A legjobb Glue AI alternatívák az intelligens csapatcsevegéshez és automatizáláshoz

A csapatok a Glue AI-ra támaszkodnak a munka előrehaladásához, de a növekvő csapatok új igényeket támasztanak.
A mérnökök gazdagabb vezérlést szeretnének, az automatizálásért felelős vezetők tisztább szervezést szorgalmaznak, a vezetőségnek pedig olyan platformra van szüksége, amely súrlódás nélkül skálázható.
Egy bizonyos ponton a korlátok érezhetővé válnak, és a Glue AI alternatíváinak keresése praktikus következő lépéssé válik.
Ha munkafolyamatait korlátozottnak érzi, vagy ügynökei olyan rugalmasságra szorulnak, amely megfelel technikai céljainak, érdemes más lehetőségeket is megvizsgálni. A jobb illeszkedés erősítheti az együttműködést, egyszerűsítheti a döntéshozatalt és támogathatja a csapat által elvárt tempót.
Ebben a blogbejegyzésben bemutatjuk a 10 legjobb Glue AI alternatívát. Kezdjük! 💪🏼
A legjobb Glue AI alternatívák áttekintése
Íme egy rövid áttekintés a legjobb Glue AI alternatívákról és azok előnyeiről. 👇
|Eszköz
|Legalkalmasabb
|Legjobb funkciók
|Árak*
|ClickUp
|AI-alapú projekt automatizálás és chat-to-task koordináció termék-, üzemeltetési és vállalati PMO csapatok számára.
|ClickUp Brain a kontextusfüggő AI-válaszokhoz, Automation a trigger-alapú munkafolyamatokhoz és az ismétlődő feladatok kezeléséhez, Agents az AI-feladatok végrehajtásához projektek és dokumentumok között.
|Örökre ingyenes; testreszabás vállalatok számára elérhető
|Coworker. ai
|Kód nélküli ügynöképítés a több részlegre kiterjedő gyors munkafolyamat-automatizáláshoz
|Vizuális drag-and-drop ügynöképítő, webhook triggerek, sandbox tesztelés verzióvisszagörgetéssel, teljesítményfigyelő műszerfalak, szerepkörökön alapuló jogosultságok
|Egyedi árazás
|Slack
|Csevegésalapú folyamatautomatizálás és üzenetintelligencia a valós idejű együttműködés és a növekvő csapatok számára.
|Emoji és kulcsszó-indítók, AI-összefoglalók, vásznak a projekt kontextusához, CLI-támogatás az egyedi alkalmazások telepítéséhez, csatorna rögzítés
|Ingyenes; a fizetős csomagok ára 8,75 USD/hó/felhasználó
|Microsoft Teams
|Vállalati együttműködés és AI-automatizálás Microsoft 365 szervezetek számára
|Copilot AI összefoglalók és vázlatok készítéséhez, Power Automate integráció, eDiscovery megőrzési vezérlők, csatorna moderálás, SharePoint + Outlook szinkronizálás
|Ingyenes; a fizetős csomagok ára 7,20 USD/hó/felhasználó
|Google Chat
|Könnyű AI üzenetküldés és Chrome-natív kommunikáció a Google Workspace csapatok számára
|Gemini üzenetösszefoglalók, üzenet-feladat konverzió, hely rögzítése, kulcsszószűrés, Apps Script botok
|Ingyenes próba; a csomagok ára 8,40 USD/hó/felhasználó-tól kezdődik.
|Mattermost
|Biztonságos, saját szerveren futó csapatüzenetküldés szabályozott vagy megfelelési követelményeknek alávetett iparágak számára
|Helyi telepítés, SSO/SAML vezérlők, incidens-útmutatók, teljes exportnaplózás, plugin-piactér a mély integrációkhoz
|Ingyenes próba; a fizetős csomagok ára 10 USD/hó/felhasználó (éves számlázás)
|Rocket. Chat
|Omnichannel üzenetküldés a belső csapatok és a nyilvános csevegőcsatornák között a támogatás és a terepi műveletek érdekében.
|Valós idejű fordítás, szerepkörökön alapuló jogosultságok, chatbot automatizálás, elemzési irányítópultok, üzenetmegőrzési irányelvek
|Ingyenes; a fizetős csomagok ára felhasználónként havi 8 dollártól kezdődik (éves számlázással).
|Twist
|Aszinkron, szál-elsőbbségű kommunikáció elosztott csapatok számára, valamint fókuszvezérelt + komplex munkafolyamatok
|Dedikált szálak, szálakkal kapcsolatos emlékeztetők, hosszú formátumú frissítések gazdag formázással, PDF-szálak exportálása, szelektív értesítések
|Ingyenes; a fizetős csomagok ára felhasználónként havi 8 dollártól kezdődik.
|CrewAI
|Többügynökös koordináció technikai csapatok számára, akik Python nyelven építenek AI rendszereket
|Szerepkörök szerint meghatározott ügynöki viselkedés, szekvenciális/párhuzamos/hierarchikus rutinok, több LLM kiválasztás, végrehajtási naplófájlok, memóriarendszerek
|Egyedi árazás
|AutoGen
|Beszélgető ügynökök problémamegoldása kutatói és mérnöki csoportok számára
|Párbeszédalapú ügynöki érvelés, kódvégrehajtási sandboxok, visszajátszható beszélgetések, válaszok gyorsítótárazása, megszüntetési feltételek
|Ingyenes (nyílt forráskódú)
Mit kell keresnie a Glue AI alternatíváiban?
