A legjobb Glue AI alternatívák az intelligens csapatcsevegéshez és automatizáláshoz

A csapatok a Glue AI-ra támaszkodnak a munka előrehaladásához, de a növekvő csapatok új igényeket támasztanak.

A mérnökök gazdagabb vezérlést szeretnének, az automatizálásért felelős vezetők tisztább szervezést szorgalmaznak, a vezetőségnek pedig olyan platformra van szüksége, amely súrlódás nélkül skálázható.

Egy bizonyos ponton a korlátok érezhetővé válnak, és a Glue AI alternatíváinak keresése praktikus következő lépéssé válik.

Ha munkafolyamatait korlátozottnak érzi, vagy ügynökei olyan rugalmasságra szorulnak, amely megfelel technikai céljainak, érdemes más lehetőségeket is megvizsgálni. A jobb illeszkedés erősítheti az együttműködést, egyszerűsítheti a döntéshozatalt és támogathatja a csapat által elvárt tempót.

Ebben a blogbejegyzésben bemutatjuk a 10 legjobb Glue AI alternatívát. Kezdjük! 💪🏼

A legjobb Glue AI alternatívák áttekintése

Íme egy rövid áttekintés a legjobb Glue AI alternatívákról és azok előnyeiről. 👇

Eszköz Legalkalmasabb Legjobb funkciók Árak* ClickUp AI-alapú projekt automatizálás és chat-to-task koordináció termék-, üzemeltetési és vállalati PMO csapatok számára. ClickUp Brain a kontextusfüggő AI-válaszokhoz, Automation a trigger-alapú munkafolyamatokhoz és az ismétlődő feladatok kezeléséhez, Agents az AI-feladatok végrehajtásához projektek és dokumentumok között. Örökre ingyenes; testreszabás vállalatok számára elérhető Coworker. ai Kód nélküli ügynöképítés a több részlegre kiterjedő gyors munkafolyamat-automatizáláshoz Vizuális drag-and-drop ügynöképítő, webhook triggerek, sandbox tesztelés verzióvisszagörgetéssel, teljesítményfigyelő műszerfalak, szerepkörökön alapuló jogosultságok Egyedi árazás Slack Csevegésalapú folyamatautomatizálás és üzenetintelligencia a valós idejű együttműködés és a növekvő csapatok számára. Emoji és kulcsszó-indítók, AI-összefoglalók, vásznak a projekt kontextusához, CLI-támogatás az egyedi alkalmazások telepítéséhez, csatorna rögzítés Ingyenes; a fizetős csomagok ára 8,75 USD/hó/felhasználó Microsoft Teams Vállalati együttműködés és AI-automatizálás Microsoft 365 szervezetek számára Copilot AI összefoglalók és vázlatok készítéséhez, Power Automate integráció, eDiscovery megőrzési vezérlők, csatorna moderálás, SharePoint + Outlook szinkronizálás Ingyenes; a fizetős csomagok ára 7,20 USD/hó/felhasználó Google Chat Könnyű AI üzenetküldés és Chrome-natív kommunikáció a Google Workspace csapatok számára Gemini üzenetösszefoglalók, üzenet-feladat konverzió, hely rögzítése, kulcsszószűrés, Apps Script botok Ingyenes próba; a csomagok ára 8,40 USD/hó/felhasználó-tól kezdődik. Mattermost Biztonságos, saját szerveren futó csapatüzenetküldés szabályozott vagy megfelelési követelményeknek alávetett iparágak számára Helyi telepítés, SSO/SAML vezérlők, incidens-útmutatók, teljes exportnaplózás, plugin-piactér a mély integrációkhoz Ingyenes próba; a fizetős csomagok ára 10 USD/hó/felhasználó (éves számlázás) Rocket. Chat Omnichannel üzenetküldés a belső csapatok és a nyilvános csevegőcsatornák között a támogatás és a terepi műveletek érdekében. Valós idejű fordítás, szerepkörökön alapuló jogosultságok, chatbot automatizálás, elemzési irányítópultok, üzenetmegőrzési irányelvek Ingyenes; a fizetős csomagok ára felhasználónként havi 8 dollártól kezdődik (éves számlázással). Twist Aszinkron, szál-elsőbbségű kommunikáció elosztott csapatok számára, valamint fókuszvezérelt + komplex munkafolyamatok Dedikált szálak, szálakkal kapcsolatos emlékeztetők, hosszú formátumú frissítések gazdag formázással, PDF-szálak exportálása, szelektív értesítések Ingyenes; a fizetős csomagok ára felhasználónként havi 8 dollártól kezdődik. CrewAI Többügynökös koordináció technikai csapatok számára, akik Python nyelven építenek AI rendszereket Szerepkörök szerint meghatározott ügynöki viselkedés, szekvenciális/párhuzamos/hierarchikus rutinok, több LLM kiválasztás, végrehajtási naplófájlok, memóriarendszerek Egyedi árazás AutoGen Beszélgető ügynökök problémamegoldása kutatói és mérnöki csoportok számára Párbeszédalapú ügynöki érvelés, kódvégrehajtási sandboxok, visszajátszható beszélgetések, válaszok gyorsítótárazása, megszüntetési feltételek Ingyenes (nyílt forráskódú)

Hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál Szerkesztői csapatunk átlátható, kutatásokon alapuló és gyártóktól független folyamatot követ, így biztos lehet benne, hogy ajánlásaink a termékek valós értékén alapulnak. Itt található egy részletes összefoglaló arról, hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál.

Mit kell keresnie a Glue AI alternatíváiban?

A Glue AI alternatíváinak keresésekor olyan eszközt szeretne, amely megérti a kontextust, szorosan kapcsolódik a rendszereihez, és AI-t használ a feladatok automatizálásához anélkül, hogy folyamatosan felügyelnie kellene. Ez egyértelmű kritériumokat állít fel:

Az üzenet szándékát a teljes üzenetelőzmény-történet alapján határozza meg, nem pedig egyetlen üzenet alapján.

Támogatja a beágyazott feltételes utasításokat, az adatátalakításokat, a reguláris kifejezés szűrőket és a többlépéses logikát.

