12 AI-eszköz, amely átalakítja a pályázatok írását a csapatok számára

A pályázatírás adminisztratív munkának tűnik, de ennél sokkal többről van szó.

Minden pályázat mögött egy csapat áll, amely csendben ügyeskedik a határidőkkel, adatokat gyűjt, narratívákat állít össze – és mindezt egy olyan világban, ahol csak az amerikai nonprofit szervezetek évente több mint 300 milliárd dollár kormányzati támogatást kapnak.

Ez a lehetőségek mértéke. De az igazi kihívás az, hogy legyen kapacitásunk és világosságunk ahhoz, hogy meggyőző történetet meséljünk el, és minden célpontot eltaláljunk, mielőtt lejár az idő.

Ebben a blogban 12 AI-alapú pályázatírási eszközt mutatunk be, amelyek segítenek a pályázatíró csapatnak élesebb, gyorsabb munkavégzésben, és visszanyerni a számukra elengedhetetlenül szükséges koncentrációt – így kevesebb időt kell a folyamatokkal küszködniük, és több időt fordíthatnak a hatékonyság növelésére.

A pályázatíráshoz használt AI-eszközök speciális szoftverek, amelyek mesterséges intelligenciát használnak a pályázatírási folyamat megkönnyítésére és hatékonyabbá tételére.

Tekintse őket az egész csapat intelligens asszisztensének, akik a kutatástól és az írási munkától az együttműködésig mindenben segítenek, és gondoskodnak arról, hogy minden szabályt betartson.

Ezek az eszközök olyan technológiákra épülnek, mint a természetes nyelvfeldolgozás (NLP), amely segít nekik megérteni és emberihez hasonló szövegeket írni. Az egyszerű helyesírás-ellenőrzőktől eltérően ezek az eszközök segítenek Önnek a pályázat teljes szakaszainak megírásában, hosszú kutatási dokumentumok összefoglalásában, sőt, akár az írás stílusának egy adott finanszírozó hangvételéhez való igazításában is.

Ezek az eszközök azért különlegesek a csapatok számára, mert csapatmunkára lettek kifejlesztve, így egy helyen tudnak együtt dolgozni, ahelyett, hogy dokumentumokat küldözgetnének egymásnak. Olyan funkciókat kínálnak, mint a valós idejű szerkesztés és a beépített tudásmenedzsment stratégiák, így mindenki mindig ugyanazon az oldalon áll.

💡Profi tipp: Ha szeretné, hogy munkafolyamata szervezett és szabályoknak megfelelő legyen, akkor biztosan tetszeni fog a Non-Profit SOP Template (Non-profit SOP sablon) – ez egy praktikus módszer a folyamatok szabványosítására és annak biztosítására, hogy mindenki ugyanazon az oldalon álljon.

Eszköz A legjobb Legjobb funkciók Csapat mérete Árak* ClickUp All-in-one támogatáskezelés AI-vel ClickUp Brain, ClickUp Docs, egyéni mezők Bármilyen méretű Örökre ingyenes csomag; fizetős csomagok is elérhetők Grantable Támogatásokhoz kapcsolódó AI-írás és kutatás AI pályázatíró, intelligens könyvtár, csapatmunkaterület Kis- és középvállalkozások Nincs ingyenes csomag; a fizetős csomagok ára 24 USD/felhasználó/hónap-tól kezdődik. Grant Assistant Gyors pályázatírás Automatizált írás, finanszírozók keresése Kis csapatok Nincs ingyenes csomag; egyedi árazás Instrumentl Lehetőségek keresése és nyomon követése Támogatások felkutatása, határidők nyomon követése Közepes és nagy méretű Nincs ingyenes csomag; a fizetős csomagok ára 326 dollár/hónap-tól kezdődik. Grantboost AI-alapú pályázat-testreszabás Sablonkönyvtár, testreszabási motor Bármilyen méretű Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 19,99 dollár/hónap-tól kezdődik. Grant Orb Egyszerűsített pályázati munkafolyamat Automatizálás, megfelelőségi ellenőrzés Kis- és középvállalkozások Nincs ingyenes csomag; Egyedi árazás ChatGPT Általános írási segítség Tartalomgenerálás, kutatási segítség Bármilyen méretű Ingyenes csomag korlátozott; a fizetős csomagok ára 20 dollár/hónap-tól kezdődik. Claude Hosszú formátumú tartalom és elemzés Bővített kontextusablak, részletes szerkesztés Bármilyen méretű Korlátozott ingyenes csomag; a fizetős csomagok ára 20 dollár/hónap-tól kezdődik. Gemini Kutatás és tényellenőrzés Webintegráció, multimodális Bármilyen méretű Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 19,99 dollár/hó-tól kezdődik. Perplexity Kutatás hivatkozásokkal Valós idejű keresés, forráskövetés Bármilyen méretű Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 20 dollár/hónap-tól kezdődik. Fireflies Találkozók átírása és betekintés Átírás, teendők Bármilyen méretű Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 18 USD/felhasználó/hónap-tól kezdődik. Fundwriter. ai Nonprofit szervezetekre fókuszáló pályázatok Sablonok, hatások mérése Kis nonprofit szervezetek Nincs ingyenes csomag (7 napos próbaidőszak); a fizetős csomagok ára 29 dollár/hó-tól kezdődik.

A támogatás iránti pályázat írásával foglalkozó csapatának megfelelő AI-eszköz megtalálásához nem a feltűnő AI-funkciókra kell figyelni, hanem arra, hogy mi javítja ténylegesen a munkafolyamatot és a siker arányát.

Szüksége van egy olyan eszközre, amely nemcsak jól ír, hanem a csapatát is szervezetté teszi, és az adatait is biztonságban tartja.

Először is gondoljon a biztonságra, mivel a pályázatokat gyakran érzékeny személyes adatok (PII) is tartalmaznak. Keressen olyan eszközt, amely erős adatbiztonsági óvintézkedésekkel, SOC 2-megfelelőséggel és egyértelmű ellenőrzési nyomvonallal rendelkezik, hogy biztosítsa a felelősségre vonhatóságot.

Ezután fontolja meg, hogy az eszköz hogyan illeszkedik a csapata folyamatába. Lehetővé teszi-e a valós idejű együttműködést és egyértelmű verziókezelést kínál-e a zavarok elkerülése érdekében? Beállíthat-e szerepkörökön alapuló jogosultságokat, hogy az írók, a lektorok és a költségvetési vezetők csak azt lássák, amire szükségük van? A cél a pályázatírási folyamatok egyszerűsítése, nem pedig egy újabb réteg komplexitás hozzáadása.

Íme néhány fontos szempont, amelyet érdemes szem előtt tartani. ✨

Pályázatokra vonatkozó ismeretek: Egy jó AI-alapú pályázatírási asszisztensnek meg kell értenie a szükségletek leírása és az értékelési terv közötti különbséget. Keressen olyan eszközöket, amelyek valódi pályázati anyagok alapján lettek betanítva, mivel ezek relevánsabb tartalmat állítanak elő, mint az általános célú AI-eszközök.