A Glue AI alternatíváinak keresésekor olyan eszközt szeretne, amely megérti a kontextust, szorosan kapcsolódik a rendszereihez, és AI-t használ a feladatok automatizálásához anélkül, hogy folyamatosan felügyelnie kellene. Ez egyértelmű kritériumokat állít fel:
- Az üzenet szándékát a teljes üzenetelőzmény-történet alapján határozza meg, nem pedig egyetlen üzenet alapján.
- Támogatja a beágyazott feltételes utasításokat, az adatátalakításokat, a reguláris kifejezés szűrőket és a többlépéses logikát.
- Feladatok létrehozása olyan mezőkkel, mint prioritás, sprint, címkék, megbízottak és kapcsolódó erőforrások
- Összefoglalja a hosszú szálakat döntési pontokkal, akadályokkal, nyomon követésekkel és időbélyegekkel.
- A projektmenedzsment automatizálását nagy léptékben végzi, sorkezeléssel, párhuzamos végrehajtással és hirtelen sebességkorlátozások nélkül.
- SSO, SCIM-provisioning, IP-engedélyezési lista, auditnaplók és adatrezidenciális vezérlők
- Tartalmaz egy vizuális építőt tesztmóddal, verziótörténettel és visszavonási lehetőségekkel.
A legjobb Glue AI alternatívák
Íme a legjobb Glue AI alternatívák közül válogatásunk. 📝
1. ClickUp (A legjobb azoknak a csapatoknak, akik AI-t és automatizálást szeretnének projekt- és feladatkezeléssel)
A ClickUp a világ első konvergált AI munkaterülete. Feladatai, projektjei, dokumentációja, automatizálása és AI-je egy rendszerben maradnak összekapcsolva, így csapata elkerüli a munkaterületek szétaprózódását, és egyetlen folyamatban haladhat végig a tervezésen és a végrehajtáson.
A Glue AI javítja az automatizálást, de nem fut a valódi projektadatok mellett. A ClickUp egy helyen biztosítja az AI-t, a munkafolyamatokat és a projekt láthatóságát, ami azt jelenti, hogy egyszer kell elvégeznie a változtatásokat, és minden csapatot összehangolhat anélkül, hogy újra kellene építenie a kontextust.
Itt van egy közelebbi pillantás! 👀
Gyorsítsa fel a mindennapi döntéshozatalt a kontextusfüggő AI segítségével
A ClickUp Brain megerősíti operatív döntéseit, mert megérti a munkaterhelését, a függőségeket, a feladatok előzményeit és a csapatok közötti tevékenységeket. Ön egyértelműséget kér, és olyan válaszokat kap, amelyek tükrözik a csapata által már elvégzett munkát.
Tegyük fel, hogy Ön egy olyan vállalat működését irányítja, amely több párhuzamos kezdeményezést is folytat.
Megkéri a Brain-t, hogy vizsgálja meg egy új implementációs projekt tevékenységét. A Brain elolvassa a feladatokat, megjegyzéseket és kapcsolódó dokumentumokat, majd világos állapotjelentést ad: mi halad a terv szerint, melyik tulajdonosoknak van szükségük támogatásra, és milyen kockázatokra kell figyelnie a következő standup előtt.
Gyorsabban haladhat, mert kihagyhatja a nyomozói munkát.
📌 Próbálja ki ezt a parancsot: Tekintse át ezt a megvalósítási projektet. Mutassa meg a jelenlegi előrehaladást, hívja fel a figyelmet a kockázatokra, és sorolja fel a következő lépéseket, amelyeket holnapig meg kell határoznom.
Az automatizálás révén biztosítsa a folyamatok konzisztenciáját
Az operációs csapatok időt veszítenek, amikor a rutin műveletek elmaradnak. A ClickUp Automation kezeli ezeket a helyzeteket, így a munkafolyamatok manuális beavatkozás nélkül haladnak előre.
Tegyük fel például, hogy a PMO csapata kezeli a projektek felvételét.
Új kérés érkezik a ClickUp űrlapon keresztül. Az automatizálás létrehozza a projekt feladatot, kijelöli a felelőst, meghatározza a határidőt, és a projekt típusának megfelelően hozzáad egy ellenőrzőlistát.
Egy másik automatizálás frissíti a portfólió irányítópultját, amikor a felvételi feladat jóváhagyásra kerül. Ön extra felügyelet nélkül biztosítja a következetességet.
Skálázza működését AI-ügynökök segítségével
A ClickUp Agents segít kezelni a nagy, ismétlődő munkaterheléseket anélkül, hogy túlterhelné eszközeit. Az ügynökök elvégzik a rutin feladatokat, átvizsgálják a munkaterületet, és támogatják azokat a felügyeleti feladatokat, amelyek általában lassítják a PMO és az operációs csapatok munkáját.
Tegyük fel például, hogy több mint 40 aktív projektből álló portfóliót felügyel.
Létrehoz egy ügynököt, amely minden reggel áttekinti a projekt irányítópultjait, ellenőrzi a késedelmes határidőket, és rövid frissítést tesz közzé a heti felülvizsgálati feladatában. Egy másik ügynök elolvassa a mérnöki feladatok állapotváltozásait, és összeállít egy összefoglalót, amelyet megoszthat a vezetői szinkronizálás során.
Egy támogató réteget kap, amely figyelemmel kíséri a munkaterületét, így idejét döntések meghozatalára fordíthatja, ahelyett, hogy információkat keresne. Így hozhatja létre a sajátját:
A ClickUp legjobb funkciói
- Tartsa minden megbeszélést a stratégiai munkához kapcsolódóan: Beszélje át a feladatokat, ossza meg ötleteit, és csatolja a döntéseket közvetlenül a teljesítendő feladatokhoz a ClickUp Chat segítségével.
