor. A ClickUp BrainGPT a Talk to Text funkcióval megkönnyíti ezt a feladatot, lehetővé téve a játék tesztelési jegyzetek rögzítését, a frissítések összefoglalását és olyan kérdések feltevését, mint „Melyik szinten van a legtöbb nyitott hiba?”, anélkül, hogy elterelné a figyelmet. Használja a hangját jegyzetek, összefoglalók és frissítések diktálásához a ClickUp BrainGPT Talk to Text funkciójával A Chrome-bővítmény segítségével akár a GitHubon, a Google Drive-on és a munkaterületén is kereshet, több AI-modell közül választhat (például Claude vagy ChatGPT), és bízhat a ClickUp adatvédelmi szempontokat előtérbe helyező kialakításában, amely biztosítja az IP-címének biztonságát.

5. ClickUp kreatív brief dokumentum sablon

Ingyenes sablon letöltése Határozza meg egyértelműen a játék elképzelését, hangvételét és céljait a ClickUp Creative Brief Document Template segítségével.

Ha a csapata nem ért egyet abban, hogy mit szeretne elérni a játékkal, akkor olyan remek munkát végeznek, amely nem illeszkedik össze. A ClickUp kreatív brief dokumentum sablon segít Önnek a vízió korai meghatározásában, így a grafika, az írás, a felhasználói élmény (UX) tervezés és a fejlesztés mind ugyanazon a cél felé haladnak.

Strukturált keretrendszert biztosít a célok, a közönség, a hangvétel, a legfontosabb eredmények és a korlátok felvázolásához, és a projekt előrehaladtával könnyen frissíthető.

🌻 Íme, miért fog tetszeni ez a sablon:

Határozza meg a célokat, a közönséget és a kreatív technikákat , hogy a csapat korán összehangolódjon.

Rögzítse a korlátozásokat, például a platformcélokat és a hatókört, hogy a döntések reálisak maradjanak.

Ossza meg az egyik briefet az érdekelt felekkel, így a visszajelzések ugyanazon dokumentumkezelési munkafolyamaton alapulnak.

Kössd össze a briefet a gyártási feladatokkal, hogy az végrehajtáshoz kapcsolódjon.

Tartsa láthatóvá a módosításokat, hogy a „jelenlegi irány” soha ne legyen tisztázatlan.

✨ Ideális: Stúdiók és független csapatok számára, akiknek a gyártás megkezdése előtt szükségük van egy rövid összefoglalóra a kreatív irányvonal összehangolásához.

💡 Profi tipp: Miután a kreatív briefben rögzítette a legfontosabb elemeket (célok, kívánt eredmények, ütemterv, költségvetés), használja a ClickUp Brain alkalmazást, hogy a dokumentumot végrehajtható tervvé alakítsa. A ClickUp Brain segítségével azonnal magas szintű összefoglalásokat és áttekintéseket kaphat dokumentumairól. Kérje meg a ClickUp Brain-t, hogy foglalja össze a briefet egy „északi csillag” formájában, amelyre a csapata hivatkozhat, majd készítsen egy rövid feladatlistát a teljesítendő feladatokról és korlátokról, amely megkönnyíti a nyomon követést. A ClickUp Brain másodpercek alatt összefoglalja a dokumentumokat, ami tökéletes megoldás arra, hogy mindenki egy hullámhosszon legyen, amikor a brief a fejlesztés közepén elkerülhetetlenül változik.

6. ClickUp Scrum és Sprint tervezési sablon

Ingyenes sablon letöltése Futtasson agilis sprinteket és kövesse nyomon hatékonyan a fejlesztési ciklusokat a ClickUp Scrum és Sprint tervezési sablon segítségével.

A játékfejlesztés határideje csúszik, ha a sprinttervezés homályos, a hátralékok nem kerülnek prioritásba, és a akadályokat túl későn fedezik fel. A ClickUp Scrum és Sprint tervezési sablon ismétlődő sprintstruktúrát biztosít, így megtervezheti az iterációkat, szállíthatja a fejlesztéseket, és láthatóvá teheti a munkát a hátraléktól a befejezésig.