Hivatkozások integritása: Kutatásigényes pályázatok esetén olyan AI-ra van szükség, amely pontos forrásokat tud biztosítani állításaihoz. Ez megakadályozza, hogy véletlenül helytelen információkat vagy „hallucinációkat” vegyen fel, amelyek tanulmányok szerint Kutatásigényes pályázatok esetén olyan AI-ra van szükség, amely pontos forrásokat tud biztosítani állításaihoz. Ez megakadályozza, hogy véletlenül helytelen információkat vagy „hallucinációkat” vegyen fel, amelyek tanulmányok szerint a GPT-4 esetében 28,6%-os arányban fordulnak elő hivatkozások generálásakor – ezért elengedhetetlen a tények ellenőrzése.

Prompt engineering támogatás: Az AI kimenet minősége a bemenet, vagyis a „prompt” minőségétől függ. A legjobb eszközök Az AI kimenet minősége a bemenet, vagyis a „prompt” minőségétől függ. A legjobb eszközök AI írási promptokat és útmutatókat kínálnak, amelyek segítenek a csapatának a megfelelő kérdéseket feltenni és a legjobb eredményeket elérni.

Integrációs képességek: A pályázatírás nem vákuumban történik. Válasszon olyan eszközt, amely összekapcsolható a technológiai eszközeivel, például A pályázatírás nem vákuumban történik. Válasszon olyan eszközt, amely összekapcsolható a technológiai eszközeivel, például a munkafolyamat-automatizáló szoftverekkel , naptárakkal, felhőalapú tárolókkal és kommunikációs alkalmazásokkal, hogy ne kelljen folyamatosan platformok között váltogatnia.

👀 Tudta-e: Elon Musk egyszer arra kérte az ENSZ-t, hogy bizonyítsa be, hogyan segíthet 6 milliárd dollár a világ éhínségének felszámolásában. Az ENSZ részletes tervet nyújtott be... de a finanszírozás soha nem érkezett meg. Ez jó emlékeztető arra, hogy még a legnagyobb „támogatók” is visszaléphetnek – ezért a megalapozott pályázatok (és a világos tervek) fontosabbak, mint a nagy ígéretek.

Most nézzük meg részletesen az egyes eszközöket!

1. ClickUp (a legjobb all-in-one AI pályázatkezelő eszköz)

A ClickUp konvergált AI-munkaterülete minden generatív munkafolyamatot egy helyen képes kielégíteni.

Helyezze az egész pályázatírási folyamatot egyetlen, konvergált AI-munkaterületre – egy egységes platformra, ahol minden munkája, adata és AI egy helyen kapcsolódik össze –, és szüntesse meg a ClickUp segítségével az eszközök elszaporodását, amely lassítja a csapat munkáját.

A ClickUp Brain az Ön környezeti AI partnereként áll ennek a munkafolyamatnak a középpontjában. Kezdje azzal, hogy megnyit egy ClickUp Doc dokumentumot, és megmondja a Brainnek, mire van szüksége: vázlatra, a finanszírozó prioritásaira, az elmesélni kívánt történetre. A Brain elkészíti az első vázlatot, amely valóban tükrözi szervezetének hangját, mert mindenre támaszkodik, ami már a munkaterületén található – korábbi pályázatok, kutatási jegyzetek, hatástanulmányok.

Párosítsa a ClickUp Docs-ot a ClickUp Brain -nel, hogy gyorsabban készíthesse el az onboarding anyagokat.

Ha készen áll a finomításra, a Brain segít a nyelv stilisztikai javításában, a szakaszok megerősítésében és a terminológia egységesítésében az összes pályázatban.

Miután a tervezet formát öltött, tegye a dokumentumot cselekvéssé. Kapcsolja össze egy ClickUp feladattal, rendeljen hozzá bírálókat, adjon meg határidőket és jelölje meg az érdekelt feleket – mindezt ugyanazon a helyen, ahol a pályázat is található. A bírálóknak nem kell fájlokat vagy új verziókat keresniük; egyszerűen megnyitják a feladatot, és valós időben közvetlenül a dokumentumban teszik meg észrevételeiket. A bírálati ciklus minden része láthatóvá és nyomon követhetővé válik.

Adjon hozzá feladatlistákat, határidőket, megbízottakat és egyéni státuszokat, hogy nyomon követhesse a munkafolyamatot.

A ClickUp biztosítja az operatív struktúrát, amellyel fenntarthatja ezt a lendületet. Használja az egyéni mezőket, hogy rögzítse a finanszírozók követelményeit, az ütemtervet, a mellékleteket, a költségvetési igényeket és a benyújtási kritériumokat az összes pályázatában. Ezután hozzon létre egy vizuális munkafolyamatot az egyéni feladatállapotok segítségével, amelyben feltérképezi az egyes pályázatok útját a Kutatás → Tervezet készítése → Felülvizsgálat → Végleges jóváhagyás → Benyújtás szakaszokban.

A ClickUp automatizálási funkciói elvégzik a többi feladatot: kijelölik a következő bírálót, ha a státusz megváltozik, határidő-emlékeztetőket küldenek a benyújtás előtt, és eskalálják a feladatokat, ha a jóváhagyás elakad. A folyamatot nem manuálisan kell kezelni, hanem a folyamat magától zajlik.

Mivel pedig egy konvergált AI-munkaterületen belül minden összekapcsolódik, a Brain azonnal fel tud tárni új információkat – előhívja a korábbi pályázatok vagy megbeszélések jegyzetéből a kontextust, emlékezteti Önt arra, mi működött legutóbb, válaszol a követelményekkel kapcsolatos kérdésekre, vagy előhívja azokat az adatokat, amelyekről már el is felejtkezett.

A ClickUp AI-jával az egész munkaterület kereshetővé és reagálóképessé válik. Soha többé ne hagyjon ki egy fontos részletet sem!

A legjobb rész? Több AI modellt is használhat, például a Claude-ot, a ChatGPT-t és a Gemini-t közvetlenül a ClickUp Brain-ből, így nem kell külön eszközöket használnia az írási feladatok elvégzéséhez.

Így néz ki egy AI-alapú pályázat-munkafolyamat: írás, kutatás, együttműködés és irányítás egy helyen – nincs eszközök szétaprózódása, nincs elveszett fájlok, nincs szűk keresztmetszet. Csak egy csapat, amely gyorsabban tud haladni, erőteljesebb pályázatokat tud írni, és arra tud koncentrálni, hogy finanszírozza azt a hatást, amelyet elérni szeretne.

👋🏾 Segítségre van szüksége a kezdéshez? Használja a ClickUp pályázati sablonját, hogy előnyt szerezzen munkájában!

Ingyenes sablon Ez a használatra kész sablon segít Önnek a támogatásírási munkafolyamat gyorsabb és zökkenőmentesebb beállításában.