- A szétszórt adatokat hasznos információkká alakítja: A ClickUp BrainGPT segítségével értelmezheti a feladatokat, csevegéseket és dokumentumokat, összefoglalhatja a fontos információkat, és irányíthatja a következő lépéseket az egész munkaterületen.
- Gyorsan rögzítheti gondolatait, anélkül, hogy lelassulna: diktálja a frissítéseket, követelményeket vagy a megbeszélések tanulságait, hogy négyszer gyorsabban dolgozhasson a ClickUp Talk to Text segítségével.
- Összevonja az összes eszközt: Csatlakoztassa CRM-jét, jegyrendszereit, üzenetküldő alkalmazásait és tartalomkezelő rendszereit a ClickUp Integrations segítségével, hogy az AI teljes kontextusban működhessen.
- Tárolja a csapat tudását ott, ahol a munka folyik: Készítsen belső útmutatókat, ügyfél dokumentumokat, összefoglalókat és kutatásokat a ClickUp Docs-ban, hogy az információk hozzáférhetők maradjanak és kapcsolódjanak a feladatokhoz.
A ClickUp korlátai
- A ingyenes csomagban az AI használatának vannak korlátai.
ClickUp árak
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 10 500 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 4500 értékelés)
Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?
Egy elégedett felhasználó így fogalmazott:
A ClickUp-ot rendkívül értékesnek tartom, mivel egyetlen platformba egyesíti a funkciókat, így minden munka és kommunikáció egy helyen összpontosul, ami 100%-os kontextust biztosít számomra. Ez az integráció egyszerűsíti a projektmenedzsmentet, növeli a hatékonyságot és a áttekinthetőséget. Különösen tetszik a Brain AI funkció, mivel ez egy AI-ügynökként működik, amely végrehajtja a parancsaimat, és hatékonyan elvégzi a feladataimat. Ez az automatizálás nagyon hasznos, mert racionalizálja a munkafolyamatomat és csökkenti a manuális munkát. Ezenkívül a ClickUp kezdeti beállítása nagyon könnyen kezelhető volt, ami zökkenőmentessé tette az átállást más eszközökről. Azt is értékelem, hogy a ClickUp integrálható más, általam használt eszközökkel, például a Slackkel, az Open AI-vel és a GitHubbal, így koherens munkakörnyezetet teremt. Összességében ezek miatt nagyon ajánlom a ClickUp-ot másoknak is.
2. Coworker. ai (A legjobb kódolás nélküli AI-ügynökök létrehozásához)
A Coworker.ai segítségével kódírás nélkül hozhat létre AI-ügynököket. A vizuális munkafolyamat-építő összekapcsolja a meglévő eszközeit, így az ügynökök egy automatizált folyamat során lekérhetik az ügyféladatokat a CRM-ből, ellenőrizhetik a készletet az adatbázisban, és elküldhetik a frissítéseket a Slacknek.
Lényegében megtanítja az ügynököket arra, hogy kezeljék azokat a ismétlődő feladatokat, amelyeket a csapata manuálisan végez: támogatási jegyek feldolgozása, táblázatok frissítése és potenciális ügyfelek minősítése. A Glue AI alternatíva nyomon követi az egyes ügynökök tevékenységét a monitorozó irányítópultokon keresztül, így láthatja, mely feladatok kerültek elvégzésre és hol akadtak el a dolgok.
A Coworker.ai legjobb funkciói
- Ütemezze az ügynököket úgy, hogy azok meghatározott időközönként fussanak, vagy indítsa el őket a meglévő rendszereiből beérkező webhookok alapján.
- Exportálja az ügynökök teljesítménymutatóit és a feladatok teljesítésének naplóit, hogy elemezze az automatizált munkafolyamatok szűk keresztmetszeteit.
- Különböző jogosultsági szinteket rendelhet a csapat tagjaihoz, hogy azok szerepüknek megfelelően megtekinthetik, szerkeszthetik vagy telepíthetik az ügynököket.
- Tesztelje az ügynökök munkafolyamatait sandbox környezetben, mielőtt azokat a termelési csatornákra továbbítaná.
- Visszatérhet a korábbi ügynökverziókhoz, ha a frissítések váratlan viselkedést okoznak az automatizálásokban.
Coworker. ai korlátai
- A sablonkönyvtár kevesebb kiindulási pontot kínál, mint a kiforrott Glue AI alternatívák.
- A munkafolyamat logikája némi technikai gondolkodást igényel, még akkor is, ha nem ír kódot.
- Az integrációs lehetőségek nem fednek le annyi niche eszközt, mint a vállalati platformok.
Coworker. ai árak
- Egyedi árazás
Coworker. ai értékelések és vélemények
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: Nincs elég értékelés
3. Slack (a legjobb csevegésalapú munkafolyamat-automatizáláshoz)
A Slack segítségével automatizálásokat indíthat el, amikor valaki egy adott emojit helyez el egy üzenetben, megemlít egy kulcsszót vagy egy adott csatornára posztol. A csapatában lévő fejlesztő elküldhet egy commitot a GitHubba, és a Slack automatikusan létrehoz egy szálat a mérnöki csatornáján, megjelöli a releváns személyeket, és hozzáadja a sprint táblájához.
Ráadásul a Slack AI összefoglalja a hosszú szálakat, így nem kell 200 üzenetet végiglapoznia, hogy kiderítse, milyen döntés született. A technikai csapatok számára ez az API-ökoszisztéma miatt érdekes. Az adatok belső eszközeiből csatornákba továbbíthatók, és testreszabott automatizálások hozhatók létre, amelyek az egész rendszerben bekövetkező eseményekre reagálnak.