A sablonok célja a sprintmunka szervezése és az események áttekintése, hogy a csapat minden ciklusból tanuljon, és ne ismételje meg ugyanazokat a hibákat.

🌻 Íme, miért fog tetszeni ez a sablon:

Rendezze a hátralévő feladatokat, hogy a sprint tervezés egyértelmű prioritásokkal kezdődhessen.

Kövesse nyomon a sprint munkát állapot szerint, így a haladás napról napra látható lesz.

Rögzítse a blokkolókat, hogy a „megakadt” munkák korán jelölve legyenek.

Tekintse át a sprint eredményeit, hogy az iterációk során javuljon a tervezés.

Tartsa együtt a sprint tervezési és szállítási feladatokat, hogy az átadások zökkenőmentesek legyenek.

✨ Ideális: Agilis fejlesztőcsapatok és producerek számára, akik olyan sprint rendszert szeretnének, amely támogatja a gyakori buildeket és a strukturált iterációt.

7. ClickUp termékbevezetési terv ellenőrzőlista sablon

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp termékbevezetési terv ellenőrzőlista sablonjával koordinálhatja az összes bevezetési feladatot, a teaser-től a visszajelzésekig.

A bevezetés stresszes lehet, ha a trailer határidőket, a minőségbiztosítási ellenőrzéseket, az áruházi eszközöket, a javításokat és a közösségi frissítéseket különböző helyeken kell nyomon követni. A ClickUp termékbevezetési ellenőrzőlista sablon egyértelmű ütemtervet és ellenőrzőlistát biztosít, így minden bevezetési feladatot figyelembe vesznek, és a haladás látható marad.

A sablonok célja, hogy segítsék a csapatokat az ütemtervek és erőforrások összehangolásában, valamint támogassák a valós idejű előrehaladás nyomon követését, hogy az érdekelt felek mindig tisztában legyenek a helyzet állásával. Tartalmaznak olyan egyéni állapotokat, mint Befejezett, Felülvizsgálatra, Folyamatban, Felfüggesztve és Felfüggesztve, valamint olyan egyéni mezőket, mint Feladatkategória és Időtartam, hogy a bevezetési munkák szervezetten haladjanak.

🌻 Íme, miért fog tetszeni ez a sablon:

Hozzon létre hatékony ütemtervet a megjelenési feladatokhoz, hogy a határidők egyértelműek legyenek.

Szervezze meg az előkészítő munkát, hogy a kiadás előtt semmi fontos ne maradjon ki.

Kövesse nyomon a haladást valós időben, hogy mindenki láthassa, mi állja útját a munkának.

Használja a „Befejezett” és „Felülvizsgálatra” állapotokat a jóváhagyások kezeléséhez.

Naplózza a feladat kategóriáját és időtartamát, hogy a bevezetési munkák áttekinthetők maradjanak.

✨ Ideális: független stúdiók és kiadók számára, akik egy bevezetési ellenőrzőlistán koordinálják a marketinget, a minőségbiztosítást, az áruház beállítását és a bevezetés utáni nyomon követést.

💡 Profi tipp: Használja a ClickUp AI Notetaker alkalmazást a bevezetésre való felkészültségi megbeszélésekhez és a játék tesztelésének értékeléséhez. Szerezzen bejegyzéseket és részletes összefoglalókat a ClickUp AI Notetaker segítségével Lehetővé teszi a megbeszélések rögzítését, a döntések összefoglalását és a teendők felsorolását, így a „ezt kiadása előtt meg kell oldanunk” feladatok azonnal kiosztható feladatokká alakíthatók.

8. ClickUp eszközkezelési sablon

A játékfájlok gyorsan felhalmozódnak. Ha nem követi nyomon, hogy mi a végleges, kié mi, vagy hol találhatók a dolgok, akkor végül újra létrehozza a már elkészített eszközöket. A ClickUp eszközkezelési sablon segít az eszközadatok szervezésében és tárolásában, a használat nyomon követésében és az ütemtervek vizualizálásában (egyszerű Gantt-diagramokkal együtt).