A ClickUp legjobb funkciói

ClickUp Brain pályázatíráshoz: Készítsen első vázlatokat, foglalja össze a kutatásokat, és írja át a különböző célközönségek számára szánt szakaszokat. Mivel az egész munkaterületéről merít kontextust, az AI javaslatai relevánsabbak és jobban illeszkednek a szervezet hangjához.

ClickUp Docs valós idejű együttműködéssel: Lehetővé teszi az egész csapat számára, hogy egyszerre írjon és szerkesszen pályázatokat, élő kurzorokkal és szálakba rendezett megjegyzésekkel. Emellett teljes verziótörténetet is vezethet, hogy nyomon követhesse minden változást.

ClickUp egyéni feladatállapotok és automatizálások: Hozzon létre egy egyéni munkafolyamatot, amely tökéletesen illeszkedik a pályázatírási folyamatához. Automatikusan mozgassa a pályázatokat a tervezésről a felülvizsgálatra, majd a benyújtásra, így mindenki egyformán haladhat.

Sablonkönyvtár: Mentse el legsikeresebb pályázatát sablonként a Sablonkönyvtárba. Ez lehetővé teszi Mentse el legsikeresebb pályázatát sablonként a Sablonkönyvtárba. Ez lehetővé teszi a folyamatok egységesítését és az új pályázatok előkészítését anélkül, hogy mindent elölről kellene kezdeni.

A ClickUp előnyei és hátrányai

Előnyök:

Az all-in-one megoldás ötvözi a pályázatírás, a projektmenedzsment és a csapatmunka funkciókat, így nem kell különböző alkalmazások között váltogatnia.

A ClickUp Brain kontextusérzékeny megközelítése pontosabb és relevánsabb AI-javaslatokat eredményez, mint az önálló eszközök.

A kiterjedt testreszabási lehetőségek segítségével pontosan olyan munkafolyamatot hozhat létre, amire csapatának szüksége van.

Hátrányok:

A funkciók széles skálájának beállítása és az egyedi igényeinek megfelelő testreszabása némi időt vehet igénybe.

Az új felhasználóknak egy kis tanulási folyamaton kell átesniük, amíg megismerik a platform összes funkcióját.

ClickUp árak

árak-táblázat

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 9000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valós felhasználók?

Egy felhasználói vélemény szerint:

A ClickUp Brain MAX hihetetlenül megkönnyítette a munkámat. Az, hogy több LLM-et egyesít egy platformon, gyorsabbá és megbízhatóbbá teszi a válaszokat, és a platformon belüli beszéd-szöveggé alakítás hatalmas időmegtakarítást jelent. Nagyra értékelem a vállalati szintű biztonságot is, amely nyugodtságot ad az érzékeny információk kezelése során. A legkiemelkedőbb tulajdonsága, hogy segít kiszűrni a zavaró tényezőket és tisztábban gondolkodni – függetlenül attól, hogy értekezleteket foglalok össze, tartalmat fogalmazok meg vagy új ötleteket gyűjtök. Olyan, mintha egy mindenre kiterjedő AI-asszisztensem lenne, aki alkalmazkodik minden igényemhez.

A ClickUp Brain MAX hihetetlenül megkönnyítette a munkámat. Az, hogy több LLM-et egyesít egy platformon, gyorsabbá és megbízhatóbbá teszi a válaszokat, és a platformon belüli beszéd-szöveggé alakítás hatalmas időmegtakarítást jelent. Nagyra értékelem a vállalati szintű biztonságot is, amely nyugodtságot ad az érzékeny információk kezelése során. A legkiemelkedőbb tulajdonsága, hogy segít kiszűrni a zavaró tényezőket és tisztábban gondolkodni – függetlenül attól, hogy értekezleteket foglalok össze, tartalmat fogalmazok meg vagy új ötleteket gyűjtök. Olyan, mintha egy mindenre kiterjedő AI-asszisztensem lenne, aki alkalmazkodik minden igényemhez.

2. Grantable (A legjobb dedikált, pályázatokra specializált AI-íráshoz)

via Grantable

A Grantable egy AI-alapú pályázatírási platform, amelyet kifejezetten a pályázatírás nyelvéhez és szerkezetéhez terveztek. Az intelligens írási segítséget együttműködési munkaterülettel ötvözi, így kiváló választás azoknak a csapatoknak, amelyek kizárólag a támogatások megszerzésére koncentrálnak. A platform AI-je hatalmas, sikeres pályázatokból álló adatbázis alapján lett kiképezve, így pontosan tudja, mit keresnek a finanszírozók.

Kiemelkedő funkciója az intelligens tartalomtár, amely lehetővé teszi a legjobb tartalmak tárolását és újrafelhasználását. Elmentheti szervezetének küldetésnyilatkozatát, programleírásait és hatékonysági adatait, majd hagyhatja, hogy az AI azokat új pályázatokhoz igazítsa. Ez biztosítja a következetességet, és megkíméli csapatát attól, hogy ugyanazokat az információkat újra és újra leírják.

A Grantable legjobb funkciói

AI-alapú pályázatíró: Célzott tartalmat generál a finanszírozók konkrét prioritásai és sikeres pályázati példák alapján.

Intelligens tartalomtár: tárolja, címkézi és visszakeresi a sablon szövegeit, így könnyen újra felhasználhatja a sikeres tartalmakat.

Csapatmunka-tér: Beépített feladatkezelés, határidőkövetés és felülvizsgálati munkafolyamatok segítségével zökkenőmentes együttműködést tesz lehetővé.

A támogatások előnyei és hátrányai

Előnyök:

Kifejezetten pályázatírásra készült, a pályázatstruktúrák mélyreható ismeretével

Idővel megtanulja a szervezet hangját, hogy konzisztensebb AI-javaslatokat tudjon adni.

A pályázati lehetőségeket a felfedezéstől a jelentésig követi nyomon

Hátrányok:

Hiányoznak a szélesebb körű projektmenedzsment és tervezési funkciók más szervezési feladatokhoz.

Kevesebb integrációs lehetőség más szoftverekkel

Az árak kisebb nonprofit szervezetek számára kihívást jelenthetnek.

Támogatható árak

Kezdő csomag: 24 USD/felhasználó/hónap

Előny: 60 dollár felhasználónként havonta

Ügynökség: Egyedi árazás

Támogatható értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

📮ClickUp Insight: A felmérésünkben résztvevők 18%-a szeretné az AI-t használni életének szervezésére naptárak, feladatok és emlékeztetők segítségével. További 15% szeretné, ha az AI végezné a rutin feladatokat és az adminisztratív munkát. Ehhez az AI-nak képesnek kell lennie a következőkre: megérteni a munkafolyamatban szereplő egyes feladatok prioritási szintjét, végrehajtani a feladatok létrehozásához vagy módosításához szükséges lépéseket, valamint automatizált munkafolyamatokat beállítani. A legtöbb eszköz egy vagy két lépést képes elvégezni. A ClickUp azonban segít a felhasználóknak akár 5 vagy több alkalmazást is összevonni a platformunk segítségével! Próbálja ki az AI-alapú ütemezést, amelynek segítségével a feladatokat és a találkozókat prioritási szintjük alapján könnyedén eloszthatja a naptárában lévő szabad időpontokra. A ClickUp Brain segítségével egyedi automatizálási szabályokat is beállíthat a rutin feladatok kezeléséhez. Búcsút inthet a túlterheltségnek!