A Slack legjobb funkciói
- Rögzítsen fontos üzeneteket vagy fájlokat a csatorna fejlécéhez, hogy az új csapattagok azonnal láthassák a fontos dokumentumokat és linkeket.
- Hozzon létre olyan dokumentumokat, amelyek egyesítik a találkozók jegyzetét, a projekt ütemtervét és a beágyazott fájlokat egyetlen együttműködési térben.
- Állítson be csatornaspecifikus értesítési beállításokat, hogy elnémítsa az alacsony prioritású tereket, miközben figyelemmel kíséri a sürgős csatornákat.
- Archiválja az inaktív csatornákat, hogy rendet tegyen a munkaterületén, miközben megőrzi a kereshető üzenetelőzményeket.
- Használja a Slack CLI-t az egyéni alkalmazások helyi telepítéséhez és teszteléséhez, mielőtt azokat a szervezeten belül terjeszti.
A Slack korlátai
- Az AI-összefoglalás és a fejlett funkciók fizetős csomagokat igényelnek.
- Az ingyenes csomag korlátozza az üzenetelőzményeket, ami azt jelenti, hogy idővel elveszíti a kontextust.
- Az automatizálás mértéke nem éri el a komplex folyamatokhoz tervezett dedikált munkafolyamat-platformok szintjét.
Slack árak
- Ingyenes
- Pro: 7,25 USD/hó felhasználónként
- Business+: 15 USD/hó felhasználónként
- Enterprise Grid: Egyedi árazás
Slack értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (37 045+ értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (23 910+ értékelés)
Mit mondanak a Slackről a valódi felhasználók?
A G2 értékelése szerint:
A Slacket elsősorban munkához használom, és rendkívül értékesnek tartom a szervezeten belüli kommunikációhoz. Lenyűgöző, hogy csoportos csevegéseket, közvetlen üzeneteket lehet létrehozni, és automatizálni lehet a feladatokat. Nagyon értékelem a Slack által lehetővé tett automatizálási folyamatokat, amelyekkel automatikusan rögzíthetem a kritikus adatokat, ami jelentősen egyszerűsíti a feladataimat. […] A kezdeti beállítás rendkívül egyszerű volt, a beállítások intuitívak, ami jelentősen javítja a felhasználói élményt.
Találja meg a legjobb Slack alternatívákat:
4. Microsoft Teams (a legjobb a Microsoft 365 AI-alapú automatizálási integrációhoz)
A Teams akkor érdemes, ha a szervezet már a Microsoft 365-öt használja. A Copilot az interfészben található, és üzeneteket tud szerkeszteni, értekezletek összefoglalóit generálni, vagy kérdésekre válaszolni a SharePoint-dokumentumok és az Outlook-e-mailek átkutatása révén. A Power Automate-kapcsolatnak köszönhetően olyan folyamatokat hozhat létre, amelyek reagálnak a Teams tevékenységére: ha valaki a csevegésben megemlíti a határidőt, akkor a feladat automatikusan megjelenik a Plannerben.
A mérnöki csapatok a Toolkit segítségével közvetlenül beágyazhatják az egyedi alkalmazásokat a Teamsbe, így a saját fejlesztésű eszközök kontextusváltás nélkül is elérhetők maradnak. A megfelelőségi vezérlők különösen hasznosak a szabályozásoknak megfelelően működő vállalatok számára; megadhatja a megőrzési irányelveket, nyomon követheti a felhasználói tevékenységeket és érvényesítheti az adatkezelési szabályokat minden csatornán.
A Microsoft Teams legjobb funkciói
- Rögzítse a képzési üléseket vagy az összes munkatársat érintő megbeszéléseket, és a Teams automatikusan fejezeteket generál a beszélgetés témaváltásai alapján.
- Rögzítsd a gyakran használt SharePoint-webhelyek, Power BI-műszerfalak vagy belső eszközök lapjait közvetlenül a csapatcsatornákban.
- Konfigurálja az eDiscovery beállításokat a csevegési adatok kereséséhez és exportálásához jogi vagy megfelelőségi ellenőrzések céljából.
- Rendeljen moderálási jogosultságokat a csatornákban, hogy a kijelölt tagok törölhessék az üzeneteket, vagy ellenőrizhessék, ki tehet közzé bejelentéseket.
- Szinkronizálja a Teams naptárát az Outlookkal, hogy látható legyen a rendelkezésre állása, és automatikusan elutasítsa az ütköző találkozókat.
A Microsoft Teams korlátai
- A Copilot licencelési költségei a Microsoft 365 előfizetésén felül merülnek fel.
- A felület zsúfolttá válik, ha több fület és alkalmazást ad hozzá a csatornákhoz.
- A teljesítmény romlik azokban a csatornákban, amelyek kiterjedt üzenetelőzményeket halmoznak fel, ellentétben a Microsoft Teams alternatíváival.
A Microsoft Teams árai
- Ingyenes
- Microsoft 365 Business Basic: 7,20 USD/hó felhasználónként
- Microsoft 365 Business Standard: 15 USD/hó felhasználónként
- Microsoft 365 Business Premium: 26,40 USD/hó felhasználónként
- Microsoft 365 Apps for business: 9,90 USD/hó felhasználónként
Microsoft Teams értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (több mint 16 000 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (10 000+ értékelés)
Mit mondanak a Microsoft Teamsről a valódi felhasználók?