Bár általánosan eszközkövetésre készült, jól alkalmazkodik a játékgyártás igényeihez, például művészeti csomagok, hangkönyvtárak, licencek, eszközök és felszerelések követéséhez. Tartalmaz egyedi állapotokat, mint például Befejezett, Működőképes, Beszerzés, Javítás és Értékesítés, valamint többféle nézetet (beleértve a javítási naptárat és a költségnézeteket), amelyek lehetővé teszik a frissítések és a költségek időbeli nyomon követését.

🌻 Íme, miért fog tetszeni ez a sablon:

Rendezze és tárolja az eszközadatokat egy adatbázisban, hogy a fájlok ne legyenek szétszórva.

Kövesse nyomon a használatot, hogy tudd, mi aktuális és mi elavult.

Vizualizálja az ütemterveket egyszerű Gantt-diagramokkal az eszközökkel kapcsolatos munkákhoz.

Kövesse nyomon az eszközök állapotát egyedi címkékkel, például „Működőképes” vagy „Javítás alatt”.

Több nézet segítségével egy helyen figyelemmel kísérheti a javításokat és a költségeket.

✨ Ideális: olyan csapatok számára, amelyek egyre növekvő művészeti/hanganyag-könyvtárat, eszközöket, licenceket és gyártási berendezéseket kezelnek, amelyeket a kiadásig rendezett állapotban kell tartani.

9. ClickUp marketing terv sablon

Ingyenes sablon letöltése Tervezze meg, indítsa el és mérje fel hatékonyan marketingkampányait a ClickUp marketingterv-sablon segítségével.

Még egy erős játék is alulteljesíthet, ha a marketingfeladatok nyomon követése és az eredmények felülvizsgálata elmarad. A ClickUp marketingterv-sablon segítségével egy helyen tervezheti és optimalizálhatja kampányait. Emellett segít létrehozni egy teret, ahol célokat tűzhet ki, és a munkát megvalósítható feladatokra bonthatja, amelyek nyomon követhetők a ClickUp Tasks segítségével.

Ez a ClickUp sablon olyan egyéni állapotokat tartalmaz, mint Törölve, Befejezve, Folyamatban, Bevitel szükséges és Tervezett, valamint olyan egyéni nézeteket, mint Főbb eredmények, Idővonal, Célok és Haladási táblázat, amelyekkel nyomon követheti és figyelemmel kísérheti a haladást.

🌻 Íme, miért fog tetszeni ez a sablon:

Állítson fel elérhető marketingcélokat, hogy a terv mérhető maradjon.

Ossza fel a promóciót feladatokra, hogy a bevezetési munka ne csak „valakinek a fejében” létezzen.

Kövesse nyomon az előrehaladást mutatókkal, hogy az eredmények alapján módosíthassa kampányait.

Több nézet segítségével kezelheti az ütemterveket és a legfontosabb eredményeket egy tervben.

Kövesse nyomon a munkát időkövetéssel, címkékkel és függőségekkel, amikor a kampányok átfedik egymást.

✨ Ideális: Indie csapatok és stúdiók számára, akik a boltok oldalait, a közösségi médiatartalmakat, a sajtókapcsolatokat és a közösségi eseményeket tervezik a megjelenés idővonalával párhuzamosan.

🧠 Érdekesség: Az egyik legkorábbi és leghíresebb videojáték-húsvéti tojás az 1980-as Adventure játékban jelent meg az Atari 2600-ra, amelyet a fejlesztő Warren Robinett rejtett el.

10. Videójáték-forgatókönyv-sablon a Template.net webhelyről

Ha a párbeszédek és a vágott jelenetek szkriptjei több fájlban vannak szétszórva, az írás nehezebbé válik, és még nehezebb megvalósítani. A Template.net videojáték-szkript sablonja készen áll a használatra, online szerkesztheti és megoszthatja munkatársaival, ahelyett, hogy a formázást a nulláról kezdené.