3. Grant Assistant (A legjobb az első javaslattervezet gyors elkészítéséhez)

A Grant Assistant egy AI-alapú pályázatírási asszisztens, amely a sebességre és a hatékonyságra összpontosít. Úgy tervezték, hogy segítse a kisebb és kis csapatokat a pályázatok gyors megírásában és a releváns finanszírozási lehetőségek megtalálásában.

Ha csapatának kevés az ideje és az erőforrásai, ez az eszköz segíthet abban, hogy perceken belül elkészítse a versenyképes első vázlatot.

A platform fő erőssége a gyors pályázat-előállítás. Ön megadja a projekt részleteit, és az AI elkészíti a finanszírozó követelményeinek megfelelő teljes tervezetet. Tartalmaz egy finanszírozó-kereső funkciót is, amely átvizsgálja a pályázati adatbázist, hogy megtalálja az Ön küldetéséhez illeszkedő lehetőségeket.

A Grant Assistant legjobb funkciói

Gyors pályázat-készítés: Gyorsan elkészíti a teljes első vázlatot, amelyet aztán hangvétel és hosszúság szerint testreszabhat.

Automatizált finanszírozói párosítás: A szervezet profilja alapján megtalálja a releváns pályázati lehetőségeket.

Beépített megfelelőség-ellenőrző: automatikusan ellenőrzi a szószámot, a kötelező szakaszokat és a formázást, hogy elkerülje az egyszerű hibákat.

A Grant Assistant előnyei és hátrányai

Előnyök:

A rendkívül gyors tervezési folyamat jelentős időmegtakarítást jelent.

A felhasználóbarát felület könnyen megtanulható a nem technikai háttérrel rendelkező csapat tagjai számára is.

Megfizethető árak kis nonprofit szervezetek számára

Hátrányok:

Az AI által generált tartalom néha általánosnak tűnhet, és jelentős szerkesztést igényelhet.

Korlátozott testreszabási lehetőségek egyedi pályázati formátumokhoz

Kevesebb csapatmunkát támogató funkció, mint más platformoknál

A Grant Assistant árai

Egyedi árazás

Grant Assistant értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

📖 További információ: Hogyan szerkesszünk mesterséges intelligencia által létrehozott tartalmakat?

4. Instrumentl (A legjobb támogatások felkutatásához és finanszírozók kutatásához)

via Instrumentl

Az Instrumentl egy hatékony platform a pályázati lehetőségek felkutatásához és kezeléséhez. Noha nem annyira írási eszköz, erőssége a pályázati lehetőségek átfogó felkutatásában és a finanszírozók kutatásában rejlik. Segít csapatának egy erős, stratégiai lehetőségekből álló csatornát kiépíteni, így mindig a megfelelő pályázatokra jelentkezhet.

A platform mesterséges intelligenciát használ, hogy kiterjedt adatbázisából a legmegfelelőbb finanszírozókat találja meg az Ön szervezetének. Ez túlmutat az egyszerű kulcsszó-egyeztetésen, és elemzi a finanszírozó korábbi adományozási történetét, a tipikus támogatások összegét és a földrajzi fókuszt. Lényegében az Instrumentl döntéshozatali mesterséges intelligencia eszközként működik, összpontosítva csapata korlátozott idejét és erőforrásait.

Az Instrumentl legjobb funkciói

Intelligens pályázatkeresés: Megtalálja a tökéletesen illeszkedő lehetőségeket, és az Ön szervezetének megfelelőségük alapján pontozza őket.

Átfogó információk a finanszírozókról: Részletes profilokat nyújt a finanszírozókról, beleértve adományozási előzményeiket és prioritásaikat.

Központosított határidő- és feladatkezelés: egyetlen irányítópulton követi nyomon az összes lehetőséget, határidőt és csapatfeladatot.

Az Instrumentl előnyei és hátrányai

Előnyök:

A legátfogóbb és legfrissebb pályázati adatbázis

A részletes finanszírozói információk segítenek stratégiai döntéseket hozni a pályázatokkal kapcsolatban.

Kiváló eszközök a pályázati folyamatok vizualizálásához és kezeléséhez

Hátrányok:

A magasabb árszint akadályt jelenthet a nagyon kis szervezetek számára.

A felfedezésre és nyomon követésre összpontosít, korlátozott AI írási támogatással.

A lehetőségek puszta száma eleinte nyomasztónak tűnhet.

Instrumentl árak

14 napos ingyenes próba

Haladó: 980 dollár havonta

Pro: 544 dollár havonta

Standard: 326 dollár havonta

Instrumentl értékelések és vélemények

G2: 4,9/5 (100+ értékelés)

Capterra: 4,9/5 (100+ értékelés)

Mit mondanak az Instrumentl-ről a valós felhasználók?

Egy felhasználói vélemény szerint:

Az elmúlt néhány évben használtam az instrumentl szolgáltatást, és sokat beszéltem róla más szervezeteknek, amelyeknek tagja vagyok. Ez az iparág vezetője és a pályázatírás motorja. Ez egy remek forrás minden pályázatíró számára, naprakész lehetőségekkel, a legmodernebb technológiával és elkötelezett ügyfélszolgálattal.

Az elmúlt néhány évben használtam az instrumentl szolgáltatást, és sokat beszéltem róla más szervezeteknek, amelyeknek tagja vagyok. Ez az iparág vezetője és a pályázatírás motorja. Ez egy remek forrás minden pályázatíró számára, naprakész lehetőségekkel, a legmodernebb technológiával és elkötelezett ügyfélszolgálattal.

🌼 Tudta-e: A Graphite egy tanulmánya szerint 2024 novemberében az új angol nyelvű webcikkek mintegy 50,3 %-a elsősorban AI által generáltnak volt minősítve.

5. Grantboost (A legjobb a pályázatok nagyméretű testreszabásához)

via Grantboost

A Grantboost egy olyan AI-platform, amely kiválóan alkalmas pályázatok személyre szabására konkrét finanszírozók számára. Egy nagy pályázati sablonkönyvtárat kombinál egy AI-alapú testreszabási motorral, így segítve csapatát abban, hogy testreszabott pályázatokat készítsen anélkül, hogy a nulláról kellene kezdenie.

A platform mesterséges intelligenciája elemzi a projekt részleteit és a finanszírozó preferenciáit, hogy a sablonokat tökéletesen illeszkedővé tegye. A korábban sikeres pályázatok mintáin alapuló javaslatokat tesz a szöveg javítására. Ez segít elkerülni az általános, „szabványos” pályázatok benyújtását, amelyeket a finanszírozók már messziről kiszúrnak.

A Grantboost legjobb funkciói

Dinamikus sablonkönyvtár: Több száz bevált sablonhoz férhet hozzá, amelyeket az AI automatikusan az Ön projektjéhez igazít.