A G2 egyik értékelése szerint:
A Microsoft Teams legnagyobb előnye, hogy milyen jól integrálódik a többi Microsoft 365 csomaggal. A Teams, az Outlook, a SharePoint és az OneDrive közötti váltás zökkenőmentes, ami jelentősen növeli a termelékenységet...
A Microsoft Teams legnagyobb előnye, hogy milyen jól integrálódik a többi Microsoft 365 csomaggal. A Teams, az Outlook, a SharePoint és az OneDrive közötti váltás zökkenőmentes, ami jelentősen növeli a termelékenységet...
5. Google Chat (a legjobb egyszerű Google Workspace együttműködéshez)
A Google Chatben helyet kapnak a csapatmegbeszélések, a közvetlen üzenetek és az alapvető szálak. A Gemini AI kezeli az üzenetek megfogalmazását és a beszélgetések összefoglalását, de az igazi hasznosság abban rejlik, hogy a Chat hogyan kapcsolódik a Google többi alkalmazásához. Átnéz egy táblázatot, és rájön, hogy szüksége van a csapata véleményére. Így közvetlenül abból a táblázatból indíthat csevegést, és mindenki azonnal megkapja a kontextust.
Az Apps Script segítségével a fejlesztők egyedi botokat hozhatnak létre, amelyek figyelnek bizonyos kulcsszavakra és automatikusan reagálnak, bár ehhez némi programozási ismeretre van szükség. A vendéghozzáférés ideiglenes projektmunkákhoz jól használható, különösen akkor, ha meghatározott időre külső vállalkozókat vagy ügyfeleket kell bevonni.
A Google Chat legjobb funkciói
- Tűzze ki a fontos területeket az oldalsáv tetejére, hogy ne veszítse szem elől az aktív projekteket a zsúfolt munkaterületen.
- Szűrje az üzeneteket konkrét személyek, dátumtartományok vagy kulcsszavak szerint, hogy megtalálja a hónapokkal ezelőtti releváns beszélgetéseket.
- Az @space használatával egész tereket említsen meg, hogy értesítse a beszélgetésszálra feliratkozott összes felhasználót.
- Állítson be olyan távollét esetén küldött válaszokat, amelyek automatikusan válaszolnak a közvetlen üzenetekre, amikor Ön nem elérhető.
- Konvertálja az üzeneteket Google Tasks feladatokká, amelyek szinkronizálódnak a meglévő feladatlistájával és naptárával.
A Google Chat korlátai
- Az automatizáláshoz egyedi fejlesztés vagy harmadik féltől származó eszközök szükségesek az alapvető funkciókon túlmutató feladatokhoz.
A Google Chat árai
- Ingyenes próba
- Starter: 8,40 USD/hó felhasználónként
- Standard: 16,80 USD/hó felhasználónként
- Plusz: 26,40 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Egyedi árazás
Google Chat értékelések és vélemények
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: 4,5/5 (2365+ értékelés)
Mit mondanak a Google Chatről a valódi felhasználók?
Egy Capterra-értékelő megjegyzi:
A Google chat számunkra kiváló szoftver az ügyfelekkel, kollégákkal és tesztelőkkel való kommunikációhoz. Több mint egy éve használom, és rendkívül hasznosnak találom, különösen azért, mert összekapcsolható a Gmail-fiókunkkal.
A Google chat számunkra kiváló szoftver az ügyfelekkel, kollégákkal és tesztelőkkel való kommunikációhoz. Több mint egy éve használom, és rendkívül hasznosnak találom, különösen azért, mert összekapcsolható a Gmail-fiókunkkal.
📮 ClickUp Insight: Amikor egy feladat elveszik a csevegésben, a munkavállalók 41%-a átkutatja a szálakat, hogy megtalálja, 22% szerint soha nem kerül elvégzésre, 19% pedig megpróbálja később emlékezetből újra létrehozni.
Alapvetően olyan rendszerrel dolgozik, ahol a beszélgetések 40%-a elveszik a semmiben. A csapatok képernyőképeket készítenek az üzenetekről, emlékeztetőket küldenek privát üzenetekben, vagy árnyékdokumentumokat hoznak létre, hogy kompenzálják a csevegés törékenységét.
A ClickUp Chat-en belül működő ClickUp AI megváltoztatja ezt a dinamikát. Automatikusan feltárja a kötelezettségvállalásokat, jelzi a még nem kiosztott feladatokat, és összekapcsolja őket a releváns projektekkel. Nincs többé elveszett részlet. Csak egy feljegyzés, amely lépést tart a beszélgetéssel.
6. Mattermost (a legjobb önállóan üzemeltetett csapatkommunikációhoz)
A Mattermost a saját infrastruktúráján fut, ami akkor fontos, ha nem engedheti meg, hogy a kommunikációs adatok külső szerverekhez kerüljenek. Egészségügyi vállalatok, védelmi beszállítók és pénzügyi intézmények használják, mert így ellenőrzésük alatt tartják, hol tárolják az üzeneteket és ki férhet hozzájuk.
A playbookok szabványosított folyamatokon keresztül vezetik a csapatokat; amikor az ügyeletes mérnököt riasztják egy üzemszünetről, a Mattermost végigvezeti őket az incidenskezelési ellenőrzőlistán, miközben minden műveletet naplóz. Webhookok segítségével AI-eszközöket csatlakoztathat, és csatornákon keresztül kommunikáló egyedi botokat hozhat létre.
A Mattermost legjobb funkciói
- Konfigurálja az SSO és SAML hitelesítést a meglévő identitáskezelő rendszerekkel való integrációhoz.