Támogatja a gyakori formátumok, például a Microsoft Word, a Google Docs és a PDF online letöltési munkafolyamatát is. Ez különösen akkor lehet hasznos, ha különböző eszközöket használó íróknak, színészeknek vagy lokalizációs partnereknek kell átadnia a forgatókönyveket.

🌻 Íme, miért fog tetszeni ez a sablon:

Készítsen párbeszédek és átvezető jelenetek vázlatát egy strukturált szkriptfájlban.

Tartsa a karakterek szövegét olvashatóvá, hogy a felülvizsgálat gyorsabb legyen.

Ossza meg a verziót a csapatával anélkül, hogy több dokumentumba kellene másolnia.

Exportálja a leggyakoribb formátumokba, például Word, Google Docs és PDF, hogy átadhassa másoknak.

Tárolja a végleges szkriptet a feladatok mellett, hogy a megvalósítás összefüggő maradjon.

✨ Ideális: Narratív tervezők és független fejlesztők számára, akik tiszta szkriptformátumot szeretnének, amelyet online szerkeszthetnek és exportálhatnak a kollaboránsok számára.

11. Videójáték-forgatási ütemterv sablon a Template.net webhelyről

A hangfelvételek és a cutscene-felvételek félresiklanak, ha a rendelkezésre állást és az időzítést üzenetekben és memóriában követik nyomon. A Template.net videójáték-forgatási ütemterv-sablon segít a felvételeket ütemterv formátumban feltérképezni, így a produkciós napok szervezetten zajlanak.

A többi Template.net fájlhoz hasonlóan ez is egy szerkesztő-elsőbbségű munkafolyamatra épül, amely a leggyakoribb letöltési formátumokat támogató exportálási lehetőségekkel rendelkezik. Ez akkor hasznos, ha a menetrendjét a magcsapatán kívül másokkal is meg kell osztania.

🌻 Íme, miért fog tetszeni ez a sablon:

Tervezze meg a hangfelvételeket, a mozgásrögzítést vagy a felvételi munkálatokat egyértelmű időblokkokkal.

Kövesse nyomon, hogy kire van szükség az egyes munkamenetekhez, hogy ne maradjon ki senki.

Tartsa szem előtt a munkaterveket, így a last minute változások könnyebben összehangolhatók.

Ossza meg az ütemtervet letölthető fájlként, ha a kollaborátoroknak offline hozzáférésre van szükségük.

Tartsa a gyártás előkészítését összekapcsolva a bevezetési feladatokkal, hogy a függőségek láthatóak legyenek.

✨ Ideális: Stúdiók és független csapatok számára, akik korlátozott időkereten belül koordinálják a felvett tartalmakat, mint például a hangfelvételek, a mozgásrögzítés és a cutscene-felvételek.

12. Karakterlap sablon a Genially-tól

A karakterek következetlenné válnak, ha a háttértörténet „valódi változata” egy dokumentumban található, a vizuális referenciák pedig valahol máshol. A Genially karakterlap-sablonja strukturált karakterlapot biztosít, amelyet megoszthat, így az írók és a tervezők ugyanabból a forrásból dolgozhatnak.

Ez a Genially sablon interaktív, megosztható tartalom létrehozására készült, kódolás nélkül, ami ideális lehet a nem technikai felhasználók számára.

🌻 Íme, miért fog tetszeni ez a sablon:

Rögzítse a karakterek identitásának részleteit egy lapon, hogy az írók és a művészek összehangolhassák munkájukat.

Készítsen következetes vizuális és személyiségjegyzeteket, hogy a módosítások ne térjenek el egymástól.

Osszon meg egy karakterlapot minden szerepre, hogy a nagy szereplőgárda is szervezett maradjon.

A lapokat olyan formátumban mutassa be, amely könnyen áttekinthető a csapat számára.

Használja újra ugyanazt a struktúrát a nem játékos karakterek (NPC-k) esetében, hogy dokumentációja konzisztens maradjon.