Feladatok létrehozása olyan mezőkkel, mint prioritás, sprint, címkék, megbízottak és kapcsolódó erőforrások

Összefoglalja a hosszú szálakat döntési pontokkal, akadályokkal, nyomon követésekkel és időbélyegekkel.

A projektmenedzsment automatizálását nagy léptékben végzi, sorkezeléssel, párhuzamos végrehajtással és hirtelen sebességkorlátozások nélkül.

SSO, SCIM-provisioning, IP-engedélyezési lista, auditnaplók és adatrezidenciális vezérlők

Tartalmaz egy vizuális építőt tesztmóddal, verziótörténettel és visszavonási lehetőségekkel.

A legjobb Glue AI alternatívák

Íme a legjobb Glue AI alternatívák közül válogatásunk. 📝

1. ClickUp (A legjobb azoknak a csapatoknak, akik AI-t és automatizálást szeretnének projekt- és feladatkezeléssel)

Kérjen segítséget a ClickUp AI-tól, hogy olyan egyedi ügynököket hozzon létre, amelyek végpontok között kezelik a munkafolyamatokat.

A ClickUp a világ első konvergált AI munkaterülete. Feladatai, projektjei, dokumentációja, automatizálása és AI-je egy rendszerben maradnak összekapcsolva, így csapata elkerüli a munkaterületek szétaprózódását, és egyetlen folyamatban haladhat végig a tervezésen és a végrehajtáson.

A Glue AI javítja az automatizálást, de nem fut a valódi projektadatok mellett. A ClickUp egy helyen biztosítja az AI-t, a munkafolyamatokat és a projekt láthatóságát, ami azt jelenti, hogy egyszer kell elvégeznie a változtatásokat, és minden csapatot összehangolhat anélkül, hogy újra kellene építenie a kontextust.

Itt van egy közelebbi pillantás! 👀

Gyorsítsa fel a mindennapi döntéshozatalt a kontextusfüggő AI segítségével

A ClickUp Brain megerősíti operatív döntéseit, mert megérti a munkaterhelését, a függőségeket, a feladatok előzményeit és a csapatok közötti tevékenységeket. Ön egyértelműséget kér, és olyan válaszokat kap, amelyek tükrözik a csapata által már elvégzett munkát.

Tegyük fel, hogy Ön egy olyan vállalat működését irányítja, amely több párhuzamos kezdeményezést is folytat.

Megkéri a Brain-t, hogy vizsgálja meg egy új implementációs projekt tevékenységét. A Brain elolvassa a feladatokat, megjegyzéseket és kapcsolódó dokumentumokat, majd világos állapotjelentést ad: mi halad a terv szerint, melyik tulajdonosoknak van szükségük támogatásra, és milyen kockázatokra kell figyelnie a következő standup előtt.

Gyorsabban haladhat, mert kihagyhatja a nyomozói munkát.

📌 Próbálja ki ezt a parancsot: Tekintse át ezt a megvalósítási projektet. Mutassa meg a jelenlegi előrehaladást, hívja fel a figyelmet a kockázatokra, és sorolja fel a következő lépéseket, amelyeket holnapig meg kell határoznom.

Az automatizálás révén biztosítsa a folyamatok konzisztenciáját

Kapcsolja be a szükséges automatizálást, vagy testreszabhatja a szabályokat az AI segítségével a munkafolyamatai alapján.

Az operációs csapatok időt veszítenek, amikor a rutin műveletek elmaradnak. A ClickUp Automation kezeli ezeket a helyzeteket, így a munkafolyamatok manuális beavatkozás nélkül haladnak előre.

Tegyük fel például, hogy a PMO csapata kezeli a projektek felvételét.

Új kérés érkezik a ClickUp űrlapon keresztül. Az automatizálás létrehozza a projekt feladatot, kijelöli a felelőst, meghatározza a határidőt, és a projekt típusának megfelelően hozzáad egy ellenőrzőlistát.

Egy másik automatizálás frissíti a portfólió irányítópultját, amikor a felvételi feladat jóváhagyásra kerül. Ön extra felügyelet nélkül biztosítja a következetességet.

Skálázza működését AI-ügynökök segítségével

A ClickUp Agents segít kezelni a nagy, ismétlődő munkaterheléseket anélkül, hogy túlterhelné eszközeit. Az ügynökök elvégzik a rutin feladatokat, átvizsgálják a munkaterületet, és támogatják azokat a felügyeleti feladatokat, amelyek általában lassítják a PMO és az operációs csapatok munkáját.

Tegyük fel például, hogy több mint 40 aktív projektből álló portfóliót felügyel.

Létrehoz egy ügynököt, amely minden reggel áttekinti a projekt irányítópultjait, ellenőrzi a késedelmes határidőket, és rövid frissítést tesz közzé a heti felülvizsgálati feladatában. Egy másik ügynök elolvassa a mérnöki feladatok állapotváltozásait, és összeállít egy összefoglalót, amelyet megoszthat a vezetői szinkronizálás során.

Egy támogató réteget kap, amely figyelemmel kíséri a munkaterületét, így idejét döntések meghozatalára fordíthatja, ahelyett, hogy információkat keresne. Így hozhatja létre a sajátját:

A ClickUp legjobb funkciói

Tartsa minden megbeszélést a stratégiai munkához kapcsolódóan: Beszélje át a feladatokat, ossza meg ötleteit, és csatolja a döntéseket közvetlenül a teljesítendő feladatokhoz Beszélje át a feladatokat, ossza meg ötleteit, és csatolja a döntéseket közvetlenül a teljesítendő feladatokhoz a ClickUp Chat segítségével.

A szétszórt adatokat hasznos információkká alakítja: A ClickUp BrainGPT segítségével értelmezheti a feladatokat, csevegéseket és dokumentumokat, összefoglalhatja a fontos információkat, és irányíthatja a következő lépéseket az egész munkaterületen.