- Állítson be dedikált csatornákat minden egyes playbook futtatásához, hogy az incidensekkel kapcsolatos kommunikáció szervezett és kereshető maradjon.
- Telepítsen bővítményeket a piactérről, vagy készítsen egyedi bővítményeket a saját munkafolyamatait kiegészítő funkciókhoz.
- Exportálja a teljes üzenetarchívumot szabványos formátumokban a megfelelőségi jelentésekhez vagy az adatmigrációhoz.
- Konfigurálja az IP-fehérlistát és a sebességkorlátozást, hogy megvédje az instanciáját a jogosulatlan hozzáférési kísérletektől.
A Mattermost korlátai
- Az önálló tárhely azt jelenti, hogy DevOps-erőforrásokra van szükség a szerver karbantartásához, a biztonsági frissítésekhez és a méretezéshez.
- A harmadik féltől származó integrációs katalógus kisebb, mint a felhőalapú csevegőplatformoké.
Mattermost árak
- Ingyenes próba
- Professzionális: 10 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)
- Vállalati: Egyedi árazás
- Enterprise Advanced: Egyedi árazás
Mattermost értékelések és vélemények
- G2: 4,3/5 (350+ értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (165+ értékelés)
Mit mondanak a Mattermostról a valódi felhasználók?
Egy Reddit-bejegyzésből:
Elsődleges kommunikációs eszközként a Mattermostot használjuk. Nagyon megbízható. Projektmenedzsmentjük (ők „tábláknak” hívják) azonban meglehetősen korlátozott és leegyszerűsített.
Elsődleges kommunikációs eszközként a Mattermostot használjuk. Nagyon megbízható. Projektmenedzsmentjük (ők „tábláknak” hívják) azonban meglehetősen korlátozott és leegyszerűsített.
7. Rocket. Chat (A legjobb omnichannel kommunikációs igényekhez)
A Rocket. Chat egy platformon egyesíti a csapat üzenetküldését és az ügyfelekkel való kommunikációs csatornákat. Kezelheti a belső csapat csevegéseket, miközben egyidejűleg kezelheti a WhatsApp, Facebook Messenger, Instagram és élő csevegő widgetekből érkező ügyfélérdeklődéseket. A Glue AI alternatíva felhőalapú és saját szerveren futó telepítési lehetőségeket is kínál, így rugalmasságot biztosít az infrastruktúra igényeinek megfelelően.
A valós idejű fordítás lebontja a nyelvi korlátokat a globális csapatok között, automatikusan konvertálva az üzeneteket több tucat nyelv között a beszélgetések során. Ezen felül a csapatkommunikációs alkalmazás piactere több száz alkalmazást és integrációt kínál, a CRM rendszerektől a help desk eszközökig.
A Rocket. Chat legjobb funkciói
- Hozzon létre egyedi szerepköröket, amelyek pontosan meghatározzák, hogy az egyes csapattagok milyen jogosultságokkal rendelkeznek a csatornák és az adminisztratív funkciók tekintetében.
- Állítson be automatizált triggereket, amelyek kulcsszavak, várakozási idők vagy ügyfélprioritási szintek alapján mozgatják a beszélgetéseket az ügynökök között.
- Figyelje az ügynökök teljesítményét az analitikai irányítópultokon, amelyek a válaszidőket, a megoldási arányokat és a beszélgetések mennyiségét mutatják.
- Konfiguráljon üzenetmegtartási szabályokat, amelyek automatikusan törlik vagy archiválják a beszélgetéseket egy meghatározott idő elteltével.
- Telepítsen olyan csevegőrobotokat, amelyek kezelik a gyakori ügyfélkérdéseket, mielőtt a bonyolult problémákat emberi ügynökökhöz továbbítják.
Rocket. Chat korlátai
- A felület zsúfoltnak tűnhet, ha egyszerre kell kezelni a belső és külső kommunikációs csatornákat.
- Az omnichannel funkciók magasabb szintű csomagokat igényelnek, ami korlátozza a kisebb csapatok hozzáférését.
Rocket. Chat árak
- Ingyenes
- Pro: 8 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)
- Vállalati: Egyedi árazás
Rocket. Chat értékelések és vélemények
- G2: 4,2/5 (335+ értékelés)
- Capterra: 4,3/5 (155+ értékelés)
Mit mondanak a Rocket. Chat valódi felhasználói?
A G2 értékelés alapján:
Nagyra értékelem a Rocket. Chat rugalmasságát és azt, hogy hatékonyan támogatja munkafolyamatunkat. Lehetővé teszi számunkra, hogy szinte korlátlan számú csatornát hozzunk létre és különböző botokat integráljunk, ami jelentősen javítja kommunikációs képességeinket. A platform valós idejű értesítéseket biztosít különböző üzleti rendszerekből, ami elengedhetetlen a naprakészség fenntartásához.
Nagyra értékelem a Rocket. Chat rugalmasságát és azt, hogy hatékonyan támogatja munkafolyamatunkat. Lehetővé teszi számunkra, hogy szinte korlátlan számú csatornát hozzunk létre és különböző botokat integráljunk, ami jelentősen javítja kommunikációs képességeinket. A platform valós idejű értesítéseket biztosít különböző üzleti rendszerekből, ami elengedhetetlen a naprakészség fenntartásához.
Íme egy rövid áttekintés:
8. Twist (a legjobb szálalapú aszinkron kommunikációhoz)
A Twist mindent szálakba szervez, a valós idejű csatornák helyett. Minden beszélgetés a saját, dedikált térben zajlik, így nem kell a kronológiai káoszban repülő üzeneteket figyelnie. Ez a struktúra csökkenti az értesítésekkel kapcsolatos fáradtságot, mert akkor válaszol a szálakra, amikor az az Ön ütemtervének megfelel, és nem azonnal, amikor valaki posztol.