✨ Ideális: Játéktervezők, művészek és oktatók számára, akik olyan karakterlapot szeretnének, amelyet megoszthatnak és karbantarthatnak a növekvő szereplőgárdával.

💡 Profi tipp: Ha folyamatosan váltasz a dokumentumok, feladatok és jegyzetek között, használd a ClickUp Brain szolgáltatást, hogy összefoglald a változásokat. Írja be a játék tesztelésének visszajelzéseit egy dokumentumba, kérje meg a ClickUp Brain-t, hogy kivonja a legfontosabb problémákat, és készítsen feladatok vázlatát a felelősökkel és a prioritásokkal, így sablonjai manuális másolás-beillesztés nélkül is naprakészek maradnak.

Miért van szükség a játékfejlesztő csapatoknak sablonrendszerre?

A videojátékok készítése rendkívül együttműködésen alapuló, több tudományágat érintő folyamat, és strukturált rendszer nélkül könnyen előfordulhat, hogy a legfontosabb részletek elsikkadnak.

Íme, miért fontosabbak a sablonok, mint valaha:

Gyors iteráció = növekvő káosz: Mivel egyre több fejlesztő szállít gyorsabban, a dokumentáció és a feladatok nyomon követése sem maradhat le. A sablonok minden alkalommal strukturált kiindulási pontot biztosítanak a csapatának.

A munka szétszóródása valós probléma: ha a tervezési dokumentum egy alkalmazásban, a sprintjegyzetek egy másikban, a hibajelentések pedig a csevegésben vannak, akkor a munka lelassul. A sablonok segítenek összevonni a munkafolyamatokat és csökkenteni a felesleges erőfeszítéseket.

A méretezhetőség egyszerűbb: Az indie csapatok stúdiókká válnak. Minél hamarabb egységesíti a döntések, eszközök és gyártási feladatok rögzítését, annál könnyebb lesz a méretezhetőséget konzisztensen megvalósítani.

Akár az első, akár az ötvenedik játékát készíti, a strukturált sablonok használata segít gyorsabban haladni anélkül, hogy elveszítené a kontextust.

Miért működik a ClickUp olyan jól a játékfejlesztéshez?

A legtöbb fejlesztőcsapat a béta verzió elkészültére már túlnő a táblázatokon és az alapvető feladatlistákon. Ez az a pont, ahol a ClickUp valódi előnyt jelent.

Íme, mi különbözteti meg a játékfejlesztéstől:

All-in-one munkaterület: tárolja dokumentumait, storyboardjait, hibajegyzeteit, eszközeit, sprint terveit és kreatív briefjeit – nincs többé tabok közötti ugrálás vagy eszközök túlterhelése.

Beépített testreszabási lehetőségek: Használja Használja az egyéni mezőket , nézeteket és a ClickUp automatizálási funkciókat , hogy a ClickUp-ot a műfajához, a csapat méretéhez és a munkafolyamatához igazítsa.

Valós idejű láthatóság: A ClickUp Dashboards és Gantt Views segítségével mindent nyomon követhet, a gyártástól a minőségbiztosítási ciklusokig, mindezt egy helyen.

ClickUp Brain: AI segítségével írhat tervezési dokumentumokat, összefoglalhatja a visszajelzéseket, döntéseket alakíthat feladatokká, és kereshet az eszközök között – akár hanggal is. AI segítségével írhat tervezési dokumentumokat, összefoglalhatja a visszajelzéseket, döntéseket alakíthat feladatokká, és kereshet az eszközök között – akár hanggal is.

Íme, mit mondott egy G2-es értékelő:

A ClickUp forradalmasította kreatív marketingügynökségünket. Minden nap használom! Segít megszervezni minden feladatunkat és projektünket, és a munkaterhelés-nézet a becsült idővel kombinálva megkönnyíti csapatunk kapacitásának kezelését. Imádjuk, hogy minden testreszabható – ez lehetővé teszi, hogy a platformot pontosan a mi munkafolyamatunkhoz igazítsuk. Emellett kiválóan alkalmas több projekt egyidejű együttműködésére és előrehaladásának nyomon követésére is.