Gyorsan rögzítheti gondolatait, anélkül, hogy lelassulna: diktálja a frissítéseket, követelményeket vagy a megbeszélések tanulságait, hogy négyszer gyorsabban dolgozhasson diktálja a frissítéseket, követelményeket vagy a megbeszélések tanulságait, hogy négyszer gyorsabban dolgozhasson a ClickUp Talk to Text segítségével.

Összevonja az összes eszközt: Csatlakoztassa CRM-jét, jegyrendszereit, üzenetküldő alkalmazásait és tartalomkezelő rendszereit Csatlakoztassa CRM-jét, jegyrendszereit, üzenetküldő alkalmazásait és tartalomkezelő rendszereit a ClickUp Integrations segítségével, hogy az AI teljes kontextusban működhessen.

Tárolja a csapat tudását ott, ahol a munka folyik: Készítsen belső útmutatókat, ügyfél dokumentumokat, összefoglalókat és kutatásokat Készítsen belső útmutatókat, ügyfél dokumentumokat, összefoglalókat és kutatásokat a ClickUp Docs-ban , hogy az információk hozzáférhetők maradjanak és kapcsolódjanak a feladatokhoz.

A ClickUp korlátai

A ingyenes csomagban az AI használatának vannak korlátai.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 10 500 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4500 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

Egy elégedett felhasználó így fogalmazott:

A ClickUp-ot rendkívül értékesnek tartom, mivel egyetlen platformba egyesíti a funkciókat, így minden munka és kommunikáció egy helyen összpontosul, ami 100%-os kontextust biztosít számomra. Ez az integráció egyszerűsíti a projektmenedzsmentet, növeli a hatékonyságot és a áttekinthetőséget. Különösen tetszik a Brain AI funkció, mivel ez egy AI-ügynökként működik, amely végrehajtja a parancsaimat, és hatékonyan elvégzi a feladataimat. Ez az automatizálás nagyon hasznos, mert racionalizálja a munkafolyamatomat és csökkenti a manuális munkát. Ezenkívül a ClickUp kezdeti beállítása nagyon könnyen kezelhető volt, ami zökkenőmentessé tette az átállást más eszközökről. Azt is értékelem, hogy a ClickUp integrálható más, általam használt eszközökkel, például a Slackkel, az Open AI-vel és a GitHubbal, így koherens munkakörnyezetet teremt. Összességében ezek miatt nagyon ajánlom a ClickUp-ot másoknak is.

A ClickUp-ot rendkívül értékesnek tartom, mivel egyetlen platformba egyesíti a funkciókat, így minden munka és kommunikáció egy helyen összpontosul, ami 100%-os kontextust biztosít számomra. Ez az integráció egyszerűsíti a projektmenedzsmentet, növeli a hatékonyságot és a áttekinthetőséget. Különösen tetszik a Brain AI funkció, mivel ez egy AI-ügynökként működik, amely végrehajtja a parancsaimat, és hatékonyan elvégzi a feladataimat. Ez az automatizálás nagyon hasznos, mert racionalizálja a munkafolyamatomat és csökkenti a manuális munkát. Ezenkívül a ClickUp kezdeti beállítása nagyon könnyen kezelhető volt, ami zökkenőmentessé tette az átállást más eszközökről. Azt is értékelem, hogy a ClickUp integrálható más, általam használt eszközökkel, például a Slackkel, az Open AI-vel és a GitHubbal, így koherens munkakörnyezetet teremt. Összességében ezek miatt nagyon ajánlom a ClickUp-ot másoknak is.

🔍 Tudta? Az első valódi neurális hálózat stílusú modellek egyikét 1943-ban Warren McCulloch és Walter Pitts javasolta: egy apró „mesterséges idegsejt”, amely megteremtette a matematikai alapot ahhoz, ami sokkal később a mélytanulás lett.

2. Coworker. ai (A legjobb kódolás nélküli AI-ügynökök létrehozásához)

A Coworker.ai segítségével kódírás nélkül hozhat létre AI-ügynököket. A vizuális munkafolyamat-építő összekapcsolja a meglévő eszközeit, így az ügynökök egy automatizált folyamat során lekérhetik az ügyféladatokat a CRM-ből, ellenőrizhetik a készletet az adatbázisban, és elküldhetik a frissítéseket a Slacknek.

Lényegében megtanítja az ügynököket arra, hogy kezeljék azokat a ismétlődő feladatokat, amelyeket a csapata manuálisan végez: támogatási jegyek feldolgozása, táblázatok frissítése és potenciális ügyfelek minősítése. A Glue AI alternatíva nyomon követi az egyes ügynökök tevékenységét a monitorozó irányítópultokon keresztül, így láthatja, mely feladatok kerültek elvégzésre és hol akadtak el a dolgok.

A Coworker.ai legjobb funkciói

Ütemezze az ügynököket úgy, hogy azok meghatározott időközönként fussanak, vagy indítsa el őket a meglévő rendszereiből beérkező webhookok alapján.

Exportálja az ügynökök teljesítménymutatóit és a feladatok teljesítésének naplóit, hogy elemezze az automatizált munkafolyamatok szűk keresztmetszeteit

Különböző jogosultsági szinteket rendelhet a csapat tagjaihoz, hogy azok szerepüknek megfelelően megtekinthetik, szerkeszthetik vagy telepíthetik az ügynököket.

Tesztelje az ügynökök munkafolyamatait sandbox környezetben, mielőtt azokat a termelési csatornákra továbbítaná.

Visszatérhet a korábbi ügynökverziókhoz, ha a frissítések váratlan viselkedést okoznak az automatizálásokban.

Coworker. ai korlátai

A sablonkönyvtár kevesebb kiindulási pontot kínál, mint a kiforrott Glue AI alternatívák.

A munkafolyamat logikája némi technikai gondolkodást igényel, még akkor is, ha nem ír kódot.

Az integrációs lehetőségek nem fednek le annyi niche eszközt, mint a vállalati platformok.

Coworker. ai árak

Egyedi árazás

Coworker. ai értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

🧠 Érdekesség: A rajintelligencia koncepciója, amely szerint sok egyszerű, helyileg működő ügynök komplex kollektív viselkedést hozhat létre, közvetlenül biológiai megfigyelésekből (hangyák, termeszek, méhek, madárrajok) származik. Az AI területén ezt az ötletet először 1989-ben Gerardo Beni és Jing Wang formalizálta a celluláris robotikai rendszerek kontextusában.