Ez a Glue AI alternatíva elkülöníti a sürgős DM-eket a szálakba rendezett beszélgetésektől, segítve Önt abban, hogy megkülönböztesse a „válaszoljon most” és a „válaszoljon, amikor tud” üzeneteket. Bármely üzenet feladattá alakul, amely megjelenik a teendőlistáján, áthidalva a beszélgetés és a cselekvés közötti szakadékot.
A Twist legjobb funkciói
- Jelölje a szálakat olvasatlannak, miután megtekintette őket, így azok láthatóak maradnak a beérkező levelek mappájában, amíg készen áll a megfelelő válaszadásra.
- Iratkozzon fel az Ön munkájához fontos témákra, és hagyja figyelmen kívül a csatornán található többi témát, hogy csökkentsék az értesítések számát.
- Csatoljon akár 100 MB méretű fájlokat közvetlenül a szál üzeneteihez, anélkül, hogy külső fájlmegosztó szolgáltatásokra kellene támaszkodnia.
- Ha a döntési kontextust a platformon kívül kell megosztania, exportálja a teljes szálakat PDF-dokumentumokként.
- Állítson be szál emlékeztetőket, amelyek meghatározott időpontokban értesítik Önt, hogy később visszatérhessen a figyelmet igénylő beszélgetésekhez.
Twist korlátai
- A valós idejű csapatmunka szándékosan lassabbnak tűnik, mint az azonnali üzenetküldő platformok.
- Az integrációs lehetőségek korlátozottak a mainstream kommunikációs eszközökhöz képest.
Twist árak
- Ingyenes
- Korlátlan: 8 USD/hó felhasználónként
Twist értékelések és vélemények
- G2: 4/5 (20+ értékelés)
- Capterra: 4,3/5 (35+ értékelés)
Mit mondanak a Twistről a valódi felhasználók?
A G2 értékelése szerint:
Nagyra értékelem, hogy a Twist a csapatok közötti kommunikációt szálakba szervezi, ami sokkal könnyebbé teszi a beszélgetések nyomon követését anélkül, hogy elmerülnénk a szokásos csevegési káoszban.
Nagyra értékelem, hogy a Twist a csapatok közötti kommunikációt szálakba szervezi, ami sokkal könnyebbé teszi a beszélgetések nyomon követését anélkül, hogy elmerülnénk a szokásos csevegési káoszban.
9. CrewAI (a legjobb többügynökös AI-koordinációhoz)
A CrewAI egy Python keretrendszert biztosít olyan AI-ügynökökb ől álló csapatok felépítéséhez, amelyek valóban együtt dolgoznak. Meghatározhatja az ügynökök konkrét szerepeit: az egyik versenyképes árakat kutat, a másik marketing szövegeket ír, a harmadik pedig a márka megfelelőségét ellenőrzi.
A keretrendszer különböző munkafolyamat-mintákat támogat: szekvenciális (az ügynökök sorrendben dolgoznak), párhuzamos (az ügynökök egyszerre dolgoznak) vagy hierarchikus (egy menedzser ügynök koordinálja a munkavállaló ügynököket). Különböző ügynököket rendelhet különböző LLM-szolgáltatókhoz, ötvözve a ChatGPT-t a komplex érveléshez és a gyorsabb, olcsóbb modelleket a rutin feladatokhoz.
A memóriarendszerek lehetővé teszik az ügynökök számára, hogy tanuljanak a korábbi munkájukból, így idővel javulnak a konkrét feladataikban, ahelyett, hogy minden feladatot újra kellene kezdeniük.
A CrewAI legjobb funkciói
- Határozza meg az egyéni feladatfüggőségeket, amelyek szabályozzák, hogy mely ügynököknek kell befejezniük a munkájukat, mielőtt mások megkezdhetik a kijelölt lépéseket.
- Konfigurálja az ügynökök háttértörténeteit, amelyek meghatározzák, hogyan közelítik meg a problémákat és hogyan kommunikálnak a csapat többi tagjával.
- Felülírhatja az alapértelmezett ügynöki viselkedést bizonyos feladatok esetében, ha különleges megközelítésre van szüksége szélsőséges esetekben.
- Exportálja a csapat végrehajtási naplóit, amelyek az AI-ügynökök példái és döntéshozatali folyamatuk közötti teljes beszélgetési előzményeket mutatják.
A CrewAI korlátai
- Az ügynökrendszerek és munkafolyamatok hatékony konfigurálásához Python programozási ismeretek szükségesek.
- A dokumentáció nagymértékben támaszkodik kódpéldákra, ami kihívást jelenthet az AI-koordinációban még kezdő csapatok számára.
- A több ügynök közötti interakciók hibakeresése nehézkessé válik, ha az ügynökök váratlan módon koordinálják tevékenységüket.
CrewAI árak
- Egyedi árazás
CrewAI értékelések és vélemények
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: 4,6/5 (45+ értékelés)
Mit mondanak a CrewAI-ról a valós felhasználók?
A G2-n megosztott visszajelzések szerint:
A crewAI legnagyobb előnye, hogy az ügynök létrehozása során megadhatjuk az ügynök szerepét, célját és háttértörténetét, ami jelentősen növeli az ügynök teljesítményét. Támogatja az összes LLM-szolgáltatót, mint például az OpenAI, a Groq, az Nvidia Nemo stb. A dokumentáció nagyon áttekinthető és könnyen érthető. Számos eszközt és MCP-kiszolgálót támogat, amelyeket a többügynökös rendszerek létrehozásához használhatunk.