Intelligens tartalmi javaslatok: Valós idejű tippeket kaphat a szöveg javításához, amelyek azon alapulnak, hogy mi működött jól a finanszírozó számára a múltban.

Automatizált költségvetési leírás készítése: Készítsen részletes költségvetési indoklásokat, amelyek tökéletesen illeszkednek a pályázat történetéhez.

A Grantboost előnyei és hátrányai

Előnyök:

A sablonok kiváló választéka lefedi a leggyakoribb támogatási típusokat.

A magas fokú testreszabhatóság biztosítja, hogy a pályázatok egyedi és személyre szabott legyenek.

Könnyen megtanulható, így az új csapattagok gyorsan produktívvá válhatnak.

Hátrányok:

Kevésbé hatékonyak a magasan specializált vagy technikai pályázatok esetében.

Korlátozott projektmenedzsment funkciók a benyújtás utáni nyomon követéshez

Az AI-javaslatok néha nem találják el a megfelelő hangnemet

A Grantboost árai

Ingyenes

Pro: 19,99 USD havonta

Csapatok: 29,99 USD havonta

Grantboost értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

6. Grant Orb (A legjobb a munkafolyamatok automatizálásához és a megfelelőségi ellenőrzésekhez)

via Grant Orb

A Grant Orb egy pályázatírási szoftver, amely a pályázatírás adminisztratív oldalának automatizálására összpontosít. Segít egyszerűsíteni a munkafolyamatot és biztosítani, hogy minden pályázat megfeleljen a finanszírozó követelményeinek. Ha csapata túl sok időt tölt a formázással és a benyújtás logisztikájával, ez az eszköz felszabadíthatja Önt, hogy a írásra koncentrálhasson.

A platform erőssége a munkafolyamatok automatizálása. Egyedi jóváhagyási folyamatokat hozhat létre, automatikus emlékeztetőket állíthat be, és nyomon követheti a pályázatokat minden egyes szakaszban. A megfelelőség-ellenőrző automatikusan ellenőrzi, hogy minden technikai követelménynek megfelel-e, csökkentve ezzel annak kockázatát, hogy egy egyszerű hiba miatt elutasítsák a pályázatot.

A Grant Orb legjobb funkciói

Automatizált munkafolyamat-kezelés: Állítson be egyedi munkafolyamatokat, amelyek automatikusan végigvezetik a pályázatokat a megfogalmazástól a benyújtásig.

Átfogó megfelelőségi ellenőrzés: Ellenőrzi, hogy a pályázatok megfelelnek-e minden technikai követelménynek, például a szószámnak és a szükséges mellékleteknek.

Integrált pályázati portálkezelés: egyetlen felületről navigálhat a különböző pályázati portálok között, ezzel időt takaríthat meg és csökkentheti a frusztrációt.

A Grant Orb előnyei és hátrányai

Előnyök:

A kiváló automatizálási funkciók jelentősen csökkentik a manuális adminisztratív munkát.

A hatékony megfelelőségi eszközök minimalizálják a technikai elutasítások kockázatát.

Az intuitív munkafolyamat-készítő technikai ismeretek nélkül is könnyen használható.

Hátrányok:

Más platformokhoz képest korlátozott AI írási segítség

Kisebb adatbázis a finanszírozási lehetőségekről

A felhasználói felület kevésbé modern, mint egyes versenytársaké.

A Grant Orb árai

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Grant Orb értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

👀 Tudta-e: Az Egyesült Királyság hivatalos „2023–2024-es támogatási statisztikai jelentése” szerint a kormány ebben az időszakban 153 milliárd font támogatást ítélt oda, ami csak kissé alacsonyabb az előző évi 156 milliárd fontnál. Ez a finanszírozás nagysága jól mutatja, mekkora a tét, és mennyire fontos a verseny és a folyamatkezelés, amikor a tét több száz milliárd fontra rúg. Még több inspiráció a nyertes támogatási pályázat megírásához!

7. ChatGPT (A legjobb rugalmas, általános célú írási segítség)

via ChatGPT

A ChatGPT egy hatékony és sokoldalú AI-írási eszköz, amely értékes segítséget nyújthat minden pályázatírási csapatnak. Noha nem egy speciális pályázatírási szoftver, ötletek generálására, tartalom vázlatának elkészítésére és a nyelv finomítására való képessége rugalmas és hozzáférhető megoldást kínál számos feladat elvégzéséhez.

Használhatja projektötletek kidolgozásához, írói blokk leküzdéséhez egy bonyolult szakaszban, vagy komplex technikai nyelv egyszerűsítéséhez a széles közönség számára. Beszélgetésszerű jellege lehetővé teszi, hogy módosításokat kérjen és különböző szempontokat vizsgáljon meg, így kiváló partnerré válik a kreatív gondolkodáshoz és a végleges tervezet finomításához.

A ChatGPT legjobb funkciói

Sokoldalú tartalomgenerálás: Tartalmat hoz létre bármely pályázat részéhez, az összefoglalótól az értékelési tervekig.

Interaktív finomítás: Ismételje meg írását természetes párbeszéd formájában, hogy tökéletes megfogalmazást érjen el.

Kutatási segítség: Segít megérteni a komplex témákat és megtalálni a pályázatához szükséges kiegészítő információkat.

A ChatGPT előnyei és hátrányai

Előnyök:

Rendkívül rugalmas és szinte bármilyen írásbeli feladatot képes kezelni.

Folyamatosan frissülnek új funkciókkal

A nagy felhasználói közösség rengeteg tippet és bevált gyakorlatot kínál.

Hátrányok:

Nincs konkrét ismerete a pályázatírás szokásairól és a finanszírozók követelményeiről.

Nincs beépített együttműködési vagy projektmenedzsment funkció a csapatok számára

Néha pontatlan információkat generálhat, amelyeket tényellenőrzésnek kell alávetni.

ChatGPT árak

ChatGPT Plus: 20 dollár havonta

ChatGPT Team: 30 dollár felhasználónként havonta

ChatGPT Pro: 200 dollár havonta

ChatGPT Enterprise: Egyedi árazás

ChatGPT értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 1000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 200 értékelés)

Mit mondanak a ChatGPT-ről a valós felhasználók?

Egy felhasználói vélemény szerint:

A ChatGPT az én kedvenc eszközöm lett a mindennapi feladatok széles skálájához. E-mailek megírásához, kód írásához és hibakereséséhez, dokumentumok összefoglalásához, ötletek generálásához, sőt kutatáshoz és új témák tanulásához is használom. Lenyűgöző az alkalmazkodóképessége: akár kreatív írásra, technikai válaszokra vagy gyakorlati tanácsokra van szükségem, a ChatGPT gyors és releváns eredményeket nyújt. Tetszik, hogy felgyorsítja a munkámat, és megbízhatóan pótolja a tudásbeli hiányosságokat, amikor szükségem van rá.