📖 Olvassa el még: Hogyan állítsa fel a munkaköri feladatok fontossági sorrendjét

3. Slack (a legjobb csevegésalapú munkafolyamat-automatizáláshoz)

a Slack segítségével

A Slack segítségével automatizálásokat indíthat el, amikor valaki egy adott emojit helyez el egy üzenetben, megemlít egy kulcsszót vagy egy adott csatornára posztol. A csapatában lévő fejlesztő elküldhet egy commitot a GitHubba, és a Slack automatikusan létrehoz egy szálat a mérnöki csatornáján, megjelöli a releváns személyeket, és hozzáadja a sprint táblájához.

Ráadásul a Slack AI összefoglalja a hosszú szálakat, így nem kell 200 üzenetet végiglapoznia, hogy kiderítse, milyen döntés született. A technikai csapatok számára ez az API-ökoszisztéma miatt érdekes. Az adatok belső eszközeiből csatornákba továbbíthatók, és testreszabott automatizálások hozhatók létre, amelyek az egész rendszerben bekövetkező eseményekre reagálnak.

A Slack legjobb funkciói

Rögzítsen fontos üzeneteket vagy fájlokat a csatorna fejlécéhez, hogy az új csapattagok azonnal láthassák a fontos dokumentumokat és linkeket.

Hozzon létre olyan dokumentumokat, amelyek egyesítik a találkozók jegyzetét, a projekt ütemtervét és a beágyazott fájlokat egyetlen együttműködési térben.

Állítson be csatornaspecifikus értesítési beállításokat, hogy elnémítsa az alacsony prioritású tereket, miközben figyelemmel kíséri a sürgős csatornákat.

Archiválja az inaktív csatornákat, hogy rendet tegyen a munkaterületén, miközben megőrzi a kereshető üzenetelőzményeket.

Használja a Slack CLI-t az egyéni alkalmazások helyi telepítéséhez és teszteléséhez, mielőtt azokat a szervezeten belül terjeszti.

A Slack korlátai

Az AI-összefoglalás és a fejlett funkciók fizetős csomagokat igényelnek.

Az ingyenes csomag korlátozza az üzenetelőzményeket, ami azt jelenti, hogy idővel elveszíti a kontextust.

Az automatizálás mértéke nem éri el a komplex folyamatokhoz tervezett dedikált munkafolyamat-platformok szintjét.

Slack árak

Ingyenes

Pro: 7,25 USD/hó felhasználónként

Business+: 15 USD/hó felhasználónként

Enterprise Grid: Egyedi árazás

Slack értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (37 045+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (23 910+ értékelés)

Mit mondanak a Slackről a valódi felhasználók?

A G2 értékelése szerint:

A Slacket elsősorban munkához használom, és rendkívül értékesnek tartom a szervezeten belüli kommunikációhoz. Lenyűgöző, hogy csoportos csevegéseket, közvetlen üzeneteket lehet létrehozni, és automatizálni lehet a feladatokat. Nagyon értékelem a Slack által lehetővé tett automatizálási folyamatokat, amelyekkel automatikusan rögzíthetem a kritikus adatokat, ami jelentősen egyszerűsíti a feladataimat. […] A kezdeti beállítás rendkívül egyszerű volt, a beállítások intuitívak, ami jelentősen javítja a felhasználói élményt.

A Slacket elsősorban munkához használom, és rendkívül értékesnek tartom a szervezeten belüli kommunikációhoz. Lenyűgöző, hogy csoportos csevegéseket, közvetlen üzeneteket lehet létrehozni, és automatizálni lehet a feladatokat. Nagyon értékelem a Slack által lehetővé tett automatizálási folyamatokat, amelyekkel automatikusan rögzíthetem a kritikus adatokat, ami jelentősen egyszerűsíti a feladataimat. […] A kezdeti beállítás rendkívül egyszerű volt, a beállítások intuitívak, ami jelentősen javítja a felhasználói élményt.

Találja meg a legjobb Slack alternatívákat:

4. Microsoft Teams (a legjobb a Microsoft 365 AI-alapú automatizálási integrációhoz)

a Microsoft Teams segítségével

A Teams akkor érdemes, ha a szervezet már a Microsoft 365-öt használja. A Copilot az interfészben található, és üzeneteket tud szerkeszteni, értekezletek összefoglalóit generálni, vagy kérdésekre válaszolni a SharePoint-dokumentumok és az Outlook-e-mailek átkutatása révén. A Power Automate-kapcsolatnak köszönhetően olyan folyamatokat hozhat létre, amelyek reagálnak a Teams tevékenységére: ha valaki a csevegésben megemlíti a határidőt, akkor a feladat automatikusan megjelenik a Plannerben.

A mérnöki csapatok a Toolkit segítségével közvetlenül beágyazhatják az egyedi alkalmazásokat a Teamsbe, így a saját fejlesztésű eszközök kontextusváltás nélkül is elérhetők maradnak. A megfelelőségi vezérlők különösen hasznosak a szabályozásoknak megfelelően működő vállalatok számára; megadhatja a megőrzési irányelveket, nyomon követheti a felhasználói tevékenységeket és érvényesítheti az adatkezelési szabályokat minden csatornán.

A Microsoft Teams legjobb funkciói

Rögzítse a képzési üléseket vagy az összes munkatársat érintő megbeszéléseket, és a Teams automatikusan fejezeteket generál a beszélgetés témaváltásai alapján.

Rögzítsd a gyakran használt SharePoint-webhelyek, Power BI-műszerfalak vagy belső eszközök lapjait közvetlenül a csapatcsatornákban.

Konfigurálja az eDiscovery beállításokat a csevegési adatok kereséséhez és exportálásához jogi vagy megfelelőségi ellenőrzések céljából.

Rendeljen moderálási jogosultságokat a csatornákban, hogy a kijelölt tagok törölhessék az üzeneteket, vagy ellenőrizhessék, ki tehet közzé bejelentéseket.