A crewAI legnagyobb előnye, hogy az ügynök létrehozása során megadhatjuk az ügynök szerepét, célját és háttértörténetét, ami jelentősen növeli az ügynök teljesítményét. Támogatja az összes LLM-szolgáltatót, mint például az OpenAI, a Groq, az Nvidia Nemo stb. A dokumentáció nagyon áttekinthető és könnyen érthető. Számos eszközt és MCP-kiszolgálót támogat, amelyeket a többügynökös rendszerek létrehozásához használhatunk.
10. AutoGen (a legjobb a több ügynökkel történő beszélgetéses problémamegoldáshoz)
A Microsoft Research által fejlesztett AutoGen olyan ügynökökre összpontosít, amelyek a merev munkafolyamatok helyett párbeszéd útján oldják meg a problémákat.
Az ügynökök megvitatják a megközelítéseket, megkérdőjelezik egymás érvelését, és oda-vissza beszélgetések során egyeznek meg a megoldásokról. Ez fontos a komplex feladatoknál, ahol a megoldás útja nem egyértelmű előre; az ügynökök különböző megközelítéseket vizsgálhatnak és kritizálhatják egymás logikáját, amíg konszenzusra nem jutnak.
Az AI-ügynök eszköz Python kódot futtat a beszélgetések során, így számításokat végezhet, adatokat elemezhet vagy hipotéziseket tesztelhet anélkül, hogy elhagyná a beszélgetést. Bármikor bekapcsolódhat az ügynökök beszélgetéseibe, hogy útmutatást adjon vagy döntéseket hozzon, így szükség esetén az emberek maradnak irányításban.
Az AutoGen legjobb funkciói
- Állítsa be a maximális beszélgetési fordulatszámot, hogy megakadályozza az ügynökök végtelen vitáit, amikor nem tudnak konszenzust elérni.
- Konfiguráljon kódvégrehajtási sandboxokat, amelyek biztonsági okokból elszigetelik az ügynökök által generált kódot a termelési környezettől.
- Határozza meg azokat a feltételeket, amelyek alapján az ügynökök beszélgetései véget érnek, amikor elérik a meghatározott célokat vagy teljesítik a sikerkritériumokat.
- Tárolja az ügynökök válaszait, hogy elkerülje a felesleges API-hívásokat, amikor az ügynökök többször is hasonló problémákat vitatnak meg.
- Vezessen be egyéni hangszóró-kiválasztási funkciókat, amelyek a beszélgetés kontextusa alapján szabályozzák, hogy melyik ügynök szólaljon meg legközelebb.
Az AutoGen korlátai
- A kiterjesztett többügynökös beszélgetések jelentős tokeneket fogyasztanak, ami gyorsan megnöveli az API költségeit.
- A fejlesztésről a termelésre való áttéréshez a keretrendszeren túl további infrastruktúra szükséges.
AutoGen árak
- Ingyenes (nyílt forráskódú)
AutoGen értékelések és vélemények
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: Nincs elég értékelés
Mit mondanak az AutoGenről a valódi felhasználók?
Egy Reddit-felhasználó így ír:
Egyszerű feladatokhoz, mint például a kódgenerálás LLM-mel (pl. szkriptgenerálás ChatGPT4 használatával), nagyon hatékony. A UserProxyAgent réteg egyszerűsíti a kód ellenőrzését, értékelését és végrehajtását (még Dockerben is). Ezzel megszűnik az unalmas ciklus, amelyben a kódot át kell másolni és be kell illeszteni egy IDE-be, futtatni kell, ellenőrizni kell a kimenetet, meg kell találni a problémákat, visszaküldeni azokat az LLM-nek javításra, majd ezt a folyamatot többször is megismételni. A UserProxyAgent gondoskodik erről az automatizálásról.
Egyszerű feladatokhoz, mint például a kódgenerálás LLM-mel (pl. szkriptgenerálás ChatGPT4 használatával), nagyon hatékony. A UserProxyAgent réteg egyszerűsíti a kód ellenőrzését, értékelését és végrehajtását (még Dockerben is). Ezzel megszűnik az unalmas ciklus, amelyben a kódot át kell másolni és be kell illeszteni egy IDE-be, futtatni kell, ellenőrizni kell a kimenetet, meg kell találni a problémákat, visszaküldeni azokat az LLM-nek javításra, majd ezt a folyamatot többször is megismételni. A UserProxyAgent gondoskodik erről az automatizálásról.
Emelje magasabbra a lécet a ClickUp segítségével
A csapatok gyorsan fejlődnek, és az egykor zökkenőmentesen működő eszközök kezdik szűkössé válni, amikor a munka egyre nehezebbé válik, a tét egyre nagyobb lesz, és mindenki tisztább kommunikációs és automatizálási módszereket szeretne.
A Glue AI alternatíváinak felfedezése inkább arról szól, hogy megtalálja azt, ami illeszkedik a csapata munkamódszeréhez.
A ClickUp biztosítja Önnek ezt a rugalmasságot. Megkapja az AI-t, amely megérti a valós projektkörnyezetet, az automatizálást, amely követi a folyamatait, és az ügynököket, akik kezelik az ismétlődő felügyeleti feladatokat anélkül, hogy további komplexitást adnának hozzá. Minden összekapcsolódik, így csapata egyértelműen tud dolgozni.
Regisztráljon még ma a ClickUp-ra, és hozzon létre egy olyan munkaterületet, amely Önnel együtt növekszik. ✅