A ClickUp forradalmasította kreatív marketingügynökségünket. Minden nap használom! Segít megszervezni minden feladatunkat és projektünket, és a munkaterhelés-nézet a becsült idővel kombinálva megkönnyíti csapatunk kapacitásának kezelését. Imádjuk, hogy minden testreszabható – ez lehetővé teszi, hogy a platformot pontosan a mi munkafolyamatunkhoz igazítsuk. Emellett kiválóan alkalmas több projekt egyidejű együttműködésére és előrehaladásának nyomon követésére is.

Ha csapata már használ olyan eszközöket, mint a GitHub, a Drive, a Unity vagy a Figma, a ClickUp ezekkel is integrálható, így az ökoszisztéma az ötlettől a piacra dobásig összekapcsolva marad.

Minden nagyszerű videojáték egy tervvel és egy jó sablonnal kezdődik.

A legtöbb játékfejlesztő csapat patchwork rendszerrel indul. Az egyik csapatnak lehet, hogy egy dokumentumban van a kreatív briefje, egy másikban a mechanikai jegyzetek, a produkciós frissítések pedig a csevegésben vannak elrejtve.

Néhány iteráció után egyre nehezebb megjegyezni, mi változott. Ez a munka elszaporodása, és csendesen lelassítja az összes folyamatot, a tervezési döntésektől a minőségbiztosítási jóváhagyásig.

Az ingyenes sablonok segítségével egyszerűbben tervezhet és építhet. Korán dokumentálhatja elképzeléseit, és a játék fejlesztése során mindenki számára egyértelművé teheti a feladatokat. A megjelenéskor a megjelenési ellenőrzőlista és a marketingterv segítségével nyomon követheti az összes változó elemet, így a megjelenés nem válik utolsó pillanatban történő kapkodássá.

A ClickUp ezeknek a sablonoknak igazi otthont ad.

A dokumentumokat, feladatokat, eszközöket és jóváhagyásokat egy munkaterületen tárolhatja, majd a ClickUp mesterséges intelligenciájának segítségével csökkentheti a projekt növekedésével járó adminisztratív munkát.

Készen áll a hatékonyabb munkavégzésre? Regisztráljon a ClickUp-ra, és hozzáférést kap a testreszabható sablonokhoz és a valós idejű együttműködéshez.

Gyakran ismételt kérdések

A játéktervezési dokumentum sablon segít a játék tervezésében. Olyan elemeket fed le, mint a mechanika, a karakterek, a szintek és a történet. A sablonok kész elrendezést nyújtanak, így a fejlesztés során nem felejti el a játék legfontosabb elemeit.

Igen. Az indie fejlesztők gyakran mindent maguk intéznek – a tervezéstől a marketingig. A sablonok segítenek az ötletek rendszerezésében, a haladás nyomon követésében és időmegtakarításban, mivel előnyt biztosítanak a tervezés során.

A sablonnak tartalmaznia kell szakaszokat a koncepció, a játékrendszer, a karakterek, az eszközök és a tesztelési megjegyzések számára. Egy jó sablon nyomon követi a változásokat, segíti a csapatmunkát, és illeszkedik az Ön által már használt eszközökhöz.

Használjon hibajelentési sablont a problémák rögzítéséhez, olyan részletekkel, mint a platform, a súlyosság és a képernyőképek. Ezzel minden probléma egy helyen marad, és a csapatok zavartalanul, gyorsabban tudják kijavítani a hibákat.

Igen. Sok sablon rugalmas. Például egy RPG játékhoz szükség lehet küldetésekre és képességfákra, míg egy platformjátékhoz szintidőzítésre és elrendezési részletekre.

A ClickUp segítségével a játék dokumentumait, feladatait, hibáit és sprinteit egy helyen tárolhatja. A sablonok a játék fejlesztésének minden részének tervezéséhez, nyomon követéséhez és kezeléséhez használhatók, függetlenül attól, hogy önálló fejlesztő vagy egy csapat tagja.