Szinkronizálja a Teams naptárát az Outlookkal, hogy látható legyen a rendelkezésre állása, és automatikusan elutasítsa az ütköző találkozókat.

A Microsoft Teams korlátai

A Copilot licencelési költségei a Microsoft 365 előfizetésén felül merülnek fel.

A felület zsúfolttá válik, ha több fület és alkalmazást ad hozzá a csatornákhoz.

A teljesítmény romlik azokban a csatornákban, amelyek kiterjedt üzenetelőzményeket halmoznak fel, ellentétben a Microsoft Teams alternatíváival.

A Microsoft Teams árai

Ingyenes

Microsoft 365 Business Basic: 7,20 USD/hó felhasználónként

Microsoft 365 Business Standard: 15 USD/hó felhasználónként

Microsoft 365 Business Premium: 26,40 USD/hó felhasználónként

Microsoft 365 Apps for business: 9,90 USD/hó felhasználónként

Microsoft Teams értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 16 000 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (10 000+ értékelés)

Mit mondanak a Microsoft Teamsről a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

A Microsoft Teams legnagyobb előnye, hogy milyen jól integrálódik a többi Microsoft 365 csomaggal. A Teams, az Outlook, a SharePoint és az OneDrive közötti váltás zökkenőmentes, ami jelentősen növeli a termelékenységet...

A Microsoft Teams legnagyobb előnye, hogy milyen jól integrálódik a többi Microsoft 365 csomaggal. A Teams, az Outlook, a SharePoint és az OneDrive közötti váltás zökkenőmentes, ami jelentősen növeli a termelékenységet...

🔍 Tudta? Még a nagy stresszel járó vagy kockázatos környezetben (például kórházakban) is a jobb kommunikációs gyakorlatok közvetlenül javítják a csapatmunkát és az eredményeket.

📖 Olvassa el még: A legjobb időgazdálkodási technikák, amelyek bizonyítottan működnek

5. Google Chat (a legjobb egyszerű Google Workspace együttműködéshez)

a Google Chat segítségével

A Google Chatben helyet kapnak a csapatmegbeszélések, a közvetlen üzenetek és az alapvető szálak. A Gemini AI kezeli az üzenetek megfogalmazását és a beszélgetések összefoglalását, de az igazi hasznosság abban rejlik, hogy a Chat hogyan kapcsolódik a Google többi alkalmazásához. Átnéz egy táblázatot, és rájön, hogy szüksége van a csapata véleményére. Így közvetlenül abból a táblázatból indíthat csevegést, és mindenki azonnal megkapja a kontextust.

Az Apps Script segítségével a fejlesztők egyedi botokat hozhatnak létre, amelyek figyelnek bizonyos kulcsszavakra és automatikusan reagálnak, bár ehhez némi programozási ismeretre van szükség. A vendéghozzáférés ideiglenes projektmunkákhoz jól használható, különösen akkor, ha meghatározott időre külső vállalkozókat vagy ügyfeleket kell bevonni.

A Google Chat legjobb funkciói

Tűzze ki a fontos területeket az oldalsáv tetejére, hogy ne veszítse szem elől az aktív projekteket a zsúfolt munkaterületen.

Szűrje az üzeneteket konkrét személyek, dátumtartományok vagy kulcsszavak szerint, hogy megtalálja a hónapokkal ezelőtti releváns beszélgetéseket.

Az @space használatával egész tereket említsen meg, hogy értesítse a beszélgetésszálra feliratkozott összes felhasználót.

Állítson be olyan távollét esetén küldött válaszokat, amelyek automatikusan válaszolnak a közvetlen üzenetekre, amikor Ön nem elérhető.

Konvertálja az üzeneteket Google Tasks feladatokká, amelyek szinkronizálódnak a meglévő feladatlistájával és naptárával.

A Google Chat korlátai

Az automatizáláshoz egyedi fejlesztés vagy harmadik féltől származó eszközök szükségesek az alapvető funkciókon túlmutató feladatokhoz.

A Google Chat árai

Ingyenes próba

Starter: 8,40 USD/hó felhasználónként

Standard: 16,80 USD/hó felhasználónként

Plusz: 26,40 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Google Chat értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: 4,5/5 (2365+ értékelés)

Mit mondanak a Google Chatről a valódi felhasználók?

Egy Capterra-értékelő megjegyzi:

A Google chat számunkra kiváló szoftver az ügyfelekkel, kollégákkal és tesztelőkkel való kommunikációhoz. Több mint egy éve használom, és rendkívül hasznosnak találom, különösen azért, mert összekapcsolható a Gmail-fiókunkkal.

A Google chat számunkra kiváló szoftver az ügyfelekkel, kollégákkal és tesztelőkkel való kommunikációhoz. Több mint egy éve használom, és rendkívül hasznosnak találom, különösen azért, mert összekapcsolható a Gmail-fiókunkkal.

📮 ClickUp Insight: Amikor egy feladat elveszik a csevegésben, a munkavállalók 41%-a átkutatja a szálakat, hogy megtalálja, 22% szerint soha nem kerül elvégzésre, 19% pedig megpróbálja később emlékezetből újra létrehozni. Alapvetően olyan rendszerrel dolgozik, ahol a beszélgetések 40%-a elveszik a semmiben. A csapatok képernyőképeket készítenek az üzenetekről, emlékeztetőket küldenek privát üzenetekben, vagy árnyékdokumentumokat hoznak létre, hogy kompenzálják a csevegés törékenységét. A ClickUp Chat-en belül működő ClickUp AI megváltoztatja ezt a dinamikát. Automatikusan feltárja a kötelezettségvállalásokat, jelzi a még nem kiosztott feladatokat, és összekapcsolja őket a releváns projektekkel. Nincs többé elveszett részlet. Csak egy feljegyzés, amely lépést tart a beszélgetéssel.