A ChatGPT az én kedvenc eszközöm lett a mindennapi feladatok széles skálájához. E-mailek megírásához, kód írásához és hibakereséséhez, dokumentumok összefoglalásához, ötletek generálásához, sőt kutatáshoz és új témák tanulásához is használom. Lenyűgöző az alkalmazkodóképessége: akár kreatív írásra, technikai válaszokra vagy gyakorlati tanácsokra van szükségem, a ChatGPT gyors és releváns eredményeket nyújt. Tetszik, hogy felgyorsítja a munkámat, és megbízhatóan pótolja a tudásbeli hiányosságokat, amikor szükségem van rá.

8. Claude (legalkalmasabb hosszú, összetett pályázatok szerkesztésére)

via Claude

A Claude egy fejlett AI-modell, amely kiválóan kezeli a hosszú, összetett dokumentumokat. Ez különösen hasznos azoknak a pályázatírási csapatoknak, amelyek átfogó pályázatokat dolgoznak ki, amelyek mély kontextust és narratív konzisztenciát igényelnek.

Ha valaha is nehezen sikerült összehangolnia egy 50 oldalas pályázatot, Claude segíthet.

Fő jellemzője a nagy kontextusablak, ami azt jelenti, hogy egyszerre képes elolvasni és megjegyezni egy teljes pályázatot. Ez lehetővé teszi, hogy az összes szakaszban, a bevezetéstől a költségvetésig, konzisztens javaslatokat tegyen. Emellett ügyesen elemzi az érveket, és javaslatokat tesz arra, hogyan lehetne a finanszírozási kérelmet meggyőzőbbé tenni.

A Claude legjobb funkciói

Kiterjesztett kontextusablak: Egyszerre az egész pályázatot kezeli, biztosítva a narratív konzisztenciát.

Kifinomult szerkesztés és finomítás: Részletes visszajelzést ad a szerkezetről, az érvelésről és az érthetőségről.

Erős analitikai gondolkodás: Komplex és technikai pályázatok kezelése, finom árnyalatok megértésével

A Claude előnyei és hátrányai

Előnyök:

A hosszú dokumentumok kiváló kezelése biztosítja a minőséget és a koherenciát.

Kiválóan alkalmasak a több szerző által írt szövegek hangnemének és stílusának egységesítésére.

A szilárd etikai keretrendszer segít biztosítani, hogy a pályázatok valósak és megfelelőek legyenek.

Hátrányok:

Nincs speciális képzés a pályázatírás szabályaira vonatkozóan

Korlátozott integráció más projektmenedzsment eszközökkel

Néha túlságosan óvatos lehet a javaslataiban.

Claude árak

Claude Pro: 20 dollár havonta

Claude Team: 30 dollár havonta

Claude Max: 100 dollártól havonta

Claude Enterprise: Egyedi árazás

Claude értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 60 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (20+ értékelés)

Mit mondanak a Claude-ról a valós felhasználók?

Egy felhasználói vélemény szerint:

Claude kiválóan képes fenntartani a kontextust és megérteni a finom árnyalatú üzleti követelményeket. Claude segít nekem komplex eredmények és szimulációk strukturálásában, hatalmas mennyiségű szöveg vagy adat elemzésében, valamint pontos ügyfélkommunikáció kialakításában anélkül, hogy elveszíteném a stratégiai szándékot.

Claude kiválóan képes fenntartani a kontextust és megérteni a finom árnyalatú üzleti követelményeket. Claude segít nekem komplex eredmények és szimulációk strukturálásában, hatalmas mennyiségű szöveg vagy adat elemzésében, valamint pontos ügyfélkommunikáció kialakításában anélkül, hogy elveszíteném a stratégiai szándékot.

9. Gemini (A legjobb kutatáshoz, tényellenőrzéshez és valós idejű adatelemzéshez)

via Gemini

A Google által fejlesztett Gemini egy olyan AI eszköz, amely a kutatás és a tényellenőrzés terén tűnik ki. Szorosan integrálva van a webes kereséssel, így csapata valós idejű adatokat és statisztikákat tud bevonni, hogy erős, tényeken alapuló érveket tudjon felhozni projektje mellett.

Ez hatalmas előnyt jelent azoknak a pályázatoknak az esetében, amelyek naprakész információkat igényelnek.

Az egyik egyedülálló erőssége a multimodális képessége, vagyis képes megérteni és feldolgozni szövegeket, képeket és adatokat. Megkérheti, hogy elemezzen egy kutatási cikk táblázatát, vagy készítsen leírást egy projektfotóhoz. A Google Workspace-t már használó csapatok számára a Gemini zökkenőmentesen integrálható a Docs, a Sheets és a Slides alkalmazásokba.

A Gemini legjobb funkciói

Integrált webes keresés: Valós időben hozzáfér a legfrissebb adatokhoz és statisztikákhoz, hogy alátámassza állításait.

Multimodális tartalomelemzés: szövegek mellett táblázatokkal, grafikonokkal és képekkel is működik.

A Google Workspace együttműködési funkciói: Zökkenőmentesen integrálható a csapat által már használt eszközökkel.

A Gemini előnyei és hátrányai

Előnyök:

Kiváló kutatási képességek biztosítják, hogy a pályázatok pontos, aktuális információkon alapuljanak.

A Google Workspace-szel való zökkenőmentes integráció egyszerűsíti az együttműködést.

A multimodális funkciók támogatják a különböző típusú tartalmakat tartalmazó pályázati anyagokat.

Hátrányok:

Kevésbé specializáltak a pályázatírásra, mint a dedikált platformok

Lehetséges adatvédelmi aggályok az érzékeny szervezeti információk tekintetében

A teljesítmény a feladattól függően változó lehet.

A Gemini árai

Gemini Advanced (a Google One AI Premiumon keresztül): 19,99 USD havonta

Gemini for Google Workspace (üzleti terv): 20 USD/felhasználó/hónap

Gemini for Google Workspace (Enterprise Plan): 30 USD/felhasználó/hónap

Gemini Enterprise: Egyedi árazás

Gemini értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 250 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Gemini-ről a valós felhasználók?

Egy felhasználói vélemény szerint:

Őszintén szólva, a Google Gemini legjobb tulajdonsága az, hogy milyen könnyű használni. Nincs szükség beállításra vagy képzésre – csak el kell kezdeni gépelni, és máris működik. Nagyon simán és természetesen működik, különösen, ha már használja a Gmailt, a Docs-ot vagy más Google-alkalmazásokat. Az, hogy összekapcsolódik a Google Workspace-szel, számomra óriási előny.

Őszintén szólva, a Google Gemini legjobb tulajdonsága az, hogy milyen könnyű használni. Nincs szükség beállításra vagy képzésre – csak el kell kezdeni gépelni, és máris működik. Nagyon simán és természetesen működik, különösen, ha már használja a Gmailt, a Docs-ot vagy más Google-alkalmazásokat. Az, hogy összekapcsolódik a Google Workspace-szel, számomra óriási előny.