📖 Olvassa el még: A legjobb Google Chat alternatívák a csapatmunka hatékonyságának növeléséhez

6. Mattermost (a legjobb önállóan üzemeltetett csapatkommunikációhoz)

via Mattermost

A Mattermost a saját infrastruktúráján fut, ami akkor fontos, ha nem engedheti meg, hogy a kommunikációs adatok külső szerverekhez kerüljenek. Egészségügyi vállalatok, védelmi beszállítók és pénzügyi intézmények használják, mert így ellenőrzésük alatt tartják, hol tárolják az üzeneteket és ki férhet hozzájuk.

A playbookok szabványosított folyamatokon keresztül vezetik a csapatokat; amikor az ügyeletes mérnököt riasztják egy üzemszünetről, a Mattermost végigvezeti őket az incidenskezelési ellenőrzőlistán, miközben minden műveletet naplóz. Webhookok segítségével AI-eszközöket csatlakoztathat, és csatornákon keresztül kommunikáló egyedi botokat hozhat létre.

A Mattermost legjobb funkciói

Konfigurálja az SSO és SAML hitelesítést a meglévő identitáskezelő rendszerekkel való integrációhoz.

Állítson be dedikált csatornákat minden egyes playbook futtatásához, hogy az incidensekkel kapcsolatos kommunikáció szervezett és kereshető maradjon.

Telepítsen bővítményeket a piactérről, vagy készítsen egyedi bővítményeket a saját munkafolyamatait kiegészítő funkciókhoz.

Exportálja a teljes üzenetarchívumot szabványos formátumokban a megfelelőségi jelentésekhez vagy az adatmigrációhoz.

Konfigurálja az IP-fehérlistát és a sebességkorlátozást, hogy megvédje az instanciáját a jogosulatlan hozzáférési kísérletektől.

A Mattermost korlátai

Az önálló tárhely azt jelenti, hogy DevOps-erőforrásokra van szükség a szerver karbantartásához, a biztonsági frissítésekhez és a méretezéshez.

A harmadik féltől származó integrációs katalógus kisebb, mint a felhőalapú csevegőplatformoké.

Mattermost árak

Ingyenes próba

Professzionális: 10 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Vállalati: Egyedi árazás

Enterprise Advanced: Egyedi árazás

Mattermost értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (350+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (165+ értékelés)

Mit mondanak a Mattermostról a valódi felhasználók?

Egy Reddit-bejegyzésből:

Elsődleges kommunikációs eszközként a Mattermostot használjuk. Nagyon megbízható. Projektmenedzsmentjük (ők „tábláknak” hívják) azonban meglehetősen korlátozott és leegyszerűsített.

Elsődleges kommunikációs eszközként a Mattermostot használjuk. Nagyon megbízható. Projektmenedzsmentjük (ők „tábláknak” hívják) azonban meglehetősen korlátozott és leegyszerűsített.

📖 Olvassa el még: Teszteltük a legjobb MatterMost alternatívákat

7. Rocket. Chat (A legjobb omnichannel kommunikációs igényekhez)

A Rocket. Chat egy platformon egyesíti a csapat üzenetküldését és az ügyfelekkel való kommunikációs csatornákat. Kezelheti a belső csapat csevegéseket, miközben egyidejűleg kezelheti a WhatsApp, Facebook Messenger, Instagram és élő csevegő widgetekből érkező ügyfélérdeklődéseket. A Glue AI alternatíva felhőalapú és saját szerveren futó telepítési lehetőségeket is kínál, így rugalmasságot biztosít az infrastruktúra igényeinek megfelelően.

A valós idejű fordítás lebontja a nyelvi korlátokat a globális csapatok között, automatikusan konvertálva az üzeneteket több tucat nyelv között a beszélgetések során. Ezen felül a csapatkommunikációs alkalmazás piactere több száz alkalmazást és integrációt kínál, a CRM rendszerektől a help desk eszközökig.

A Rocket. Chat legjobb funkciói

Hozzon létre egyedi szerepköröket, amelyek pontosan meghatározzák, hogy az egyes csapattagok milyen jogosultságokkal rendelkeznek a csatornák és az adminisztratív funkciók tekintetében.

Állítson be automatizált triggereket, amelyek kulcsszavak, várakozási idők vagy ügyfélprioritási szintek alapján mozgatják a beszélgetéseket az ügynökök között.

Figyelje az ügynökök teljesítményét az analitikai irányítópultokon, amelyek a válaszidőket, a megoldási arányokat és a beszélgetések mennyiségét mutatják.

Konfiguráljon üzenetmegtartási szabályokat, amelyek automatikusan törlik vagy archiválják a beszélgetéseket egy meghatározott idő elteltével.

Telepítsen olyan csevegőrobotokat, amelyek kezelik a gyakori ügyfélkérdéseket, mielőtt a bonyolult problémákat emberi ügynökökhöz továbbítják.

Rocket. Chat korlátai

A felület zsúfoltnak tűnhet, ha egyszerre kell kezelni a belső és külső kommunikációs csatornákat.

Az omnichannel funkciók magasabb szintű csomagokat igényelnek, ami korlátozza a kisebb csapatok hozzáférését.

Rocket. Chat árak

Ingyenes

Pro: 8 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Vállalati: Egyedi árazás

Rocket. Chat értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (335+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (155+ értékelés)

Mit mondanak a Rocket. Chat valódi felhasználói?

A G2 értékelés alapján:

Nagyra értékelem a Rocket. Chat rugalmasságát és azt, hogy hatékonyan támogatja munkafolyamatunkat. Lehetővé teszi számunkra, hogy szinte korlátlan számú csatornát hozzunk létre és különböző botokat integráljunk, ami jelentősen javítja kommunikációs képességeinket. A platform valós idejű értesítéseket biztosít különböző üzleti rendszerekből, ami elengedhetetlen a naprakészség fenntartásához.

Nagyra értékelem a Rocket. Chat rugalmasságát és azt, hogy hatékonyan támogatja munkafolyamatunkat. Lehetővé teszi számunkra, hogy szinte korlátlan számú csatornát hozzunk létre és különböző botokat integráljunk, ami jelentősen javítja kommunikációs képességeinket. A platform valós idejű értesítéseket biztosít különböző üzleti rendszerekből, ami elengedhetetlen a naprakészség fenntartásához.

🧠 Érdekesség: Az egyik legkorábbi autonóm robot, Elmer és Elsie, 1948–49-ben készült, William Grey Walter neurofiziológus keze alatt. Ezek a kis „teknős” robotok egyszerű fényérzékelőket és ütközésérzékelőket (vákuumcső áramkörökhöz bekötve) használtak, hogy a fény felé navigáljanak és elkerüljék az akadályokat. Íme egy rövid áttekintés: via ResearchGate

8. Twist (a legjobb szálalapú aszinkron kommunikációhoz)

via Twist

A Twist mindent szálakba szervez, a valós idejű csatornák helyett. Minden beszélgetés a saját, dedikált térben zajlik, így nem kell a kronológiai káoszban repülő üzeneteket figyelnie. Ez a struktúra csökkenti az értesítésekkel kapcsolatos fáradtságot, mert akkor válaszol a szálakra, amikor az az Ön ütemtervének megfelel, és nem azonnal, amikor valaki posztol.

Ez a Glue AI alternatíva elkülöníti a sürgős DM-eket a szálakba rendezett beszélgetésektől, segítve Önt abban, hogy megkülönböztesse a „válaszoljon most” és a „válaszoljon, amikor tud” üzeneteket. Bármely üzenet feladattá alakul, amely megjelenik a teendőlistáján, áthidalva a beszélgetés és a cselekvés közötti szakadékot.

A Twist legjobb funkciói

Jelölje a szálakat olvasatlannak, miután megtekintette őket, így azok láthatóak maradnak a beérkező levelek mappájában, amíg készen áll a megfelelő válaszadásra.

Iratkozzon fel az Ön munkájához fontos témákra, és hagyja figyelmen kívül a csatornán található többi témát, hogy csökkentsék az értesítések számát.

Csatoljon akár 100 MB méretű fájlokat közvetlenül a szál üzeneteihez, anélkül, hogy külső fájlmegosztó szolgáltatásokra kellene támaszkodnia.

Ha a döntési kontextust a platformon kívül kell megosztania, exportálja a teljes szálakat PDF-dokumentumokként.

Állítson be szál emlékeztetőket, amelyek meghatározott időpontokban értesítik Önt, hogy később visszatérhessen a figyelmet igénylő beszélgetésekhez.

Twist korlátai

A valós idejű csapatmunka szándékosan lassabbnak tűnik, mint az azonnali üzenetküldő platformok.

Az integrációs lehetőségek korlátozottak a mainstream kommunikációs eszközökhöz képest.

Twist árak

Ingyenes

Korlátlan: 8 USD/hó felhasználónként

Twist értékelések és vélemények

G2: 4/5 (20+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (35+ értékelés)

Mit mondanak a Twistről a valódi felhasználók?

A G2 értékelése szerint:

Nagyra értékelem, hogy a Twist a csapatok közötti kommunikációt szálakba szervezi, ami sokkal könnyebbé teszi a beszélgetések nyomon követését anélkül, hogy elmerülnénk a szokásos csevegési káoszban.

Nagyra értékelem, hogy a Twist a csapatok közötti kommunikációt szálakba szervezi, ami sokkal könnyebbé teszi a beszélgetések nyomon követését anélkül, hogy elmerülnénk a szokásos csevegési káoszban.

9. CrewAI (a legjobb többügynökös AI-koordinációhoz)

via CrewAI

A CrewAI egy Python keretrendszert biztosít olyan AI-ügynökökb ől álló csapatok felépítéséhez, amelyek valóban együtt dolgoznak. Meghatározhatja az ügynökök konkrét szerepeit: az egyik versenyképes árakat kutat, a másik marketing szövegeket ír, a harmadik pedig a márka megfelelőségét ellenőrzi.

A keretrendszer különböző munkafolyamat-mintákat támogat: szekvenciális (az ügynökök sorrendben dolgoznak), párhuzamos (az ügynökök egyszerre dolgoznak) vagy hierarchikus (egy menedzser ügynök koordinálja a munkavállaló ügynököket). Különböző ügynököket rendelhet különböző LLM-szolgáltatókhoz, ötvözve a ChatGPT-t a komplex érveléshez és a gyorsabb, olcsóbb modelleket a rutin feladatokhoz.

A memóriarendszerek lehetővé teszik az ügynökök számára, hogy tanuljanak a korábbi munkájukból, így idővel javulnak a konkrét feladataikban, ahelyett, hogy minden feladatot újra kellene kezdeniük.

A CrewAI legjobb funkciói

Határozza meg az egyéni feladatfüggőségeket, amelyek szabályozzák, hogy mely ügynököknek kell befejezniük a munkájukat, mielőtt mások megkezdhetik a kijelölt lépéseket.

Konfigurálja az ügynökök háttértörténeteit, amelyek meghatározzák, hogyan közelítik meg a problémákat és hogyan kommunikálnak a csapat többi tagjával.

Felülírhatja az alapértelmezett ügynöki viselkedést bizonyos feladatok esetében, ha különleges megközelítésre van szüksége szélsőséges esetekben.

Exportálja a csapat végrehajtási naplóit, amelyek az AI-ügynökök példái és döntéshozatali folyamatuk közötti teljes beszélgetési előzményeket mutatják.

A CrewAI korlátai

Az ügynökrendszerek és munkafolyamatok hatékony konfigurálásához Python programozási ismeretek szükségesek.

A dokumentáció nagymértékben támaszkodik kódpéldákra, ami kihívást jelenthet az AI-koordinációban még kezdő csapatok számára.

A több ügynök közötti interakciók hibakeresése nehézkessé válik, ha az ügynökök váratlan módon koordinálják tevékenységüket.

CrewAI árak

Egyedi árazás

CrewAI értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: 4,6/5 (45+ értékelés)

Mit mondanak a CrewAI-ról a valós felhasználók?