10. Perplexity (A legjobb a hiteles hivatkozásokkal ellátott kutatásokhoz)

via Perplexity

A Perplexity egy mesterséges intelligencia kutatási eszköz, amely úgy működik, mint egy szupererős keresőmotor. Úgy tervezték, hogy segítsen pontos információkat találni, és ami a legfontosabb, megmutassa, honnan származnak azok az információk.

Azok számára, akik alapos kutatómunkát igénylő pályázatokat írnak, ez az eszköz felbecsülhetetlen értékű a hivatkozások integritásának megőrzése szempontjából.

Amikor kérdést tesz fel a Perplexity-nek, az nem csak választ ad, hanem számozott hivatkozásokat is, amelyek közvetlenül a forrásokhoz kapcsolódnak. Ez lehetővé teszi, hogy gyorsan ellenőrizze a tényeket, és hiteles, jól alátámasztott narratívát építsen fel. Tökéletes statisztikák, tudományos tanulmányok és egyéb bizonyítékok kereséséhez, amelyek alátámasztják az Ön igényeit.

A Perplexity legjobb funkciói

Valós idejű webes keresés forrásmegjelöléssel: Aktuális információkat nyújt, minden állításhoz egyértelmű hivatkozásokkal.

Kutatási összefoglalás: Több forrásból származó információkat egyesít egy koherens összefoglalóba.

Hivatkozáskezelés: Segít nyomon követni a forrásokat és azokat helyesen formázni.

A Perplexity előnyei és hátrányai

Előnyök:

A kivételes hivatkozáskövetés biztosítja, hogy minden állítás megfelelő forrásból származik.

A valós idejű információhoz való hozzáférés biztosítja a pályázatok aktualitását

A tiszta, célzott felület kiválóan alkalmas mélyreható kutatási munkákhoz.

Hátrányok:

A kutatás összefoglalásán túlmutató korlátozott írási segítség

Nincs beépített együttműködési funkció a csapatmunkához

Kevésbé hatékony a pályázat kreatív vagy narratív részeinek esetében

Perplexity árazás

Perplexity Pro: 20 dollár havonta

Perplexity Max: 200 dollár havonta

Perplexity Enterprise Pro: 40 dollár felhasználónként havonta

Perplexity Enterprise Max: 325 dollár felhasználónként havonta

Perplexity Education Pro: 4,99 dollár havonta

Perplexity értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 60 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (20+ értékelés)

Mit mondanak a Perplexity-ről a valós felhasználók?

Egy felhasználói vélemény szerint:

A Perplexity használatát az AI kipróbálása céljából kezdtem el, de hamar rájöttem, hogy ez egy remek keresőeszköz, sokkal jobb, mint a Google: nem áraszt el reklámokkal vagy fizetett hirdetésekkel, és mindig releváns eredményeket ad, de a legjobb tulajdonsága a forrásokhoz vezető közvetlen link, így magad is eldöntheted, hogy azok megbízhatóak-e, és eddig mindig azok voltak. És nagyon segít a webes keresésben, olyan dolgok megtalálásában, amelyekre 30 percet szántam volna, a Perplexity pedig néhány másodperc alatt megteszi.

A Perplexity használatát az AI kipróbálása céljából kezdtem el, de hamar rájöttem, hogy ez egy remek keresőeszköz, sokkal jobb, mint a Google: nem áraszt el reklámokkal vagy fizetett hirdetésekkel, és mindig releváns eredményeket ad, de a legjobb tulajdonsága a forrásokhoz vezető közvetlen link, így magad is eldöntheted, hogy azok megbízhatóak-e, és eddig mindig azok voltak. És nagyon segít a webes keresésben, olyan dolgok megtalálásában, amelyekre 30 percet szántam volna, a Perplexity pedig néhány másodperc alatt megteszi.

Ismerje meg, hogyan használhatja az AI-t a dokumentációhoz:

11. Fireflies (A legjobb a találkozók során szerzett információk rögzítésére és keresésére)

via Fireflies AI

A Fireflies egy AI-alapú értekezlet-asszisztens, amely automatikusan rögzíti, leírja és összefoglalja a csapat beszélgetéseit. A pályázatírási csapatok számára ez azt jelenti, hogy minden brainstorming ülés, finanszírozói értekezlet és belső felülvizsgálat kereshető tartalommá válik. Soha többé nem veszít el egy remek ötletet, és nem felejt el egy fontos döntést.

Képzelje el, hogy két hónappal ezelőtt találkozott egy programfelelőssel. A Fireflies segítségével egyszerűen kereshet a jegyzőkönyvben a „költségvetési korlátozások” vagy „értékelési mutatók” kifejezésekre, hogy megtalálja a pályázat elkészítéséhez szükséges pontos részleteket. Az eszköz automatikusan azonosítja a teendőket és létrehozza a feladatokat, így biztosítva, hogy a követő lépések soha ne maradjanak el.

A Fireflies legjobb funkciói

Automatikus találkozó-leírás: rögzíti a támogatási terv és a finanszírozói találkozók minden szavát.

AI-alapú összefoglalók és teendők: Összefoglalók készítése és a feladatok és döntések automatikus kivonása

Kereshető értekezlet-archívum: Létrehoz egy tudásbázist az összes pályázattal kapcsolatos beszélgetésről.

A Fireflies előnyei és hátrányai

Előnyök:

Biztosítja, hogy a megbeszéléseken felmerült értékes ötletek ne merüljenek feledésbe

Zökkenőmentesen integrálható a főbb videokonferencia-platformokkal

Kereshető intézményi memóriát hoz létre a pályázatmegbeszélésekről

Hátrányok:

Ez nem egy írási eszköz, hanem inkább egy információgyűjtő eszköz.

A megbeszéléseken tárgyalt érzékeny információk gondos kezelését igényli.

Egyes csapattagok kényelmetlenül érezhetik magukat, ha a megbeszéléseket rögzítik.

A Fireflies árai

Ingyenes

Fireflies Pro: 18 dollár felhasználónként havonta

Fireflies Business: 29 dollár felhasználónként havonta

Fireflies Enterprise: 39 dollár felhasználónként havonta

Fireflies értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (több mint 800 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (100+ értékelés)

Mit mondanak a Fireflies-ről a valós felhasználók?

Egy felhasználói vélemény szerint:

A rengeteg megbeszélés és bemutató miatt elég nehéz minden beszélgetést megjegyezni, de ez az eszköz a lehető legjobban jegyzetel helyettünk. Integrálva van a Gmailbe és a Hubspotba. Jegyzetei nagyon pontosak, megosztja a hívások hangulatát és a beszélők beszédidejét. Összességében nagyon értékes eszköz a csapatunk számára.

A rengeteg megbeszélés és bemutató miatt elég nehéz minden beszélgetést megjegyezni, de ez az eszköz a lehető legjobban jegyzetel helyettünk. Integrálva van a Gmailbe és a Hubspotba. Jegyzetei nagyon pontosak, megosztja a hívások hangulatát és a beszélők beszédidejét. Összességében nagyon értékes eszköz a csapatunk számára.