A G2-n megosztott visszajelzések szerint:

A crewAI legnagyobb előnye, hogy az ügynök létrehozása során megadhatjuk az ügynök szerepét, célját és háttértörténetét, ami jelentősen növeli az ügynök teljesítményét. Támogatja az összes LLM-szolgáltatót, mint például az OpenAI, a Groq, az Nvidia Nemo stb. A dokumentáció nagyon áttekinthető és könnyen érthető. Számos eszközt és MCP-kiszolgálót támogat, amelyeket a többügynökös rendszerek létrehozásához használhatunk.

A crewAI legnagyobb előnye, hogy az ügynök létrehozása során megadhatjuk az ügynök szerepét, célját és háttértörténetét, ami jelentősen növeli az ügynök teljesítményét. Támogatja az összes LLM-szolgáltatót, mint például az OpenAI, a Groq, az Nvidia Nemo stb. A dokumentáció nagyon áttekinthető és könnyen érthető. Számos eszközt és MCP-kiszolgálót támogat, amelyeket a többügynökös rendszerek létrehozásához használhatunk.

🔍 Tudta? A kommunikáció minősége sokkal fontosabb, mint a gyakorisága. A csapatok többet tudtak elérni, amikor időt szántak az ötletek világos és átgondolt megosztására, ahelyett, hogy csak gyakran beszélgettek volna.

10. AutoGen (a legjobb a több ügynökkel történő beszélgetéses problémamegoldáshoz)

az AutoGen segítségével

A Microsoft Research által fejlesztett AutoGen olyan ügynökökre összpontosít, amelyek a merev munkafolyamatok helyett párbeszéd útján oldják meg a problémákat.

Az ügynökök megvitatják a megközelítéseket, megkérdőjelezik egymás érvelését, és oda-vissza beszélgetések során egyeznek meg a megoldásokról. Ez fontos a komplex feladatoknál, ahol a megoldás útja nem egyértelmű előre; az ügynökök különböző megközelítéseket vizsgálhatnak és kritizálhatják egymás logikáját, amíg konszenzusra nem jutnak.

Az AI-ügynök eszköz Python kódot futtat a beszélgetések során, így számításokat végezhet, adatokat elemezhet vagy hipotéziseket tesztelhet anélkül, hogy elhagyná a beszélgetést. Bármikor bekapcsolódhat az ügynökök beszélgetéseibe, hogy útmutatást adjon vagy döntéseket hozzon, így szükség esetén az emberek maradnak irányításban.

Az AutoGen legjobb funkciói

Állítsa be a maximális beszélgetési fordulatszámot, hogy megakadályozza az ügynökök végtelen vitáit, amikor nem tudnak konszenzust elérni.

Konfiguráljon kódvégrehajtási sandboxokat, amelyek biztonsági okokból elszigetelik az ügynökök által generált kódot a termelési környezettől.

Határozza meg azokat a feltételeket, amelyek alapján az ügynökök beszélgetései véget érnek, amikor elérik a meghatározott célokat vagy teljesítik a sikerkritériumokat.

Tárolja az ügynökök válaszait, hogy elkerülje a felesleges API-hívásokat, amikor az ügynökök többször is hasonló problémákat vitatnak meg.

Vezessen be egyéni hangszóró-kiválasztási funkciókat, amelyek a beszélgetés kontextusa alapján szabályozzák, hogy melyik ügynök szólaljon meg legközelebb.

Az AutoGen korlátai

A kiterjesztett többügynökös beszélgetések jelentős tokeneket fogyasztanak, ami gyorsan megnöveli az API költségeit.

A fejlesztésről a termelésre való áttéréshez a keretrendszeren túl további infrastruktúra szükséges.

AutoGen árak

Ingyenes (nyílt forráskódú)

AutoGen értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak az AutoGenről a valódi felhasználók?

Egy Reddit-felhasználó így ír:

Egyszerű feladatokhoz, mint például a kódgenerálás LLM-mel (pl. szkriptgenerálás ChatGPT4 használatával), nagyon hatékony. A UserProxyAgent réteg egyszerűsíti a kód ellenőrzését, értékelését és végrehajtását (még Dockerben is). Ezzel megszűnik az unalmas ciklus, amelyben a kódot át kell másolni és be kell illeszteni egy IDE-be, futtatni kell, ellenőrizni kell a kimenetet, meg kell találni a problémákat, visszaküldeni azokat az LLM-nek javításra, majd ezt a folyamatot többször is megismételni. A UserProxyAgent gondoskodik erről az automatizálásról.

Egyszerű feladatokhoz, mint például a kódgenerálás LLM-mel (pl. szkriptgenerálás ChatGPT4 használatával), nagyon hatékony. A UserProxyAgent réteg egyszerűsíti a kód ellenőrzését, értékelését és végrehajtását (még Dockerben is). Ezzel megszűnik az unalmas ciklus, amelyben a kódot át kell másolni és be kell illeszteni egy IDE-be, futtatni kell, ellenőrizni kell a kimenetet, meg kell találni a problémákat, visszaküldeni azokat az LLM-nek javításra, majd ezt a folyamatot többször is megismételni. A UserProxyAgent gondoskodik erről az automatizálásról.

📖 Olvassa el még: Termelékenységet növelő tippek és trükkök

Emelje magasabbra a lécet a ClickUp segítségével

A csapatok gyorsan fejlődnek, és az egykor zökkenőmentesen működő eszközök kezdik szűkössé válni, amikor a munka egyre nehezebbé válik, a tét egyre nagyobb lesz, és mindenki tisztább kommunikációs és automatizálási módszereket szeretne.

A Glue AI alternatíváinak felfedezése inkább arról szól, hogy megtalálja azt, ami illeszkedik a csapata munkamódszeréhez.

A ClickUp biztosítja Önnek ezt a rugalmasságot. Megkapja az AI-t, amely megérti a valós projektkörnyezetet, az automatizálást, amely követi a folyamatait, és az ügynököket, akik kezelik az ismétlődő felügyeleti feladatokat anélkül, hogy további komplexitást adnának hozzá. Minden összekapcsolódik, így csapata egyértelműen tud dolgozni.

Regisztráljon még ma a ClickUp-ra, és hozzon létre egy olyan munkaterületet, amely Önnel együtt növekszik. ✅