💡Profi tipp: Ha szeretné fokozni adománygyűjtési és adományozói kapcsolatait, nézze meg az Adományozási levél sablonját – ez egy hasznos forrás a meggyőző adományozási kérelmek elkészítéséhez. A professzionális pályázatokat és a folyamatos támogatói kapcsolatokat alkotó adatok és történetek összeállításához pedig elengedhetetlen a Nonprofit éves jelentés sablonja.

12. Fundwriter. ai (A legjobb nonprofit szervezetek számára készült történetmeséléshez és sablonokhoz)

via Fundwriter. ai

A Fundwriter.ai egy pályázatírási szoftver nonprofit szervezetek, különösen kisebb szervezetek számára.

Megérti a küldetésvezérelt munka egyedi nyelvi és történetmesélési igényeit. A platformot úgy tervezték, hogy segítsen Önnek megfogalmazni hatását és bemutatni igényét oly módon, hogy az visszhangot keltsen a nonprofit szervezeteket támogató finanszírozókban.

Az AI-t sikeres nonprofit pályázatok alapján képezték ki, így tudja, hogyan kell egyensúlyt teremteni a adatokon alapuló bizonyítékok és a meggyőző, érzelmekre ható történetmesélés között. Sablonokat kínál a gyakori nonprofit pályázat típusokhoz, például programfinanszírozáshoz és kapacitásépítéshez, valamint útmutatást nyújt a hatásos hatástanulmányok és értékelési keretrendszerek elkészítéséhez.

Fundwriter. ai legjobb funkciói

Nonprofit szervezetekre szabott sablonok: Hozzáférhet a leggyakoribb nonprofit támogatásokhoz tervezett sablonokhoz.

Hatásmérési keretrendszer: Segít meggyőző hatáselemzéseket és egyértelmű értékelési terveket készíteni.

Költségvetési leírási segítség: Részletes költségvetési indoklásokat készít, amelyek a finanszírozók számára érthető módon magyarázzák a költségeket.

Fundwriter. ai előnyei és hátrányai

Előnyök:

Kifejezetten a nonprofit szervezetek igényeinek és korlátainak megfelelően tervezve

A megfizethető ár miatt korlátozott költségvetéssel rendelkező szervezetek számára is elérhető.

A hatásokra összpontosító történetmesélés segít kapcsolatot teremteni a finanszírozókkal.

Hátrányok:

Kevésbé alkalmasak a magasan technikai vagy tudományos kutatási pályázatokhoz.

A kisebb felhasználói bázis kevesebb közösségi forrást és oktatóanyagot jelent

Korlátozott funkciók az all-in-one vállalati platformokhoz képest

Fundwriter. ai árak

7 napos ingyenes próba

Alap: 29 dollár havonta

Professzionális: 89 dollár havonta

Fundwriter. ai értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Transzformálja pályázatírási folyamatát

A pályázatírásnak nem kell feltétlenül dokumentumok és határidők őrült rohanásává válnia.

A megfelelő AI-alapú eszközök rendet teremthetnek a káoszban, segítve csapatát abban, hogy jobb pályázatokat írjon, gyorsabban és kevesebb stresszel. Akár a legnagyobb kihívás a lehetőségek megtalálása, a leírások megfogalmazása, akár az egész folyamat kezelése, van olyan eszköz, amely segíthet. 🛠️

Ha olyan konvergens AI-eszközt választ, mint a ClickUp, egyszerűsítheti a pályázatírási folyamatot és több támogatást nyerhet. Ezek az eszközök elvégzik az ismétlődő munkát, így Ön a stratégiára, a kapcsolatok építésére és a szervezetének egyedi történetének elmesélésére koncentrálhat.

Készen áll arra, hogy megnézze, hogyan forradalmasíthatja az all-in-one platform a pályázatírás folyamatát? Kezdje el még ma ingyenesen a ClickUp használatát.

Gyakran ismételt kérdések

A pályázatíráshoz legalkalmasabb AI-platformok közé tartozik a Grantable, a Fundwriter. ai, a Grantify és a ClickUp. A Grantable elemzi a sikeres pályázatokat, hogy személyre szabott tervezeteket készítsen, és megfelelési ellenőrzéseket és együttműködési eszközöket kínál. A Fundwriter. ai nonprofit szervezetek számára készült, és a finanszírozók irányelveinek elemzésével segít professzionális minőségű tervezetek készítésében. A Grantify ötvözi az AI-t az emberi szakértelemmel, és tervezeteket és minta válaszokat kínál a pályázatírási folyamat egyszerűsítéséhez. A ClickUp, bár projekt- és dokumentumkezeléséről ismert, AI-alapú írási segítséget és testreszabható sablonokat is kínál, amelyek segítségével a csapatok hatékonyan készíthetik el, szervezhetik és együttműködhetnek a pályázatokat.

Igen, a ChatGPT segíthet a pályázatírásban azáltal, hogy vázlatokat készít a legfontosabb elemekhez, mint például a problémamegállapítás, a javasolt megoldások, a költségvetés és a szándéknyilatkozatok. Egyszerűsíti az írási folyamatot azáltal, hogy kezdeti tartalmat és javaslatokat nyújt, így Ön a pályázat finomítására és az egyes finanszírozók igényeihez való igazítására koncentrálhat. A ClickUp AI funkciói szintén felhasználhatók a pályázat tartalmának közvetlenül a munkaterületen történő létrehozására és finomítására.

Igen, a ChatGPT segíthet a pályázatírásban azáltal, hogy vázlatokat készít a legfontosabb elemekhez, mint például a problémamegállapítás, a javasolt megoldások, a költségvetés és a szándéknyilatkozatok. Egyszerűsíti az írási folyamatot azáltal, hogy kezdeti tartalmat és javaslatokat nyújt, így Ön a pályázat finomítására és az egyes finanszírozók igényeihez való igazítására koncentrálhat. A ClickUp AI funkciói szintén felhasználhatók a pályázat tartalmának közvetlenül a munkaterületen történő létrehozására és finomítására.

A pályázatíráshoz használt AI-eszközök közé tartoznak olyan platformok, mint a Grantable, a Fundwriter.ai, a Grantify és a ClickUp AI-asszisztense. Ezek az eszközök mesterséges intelligenciát használnak az irányelvek elemzéséhez, vázlatok készítéséhez, szerkesztési javaslatokhoz, sőt, sikeres pályázatok alapján mintaválaszok megadásához is, így gyorsabbá és hatékonyabbá téve a pályázatírás folyamatát. A ClickUp AI-je segíthet az ismétlődő írási feladatok automatizálásában, a kutatások szervezésében és a pályázatdokumentumokkal kapcsolatos csapatmunka megkönnyítésében.

Igen, vannak olyan AI-eszközök, amelyeket kifejezetten a támogatások keresésére terveztek. Bár a ClickUp nem egy dedikált támogatási kereső eszköz, integrációi és AI-funkciói segítségével egy helyen szervezheti és nyomon követheti a támogatási lehetőségeket, a határidőket és a pályázatok előrehaladását, így a támogatáskeresési folyamat szervezettebbé és hatékonyabbá válik.